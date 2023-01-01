UX исследования: как понять пользователей и сэкономить бюджет

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Для кого эта статья:

Специалисты в области UX/UI дизайна и разработки цифровых продуктов

Студенты и начинающие профессионалы в области веб-дизайна и UX-исследований

Руководители и менеджеры по продуктам, заинтересованные в повышении эффективности разработки и повышения удовлетворенности пользователей UX исследования — это не просто модный термин или дополнительный этап в разработке продукта. Это фундаментальный процесс, который помогает разрушить пропасть между тем, что бизнес думает о своём продукте, и тем, как его воспринимают реальные пользователи. 📊 Качественное UX-исследование может сэкономить до 50% бюджета на разработку, предотвращая создание функций, которые никому не нужны. Погружаясь в мир пользовательского опыта, мы открываем возможность видеть цифровые продукты глазами тех, для кого они создаются — и это кардинально меняет подход к дизайну интерфейсов.

Сущность UX исследований в цифровом мире

UX исследования (User Experience Research) — это систематический процесс изучения пользователей и их взаимодействия с продуктом для принятия обоснованных дизайнерских решений. Они отвечают на ключевые вопросы: кто наши пользователи, какие задачи они решают и с какими трудностями сталкиваются при использовании продукта.

Главная задача UX исследований — устранить предположения и догадки, заменив их фактическими данными о поведении пользователей. Вместо того чтобы разрабатывать продукт на основе интуиции дизайнера или личных предпочтений руководства компании, команда фокусируется на реальных потребностях целевой аудитории.

Александр Семёнов, Lead UX-исследователь Однажды я работал с финтех-стартапом, который создавал приложение для управления личными финансами. Основатель был уверен, что пользователям нужны сложные графики и детальная аналитика — ведь именно это помогало ему самому. Мы провели серию глубинных интервью с 15 потенциальными пользователями, и результаты полностью перевернули представление о продукте. Оказалось, что большинство людей не хотели "глубокой аналитики" — им требовались простые уведомления о крупных расходах и автоматические советы по экономии. Это исследование сэкономило компании примерно 4 месяца разработки сложных функций, которые вероятно остались бы невостребованными. Вместо этого мы сосредоточились на том, что действительно имело значение для пользователей — простоте и практической пользе.

Роль UX исследований особенно возрастает в условиях высокой конкуренции на цифровом рынке. Согласно исследованиям Forrester Research, каждый доллар, инвестированный в UX, приносит от 2 до 100 долларов возврата инвестиций. Этот показатель объясняется несколькими факторами:

Снижение затрат на разработку — выявление проблем до начала программирования

Увеличение конверсии и удержания пользователей

Сокращение расходов на поддержку — интуитивно понятные интерфейсы требуют меньше объяснений

Повышение лояльности пользователей к бренду

UX исследования отличаются от маркетинговых исследований тем, что фокусируются не на том, что пользователи говорят, а на том, что они реально делают. Это критическое различие помогает выявить несоответствия между декларируемыми предпочтениями и фактическим поведением.

Аспект Маркетинговые исследования UX исследования Основной фокус Целевая аудитория и рыночные тенденции Взаимодействие пользователя с продуктом Ключевые вопросы Кто купит продукт и почему? Как пользователи используют продукт и с какими проблемами сталкиваются? Методы сбора данных Опросы, фокус-группы, анализ рынка Юзабилити-тестирование, интервью, наблюдения за пользователями Результаты Маркетинговая стратегия, позиционирование Рекомендации по улучшению пользовательского опыта

UX исследования проводятся на всех этапах жизненного цикла продукта — от формирования идеи до оценки уже существующего решения. Чем раньше начинаются исследования, тем дешевле обходится исправление выявленных проблем. По данным IBM, устранение проблемы на этапе проектирования стоит в 6 раз дешевле, чем на этапе разработки, и в 100 раз дешевле, чем после релиза продукта. 💰

Ключевые методы и подходы к UX исследованиям

UX-исследования разделяются на две основные категории: качественные и количественные. Эти подходы дополняют друг друга, позволяя получить полную картину пользовательского опыта.

Качественные методы отвечают на вопрос "почему" и "как", фокусируясь на глубинном понимании мотивов, потребностей и поведения пользователей. Они дают богатый контекст и детальное понимание проблем, но обычно охватывают небольшое количество участников.

Глубинные интервью — индивидуальные беседы с пользователями для выявления их потребностей, болей и мотивации. Оптимальная продолжительность — 45-60 минут.

— индивидуальные беседы с пользователями для выявления их потребностей, болей и мотивации. Оптимальная продолжительность — 45-60 минут. Контекстные исследования — наблюдение за пользователями в их естественной среде, позволяющее увидеть реальный контекст использования продукта.

— наблюдение за пользователями в их естественной среде, позволяющее увидеть реальный контекст использования продукта. Юзабилити-тестирование — наблюдение за тем, как пользователи выполняют конкретные задачи с продуктом, выявление проблемных мест и барьеров.

— наблюдение за тем, как пользователи выполняют конкретные задачи с продуктом, выявление проблемных мест и барьеров. Карточная сортировка — метод для определения информационной архитектуры, основанный на том, как пользователи группируют и категоризируют информацию.

Количественные методы отвечают на вопросы "сколько" и "что", предоставляя численные данные, которые можно статистически анализировать. Они охватывают большие выборки и позволяют делать обобщения, но дают меньше контекстуальной информации.

A/B-тестирование — сравнение двух версий интерфейса для определения, какая из них эффективнее достигает поставленных целей.

— сравнение двух версий интерфейса для определения, какая из них эффективнее достигает поставленных целей. Опросы и анкетирование — сбор структурированной обратной связи от большого количества пользователей.

— сбор структурированной обратной связи от большого количества пользователей. Анализ аналитических данных — изучение данных о поведении пользователей на сайте или в приложении (клики, пути навигации, время на странице).

— изучение данных о поведении пользователей на сайте или в приложении (клики, пути навигации, время на странице). Eye-tracking — отслеживание движения глаз пользователя при взаимодействии с интерфейсом для выявления паттернов внимания.

Выбор методов исследования зависит от нескольких факторов: стадии проекта, доступных ресурсов и конкретных исследовательских вопросов. Наиболее эффективный подход — комбинирование методов для получения комплексной картины.

Стадия проекта Рекомендуемые методы исследований Ожидаемые результаты Исследование проблемы Глубинные интервью, контекстные исследования, анализ конкурентов Определение потребностей пользователей, формирование персон и пользовательских сценариев Проектирование решения Карточная сортировка, прототипирование, экспертная оценка Информационная архитектура, прототипы интерфейса, набор требований Тестирование решения Юзабилити-тестирование, A/B-тестирование, опросы по удовлетворенности Выявление проблем юзабилити, оптимизация интерфейса, улучшение пользовательского пути Поддержка и развитие Анализ аналитических данных, отслеживание метрик, периодические интервью Определение направлений для дальнейшего улучшения, мониторинг удовлетворенности

Для эффективного UX-исследования важно не только выбрать правильный метод, но и следовать принципам этичности: получать информированное согласие участников, гарантировать конфиденциальность данных и обеспечивать комфортные условия проведения исследования. 🔍

Инструментарий UX-исследователя: от простого к сложному

Современный UX-исследователь вооружен набором специализированных инструментов, которые помогают на всех этапах изучения пользовательского опыта — от планирования исследования до анализа результатов и создания рекомендаций. Правильно подобранный инструментарий повышает эффективность исследования и качество получаемых данных.

Инструменты для планирования и организации исследований помогают структурировать работу и координировать взаимодействие с участниками:

Calendly, Doodle — сервисы для планирования встреч с участниками исследования

— сервисы для планирования встреч с участниками исследования UserTesting, Respondent, User Interviews — платформы для рекрутинга участников

— платформы для рекрутинга участников Miro, Figma — инструменты для создания исследовательских планов и совместной работы над результатами

— инструменты для создания исследовательских планов и совместной работы над результатами Notion, Confluence — базы знаний для хранения исследовательских артефактов

Инструменты для проведения удаленных исследований стали особенно актуальными, позволяя работать с географически распределенной аудиторией:

Zoom, Google Meet — для проведения интервью и удаленных юзабилити-тестов

— для проведения интервью и удаленных юзабилити-тестов Lookback, UserZoom — специализированные платформы для удаленных UX-исследований

— специализированные платформы для удаленных UX-исследований Optimal Workshop — инструмент для удаленной карточной сортировки и тестов первого клика

— инструмент для удаленной карточной сортировки и тестов первого клика Maze, UsabilityHub — платформы для быстрого тестирования прототипов

Мария Волкова, UX-исследователь продуктов В проекте для крупного e-commerce маркетплейса мы столкнулись с задачей переработки процесса оформления заказа — слишком много пользователей бросали корзины на этапе чекаута. Начали мы с анализа данных через Hotjar и Google Analytics, которые показали, что больше всего отказов происходит на шаге выбора способа доставки. Но почему именно там — оставалось загадкой. Решили провести модерируемые удаленные юзабилити-тесты через Lookback. Пригласили 8 участников разных возрастов и попросили их пройти процесс оформления заказа, комментируя свои действия. Результаты нас удивили! Проблема была не в самом интерфейсе выбора доставки, а в том, что пользователи не понимали, почему некоторые способы доставки недоступны для их заказа. Система не объясняла, что определенные товары нельзя доставить определенными способами из-за габаритов или особенностей хранения. Мы добавили понятные пояснения о причинах недоступности некоторых опций, и процент завершенных заказов вырос на 23% всего за месяц после внедрения этого простого изменения.

Инструменты для количественного анализа поведения пользователей позволяют собирать объективные данные о взаимодействии с продуктом:

Google Analytics, Yandex.Metrica — для анализа поведения пользователей на сайте

— для анализа поведения пользователей на сайте Hotjar, Crazy Egg — для создания тепловых карт и записи сессий пользователей

— для создания тепловых карт и записи сессий пользователей Mixpanel, Amplitude — для продуктовой аналитики и построения воронок

— для продуктовой аналитики и построения воронок Appsee, FullStory — для анализа пользовательских сессий в мобильных приложениях

Инструменты для качественного анализа и обработки данных помогают структурировать и интерпретировать собранную информацию:

NVivo, Atlas.ti — специализированное ПО для качественного анализа данных

— специализированное ПО для качественного анализа данных Dovetail, Reframer — инструменты для кодирования и анализа исследовательских записей

— инструменты для кодирования и анализа исследовательских записей Otter.ai, Rev — сервисы для транскрибации интервью и фокус-групп

— сервисы для транскрибации интервью и фокус-групп Figjam, MURAL — инструменты для проведения анализа аффинити (affinity mapping)

Выбор инструментов должен соответствовать масштабу проекта, доступным ресурсам и специфике исследовательских задач. Для небольших проектов вполне достаточно бесплатных инструментов и базовых методик, в то время как крупные исследования могут требовать комплексного подхода и специализированных решений. 🛠️

Как применять UX исследования в различных отраслях

UX исследования адаптируются под специфику различных отраслей, сохраняя ключевые принципы, но учитывая уникальные требования каждого сектора. Рассмотрим, как UX исследования применяются в разных сферах и какие отраслевые особенности нужно учитывать.

E-commerce и ритейл — одна из областей, где UX исследования показывают наиболее быстрый и измеримый результат:

Исследование пути покупателя (customer journey mapping) для выявления барьеров к покупке

A/B-тестирование элементов карточек товаров и процесса оформления заказа

Eye-tracking для оптимизации расположения ключевых элементов страницы

Анализ поисковых запросов пользователей для улучшения навигации и категоризации

Исследования показывают, что улучшение UX в e-commerce может увеличить конверсию до 400%. Особое внимание уделяется мобильному опыту, так как более 60% трафика приходит с мобильных устройств.

Финтех и банковский сектор требует баланса между безопасностью, соответствием регуляторным требованиям и удобством использования:

Юзабилити-тестирование процессов авторизации и верификации

Глубинные интервью для понимания финансового поведения пользователей

Тестирование восприятия элементов доверия и безопасности

Оценка понятности финансовой терминологии и визуализации данных

Критически важно учитывать различия в цифровой грамотности пользователей и обеспечивать доступность интерфейсов для людей с разным уровнем подготовки.

Здравоохранение и медтех характеризуются высокими ставками принимаемых решений и необходимостью учитывать особые потребности пользователей:

Контекстные исследования в медицинских учреждениях

Тестирование с участием как медицинского персонала, так и пациентов

Проверка доступности интерфейсов для пользователей с ограниченными возможностями

Оценка эмоционального воздействия интерфейсов на пользователей в стрессовых ситуациях

В медицинских приложениях особое внимание уделяется предотвращению ошибок и обеспечению конфиденциальности данных.

Образовательные технологии (EdTech) фокусируются на эффективности обучения и удержании внимания:

Лонгитюдные исследования для оценки образовательных результатов

Тестирование с различными возрастными группами учащихся

Исследование когнитивной нагрузки при взаимодействии с обучающими материалами

Анализ вовлеченности и удержания пользователей

Важной особенностью является необходимость адаптации под различные стили обучения и когнитивные особенности пользователей.

B2B-продукты и корпоративные системы требуют учета сложных рабочих процессов и интеграции с существующей экосистемой:

Исследование рабочих процессов (workflow analysis)

Оценка эффективности выполнения повторяющихся задач

Тестирование взаимодействия между различными ролями пользователей

Анализ требований к обучению и поддержке пользователей

В B2B-секторе решения часто принимаются коллективно, поэтому важно исследовать весь процесс принятия решений и учитывать интересы всех стейкхолдеров.

Несмотря на отраслевые различия, эффективное UX-исследование всегда следует принципам:

Ориентация на реальные задачи пользователей, а не на функциональные возможности продукта

Включение в исследование всех ключевых групп пользователей

Комбинирование качественных и количественных методов для полноты картины

Итеративность — постоянное уточнение гипотез и проверка решений

Учет отраслевой специфики повышает практическую ценность исследований и помогает создавать решения, которые не просто удобны, но и эффективно решают конкретные задачи бизнеса и пользователей. 🏢

Эффективность UX исследований: измерение и оценка

Измерение эффективности UX исследований — критически важный аспект, позволяющий обосновать инвестиции в UX и продемонстрировать влияние исследований на бизнес-показатели. Правильно выстроенная система метрик помогает оценить как качество самого исследовательского процесса, так и его влияние на продукт.

Бизнес-метрики связывают улучшения в UX с ключевыми показателями эффективности бизнеса:

Конверсия — процент пользователей, выполняющих целевое действие (покупка, регистрация, подписка)

— процент пользователей, выполняющих целевое действие (покупка, регистрация, подписка) Показатель отказов (Bounce Rate) — процент пользователей, покидающих сайт после просмотра только одной страницы

— процент пользователей, покидающих сайт после просмотра только одной страницы Коэффициент удержания (Retention Rate) — процент пользователей, возвращающихся к продукту

— процент пользователей, возвращающихся к продукту Среднее время выполнения задачи — показатель эффективности интерфейса

— показатель эффективности интерфейса Стоимость поддержки пользователей — количество обращений в поддержку, связанных с непониманием интерфейса

Пользовательские метрики фокусируются на восприятии и удовлетворенности пользователей:

System Usability Scale (SUS) — стандартизированный опросник для оценки удобства использования

— стандартизированный опросник для оценки удобства использования Net Promoter Score (NPS) — готовность рекомендовать продукт другим

— готовность рекомендовать продукт другим Customer Satisfaction Score (CSAT) — удовлетворенность конкретным взаимодействием или функцией

— удовлетворенность конкретным взаимодействием или функцией Customer Effort Score (CES) — оценка усилий, необходимых для выполнения задачи

— оценка усилий, необходимых для выполнения задачи Task Success Rate — процент пользователей, успешно выполнивших задачу во время тестирования

Метрики исследовательского процесса оценивают эффективность и качество самих исследований:

Процент внедренных рекомендаций — доля рекомендаций исследователей, которые были реализованы

— доля рекомендаций исследователей, которые были реализованы Время от исследования до внедрения — скорость преобразования инсайтов в изменения продукта

— скорость преобразования инсайтов в изменения продукта Охват пользовательских сегментов — насколько полно исследования покрывают различные группы пользователей

— насколько полно исследования покрывают различные группы пользователей Количество выявленных проблем — в сравнении с бюджетом и временем на исследование

Для демонстрации ценности UX исследований руководству компании можно использовать формулу ROI (Return on Investment):

ROI = (Прирост дохода – Затраты на UX исследования) / Затраты на UX исследования × 100%

Например, если улучшение конверсии после редизайна, основанного на UX исследованиях, принесло дополнительно $100,000 дохода, а затраты на исследования составили $20,000, то:

ROI = (100,000 – 20,000) / 20,000 × 100% = 400%

Тип метрики Преимущества Ограничения Когда использовать Бизнес-метрики Напрямую связаны с финансовыми показателями, понятны руководству Могут зависеть от множества факторов помимо UX Для обоснования инвестиций в UX, демонстрации бизнес-ценности Пользовательские метрики Отражают реальный опыт пользователей, детальная обратная связь Субъективны, требуют дополнительных усилий по сбору данных Для улучшения продукта, повышения лояльности пользователей Метрики процесса Помогают оптимизировать исследовательскую работу Не показывают непосредственное влияние на бизнес Для внутренней оптимизации UX-команды

Для комплексной оценки эффективности UX исследований рекомендуется использовать комбинацию метрик из разных категорий и отслеживать их в динамике. Важно устанавливать четкие базовые показатели (baseline) до внесения изменений, чтобы объективно оценить влияние проведенных исследований.

Регулярная отчетность о влиянии UX исследований на ключевые метрики помогает укрепить позиции UX-команды внутри организации и обосновать необходимость систематических исследований на всех этапах разработки продукта. 📈

Качественные UX-исследования — инвестиция, которая окупается многократно. Они трансформируют процесс создания цифровых продуктов из гадания на кофейной гуще в научно обоснованный подход. Глубокое понимание пользователей позволяет не только решать существующие проблемы, но и предвидеть потребности, которые пользователи еще не осознали. Каждое решение, подкрепленное исследованиями, — это шаг к созданию продукта, который будут искренне любить и рекомендовать. А в современном цифровом мире это и есть настоящее конкурентное преимущество.

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