Управленческий учет: зачем нужен и какие преимущества дает бизнесу#Управление проектами #Основы менеджмента #Финансовая грамотность
Для кого эта статья:
- Владельцы малого и среднего бизнеса
- Финансовые директора и менеджеры по финансам
- Предприниматели, заинтересованные в улучшении управленческого учёта и принятии более обоснованных решений
Бизнес без управленческого учёта — как автомобиль без приборной панели: вы едете, но не знаете точно, сколько топлива осталось, с какой скоростью движетесь и нет ли перегрева двигателя. Согласно статистике PwC, 68% владельцев малого бизнеса называют отсутствие финансовой прозрачности главной причиной стратегических ошибок. Даже прибыльные компании могут задыхаться от кассовых разрывов или неконтролируемого роста расходов. Управленческий учёт — это внутренняя навигационная система, которая дает возможность видеть не только, где вы сейчас, но и куда движетесь. 🎯
Что такое управленческий учет и почему он нужен бизнесу
Управленческий учёт — это система сбора, обработки и анализа информации о деятельности компании, предназначенная для внутреннего использования руководством при принятии решений. В отличие от бухгалтерского учёта, который подчиняется строгим правилам и регламентам, управленческий учёт ориентирован на реальные потребности бизнеса.
По данным исследования McKinsey, компании с развитыми системами управленческого учета в среднем на 25% рентабельнее конкурентов. Почему? Потому что они видят свой бизнес насквозь. 🧐
Ключевые компоненты управленческого учёта включают:
- Учёт затрат и калькуляцию себестоимости
- Бюджетирование и финансовое планирование
- Управленческую отчётность по центрам ответственности
- Анализ безубыточности и ценообразование
- Управление денежными потоками
Представьте, что вы руководите сетью кофеен. Бухгалтерский учёт покажет вам общую выручку и расходы, но не ответит на вопросы: какие точки прибыльнее, какие напитки дают наибольшую маржу, как меняется выручка в разное время дня, какова себестоимость каждого стаканчика кофе с учётом всех накладных расходов.
|Задача бизнеса
|Как помогает управленческий учёт
|Контроль затрат
|Детализация расходов по категориям, проектам, подразделениям
|Ценообразование
|Расчёт полной себестоимости продуктов/услуг
|Развитие бизнеса
|Анализ доходности разных направлений и продуктов
|Планирование
|Создание финансовых моделей и прогнозов
Андрей Ковалев, финансовый директор Помню кейс с производственной компанией, где я работал. У них была отличная бухгалтерия: все отчеты вовремя, налоги оптимизированы. Но когда потребовалось решить, какую производственную линию модернизировать в первую очередь, а от какого продукта вообще отказаться, бухгалтерия развела руками. Мы внедрили управленческий учет, выстроили учет затрат по каждому продукту, и оказалось, что самый популярный товар приносил минимальную прибыль, а небольшая линейка премиальных продуктов обеспечивала 60% всей маржи. После перераспределения ресурсов прибыль выросла на 34% за первый же год.
В 2025 году управленческий учёт — это уже не роскошь, а бизнес-необходимость. По данным Deloitte, 73% компаний, которые пережили период экономической нестабильности 2020-2024 годов с минимальными потерями, имели развитые системы управленческого учёта. Эти системы позволяли быстро адаптироваться к меняющимся условиям, перераспределять ресурсы и находить новые источники дохода.
Ключевые отличия управленческого учета от бухгалтерского
Многие владельцы бизнеса ошибочно полагают, что если у них есть бухгалтерия, то управленческий учёт им не нужен. Это фундаментальное заблуждение, которое сдерживает развитие компании. Чтобы понять разницу, представьте, что бухгалтерский учёт — это зеркало заднего вида в автомобиле, а управленческий — лобовое стекло и навигатор. 🚗
|Критерий
|Бухгалтерский учёт
|Управленческий учёт
|Основное назначение
|Соответствие законодательству, отчётность для налоговых органов
|Поддержка принятия управленческих решений
|Временная ориентация
|Прошлое (фиксация свершившихся операций)
|Настоящее и будущее (анализ и прогнозирование)
|Детализация данных
|По юридическим лицам, укрупненным статьям
|По проектам, продуктам, клиентам, каналам продаж
|Регламентация
|Строгие законодательные нормы (ПБУ, МСФО)
|Гибкая система, адаптируемая под потребности бизнеса
|Оперативность
|Квартальная, годовая отчётность
|Ежедневные, еженедельные, месячные отчёты
Важно понимать: бухгалтерский учёт отвечает на вопрос "Что произошло?", а управленческий — "Почему это произошло и что нам делать дальше?". У них разные задачи, и они дополняют друг друга.
Примеры ключевых различий на практике:
- Признание выручки: в бухгалтерии — по факту оформления документов, в управленческом учёте — по экономическому смыслу (например, по предоплате для прогноза денежных потоков)
- Учёт затрат: в бухгалтерии — по статьям, требуемым законодательством, в управленческом — по центрам финансовой ответственности и бизнес-процессам
- Амортизация: в бухгалтерии — по нормам налогового законодательства, в управленческом — по реальному сроку полезного использования активов
- Оценка запасов: в бухгалтерии — по фактической себестоимости или по ФИФО, в управленческом — с учётом альтернативных издержек и стоимости хранения
Исследование PwC 2025 года показывает, что 82% российских предприятий среднего бизнеса ведут параллельно бухгалтерский и управленческий учёт, причём треть из них полностью разделяет эти системы, используя разные программные решения.
Марина Соколова, финансовый консультант К нам обратился владелец сети автосервисов, который не понимал, почему при растущих оборотах и прибыли в официальной отчетности его бизнес постоянно испытывает нехватку средств. Бухгалтерия показывала миллионные прибыли, но деньги не доходили до счетов. Мы внедрили систему управленческого учета и выявили "черную дыру": один из филиалов показывал в отчетности высокую выручку, но фактически накапливал дебиторку от неплатежеспособных клиентов. Бухгалтер записывал эту выручку как полученную (по документам всё было оформлено), а реальных денег не было. После внедрения управленческого учета с акцентом на движение денежных средств, а не только на прибыль, ситуацию удалось исправить за три месяца. Сейчас компания имеет положительный денежный поток и финансовый резерв на развитие.
Как управленческий учет помогает принимать решения
Главная задача управленческого учёта — не сбор данных ради данных, а превращение информации в инструмент принятия решений. Это своеобразная бизнес-разведка, собирающая и анализирующая данные для стратегического и тактического планирования. 🔍
Рассмотрим ключевые управленческие решения, которые невозможны без правильно организованного управленческого учёта:
- Ассортиментная политика: анализ маржинальности каждого продукта помогает определить, какие товары развивать, а от каких отказаться
- Ценообразование: точный расчёт себестоимости позволяет устанавливать цены, обеспечивающие нужную прибыль
- Инвестиции: оценка окупаемости проектов по дисконтированным денежным потокам
- Оптимизация затрат: выявление непродуктивных расходов и точек возможной экономии
- Масштабирование бизнеса: понимание финансовой модели помогает прогнозировать результаты расширения
По данным Harvard Business Review, компании, использующие данные управленческого учёта для принятия решений, в среднем на 16% более прибыльны, чем те, кто полагается на интуицию руководителей.
Управленческий учёт становится особенно ценным в периоды экономической нестабильности и при работе на конкурентных рынках. Он помогает выявить скрытые возможности там, где другие видят только проблемы.
Приведу простой пример. Представьте ресторан с выручкой 3 миллиона рублей в месяц и средней рентабельностью 10%. Достаточно ли этой информации для принятия управленческих решений? Конечно нет. Управленческий учёт предоставит детальную аналитику:
- Какие блюда имеют наибольшую и наименьшую маржинальность
- В какие дни недели и часы доходность максимальна
- Какие категории клиентов приносят больше прибыли
- Как меняется себестоимость при разных объемах производства
- Какова точка безубыточности для различных сценариев работы
С этими данными владелец может принять конкретные решения: изменить часы работы, скорректировать меню, ввести специальные предложения для увеличения среднего чека или посещаемости в "мертвые" часы. Результат — рост прибыли без дополнительных инвестиций.
Управленческий учёт в 2025 году тесно связан с информационными технологиями. Современные системы бизнес-аналитики позволяют получать данные в режиме реального времени, визуализировать их в удобных дашбордах и даже использовать предиктивную аналитику для прогнозирования рисков и возможностей.
Внедрение системы управленческого учета: с чего начать
Внедрение управленческого учёта часто кажется сложной задачей, особенно для малого и среднего бизнеса. Но это не так. Главное — двигаться постепенно, решая самые острые проблемы в первую очередь. 🔄
План внедрения системы управленческого учёта состоит из следующих этапов:
- Определение целей и потребностей. Чётко сформулируйте, какие управленческие вопросы должна решать ваша система
- Аудит текущего состояния учёта. Выясните, какие данные уже собираются и как их можно использовать
- Разработка учётной политики. Создайте документ, определяющий правила ведения управленческого учёта
- Проектирование структуры данных. Определите аналитические разрезы, статьи доходов и расходов
- Выбор инструментов. Решите, какое программное обеспечение будете использовать
- Внедрение системы. Начните с пилотного проекта и постепенно расширяйте
- Обучение персонала. Объясните всем участникам процесса их роль и значимость
- Регулярная корректировка. Совершенствуйте систему на основе полученного опыта
Ключевые компоненты системы управленческого учёта:
- Финансовая структура — система центров финансовой ответственности (ЦФО), за каждым из которых закреплены определённые финансовые показатели
- План счетов управленческого учёта — структура для классификации хозяйственных операций
- Бюджетная модель — система взаимосвязанных бюджетов предприятия
- Система управленческой отчётности — набор форм для отражения фактических результатов и их анализа
- Регламенты — правила и процедуры ведения управленческого учёта
Важно выбрать программное обеспечение, соответствующее потребностям вашего бизнеса. По состоянию на 2025 год, наиболее популярные решения для автоматизации управленческого учёта в российских компаниях включают 1С:ERP, 1С:Управление нашей фирмой, Финоко, Планфакт, а также Excel для небольших проектов на начальном этапе.
По данным исследования Финансового университета, средний срок полноценного внедрения системы управленческого учёта в компаниях среднего бизнеса составляет 6-9 месяцев. При этом положительный эффект от использования данных начинает проявляться уже на 2-3 месяце.
Практические преимущества управленческого учета для МСБ
Малый и средний бизнес часто воспринимает управленческий учёт как прерогативу крупных корпораций. Это опасное заблуждение. Именно для небольших компаний с ограниченными ресурсами эффективный управленческий учёт может стать ключом к выживанию и развитию. 🚀
Конкретные преимущества, которые дает управленческий учёт малому бизнесу:
- Кон контроль денежных потоков. МСБ особенно уязвим к кассовым разрывам. Управленческий учёт позволяет прогнозировать движение денег и избегать кризисов ликвидности
- Прозрачность бизнеса. Владелец получает ясную картину происходящего и может сосредоточиться на стратегии, а не на "тушении пожаров"
- Обоснование для привлечения инвестиций. Качественная управленческая отчётность повышает доверие инвесторов и кредиторов
- Выявление неэффективных бизнес-процессов. Анализ затрат помогает найти и устранить "узкие места"
- Мотивация персонала. Прозрачные KPI на основе данных управленческого учёта стимулируют сотрудников
Исследование РБК показывает, что 76% успешно масштабировавшихся российских компаний малого и среднего бизнеса внедрили базовые элементы управленческого учёта еще на этапе стартапа.
|Задача МСБ
|Без управленческого учёта
|С управленческим учётом
|Оценка рентабельности клиентов
|По объему продаж (может быть обманчивым)
|По фактической прибыли с учётом всех затрат на обслуживание
|Управление запасами
|"На глаз" или по бухгалтерским остаткам
|Оптимизация с учётом оборачиваемости и стоимости хранения
|Ценообразование
|По конкурентам или "плюс маржа"
|На основе полной себестоимости и ценности для клиента
|Планирование расширения
|Интуитивно, с высокими рисками
|По финансовой модели с расчётом точки безубыточности
Особенно важен управленческий учёт для сезонного бизнеса и компаний с длительным производственным циклом. Он помогает правильно распределять ресурсы во времени и избегать кассовых разрывов в низкий сезон.
При этом внедрение не должно быть дорогим. Для малого бизнеса часто достаточно базовых инструментов и постепенного развития системы. Ключевой фактор успеха — последовательность и регулярность использования полученных данных для принятия решений.
По данным АНО "Мой бизнес", 64% предпринимателей, внедривших элементы управленческого учёта, отмечают улучшение понимания своего бизнеса и повышение качества принимаемых решений уже в первые месяцы использования. При этом треть из них смогла выявить и устранить непродуктивные расходы, составлявшие до 15% от всех затрат компании.
Управленческий учёт — это не просто набор таблиц и отчётов, а мощный инструмент контроля и развития бизнеса. Он даёт чёткое понимание, как работает ваша компания: где зарабатывает деньги, а где теряет потенциал. Помните, что нельзя улучшить то, что невозможно измерить. Компании, игнорирующие управленческий учёт, напоминают корабль без навигационных приборов — они могут двигаться, но никогда не достигнут желаемой цели с оптимальными затратами ресурсов. Не откладывайте внедрение — даже самая простая система учёта лучше, чем её отсутствие, и она будет совершенствоваться вместе с ростом вашего бизнеса.
Маргарита Кондратьева
редактор про заработок