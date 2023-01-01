Поступление по целевому набору в вузы Москвы и Петербурга: гайд

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Для кого эта статья:

Абитуриенты, заинтересованные в поступлении в вузы Москвы и Санкт-Петербурга через целевое обучение

Родители абитуриентов, желающие понять процесс и преимущества целевого обучения

Специалисты в области HR и карьерного консультирования, занимающиеся помощью молодым людям в трудоустройстве Мечтаете о бесплатном обучении в престижном вузе Москвы или Санкт-Петербурга с гарантированным трудоустройством после выпуска? Целевое обучение открывает эту возможность, но требует знания определенных правил и алгоритмов действий. Механизм целевого набора в столичных вузах имеет свои особенности, которые нужно учитывать еще на этапе подготовки документов. Пошаговая инструкция по поступлению через целевой набор поможет избежать ошибок и значительно повысит ваши шансы на поступление. ???

Что такое целевое обучение: особенности и преимущества

Целевое обучение — это особая форма подготовки специалистов, при которой абитуриент поступает в вуз по направлению от конкретного работодателя. Фактически, это образовательный контракт между тремя сторонами: студентом, вузом и организацией-работодателем. Государство выделяет отдельные бюджетные места для таких абитуриентов, что делает конкурс на них менее жестким по сравнению с общим конкурсом на бюджет.

Особую актуальность целевое обучение приобретает для поступающих в топовые вузы Москвы и Санкт-Петербурга, где проходные баллы на бюджет часто достигают заоблачных высот. По статистике Министерства науки и высшего образования, в 2023 году средний конкурс на целевые места в столичных вузах был в 2,5-3 раза ниже, чем на общие бюджетные места.

Главные преимущества целевого обучения:

Поступление по отдельному конкурсу с меньшим количеством претендентов

Гарантированное трудоустройство после окончания вуза

Возможность получать дополнительную стипендию от работодателя (не все организации предоставляют)

Организация практики на предприятии-заказчике с погружением в реальные рабочие процессы

Возможность адаптироваться к будущему месту работы еще во время обучения

Однако важно понимать, что целевое обучение — это не только привилегии, но и обязательства. Студент обязуется отработать у направившего его работодателя определенный срок после окончания вуза (обычно от 3 до 5 лет). В случае отчисления или отказа от трудоустройства придется возместить все затраты на обучение, которые могут составлять значительную сумму.

Параметр Целевое обучение Обычное бюджетное обучение Конкурс Отдельный, обычно ниже Общий, высокий Трудоустройство Гарантировано Не гарантировано Финансовая поддержка Возможна дополнительная стипендия Только государственная стипендия Обязательства Отработка 3-5 лет Отсутствуют Практика На предприятии-заказчике По усмотрению вуза

В Москве и Санкт-Петербурге целевой набор осуществляют практически все государственные вузы, но количество выделяемых мест варьируется в зависимости от специальности и востребованности кадров. Наибольшее количество целевых мест традиционно выделяется на инженерные, медицинские, педагогические и IT-направления подготовки.

Марина Соколова, карьерный консультант Работая с абитуриентами, я часто сталкиваюсь с ситуациями, когда талантливые ребята не могут поступить в желаемый вуз из-за высокого конкурса. Именно в таких случаях я рекомендую рассмотреть целевое обучение. Один из моих подопечных, Алексей, мечтал учиться в МГТУ им. Баумана, но его баллы по ЕГЭ (250) не давали гарантии поступления на бюджет, где проходной балл составлял около 280. Мы нашли предприятие оборонной промышленности, которое направляло абитуриентов на целевое обучение. Алексей прошел собеседование, подписал договор и поступил на желаемую специальность с конкурсом всего 1,5 человека на место. Сейчас он на 3 курсе, получает повышенную стипендию от предприятия и уже точно знает, где будет работать после получения диплома.

Как найти работодателя для целевого обучения в столицах

Поиск подходящего работодателя — пожалуй, самый сложный этап на пути к целевому обучению. В отличие от регионов, где выбор организаций часто ограничен, в Москве и Санкт-Петербурге сконцентрировано множество крупных государственных и частных компаний, заинтересованных в целевой подготовке специалистов. ??

Начинать поиск работодателя рекомендуется за год до поступления, оптимально — в начале 11 класса. Это даст достаточно времени для сбора информации, прохождения собеседований и оформления документов.

Основные источники информации о работодателях, заключающих договоры о целевом обучении:

Официальные сайты интересующих вас вузов в разделах "Абитуриентам" и "Целевое обучение"

Сайты профильных министерств и ведомств (особенно для медицинских, педагогических и военных специальностей)

Порталы крупных государственных корпораций (Росатом, Роскосмос, РЖД и др.)

Образовательные выставки и ярмарки вакансий, проводимые в Москве и Санкт-Петербурге

Дни открытых дверей в вузах, где часто присутствуют представители компаний-партнеров

В Москве наиболее активно заключают договоры о целевом обучении следующие организации: Департамент здравоохранения города Москвы, Московский метрополитен, АО "Росэлектроника", ПАО "Ростелеком", ГК "Ростех". В Санкт-Петербурге лидерами по целевому набору являются: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, АО "Адмиралтейские верфи", ФГУП "Крыловский государственный научный центр", ПАО "Газпром".

При выборе работодателя обращайте внимание на следующие аспекты:

Репутация организации и перспективы её развития

Условия труда и уровень заработной платы для молодых специалистов

Возможности карьерного роста

Дополнительные меры поддержки во время обучения (стипендия, оплата общежития и т.д.)

Требования к будущему сотруднику и продолжительность обязательной отработки

Для получения направления на целевое обучение обычно необходимо пройти собеседование или тестирование. Работодатели оценивают не только академические успехи, но и мотивацию, личностные качества и соответствие корпоративной культуре.

Важно помнить, что многие работодатели начинают сбор заявок на целевое обучение уже в феврале-марте, а к маю формируют окончательные списки кандидатов. Поэтому не откладывайте поиск на последний момент.

Отрасль Популярные работодатели в Москве Популярные работодатели в Санкт-Петербурге Медицина Департамент здравоохранения г. Москвы, ФМБА России Комитет по здравоохранению СПб, СЗГМУ им. Мечникова Инженерия Ростех, Росатом, НПО "Алмаз" Адмиралтейские верфи, Балтийский завод, ОДК-Климов IT и телекоммуникации Ростелеком, НИИ "Восход", МГТС Ростелеком, ЛОНИИС, Т-Системс Транспорт Московский метрополитен, РЖД, Аэрофлот Октябрьская железная дорога, Метрополитен СПб, Пассажиравтотранс Образование Департамент образования г. Москвы Комитет по образованию СПб

Оформление договора о целевом обучении: нюансы и документы

После того как вы нашли работодателя, готового направить вас на целевое обучение, начинается этап оформления договора. Этот документ имеет юридическую силу и регламентирует обязательства всех сторон, поэтому к его составлению нужно подойти максимально ответственно. ??

Договор о целевом обучении оформляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.10.2020 № 1681, которое устанавливает единую форму документа. Отклонения от типовой формы не допускаются, но работодатель может включить дополнительные условия, не противоречащие законодательству.

Для заключения договора вам потребуются следующие документы:

Паспорт (для абитуриентов младше 18 лет также паспорт одного из родителей)

СНИЛС

Результаты ЕГЭ или иных вступительных испытаний (могут потребоваться на этапе собеседования)

Документ об образовании (аттестат/диплом) или справка о текущей успеваемости

Характеристика из школы/колледжа (по требованию работодателя)

Медицинская справка по форме 086/у (для медицинских специальностей обязательно)

Ключевые пункты договора, на которые следует обратить особое внимание:

Образовательная программа и квалификация, которую вы должны получить

Перечень вузов, в которые вы можете подать документы с этим целевым направлением

Срок обязательной отработки после окончания обучения

Меры поддержки со стороны работодателя (стипендия, оплата проживания, учебной литературы и т.д.)

Условия расторжения договора и размер компенсации в случае невыполнения обязательств

Ответственность сторон при нарушении условий договора

Особенности оформления договоров в Москве и Санкт-Петербурге связаны с большим количеством участников целевого обучения и необходимостью соблюдения дополнительных региональных требований. Например, многие столичные работодатели устанавливают более высокие требования к успеваемости во время обучения и включают в договор пункты о регулярных стажировках на предприятии.

Дмитрий Васильев, юрист в сфере образовательного права Недавно ко мне обратилась семья Сергеевых, чья дочь получила целевое направление от крупной московской клиники в Первый МГМУ им. Сеченова. При изучении договора я обнаружил несколько спорных пунктов, которые могли создать проблемы в будущем. Во-первых, в договоре был указан неопределенный адрес трудоустройства: "в одно из медицинских учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения г. Москвы". Во-вторых, отсутствовало четкое указание на меры поддержки студента во время обучения. Мы составили протокол разногласий, после чего работодатель внес необходимые изменения: конкретизировал место будущей работы и прописал ежемесячную стипендию в размере 5000 рублей. Этот случай показывает, насколько важно внимательно изучать все пункты договора и не бояться отстаивать свои интересы.

При оформлении договора о целевом обучении в вузах Москвы и Санкт-Петербурга часто возникают следующие проблемы:

Несоответствие сроков подписания договора и приемной кампании вуза

Отсутствие конкретики в пунктах о трудоустройстве

Завышенные требования к успеваемости студента

Недостаточные или нечетко прописанные меры поддержки

Несоразмерные санкции за нарушение условий договора

Чтобы избежать этих проблем, рекомендуется:

Внимательно изучить все пункты договора, при необходимости проконсультироваться с юристом

Уточнить конкретное место будущего трудоустройства и должность

Добиться четкого указания мер поддержки с суммами и сроками

Проверить соответствие пунктов договора действующему законодательству

Подготовить все необходимые документы заранее, чтобы не затягивать процесс подписания

Если абитуриент не достиг 18 лет, договор заключается с согласия его законного представителя (родителя или опекуна), который также должен подписать документ.

Подача документов в вузы Москвы и Санкт-Петербурга

После заключения договора о целевом обучении наступает ответственный этап — подача документов в выбранный вуз. Процедура поступления по целевому направлению имеет свои особенности, которые необходимо учитывать для успешного зачисления. ??

Основные этапы подачи документов для поступления по целевому набору:

Ознакомление с правилами приема выбранного вуза и сроками подачи документов Подготовка полного пакета документов, включая договор о целевом обучении Подача заявления о приеме с указанием желания участвовать в конкурсе на целевые места Участие во вступительных испытаниях (при необходимости) Отслеживание конкурсной ситуации и рейтинговых списков

Документы, необходимые для поступления по целевому набору:

Заявление о приеме в вуз с указанием целевой квоты

Оригинал или копия договора о целевом обучении (в зависимости от требований вуза)

Документ об образовании (аттестат или диплом) и его копия

Паспорт и его копия

Фотографии установленного образца (обычно 3х4, матовые, количество зависит от требований вуза)

СНИЛС

Документы, подтверждающие индивидуальные достижения (при наличии)

Медицинская справка (для отдельных направлений подготовки)

Важно отметить, что в вузах Москвы и Санкт-Петербурга подача документов может осуществляться несколькими способами:

Лично в приемной комиссии вуза

Через операторов почтовой связи общего пользования

В электронной форме через личный кабинет абитуриента на сайте вуза

Через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг

При подаче документов через электронные сервисы необходимо следить за статусом заявления и быть готовым предоставить оригиналы документов в установленные сроки.

Особенности конкурса на целевые места:

Конкурс проводится отдельно в рамках целевой квоты

Абитуриенты соревнуются только с теми, кто поступает от того же заказчика на ту же специальность

Минимальные баллы для поступления на целевые места совпадают с общими требованиями вуза

При недоборе целевиков места могут быть переданы в общий конкурс

Статистика показывает, что конкурс на целевые места в ведущих вузах Москвы и Санкт-Петербурга в 2-3 раза ниже, чем на общие бюджетные места. Однако это не означает, что поступление гарантировано — вам все равно придется конкурировать с другими целевиками.

Топ-5 вузов Москвы с наибольшим количеством целевых мест:

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МГТУ им. Н.Э. Баумана МАИ (Московский авиационный институт) МГПУ (Московский городской педагогический университет) МИРЭА — Российский технологический университет

Топ-5 вузов Санкт-Петербурга с наибольшим количеством целевых мест:

СПбГМУ им. И.П. Павлова СПбПУ (Политехнический университет Петра Великого) РГПУ им. А.И. Герцена СПбГЭТУ "ЛЭТИ" СПбГУПТД (Университет промышленных технологий и дизайна)

Сроки зачисления по целевой квоте обычно совпадают с основным этапом зачисления на бюджетные места. Важно своевременно предоставить в приемную комиссию оригинал документа об образовании и согласие на зачисление.

Права и обязанности сторон при целевом обучении

Целевое обучение — это система взаимных обязательств и прав, которые должны соблюдать все участники процесса: студент, образовательная организация и работодатель. Четкое понимание этих прав и обязанностей поможет избежать конфликтных ситуаций и финансовых санкций. ??

Права и обязанности студента при целевом обучении:

Обязанности:

Освоить образовательную программу в соответствии с характеристиками обучения

Успешно пройти государственную итоговую аттестацию

Заключить трудовой договор с заказчиком или указанной им организацией

Отработать установленный договором срок (обычно 3-5 лет)

Уведомлять заказчика об изменении личных данных, о возникновении обстоятельств, препятствующих выполнению обязательств

Права:

Получать меры поддержки, предусмотренные договором (стипендию, компенсацию расходов и др.)

Запрашивать информацию о месте будущей работы, условиях труда, содержании трудовых функций

Изменять условия договора по согласованию с заказчиком

Расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным законодательством

Права и обязанности заказчика (работодателя):

Обязанности:

Предоставить гражданину меры поддержки, предусмотренные договором

Организовать практическую подготовку студента

Трудоустроить гражданина после окончания обучения

Обеспечить условия для трудовой деятельности в соответствии с полученной квалификацией

Уведомлять гражданина об изменениях в своей структуре, влияющих на исполнение договора

Права:

Запрашивать у студента информацию о результатах освоения образовательной программы

Устанавливать дополнительные требования к успеваемости студента

Требовать возмещения расходов при невыполнении обязательств студентом

Расторгнуть договор в случае отчисления студента по неуважительной причине

Права и обязанности образовательной организации:

Обязанности:

Учитывать предложения заказчика при организации прохождения практики

Информировать заказчика о невыполнении студентом учебного плана

Обеспечить качественную подготовку студента в соответствии с федеральными стандартами

Права:

Согласовывать с заказчиком вопросы организации практики

Расторгнуть договор о целевом обучении в случае отчисления студента

Особенно важно понимать последствия невыполнения обязательств по договору о целевом обучении. Если студент не выполняет условия договора (отчисляется, не трудоустраивается или увольняется раньше установленного срока без уважительных причин), он обязан возместить заказчику расходы на обучение. Сумма выплаты рассчитывается по формуле, утвержденной Правительством РФ, и может составлять несколько сотен тысяч рублей.

К уважительным причинам невыполнения обязательств относятся:

Наличие медицинских противопоказаний к работе на конкретных должностях

Призыв на военную службу

Признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным

Наличие медицинских показаний, препятствующих трудоустройству в указанную местность

Ликвидация организации-работодателя

В случае неисполнения заказчиком обязательств по трудоустройству студент освобождается от возмещения расходов на обучение, а работодатель обязан выплатить ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной начисленной заработной платы в регионе.

В Москве и Санкт-Петербурге действуют региональные программы поддержки целевого обучения, которые могут предусматривать дополнительные меры поддержки студентов (повышенные стипендии, содействие в решении жилищных вопросов и т.д.) и дополнительные требования к ним.

Поступление по целевому направлению в ведущие вузы Москвы и Санкт-Петербурга открывает перед абитуриентами уникальные перспективы: снижение конкурсного барьера, финансовая поддержка во время обучения и гарантированное трудоустройство. Однако помните, что это серьезное решение, влияющее на вашу карьерную траекторию на несколько лет вперед. Взвесьте все плюсы и минусы, внимательно изучите условия договора и удостоверьтесь, что выбранная специальность и работодатель действительно соответствуют вашим профессиональным целям. Тщательная подготовка документов, соблюдение сроков и понимание своих прав и обязанностей — ключевые факторы успеха при поступлении по целевому набору.

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