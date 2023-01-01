Предметы для поступления на менеджера после 9 класса: список

Для кого эта статья:

Ученики 9 класса, заинтересованные в карьере менеджера

Родители учеников, ищущие информацию о выборе специальностей и колледжей

Будущие абитуриенты, заинтересованные в управленческих профессиях и необходимых навыках для поступления Стоишь перед выпуском из 9 класса и мечтаешь о карьере менеджера? Правильный выбор предметов для поступления — твой первый управленческий проект! 📊 В 2025 году конкуренция на популярные управленческие специальности только растёт, а колледжи повышают требования к абитуриентам. Узнай, какие школьные предметы станут твоим пропуском в мир менеджмента, и какие дополнительные навыки помогут выделиться среди сотен таких же амбициозных девятиклассников.

Что сдавать на менеджера после 9 класса: базовые предметы

Поступление по специальности «Менеджмент» после 9 класса требует внимания к определённому набору дисциплин, которые станут основой твоего конкурсного балла. Несмотря на различия в требованиях между учебными заведениями, существует стандартный набор предметов, обязательных для зачисления. 💼

В большинстве колледжей при наборе на специальность «Менеджмент» учитываются результаты ОГЭ по следующим дисциплинам:

Русский язык — обязательный предмет при поступлении на любую специальность

— обязательный предмет при поступлении на любую специальность Математика — базовый предмет для менеджеров, требуется во всех колледжах

— базовый предмет для менеджеров, требуется во всех колледжах Обществознание — дополнительный приоритетный предмет для управленческих специальностей

— дополнительный приоритетный предмет для управленческих специальностей Иностранный язык — часто учитывается как дополнительное преимущество

Важно понимать, что конкурсный отбор происходит по среднему баллу аттестата, куда входят оценки по всем предметам. Однако наибольший вес имеют профильные дисциплины, которые напрямую связаны с будущей специальностью.

Предмет Минимальный балл ОГЭ (2025) Рекомендуемый балл для поступления Значимость для специальности Русский язык 15 25+ Высокая (коммуникация, документооборот) Математика 8 18+ Высокая (аналитика, финансы, расчёты) Обществознание 14 25+ Высокая (основы экономики и права) Иностранный язык 29 45+ Средняя (международные коммуникации)

Елена Соколова, карьерный консультант Недавно работала с Кириллом, который мечтал о карьере в управлении, но при этом математика давалась ему с трудом. Кирилл был уверен, что ему не хватит баллов. Мы проанализировали его сильные стороны и обнаружили отличные результаты по обществознанию и иностранному языку. Вместо того чтобы тратить все силы на подтягивание математики до высшего уровня, мы сосредоточились на поиске колледжей, где эти предметы имели больший вес. Кирилл успешно поступил в специализированный колледж международного бизнеса, где его языковые навыки оценили по достоинству, а базового уровня математики оказалось достаточно. Сейчас он на втором курсе и стажируется в отделе международных связей крупной компании.

Помимо обязательных предметов, обрати внимание на дисциплины, которые косвенно влияют на подготовку к специальности «Менеджмент»:

Информатика — работа с базами данных, таблицами, презентациями

— работа с базами данных, таблицами, презентациями География — понимание экономических процессов в региональном аспекте

— понимание экономических процессов в региональном аспекте История — анализ и понимание социально-экономических процессов

Особенности поступления в колледжи на направление менеджмент

Поступление на специальность «Менеджмент» после 9 класса имеет несколько важных нюансов, которые отличают этот процесс от поступления на другие специальности. Понимание этих особенностей поможет тебе успешно пройти через конкурс и занять заветное место на учёбе. 🏆

Первое, что нужно учитывать — специализация менеджмента. В зависимости от направления, требования к поступающим могут заметно различаться:

Специализация менеджмента Приоритетные предметы Дополнительные требования Менеджмент организации Математика, обществознание Собеседование о мотивации Менеджмент в туризме Иностранный язык, география, обществознание Коммуникативные навыки Финансовый менеджмент Математика (повышенный уровень), обществознание Тест на логическое мышление Менеджмент в IT Математика, информатика Базовые знания цифровых технологий Управление персоналом Русский язык, обществознание Психологическое тестирование

Вторая особенность — высокий проходной балл. Специальность «Менеджмент» остаётся одной из самых популярных после 9 класса, поэтому конкурс может достигать 5-7 человек на место. Средний проходной балл аттестата в ведущих колледжах составляет 4,5 и выше.

Многие колледжи проводят дополнительные вступительные испытания, которые включают:

Собеседование с проверкой мотивации и знаний о профессии

Написание эссе на тему лидерства или управления

Решение кейсов или логических задач

Тестирование на определение личностных качеств и склонностей

Немаловажную роль играет портфолио абитуриента. При равных баллах преимущество получит кандидат с дополнительными достижениями:

Участие в олимпиадах по профильным предметам

Дипломы и сертификаты с конкурсов по экономике и управлению

Свидетельства о прохождении дополнительных курсов

Реализованные проекты (школьные бизнес-проекты, организация мероприятий)

Важно также учитывать сроки подачи документов. На популярные направления менеджмента в престижных колледжах приём документов может заканчиваться раньше официального срока из-за заполнения мест. Рекомендуется подавать документы в первые дни после старта приёмной кампании.

Дополнительные навыки и предметы для будущих менеджеров

Хороший менеджер — это не только специалист с дипломом, но и личность с широким кругозором и набором практических умений. Поэтому помимо базовых предметов для поступления, стоит обратить внимание на развитие дополнительных компетенций, которые сделают тебя конкурентоспособным уже на старте карьеры. 🔍

Для будущего менеджера крайне важны следующие предметы и направления, даже если они не входят в список обязательных для поступления:

Экономика — понимание экономических принципов и рыночных механизмов

— понимание экономических принципов и рыночных механизмов Психология — знание основ человеческого поведения для эффективного управления

— знание основ человеческого поведения для эффективного управления Право — базовые знания законодательства в сфере бизнеса

— базовые знания законодательства в сфере бизнеса Деловой этикет — правила профессионального общения и поведения

— правила профессионального общения и поведения Проектная деятельность — навыки планирования и реализации проектов

Андрей Викторов, директор по персоналу Помню случай с Марией, которая пришла на собеседование после колледжа. В её резюме было указано обычное образование по менеджменту, но во время разговора выяснилось, что с 9 класса она параллельно с учёбой в колледже проходила курсы по финансовой грамотности, освоила три программы для управления проектами и организовала школьный клуб предпринимательства. Когда я спросил, почему эти достижения не указаны в резюме, она ответила, что считала это «обычной активностью». Мария не понимала, что именно эти навыки выделяли её среди других кандидатов. Мы приняли её на должность ассистента менеджера с перспективой быстрого роста, хотя изначально рассматривали кандидатов с высшим образованием. Через год она уже возглавила небольшой проект, обойдя выпускников вузов.

Особое внимание стоит уделить развитию следующих навыков, которые высоко ценятся работодателями:

Коммуникативные навыки — умение четко излагать мысли, убеждать, вести переговоры

— умение четко излагать мысли, убеждать, вести переговоры Тайм-менеджмент — эффективное управление своим и чужим временем

— эффективное управление своим и чужим временем Критическое мышление — способность анализировать информацию и принимать взвешенные решения

— способность анализировать информацию и принимать взвешенные решения Эмоциональный интеллект — понимание эмоций (своих и чужих) и управление ими

— понимание эмоций (своих и чужих) и управление ими Адаптивность — готовность к изменениям и быстрому освоению нового

— готовность к изменениям и быстрому освоению нового Системное мышление — способность видеть взаимосвязи между явлениями и процессами

Технологическая грамотность становится обязательным требованием для менеджеров в 2025 году. Рекомендуется освоить:

MS Office (особенно Excel и PowerPoint) на продвинутом уровне

Системы управления проектами (Trello, Asana, Jira)

Базовые навыки работы с CRM-системами

Инструменты для создания презентаций и инфографики

Основы анализа данных и работы с бизнес-аналитикой

Дополнительные языки дают существенное преимущество. Английский язык на уровне не ниже B1 уже считается базовым требованием, а знание второго иностранного языка (китайского, немецкого, испанского) открывает дополнительные карьерные перспективы. 🌎

Чтобы развить эти навыки ещё до поступления, можно использовать следующие возможности:

Онлайн-курсы по менеджменту и смежным дисциплинам

Участие в школьных проектах на позиции организатора или координатора

Волонтёрство в проектах, требующих организаторских способностей

Бизнес-игры и симуляторы управления предприятием

Чтение профильной литературы и бизнес-кейсов

Популярные учебные заведения для поступления после 9 класса

Выбор правильного учебного заведения — один из ключевых факторов успешного старта карьеры в менеджменте. В России существует множество колледжей, предлагающих качественное образование по направлению «Менеджмент» на базе 9 классов, но их уровень и специализация существенно различаются. 🏫

Рассмотрим ведущие колледжи с наиболее сильными программами подготовки менеджеров, актуальными на 2025 год:

Название учебного заведения Город Специализации Проходной балл (2024) Особенности Колледж при РЭУ им. Г.В. Плеханова Москва Общий менеджмент, Финансовый менеджмент 4.8 Стажировки в крупных компаниях Колледж Финансового университета при Правительстве РФ Москва Банковское дело, Финансовый менеджмент 4.7 Возможность льготного поступления в университет Петровский колледж Санкт-Петербург Менеджмент организации, Управление персоналом 4.5 Международные программы обмена Колледж бизнес-технологий Москва Digital-менеджмент, Бизнес-администрирование 4.6 Акцент на цифровые технологии управления Новосибирский торгово-экономический колледж Новосибирск Коммерция, Торговый менеджмент 4.4 Собственный бизнес-инкубатор для студентов

При выборе учебного заведения следует обратить внимание на следующие критерии:

Аккредитация и лицензия — проверь наличие действующих документов на право ведения образовательной деятельности

— проверь наличие действующих документов на право ведения образовательной деятельности Программа обучения — соответствует ли она современным требованиям рынка труда

— соответствует ли она современным требованиям рынка труда Преподавательский состав — наличие практикующих специалистов из бизнеса

— наличие практикующих специалистов из бизнеса Материально-техническая база — оснащение классов, лабораторий, доступ к специализированному ПО

— оснащение классов, лабораторий, доступ к специализированному ПО Партнёрство с компаниями — возможности для стажировок и практики

— возможности для стажировок и практики Возможность продолжения образования — наличие договоров с вузами о льготном поступлении

— наличие договоров с вузами о льготном поступлении Трудоустройство выпускников — статистика и примеры успешных карьер

Многие колледжи предлагают специализированные программы, которые позволяют получить более узкую и востребованную квалификацию:

Менеджмент в туризме и гостеприимстве — подготовка специалистов для быстрорастущей отрасли

— подготовка специалистов для быстрорастущей отрасли Спортивный менеджмент — управление спортивными организациями и мероприятиями

— управление спортивными организациями и мероприятиями Логистический менеджмент — организация эффективной системы поставок

— организация эффективной системы поставок Event-менеджмент — организация и проведение мероприятий различного уровня

— организация и проведение мероприятий различного уровня IT-менеджмент — управление процессами в сфере информационных технологий

При подаче документов рекомендуется выбрать несколько учебных заведений разного уровня сложности поступления, чтобы повысить шансы на зачисление. Оптимальная стратегия включает подачу документов в:

1-2 топовых колледжа с высоким проходным баллом

2-3 колледжа среднего уровня, где шансы поступления выше

1 «запасной» вариант с гарантированным зачислением

Перспективы карьеры менеджера после обучения в колледже

Получение специальности менеджера в колледже после 9 класса открывает множество карьерных возможностей даже без дальнейшего высшего образования. Понимание перспектив роста поможет тебе сделать осознанный выбор и спланировать профессиональное развитие. 📈

Выпускники колледжей по направлению «Менеджмент» могут начать карьеру с следующих позиций:

Помощник менеджера или ассистент руководителя

или Администратор в сфере услуг или торговли

в сфере услуг или торговли Координатор проектов небольшого масштаба

небольшого масштаба Специалист по продажам с перспективой роста до менеджера

с перспективой роста до менеджера Офис-менеджер в небольших компаниях

в небольших компаниях Менеджер по работе с клиентами начального уровня

Средняя стартовая заработная плата выпускника колледжа на управленческих позициях начального уровня в 2025 году составляет 40-60 тысяч рублей в крупных городах и 30-45 тысяч рублей в регионах. При этом с накоплением опыта доход быстро растет.

Карьерный рост выпускника колледжа по специальности «Менеджмент» может развиваться по следующей траектории:

1-2 года после выпуска: помощник/ассистент менеджера, администратор

помощник/ассистент менеджера, администратор 2-3 года: менеджер направления, руководитель небольшого отдела

менеджер направления, руководитель небольшого отдела 3-5 лет: старший менеджер, руководитель проекта

старший менеджер, руководитель проекта 5-7 лет: руководитель отдела (при дополнительном обучении)

Для более стремительного карьерного роста рекомендуется параллельно с работой получать высшее образование (очно-заочная или заочная форма). Это позволит претендовать на более высокие позиции в среднем и крупном бизнесе.

Наиболее перспективные направления менеджмента на 2025-2030 годы:

Digital-менеджмент — управление цифровыми процессами и трансформацией

— управление цифровыми процессами и трансформацией Менеджер устойчивого развития — специалист по внедрению экологичных практик в бизнесе

— специалист по внедрению экологичных практик в бизнесе Проектный менеджмент — организация и контроль временных команд для решения конкретных задач

— организация и контроль временных команд для решения конкретных задач HR-менеджмент — управление человеческими ресурсами в условиях изменений

— управление человеческими ресурсами в условиях изменений Менеджмент в сфере электронной коммерции — управление онлайн-продажами и маркетплейсами

Важным фактором успешной карьеры является непрерывное обучение и развитие. Рекомендуется регулярно проходить профессиональную сертификацию и курсы повышения квалификации, которые подтверждают твою экспертность в конкретных областях менеджмента.

Дополнительные факторы, влияющие на успешность карьеры:

Нетворкинг — построение профессиональных связей и контактов

— построение профессиональных связей и контактов Личный бренд — формирование репутации эксперта в своей области

— формирование репутации эксперта в своей области Практический опыт — реализованные проекты и достижения

— реализованные проекты и достижения Мягкие навыки — лидерство, эмоциональный интеллект, коммуникация

— лидерство, эмоциональный интеллект, коммуникация Дополнительные компетенции — знание смежных областей (маркетинг, финансы, право)

Альтернативой наёмной работе может стать собственный бизнес. Выпускники колледжей по направлению «Менеджмент» часто запускают собственные проекты в сферах торговли, услуг или консалтинга, применяя полученные управленческие знания на практике.