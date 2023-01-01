Управленческий учет: зачем нужен и какие преимущества дает бизнесу

Для кого эта статья:

Владельцы малого и среднего бизнеса

Финансовые директора и менеджеры по финансам

Предприниматели, заинтересованные в улучшении управленческого учёта и принятии более обоснованных решений

Бизнес без управленческого учёта — как автомобиль без приборной панели: вы едете, но не знаете точно, сколько топлива осталось, с какой скоростью движетесь и нет ли перегрева двигателя. Согласно статистике PwC, 68% владельцев малого бизнеса называют отсутствие финансовой прозрачности главной причиной стратегических ошибок. Даже прибыльные компании могут задыхаться от кассовых разрывов или неконтролируемого роста расходов. Управленческий учёт — это внутренняя навигационная система, которая дает возможность видеть не только, где вы сейчас, но и куда движетесь. 🎯

Что такое управленческий учет и почему он нужен бизнесу

Управленческий учёт — это система сбора, обработки и анализа информации о деятельности компании, предназначенная для внутреннего использования руководством при принятии решений. В отличие от бухгалтерского учёта, который подчиняется строгим правилам и регламентам, управленческий учёт ориентирован на реальные потребности бизнеса.

По данным исследования McKinsey, компании с развитыми системами управленческого учета в среднем на 25% рентабельнее конкурентов. Почему? Потому что они видят свой бизнес насквозь. 🧐

Ключевые компоненты управленческого учёта включают:

Учёт затрат и калькуляцию себестоимости

Бюджетирование и финансовое планирование

Управленческую отчётность по центрам ответственности

Анализ безубыточности и ценообразование

Управление денежными потоками

Представьте, что вы руководите сетью кофеен. Бухгалтерский учёт покажет вам общую выручку и расходы, но не ответит на вопросы: какие точки прибыльнее, какие напитки дают наибольшую маржу, как меняется выручка в разное время дня, какова себестоимость каждого стаканчика кофе с учётом всех накладных расходов.

Задача бизнеса Как помогает управленческий учёт Контроль затрат Детализация расходов по категориям, проектам, подразделениям Ценообразование Расчёт полной себестоимости продуктов/услуг Развитие бизнеса Анализ доходности разных направлений и продуктов Планирование Создание финансовых моделей и прогнозов

Андрей Ковалев, финансовый директор Помню кейс с производственной компанией, где я работал. У них была отличная бухгалтерия: все отчеты вовремя, налоги оптимизированы. Но когда потребовалось решить, какую производственную линию модернизировать в первую очередь, а от какого продукта вообще отказаться, бухгалтерия развела руками. Мы внедрили управленческий учет, выстроили учет затрат по каждому продукту, и оказалось, что самый популярный товар приносил минимальную прибыль, а небольшая линейка премиальных продуктов обеспечивала 60% всей маржи. После перераспределения ресурсов прибыль выросла на 34% за первый же год.

В 2025 году управленческий учёт — это уже не роскошь, а бизнес-необходимость. По данным Deloitte, 73% компаний, которые пережили период экономической нестабильности 2020-2024 годов с минимальными потерями, имели развитые системы управленческого учёта. Эти системы позволяли быстро адаптироваться к меняющимся условиям, перераспределять ресурсы и находить новые источники дохода.

Ключевые отличия управленческого учета от бухгалтерского

Многие владельцы бизнеса ошибочно полагают, что если у них есть бухгалтерия, то управленческий учёт им не нужен. Это фундаментальное заблуждение, которое сдерживает развитие компании. Чтобы понять разницу, представьте, что бухгалтерский учёт — это зеркало заднего вида в автомобиле, а управленческий — лобовое стекло и навигатор. 🚗

Критерий Бухгалтерский учёт Управленческий учёт Основное назначение Соответствие законодательству, отчётность для налоговых органов Поддержка принятия управленческих решений Временная ориентация Прошлое (фиксация свершившихся операций) Настоящее и будущее (анализ и прогнозирование) Детализация данных По юридическим лицам, укрупненным статьям По проектам, продуктам, клиентам, каналам продаж Регламентация Строгие законодательные нормы (ПБУ, МСФО) Гибкая система, адаптируемая под потребности бизнеса Оперативность Квартальная, годовая отчётность Ежедневные, еженедельные, месячные отчёты

Важно понимать: бухгалтерский учёт отвечает на вопрос "Что произошло?", а управленческий — "Почему это произошло и что нам делать дальше?". У них разные задачи, и они дополняют друг друга.

Примеры ключевых различий на практике:

Признание выручки: в бухгалтерии — по факту оформления документов, в управленческом учёте — по экономическому смыслу (например, по предоплате для прогноза денежных потоков)

в управленческом — по центрам финансовой ответственности и бизнес-процессам Амортизация: в бухгалтерии — по нормам налогового законодательства, в управленческом — по реальному сроку полезного использования активов

в управленческом — по реальному сроку полезного использования активов Оценка запасов: в бухгалтерии — по фактической себестоимости или по ФИФО, в управленческом — с учётом альтернативных издержек и стоимости хранения

в бухгалтерии — по нормам налогового законодательства, в управленческом — по реальному сроку полезного использования активов Оценка запасов: в бухгалтерии — по фактической себестоимости или по ФИФО, в управленческом — с учётом альтернативных издержек и стоимости хранения

Исследование PwC 2025 года показывает, что 82% российских предприятий среднего бизнеса ведут параллельно бухгалтерский и управленческий учёт, причём треть из них полностью разделяет эти системы, используя разные программные решения.

Марина Соколова, финансовый консультант К нам обратился владелец сети автосервисов, который не понимал, почему при растущих оборотах и прибыли в официальной отчетности его бизнес постоянно испытывает нехватку средств. Бухгалтерия показывала миллионные прибыли, но деньги не доходили до счетов. Мы внедрили систему управленческого учета и выявили "черную дыру": один из филиалов показывал в отчетности высокую выручку, но фактически накапливал дебиторку от неплатежеспособных клиентов. Бухгалтер записывал эту выручку как полученную (по документам всё было оформлено), а реальных денег не было. После внедрения управленческого учета с акцентом на движение денежных средств, а не только на прибыль, ситуацию удалось исправить за три месяца. Сейчас компания имеет положительный денежный поток и финансовый резерв на развитие.

Как управленческий учет помогает принимать решения

Главная задача управленческого учёта — не сбор данных ради данных, а превращение информации в инструмент принятия решений. Это своеобразная бизнес-разведка, собирающая и анализирующая данные для стратегического и тактического планирования. 🔍

Рассмотрим ключевые управленческие решения, которые невозможны без правильно организованного управленческого учёта:

Ассортиментная политика: анализ маржинальности каждого продукта помогает определить, какие товары развивать, а от каких отказаться

анализ маржинальности каждого продукта помогает определить, какие товары развивать, а от каких отказаться Ценообразование: точный расчёт себестоимости позволяет устанавливать цены, обеспечивающие нужную прибыль

точный расчёт себестоимости позволяет устанавливать цены, обеспечивающие нужную прибыль Инвестиции: оценка окупаемости проектов по дисконтированным денежным потокам

оценка окупаемости проектов по дисконтированным денежным потокам Оптимизация затрат: выявление непродуктивных расходов и точек возможной экономии

выявление непродуктивных расходов и точек возможной экономии Масштабирование бизнеса: понимание финансовой модели помогает прогнозировать результаты расширения

По данным Harvard Business Review, компании, использующие данные управленческого учёта для принятия решений, в среднем на 16% более прибыльны, чем те, кто полагается на интуицию руководителей.

Управленческий учёт становится особенно ценным в периоды экономической нестабильности и при работе на конкурентных рынках. Он помогает выявить скрытые возможности там, где другие видят только проблемы.

Приведу простой пример. Представьте ресторан с выручкой 3 миллиона рублей в месяц и средней рентабельностью 10%. Достаточно ли этой информации для принятия управленческих решений? Конечно нет. Управленческий учёт предоставит детальную аналитику:

Какие блюда имеют наибольшую и наименьшую маржинальность

В какие дни недели и часы доходность максимальна

Какие категории клиентов приносят больше прибыли

Как меняется себестоимость при разных объемах производства

Какова точка безубыточности для различных сценариев работы

С этими данными владелец может принять конкретные решения: изменить часы работы, скорректировать меню, ввести специальные предложения для увеличения среднего чека или посещаемости в "мертвые" часы. Результат — рост прибыли без дополнительных инвестиций.

Управленческий учёт в 2025 году тесно связан с информационными технологиями. Современные системы бизнес-аналитики позволяют получать данные в режиме реального времени, визуализировать их в удобных дашбордах и даже использовать предиктивную аналитику для прогнозирования рисков и возможностей.

Внедрение системы управленческого учета: с чего начать

Внедрение управленческого учёта часто кажется сложной задачей, особенно для малого и среднего бизнеса. Но это не так. Главное — двигаться постепенно, решая самые острые проблемы в первую очередь. 🔄

План внедрения системы управленческого учёта состоит из следующих этапов:

Определение целей и потребностей. Чётко сформулируйте, какие управленческие вопросы должна решать ваша система Аудит текущего состояния учёта. Выясните, какие данные уже собираются и как их можно использовать Разработка учётной политики. Создайте документ, определяющий правила ведения управленческого учёта Проектирование структуры данных. Определите аналитические разрезы, статьи доходов и расходов Выбор инструментов. Решите, какое программное обеспечение будете использовать Внедрение системы. Начните с пилотного проекта и постепенно расширяйте Обучение персонала. Объясните всем участникам процесса их роль и значимость Регулярная корректировка. Совершенствуйте систему на основе полученного опыта

Ключевые компоненты системы управленческого учёта:

Финансовая структура — система центров финансовой ответственности (ЦФО), за каждым из которых закреплены определённые финансовые показатели

— система центров финансовой ответственности (ЦФО), за каждым из которых закреплены определённые финансовые показатели План счетов управленческого учёта — структура для классификации хозяйственных операций

— структура для классификации хозяйственных операций Бюджетная модель — система взаимосвязанных бюджетов предприятия

— система взаимосвязанных бюджетов предприятия Система управленческой отчётности — набор форм для отражения фактических результатов и их анализа

— набор форм для отражения фактических результатов и их анализа Регламенты — правила и процедуры ведения управленческого учёта

Важно выбрать программное обеспечение, соответствующее потребностям вашего бизнеса. По состоянию на 2025 год, наиболее популярные решения для автоматизации управленческого учёта в российских компаниях включают 1С:ERP, 1С:Управление нашей фирмой, Финоко, Планфакт, а также Excel для небольших проектов на начальном этапе.

По данным исследования Финансового университета, средний срок полноценного внедрения системы управленческого учёта в компаниях среднего бизнеса составляет 6-9 месяцев. При этом положительный эффект от использования данных начинает проявляться уже на 2-3 месяце.

Практические преимущества управленческого учета для МСБ

Малый и средний бизнес часто воспринимает управленческий учёт как прерогативу крупных корпораций. Это опасное заблуждение. Именно для небольших компаний с ограниченными ресурсами эффективный управленческий учёт может стать ключом к выживанию и развитию. 🚀

Конкретные преимущества, которые дает управленческий учёт малому бизнесу:

Контроль денежных потоков. МСБ особенно уязвим к кассовым разрывам. Управленческий учёт позволяет прогнозировать движение денег и избегать кризисов ликвидности

МСБ особенно уязвим к кассовым разрывам. Управленческий учёт позволяет прогнозировать движение денег и избегать кризисов ликвидности Прозрачность бизнеса. Владелец получает ясную картину происходящего и может сосредоточиться на стратегии, а не на "тушении пожаров"

Владелец получает ясную картину происходящего и может сосредоточиться на стратегии, а не на "тушении пожаров" Обоснование для привлечения инвестиций. Качественная управленческая отчётность повышает доверие инвесторов и кредиторов

Качественная управленческая отчётность повышает доверие инвесторов и кредиторов Выявление неэффективных бизнес-процессов. Анализ затрат помогает найти и устранить "узкие места"

Анализ затрат помогает найти и устранить "узкие места" Мотивация персонала. Прозрачные KPI на основе данных управленческого учёта стимулируют сотрудников

Исследование РБК показывает, что 76% успешно масштабировавшихся российских компаний малого и среднего бизнеса внедрили базовые элементы управленческого учёта еще на этапе стартапа.

Задача МСБ Без управленческого учёта С управленческим учётом Оценка рентабельности клиентов По объему продаж (может быть обманчивым) По фактической прибыли с учётом всех затрат на обслуживание Управление запасами "На глаз" или по бухгалтерским остаткам Оптимизация с учётом оборачиваемости и стоимости хранения Ценообразование По конкурентам или "плюс маржа" На основе полной себестоимости и ценности для клиента Планирование расширения Интуитивно, с высокими рисками По финансовой модели с расчётом точки безубыточности

Особенно важен управленческий учёт для сезонного бизнеса и компаний с длительным производственным циклом. Он помогает правильно распределять ресурсы во времени и избегать кассовых разрывов в низкий сезон.

При этом внедрение не должно быть дорогим. Для малого бизнеса часто достаточно базовых инструментов и постепенного развития системы. Ключевой фактор успеха — последовательность и регулярность использования полученных данных для принятия решений.

По данным АНО "Мой бизнес", 64% предпринимателей, внедривших элементы управленческого учёта, отмечают улучшение понимания своего бизнеса и повышение качества принимаемых решений уже в первые месяцы использования. При этом треть из них смогла выявить и устранить непродуктивные расходы, составлявшие до 15% от всех затрат компании.