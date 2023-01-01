Типы занятости в резюме на английском: как указать правильно

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Соискатели, желающие улучшить свои резюме на английском языке для международного рынка труда

Специалисты в области HR и рекрутинга, интересующиеся правильной терминологией в резюме

Студенты и молодые профессионалы, стремящиеся понять отличия в формах занятости в англоязычных странах Каждый термин в резюме на английском языке — кирпичик вашего профессионального образа. Особенно это касается формулировок о типах занятости, где малейшая неточность может сигнализировать о недостаточном понимании бизнес-культуры. 📝 Правильное указание форм занятости в CV открывает двери к международным карьерным возможностям, а ошибки в терминологии могут эти двери захлопнуть раньше, чем рекрутер дочитает ваше резюме до конца.

Основные типы занятости в английском резюме

Корректное указание типа занятости в резюме на английском языке демонстрирует вашу осведомленность о международных стандартах трудоустройства и добавляет профессионализма вашему CV. Основные типы занятости, указываемые в англоязычных резюме, имеют свои нюансы и контексты использования. 🔍

Термин Определение Контекст использования Full-time Полная занятость (обычно 35-40+ часов в неделю) Стандартная форма для большинства профессиональных позиций Part-time Частичная занятость (обычно менее 35 часов в неделю) Часто используется студентами, родителями с детьми, или при совмещении работ Contract Работа по контракту на определенный срок Проектная работа с четко обозначенными сроками Temporary Временная работа Краткосрочные позиции, часто через агентства Permanent Постоянная работа без фиксированного срока окончания Стабильные долгосрочные позиции

При составлении резюме важно учитывать, что термины занятости часто являются сигнальными маркерами для рекрутеров, помогающими им быстро классифицировать ваш опыт работы. Например, серия коротких "temporary" позиций может восприниматься иначе, чем длительный "permanent" опыт в одной компании.

Ирина Савельева, карьерный консультант по международному трудоустройству Клиент обратился ко мне после пяти отказов от международных компаний. Анализируя его резюме, я обнаружила критическую ошибку: он указывал "по совместительству" как "by combination", что не имеет смысла в профессиональном английском. Мы заменили это на корректное "secondary employment", и в течение месяца он получил два предложения о работе. Терминологическая точность превратила его из непонятного кандидата в профессионала, говорящего на одном языке с работодателем.

Существуют также специфические термины, которые указывают на особый характер занятости и могут потребовать дополнительного пояснения:

Freelance — фриланс, самостоятельная работа без долгосрочных обязательств перед конкретным работодателем

— фриланс, самостоятельная работа без долгосрочных обязательств перед конкретным работодателем Internship — стажировка, часто образовательного характера

— стажировка, часто образовательного характера Apprenticeship — ученичество, форма профессионального обучения в рабочих профессиях

— ученичество, форма профессионального обучения в рабочих профессиях Volunteer — волонтерская деятельность, неоплачиваемая работа

— волонтерская деятельность, неоплачиваемая работа Seasonal — сезонная работа, связанная с определенным временем года

При указании этих типов занятости в резюме рекомендуется добавлять уточняющие детали, чтобы создать более полную картину вашего профессионального опыта и избежать неправильной интерпретации.

Полная и частичная занятость: ключевые термины

Полная и частичная занятость составляют основу традиционных форм трудоустройства, и правильное использование соответствующей терминологии критически важно для точного отражения вашего опыта работы в англоязычном резюме. 💼

Для обозначения полной занятости используются следующие термины:

Full-time position — позиция с полной занятостью

— позиция с полной занятостью Full-time employment — трудоустройство на полный рабочий день

— трудоустройство на полный рабочий день Full-time role/job — работа на полную ставку

— работа на полную ставку Regular hours — стандартный рабочий график (подразумевает полную занятость)

— стандартный рабочий график (подразумевает полную занятость) 40-hour workweek — 40-часовая рабочая неделя (конкретизация полной занятости)

Для частичной занятости применяются следующие формулировки:

Part-time position — позиция с частичной занятостью

— позиция с частичной занятостью Part-time employment — трудоустройство на неполный рабочий день

— трудоустройство на неполный рабочий день Reduced hours — сокращенные часы работы

— сокращенные часы работы Flexible hours — гибкий график (часто ассоциируется с частичной занятостью)

— гибкий график (часто ассоциируется с частичной занятостью) 20-hour workweek — 20-часовая рабочая неделя (пример конкретизации частичной занятости)

Важно помнить о терминологических различиях при описании причин выбора частичной занятости:

Русский термин Некорректный перевод Корректный английский термин Декретный отпуск Decree leave Maternity/Paternity leave Совместительство Combining job Secondary employment Неполная ставка Incomplete rate Reduced workload Сокращенный день Shortened day Reduced hours Гибкий график Free schedule Flexible working hours

При указании полной или частичной занятости в резюме следует учитывать контекст и специфику отрасли. В некоторых сферах, например в консалтинге или IT, стандартная рабочая неделя может превышать 40 часов, и это считается нормой для full-time employment. В других областях, например в образовании, полная занятость может составлять меньшее количество часов.

Если ваша занятость менялась в рамках одной позиции, это следует отразить, например: "Initially part-time (20 hours/week), transitioned to full-time after 6 months" — "Изначально частичная занятость (20 часов/неделю), переход на полную ставку через 6 месяцев".

Нестандартные формы занятости в английском CV

Современный рынок труда характеризуется растущим разнообразием нестандартных форм занятости, которые требуют точного отражения в англоязычном резюме. Умение корректно описать такой опыт работы демонстрирует вашу адаптивность и понимание современных тенденций трудоустройства. 🔄

Вот ключевые термины для описания нестандартных форм занятости:

Freelance — работа в качестве независимого специалиста для различных клиентов

— работа в качестве независимого специалиста для различных клиентов Self-employed — самозанятость, часто предполагающая регистрацию в качестве ИП

— самозанятость, часто предполагающая регистрацию в качестве ИП Independent contractor — независимый подрядчик, выполняющий работу по контракту

— независимый подрядчик, выполняющий работу по контракту Remote work/Remote position — удаленная работа

— удаленная работа Telecommuting — дистанционная работа с использованием телекоммуникационных технологий

— дистанционная работа с использованием телекоммуникационных технологий Hybrid role — гибридная роль, сочетающая офисную и удаленную работу

— гибридная роль, сочетающая офисную и удаленную работу Zero-hour contract — контракт с нулевыми часами (без гарантированного минимума рабочих часов)

— контракт с нулевыми часами (без гарантированного минимума рабочих часов) On-call work — работа по вызову

— работа по вызову Project-based employment — проектная занятость

— проектная занятость Gig work — работа в "гиг-экономике", выполнение отдельных заказов

Максим Колесников, рекрутер в международной IT-компании Я рассматривал резюме российского разработчика, который указал свою самозанятость как "self-busy professional" — термин, вызвавший недоумение у всей нашей HR-команды. Мы дали кандидату шанс, пригласив на интервью, где выяснилось, что он имел серьезный опыт как "self-employed software developer" с впечатляющим портфолио. После корректировки терминологии в резюме и успешного прохождения технического интервью он получил оффер. Этот случай показывает, как важно выбирать правильные термины — они могут стать либо барьером, либо мостом к карьерным возможностям.

При описании нестандартных форм занятости важно избегать двусмысленности и предоставлять контекст, который поможет рекрутеру правильно оценить ваш опыт:

Для фриланса : указывайте "Freelance [ваша специальность]" (например, "Freelance Graphic Designer"), а не просто "Freelancer"

: указывайте "Freelance [ваша специальность]" (например, "Freelance Graphic Designer"), а не просто "Freelancer" Для самозанятости : используйте формулировки вроде "Self-employed Consultant specializing in [область]"

: используйте формулировки вроде "Self-employed Consultant specializing in [область]" Для проектной работы : "Project-based Specialist delivering [конкретные результаты]"

: "Project-based Specialist delivering [конкретные результаты]" Для удаленной работы: уточняйте "Full-time Remote Position" или "Part-time Remote Contractor"

При указании временных или проектных ролей всегда включайте конкретные достижения и результаты, чтобы продемонстрировать эффективность вашей работы вне традиционных структур. Это особенно важно, поскольку нестандартные формы занятости иногда воспринимаются работодателями с осторожностью.

Как правильно указать тип занятости в резюме

Правильное указание типа занятости в резюме — это не просто формальность, а стратегическое решение, влияющее на восприятие вашего профессионального пути потенциальными работодателями. Существуют различные подходы к структурированию этой информации в зависимости от вашего опыта и целей карьерного развития. 📊

Стандартный формат указания типа занятости в разделе опыта работы выглядит следующим образом:

Название компании — [Company Name]

— [Company Name] Период работы — [Month Year – Month Year]

— [Month Year – Month Year] Должность — [Job Title]

— [Job Title] Тип занятости — [Employment Type]

— [Employment Type] Описание обязанностей и достижений — [Job Description]

Вот несколько примеров корректного указания типа занятости:

XYZ Corporation January 2019 – Present Senior Marketing Specialist (Full-time)

ABC Consulting March 2020 – December 2021 Business Analyst | Contract (20 hours/week)

Freelance Web Developer June 2018 – August 2020 Independent contractor specializing in e-commerce solutions

Если ваша форма занятости менялась в процессе работы в одной компании, это следует отразить одним из следующих способов:

Разделение на отдельные записи:

ABC Company January 2020 – June 2020 Marketing Assistant (Part-time, 20 hours/week) ABC Company July 2020 – Present Marketing Specialist (Full-time)

Объединение в одну запись с пояснением:

ABC Company January 2020 – Present Marketing Specialist (Initially part-time, promoted to full-time in July 2020)

Если вы совмещали несколько должностей одновременно, это можно отразить следующим образом:

January 2019 – December 2021 XYZ Corporation | Full-time Product Manager Concurrently: ABC University | Part-time Lecturer (8 hours/week)

При указании нестандартных форм занятости важно предоставить контекст, который поможет работодателю понять объем и характер вашей работы:

Для удаленной работы : "Remote Full-time Position" или "100% Remote Role"

: "Remote Full-time Position" или "100% Remote Role" Для фриланса : указывайте количество реализованных проектов или клиентов — "Freelance Designer (15+ successful projects)"

: указывайте количество реализованных проектов или клиентов — "Freelance Designer (15+ successful projects)" Для сезонной работы : уточняйте сезон — "Seasonal Position (Summer 2019, 2020, 2021)"

: уточняйте сезон — "Seasonal Position (Summer 2019, 2020, 2021)" Для стажировки: "Full-time Summer Internship" или "Part-time Academic Year Internship"

Помните, что прозрачность и точность в указании типа занятости демонстрируют вашу честность и профессионализм. В случае нестандартной карьерной траектории полезно дополнить резюме сопроводительным письмом, которое объяснит ваш путь и мотивацию.

Региональные особенности терминов о видах занятости

Терминология, связанная с типами занятости, имеет региональные особенности, которые важно учитывать при составлении резюме для работодателей из разных стран. Понимание этих различий поможет адаптировать ваше CV под конкретный рынок труда и избежать недопонимания. 🌎

Термин в США Термин в Великобритании Примечания W-2 Employee PAYE Employee Штатный сотрудник с удержанием налогов 1099 Contractor Self-employed Contractor Независимый подрядчик Internship Placement/Work Placement Стажировка Seasonal Work Casual Work Временная/сезонная работа At-will Employment Не используется Концепция, характерная только для США Temp-to-Perm Temp-to-Perm/Temp-to-Permanent Временная работа с возможностью постоянного трудоустройства

Некоторые термины имеют особое значение в определенных регионах:

Zero-hour contract — термин, распространенный в Великобритании, обозначающий контракт без гарантированного минимума рабочих часов

— термин, распространенный в Великобритании, обозначающий контракт без гарантированного минимума рабочих часов Casual employment — термин, широко используемый в Австралии и Новой Зеландии для обозначения нерегулярной занятости без гарантированных часов

— термин, широко используемый в Австралии и Новой Зеландии для обозначения нерегулярной занятости без гарантированных часов Limited company contractor — термин, используемый в Великобритании для обозначения подрядчиков, работающих через собственную компанию с ограниченной ответственностью

— термин, используемый в Великобритании для обозначения подрядчиков, работающих через собственную компанию с ограниченной ответственностью Fixed-term contract — в ЕС этот термин имеет более строгое регулирование, чем в других регионах

— в ЕС этот термин имеет более строгое регулирование, чем в других регионах Job-sharing — концепция разделения одной полной ставки между двумя сотрудниками, более распространенная в Европе, чем в США

При подаче резюме в компании из разных регионов рекомендуется адаптировать терминологию в соответствии с местными особенностями:

Для США : используйте термины "full-time", "part-time", "contract", "temporary", "permanent", "W-2", "1099"

: используйте термины "full-time", "part-time", "contract", "temporary", "permanent", "W-2", "1099" Для Великобритании : предпочтительны термины "permanent", "contract", "temporary", "fixed-term", "casual", "zero-hour contract", "PAYE"

: предпочтительны термины "permanent", "contract", "temporary", "fixed-term", "casual", "zero-hour contract", "PAYE" Для Австралии : обратите внимание на термины "casual", "permanent", "fixed-term", "contract"

: обратите внимание на термины "casual", "permanent", "fixed-term", "contract" Для ЕС: важны понятия "fixed-term contract", "indefinite contract", "part-time work", "secondment"

Особое внимание следует уделить описанию гибких форм занятости, которые по-разному интерпретируются в разных странах:

Flexible working в Великобритании часто означает законное право работников запрашивать гибкий график

в Великобритании часто означает законное право работников запрашивать гибкий график Remote work в США часто подразумевает работу из любой точки страны, в то время как в Европе может иметь географические ограничения

в США часто подразумевает работу из любой точки страны, в то время как в Европе может иметь географические ограничения Hybrid work в разных странах может предполагать разное соотношение офисных и удаленных дней

Изучите особенности терминологии в стране потенциального работодателя перед отправкой резюме. Это демонстрирует вашу осведомленность о местном рынке труда и повышает шансы на положительный отклик.

Точное использование терминологии занятости в резюме на английском языке — не просто лингвистический нюанс, а ключевой элемент вашего профессионального образа. Правильно подобранные термины свидетельствуют о вашем понимании бизнес-культуры и внимании к деталям. Инвестируйте время в изучение нюансов терминологии для рынка труда, на который вы нацелены, адаптируйте свое резюме под региональные особенности и всегда предоставляйте точный контекст вашего профессионального опыта. Эти усилия многократно окупятся в процессе поиска работы на международном уровне.

Читайте также