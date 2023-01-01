120+ профессий на английском: словарь для карьеры в финансах#Карьера и развитие #Профессии в финансах #Изучение английского
Для кого эта статья:
- Профессионалы в сфере бизнеса и финансов, стремящиеся к карьерному росту
- Студенты и выпускники образовательных учреждений, планирующие работу в международных компаниях
Специалисты, желающие улучшить свои навыки делового английского и расширить профессиональные горизонты
Знание бизнес-английского сегодня не просто дополнительный навык – это ключ к карьерному росту в международной среде. Владение профессиональной терминологией открывает двери в глобальные компании, где английский – рабочий язык, а понимание специфических названий должностей позволяет точно позиционировать себя на рынке труда. В этой статье вы найдете более 120 актуальных бизнес и финансовых профессий на английском с переводом – от классических управленческих позиций до современных цифровых специальностей. 💼📊
Актуальные профессии в сфере бизнеса и финансов
Мир бизнеса и финансов стремительно эволюционирует, предлагая все более разнообразные карьерные пути. Знание точных названий профессий на английском языке становится необходимостью для профессионалов, стремящихся к международной карьере. Рассмотрим основные группы актуальных профессий в этой сфере. 🌐
Топ-15 самых востребованных бизнес и финансовых профессий в глобальной экономике:
- Financial Analyst (Финансовый аналитик) — специалист, анализирующий финансовые данные и тренды для принятия инвестиционных решений
- Business Development Manager (Менеджер по развитию бизнеса) — отвечает за стратегический рост компании и поиск новых возможностей
- Investment Banker (Инвестиционный банкир) — помогает компаниям и правительствам привлекать капитал
- Management Consultant (Консультант по управлению) — предоставляет экспертные советы по повышению эффективности бизнеса
- Compliance Officer (Специалист по комплаенс) — обеспечивает соблюдение компанией всех нормативных требований
- Data Analyst (Аналитик данных) — извлекает ценные бизнес-инсайты из массивов информации
- Risk Manager (Риск-менеджер) — оценивает и минимизирует финансовые и операционные риски
- Tax Consultant (Налоговый консультант) — оптимизирует налоговые стратегии для бизнеса и частных лиц
- Digital Marketing Manager (Менеджер по цифровому маркетингу) — разрабатывает и реализует маркетинговые стратегии в онлайн-среде
- Supply Chain Manager (Менеджер по цепям поставок) — оптимизирует процессы от производства до доставки
- ESG Specialist (Специалист по ESG) — работает над экологическими, социальными и управленческими аспектами бизнеса
- Fintech Developer (Разработчик финтех-решений) — создает технологические инновации в финансовой сфере
- Sustainability Consultant (Консультант по устойчивому развитию) — помогает компаниям становиться более экологичными и социально ответственными
- Wealth Manager (Управляющий активами) — помогает состоятельным клиентам управлять и преумножать капитал
- Chief Digital Officer (Директор по цифровизации) — руководит цифровой трансформацией бизнеса
Отдельно стоит отметить профессии, которые появились или трансформировались под влиянием цифровизации и изменений в глобальной экономике:
- Cryptocurrency Analyst (Аналитик криптовалют) — анализирует рынок криптовалют и блокчейн-технологий
- Remote Work Coordinator (Координатор удаленной работы) — обеспечивает эффективную организацию дистанционной работы команд
- Customer Experience Manager (Менеджер по клиентскому опыту) — оптимизирует все аспекты взаимодействия клиентов с компанией
- Growth Hacker (Специалист по взрывному росту) — применяет нестандартные подходы для быстрого масштабирования бизнеса
- AI Implementation Strategist (Стратег по внедрению ИИ) — разрабатывает стратегии интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы
Сергей Коновалов, HR-директор финансового холдинга
Я регулярно провожу собеседования с кандидатами на руководящие позиции в международные подразделения нашей компании. Недавно столкнулся с интересной ситуацией: талантливый кандидат с превосходным опытом в финансовом анализе совершенно растерялся, когда мы перешли на английский язык. Он не мог точно сформулировать свою роль и обязанности, путался в профессиональных терминах. Несмотря на сильное резюме, мы не смогли его принять, так как 70% коммуникации в отделе происходит на английском. С тех пор я всегда рекомендую кандидатам заранее выучить не только общую бизнес-лексику, но и специфические названия должностей и профессиональных обязанностей в своей сфере. Это может стать решающим фактором при трудоустройстве в международную компанию.
Управленческие должности: ключевая бизнес-лексика на английском
Управленческие позиции представляют собой вершину карьерной лестницы в бизнесе. Корректное понимание и использование названий этих должностей на английском языке критически важно при взаимодействии с международными партнерами и построении глобальной карьеры. 👔
Управленческие должности высшего звена (C-suite):
|Английское название
|Русский перевод
|Сфера ответственности
|Chief Executive Officer (CEO)
|Генеральный директор
|Общее руководство компанией, стратегические решения
|Chief Financial Officer (CFO)
|Финансовый директор
|Финансовое планирование, бюджетирование, инвестиции
|Chief Operating Officer (COO)
|Операционный директор
|Контроль ежедневных операций компании
|Chief Marketing Officer (CMO)
|Директор по маркетингу
|Маркетинговая стратегия, брендинг, реклама
|Chief Technology Officer (CTO)
|Технический директор
|Технологическая стратегия и развитие
|Chief Information Officer (CIO)
|Директор по информационным технологиям
|IT-инфраструктура и информационные системы
|Chief Human Resources Officer (CHRO)
|Директор по персоналу
|Кадровая политика, организационное развитие
|Chief Risk Officer (CRO)
|Директор по рискам
|Выявление и управление бизнес-рисками
Управленческие позиции среднего звена:
- General Manager (Генеральный менеджер) — руководит отдельным подразделением или филиалом
- Operations Manager (Операционный менеджер) — отвечает за повседневные операционные процессы
- Project Manager (Проектный менеджер) — управляет конкретными проектами от инициации до завершения
- Department Head (Руководитель отдела) — возглавляет функциональное подразделение
- Team Leader (Руководитель команды) — координирует работу небольшой группы специалистов
- Regional Manager (Региональный менеджер) — отвечает за операции в определенном географическом регионе
- Account Manager (Менеджер по работе с клиентами) — развивает отношения с определенными клиентами
- Product Manager (Продакт-менеджер) — управляет разработкой и продвижением продукта
Специализированные управленческие должности в бизнесе и финансах:
- Compliance Manager (Менеджер по комплаенсу) — обеспечивает соблюдение норм и правил
- Business Intelligence Manager (Менеджер по бизнес-аналитике) — руководит сбором и анализом бизнес-данных
- Change Management Director (Директор по управлению изменениями) — руководит процессами трансформации
- Investment Relations Manager (Менеджер по связям с инвесторами) — коммуницирует с инвестиционным сообществом
- Treasury Manager (Казначей) — управляет денежными потоками и ликвидностью
- Procurement Manager (Менеджер по закупкам) — оптимизирует процессы и расходы на закупки
- Corporate Strategy Director (Директор по корпоративной стратегии) — разрабатывает долгосрочные стратегии развития
Важно помнить, что некоторые управленческие должности могут иметь разные названия в американском и британском английском. Например, то, что в США называют "Vice President", в Великобритании часто именуют "Director". Также существует различие между "Manager" (менеджер, управляющий людьми) и "Director" (директор, определяющий стратегическое направление). Знание этих нюансов поможет точнее интерпретировать карьерные возможности и корпоративную иерархию при работе с международными компаниями. 🔍
Банковское дело и инвестиции: финансовые термины на английском
Сфера банковского дела и инвестиций отличается высокой степенью специализации и использованием сложной профессиональной терминологии. Для успешной карьеры в этой области необходимо не только понимать финансовые концепции, но и владеть соответствующей лексикой на английском языке. 💰
Профессии в коммерческом и розничном банкинге:
- Bank Teller (Банковский кассир) — обслуживает клиентов в отделении банка
- Relationship Manager (Менеджер по работе с клиентами) — развивает отношения с клиентами и продает банковские продукты
- Loan Officer (Кредитный специалист) — оценивает и обрабатывает заявки на кредиты
- Branch Manager (Управляющий отделением) — руководит работой банковского отделения
- Mortgage Specialist (Специалист по ипотеке) — консультирует по ипотечным продуктам
- Credit Analyst (Кредитный аналитик) — анализирует кредитоспособность клиентов
- Foreign Exchange Trader (Валютный трейдер) — осуществляет операции на валютном рынке
- Cash Management Specialist (Специалист по управлению денежными средствами) — оптимизирует денежные потоки
Специалисты в области инвестиционного банкинга и управления активами:
|Английское название
|Русский перевод
|Основные функции
|Investment Banker
|Инвестиционный банкир
|Консультирование по M&A, IPO, привлечение капитала
|Portfolio Manager
|Портфельный управляющий
|Управление инвестиционными портфелями
|Equity Research Analyst
|Аналитик рынка акций
|Анализ акций компаний и рекомендации по инвестициям
|Fixed Income Analyst
|Аналитик по долговым инструментам
|Анализ облигаций и других долговых ценных бумаг
|Derivatives Trader
|Трейдер деривативов
|Торговля производными финансовыми инструментами
|Quantitative Analyst
|Квантитативный аналитик
|Разработка математических моделей для финансовых рынков
|Wealth Manager
|Управляющий благосостоянием
|Управление активами состоятельных клиентов
|Private Equity Associate
|Сотрудник фонда прямых инвестиций
|Оценка и структурирование сделок по приобретению компаний
Профессии в области рынков капитала и трейдинга:
- Equity Trader (Трейдер акций) — осуществляет торговые операции с акциями
- Bond Trader (Трейдер облигаций) — торгует государственными и корпоративными облигациями
- Commodities Trader (Трейдер сырьевых товаров) — специализируется на торговле сырьем
- Algorithmic Trading Developer (Разработчик алгоритмической торговли) — создает автоматизированные торговые системы
- Market Maker (Маркет-мейкер) — обеспечивает ликвидность рынка
- Hedge Fund Manager (Управляющий хедж-фондом) — управляет инвестиционным фондом со сложными стратегиями
- Venture Capitalist (Венчурный капиталист) — инвестирует в стартапы и растущие компании
- Structured Products Specialist (Специалист по структурированным продуктам) — разрабатывает комплексные финансовые продукты
Профессии в области финансового анализа и риск-менеджмента:
- Financial Analyst (Финансовый аналитик) — проводит финансовый анализ компаний и инвестиций
- Risk Analyst (Риск-аналитик) — выявляет и оценивает различные виды рисков
- Credit Risk Manager (Менеджер кредитных рисков) — анализирует и управляет кредитными рисками
- Market Risk Specialist (Специалист по рыночным рискам) — оценивает влияние рыночных колебаний
- Operational Risk Consultant (Консультант по операционным рискам) — минимизирует риски в операционной деятельности
- Liquidity Risk Analyst (Аналитик по рискам ликвидности) — контролирует достаточность ликвидных активов
- ESG Risk Assessor (Оценщик ESG-рисков) — анализирует экологические, социальные и управленческие риски
Елена Дмитриева, специалист по международному рекрутингу
Один из моих клиентов, крупный инвестиционный банк в Лондоне, проводил собеседование с русскоязычным кандидатом на позицию аналитика. Кандидат обладал солидным опытом в российском банке и хорошим уровнем разговорного английского. Однако во время технической части интервью он столкнулся с серьезными трудностями. Термины, которые он привык использовать на русском, он не мог корректно перевести на английский. Например, он использовал некорректные эквиваленты для таких понятий как "yield curve" (кривая доходности) и "fixed income securities" (ценные бумаги с фиксированным доходом). В итоге банк предпочел другого кандидата, который продемонстрировал более уверенное владение финансовой терминологией. После этого случая я всегда советую кандидатам тщательно готовиться к собеседованиям, составляя глоссарий ключевых терминов в своей области на английском языке.
Бухгалтерия, аудит и налогообложение: профессиональный словарь
Профессии в сфере бухгалтерии, аудита и налогообложения требуют высокой точности не только в работе с цифрами, но и в использовании специализированной терминологии. Знание названий этих профессий на английском языке особенно важно при работе в международных компаниях или взаимодействии с зарубежными партнерами. 📝
Профессии в области бухгалтерского учета:
- Accountant (Бухгалтер) — ведет финансовый учет и составляет отчетность
- Bookkeeper (Счетовод) — занимается первичным учетом финансовых операций
- Chief Accountant (Главный бухгалтер) — руководит бухгалтерией и отвечает за финансовую отчетность
- Cost Accountant (Бухгалтер по затратам) — специализируется на учете и анализе затрат
- Payroll Specialist (Специалист по расчету заработной платы) — занимается начислением зарплат и связанной отчетностью
- Accounts Receivable Clerk (Специалист по дебиторской задолженности) — контролирует поступление платежей от клиентов
- Accounts Payable Specialist (Специалист по кредиторской задолженности) — управляет платежами поставщикам
- Financial Controller (Финансовый контролер) — контролирует финансовые операции и отчетность
- IFRS Specialist (Специалист по МСФО) — обеспечивает соответствие отчетности международным стандартам
Профессии в сфере аудита:
- Auditor (Аудитор) — проверяет финансовую отчетность и внутренние контроли
- External Auditor (Внешний аудитор) — независимо проверяет финансовую отчетность компании
- Internal Auditor (Внутренний аудитор) — оценивает эффективность внутренних процессов и контролей
- IT Auditor (ИТ-аудитор) — специализируется на проверке информационных систем
- Forensic Auditor (Судебный аудитор) — расследует финансовые махинации и мошенничество
- Compliance Auditor (Аудитор по соответствию) — проверяет соблюдение нормативных требований
- Audit Manager (Менеджер по аудиту) — руководит аудиторскими проверками и командой аудиторов
- Quality Assurance Reviewer (Специалист по контролю качества) — обеспечивает качество аудиторских проверок
Специалисты в области налогообложения:
- Tax Accountant (Налоговый бухгалтер) — ведет налоговый учет и готовит налоговые декларации
- Tax Consultant (Налоговый консультант) — консультирует по вопросам налогообложения
- Tax Manager (Налоговый менеджер) — разрабатывает налоговые стратегии и руководит налоговым отделом
- International Tax Specialist (Специалист по международному налогообложению) — работает с трансграничными налоговыми вопросами
- Transfer Pricing Analyst (Аналитик по трансфертному ценообразованию) — обеспечивает соответствие внутригрупповых цен рыночным
- VAT Specialist (Специалист по НДС) — фокусируется на вопросах налога на добавленную стоимость
- Tax Compliance Officer (Специалист по налоговому соответствию) — обеспечивает соблюдение налогового законодательства
- Estate Tax Planner (Планировщик налогов на наследство) — помогает минимизировать налоги при передаче имущества
Смежные и специализированные профессии в финансовом секторе:
- Financial Reporting Analyst (Аналитик финансовой отчетности) — анализирует и интерпретирует финансовые отчеты
- Sarbanes-Oxley Specialist (Специалист по Sarbanes-Oxley) — обеспечивает соответствие американскому закону SOX
- Due Diligence Specialist (Специалист по проверке благонадежности) — проводит финансовую проверку перед сделками
- Revenue Recognition Specialist (Специалист по признанию выручки) — обеспечивает корректное отражение доходов
- Fixed Assets Accountant (Бухгалтер по основным средствам) — ведет учет долгосрочных активов
- Corporate Secretary (Корпоративный секретарь) — обеспечивает корпоративное управление и соблюдение процедур
- Budget Analyst (Бюджетный аналитик) — разрабатывает и контролирует исполнение бюджетов
Сертификации, повышающие ценность специалистов в этой сфере на международном рынке труда:
- CPA (Certified Public Accountant) — Сертифицированный публичный бухгалтер
- ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) — Ассоциация дипломированных сертифицированных бухгалтеров
- CIA (Certified Internal Auditor) — Сертифицированный внутренний аудитор
- CMA (Certified Management Accountant) — Сертифицированный управленческий бухгалтер
- CISA (Certified Information Systems Auditor) — Сертифицированный аудитор информационных систем
- CFE (Certified Fraud Examiner) — Сертифицированный эксперт по мошенничеству
Маркетинг, продажи и современные бизнес-профессии
Сфера маркетинга и продаж переживает стремительную трансформацию под влиянием цифровизации, что приводит к появлению новых специальностей и эволюции традиционных ролей. Владение актуальной бизнес-лексикой на английском в этих областях критически важно для карьерного роста в международной среде. 🚀
Профессии в области маркетинга:
- Marketing Director (Директор по маркетингу) — определяет маркетинговую стратегию компании
- Brand Manager (Бренд-менеджер) — разрабатывает и поддерживает имидж бренда
- Digital Marketing Specialist (Специалист по цифровому маркетингу) — продвигает продукты через цифровые каналы
- Content Marketing Manager (Менеджер по контент-маркетингу) — создает и распространяет ценный контент
- SEO Specialist (SEO-специалист) — оптимизирует сайты для поисковых систем
- SEM Specialist (Специалист по поисковому маркетингу) — управляет платной рекламой в поисковых системах
- Social Media Manager (Менеджер социальных сетей) — ведет и развивает профили компании в соцсетях
- Email Marketing Specialist (Специалист по email-маркетингу) — разрабатывает и проводит email-кампании
- Marketing Analytics Manager (Менеджер по маркетинговой аналитике) — анализирует эффективность маркетинговых кампаний
- Product Marketing Manager (Менеджер по продуктовому маркетингу) — продвигает конкретные продукты на рынок
- Market Research Analyst (Аналитик рыночных исследований) — изучает рыночные тренды и поведение потребителей
Профессии в области продаж:
- Sales Director (Директор по продажам) — руководит процессами продаж и командой
- Account Executive (Менеджер по работе с клиентами) — ведет прямые продажи и работает с клиентами
- Business Development Representative (Представитель по развитию бизнеса) — ищет новые возможности для бизнеса
- Sales Manager (Менеджер по продажам) — управляет командой продавцов
- Inside Sales Representative (Представитель внутренних продаж) — осуществляет продажи удаленно
- Field Sales Representative (Представитель выездных продаж) — ведет продажи при личных встречах
- Sales Operations Manager (Менеджер по операциям продаж) — оптимизирует процессы продаж
- Channel Sales Manager (Менеджер по каналам продаж) — развивает партнерские каналы дистрибуции
- Solution Consultant (Консультант по решениям) — технический эксперт, поддерживающий процесс продаж
- Enterprise Account Manager (Менеджер по работе с крупными клиентами) — ведет крупнейших корпоративных клиентов
Современные цифровые и инновационные бизнес-профессии:
|Английское название
|Русский перевод
|Ключевые обязанности
|Data Scientist
|Специалист по данным
|Анализ больших данных для принятия бизнес-решений
|UX/UI Designer
|Дизайнер пользовательского опыта/интерфейса
|Создание удобных и эффективных цифровых интерфейсов
|Growth Hacker
|Специалист по взрывному росту
|Быстрое масштабирование продукта нестандартными методами
|Product Owner
|Владелец продукта
|Определение направления развития продукта
|Scrum Master
|Скрам-мастер
|Обеспечение эффективной работы команды по Agile-методологии
|Business Intelligence Analyst
|Аналитик бизнес-аналитики
|Трансформация данных в понятные бизнес-инсайты
|Customer Success Manager
|Менеджер по успеху клиентов
|Обеспечение долгосрочной ценности продукта для клиентов
|Conversion Rate Optimizer
|Специалист по оптимизации конверсии
|Улучшение показателей конверсии на веб-ресурсах
Профессии на стыке маркетинга, технологий и финансов:
- FinTech Product Manager (Продакт-менеджер финтех-продуктов) — руководит разработкой финансовых технологических решений
- Blockchain Business Analyst (Бизнес-аналитик блокчейн-технологий) — анализирует возможности применения блокчейна в бизнесе
- AI Marketing Specialist (Специалист по маркетингу с использованием искусственного интеллекта) — применяет ИИ для маркетинговых решений
- Digital Transformation Consultant (Консультант по цифровой трансформации) — помогает бизнесу внедрять цифровые технологии
- E-commerce Strategy Director (Директор по стратегии электронной коммерции) — разрабатывает стратегии онлайн-продаж
- Customer Journey Analyst (Аналитик клиентского пути) — изучает и оптимизирует взаимодействие клиента с брендом
- Digital Assets Manager (Менеджер цифровых активов) — управляет цифровыми активами компании
- Martech Specialist (Специалист по маркетинговым технологиям) — внедряет и использует технологические решения для маркетинга
Профессии в области устойчивого развития и социальной ответственности бизнеса:
- Sustainability Manager (Менеджер по устойчивому развитию) — разрабатывает экологические и социальные инициативы
- ESG Communications Specialist (Специалист по ESG-коммуникациям) — освещает инициативы в области экологии, социальной ответственности и управления
- Corporate Social Responsibility Director (Директор по корпоративной социальной ответственности) — формирует стратегии ответственного бизнеса
- Ethical Sourcing Manager (Менеджер по этичным закупкам) — обеспечивает соблюдение этических стандартов в цепочке поставок
- Green Finance Specialist (Специалист по зеленым финансам) — работает с экологически ориентированными финансовыми инструментами
Изучив более 120 бизнес и финансовых профессий на английском языке, мы можем убедиться, что современный деловой мир предлагает удивительное разнообразие карьерных возможностей. От традиционных бухгалтерских позиций до инновационных специальностей в области финтеха и устойчивого развития – каждая профессия требует не только специализированных знаний, но и уверенного владения профессиональной терминологией на английском языке. Инвестируя время в изучение бизнес-лексики сегодня, вы строите фундамент для глобальной карьеры завтра. Помните, что в международном бизнесе уверенное владение профессиональным языком – это не просто навык, а конкурентное преимущество, открывающее двери к новым возможностям. 🌍💼
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Лариса Артемьева
редактор про профессии