120+ профессий на английском: словарь для карьеры в финансах

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Для кого эта статья:

Профессионалы в сфере бизнеса и финансов, стремящиеся к карьерному росту

Студенты и выпускники образовательных учреждений, планирующие работу в международных компаниях

Специалисты, желающие улучшить свои навыки делового английского и расширить профессиональные горизонты Знание бизнес-английского сегодня не просто дополнительный навык – это ключ к карьерному росту в международной среде. Владение профессиональной терминологией открывает двери в глобальные компании, где английский – рабочий язык, а понимание специфических названий должностей позволяет точно позиционировать себя на рынке труда. В этой статье вы найдете более 120 актуальных бизнес и финансовых профессий на английском с переводом – от классических управленческих позиций до современных цифровых специальностей. 💼📊

Актуальные профессии в сфере бизнеса и финансов

Мир бизнеса и финансов стремительно эволюционирует, предлагая все более разнообразные карьерные пути. Знание точных названий профессий на английском языке становится необходимостью для профессионалов, стремящихся к международной карьере. Рассмотрим основные группы актуальных профессий в этой сфере. 🌐

Топ-15 самых востребованных бизнес и финансовых профессий в глобальной экономике:

Financial Analyst (Финансовый аналитик) — специалист, анализирующий финансовые данные и тренды для принятия инвестиционных решений

(Финансовый аналитик) — специалист, анализирующий финансовые данные и тренды для принятия инвестиционных решений Business Development Manager (Менеджер по развитию бизнеса) — отвечает за стратегический рост компании и поиск новых возможностей

(Менеджер по развитию бизнеса) — отвечает за стратегический рост компании и поиск новых возможностей Investment Banker (Инвестиционный банкир) — помогает компаниям и правительствам привлекать капитал

(Инвестиционный банкир) — помогает компаниям и правительствам привлекать капитал Management Consultant (Консультант по управлению) — предоставляет экспертные советы по повышению эффективности бизнеса

(Консультант по управлению) — предоставляет экспертные советы по повышению эффективности бизнеса Compliance Officer (Специалист по комплаенс) — обеспечивает соблюдение компанией всех нормативных требований

(Специалист по комплаенс) — обеспечивает соблюдение компанией всех нормативных требований Data Analyst (Аналитик данных) — извлекает ценные бизнес-инсайты из массивов информации

(Аналитик данных) — извлекает ценные бизнес-инсайты из массивов информации Risk Manager (Риск-менеджер) — оценивает и минимизирует финансовые и операционные риски

(Риск-менеджер) — оценивает и минимизирует финансовые и операционные риски Tax Consultant (Налоговый консультант) — оптимизирует налоговые стратегии для бизнеса и частных лиц

(Налоговый консультант) — оптимизирует налоговые стратегии для бизнеса и частных лиц Digital Marketing Manager (Менеджер по цифровому маркетингу) — разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии в онлайн-среде

(Менеджер по цифровому маркетингу) — разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии в онлайн-среде Supply Chain Manager (Менеджер по цепям поставок) — оптимизирует процессы от производства до доставки

(Менеджер по цепям поставок) — оптимизирует процессы от производства до доставки ESG Specialist (Специалист по ESG) — работает над экологическими, социальными и управленческими аспектами бизнеса

(Специалист по ESG) — работает над экологическими, социальными и управленческими аспектами бизнеса Fintech Developer (Разработчик финтех-решений) — создает технологические инновации в финансовой сфере

(Разработчик финтех-решений) — создает технологические инновации в финансовой сфере Sustainability Consultant (Консультант по устойчивому развитию) — помогает компаниям становиться более экологичными и социально ответственными

(Консультант по устойчивому развитию) — помогает компаниям становиться более экологичными и социально ответственными Wealth Manager (Управляющий активами) — помогает состоятельным клиентам управлять и преумножать капитал

(Управляющий активами) — помогает состоятельным клиентам управлять и преумножать капитал Chief Digital Officer (Директор по цифровизации) — руководит цифровой трансформацией бизнеса

Отдельно стоит отметить профессии, которые появились или трансформировались под влиянием цифровизации и изменений в глобальной экономике:

Cryptocurrency Analyst (Аналитик криптовалют) — анализирует рынок криптовалют и блокчейн-технологий

(Аналитик криптовалют) — анализирует рынок криптовалют и блокчейн-технологий Remote Work Coordinator (Координатор удаленной работы) — обеспечивает эффективную организацию дистанционной работы команд

(Координатор удаленной работы) — обеспечивает эффективную организацию дистанционной работы команд Customer Experience Manager (Менеджер по клиентскому опыту) — оптимизирует все аспекты взаимодействия клиентов с компанией

(Менеджер по клиентскому опыту) — оптимизирует все аспекты взаимодействия клиентов с компанией Growth Hacker (Специалист по взрывному росту) — применяет нестандартные подходы для быстрого масштабирования бизнеса

(Специалист по взрывному росту) — применяет нестандартные подходы для быстрого масштабирования бизнеса AI Implementation Strategist (Стратег по внедрению ИИ) — разрабатывает стратегии интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы

Сергей Коновалов, HR-директор финансового холдинга Я регулярно провожу собеседования с кандидатами на руководящие позиции в международные подразделения нашей компании. Недавно столкнулся с интересной ситуацией: талантливый кандидат с превосходным опытом в финансовом анализе совершенно растерялся, когда мы перешли на английский язык. Он не мог точно сформулировать свою роль и обязанности, путался в профессиональных терминах. Несмотря на сильное резюме, мы не смогли его принять, так как 70% коммуникации в отделе происходит на английском. С тех пор я всегда рекомендую кандидатам заранее выучить не только общую бизнес-лексику, но и специфические названия должностей и профессиональных обязанностей в своей сфере. Это может стать решающим фактором при трудоустройстве в международную компанию.

Управленческие должности: ключевая бизнес-лексика на английском

Управленческие позиции представляют собой вершину карьерной лестницы в бизнесе. Корректное понимание и использование названий этих должностей на английском языке критически важно при взаимодействии с международными партнерами и построении глобальной карьеры. 👔

Управленческие должности высшего звена (C-suite):

Английское название Русский перевод Сфера ответственности Chief Executive Officer (CEO) Генеральный директор Общее руководство компанией, стратегические решения Chief Financial Officer (CFO) Финансовый директор Финансовое планирование, бюджетирование, инвестиции Chief Operating Officer (COO) Операционный директор Контроль ежедневных операций компании Chief Marketing Officer (CMO) Директор по маркетингу Маркетинговая стратегия, брендинг, реклама Chief Technology Officer (CTO) Технический директор Технологическая стратегия и развитие Chief Information Officer (CIO) Директор по информационным технологиям IT-инфраструктура и информационные системы Chief Human Resources Officer (CHRO) Директор по персоналу Кадровая политика, организационное развитие Chief Risk Officer (CRO) Директор по рискам Выявление и управление бизнес-рисками

Управленческие позиции среднего звена:

General Manager (Генеральный менеджер) — руководит отдельным подразделением или филиалом

(Генеральный менеджер) — руководит отдельным подразделением или филиалом Operations Manager (Операционный менеджер) — отвечает за повседневные операционные процессы

(Операционный менеджер) — отвечает за повседневные операционные процессы Project Manager (Проектный менеджер) — управляет конкретными проектами от инициации до завершения

(Проектный менеджер) — управляет конкретными проектами от инициации до завершения Department Head (Руководитель отдела) — возглавляет функциональное подразделение

(Руководитель отдела) — возглавляет функциональное подразделение Team Leader (Руководитель команды) — координирует работу небольшой группы специалистов

(Руководитель команды) — координирует работу небольшой группы специалистов Regional Manager (Региональный менеджер) — отвечает за операции в определенном географическом регионе

(Региональный менеджер) — отвечает за операции в определенном географическом регионе Account Manager (Менеджер по работе с клиентами) — развивает отношения с определенными клиентами

(Менеджер по работе с клиентами) — развивает отношения с определенными клиентами Product Manager (Продакт-менеджер) — управляет разработкой и продвижением продукта

Специализированные управленческие должности в бизнесе и финансах:

Compliance Manager (Менеджер по комплаенсу) — обеспечивает соблюдение норм и правил

(Менеджер по комплаенсу) — обеспечивает соблюдение норм и правил Business Intelligence Manager (Менеджер по бизнес-аналитике) — руководит сбором и анализом бизнес-данных

(Менеджер по бизнес-аналитике) — руководит сбором и анализом бизнес-данных Change Management Director (Директор по управлению изменениями) — руководит процессами трансформации

(Директор по управлению изменениями) — руководит процессами трансформации Investment Relations Manager (Менеджер по связям с инвесторами) — коммуницирует с инвестиционным сообществом

(Менеджер по связям с инвесторами) — коммуницирует с инвестиционным сообществом Treasury Manager (Казначей) — управляет денежными потоками и ликвидностью

(Казначей) — управляет денежными потоками и ликвидностью Procurement Manager (Менеджер по закупкам) — оптимизирует процессы и расходы на закупки

(Менеджер по закупкам) — оптимизирует процессы и расходы на закупки Corporate Strategy Director (Директор по корпоративной стратегии) — разрабатывает долгосрочные стратегии развития

Важно помнить, что некоторые управленческие должности могут иметь разные названия в американском и британском английском. Например, то, что в США называют "Vice President", в Великобритании часто именуют "Director". Также существует различие между "Manager" (менеджер, управляющий людьми) и "Director" (директор, определяющий стратегическое направление). Знание этих нюансов поможет точнее интерпретировать карьерные возможности и корпоративную иерархию при работе с международными компаниями. 🔍

Банковское дело и инвестиции: финансовые термины на английском

Сфера банковского дела и инвестиций отличается высокой степенью специализации и использованием сложной профессиональной терминологии. Для успешной карьеры в этой области необходимо не только понимать финансовые концепции, но и владеть соответствующей лексикой на английском языке. 💰

Профессии в коммерческом и розничном банкинге:

Bank Teller (Банковский кассир) — обслуживает клиентов в отделении банка

(Банковский кассир) — обслуживает клиентов в отделении банка Relationship Manager (Менеджер по работе с клиентами) — развивает отношения с клиентами и продает банковские продукты

(Менеджер по работе с клиентами) — развивает отношения с клиентами и продает банковские продукты Loan Officer (Кредитный специалист) — оценивает и обрабатывает заявки на кредиты

(Кредитный специалист) — оценивает и обрабатывает заявки на кредиты Branch Manager (Управляющий отделением) — руководит работой банковского отделения

(Управляющий отделением) — руководит работой банковского отделения Mortgage Specialist (Специалист по ипотеке) — консультирует по ипотечным продуктам

(Специалист по ипотеке) — консультирует по ипотечным продуктам Credit Analyst (Кредитный аналитик) — анализирует кредитоспособность клиентов

(Кредитный аналитик) — анализирует кредитоспособность клиентов Foreign Exchange Trader (Валютный трейдер) — осуществляет операции на валютном рынке

(Валютный трейдер) — осуществляет операции на валютном рынке Cash Management Specialist (Специалист по управлению денежными средствами) — оптимизирует денежные потоки

Специалисты в области инвестиционного банкинга и управления активами:

Английское название Русский перевод Основные функции Investment Banker Инвестиционный банкир Консультирование по M&A, IPO, привлечение капитала Portfolio Manager Портфельный управляющий Управление инвестиционными портфелями Equity Research Analyst Аналитик рынка акций Анализ акций компаний и рекомендации по инвестициям Fixed Income Analyst Аналитик по долговым инструментам Анализ облигаций и других долговых ценных бумаг Derivatives Trader Трейдер деривативов Торговля производными финансовыми инструментами Quantitative Analyst Квантитативный аналитик Разработка математических моделей для финансовых рынков Wealth Manager Управляющий благосостоянием Управление активами состоятельных клиентов Private Equity Associate Сотрудник фонда прямых инвестиций Оценка и структурирование сделок по приобретению компаний

Профессии в области рынков капитала и трейдинга:

Equity Trader (Трейдер акций) — осуществляет торговые операции с акциями

(Трейдер акций) — осуществляет торговые операции с акциями Bond Trader (Трейдер облигаций) — торгует государственными и корпоративными облигациями

(Трейдер облигаций) — торгует государственными и корпоративными облигациями Commodities Trader (Трейдер сырьевых товаров) — специализируется на торговле сырьем

(Трейдер сырьевых товаров) — специализируется на торговле сырьем Algorithmic Trading Developer (Разработчик алгоритмической торговли) — создает автоматизированные торговые системы

(Разработчик алгоритмической торговли) — создает автоматизированные торговые системы Market Maker (Маркет-мейкер) — обеспечивает ликвидность рынка

(Маркет-мейкер) — обеспечивает ликвидность рынка Hedge Fund Manager (Управляющий хедж-фондом) — управляет инвестиционным фондом со сложными стратегиями

(Управляющий хедж-фондом) — управляет инвестиционным фондом со сложными стратегиями Venture Capitalist (Венчурный капиталист) — инвестирует в стартапы и растущие компании

(Венчурный капиталист) — инвестирует в стартапы и растущие компании Structured Products Specialist (Специалист по структурированным продуктам) — разрабатывает комплексные финансовые продукты

Профессии в области финансового анализа и риск-менеджмента:

Financial Analyst (Финансовый аналитик) — проводит финансовый анализ компаний и инвестиций

(Финансовый аналитик) — проводит финансовый анализ компаний и инвестиций Risk Analyst (Риск-аналитик) — выявляет и оценивает различные виды рисков

(Риск-аналитик) — выявляет и оценивает различные виды рисков Credit Risk Manager (Менеджер кредитных рисков) — анализирует и управляет кредитными рисками

(Менеджер кредитных рисков) — анализирует и управляет кредитными рисками Market Risk Specialist (Специалист по рыночным рискам) — оценивает влияние рыночных колебаний

(Специалист по рыночным рискам) — оценивает влияние рыночных колебаний Operational Risk Consultant (Консультант по операционным рискам) — минимизирует риски в операционной деятельности

(Консультант по операционным рискам) — минимизирует риски в операционной деятельности Liquidity Risk Analyst (Аналитик по рискам ликвидности) — контролирует достаточность ликвидных активов

(Аналитик по рискам ликвидности) — контролирует достаточность ликвидных активов ESG Risk Assessor (Оценщик ESG-рисков) — анализирует экологические, социальные и управленческие риски

Елена Дмитриева, специалист по международному рекрутингу Один из моих клиентов, крупный инвестиционный банк в Лондоне, проводил собеседование с русскоязычным кандидатом на позицию аналитика. Кандидат обладал солидным опытом в российском банке и хорошим уровнем разговорного английского. Однако во время технической части интервью он столкнулся с серьезными трудностями. Термины, которые он привык использовать на русском, он не мог корректно перевести на английский. Например, он использовал некорректные эквиваленты для таких понятий как "yield curve" (кривая доходности) и "fixed income securities" (ценные бумаги с фиксированным доходом). В итоге банк предпочел другого кандидата, который продемонстрировал более уверенное владение финансовой терминологией. После этого случая я всегда советую кандидатам тщательно готовиться к собеседованиям, составляя глоссарий ключевых терминов в своей области на английском языке.

Бухгалтерия, аудит и налогообложение: профессиональный словарь

Профессии в сфере бухгалтерии, аудита и налогообложения требуют высокой точности не только в работе с цифрами, но и в использовании специализированной терминологии. Знание названий этих профессий на английском языке особенно важно при работе в международных компаниях или взаимодействии с зарубежными партнерами. 📝

Профессии в области бухгалтерского учета:

Accountant (Бухгалтер) — ведет финансовый учет и составляет отчетность

(Бухгалтер) — ведет финансовый учет и составляет отчетность Bookkeeper (Счетовод) — занимается первичным учетом финансовых операций

(Счетовод) — занимается первичным учетом финансовых операций Chief Accountant (Главный бухгалтер) — руководит бухгалтерией и отвечает за финансовую отчетность

(Главный бухгалтер) — руководит бухгалтерией и отвечает за финансовую отчетность Cost Accountant (Бухгалтер по затратам) — специализируется на учете и анализе затрат

(Бухгалтер по затратам) — специализируется на учете и анализе затрат Payroll Specialist (Специалист по расчету заработной платы) — занимается начислением зарплат и связанной отчетностью

(Специалист по расчету заработной платы) — занимается начислением зарплат и связанной отчетностью Accounts Receivable Clerk (Специалист по дебиторской задолженности) — контролирует поступление платежей от клиентов

(Специалист по дебиторской задолженности) — контролирует поступление платежей от клиентов Accounts Payable Specialist (Специалист по кредиторской задолженности) — управляет платежами поставщикам

(Специалист по кредиторской задолженности) — управляет платежами поставщикам Financial Controller (Финансовый контролер) — контролирует финансовые операции и отчетность

(Финансовый контролер) — контролирует финансовые операции и отчетность IFRS Specialist (Специалист по МСФО) — обеспечивает соответствие отчетности международным стандартам

Профессии в сфере аудита:

Auditor (Аудитор) — проверяет финансовую отчетность и внутренние контроли

(Аудитор) — проверяет финансовую отчетность и внутренние контроли External Auditor (Внешний аудитор) — независимо проверяет финансовую отчетность компании

(Внешний аудитор) — независимо проверяет финансовую отчетность компании Internal Auditor (Внутренний аудитор) — оценивает эффективность внутренних процессов и контролей

(Внутренний аудитор) — оценивает эффективность внутренних процессов и контролей IT Auditor (ИТ-аудитор) — специализируется на проверке информационных систем

(ИТ-аудитор) — специализируется на проверке информационных систем Forensic Auditor (Судебный аудитор) — расследует финансовые махинации и мошенничество

(Судебный аудитор) — расследует финансовые махинации и мошенничество Compliance Auditor (Аудитор по соответствию) — проверяет соблюдение нормативных требований

(Аудитор по соответствию) — проверяет соблюдение нормативных требований Audit Manager (Менеджер по аудиту) — руководит аудиторскими проверками и командой аудиторов

(Менеджер по аудиту) — руководит аудиторскими проверками и командой аудиторов Quality Assurance Reviewer (Специалист по контролю качества) — обеспечивает качество аудиторских проверок

Специалисты в области налогообложения:

Tax Accountant (Налоговый бухгалтер) — ведет налоговый учет и готовит налоговые декларации

(Налоговый бухгалтер) — ведет налоговый учет и готовит налоговые декларации Tax Consultant (Налоговый консультант) — консультирует по вопросам налогообложения

(Налоговый консультант) — консультирует по вопросам налогообложения Tax Manager (Налоговый менеджер) — разрабатывает налоговые стратегии и руководит налоговым отделом

(Налоговый менеджер) — разрабатывает налоговые стратегии и руководит налоговым отделом International Tax Specialist (Специалист по международному налогообложению) — работает с трансграничными налоговыми вопросами

(Специалист по международному налогообложению) — работает с трансграничными налоговыми вопросами Transfer Pricing Analyst (Аналитик по трансфертному ценообразованию) — обеспечивает соответствие внутригрупповых цен рыночным

(Аналитик по трансфертному ценообразованию) — обеспечивает соответствие внутригрупповых цен рыночным VAT Specialist (Специалист по НДС) — фокусируется на вопросах налога на добавленную стоимость

(Специалист по НДС) — фокусируется на вопросах налога на добавленную стоимость Tax Compliance Officer (Специалист по налоговому соответствию) — обеспечивает соблюдение налогового законодательства

(Специалист по налоговому соответствию) — обеспечивает соблюдение налогового законодательства Estate Tax Planner (Планировщик налогов на наследство) — помогает минимизировать налоги при передаче имущества

Смежные и специализированные профессии в финансовом секторе:

Financial Reporting Analyst (Аналитик финансовой отчетности) — анализирует и интерпретирует финансовые отчеты

(Аналитик финансовой отчетности) — анализирует и интерпретирует финансовые отчеты Sarbanes-Oxley Specialist (Специалист по Sarbanes-Oxley) — обеспечивает соответствие американскому закону SOX

(Специалист по Sarbanes-Oxley) — обеспечивает соответствие американскому закону SOX Due Diligence Specialist (Специалист по проверке благонадежности) — проводит финансовую проверку перед сделками

(Специалист по проверке благонадежности) — проводит финансовую проверку перед сделками Revenue Recognition Specialist (Специалист по признанию выручки) — обеспечивает корректное отражение доходов

(Специалист по признанию выручки) — обеспечивает корректное отражение доходов Fixed Assets Accountant (Бухгалтер по основным средствам) — ведет учет долгосрочных активов

(Бухгалтер по основным средствам) — ведет учет долгосрочных активов Corporate Secretary (Корпоративный секретарь) — обеспечивает корпоративное управление и соблюдение процедур

(Корпоративный секретарь) — обеспечивает корпоративное управление и соблюдение процедур Budget Analyst (Бюджетный аналитик) — разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов

Сертификации, повышающие ценность специалистов в этой сфере на международном рынке труда:

CPA (Certified Public Accountant) — Сертифицированный публичный бухгалтер

— Сертифицированный публичный бухгалтер ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) — Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров

— Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров CIA (Certified Internal Auditor) — Сертифицированный внутренний аудитор

— Сертифицированный внутренний аудитор CMA (Certified Management Accountant) — Сертифицированный управленческий бухгалтер

— Сертифицированный управленческий бухгалтер CISA (Certified Information Systems Auditor) — Сертифицированный аудитор информационных систем

— Сертифицированный аудитор информационных систем CFE (Certified Fraud Examiner) — Сертифицированный эксперт по мошенничеству

Маркетинг, продажи и современные бизнес-профессии

Сфера маркетинга и продаж переживает стремительную трансформацию под влиянием цифровизации, что приводит к появлению новых специальностей и эволюции традиционных ролей. Владение актуальной бизнес-лексикой на английском в этих областях критически важно для карьерного роста в международной среде. 🚀

Профессии в области маркетинга:

Marketing Director (Директор по маркетингу) — определяет маркетинговую стратегию компании

(Директор по маркетингу) — определяет маркетинговую стратегию компании Brand Manager (Бренд-менеджер) — разрабатывает и поддерживает имидж бренда

(Бренд-менеджер) — разрабатывает и поддерживает имидж бренда Digital Marketing Specialist (Специалист по цифровому маркетингу) — продвигает продукты через цифровые каналы

(Специалист по цифровому маркетингу) — продвигает продукты через цифровые каналы Content Marketing Manager (Менеджер по контент-маркетингу) — создает и распространяет ценный контент

(Менеджер по контент-маркетингу) — создает и распространяет ценный контент SEO Specialist (SEO-специалист) — оптимизирует сайты для поисковых систем

(SEO-специалист) — оптимизирует сайты для поисковых систем SEM Specialist (Специалист по поисковому маркетингу) — управляет платной рекламой в поисковых системах

(Специалист по поисковому маркетингу) — управляет платной рекламой в поисковых системах Social Media Manager (Менеджер социальных сетей) — ведет и развивает профили компании в соцсетях

(Менеджер социальных сетей) — ведет и развивает профили компании в соцсетях Email Marketing Specialist (Специалист по email-маркетингу) — разрабатывает и проводит email-кампании

(Специалист по email-маркетингу) — разрабатывает и проводит email-кампании Marketing Analytics Manager (Менеджер по маркетинговой аналитике) — анализирует эффективность маркетинговых кампаний

(Менеджер по маркетинговой аналитике) — анализирует эффективность маркетинговых кампаний Product Marketing Manager (Менеджер по продуктовому маркетингу) — продвигает конкретные продукты на рынок

(Менеджер по продуктовому маркетингу) — продвигает конкретные продукты на рынок Market Research Analyst (Аналитик рыночных исследований) — изучает рыночные тренды и поведение потребителей

Профессии в области продаж:

Sales Director (Директор по продажам) — руководит процессами продаж и командой

(Директор по продажам) — руководит процессами продаж и командой Account Executive (Менеджер по работе с клиентами) — ведет прямые продажи и работает с клиентами

(Менеджер по работе с клиентами) — ведет прямые продажи и работает с клиентами Business Development Representative (Представитель по развитию бизнеса) — ищет новые возможности для бизнеса

(Представитель по развитию бизнеса) — ищет новые возможности для бизнеса Sales Manager (Менеджер по продажам) — управляет командой продавцов

(Менеджер по продажам) — управляет командой продавцов Inside Sales Representative (Представитель внутренних продаж) — осуществляет продажи удаленно

(Представитель внутренних продаж) — осуществляет продажи удаленно Field Sales Representative (Представитель выездных продаж) — ведет продажи при личных встречах

(Представитель выездных продаж) — ведет продажи при личных встречах Sales Operations Manager (Менеджер по операциям продаж) — оптимизирует процессы продаж

(Менеджер по операциям продаж) — оптимизирует процессы продаж Channel Sales Manager (Менеджер по каналам продаж) — развивает партнерские каналы дистрибуции

(Менеджер по каналам продаж) — развивает партнерские каналы дистрибуции Solution Consultant (Консультант по решениям) — технический эксперт, поддерживающий процесс продаж

(Консультант по решениям) — технический эксперт, поддерживающий процесс продаж Enterprise Account Manager (Менеджер по работе с крупными клиентами) — ведет крупнейших корпоративных клиентов

Современные цифровые и инновационные бизнес-профессии:

Английское название Русский перевод Ключевые обязанности Data Scientist Специалист по данным Анализ больших данных для принятия бизнес-решений UX/UI Designer Дизайнер пользовательского опыта/интерфейса Создание удобных и эффективных цифровых интерфейсов Growth Hacker Специалист по взрывному росту Быстрое масштабирование продукта нестандартными методами Product Owner Владелец продукта Определение направления развития продукта Scrum Master Скрам-мастер Обеспечение эффективной работы команды по Agile-методологии Business Intelligence Analyst Аналитик бизнес-аналитики Трансформация данных в понятные бизнес-инсайты Customer Success Manager Менеджер по успеху клиентов Обеспечение долгосрочной ценности продукта для клиентов Conversion Rate Optimizer Специалист по оптимизации конверсии Улучшение показателей конверсии на веб-ресурсах

Профессии на стыке маркетинга, технологий и финансов:

FinTech Product Manager (Продакт-менеджер финтех-продуктов) — руководит разработкой финансовых технологических решений

(Продакт-менеджер финтех-продуктов) — руководит разработкой финансовых технологических решений Blockchain Business Analyst (Бизнес-аналитик блокчейн-технологий) — анализирует возможности применения блокчейна в бизнесе

(Бизнес-аналитик блокчейн-технологий) — анализирует возможности применения блокчейна в бизнесе AI Marketing Specialist (Специалист по маркетингу с использованием искусственного интеллекта) — применяет ИИ для маркетинговых решений

(Специалист по маркетингу с использованием искусственного интеллекта) — применяет ИИ для маркетинговых решений Digital Transformation Consultant (Консультант по цифровой трансформации) — помогает бизнесу внедрять цифровые технологии

(Консультант по цифровой трансформации) — помогает бизнесу внедрять цифровые технологии E-commerce Strategy Director (Директор по стратегии электронной коммерции) — разрабатывает стратегии онлайн-продаж

(Директор по стратегии электронной коммерции) — разрабатывает стратегии онлайн-продаж Customer Journey Analyst (Аналитик клиентского пути) — изучает и оптимизирует взаимодействие клиента с брендом

(Аналитик клиентского пути) — изучает и оптимизирует взаимодействие клиента с брендом Digital Assets Manager (Менеджер цифровых активов) — управляет цифровыми активами компании

(Менеджер цифровых активов) — управляет цифровыми активами компании Martech Specialist (Специалист по маркетинговым технологиям) — внедряет и использует технологические решения для маркетинга

Профессии в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса:

Sustainability Manager (Менеджер по устойчивому развитию) — разрабатывает экологические и социальные инициативы

(Менеджер по устойчивому развитию) — разрабатывает экологические и социальные инициативы ESG Communications Specialist (Специалист по ESG-коммуникациям) — освещает инициативы в области экологии, социальной ответственности и управления

(Специалист по ESG-коммуникациям) — освещает инициативы в области экологии, социальной ответственности и управления Corporate Social Responsibility Director (Директор по корпоративной социальной ответственности) — формирует стратегии ответственного бизнеса

(Директор по корпоративной социальной ответственности) — формирует стратегии ответственного бизнеса Ethical Sourcing Manager (Менеджер по этичным закупкам) — обеспечивает соблюдение этических стандартов в цепочке поставок

(Менеджер по этичным закупкам) — обеспечивает соблюдение этических стандартов в цепочке поставок Green Finance Specialist (Специалист по зеленым финансам) — работает с экологически ориентированными финансовыми инструментами

Изучив более 120 бизнес и финансовых профессий на английском языке, мы можем убедиться, что современный деловой мир предлагает удивительное разнообразие карьерных возможностей. От традиционных бухгалтерских позиций до инновационных специальностей в области финтеха и устойчивого развития – каждая профессия требует не только специализированных знаний, но и уверенного владения профессиональной терминологией на английском языке. Инвестируя время в изучение бизнес-лексики сегодня, вы строите фундамент для глобальной карьеры завтра. Помните, что в международном бизнесе уверенное владение профессиональным языком – это не просто навык, а конкурентное преимущество, открывающее двери к новым возможностям. 🌍💼

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