Какие виды работ выделяют в процессе: классификация и примеры

Для кого эта статья:

Руководители предприятий и менеджеры проектов

Специалисты по управлению производственными процессами

Правильная классификация работ — ключ к эффективности любого производства и проекта. 🔍 Умение точно определять типы задач и процессов позволяет оптимально распределять ресурсы, минимизировать издержки и достигать запланированных результатов в кратчайшие сроки. Понимание основных видов работ дает преимущество как руководителям предприятий, так и менеджерам проектов — это фундамент, на котором строится вся система управления процессами.

Основная классификация видов работ в производственных процессах

Производственные процессы состоят из множества взаимосвязанных работ, которые можно классифицировать по различным критериям. Такая систематизация позволяет чётко структурировать деятельность предприятия и оптимизировать использование ресурсов. 📊

По отношению к созданию конечного продукта все работы делятся на три фундаментальные категории:

Основные работы — непосредственно связаны с преобразованием сырья в готовую продукцию (изготовление деталей, сборка, обработка)

— непосредственно связаны с преобразованием сырья в готовую продукцию (изготовление деталей, сборка, обработка) Вспомогательные работы — обеспечивают нормальное функционирование основных (ремонт оборудования, изготовление инструментов, энергоснабжение)

— обеспечивают нормальное функционирование основных (ремонт оборудования, изготовление инструментов, энергоснабжение) Обслуживающие работы — создают необходимые условия для основных и вспомогательных (транспортировка, складирование, контроль качества)

По периодичности выполнения выделяют:

Постоянные работы — выполняются регулярно в течение всего производственного цикла

— выполняются регулярно в течение всего производственного цикла Периодические работы — повторяются через определенные промежутки времени

— повторяются через определенные промежутки времени Единовременные работы — выполняются однократно при необходимости

Классификационный признак Виды работ Примеры По способу воздействия на предмет труда Механические Резка, штамповка, фрезерование Химические Окисление, восстановление, полимеризация Сборочные Монтаж, соединение, регулировка По степени механизации Ручные Упаковка деликатной продукции Механизированные Управление станком с ручной подачей Автоматизированные Работа на программируемых станках Роботизированные Полностью автономные производственные линии

По характеру выполнения также выделяют:

Технологические работы — связаны с изменением формы, состояния или свойств продукции

— связаны с изменением формы, состояния или свойств продукции Контрольно-измерительные работы — обеспечивают проверку качества продукции

— обеспечивают проверку качества продукции Транспортно-перемещающие работы — обеспечивают перемещение материалов и продукции

— обеспечивают перемещение материалов и продукции Учетно-аналитические работы — связаны с документированием и анализом производственных процессов

Алексей Соколов, директор производства Когда я пришел на завод по производству промышленного оборудования, там царил хаос. Никто не понимал, какие работы приоритетные, а какие можно отложить. Первым делом я внедрил четкую классификацию всех производственных процессов. Основные работы (сварка, сборка, тестирование) были выделены в отдельный поток с собственными KPI. Вспомогательные работы (обслуживание оборудования, подготовка инструментов) получили свой график. А для обслуживающих работ (логистика, контроль качества) мы создали специальные чек-листы. Через три месяца производительность выросла на 27%, а количество брака снизилось на 38%. Правильная классификация работ стала нашим краеугольным камнем эффективности.

Технологические и управленческие виды работ: специфика и отличия

Технологические и управленческие работы представляют собой два фундаментальных направления деятельности любого предприятия. Их четкое разграничение и понимание специфики крайне важно для построения эффективных бизнес-процессов. 🔄

Технологические работы непосредственно связаны с процессом создания продукта или услуги и включают:

Операционные работы — выполнение конкретных производственных операций (обработка детали, сборка узла)

— выполнение конкретных производственных операций (обработка детали, сборка узла) Технологическая подготовка — разработка технологий и режимов обработки

— разработка технологий и режимов обработки Наладка оборудования — настройка машин и механизмов для выполнения программы производства

— настройка машин и механизмов для выполнения программы производства Контрольно-измерительные операции — проверка соответствия продукции заданным параметрам

Управленческие работы обеспечивают организацию, координацию и контроль всех процессов:

Планирование — определение целей, задач и ресурсов

— определение целей, задач и ресурсов Организация — создание структур и распределение полномочий

— создание структур и распределение полномочий Мотивация — стимулирование персонала к достижению целей

— стимулирование персонала к достижению целей Контроль — сопоставление фактических результатов с плановыми

— сопоставление фактических результатов с плановыми Координация — обеспечение взаимодействия между различными подразделениями

Характеристика Технологические работы Управленческие работы Объект воздействия Материалы, сырье, компоненты Люди, информация, организационные структуры Результат Материальный продукт или услуга Решения, регламенты, планы, отчеты Измеримость Высокая (количество, качество, время) Средняя (часто косвенные показатели) Стандартизация Высокая (технологические карты, регламенты) Средняя или низкая (зависит от ситуации) Автоматизация Высокий потенциал Средний потенциал (кроме рутинных задач)

Ключевые отличия этих видов работ влияют на подходы к их организации:

Цикличность : технологические работы чаще повторяются в идентичном формате, управленческие — более вариативны

: технологические работы чаще повторяются в идентичном формате, управленческие — более вариативны Требования к квалификации : технологические работы требуют специальных технических знаний, управленческие — навыков коммуникации и принятия решений

: технологические работы требуют специальных технических знаний, управленческие — навыков коммуникации и принятия решений Оценка эффективности: для технологических работ применяются точные метрики (время, количество), для управленческих — комплексные показатели

Интеграция технологических и управленческих работ через системы класса ERP и MES позволяет создать единое информационное пространство, где данные производственных процессов становятся основой для управленческих решений. Современный подход предполагает не противопоставление этих видов работ, а их синхронизацию для достижения максимальной эффективности предприятия. 📱

Распределение работ по уровням сложности и квалификации

Грамотное распределение работ по уровням сложности и требуемой квалификации — важнейший компонент эффективного управления производством и проектами. Такой подход позволяет оптимально использовать трудовые ресурсы, избегать простоев высококвалифицированного персонала и минимизировать риски низкого качества исполнения. 👨‍💼

В зависимости от уровня сложности работы классифицируются по следующим категориям:

Простые рутинные работы — однотипные операции с минимальным набором действий (упаковка, сортировка, перемещение)

— однотипные операции с минимальным набором действий (упаковка, сортировка, перемещение) Работы средней сложности — требуют базовых профессиональных навыков и принятия решений в стандартных ситуациях

— требуют базовых профессиональных навыков и принятия решений в стандартных ситуациях Сложные работы — предполагают глубокие профессиональные знания и умение действовать в нестандартных условиях

— предполагают глубокие профессиональные знания и умение действовать в нестандартных условиях Высокосложные работы — требуют экспертного уровня знаний, аналитических способностей и принятия стратегических решений

По требуемой квалификации исполнителей работы разделяются на:

Неквалифицированные — могут выполняться без специальной подготовки после краткого инструктажа

— могут выполняться без специальной подготовки после краткого инструктажа Малоквалифицированные — требуют базовой подготовки (1-3 месяца обучения)

— требуют базовой подготовки (1-3 месяца обучения) Квалифицированные — необходимо профессиональное образование или значительный опыт

— необходимо профессиональное образование или значительный опыт Высококвалифицированные — требуют высшего образования и/или многолетнего опыта в специализированной области

— требуют высшего образования и/или многолетнего опыта в специализированной области Экспертные — предполагают уникальные компетенции и глубокую специализацию

Современные методики распределения работ используют матричный подход, где учитываются как минимум два измерения: сложность задачи и квалификация исполнителя. Важно избегать двух крайностей:

Избыточная квалификация — когда высококвалифицированный сотрудник выполняет простые задачи (неэффективное использование ресурсов)

— когда высококвалифицированный сотрудник выполняет простые задачи (неэффективное использование ресурсов) Недостаточная квалификация — когда сложные задачи поручаются сотрудникам без необходимых навыков (риски для качества)

Для оптимального распределения работ применяются автоматизированные системы ресурсного планирования, которые учитывают:

Профили компетенций сотрудников

Матрицы ответственности (RACI)

Историю выполнения аналогичных работ

Загруженность персонала

Критичность задач для общего процесса

Марина Ковалева, HR-директор В нашей IT-компании постоянно возникали конфликты из-за распределения задач. Старшие разработчики жаловались, что тратят время на рутину, а младшие специалисты чувствовали себя отстраненными от интересных проектов. Мы создали матрицу квалификаций, где для каждого сотрудника определили уровень владения 27 различными навыками. Затем для всех типовых задач прописали минимально необходимый уровень компетенций. Внедрили правило: 70% задач должны соответствовать текущему уровню специалиста, 20% — быть немного сложнее (для роста), и только 10% могут быть значительно проще основного уровня. За первый квартал текучесть кадров снизилась на 34%, а производительность выросла на 18% без какого-либо дополнительного стимулирования.

Виды работ в проектной деятельности: от инициации до завершения

Проектная деятельность представляет собой последовательность уникальных работ, направленных на достижение конкретной цели в условиях временных и ресурсных ограничений. В зависимости от жизненного цикла проекта выделяются специфические виды работ, характерные для каждого этапа. 📝

1. Работы этапа инициации проекта:

Разработка концепции — формирование общего видения проекта

— формирование общего видения проекта Предварительный анализ осуществимости — оценка реализуемости идеи

— оценка реализуемости идеи Определение ключевых стейкхолдеров — выявление заинтересованных сторон

— выявление заинтересованных сторон Разработка устава проекта — создание документа, официально авторизующего проект

— создание документа, официально авторизующего проект Назначение проектного менеджера — определение руководителя проекта

2. Работы этапа планирования:

Разработка иерархической структуры работ (WBS) — декомпозиция проекта на управляемые элементы

— декомпозиция проекта на управляемые элементы Календарное планирование — определение последовательности и сроков выполнения работ

— определение последовательности и сроков выполнения работ Ресурсное планирование — определение необходимых материальных и трудовых ресурсов

— определение необходимых материальных и трудовых ресурсов Бюджетирование — разработка финансового плана проекта

— разработка финансового плана проекта Разработка планов управления рисками, качеством, коммуникациями — создание вспомогательных планов

3. Работы этапа исполнения:

Выполнение проектных работ — реализация запланированных активностей

— реализация запланированных активностей Обеспечение качества — применение запланированных систематических операций по качеству

— применение запланированных систематических операций по качеству Развитие команды проекта — повышение компетенций участников

— повышение компетенций участников Распространение информации — обеспечение доступности информации для стейкхолдеров

— обеспечение доступности информации для стейкхолдеров Управление ожиданиями стейкхолдеров — работа с заинтересованными сторонами

4. Работы этапа мониторинга и контроля:

Отслеживание прогресса — сравнение фактического выполнения с планом

— сравнение фактического выполнения с планом Контроль изменений — управление изменениями в проекте

— управление изменениями в проекте Подтверждение содержания — формализация приемки результатов

— формализация приемки результатов Контроль рисков — отслеживание идентифицированных рисков

— отслеживание идентифицированных рисков Формирование отчетности — создание регулярных отчетов о статусе проекта

5. Работы этапа завершения:

Закрытие контрактов — завершение и урегулирование договорных отношений

— завершение и урегулирование договорных отношений Передача результатов заказчику — формальная передача продукта проекта

— формальная передача продукта проекта Документирование извлеченных уроков — анализ опыта реализации проекта

— анализ опыта реализации проекта Архивирование проектных документов — сохранение важной информации

— сохранение важной информации Расформирование команды — официальное завершение работы команды проекта

Особую категорию составляют кросс-функциональные работы, которые выполняются на протяжении всего жизненного цикла проекта:

Координация деятельности участников

Коммуникации со стейкхолдерами

Управление конфликтами

Принятие ключевых решений

Современные подходы к оптимизации различных видов работ

Оптимизация рабочих процессов — критически важный элемент конкурентоспособности в условиях высокой динамики бизнес-среды. Современные подходы фокусируются не только на повышении производительности, но и на создании устойчивых систем, способных адаптироваться к изменениям. 🔧

Lean-методология (Бережливое производство) предлагает эффективные инструменты для оптимизации различных видов работ:

Картирование потока создания ценности (VSM) — визуализирует весь процесс, выявляя потери

— визуализирует весь процесс, выявляя потери 5S система — организует рабочее пространство для минимизации потерь и повышения эффективности

— организует рабочее пространство для минимизации потерь и повышения эффективности Канбан — обеспечивает визуальный контроль процесса и работу по принципу "точно в срок"

— обеспечивает визуальный контроль процесса и работу по принципу "точно в срок" Кайдзен — постоянное совершенствование процессов через небольшие улучшения

— постоянное совершенствование процессов через небольшие улучшения Стандартизированная работа — документирование лучших практик выполнения операций

Автоматизация и роботизация меняют подходы к выполнению работ:

RPA (Robotic Process Automation) — роботизация рутинных операций, особенно эффективна для повторяющихся административных задач

— роботизация рутинных операций, особенно эффективна для повторяющихся административных задач AI-ассистенты — помогают в принятии решений на основе анализа данных

— помогают в принятии решений на основе анализа данных Интеллектуальная автоматизация — сочетание RPA с элементами искусственного интеллекта для выполнения более сложных задач

— сочетание RPA с элементами искусственного интеллекта для выполнения более сложных задач Предиктивная аналитика — позволяет предвидеть потребности в обслуживании оборудования

Agile-подходы трансформируют организацию проектных работ:

Scrum — итеративный подход с фиксированными временными блоками (спринтами)

— итеративный подход с фиксированными временными блоками (спринтами) Kanban — визуализация рабочего процесса и ограничение работы в процессе

— визуализация рабочего процесса и ограничение работы в процессе Design Thinking — подход к созданию инновационных решений, ориентированных на пользователя

— подход к созданию инновационных решений, ориентированных на пользователя DevOps — интеграция разработки и эксплуатации для ускорения вывода продуктов на рынок

Вид работ Традиционный подход Современный подход к оптимизации Ожидаемый эффект Основные производственные работы Нормирование, плановый контроль Lean-методология, автоматизация, цифровые двойники Сокращение времени производства на 30-50%, снижение дефектов Управленческие работы Иерархические структуры, отчетность Agile-подходы, самоуправляемые команды, OKR Повышение скорости принятия решений, снижение бюрократии Логистические работы Ручное планирование маршрутов AI-оптимизация, IoT-трекинг, блокчейн для прослеживаемости Сокращение затрат на логистику до 20%, повышение точности поставок Административные работы Ручной документооборот RPA, электронный документооборот, чат-боты Сокращение времени обработки документов на 70-90% Проектные работы Каскадная модель управления Гибридные подходы, микросервисная архитектура Сокращение time-to-market на 30-60%

Современная оптимизация работ включает также:

Интеграцию реального и цифрового мира через IoT и цифровые двойники

через IoT и цифровые двойники Гибридные модели работы , сочетающие удаленный и офисный формат

, сочетающие удаленный и офисный формат Персонализированные рабочие места , адаптируемые под индивидуальные предпочтения сотрудников

, адаптируемые под индивидуальные предпочтения сотрудников Инструменты совместной работы, обеспечивающие эффективную коммуникацию распределенных команд

Ключевой тренд 2025 года — интеграция различных подходов к оптимизации, когда Lean, Agile и цифровые технологии применяются в комплексе, создавая синергетический эффект. Компании, способные гармонично сочетать эти методологии, получают существенное конкурентное преимущество на рынке.