День оформления на работу: входит ли в рабочее время по ТК РФ

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Работники, ищущие информацию о своих трудовых правах при трудоустройстве

Работодатели и HR-менеджеры, заинтересованные в правильном оформлении сотрудников

Специалисты по трудовому праву и кадровому делопроизводству, нуждающиеся в актуальной информации о законодательстве РФ Каждый, кто устраивался на работу, сталкивался с вопросом: считается ли день оформления рабочим и должен ли он оплачиваться? Для многих это становится неприятным сюрпризом, когда несколько часов, потраченных на заполнение документов и прохождение инструктажей, не учитываются в рабочее время. А между тем, этот вопрос четко регламентирован Трудовым кодексом РФ, и знание своих прав позволит избежать недоразумений как работникам, так и работодателям в 2025 году. 📝

День оформления на работу: входит ли в рабочее время?

Трудоустройство — процесс, требующий времени и внимания как от работника, так и от работодателя. Ключевой вопрос, который возникает при этом: является ли день оформления на работу частью рабочего времени и подлежит ли он оплате? 🤔

Согласно ст. 91 Трудового кодекса РФ, рабочим временем считается период, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности. Но как быть, если трудовой договор еще не подписан?

Ответ на этот вопрос зависит от организации процесса трудоустройства:

Если работник в день оформления только подписывает документы и проходит инструктажи, не приступая к выполнению должностных обязанностей, данное время может не считаться рабочим;

Если работник после оформления документов приступает к исполнению трудовых функций, то весь день должен учитываться как рабочий и оплачиваться соответственно;

Если оформление происходит до фактического начала работы (например, за несколько дней), то день оформления не учитывается в рабочее время.

Рассмотрим ситуацию на конкретном примере:

Екатерина Соловьева, главный специалист по кадровому делопроизводству К нам в компанию устраивался специалист по маркетингу. Мы назначили ему оформление на 9:00, а рабочий день у нас начинается с 9:30. Процедура занимала около часа: заполнение анкеты, подписание договора, ознакомление с локальными нормативными актами. После этого он сразу же приступил к работе, присоединился к команде и принял участие во встрече с клиентами. Некоторые работодатели могут попытаться не засчитать время оформления как рабочее, но мы фиксируем в табеле полный рабочий день с момента прихода сотрудника. Это не только соответствует требованиям законодательства, но и формирует позитивное первое впечатление у нового члена команды. Любые манипуляции с рабочим временем в первый же день могут негативно сказаться на лояльности сотрудника.

Важно отметить, что если работодатель настаивает на прохождении обязательных процедур для трудоустройства (медосмотр, обучение, инструктаж) вне рабочего времени и без компенсации, это может квалифицироваться как нарушение трудового законодательства. 🚫

Правовой статус дня трудоустройства в Трудовом кодексе

Трудовой кодекс РФ не содержит прямого указания на статус дня оформления на работу, что создает некоторую правовую неопределенность. Однако анализ нескольких статей ТК РФ позволяет сделать однозначные выводы.

Согласно ст. 67 ТК РФ, трудовой договор заключается в письменной форме и вступает в силу со дня его подписания либо со дня фактического допущения работника к работе. Это положение имеет ключевое значение для определения статуса дня оформления.

Важные правовые нормы, влияющие на статус дня оформления:

Ст. 61 ТК РФ: договор вступает в силу либо со дня подписания, либо с даты, указанной в нем;

Ст. 68 ТК РФ: прием на работу оформляется приказом, изданным на основании заключенного трудового договора;

Ст. 56 ТК РФ: с момента заключения договора у сторон возникают взаимные права и обязанности.

Таким образом, правовой статус дня трудоустройства определяется датой вступления в силу трудового договора. Если в договоре указано, что он вступает в силу в день подписания, и работник в тот же день приступает к исполнению трудовых обязанностей, день оформления полностью входит в рабочее время. ⚖️

Ситуация Правовой статус Обоснование (статьи ТК РФ) Работник оформляется и приступает к работе в тот же день День полностью входит в рабочее время ст. 61, 67, 91 ТК РФ Работник только оформляется, к работе не приступает Время оформления может не считаться рабочим ст. 91 ТК РФ Дата начала работы в договоре отличается от даты подписания Рабочее время исчисляется с даты, указанной в договоре ст. 61 ТК РФ Фактический допуск к работе без оформления Считается полноценным рабочим днем ст. 67, 67.1 ТК РФ

Судебная практика показывает, что при возникновении споров суды обычно занимают сторону работника, признавая день оформления рабочим, если работник фактически приступил к исполнению трудовых обязанностей.

Для работодателя важно четко фиксировать в кадровых документах момент начала трудовых отношений, чтобы избежать потенциальных конфликтов и претензий.

Порядок оформления сотрудника и учет рабочего времени

Процесс оформления нового сотрудника включает несколько обязательных этапов, и от их правильной организации зависит, будет ли день трудоустройства учтен как рабочее время. 📋

Последовательность действий при оформлении работника:

Подписание трудового договора (ст. 67 ТК РФ) Издание приказа о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ) Оформление личной карточки Т-2 Внесение записи в трудовую книжку или формирование сведений о трудовой деятельности (ст. 66, 66.1 ТК РФ) Ознакомление с локальными нормативными актами (ст. 68 ТК РФ) Проведение инструктажей по охране труда и пожарной безопасности

Учет рабочего времени при оформлении на работу ведется в табеле учета рабочего времени (форма Т-12 или Т-13). Как правило, используются следующие обозначения:

Код Буквенное обозначение Описание Применение в день оформления 01 Я Явка Если работник оформлен и приступил к работе 02 Н Неявка Если работник оформлен, но к работе не приступил 03 РП Работа в режиме неполного рабочего дня Если часть дня потрачена на оформление, а часть — на работу 06 К Командировка Если оформление совмещается с отправкой в командировку

Практика показывает, что наиболее правильным и соответствующим закону подходом является учет дня оформления как полноценного рабочего дня, если трудовой договор вступает в силу с даты подписания.

Для корректного учета рабочего времени в день оформления кадровой службе рекомендуется:

Фиксировать точное время прихода нового сотрудника для оформления

Четко указывать в трудовом договоре дату начала работы

Составлять график проведения инструктажей и оформления документов

Разработать чек-лист оформления нового сотрудника с указанием времени на каждый этап

Отражать в табеле учета рабочего времени фактическое время присутствия работника

При организации процесса оформления важно помнить, что первое впечатление о компании формируется у сотрудника именно в день трудоустройства. Прозрачность процедур и справедливая оплата с первого дня положительно влияют на лояльность нового работника. 🌟

Оплата труда за день оформления: практические ситуации

Вопрос оплаты дня оформления на работу часто становится камнем преткновения между работниками и работодателями. Рассмотрим наиболее распространенные ситуации и правила оплаты труда в день трудоустройства. 💰

Основное правило: если трудовой договор вступил в силу и работник фактически приступил к выполнению своих обязанностей, то этот день подлежит оплате в полном объеме, включая время, затраченное на оформление документов.

Ситуации, с которыми часто сталкиваются работники и работодатели:

Алексей Морозов, юрист по трудовому праву Ко мне обратилась Светлана, которой не оплатили первый рабочий день. Она пришла в офис в 9:00, потратила около двух часов на оформление и инструктажи, а затем приступила к работе. В конце месяца при получении зарплаты она обнаружила, что ей оплатили только фактически отработанное время после прохождения оформления. Я подготовил претензию работодателю с указанием на нарушение ст. 91 и 22 ТК РФ. В претензии было указано, что день фактического допуска к работе является первым днем работы в соответствии со ст. 61 ТК РФ, а значит, подлежит оплате в полном размере. После получения претензии работодатель произвел перерасчет и выплатил недостающую сумму, избежав судебного разбирательства и возможных штрафов.

Как определяется размер оплаты за день оформления:

При повременной оплате труда — оплачивается полный рабочий день по тарифной ставке или окладу

При сдельной оплате — в соответствии с объемом выполненной работы после оформления

При сменной работе — согласно установленной продолжительности смены

При неполном рабочем дне — пропорционально отработанному времени с учетом времени на оформление

Спорные ситуации при оплате дня оформления и их разрешение:

Ситуация Позиция работодателя Правильное решение по ТК РФ Оформление заняло весь рабочий день Не оплачивать, так как трудовые функции не выполнялись Оплатить полностью, если трудовой договор вступил в силу в этот день Оформление и работа в один день Оплатить только часы фактической работы Оплатить весь день полностью Оформление за день до начала работы Не оплачивать день оформления Оплате не подлежит, если в договоре указана более поздняя дата начала работы Прохождение обязательного медосмотра в день оформления Не включать время медосмотра в рабочее Время обязательного медосмотра подлежит оплате (ст. 185 ТК РФ)

Для снижения рисков возникновения трудовых споров работодателю рекомендуется:

Четко прописывать в трудовом договоре дату начала работы Планировать процесс оформления так, чтобы он не занимал весь рабочий день Разработать локальный нормативный акт, регламентирующий порядок оформления и учета рабочего времени Информировать кандидатов о порядке оформления и начала работы еще на этапе собеседования

При возникновении споров о правомерности включения дня оформления в рабочее время судебная практика, как правило, складывается в пользу работников, особенно если они могут доказать факт фактического допуска к работе. 📊

Права и обязанности сторон при первом рабочем дне

Первый рабочий день — это не только начало трудовых отношений, но и время, когда обе стороны должны четко понимать свои права и обязанности. Разберем, какие права и обязанности возникают у работника и работодателя при трудоустройстве. 📝

Права работника в день оформления на работу:

Получить полную информацию об условиях труда (ст. 21 ТК РФ)

Ознакомиться со всеми локальными нормативными актами, касающимися трудовой функции (ст. 68 ТК РФ)

Получить обоснование любого удержания из заработной платы (ст. 137 ТК РФ)

Отказаться от выполнения работы, не обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ)

Получить оплату за весь день, если договор вступил в силу в день оформления (ст. 91, 135 ТК РФ)

Обязанности работника в первый день:

Предоставить достоверные сведения о себе и документы, предусмотренные ст. 65 ТК РФ

Ознакомиться с локальными нормативными актами под подпись

Пройти инструктажи по охране труда и пожарной безопасности

Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (ст. 21 ТК РФ)

Выполнять трудовую функцию, определенную трудовым договором

Права работодателя в день оформления:

Требовать предоставления документов, предусмотренных ст. 65 ТК РФ

Проверять достоверность представленных сведений

Устанавливать испытательный срок (с ограничениями, предусмотренными ст. 70 ТК РФ)

Определять рабочее место и обязанности работника согласно трудовому договору

Требовать соблюдения правил внутреннего трудового распорядка

Обязанности работодателя при трудоустройстве:

Оформить трудовой договор в письменной форме (ст. 67 ТК РФ)

Издать приказ о приеме на работу (ст. 68 ТК РФ)

Ознакомить работника с локальными нормативными актами (ст. 68 ТК РФ)

Обеспечить проведение инструктажа по охране труда (ст. 212 ТК РФ)

Создать безопасные условия труда (ст. 22 ТК РФ)

Обеспечить работника необходимыми для работы средствами

Важно помнить, что ответственность за правильное оформление трудовых отношений лежит на работодателе. Неправильное оформление или фактический допуск к работе без оформления может повлечь административную ответственность в виде штрафа по ст. 5.27 КоАП РФ. 🚨

Как защитить свои права, если день оформления не был включен в рабочее время:

Обратиться с письменным заявлением к работодателю Если проблема не решена, направить жалобу в трудовую инспекцию При несогласии с решением инспекции обратиться в суд Собрать доказательства фактического допуска к работе (свидетельские показания, переписка, документы, созданные в первый день)

При возникновении спора работнику следует помнить о сроке исковой давности по трудовым спорам: три месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 392 ТК РФ). ⏰