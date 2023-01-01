Тест Адизеса: проверьте эффективность вашей управленческой роли

Руководители редко задаются вопросом, почему одни их решения приводят к прорыву, а другие — к катастрофе. Секрет кроется не в удаче, а в понимании собственного управленческого стиля. Тест Адизеса — это не просто диагностический инструмент, а настоящий детектор ваших сильных сторон и ограничений как руководителя. В 2025 году этот методологический подход становится особенно актуальным — компании ищут не просто менеджеров, а лидеров с осознанным пониманием своей роли в организации. Готовы ли вы увидеть свой истинный профиль и сделать прорыв в эффективности? 🔍

Тест Адизеса: ключ к оценке вашего стиля управления

Методология Ицхака Адизеса, разработанная более 40 лет назад, в 2025 году остается одним из наиболее точных инструментов диагностики управленческого потенциала. В отличие от большинства типологий, тест Адизеса не просто навешивает ярлыки — он выявляет ключевые компетенции руководителя и определяет его функциональное место в системе управления.

Суть теста Адизеса заключается в определении выраженности четырех базовых управленческих ролей, необходимых для комплексного управления организацией. Каждый руководитель имеет естественную предрасположенность к одним ролям и внутреннее сопротивление к другим, что существенно влияет на качество принимаемых решений.

Александр Воронин, директор по организационному развитию: Когда мы запускали трансформацию в производственном холдинге, я был уверен, что справлюсь с ней в одиночку. В первые три месяца проект буксовал, несмотря на все мои усилия. Тогда консультант предложил пройти тест Адизеса — результаты меня шокировали. Оказалось, мой профиль pAeI (Предприниматель с элементами Интегратора) идеален для генерации идей и вдохновения команды, но катастрофически слаб в администрировании и контроле исполнения. Я привлек в команду двух менеджеров с сильными ролями Администратора и Производителя. За следующий квартал мы не только наверстали отставание, но и перевыполнили KPI на 18%. Тест Адизеса стал для меня откровением — он не просто показал мои слабые места, но и дал четкое понимание, какие роли нужно усилить в команде.

Важно понимать, что тест Адизеса — это не попытка исправить личность, а стратегический инструмент для усиления управленческого воздействия. Осознавая свой естественный стиль, руководитель может:

Формировать комплементарные команды, где сильные стороны одних компенсируют слабости других

Принимать осознанные решения о делегировании функций в соответствии с профилями сотрудников

Прогнозировать возможные слепые зоны в управлении и превентивно их устранять

Выбирать оптимальные роли в организации, соответствующие природным предрасположенностям

По данным исследования McKinsey за 2024 год, руководители, осознающие свой управленческий стиль, демонстрируют на 42% более высокие показатели результативности команд и на 37% более низкую текучесть ключевых сотрудников. Тест Адизеса становится не просто диагностическим инструментом, а стратегическим активом компании. 🚀

Характеристика Классические типологии Тест Адизеса Фокус внимания Психологические черты личности Функциональные управленческие компетенции Практическая применимость Общее понимание поведения Конкретные управленческие рекомендации Связь с бизнес-результатами Косвенная, трудно измеримая Прямая, с возможностью корреляции Адаптивность Статичные типы Динамические роли с возможностью развития

PAEI-модель Адизеса: четыре критические роли менеджера

В основе методологии Адизеса лежит концепция PAEI — четыре фундаментальные роли, которые в совокупности обеспечивают полноценное управление организацией. Каждая буква аббревиатуры представляет одну из функций:

P (Производство/Producer) — ориентация на результат, достижение целей, решение конкретных задач

— ориентация на результат, достижение целей, решение конкретных задач A (Администрирование/Administrator) — системность, регламенты, контроль процессов и оптимизация

— системность, регламенты, контроль процессов и оптимизация E (Предпринимательство/Entrepreneur) — инновации, стратегическое видение, готовность к риску

— инновации, стратегическое видение, готовность к риску I (Интеграция/Integrator) — построение отношений, командная работа, формирование корпоративной культуры

Идеальный менеджер должен одинаково хорошо выполнять все четыре роли, однако Адизес утверждает, что таких людей не существует. В реальности у каждого руководителя есть доминирующие функции и те, которые развиты слабее. Понимание этой особенности — ключ к формированию эффективной управленческой команды.

Код PAEI формируется на основе степени выраженности каждой функции. Заглавная буква обозначает сильно выраженную роль, строчная — присутствующую, но не доминирующую, а прочерк (—) указывает на отсутствие или крайне слабое проявление функции:

Код Название стиля Сильные стороны Слабые стороны Paei Производитель (Исполнитель) Ориентация на результат, работоспособность Отсутствие системности, слабое стратегическое мышление pAei Администратор Порядок, структура, процессы Бюрократизм, сопротивление изменениям paEi Предприниматель (Генератор идей) Инновационность, видение перспектив Сложности с реализацией и структурированием paeI Интегратор Командообразование, развитие культуры Излишний фокус на отношениях в ущерб результату PAEI Идеальный менеджер Сбалансированность всех функций Не существует в реальности (требуется команда)

Понимание PAEI-кода имеет практическое применение в различных аспектах управления:

Формирование управленческой команды с комплементарными профилями

Распределение проектов и задач в соответствии с естественными предрасположенностями

Прогнозирование поведения руководителя в стрессовых ситуациях

Определение оптимального карьерного трека на основе сильных сторон

Современные исследования подтверждают актуальность модели Адизеса. Согласно данным Harvard Business Review за 2024 год, компании, формирующие управленческие команды на основе балансировки PAEI-ролей, демонстрируют на 26% более высокую устойчивость в периоды кризисов и на 34% более высокие темпы инноваций. 📊

Пройдите тест Адизеса: определите свои сильные стороны

Проведение диагностики по методологии Адизеса возможно в нескольких форматах — от развернутого ассессмента с участием сертифицированных консультантов до экспресс-самооценки. В 2025 году данный инструмент стал доступнее благодаря цифровизации, однако важно понимать методику корректной интерпретации результатов.

Базовый тест Адизеса включает серию утверждений, отражающих типичные рабочие ситуации и предпочтения в принятии решений. Оценка производится по нескольким блокам:

Отношение к рискам и неопределенности

Приоритеты в распределении времени и ресурсов

Предпочитаемые методы коммуникации и влияния

Реагирование на изменения и кризисные ситуации

Характерные стратегии решения проблем

Для самостоятельного определения доминирующей роли можно использовать следующие индикаторы:

Дарья Соколова, HR-директор: Внедрение теста Адизеса в систему развития талантов нашей компании изменило всё. Раньше у нас был стандартный подход к продвижению — успешных специалистов автоматически назначали руководителями. В результате текучесть среди менеджеров среднего звена достигала 47% в первый год после назначения. После включения PAEI-диагностики в процедуру отбора мы стали формировать индивидуальные треки развития. Для сильных "P" и "A" — экспертный рост с расширением зоны влияния без прямого управления людьми. Для "E" и "I" — управленческий трек с дополнительной поддержкой в областях производства и администрирования. За два года текучесть новых руководителей снизилась до 12%, а удовлетворенность сотрудников стилем управления выросла на 39%. Тест Адизеса стал не просто инструментом, а философией развития талантов в компании.

При самостоятельном прохождении теста Адизеса важно соблюдать следующие принципы для получения максимально объективных результатов:

Отвечать исходя из реального поведения в рабочей среде, а не из представлений об идеальном менеджере

Учитывать ситуацию стабильности (предсказуемое рабочее окружение), а не кризисную ситуацию

Оценивать свои естественные склонности, а не приобретенные навыки

Помнить, что все роли важны — нет "правильных" и "неправильных" профилей

Согласно исследованиям Адизеса, распределение ролей среди руководителей высшего звена распределяется следующим образом: 28% имеют доминирующую роль Производителя, 23% — Администратора, 31% — Предпринимателя и 18% — Интегратора. При этом наиболее успешные организации демонстрируют баланс всех функций на уровне управленческой команды. 🔄

Интерпретация результатов теста Адизеса в бизнес-практике

Получение PAEI-кода — только начало работы с методологией Адизеса. Ключевая ценность заключается в правильной интерпретации результатов и их трансформации в конкретные управленческие решения.

Каждый профиль имеет характерные преимущества и ограничения, определяющие оптимальные стратегии применения управленческого потенциала:

Производитель (P---) — идеален для оперативного управления, кризисных ситуаций, достижения краткосрочных результатов. Нуждается в поддержке в вопросах стратегии и построения систем.

— идеален для оперативного управления, кризисных ситуаций, достижения краткосрочных результатов. Нуждается в поддержке в вопросах стратегии и построения систем. Администратор (-A--) — незаменим для создания эффективных процессов, систем контроля и масштабирования деятельности. Требует дополнительных стимулов для инновационной деятельности.

— незаменим для создания эффективных процессов, систем контроля и масштабирования деятельности. Требует дополнительных стимулов для инновационной деятельности. Предприниматель (--E-) — ключевая фигура в периоды трансформаций, создания новых направлений и стратегических поворотов. Нуждается в помощи при операционализации идей.

— ключевая фигура в периоды трансформаций, создания новых направлений и стратегических поворотов. Нуждается в помощи при операционализации идей. Интегратор (---I) — критически важен для формирования корпоративной культуры, разрешения конфликтов и создания эффективных команд. Может требовать поддержки в вопросах структурирования деятельности.

Особую ценность методология Адизеса представляет при анализе управленческих команд. Идеальная команда топ-менеджмента должна обладать всеми четырьмя функциями, сбалансированными в соответствии с актуальными задачами организации:

Стадия развития компании Доминирующие роли Поддерживающие роли Стартап Предприниматель (E), Производитель (P) Интегратор (I) Быстрый рост Производитель (P), Администратор (A) Предприниматель (E) Стабилизация Администратор (A), Интегратор (I) Производитель (P) Трансформация Предприниматель (E), Интегратор (I) Администратор (A)

При применении результатов теста Адизеса в организационном контексте важно учитывать следующие аспекты:

Контекстуальность — профиль, идеальный для одной ситуации, может быть неэффективен в другой Комплементарность — формирование команд с взаимодополняющими профилями усиливает общую эффективность Осознанность — понимание собственного кода позволяет компенсировать слабые стороны за счет внешних ресурсов Развитие — некоторые аспекты PAEI можно укрепить через целенаправленные практики и обучение

По данным исследований Адизес Института, наиболее эффективные организации характеризуются не наличием "идеальных менеджеров", а сбалансированной структурой управленческих ролей, где каждый руководитель работает в соответствии со своими естественными предрасположенностями. 💼

Развитие управленческих ролей: от теста Адизеса к действиям

Методология Адизеса не просто диагностический инструмент, а основа для системного развития управленческих компетенций. Зная свой PAEI-код, руководитель может разработать персонализированную стратегию усиления управленческого воздействия.

Ключевое положение методологии: невозможно быть одинаково сильным во всех ролях, но можно:

Развивать вспомогательные функции до уровня базовой компетентности

Создавать системы компенсации слабых сторон через делегирование и партнерство

Формировать среду, максимально использующую сильные стороны руководителя

Для каждой из ролей существуют специфические стратегии развития:

Роль Стратегии развития Инструменты Производитель (P) Усиление результативности, тайм-менеджмент OKR, техники быстрого принятия решений, система приоритетов Администратор (A) Системное мышление, структурирование процессов Техники визуализации процессов, создание SOP, аналитика данных Предприниматель (E) Стратегическое мышление, инновационность Форсайт-сессии, дизайн-мышление, сценарное планирование Интегратор (I) Эмоциональный интеллект, фасилитация Групповая динамика, ненасильственное общение, коучинг

Важно понимать, что развитие не предполагает радикальное изменение врожденных предрасположенностей. Цель — достижение минимальной компетентности в маловыраженных функциях и максимальное использование природных талантов.

В организационном контексте наиболее эффективная стратегия — формирование комплементарных команд, где сильные стороны одних компенсируют слабости других. По данным исследования Gallup за 2024 год, команды, сформированные с учетом взаимодополняющих управленческих стилей, на 27% продуктивнее гомогенных групп.

Практические шаги для применения результатов теста Адизеса:

Проведите честную самодиагностику — определите свой PAEI-код без попыток представить себя "идеальным менеджером" Проанализируйте текущие задачи — оцените, насколько ваш профиль соответствует стоящим перед вами вызовам Сформируйте комплементарное окружение — найдите партнеров с сильно выраженными функциями, которые у вас отсутствуют Создайте персональный план развития — выберите 1-2 функции для усиления, не пытаясь развивать все одновременно Адаптируйте карьерную стратегию — ориентируйтесь на роли, максимально соответствующие вашему естественному профилю

Эффективное применение методологии Адизеса — это не просто использование диагностического инструмента, а изменение управленческого мышления. Понимание ограниченности индивидуальных возможностей и необходимости командного подхода к управлению становится основой для создания по-настоящему результативных организаций. 🌟