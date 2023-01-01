Кто должен оценивать риски в организации: ключевые участники

Эффективная оценка рисков — краеугольный камень устойчивости любого бизнеса в 2025 году. По данным McKinsey, 70% организаций, внедривших структурированный подход к оценке рисков с чётким распределением ролей, демонстрируют на 15-20% больше устойчивости к рыночным колебаниям. Но кто именно должен отвечать за выявление, анализ и управление рисками? В реальности это не функция одного человека или отдела — это слаженная система взаимодействия различных уровней и подразделений компании. Давайте разберемся, кто эти ключевые участники, без которых невозможно построить эффективную систему риск-менеджмента. 🔍

Роль руководства в системе оценки рисков организации

Высшее руководство задает тон всей системе управления рисками. Согласно принципам ISO 31000:2018, именно руководство компании должно формировать так называемую "риск-культуру" организации. 📊

Топ-менеджмент играет ключевую роль на следующих этапах:

Определение стратегий компании и связанной с ними склонности к риску (risk appetite)

Утверждение методологии оценки рисков

Регулярное рассмотрение отчетов о ключевых рисках

Принятие критических решений по управлению стратегическими рисками

Обеспечение ресурсами систем риск-менеджмента

Согласно исследованию PwC в 2025 году, 82% организаций с развитой культурой риск-менеджмента подтвердили прямую вовлеченность CEO и Совета директоров в процессы оценки и управления ключевыми рисками.

Андрей Соколов, Директор по рискам международной производственной компании:

Мой первый проект по построению системы управления рисками в крупной промышленной компании столкнулся с серьезными препятствиями. Несмотря на выделенный бюджет и команду профессионалов, система не работала. Причина выявилась спустя полгода — генеральный директор воспринимал риск-менеджмент как формальность для отчетности перед советом директоров. Ситуация изменилась после того, как компания потеряла крупный контракт из-за недооцененных репутационных рисков. После этого CEO лично возглавил Комитет по рискам, начал участвовать в ежеквартальных сессиях по оценке рисков и регулярно задавал вопросы о рисках на операционных совещаниях. Результат не заставил себя ждать — через год в компании сформировалась настоящая культура управления рисками, подкрепленная личной заинтересованностью первого лица.

Важно понимать иерархию ответственности руководства в системе управления рисками:

Уровень руководства Зона ответственности Ключевые функции Совет директоров Стратегический надзор Утверждение политики управления рисками, контроль за ее исполнением, установление лимитов риска CEO/Генеральный директор Организационное лидерство Формирование риск-культуры, обеспечение ресурсами, принятие ключевых решений C-level (CFO, COO, CRO) Функциональное управление Интеграция риск-менеджмента в функциональные стратегии, управление рисками в своих областях Комитет по рискам/аудиту Методологическая поддержка Разработка подходов к оценке рисков, приоритизация, мониторинг

Интеграция риск-менеджмента в стратегическое управление требует от руководства регулярной и системной работы. Исследование Deloitte (2025) показывает, что компании, где руководители уделяют оценке рисков не менее 8 часов в месяц, на 32% эффективнее справляются с кризисными ситуациями.

Ключевые подразделения в процессе оценки рисков

Эффективная система управления рисками предполагает вовлечение различных подразделений компании, каждое из которых привносит уникальную экспертизу в процесс оценки. 🔄

Вот ключевые подразделения и их роли в управлении рисками:

Финансовый департамент — оценка финансовых рисков (ликвидности, валютных, кредитных), финансовое моделирование последствий реализации рисков

— оценка финансовых рисков (ликвидности, валютных, кредитных), финансовое моделирование последствий реализации рисков Юридический отдел — оценка правовых и регуляторных рисков, комплаенс-рисков, контрактных рисков

— оценка правовых и регуляторных рисков, комплаенс-рисков, контрактных рисков IT-департамент — выявление и оценка технологических и информационных рисков, киберугроз

— выявление и оценка технологических и информационных рисков, киберугроз Служба безопасности — оценка физических рисков, рисков мошенничества, внутренних угроз

— оценка физических рисков, рисков мошенничества, внутренних угроз HR-департамент — оценка кадровых рисков, рисков потери ключевых сотрудников

— оценка кадровых рисков, рисков потери ключевых сотрудников Производственные подразделения — оценка операционных рисков, рисков цепочек поставок

— оценка операционных рисков, рисков цепочек поставок Маркетинг и PR — оценка репутационных рисков, рисков бренда

Согласно данным исследования EY Risk Barometer 2025, наиболее успешные компании внедряют модель "трех линий защиты", где:

Линия защиты Участники Функции в оценке рисков Первая линия Бизнес-подразделения и операционный менеджмент Идентификация рисков на местах, внедрение контролей, ежедневное управление рисками Вторая линия Риск-менеджмент, комплаенс, контроллинг Разработка методологии, агрегация информации о рисках, мониторинг и отчетность Третья линия Внутренний аудит Независимая оценка эффективности системы управления рисками, рекомендации по совершенствованию

Взаимодействие подразделений в процессе оценки рисков должно быть регулярным и структурированным. Исследования KPMG показывают, что компании с налаженным кросс-функциональным сотрудничеством в области риск-менеджмента демонстрируют на 27% большую способность своевременно выявлять возникающие риски.

Важно узнавать о рисках из разных источников. Например, на 2025 год 76% компаний из списка Fortune 500 внедрили инструменты для сбора информации о рисках от сотрудников всех уровней, а не только от руководящего состава.

Риск-менеджеры: профессиональные компетенции и зоны ответственности

Роль профессиональных риск-менеджеров в современной организации выходит далеко за рамки технических специалистов по оценке вероятностей. По данным исследования Risk Management Society (RIMS) за 2025 год, 78% компаний, включенных в рейтинг Fortune 1000, имеют выделенную должность Chief Risk Officer (CRO) или эквивалентную позицию в структуре управления. 🧠

Ключевые компетенции современного риск-менеджера включают:

Аналитическое мышление и способность к комплексному анализу причинно-следственных связей

Знание отрасли и специфических для нее рисков

Владение количественными методами оценки рисков (VaR, Monte Carlo, стресс-тестирование)

Навыки коммуникации для эффективного информирования о рисках без создания паники

Стратегическое мышление для привязки рисков к бизнес-целям

Понимание психологии восприятия рисков различными стейкхолдерами

Опыт в разработке и внедрении мероприятий по снижению рисков

Елена Карпова, Руководитель департамента управления рисками: В 2023 году мы столкнулись с серьезной проблемой — топ-менеджмент воспринимал риск-аудиты как бюрократическую формальность. Отчеты о рисках просматривались по диагонали и клались "в стол". Ситуацию изменил один случай. Мы провели стратегическую сессию, где предложили необычный формат презентации рисков — через деловую игру. Вместо сухих диаграмм каждый топ-менеджер получил конкретный бюджет "фишек", которые нужно было распределить на "ставки" против различных рисков. Мы симулировали различные сценарии, и в конце игры многие руководители "обанкротились", не уделив должного внимания определенным категориям рисков. Этот опыт стал переломным. Когда руководители увидели, как их интуитивные решения по рискам приводят к потерям в игровой ситуации, их отношение к риск-менеджменту кардинально изменилось. Теперь наши ежеквартальные обзоры рисков входят в число самых посещаемых и активно обсуждаемых встреч в компании.

Зоны ответственности риск-менеджеров различаются в зависимости от размера и структуры компании:

Тип организации Структура риск-менеджмента Типичные обязанности Крупные корпорации Выделенное подразделение во главе с CRO Разработка политики и методологии, агрегация рисков, стратегический анализ, отчетность перед Советом директоров Средний бизнес Риск-менеджер или небольшая группа специалистов Координация процессов идентификации, документирование рисков, разработка контрольных процедур Малый бизнес Совмещенная функция (часто CFO или COO) Базовая оценка ключевых рисков, обеспечение соответствия регуляторным требованиям Финансовые институты Многоуровневая система с разделением по типам рисков Специализированная оценка финансовых, рыночных, операционных и других рисков, соблюдение Базель III/IV

Характерная особенность работы риск-менеджеров в 2025 году — активное использование технологий обработки данных. Согласно отчету Gartner, 87% риск-менеджеров регулярно применяют инструменты предиктивной аналитики, а 62% внедрили автоматизированные системы раннего предупреждения о рисках.

Среди профессиональных сертификаций, подтверждающих компетентность в области управления рисками, наиболее признанными на 2025 год являются:

FRM (Financial Risk Manager) – для финансовых рисков

CRMA (Certification in Risk Management Assurance) – для общего риск-менеджмента

PRM (Professional Risk Manager) – для корпоративных рисков

CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) – для актуарных и страховых рисков

ISO 31000 Risk Management Professional – для системного подхода к рискам

Внешние специалисты в оценке корпоративных рисков

Привлечение внешних экспертов для оценки рисков становится все более распространенной практикой. По данным Risk Management Association, в 2025 году 73% компаний используют внешнюю экспертизу для оценки специфических категорий рисков. Такой подход обеспечивает независимый взгляд и доступ к специализированным знаниям. 🔎

Основные категории внешних специалистов по оценке рисков:

Консалтинговые компании — проводят комплексную оценку рисков, разрабатывают методологии и системы

— проводят комплексную оценку рисков, разрабатывают методологии и системы Аудиторские фирмы — оценивают финансовые и операционные риски в рамках аудиторских процедур

— оценивают финансовые и операционные риски в рамках аудиторских процедур Страховые брокеры — оценивают страхуемые риски для определения оптимального страхового покрытия

— оценивают страхуемые риски для определения оптимального страхового покрытия Отраслевые эксперты — специализируются на специфических рисках конкретных индустрий

— специализируются на специфических рисках конкретных индустрий IT и кибербезопасность — проводят анализ уязвимостей и оценку киберрисков

— проводят анализ уязвимостей и оценку киберрисков Юридические и регуляторные консультанты — оценивают правовые и комплаенс-риски

— оценивают правовые и комплаенс-риски Экологические аудиторы — оценивают экологические риски и риски устойчивого развития

По данным исследования Deloitte 2025, наиболее часто компании привлекают внешних специалистов для оценки следующих категорий рисков:

Категория рисков % компаний, привлекающих внешних экспертов Типичные внешние специалисты Кибербезопасность 89% Специализированные компании по кибербезопасности, этичные хакеры ESG и климатические риски 76% Экологические консультанты, специалисты по устойчивому развитию Геополитические риски 71% Политические аналитики, страновые эксперты Репутационные риски 68% PR-агентства, аналитики социальных медиа Цепочки поставок 65% Логистические консультанты, отраслевые аналитики

Взаимодействие с внешними специалистами требует особого внимания к конфиденциальности информации и интеграции их выводов в общую систему риск-менеджмента компании. Исследование EY показывает, что только 43% организаций имеют формализованные процедуры для эффективной интеграции результатов внешней оценки рисков в свои внутренние процессы.

Распределение ответственности при управлении рисками

Эффективное распределение ответственности является ключевым фактором успеха системы управления рисками. По данным Harvard Business Review, в 2025 году 67% случаев реализации значительных корпоративных рисков связаны не с отсутствием их идентификации, а с нечетким распределением ответственности за управление ими. 📋

Модель RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) стала стандартом для распределения ролей в процессе управления рисками:

Responsible (Ответственный) — выполняет работу по идентификации, оценке и управлению конкретным риском

— выполняет работу по идентификации, оценке и управлению конкретным риском Accountable (Подотчетный) — несет конечную ответственность за результат, утверждает решения

— несет конечную ответственность за результат, утверждает решения Consulted (Консультируемый) — предоставляет экспертизу и информацию для оценки рисков

— предоставляет экспертизу и информацию для оценки рисков Informed (Информируемый) — должен быть в курсе прогресса и решений, но напрямую не участвует

Примерное распределение ответственности за различные этапы управления рисками в крупной организации:

Этап процесса Responsible Accountable Consulted Informed Разработка политики УР CRO/Риск-менеджер Совет директоров Руководители подразделений Весь персонал Идентификация рисков Руководители подразделений CRO Внешние эксперты Топ-менеджмент Оценка рисков Риск-менеджеры CRO Владельцы процессов Комитет по аудиту Разработка мероприятий Владельцы рисков Руководители подразделений Риск-менеджеры CEO Мониторинг рисков Риск-контролеры Владельцы рисков Внутренний аудит Совет директоров

Ключевым элементом эффективного распределения ответственности в 2025 году становится концепция "владельцев рисков" (Risk Owners). Согласно исследованию MIT Sloan Management Review, компании, четко назначающие владельцев для каждого значимого риска, на 37% эффективнее в предотвращении реализации рисков.

Для оптимального распределения ответственности при управлении рисками необходимо учитывать следующие принципы:

Соответствие ответственности полномочиям и ресурсам

Четкая документация ролей в политиках и процедурах

Регулярный пересмотр распределения ответственности при изменениях в организации

Устранение "серых зон" и перекрытий ответственности

Обеспечение каналов эскалации для своевременного информирования о рисках

Вызовом 2025 года становится интеграция ответственности за управление рисками в системы КПЭ и мотивации персонала. По данным Willis Towers Watson, только 52% компаний включают показатели эффективности управления рисками в систему оценки деятельности менеджеров, хотя этот подход демонстрирует высокую результативность.