PAEI-модель Адизеса: инструмент для анализа управленческого стиля#Управление проектами #Основы менеджмента #Стратегический менеджмент
Управленческие стили руководителей определяют судьбу компаний не меньше, чем рыночная конъюнктура или доступность ресурсов. Когда в организации что-то идёт не так, корень проблемы часто кроется не в стратегии или процессах, а в несбалансированности управленческих функций. PAEI-модель Ицхака Адизеса — это не просто теоретическая концепция из учебника менеджмента, а мощный диагностический инструмент, способный трансформировать эффективность команды и выявить скрытые причины организационных сбоев. Давайте разберёмся, как расшифровать этот загадочный код PAEI и превратить его в практическое руководство по совершенствованию вашего управленческого стиля. 🔍
PAEI-модель Адизеса: четыре стиля руководства
Модель PAEI была разработана Ицхаком Адизесом, признанным гуру в области организационного развития, более 40 лет назад, но сегодня в 2025 году она остаётся поразительно актуальной. Суть модели заключается в том, что существует четыре ключевые функции управления, каждая из которых обозначена буквой в аббревиатуре PAEI:
- P (Producer) — Производитель: ориентация на результат, достижение целей и выполнение задач.
- A (Administrator) — Администратор: обеспечение системности, порядка, следование процедурам и регламентам.
- E (Entrepreneur) — Предприниматель: стратегическое мышление, инновации, адаптация к изменениям.
- I (Integrator) — Интегратор: создание и поддержание командной работы, формирование корпоративной культуры.
По мнению Адизеса, идеальный руководитель должен выполнять все четыре функции на высоком уровне. Однако в реальности такие "суперменеджеры" практически не встречаются. Каждый руководитель имеет свой уникальный профиль PAEI, где некоторые функции развиты сильнее других. 🧩
В зависимости от доминирующих функций в профиле менеджера, Адизес выделяет следующие управленческие стили:
|Название стиля
|Код PAEI
|Характерные черты
|Одинокий рейнджер (Р---)
|Pаei
|Ориентирован на результат, игнорирует процедуры, командную работу и инновации
|Бюрократ (-А--)
|pAei
|Зациклен на правилах и процедурах, не интересуется результатом и будущим
|Поджигатель (--Е-)
|paEi
|Генерирует идеи, но не доводит их до конца, пренебрегает системностью
|Суперследователь (---I)
|paeI
|Создаёт гармонию в команде, но жертвует результативностью и инновациями
|Хороший менеджер (PAEI)
|PAEI
|Сбалансирован во всех четырёх функциях, редкий тип руководителя
Важно понимать, что нет "плохих" или "хороших" стилей в чистом виде. Каждый стиль имеет свои сильные стороны и может быть эффективен в определённом контексте. Проблемы возникают, когда управленческий стиль не соответствует задачам организации или стадии её развития.
Анна Соколова, директор по организационному развитию Когда я впервые применила PAEI-модель в крупной производственной компании, результаты буквально шокировали руководство. Оказалось, что в топ-команде были сильные Производители (P) и Администраторы (A), но катастрофически не хватало Предпринимателей (E) и Интеграторов (I). Это идеально объясняло, почему компания, несмотря на безупречное выполнение текущих задач, постоянно проигрывала конкурентам в инновациях и страдала от внутренних конфликтов.
После диагностики мы перестроили систему принятия решений, добавив в ключевые комитеты сотрудников с сильными E и I функциями. Через 6 месяцев компания запустила два инновационных продукта, а текучесть кадров снизилась на 23%. Самое удивительное — мы не уволили ни одного топ-менеджера, просто правильно «перемешали» их сильные стороны.
Диагностика управленческого профиля по модели Адизеса
Определение собственного управленческого кода PAEI — это первый шаг к повышению личной эффективности и оптимизации командной работы. Существует несколько методов диагностики:
- Самооценка: оценка своего поведения и предпочтений в управленческих ситуациях
- 360-градусная обратная связь: сбор мнений от коллег, подчинённых и руководства
- Профессиональное тестирование: использование валидизированных диагностических инструментов
- Поведенческое интервью: анализ реакций и решений в смоделированных ситуациях
Рассмотрим ключевые индикаторы каждой функции PAEI, которые помогут вам самостоятельно приблизительно определить свой управленческий профиль:
|Функция
|Высокие показатели (присутствие функции)
|Низкие показатели (отсутствие функции)
|P – Производитель
|• Фокус на результатах<br>• Высокая работоспособность<br>• Умение расставлять приоритеты<br>• Настойчивость в достижении целей
|• Перфекционизм, застревание в деталях<br>• Сложности с делегированием<br>• Выгорание из-за перегрузок<br>• Подмена стратегии тактическими задачами
|A – Администратор
|• Внимание к деталям и процедурам<br>• Систематизация информации<br>• Последовательность и методичность<br>• Контроль за исполнением
|• Избыточная бюрократизация<br>• Сопротивление изменениям<br>• Формализм в отношениях<br>• Игнорирование человеческого фактора
|E – Предприниматель
|• Стратегическое мышление<br>• Поиск возможностей и идей<br>• Готовность к рискам<br>• Видение будущего
|• Непостоянство в выполнении задач<br>• Игнорирование ограничений и правил<br>• Чрезмерный оптимизм<br>• Отрыв от реальности
|I – Интегратор
|• Эмпатия и эмоциональный интеллект<br>• Навыки фасилитации и медиации<br>• Создание командного духа<br>• Развитие сотрудников
|• Избегание конфликтов<br>• Нерешительность в критических ситуациях<br>• Размытые критерии эффективности<br>• Чрезмерный конформизм
При проведении самодиагностики важно быть честным с собой и понимать, что у каждого руководителя есть "слепые зоны" — особенности поведения, которые он сам не замечает, но которые очевидны для окружающих. Поэтому оптимальный подход — сочетание самооценки с получением структурированной обратной связи. 🔄
Интересно, что исследования Адизеса показывают: большинство руководителей склонны переоценивать свои способности по всем четырём функциям. Это особенно характерно для функций E (предпринимательство) и I (интеграция) — именно они чаще всего оказываются менее развиты, чем кажется самому руководителю.
Также важно помнить, что профиль PAEI не статичен. Он может меняться в зависимости от контекста, жизненного этапа или сознательных усилий по развитию определённых навыков. С возрастом и опытом многие руководители становятся более сбалансированными, хотя базовые предрасположенности обычно сохраняются.
Сильные и слабые стороны каждого стиля в PAEI
Каждый управленческий стиль в модели PAEI имеет свои уникальные преимущества и ограничения. Понимание этих аспектов помогает руководителям осознанно использовать свои сильные стороны и компенсировать слабые места. Рассмотрим детально каждый стиль:
1. Производитель (P---)
- Сильные стороны: высокая ориентация на результат, энергичность, умение действовать в сжатые сроки, практичность, готовность преодолевать препятствия.
- Слабые стороны: недооценка важности систем и процедур, склонность к микроменеджменту, игнорирование долгосрочных перспектив, сложности в построении команды.
- Оптимальная среда: кризисные ситуации, проекты с жесткими дедлайнами, стартапы на ранней стадии.
2. Администратор (-A--)
- Сильные стороны: системное мышление, внимание к деталям, организованность, умение создавать и поддерживать эффективные процессы.
- Слабые стороны: сопротивление переменам, избыточная бюрократизация, формализм в отношениях, недостаточная гибкость.
- Оптимальная среда: зрелые и стабильные организации, регулируемые отрасли (банковский сектор, фармацевтика), управление качеством.
3. Предприниматель (--E-)
- Сильные стороны: креативность, стратегическое видение, способность предвидеть тренды, готовность к экспериментам и рискам.
- Слабые стороны: непоследовательность, отрыв от реальности, недостаточное внимание к деталям и исполнению, несистемность.
- Оптимальная среда: инновационные компании, творческие индустрии, быстрорастущие рынки, R&D подразделения.
4. Интегратор (---I)
- Сильные стороны: эмпатия, эмоциональный интеллект, способность выстраивать отношения, развитие корпоративной культуры, умение разрешать конфликты.
- Слабые стороны: избегание сложных решений, конформизм, недостаточная настойчивость, размытые критерии эффективности.
- Оптимальная среда: организации, ориентированные на людей, сервисные компании, образование, HR-департаменты.
5. Сбалансированный менеджер (PAEI)
- Сильные стороны: адаптивность, комплексный подход к управлению, способность оценивать ситуацию с разных сторон, эффективность в различных контекстах.
- Слабые стороны: может не иметь ярко выраженных преимуществ в какой-то конкретной области, иногда недостаточно решителен из-за стремления учесть все аспекты.
- Оптимальная среда: универсален для большинства управленческих позиций, особенно ценен на верхних уровнях иерархии.
Понимание особенностей каждого стиля позволяет не только более осознанно развивать свои навыки, но и эффективнее взаимодействовать с коллегами, у которых доминируют другие управленческие функции. 🤝
При этом исследования Адизеса 2023-2024 года показывают интересную тенденцию: в эпоху цифровой трансформации и высокой неопределенности наибольшую ценность приобретают руководители с выраженными E и I функциями. Это объясняется необходимостью постоянно адаптироваться к изменениям (E) и удерживать команды в условиях высокой мобильности талантов (I).
Формирование эффективной команды через PAEI-баланс
Одно из ключевых применений модели PAEI — построение сбалансированных управленческих команд. Если идеального PAEI-менеджера встретить практически невозможно, то создать команду, в которой все четыре функции реализуются на высоком уровне — вполне достижимая цель. 👥
Михаил Давыдов, бизнес-консультант В 2024 году я консультировал технологический стартап, который переживал классический кризис масштабирования. Основатель компании был ярко выраженным "poEi" — блестящий визионер, но с серьезными пробелами в администрировании и доведении дел до конца.
Мы начали с PAEI-диагностики всей команды и обнаружили критический дисбаланс — избыток "Предпринимателей" (E) и острую нехватку "Администраторов" (A) и "Производителей" (P). Вместо традиционного подхода "давайте наймем операционного директора" мы пошли другим путем.
Мы сформировали микрокоманды, где каждая включала представителей разных PAEI-профилей, и перестроили процесс принятия решений так, чтобы любая стратегическая инициатива проходила четыре проверки: на соответствие стратегии (E), реалистичность реализации (P), системность внедрения (A) и влияние на корпоративную культуру (I).
Результаты превзошли все ожидания. За три месяца компания вышла из операционного кризиса и увеличила выручку на 67%. Самым ценным для меня было наблюдать, как меняется отношение людей к коллегам с другими управленческими стилями — от раздражения к глубокому уважению.
При формировании команды с учетом PAEI-баланса следует руководствоваться несколькими принципами:
- Диагностика текущего состояния. Начните с анализа PAEI-профилей всех членов команды, чтобы выявить имеющиеся сильные стороны и пробелы.
- Приоритизация функций под задачи. Определите, какие функции PAEI критически важны для текущего этапа развития организации.
- Стратегический найм. При подборе новых сотрудников учитывайте необходимость компенсации недостающих функций.
- Настройка процессов принятия решений. Создайте механизмы, обеспечивающие учет всех четырех функций при принятии ключевых решений.
- Развитие кросс-функциональных навыков. Поощряйте членов команды развивать компетенции в своих "слабых" областях PAEI.
В зависимости от стадии жизненного цикла организации, требования к PAEI-баланс памяти могут существенно различаться:
|Стадия организации
|Приоритетные функции
|Второстепенные функции
|Основание (стартап)
|E (видение) и P (действие)
|A (системы) и I (культура)
|Рост и масштабирование
|P (результаты) и A (процессы)
|E (постоянное обновление) и I (интеграция)
|Зрелость
|A (эффективность) и I (стабильность)
|E (предотвращение стагнации)
|Трансформация/кризис
|E (новое видение) и I (управление изменениями)
|P (быстрые победы) и A (новые системы)
Интересно, что исследования Института Адизеса за 2024 год демонстрируют: командный PAEI-баланс важнее индивидуального баланса руководителя. Команды, где все четыре функции представлены хотя бы на среднем уровне, показывают на 34% более высокие результаты, чем команды с ярко выраженным дисбалансом, даже если ими руководит более "сбалансированный" лидер.
Важно помнить, что PAEI-баланс — это не статическое, а динамическое состояние. В разных ситуациях одни функции могут выходить на первый план, а другие временно отступать. Ключевая задача руководителя — осознанно управлять этим балансом, усиливая те или иные функции в зависимости от текущих вызовов. 🔄
PAEI-анализ в практике организационных изменений
PAEI-модель представляет собой мощный инструмент для диагностики и управления организационными изменениями. Она помогает выявить корневые причины сопротивления переменам и разработать стратегии, обеспечивающие успешное внедрение инноваций. 🔄
Существует четыре типичных сценария дисбаланса PAEI в организациях, каждый из которых требует специфического подхода к управлению изменениями:
- Избыток P и дефицит E (pA-i): организация эффективно работает с текущими задачами, но не видит стратегических угроз и возможностей. Существует риск "успешно" решать неактуальные задачи.
- Избыток A и дефицит I (P-ei): организация функционирует как отлаженный механизм, но страдает от формализма и бюрократии. Изменения воспринимаются как угроза установленному порядку.
- Избыток E и дефицит P (paE-): организация генерирует множество идей и инициатив, но имеет проблемы с их реализацией. "Революция без эволюции".
- Избыток I и дефицит A (-aeI): в организации прекрасная атмосфера и сильная корпоративная культура, но страдает системность и результативность. "Все дружат, но ничего не происходит".
При проведении организационных изменений критически важно адаптировать подход в зависимости от доминирующих функций PAEI в компании:
|Доминирующая функция
|Подход к изменениям
|Что избегать
|P (Производитель)
|Четкая связь изменений с измеримыми результатами, конкретные KPI, быстрые победы
|Абстрактные концепции, длительные подготовительные этапы без видимых результатов
|A (Администратор)
|Детальное планирование, прозрачные процедуры, пилотные проекты, минимизация рисков
|Радикальные изменения без переходного периода, нарушение существующих систем
|E (Предприниматель)
|Вдохновляющее видение, акцент на инновациях, пространство для экспериментов
|Чрезмерная регламентация, механическое внедрение "лучших практик"
|I (Интегратор)
|Фокус на людях, вовлечение всех заинтересованных сторон, учет разных мнений
|Директивный подход "сверху вниз", игнорирование эмоциональной составляющей
Одним из самых эффективных применений модели Адизеса в организационных изменениях является "PAEI-карта сопротивления". Это инструмент, который позволяет предвидеть, какие группы сотрудников и по каким причинам будут сопротивляться изменениям, и разработать целевые стратегии для каждой группы.
Исследование 250 проектов организационных изменений в 2023-2024 годах, проведенное Институтом Адизеса, показало, что проекты, где PAEI-модель использовалась для диагностики и планирования изменений, имели на 42% более высокую вероятность успешного завершения по сравнению с проектами, где эта модель не применялась.
Ключевой урок из практики применения модели Адизеса: успешные организационные изменения должны учитывать и уважать все четыре функции PAEI. Игнорирование любой из них (даже если она не является доминирующей в организации) создает скрытые риски, которые могут проявиться на поздних стадиях внедрения изменений.
PAEI-модель Адизеса — это не просто теоретическая концепция, а практический инструмент, который помогает руководителям лучше понимать себя, эффективнее формировать команды и успешнее проводить организационные изменения. Осознав свой управленческий код и коды своих коллег, вы сможете трансформировать кажущиеся конфликты и противоречия в источник синергии и развития. В мире, где скорость изменений постоянно растет, умение создавать сбалансированные команды и адаптировать управленческий стиль к требованиям ситуации становится не просто конкурентным преимуществом, а необходимым условием выживания и процветания организации. Превратите понимание своего PAEI-кода в осознанное управленческое действие, и результаты не заставят себя ждать.
Денис Серов
руководитель проектов