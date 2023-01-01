Тестировщик ПО: навыки, экзамены и сертификаты для успеха

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Для кого эта статья:

Новички, желающие начать карьеру в тестировании программного обеспечения

Студенты и слушатели курсов по тестированию, ищущие информацию о необходимых навыках и сертификациях

Работодатели и руководители, ищущие информацию о требованиях к кандидатам на позиции тестировщиков Путь в профессию тестировщика ПО часто вызывает массу вопросов у новичков. Какие экзамены придется сдавать? Какие навыки необходимо освоить? Какие сертификаты действительно имеют вес в глазах работодателей? 🔍 Профессия тестировщика привлекает многих своей доступностью для входа и перспективами роста, но чтобы выделиться среди конкурентов, нужно чётко понимать, что именно от вас потребуется. Давайте разберемся, какие знания и навыки потребуются для успешного старта в тестировании программного обеспечения.

Базовые навыки и знания для начинающего тестировщика

Профессия тестировщика программного обеспечения требует определенного набора навыков и знаний, которые формируют фундамент для успешной карьеры. Эти навыки можно разделить на несколько ключевых категорий.

Технические навыки:

Понимание основ программирования (хотя бы на базовом уровне)

Знание принципов тестирования программного обеспечения

Умение работать с баг-трекинговыми системами (Jira, Redmine, TestRail)

Базовые знания HTML/CSS для тестирования веб-приложений

Понимание принципов работы клиент-серверной архитектуры

Навыки работы с инструментами для отладки (DevTools, Fiddler)

Методологические знания:

Понимание жизненного цикла разработки ПО (SDLC)

Знание основных видов тестирования (функциональное, регрессионное, нагрузочное и т.д.)

Умение составлять тест-кейсы и чек-листы

Навыки документирования дефектов

Понимание методологий разработки (Agile, Scrum, Waterfall)

Мягкие навыки:

Аналитическое мышление и внимание к деталям

Коммуникативные навыки для эффективного взаимодействия с командой

Умение управлять временем и расставлять приоритеты

Самостоятельность в решении проблем

Любознательность и стремление к постоянному обучению

Алексей Петров, старший QA-инженер Когда я только начинал свой путь в тестировании, я думал, что главное — знать инструменты и уметь находить баги. На собеседовании в первую компанию меня буквально завалили вопросами про жизненный цикл тестирования, методологии и стратегии тестирования. Я понял, что зря пренебрегал теоретической базой. После этого опыта я посвятил три месяца изучению ISTQB Syllabus и методологий тестирования. Когда пришел на следующее собеседование, чувствовал себя намного увереннее. Меня взяли, и ведущий QA потом признался, что решающим фактором было именно понимание процессов и методологий, а не просто технические навыки. Теперь, когда я сам провожу собеседования, я всегда обращаю внимание на понимание кандидатом базовых принципов тестирования. Инструменты можно выучить, а вот системное мышление и понимание процессов тестирования либо есть, либо нет.

Для начинающего тестировщика критически важно сформировать прочную основу в понимании принципов тестирования. Это включает знание таких концепций, как:

Принцип Описание Почему это важно Тестирование демонстрирует наличие дефектов Тестирование может показать, что дефекты присутствуют, но не может доказать их отсутствие Помогает понять ограничения тестирования Исчерпывающее тестирование невозможно Невозможно протестировать все комбинации входных данных и предусловий Учит правильно расставлять приоритеты при тестировании Раннее тестирование Тестирование должно начинаться как можно раньше в жизненном цикле разработки Снижает стоимость исправления дефектов Скопление дефектов Большинство дефектов обнаруживается в ограниченном количестве модулей Позволяет эффективнее распределять ресурсы тестирования Парадокс пестицида Повторяющиеся тесты перестают находить новые ошибки Обосновывает необходимость регулярного обновления тестов

Знание этих принципов помогает сформировать правильный подход к тестированию и является обязательным для любого специалиста в этой области. 🧠

Какие предметы нужно сдавать на курсах тестировщика

Курсы тестировщиков программного обеспечения обычно включают ряд дисциплин, по которым слушателям необходимо продемонстрировать свои знания. Успешное прохождение этих предметов является ключом к получению сертификата о завершении обучения и дальнейшему трудоустройству.

Основные предметы, которые обычно изучаются и сдаются на курсах тестировщиков:

Основы тестирования ПО — изучение базовых понятий, принципов и методологий тестирования

— изучение базовых понятий, принципов и методологий тестирования Техники тестирования — изучение различных подходов к разработке тестов (эквивалентное разбиение, анализ граничных значений и др.)

— изучение различных подходов к разработке тестов (эквивалентное разбиение, анализ граничных значений и др.) Документация в тестировании — создание тест-планов, тест-кейсов, отчетов о тестировании

— создание тест-планов, тест-кейсов, отчетов о тестировании Базы данных и SQL — основы работы с базами данных и написание запросов

— основы работы с базами данных и написание запросов Основы программирования — базовые знания языков программирования (часто Python или Java)

— базовые знания языков программирования (часто Python или Java) Автоматизация тестирования — использование инструментов для автоматизации тестов

— использование инструментов для автоматизации тестов Тестирование API — методы тестирования программных интерфейсов

— методы тестирования программных интерфейсов Тестирование мобильных приложений — специфика тестирования на мобильных платформах

Формы контроля на курсах тестировщиков могут быть разнообразными, но чаще всего включают:

Теоретические тесты для проверки усвоения концепций и терминологии

Практические задания, требующие применения изученных техник тестирования

Проектные работы, имитирующие реальные рабочие ситуации

Финальный экзамен, включающий как теоретические, так и практические компоненты

Защита дипломного проекта или портфолио выполненных работ

Важно понимать, что разные образовательные платформы могут иметь свои требования и подход к оценке знаний. 📚 Однако общий тренд — это фокус на практическом применении навыков тестирования в условиях, максимально приближенных к реальным.

Предмет Ключевые темы Форма итогового контроля Основы тестирования Виды тестирования, уровни тестирования, принципы тестирования Тест + практическое задание SQL и базы данных Базовые запросы, соединения таблиц, агрегатные функции Проект по тестированию БД Тестирование API Структура запросов, использование Postman, автоматизация API-тестов Создание набора тестов для API Автоматизация тестирования Основы языка программирования, фреймворки для автоматизации Разработка автотестов для приложения Дипломный проект Комплексное применение всех изученных навыков Защита проекта перед комиссией

Важно отметить, что какие предметы нужно сдавать на тестировщика зависит не только от выбранных курсов, но и от того, какую специализацию вы хотите получить. Например, курсы по автоматизированному тестированию будут включать больше программирования, в то время как курсы по тестированию мобильных приложений сосредоточены на специфике мобильных платформ.

Большинство качественных курсов также включают финальный проект, который может стать первым элементом вашего профессионального портфолио. Этот проект часто включает создание комплексной стратегии тестирования для реального или учебного приложения, разработку тест-кейсов, выполнение тестирования и документирование результатов.

Профессиональные сертификаты в тестировании ПО

Профессиональная сертификация играет важную роль в карьере тестировщика, подтверждая определенный уровень знаний и компетенций. Наличие признанных в индустрии сертификатов может стать значительным преимуществом при трудоустройстве и продвижении по карьерной лестнице. 🏆

Самые признанные и востребованные сертификации в области тестирования ПО:

ISTQB (International Software Testing Qualifications Board) — наиболее распространенная международная сертификация, предлагающая несколько уровней: Foundation, Advanced и Expert

— наиболее распространенная международная сертификация, предлагающая несколько уровней: Foundation, Advanced и Expert CTFL (Certified Tester Foundation Level) — базовый уровень сертификации ISTQB, подтверждающий знание основных концепций и терминологии тестирования

— базовый уровень сертификации ISTQB, подтверждающий знание основных концепций и терминологии тестирования CTAL (Certified Tester Advanced Level) — продвинутый уровень сертификации ISTQB с различными специализациями (Test Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst)

— продвинутый уровень сертификации ISTQB с различными специализациями (Test Manager, Test Analyst, Technical Test Analyst) CSTE (Certified Software Tester) — сертификация от Quality Assurance Institute (QAI)

— сертификация от Quality Assurance Institute (QAI) CSTP (Certified Software Test Professional) — сертификация от International Institute for Software Testing

— сертификация от International Institute for Software Testing CAST (Certified Associate in Software Testing) — сертификация для начинающих специалистов

— сертификация для начинающих специалистов ASTQB Mobile Tester — специализированная сертификация для тестировщиков мобильных приложений

— специализированная сертификация для тестировщиков мобильных приложений AWS Certified Developer — полезная сертификация для тестировщиков, работающих с облачными приложениями

Сертификация ISTQB является самой распространенной и признаваемой во всем мире. Она состоит из нескольких уровней, начиная с Foundation Level, который охватывает основные понятия и методы тестирования. Для получения этого сертификата необходимо сдать экзамен, состоящий из 40 вопросов с несколькими вариантами ответов. Для успешной сдачи требуется набрать не менее 65% правильных ответов.

Марина Соколова, руководитель отдела тестирования Когда я решила получить сертификат ISTQB Foundation Level, я уже имела двухлетний опыт работы тестировщиком. Многие коллеги говорили, что это формальность, но я решила попробовать, чтобы структурировать свои знания. Подготовка заняла около 2 месяцев. Я изучала официальный syllabus, решала тестовые вопросы и участвовала в онлайн-дискуссиях. Больше всего меня удивило, насколько глубоко нужно понимать методологии и принципы тестирования, а не просто техники. Экзамен оказался сложнее, чем я ожидала. Вопросы требовали не просто знания фактов, но и умения анализировать ситуации. Некоторые вопросы имели несколько правильных ответов, но нужно было выбрать самый подходящий. После получения сертификата я заметила, что стала более системно подходить к тестированию. Но главный бонус пришел через полгода — мне предложили руководящую позицию в международной компании, где сертификация ISTQB была обязательным требованием. Теперь, набирая команду, я всегда обращаю внимание на наличие сертификатов у кандидатов, так как это показывает их стремление к профессиональному росту.

Для сертификации ISTQB Advanced Level необходимо иметь сертификат Foundation Level и опыт работы в тестировании не менее 18 месяцев. Этот уровень предлагает специализации:

Test Manager — для специалистов, которые хотят руководить процессами тестирования

Test Analyst — для тех, кто фокусируется на функциональном тестировании

Technical Test Analyst — для специалистов по нефункциональному тестированию и автоматизации

Экзамены на Advanced Level более сложные и включают как вопросы с множественным выбором, так и сценарные задания, требующие написания развернутых ответов.

Для тех, кто специализируется на автоматизации тестирования, существуют отдельные сертификации:

ISTQB Certified Tester Foundation Level – Test Automation Engineer

Selenium Certification — для специалистов, использующих Selenium WebDriver

— для специалистов, использующих Selenium WebDriver Appium Certification — для тестировщиков мобильных приложений

Стоимость сертификаций варьируется в зависимости от уровня и региона. Например, экзамен ISTQB Foundation Level стоит примерно от 200 до 250 USD, в то время как Advanced Level может стоить от 350 до 500 USD.

Важно отметить, что что надо сдавать на тестировщика в плане сертификаций зависит от карьерного пути, который вы выбираете. Для начинающих специалистов рекомендуется начать с ISTQB Foundation Level, а затем, исходя из карьерных предпочтений, выбирать дополнительные сертификации.

Технические требования работодателей к тестировщикам

Требования работодателей к тестировщикам ПО могут существенно различаться в зависимости от специфики проекта, размера компании и используемых технологий. Однако существуют определенные технические навыки, которые востребованы практически повсеместно. 💻

Базовые технические требования для младших позиций (Junior QA):

Понимание основных концепций тестирования (типы, уровни, методы)

Умение писать четкие и воспроизводимые баг-репорты

Знание основ работы с системами управления тестированием (TestRail, TestLink)

Базовое понимание HTML/CSS для тестирования веб-приложений

Навыки работы с инструментами разработчика в браузерах (DevTools)

Понимание клиент-серверной архитектуры и основ HTTP

Базовые знания SQL для проверки данных в базах данных

Для позиций среднего уровня (Middle QA) дополнительно требуются:

Уверенное владение инструментами для тестирования API (Postman, SoapUI)

Знание одного или нескольких языков программирования (Python, Java, JavaScript)

Опыт с фреймворками для автоматизированного тестирования (Selenium, Cypress, TestNG)

Умение работать с системами контроля версий (Git)

Знание методологий Agile и инструментов для управления проектами (Jira, Confluence)

Навыки работы с инструментами для анализа производительности (JMeter, LoadRunner)

Понимание принципов непрерывной интеграции и доставки (CI/CD)

Для старших позиций (Senior QA) работодатели обычно требуют:

Глубокие знания в области автоматизации тестирования

Опыт создания фреймворков для автоматизированного тестирования

Знание нескольких языков программирования

Опыт с контейнеризацией (Docker) и оркестрацией (Kubernetes)

Навыки проектирования и оптимизации процессов тестирования

Опыт с различными типами тестирования (производительности, безопасности, интеграционного)

Понимание архитектуры приложений и паттернов проектирования

Анализ требований в вакансиях показывает растущий тренд на автоматизацию тестирования. По данным исследований рынка труда, более 70% вакансий для тестировщиков сейчас содержат требования по автоматизации тестирования, даже для позиций начального уровня.

Важно отметить, что технические требования могут различаться в зависимости от специализации:

Для тестировщиков веб-приложений : требуются хорошие знания HTML/CSS/JavaScript, опыт с Selenium, Cypress или аналогичными инструментами

: требуются хорошие знания HTML/CSS/JavaScript, опыт с Selenium, Cypress или аналогичными инструментами Для тестировщиков мобильных приложений : необходимо знание специфики iOS/Android, опыт с Appium, XCTest, Espresso

: необходимо знание специфики iOS/Android, опыт с Appium, XCTest, Espresso Для тестировщиков API : важно понимание REST/SOAP, опыт с Postman, RestAssured, опыт анализа JSON/XML

: важно понимание REST/SOAP, опыт с Postman, RestAssured, опыт анализа JSON/XML Для тестировщиков безопасности: требуются знания основ информационной безопасности, опыт с инструментами типа OWASP ZAP, Burp Suite

С ростом популярности DevOps-практик, многие компании также ищут QA-инженеров со знаниями в области:

Непрерывной интеграции (Jenkins, CircleCI, GitHub Actions)

Инфраструктуры как кода (Terraform, Ansible)

Мониторинга и анализа логов (ELK Stack, Grafana, Prometheus)

Такие навыки особенно ценятся в компаниях, где тестирование глубоко интегрировано в процесс разработки и где QA-инженеры активно участвуют в создании и поддержке инфраструктуры для тестирования.

Что надо сдавать на собеседовании при трудоустройстве

Процесс трудоустройства на позицию тестировщика обычно включает несколько этапов отбора, каждый из которых проверяет различные аспекты ваших знаний и навыков. Понимание того, что надо сдавать на тестировщика при собеседовании, поможет вам лучше подготовиться и повысит шансы на успех. 🎯

Типичные этапы отбора при трудоустройстве тестировщика:

Предварительный скрининг — проверка резюме и соответствия базовым требованиям Техническое интервью — оценка ваших теоретических знаний в области тестирования Практическое задание — проверка навыков тестирования на реальном или учебном примере Собеседование с командой — оценка культурного соответствия и коммуникативных навыков Финальное интервью с руководителем или HR для обсуждения условий работы

На техническом интервью обычно проверяются следующие знания:

Теоретические основы тестирования — понимание видов и методов тестирования, этапов жизненного цикла тестирования, принципов составления тест-кейсов

— понимание видов и методов тестирования, этапов жизненного цикла тестирования, принципов составления тест-кейсов Знание предметной области — понимание специфики тестируемых продуктов (веб, мобильные приложения, десктоп)

— понимание специфики тестируемых продуктов (веб, мобильные приложения, десктоп) Технические знания — в зависимости от требований вакансии: SQL, API-тестирование, основы программирования

— в зависимости от требований вакансии: SQL, API-тестирование, основы программирования Знание инструментов — опыт работы с системами отслеживания ошибок, инструментами для тестирования, системами контроля версий

Практические задания при трудоустройстве могут включать:

Тестирование веб-приложения или мобильного приложения с составлением отчета о найденных дефектах

с составлением отчета о найденных дефектах Написание тест-кейсов для заданной функциональности

для заданной функциональности Составление тест-плана для продукта или его компонента

для продукта или его компонента Анализ требований и выявление потенциальных проблем

и выявление потенциальных проблем Для позиций с автоматизацией — написание простых автотестов или решение программистских задач

Часто компании используют комбинированный подход, включающий как теоретические вопросы, так и практические задания. Например, вам могут предложить протестировать реальное приложение в течение ограниченного времени, а затем обсудить ваш подход и найденные дефекты.

Примеры типичных теоретических вопросов на собеседовании:

Расскажите о различиях между регрессионным и интеграционным тестированием

Как вы бы спланировали тестирование новой функциональности?

Что такое негативное тестирование и зачем оно нужно?

Расскажите о принципах эквивалентного разбиения и анализа граничных значений

Как вы определяете приоритеты в тестировании при ограниченном времени?

Что такое тестирование черного и белого ящика?

Опишите жизненный цикл бага

Для позиций, требующих знания автоматизации, дополнительно проверяются:

Знание основ программирования на требуемом языке (Python, Java, JavaScript)

Понимание принципов построения автоматизированных тестов

Опыт работы с фреймворками для автоматизации (Selenium, Cypress, TestNG, JUnit)

Знание паттернов автоматизированного тестирования (Page Object, PageFactory)

Опыт с инструментами непрерывной интеграции (CI/CD)

Многие компании также оценивают ваши мягкие навыки (soft skills) через поведенческие вопросы:

Расскажите о ситуации, когда вы обнаружили критический баг перед релизом

Как вы решаете конфликты с разработчиками, если они не соглашаются с вашими баг-репортами?

Расскажите о своем опыте работы в условиях жестких дедлайнов

Как вы расставляете приоритеты при большом объеме работы?

Успешное прохождение собеседования требует не только хороших теоретических знаний, но и умения демонстрировать свое аналитическое мышление, методичный подход к тестированию и коммуникативные навыки. Подготовка к собеседованию должна включать повторение теоретических основ, практику решения типичных задач и подготовку примеров из вашего опыта тестирования.

Итак, что действительно нужно для успешного старта в тестировании ПО? Ответ не ограничивается только сертификатами или техническими навыками. Это комбинация фундаментальных знаний, практического опыта, профессиональных сертификаций и постоянного саморазвития. Начните с освоения базовых концепций тестирования, приобретите практические навыки через реальные проекты, дополните это признанными в индустрии сертификатами, и вы создадите прочную основу для карьерного роста. Помните, что в быстро меняющейся сфере IT ценится не столько количество сертификатов, сколько ваша способность эффективно применять знания на практике и непрерывно адаптироваться к новым технологиям и методологиям.

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