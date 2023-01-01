Тест Адизеса: проверьте эффективность вашей управленческой роли#Управление проектами #Основы менеджмента #KPI и метрики
Для кого эта статья:
- Руководители и менеджеры, заинтересованные в улучшении собственных управленческих навыков.
- Специалисты по HR и развитию карьерных стратегий.
- Люди, ищущие методы повышения эффективности командной работы и организации.
Руководители редко задаются вопросом, почему одни их решения приводят к прорыву, а другие — к катастрофе. Секрет кроется не в удаче, а в понимании собственного управленческого стиля. Тест Адизеса — это не просто диагностический инструмент, а настоящий детектор ваших сильных сторон и ограничений как руководителя. В 2025 году этот методологический подход становится особенно актуальным — компании ищут не просто менеджеров, а лидеров с осознанным пониманием своей роли в организации. Готовы ли вы увидеть свой истинный профиль и сделать прорыв в эффективности? 🔍
Тест Адизеса: ключ к оценке вашего стиля управления
Методология Ицхака Адизеса, разработанная более 40 лет назад, в 2025 году остается одним из наиболее точных инструментов диагностики управленческого потенциала. В отличие от большинства типологий, тест Адизеса не просто навешивает ярлыки — он выявляет ключевые компетенции руководителя и определяет его функциональное место в системе управления.
Суть теста Адизеса заключается в определении выраженности четырех базовых управленческих ролей, необходимых для комплексного управления организацией. Каждый руководитель имеет естественную предрасположенность к одним ролям и внутреннее сопротивление к другим, что существенно влияет на качество принимаемых решений.
Александр Воронин, директор по организационному развитию: Когда мы запускали трансформацию в производственном холдинге, я был уверен, что справлюсь с ней в одиночку. В первые три месяца проект буксовал, несмотря на все мои усилия. Тогда консультант предложил пройти тест Адизеса — результаты меня шокировали. Оказалось, мой профиль pAeI (Предприниматель с элементами Интегратора) идеален для генерации идей и вдохновения команды, но катастрофически слаб в администрировании и контроле исполнения. Я привлек в команду двух менеджеров с сильными ролями Администратора и Производителя. За следующий квартал мы не только наверстали отставание, но и перевыполнили KPI на 18%. Тест Адизеса стал для меня откровением — он не просто показал мои слабые места, но и дал четкое понимание, какие роли нужно усилить в команде.
Важно понимать, что тест Адизеса — это не попытка исправить личность, а стратегический инструмент для усиления управленческого воздействия. Осознавая свой естественный стиль, руководитель может:
- Формировать комплементарные команды, где сильные стороны одних компенсируют слабости других
- Принимать осознанные решения о делегировании функций в соответствии с профилями сотрудников
- Прогнозировать возможные слепые зоны в управлении и превентивно их устранять
- Выбирать оптимальные роли в организации, соответствующие природным предрасположенностям
По данным исследования McKinsey за 2024 год, руководители, осознающие свой управленческий стиль, демонстрируют на 42% более высокие показатели результативности команд и на 37% более низкую текучесть ключевых сотрудников. Тест Адизеса становится не просто диагностическим инструментом, а стратегическим активом компании. 🚀
|Характеристика
|Классические типологии
|Тест Адизеса
|Фокус внимания
|Психологические черты личности
|Функциональные управленческие компетенции
|Практическая применимость
|Общее понимание поведения
|Конкретные управленческие рекомендации
|Связь с бизнес-результатами
|Косвенная, трудно измеримая
|Прямая, с возможностью корреляции
|Адаптивность
|Статичные типы
|Динамические роли с возможностью развития
PAEI-модель Адизеса: четыре критические роли менеджера
В основе методологии Адизеса лежит концепция PAEI — четыре фундаментальные роли, которые в совокупности обеспечивают полноценное управление организацией. Каждая буква аббревиатуры представляет одну из функций:
- P (Производство/Producer) — ориентация на результат, достижение целей, решение конкретных задач
- A (Администрирование/Administrator) — системность, регламенты, контроль процессов и оптимизация
- E (Предпринимательство/Entrepreneur) — инновации, стратегическое видение, готовность к риску
- I (Интеграция/Integrator) — построение отношений, командная работа, формирование корпоративной культуры
Идеальный менеджер должен одинаково хорошо выполнять все четыре роли, однако Адизес утверждает, что таких людей не существует. В реальности у каждого руководителя есть доминирующие функции и те, которые развиты слабее. Понимание этой особенности — ключ к формированию эффективной управленческой команды.
Код PAEI формируется на основе степени выраженности каждой функции. Заглавная буква обозначает сильно выраженную роль, строчная — присутствующую, но не доминирующую, а прочерк (—) указывает на отсутствие или крайне слабое проявление функции:
|Код
|Название стиля
|Сильные стороны
|Слабые стороны
|Paei
|Производитель (Исполнитель)
|Ориентация на результат, работоспособность
|Отсутствие системности, слабое стратегическое мышление
|pAei
|Администратор
|Порядок, структура, процессы
|Бюрократизм, сопротивление изменениям
|paEi
|Предприниматель (Генератор идей)
|Инновационность, видение перспектив
|Сложности с реализацией и структурированием
|paeI
|Интегратор
|Командообразование, развитие культуры
|Излишний фокус на отношениях в ущерб результату
|PAEI
|Идеальный менеджер
|Сбалансированность всех функций
|Не существует в реальности (требуется команда)
Понимание PAEI-кода имеет практическое применение в различных аспектах управления:
- Формирование управленческой команды с комплементарными профилями
- Распределение проектов и задач в соответствии с естественными предрасположенностями
- Прогнозирование поведения руководителя в стрессовых ситуациях
- Определение оптимального карьерного трека на основе сильных сторон
Современные исследования подтверждают актуальность модели Адизеса. Согласно данным Harvard Business Review за 2024 год, компании, формирующие управленческие команды на основе балансировки PAEI-ролей, демонстрируют на 26% более высокую устойчивость в периоды кризисов и на 34% более высокие темпы инноваций. 📊
Пройдите тест Адизеса: определите свои сильные стороны
Проведение диагностики по методологии Адизеса возможно в нескольких форматах — от развернутого ассессмента с участием сертифицированных консультантов до экспресс-самооценки. В 2025 году данный инструмент стал доступнее благодаря цифровизации, однако важно понимать методику корректной интерпретации результатов.
Базовый тест Адизеса включает серию утверждений, отражающих типичные рабочие ситуации и предпочтения в принятии решений. Оценка производится по нескольким блокам:
- Отношение к рискам и неопределенности
- Приоритеты в распределении времени и ресурсов
- Предпочитаемые методы коммуникации и влияния
- Реагирование на изменения и кризисные ситуации
- Характерные стратегии решения проблем
Для самостоятельного определения доминирующей роли можно использовать следующие индикаторы:
Дарья Соколова, HR-директор: Внедрение теста Адизеса в систему развития талантов нашей компании изменило всё. Раньше у нас был стандартный подход к продвижению — успешных специалистов автоматически назначали руководителями. В результате текучесть среди менеджеров среднего звена достигала 47% в первый год после назначения. После включения PAEI-диагностики в процедуру отбора мы стали формировать индивидуальные треки развития. Для сильных "P" и "A" — экспертный рост с расширением зоны влияния без прямого управления людьми. Для "E" и "I" — управленческий трек с дополнительной поддержкой в областях производства и администрирования. За два года текучесть новых руководителей снизилась до 12%, а удовлетворенность сотрудников стилем управления выросла на 39%. Тест Адизеса стал не просто инструментом, а философией развития талантов в компании.
При самостоятельном прохождении теста Адизеса важно соблюдать следующие принципы для получения максимально объективных результатов:
- Отвечать исходя из реального поведения в рабочей среде, а не из представлений об идеальном менеджере
- Учитывать ситуацию стабильности (предсказуемое рабочее окружение), а не кризисную ситуацию
- Оценивать свои естественные склонности, а не приобретенные навыки
- Помнить, что все роли важны — нет "правильных" и "неправильных" профилей
Согласно исследованиям Адизеса, распределение ролей среди руководителей высшего звена распределяется следующим образом: 28% имеют доминирующую роль Производителя, 23% — Администратора, 31% — Предпринимателя и 18% — Интегратора. При этом наиболее успешные организации демонстрируют баланс всех функций на уровне управленческой команды. 🔄
Интерпретация результатов теста Адизеса в бизнес-практике
Получение PAEI-кода — только начало работы с методологией Адизеса. Ключевая ценность заключается в правильной интерпретации результатов и их трансформации в конкретные управленческие решения.
Каждый профиль имеет характерные преимущества и ограничения, определяющие оптимальные стратегии применения управленческого потенциала:
- Производитель (P---) — идеален для оперативного управления, кризисных ситуаций, достижения краткосрочных результатов. Нуждается в поддержке в вопросах стратегии и построения систем.
- Администратор (-A--) — незаменим для создания эффективных процессов, систем контроля и масштабирования деятельности. Требует дополнительных стимулов для инновационной деятельности.
- Предприниматель (--E-) — ключевая фигура в периоды трансформаций, создания новых направлений и стратегических поворотов. Нуждается в помощи при операционализации идей.
- Интегратор (---I) — критически важен для формирования корпоративной культуры, разрешения конфликтов и создания эффективных команд. Может требовать поддержки в вопросах структурирования деятельности.
Особую ценность методология Адизеса представляет при анализе управленческих команд. Идеальная команда топ-менеджмента должна обладать всеми четырьмя функциями, сбалансированными в соответствии с актуальными задачами организации:
|Стадия развития компании
|Доминирующие роли
|Поддерживающие роли
|Стартап
|Предприниматель (E), Производитель (P)
|Интегратор (I)
|Быстрый рост
|Производитель (P), Администратор (A)
|Предприниматель (E)
|Стабилизация
|Администратор (A), Интегратор (I)
|Производитель (P)
|Трансформация
|Предприниматель (E), Интегратор (I)
|Администратор (A)
При применении результатов теста Адизеса в организационном контексте важно учитывать следующие аспекты:
- Контекстуальность — профиль, идеальный для одной ситуации, может быть неэффективен в другой
- Комплементарность — формирование команд с взаимодополняющими профилями усиливает общую эффективность
- Осознанность — понимание собственного кода позволяет компенсировать слабые стороны за счет внешних ресурсов
- Развитие — некоторые аспекты PAEI можно укрепить через целенаправленные практики и обучение
По данным исследований Адизес Института, наиболее эффективные организации характеризуются не наличием "идеальных менеджеров", а сбалансированной структурой управленческих ролей, где каждый руководитель работает в соответствии со своими естественными предрасположенностями. 💼
Развитие управленческих ролей: от теста Адизеса к действиям
Методология Адизеса не просто диагностический инструмент, а основа для системного развития управленческих компетенций. Зная свой PAEI-код, руководитель может разработать персонализированную стратегию усиления управленческого воздействия.
Ключевое положение методологии: невозможно быть одинаково сильным во всех ролях, но можно:
- Развивать вспомогательные функции до уровня базовой компетентности
- Создавать системы компенсации слабых сторон через делегирование и партнерство
- Формировать среду, максимально использующую сильные стороны руководителя
Для каждой из ролей существуют специфические стратегии развития:
|Роль
|Стратегии развития
|Инструменты
|Производитель (P)
|Усиление результативности, тайм-менеджмент
|OKR, техники быстрого принятия решений, система приоритетов
|Администратор (A)
|Системное мышление, структурирование процессов
|Техники визуализации процессов, создание SOP, аналитика данных
|Предприниматель (E)
|Стратегическое мышление, инновационность
|Форсайт-сессии, дизайн-мышление, сценарное планирование
|Интегратор (I)
|Эмоциональный интеллект, фасилитация
|Групповая динамика, ненасильственное общение, коучинг
Важно понимать, что развитие не предполагает радикальное изменение врожденных предрасположенностей. Цель — достижение минимальной компетентности в маловыраженных функциях и максимальное использование природных талантов.
В организационном контексте наиболее эффективная стратегия — формирование комплементарных команд, где сильные стороны одних компенсируют слабости других. По данным исследования Gallup за 2024 год, команды, сформированные с учетом взаимодополняющих управленческих стилей, на 27% продуктивнее гомогенных групп.
Практические шаги для применения результатов теста Адизеса:
- Проведите честную самодиагностику — определите свой PAEI-код без попыток представить себя "идеальным менеджером"
- Проанализируйте текущие задачи — оцените, насколько ваш профиль соответствует стоящим перед вами вызовам
- Сформируйте комплементарное окружение — найдите партнеров с сильно выраженными функциями, которые у вас отсутствуют
- Создайте персональный план развития — выберите 1-2 функции для усиления, не пытаясь развивать все одновременно
- Адаптируйте карьерную стратегию — ориентируйтесь на роли, максимально соответствующие вашему естественному профилю
Эффективное применение методологии Адизеса — это не просто использование диагностического инструмента, а изменение управленческого мышления. Понимание ограниченности индивидуальных возможностей и необходимости командного подхода к управлению становится основой для создания по-настоящему результативных организаций. 🌟
Тест Адизеса — это не вердикт, а компас в управленческом развитии. Осознав свой PAEI-профиль, вы получаете стратегическое преимущество — возможность выбирать проекты, формировать команды и строить карьеру, опираясь на естественные таланты, а не борясь с собственной природой. Истинная управленческая мудрость заключается не в стремлении стать идеальным руководителем, а в создании системы, где каждый элемент находится на своем месте. Проведите диагностику, соберите комплементарную команду, и результаты не заставят себя ждать.
Николай Карташов
аналитик EdTech