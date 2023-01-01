Кто должен оценивать риски в организации: ключевые участники
Эффективная оценка рисков — краеугольный камень устойчивости любого бизнеса в 2025 году. По данным McKinsey, 70% организаций, внедривших структурированный подход к оценке рисков с чётким распределением ролей, демонстрируют на 15-20% больше устойчивости к рыночным колебаниям. Но кто именно должен отвечать за выявление, анализ и управление рисками? В реальности это не функция одного человека или отдела — это слаженная система взаимодействия различных уровней и подразделений компании. Давайте разберемся, кто эти ключевые участники, без которых невозможно построить эффективную систему риск-менеджмента. 🔍
Роль руководства в системе оценки рисков организации
Высшее руководство задает тон всей системе управления рисками. Согласно принципам ISO 31000:2018, именно руководство компании должно формировать так называемую "риск-культуру" организации. 📊
Топ-менеджмент играет ключевую роль на следующих этапах:
- Определение стратегий компании и связанной с ними склонности к риску (risk appetite)
- Утверждение методологии оценки рисков
- Регулярное рассмотрение отчетов о ключевых рисках
- Принятие критических решений по управлению стратегическими рисками
- Обеспечение ресурсами систем риск-менеджмента
Согласно исследованию PwC в 2025 году, 82% организаций с развитой культурой риск-менеджмента подтвердили прямую вовлеченность CEO и Совета директоров в процессы оценки и управления ключевыми рисками.
Андрей Соколов, Директор по рискам международной производственной компании:
Мой первый проект по построению системы управления рисками в крупной промышленной компании столкнулся с серьезными препятствиями. Несмотря на выделенный бюджет и команду профессионалов, система не работала. Причина выявилась спустя полгода — генеральный директор воспринимал риск-менеджмент как формальность для отчетности перед советом директоров.
Ситуация изменилась после того, как компания потеряла крупный контракт из-за недооцененных репутационных рисков. После этого CEO лично возглавил Комитет по рискам, начал участвовать в ежеквартальных сессиях по оценке рисков и регулярно задавал вопросы о рисках на операционных совещаниях. Результат не заставил себя ждать — через год в компании сформировалась настоящая культура управления рисками, подкрепленная личной заинтересованностью первого лица.
Важно понимать иерархию ответственности руководства в системе управления рисками:
|Уровень руководства
|Зона ответственности
|Ключевые функции
|Совет директоров
|Стратегический надзор
|Утверждение политики управления рисками, контроль за ее исполнением, установление лимитов риска
|CEO/Генеральный директор
|Организационное лидерство
|Формирование риск-культуры, обеспечение ресурсами, принятие ключевых решений
|C-level (CFO, COO, CRO)
|Функциональное управление
|Интеграция риск-менеджмента в функциональные стратегии, управление рисками в своих областях
|Комитет по рискам/аудиту
|Методологическая поддержка
|Разработка подходов к оценке рисков, приоритизация, мониторинг
Интеграция риск-менеджмента в стратегическое управление требует от руководства регулярной и системной работы. Исследование Deloitte (2025) показывает, что компании, где руководители уделяют оценке рисков не менее 8 часов в месяц, на 32% эффективнее справляются с кризисными ситуациями.
Ключевые подразделения в процессе оценки рисков
Эффективная система управления рисками предполагает вовлечение различных подразделений компании, каждое из которых привносит уникальную экспертизу в процесс оценки. 🔄
Вот ключевые подразделения и их роли в управлении рисками:
- Финансовый департамент — оценка финансовых рисков (ликвидности, валютных, кредитных), финансовое моделирование последствий реализации рисков
- Юридический отдел — оценка правовых и регуляторных рисков, комплаенс-рисков, контрактных рисков
- IT-департамент — выявление и оценка технологических и информационных рисков, киберугроз
- Служба безопасности — оценка физических рисков, рисков мошенничества, внутренних угроз
- HR-департамент — оценка кадровых рисков, рисков потери ключевых сотрудников
- Производственные подразделения — оценка операционных рисков, рисков цепочек поставок
- Маркетинг и PR — оценка репутационных рисков, рисков бренда
Согласно данным исследования EY Risk Barometer 2025, наиболее успешные компании внедряют модель "трех линий защиты", где:
|Линия защиты
|Участники
|Функции в оценке рисков
|Первая линия
|Бизнес-подразделения и операционный менеджмент
|Идентификация рисков на местах, внедрение контролей, ежедневное управление рисками
|Вторая линия
|Риск-менеджмент, комплаенс, контроллинг
|Разработка методологии, агрегация информации о рисках, мониторинг и отчетность
|Третья линия
|Внутренний аудит
|Независимая оценка эффективности системы управления рисками, рекомендации по совершенствованию
Взаимодействие подразделений в процессе оценки рисков должно быть регулярным и структурированным. Исследования KPMG показывают, что компании с налаженным кросс-функциональным сотрудничеством в области риск-менеджмента демонстрируют на 27% большую способность своевременно выявлять возникающие риски.
Важно узнавать о рисках из разных источников. Например, на 2025 год 76% компаний из списка Fortune 500 внедрили инструменты для сбора информации о рисках от сотрудников всех уровней, а не только от руководящего состава.
Риск-менеджеры: профессиональные компетенции и зоны ответственности
Роль профессиональных риск-менеджеров в современной организации выходит далеко за рамки технических специалистов по оценке вероятностей. По данным исследования Risk Management Society (RIMS) за 2025 год, 78% компаний, включенных в рейтинг Fortune 1000, имеют выделенную должность Chief Risk Officer (CRO) или эквивалентную позицию в структуре управления. 🧠
Ключевые компетенции современного риск-менеджера включают:
- Аналитическое мышление и способность к комплексному анализу причинно-следственных связей
- Знание отрасли и специфических для нее рисков
- Владение количественными методами оценки рисков (VaR, Monte Carlo, стресс-тестирование)
- Навыки коммуникации для эффективного информирования о рисках без создания паники
- Стратегическое мышление для привязки рисков к бизнес-целям
- Понимание психологии восприятия рисков различными стейкхолдерами
- Опыт в разработке и внедрении мероприятий по снижению рисков
Елена Карпова, Руководитель департамента управления рисками:
В 2023 году мы столкнулись с серьезной проблемой — топ-менеджмент воспринимал риск-аудиты как бюрократическую формальность. Отчеты о рисках просматривались по диагонали и клались "в стол". Ситуацию изменил один случай.
Мы провели стратегическую сессию, где предложили необычный формат презентации рисков — через деловую игру. Вместо сухих диаграмм каждый топ-менеджер получил конкретный бюджет "фишек", которые нужно было распределить на "ставки" против различных рисков. Мы симулировали различные сценарии, и в конце игры многие руководители "обанкротились", не уделив должного внимания определенным категориям рисков.
Этот опыт стал переломным. Когда руководители увидели, как их интуитивные решения по рискам приводят к потерям в игровой ситуации, их отношение к риск-менеджменту кардинально изменилось. Теперь наши ежеквартальные обзоры рисков входят в число самых посещаемых и активно обсуждаемых встреч в компании.
Зоны ответственности риск-менеджеров различаются в зависимости от размера и структуры компании:
|Тип организации
|Структура риск-менеджмента
|Типичные обязанности
|Крупные корпорации
|Выделенное подразделение во главе с CRO
|Разработка политики и методологии, агрегация рисков, стратегический анализ, отчетность перед Советом директоров
|Средний бизнес
|Риск-менеджер или небольшая группа специалистов
|Координация процессов идентификации, документирование рисков, разработка контрольных процедур
|Малый бизнес
|Совмещенная функция (часто CFO или COO)
|Базовая оценка ключевых рисков, обеспечение соответствия регуляторным требованиям
|Финансовые институты
|Многоуровневая система с разделением по типам рисков
|Специализированная оценка финансовых, рыночных, операционных и других рисков, соблюдение Базель III/IV
Характерная особенность работы риск-менеджеров в 2025 году — активное использование технологий обработки данных. Согласно отчету Gartner, 87% риск-менеджеров регулярно применяют инструменты предиктивной аналитики, а 62% внедрили автоматизированные системы раннего предупреждения о рисках.
Среди профессиональных сертификаций, подтверждающих компетентность в области управления рисками, наиболее признанными на 2025 год являются:
- FRM (Financial Risk Manager) – для финансовых рисков
- CRMA (Certification in Risk Management Assurance) – для общего риск-менеджмента
- PRM (Professional Risk Manager) – для корпоративных рисков
- CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) – для актуарных и страховых рисков
- ISO 31000 Risk Management Professional – для системного подхода к рискам
Внешние специалисты в оценке корпоративных рисков
Привлечение внешних экспертов для оценки рисков становится все более распространенной практикой. По данным Risk Management Association, в 2025 году 73% компаний используют внешнюю экспертизу для оценки специфических категорий рисков. Такой подход обеспечивает независимый взгляд и доступ к специализированным знаниям. 🔎
Основные категории внешних специалистов по оценке рисков:
- Консалтинговые компании — проводят комплексную оценку рисков, разрабатывают методологии и системы
- Аудиторские фирмы — оценивают финансовые и операционные риски в рамках аудиторских процедур
- Страховые брокеры — оценивают страхуемые риски для определения оптимального страхового покрытия
- Отраслевые эксперты — специализируются на специфических рисках конкретных индустрий
- IT и кибербезопасность — проводят анализ уязвимостей и оценку киберрисков
- Юридические и регуляторные консультанты — оценивают правовые и комплаенс-риски
- Экологические аудиторы — оценивают экологические риски и риски устойчивого развития
По данным исследования Deloitte 2025, наиболее часто компании привлекают внешних специалистов для оценки следующих категорий рисков:
|Категория рисков
|% компаний, привлекающих внешних экспертов
|Типичные внешние специалисты
|Кибербезопасность
|89%
|Специализированные компании по кибербезопасности, этичные хакеры
|ESG и климатические риски
|76%
|Экологические консультанты, специалисты по устойчивому развитию
|Геополитические риски
|71%
|Политические аналитики, страновые эксперты
|Репутационные риски
|68%
|PR-агентства, аналитики социальных медиа
|Цепочки поставок
|65%
|Логистические консультанты, отраслевые аналитики
Взаимодействие с внешними специалистами требует особого внимания к конфиденциальности информации и интеграции их выводов в общую систему риск-менеджмента компании. Исследование EY показывает, что только 43% организаций имеют формализованные процедуры для эффективной интеграции результатов внешней оценки рисков в свои внутренние процессы.
Распределение ответственности при управлении рисками
Эффективное распределение ответственности является ключевым фактором успеха системы управления рисками. По данным Harvard Business Review, в 2025 году 67% случаев реализации значительных корпоративных рисков связаны не с отсутствием их идентификации, а с нечетким распределением ответственности за управление ими. 📋
Модель RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) стала стандартом для распределения ролей в процессе управления рисками:
- Responsible (Ответственный) — выполняет работу по идентификации, оценке и управлению конкретным риском
- Accountable (Подотчетный) — несет конечную ответственность за результат, утверждает решения
- Consulted (Консультируемый) — предоставляет экспертизу и информацию для оценки рисков
- Informed (Информируемый) — должен быть в курсе прогресса и решений, но напрямую не участвует
Примерное распределение ответственности за различные этапы управления рисками в крупной организации:
|Этап процесса
|Responsible
|Accountable
|Consulted
|Informed
|Разработка политики УР
|CRO/Риск-менеджер
|Совет директоров
|Руководители подразделений
|Весь персонал
|Идентификация рисков
|Руководители подразделений
|CRO
|Внешние эксперты
|Топ-менеджмент
|Оценка рисков
|Риск-менеджеры
|CRO
|Владельцы процессов
|Комитет по аудиту
|Разработка мероприятий
|Владельцы рисков
|Руководители подразделений
|Риск-менеджеры
|CEO
|Мониторинг рисков
|Риск-контролеры
|Владельцы рисков
|Внутренний аудит
|Совет директоров
Ключевым элементом эффективного распределения ответственности в 2025 году становится концепция "владельцев рисков" (Risk Owners). Согласно исследованию MIT Sloan Management Review, компании, четко назначающие владельцев для каждого значимого риска, на 37% эффективнее в предотвращении реализации рисков.
Для оптимального распределения ответственности при управлении рисками необходимо учитывать следующие принципы:
- Соответствие ответственности полномочиям и ресурсам
- Четкая документация ролей в политиках и процедурах
- Регулярный пересмотр распределения ответственности при изменениях в организации
- Устранение "серых зон" и перекрытий ответственности
- Обеспечение каналов эскалации для своевременного информирования о рисках
Вызовом 2025 года становится интеграция ответственности за управление рисками в системы КПЭ и мотивации персонала. По данным Willis Towers Watson, только 52% компаний включают показатели эффективности управления рисками в систему оценки деятельности менеджеров, хотя этот подход демонстрирует высокую результативность.
Управление рисками в организации — это не проект одного отдела или специалиста, а коллективная ответственность различных уровней и подразделений компании. Эффективная система оценки рисков базируется на четком распределении ролей и ответственности, где каждый участник понимает свою функцию и вносит свой вклад в общую безопасность и устойчивость бизнеса. Ключ к успеху — регулярное взаимодействие, прозрачная коммуникация и культура открытого обсуждения рисков на всех уровнях организации.
Леонид Филатов
продуктовый менеджер