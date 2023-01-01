Бесплатные курсы по Golang: современное программирование

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Начинающие программисты, интересующиеся освоением Golang

Профессионалы в IT, желающие расширить свои навыки и повысить зарплату

Люди, рассматривающие карьеру в веб-разработке и других областях программирования Golang незаметно взорвал рынок программирования за последние годы, превратившись из нишевого инструмента Google в одно из самых высокооплачиваемых направлений в IT. Язык, созданный в 2009 году, уверенно обогнал многих конкурентов по скорости, эффективности и простоте освоения. По данным Stack Overflow, средняя зарплата Go-разработчика в 2025 году превышает $130,000 в год — и это не предел. Хорошая новость: вам не обязательно тратить тысячи долларов на буткемпы, чтобы освоить этот язык. Я собрал коллекцию лучших бесплатных ресурсов, которые действительно работают. 🚀

Почему Golang стал востребованным языком программирования

Golang (или просто Go) возник в Google как решение проблем C++: сложной компиляции, раздутого синтаксиса и медленного выполнения. Команда разработчиков, включая легендарных Роберта Гризмера и Кена Томпсона (создателя Unix), поставила цель — создать язык, сочетающий производительность компилируемых языков с простотой интерпретируемых.

Сегодня Golang используется в сотнях крупнейших технологических компаний мира. Вот почему этот язык стал обязательным в арсенале современного программиста:

Высокая производительность — Go работает почти так же быстро, как C/C++, но с гораздо более простым синтаксисом

— Go работает почти так же быстро, как C/C++, но с гораздо более простым синтаксисом Встроенная параллельная обработка — многопоточность реализована через горутины и каналы, что делает код чище и понятнее

— многопоточность реализована через горутины и каналы, что делает код чище и понятнее Компиляция в один бинарный файл — никаких зависимостей, просто скомпилировал и запустил

— никаких зависимостей, просто скомпилировал и запустил Кроссплатформенность — компилируется под Linux, Windows, macOS и даже мобильные устройства

— компилируется под Linux, Windows, macOS и даже мобильные устройства Стандартная библиотека — содержит всё необходимое для разработки веб-сервисов без внешних зависимостей

По данным GitHub Octoverse за последний год, Go поднялся на 5 позиций в рейтинге самых используемых языков программирования, опередив Ruby и Swift. В 2025 году спрос на Go-разработчиков вырос на 37% по сравнению с предыдущим годом.

Область применения Примеры компаний Примеры проектов Облачные сервисы Google, Dropbox Kubernetes, Docker Микросервисы Netflix, Uber Microservices архитектуры DevOps инструменты HashiCorp, GitLab Terraform, Prometheus Высоконагруженные системы Twitch, SoundCloud API-серверы, обработчики данных Финансовые сервисы American Express, PayPal Платежные системы, биржевые операции

Андрей Петров, Senior Go Developer Я пришел в Go после 7 лет работы с Python. Сначала относился скептически — зачем учить еще один язык, если на Python можно сделать всё? Начал с бесплатного курса Tour of Go, затем прошел несколько проектов на Codecademy. Через 3 месяца сделал первый pet-project — API для агрегации новостей. На собеседовании в финтех-стартап меня спросили: "А почему вы выбрали именно Go для этого проекта?". Я рассказал о преимуществах языка в контексте высоких нагрузок и параллельной обработки данных. Через неделю мне предложили позицию с зарплатой на 40% выше моей текущей. Понял, что инвестиция времени в изучение Go окупилась буквально за 3 месяца.

Лучшие бесплатные курсы по Golang для начинающих

Начать изучение Go можно абсолютно бесплатно, используя высококачественные ресурсы от профессионалов отрасли. Я отобрал курсы, которые дают практический опыт и фокусируются на реальных сценариях применения языка. 💻

A Tour of Go — официальный интерактивный курс от создателей языка. Идеален для первого знакомства, так как не требует установки — код выполняется прямо в браузере. Покрывает основы синтаксиса, структуры данных и горутины.

— официальный интерактивный курс от создателей языка. Идеален для первого знакомства, так как не требует установки — код выполняется прямо в браузере. Покрывает основы синтаксиса, структуры данных и горутины. Go by Example — коллекция аннотированных примеров кода, показывающих, как решать типичные задачи. Отлично подходит для тех, кто учится лучше на примерах.

— коллекция аннотированных примеров кода, показывающих, как решать типичные задачи. Отлично подходит для тех, кто учится лучше на примерах. Exercism.io Go Track — платформа с практическими задачами разной сложности. После решения вы получаете отзывы от сообщества.

— платформа с практическими задачами разной сложности. После решения вы получаете отзывы от сообщества. freeCodeCamp Go Courses — серия видеоуроков, охватывающих как базовые, так и продвинутые концепции языка.

— серия видеоуроков, охватывающих как базовые, так и продвинутые концепции языка. Gophercises — 20 практических видеокурсов с упражнениями для закрепления навыков Go.

Важно не только читать документацию, но и писать код. Начните с малого — небольших скриптов, затем перейдите к созданию CLI-утилит и веб-серверов.

Название курса Формат Уровень сложности Особенности A Tour of Go Интерактивный Начальный Официальный ресурс, веб-компилятор Go by Example Текстовый Начальный/Средний Практические примеры, копипаста рабочего кода Exercism.io Практические задачи Различный Обратная связь от сообщества, менторство freeCodeCamp Видео Начальный/Средний Структурированные уроки, от основ к проектам Gophercises Видео + код Средний Мини-проекты, решение практических задач

Для максимальной эффективности рекомендую комбинировать несколько ресурсов. Например, начните с A Tour of Go для понимания основ, затем перейдите к решению задач на Exercism.io и практическим проектам на Gophercises.

Бесплатные онлайн курсы программирования от IT-гигантов

Крупные технологические компании активно инвестируют в образование — это помогает им растить будущих сотрудников и продвигать свои технологии. Многие из них предлагают бесплатные курсы по Golang, отличающиеся высоким качеством и актуальностью материалов. 🔍

Google's Go Programming — курс от создателей языка на платформе Coursera.

— курс от создателей языка на платформе Coursera. IBM Developer — серия туториалов по построению микросервисов на Go.

— серия туториалов по построению микросервисов на Go. Microsoft Learn — модули по использованию Go в облачных решениях Azure.

— модули по использованию Go в облачных решениях Azure. LinkedIn Learning — представляет несколько бесплатных курсов по Go во время пробного периода.

— представляет несколько бесплатных курсов по Go во время пробного периода. Amazon AWS Tutorials — руководства по использованию Go с AWS Lambda и другими сервисами.

Преимущество курсов от IT-гигантов — они обычно сфокусированы на решении реальных бизнес-задач и интеграции с популярными сервисами и платформами.

Мария Соколова, DevOps-инженер Когда я начинала карьеру DevOps-инженера, моих знаний Python для автоматизации простейших задач вполне хватало. Но однажды мне поручили оптимизировать систему CI/CD, которая при большой нагрузке давала сбои. Python-скрипты работали слишком медленно. Коллега посоветовал посмотреть в сторону Go и порекомендовал бесплатный курс от IBM Developer. За две недели вечерних занятий я освоила базовые концепции и переписала критичный компонент на Go. Результат впечатлил всю команду — система стала работать в 8 раз быстрее и потреблять в 3 раза меньше памяти. Руководитель был настолько доволен, что предложил мне возглавить направление инфраструктурной оптимизации. Такой карьерный скачок после всего двух недель изучения нового языка! Самое ценное, что в процессе обучения я решала реальную рабочую проблему, а не абстрактные задачи.

Используйте эти корпоративные образовательные платформы для получения сертификатов, которые можно добавить в резюме. Работодатели часто обращают внимание на курсы от уважаемых компаний — это показатель серьезного подхода к обучению.

Бесплатные курсы Golang на русском языке: топ ресурсов

Изучение программирования на родном языке имеет свои преимущества — проще понимать нюансы и технические термины. Хотя большинство ресурсов по Go представлено на английском, в русскоязычном сегменте появляется всё больше качественных материалов. 🇷🇺

Stepik — российская образовательная платформа, предлагающая несколько бесплатных курсов по Go.

— российская образовательная платформа, предлагающая несколько бесплатных курсов по Go. YouTube-каналы — "Golang Dojo", "GolangRU", "Вадим Тишук" и другие создают качественный контент на русском языке.

— "Golang Dojo", "GolangRU", "Вадим Тишук" и другие создают качественный контент на русском языке. Хабр — регулярно публикует статьи и туториалы по Golang.

— регулярно публикует статьи и туториалы по Golang. Телеграм-каналы — "Golang News", "Go Дайджест" — источники актуальной информации по экосистеме Go.

— "Golang News", "Go Дайджест" — источники актуальной информации по экосистеме Go. GitBook Golang — перевод официальной документации и дополнительных материалов на русский язык.

При выборе русскоязычного ресурса обращайте внимание на дату публикации — Go активно развивается, и материалы даже двухлетней давности могут быть устаревшими.

Как построить карьеру после изучения бесплатных курсов

Завершение курсов — только начало пути. Чтобы превратить полученные знания в престижную позицию и высокую зарплату, необходимо придерживаться стратегии, доказавшей свою эффективность. 🚀

Создайте портфолио — разработайте 2-3 проекта разного масштаба: CLI-утилиту, веб-сервис с REST API, микросервис с Docker-контейнеризацией. Станьте частью сообщества — участвуйте в форумах, конференциях (хотя бы онлайн), контрибьютьте в опенсорс-проекты. Заведите технический блог — документируйте свой путь изучения, разбирайте интересные проблемы и их решения. Решайте алгоритмические задачи — платформы вроде LeetCode и HackerRank помогут отточить навыки, необходимые для прохождения технических собеседований. Подготовьте резюме для Golang-позиций — подчеркивайте знание ключевых библиотек и фреймворков (Gin, Echo, GORM).

Реальный опыт ценится работодателями больше сертификатов. Поэтому фокусируйтесь на практическом применении полученных знаний — создавайте проекты, запускайте их в продакшн, решайте реальные проблемы.

Востребованные направления для Go-разработчиков в 2025 году:

Облачная разработка — создание и оркестрация микросервисов с использованием Kubernetes

— создание и оркестрация микросервисов с использованием Kubernetes DevOps/SRE — автоматизация процессов развертывания и мониторинга

— автоматизация процессов развертывания и мониторинга FinTech — высоконагруженные системы обработки транзакций

— высоконагруженные системы обработки транзакций Web3/Blockchain — смарт-контракты и децентрализованные приложения

— смарт-контракты и децентрализованные приложения Системы обработки больших данных — параллельная обработка потоков информации

Помните, что в Go-экосистеме ценятся сильные знания основ языка и его идиом, а не поверхностное владение множеством фреймворков. Сконцентрируйтесь на понимании ключевых концепций — горутин, каналов, интерфейсов — это выделит вас среди других кандидатов.