Как описать проблему в проекте: пошаговое руководство и советы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

проектные менеджеры и специалисты по управлению проектами

студенты и аспиранты, изучающие проектный менеджмент

профессионалы, стремящиеся развить навыки идентификации и решения проблем в проектной деятельности

Правильное описание проблем в проекте определяет 78% успеха его реализации. Большинство сбоев в проектном управлении происходит именно из-за недостаточно чёткой идентификации и формулировки существующих проблем. Когда проблема размыта или неверно интерпретирована, команда тратит ресурсы на решение не тех задач, а сроки и бюджеты выходят из-под контроля. Давайте разберёмся, как превратить хаотичное "у нас проблемы" в структурированную и решаемую задачу. 🔍

Сущность проблемы в проекте: признаки и характеристики

Проблема в проекте – это разрыв между текущим состоянием и желаемым результатом, который препятствует успешному достижению целей проекта. В отличие от рисков, которые могут возникнуть в будущем, проблемы уже существуют и требуют немедленного внимания. Умение распознать и правильно описать проблему – критически важный навык для эффективного управления проектами в 2025 году.

Давайте рассмотрим основные признаки проблем в проектах:

Отклонение от плана – задачи не выполняются в срок, превышается бюджет, не достигаются запланированные показатели качества

– одни и те же сбои возникают регулярно, несмотря на попытки их устранения Противоречивые требования – заинтересованные стороны имеют конфликтующие ожидания относительно результатов проекта

Ключевые характеристики правильно сформулированной проблемы:

Характеристика Описание Пример Конкретность Проблема должна быть сформулирована точно и однозначно "Команда систематически не соблюдает дедлайны по 2-4 дня" вместо "Проект отстает от графика" Измеримость Проблема должна иметь количественные или качественные параметры "Бюджет превышен на 15%" вместо "Бюджет недостаточен" Актуальность Проблема должна быть значимой для проекта "Критическая ошибка в коде блокирует функционал оплаты" вместо "В коде есть некоторые ошибки" Нейтральность Описание проблемы без обвинений и эмоций "Требования меняются после начала разработки" вместо "Заказчик постоянно передумывает"

Важно понимать, что проблема – это не само решение или его отсутствие. Часто команды формулируют проблему так: "У нас нет опытного дизайнера". Это уже содержит предполагаемое решение (нанять дизайнера), в то время как реальная проблема может заключаться в низком качестве пользовательского интерфейса, что потенциально может быть решено разными способами. 🧩

Александр Петров, руководитель PMO В одном из наших продуктовых проектов команда столкнулась с постоянными задержками релизов. Сначала все формулировали проблему как "нехватка разработчиков". Мы уже были готовы расширять штат, когда решили применить методику "5 почему". Выяснилось, что корень проблемы – в несогласованности требований между продуктовой и технической командами. Разработчики получали противоречивые задачи, тратили время на переделки, и в итоге не укладывались в сроки. Правильное описание проблемы позволило нам решить её без найма новых людей – мы внедрили процедуру двойной валидации требований, и следующие три релиза вышли точно по графику.

Методика идентификации и описания проблемы в проекте

Систематический подход к выявлению и описанию проблем позволяет избежать поверхностных решений и неэффективного использования ресурсов. В 2025 году профессиональные проджект-менеджеры используют следующее пошаговое руководство для идентификации проблем:

Сбор данных и фактов: Соберите количественную и качественную информацию о ситуации – метрики, отзывы, наблюдения, результаты тестирования Определение симптомов: Выделите конкретные проявления проблемы, которые можно наблюдать непосредственно Анализ причинно-следственных связей: Используйте методы типа диаграммы Исикавы или метод "5 почему" для выявления корневых причин Формулировка проблемы: Опишите проблему, используя структуру "Что-Где-Когда-Как-Почему-Кто" Валидация с заинтересованными сторонами: Убедитесь, что ваша формулировка проблемы соответствует реальности с точки зрения всех участников

При исследовании проблемы полезно использовать фреймворк SCIPAB (Situation, Complication, Implication, Position, Action, Benefit):

Ситуация (S) : Какое текущее состояние проекта?

: Какое текущее состояние проекта? Осложнение (C) : Что пошло не так? Какие изменения произошли?

: Что пошло не так? Какие изменения произошли? Последствия (I) : Каковы негативные эффекты этой проблемы?

: Каковы негативные эффекты этой проблемы? Позиция (P) : Каково ваше видение решения?

: Каково ваше видение решения? Действие (A) : Какие шаги нужно предпринять?

: Какие шаги нужно предпринять? Выгода (B): Какие результаты принесет решение проблемы?

Для описания проблемы в курсовой работе или в рамках рабочего проекта можно использовать следующий шаблон:

Элемент описания Вопросы для формулировки Название проблемы Как кратко и ёмко определить проблему в одном предложении? Текущее состояние Что происходит сейчас? Какие есть факты, цифры, наблюдения? Желаемое состояние Какое состояние должно быть вместо текущего? Как выглядит "норма"? Влияние на проект Как проблема влияет на сроки, бюджет, качество, риски? Затронутые стороны Кого затрагивает эта проблема? Кто страдает от её последствий? Срочность решения Насколько критична проблема? Каковы временные рамки её решения?

Очень важно избегать распространенных ошибок при формулировке проблемы:

Смешивание симптомов и причин (фокус на видимых проявлениях, а не корне проблемы)

Включение решения в описание проблемы ("проблема в том, что мы не используем Agile")

Обобщение без конкретики ("плохая коммуникация в команде")

Персонализация проблемы ("Иван плохо работает")

Использование субъективных оценок без фактического подтверждения

Правильно сформулированная проблема – это уже половина решения. Когда вы точно знаете, с чем имеете дело, становится гораздо проще разработать эффективную стратегию действий. 📊

Эффективная структура документирования проблем

Документирование проблем в проекте – это не бюрократическая формальность, а мощный инструмент коммуникации и контроля. Хорошо структурированная документация проблем помогает всем участникам проекта понимать ситуацию одинаково, отслеживать прогресс решения и предотвращать повторение схожих проблем в будущем.

Современный стандарт документирования проблем предполагает следующую структуру:

Идентификатор проблемы – уникальный код или номер для отслеживания Заголовок проблемы – краткое описание (до 15 слов), отражающее суть Категория проблемы – тип проблемы (технический, организационный, ресурсный и т.д.) Приоритет – уровень срочности (критический, высокий, средний, низкий) Детальное описание – развернутая характеристика проблемы, включающая: Текущую ситуацию и контекст

Конкретные проявления проблемы

Корневые причины (если известны)

Влияние на проект (сроки, бюджет, качество, риски) Дата выявления – когда проблема была обнаружена Автор – кто зафиксировал проблему Ответственный – кто назначен для решения проблемы Статус – текущее состояние (новая, в анализе, в работе, решена, закрыта) История изменений – журнал действий и обновлений по проблеме

Для управления проблемами рекомендуется использовать проблемный лог (Issue Log) – централизованный реестр всех выявленных проблем проекта. В 2025 году большинство организаций используют специализированные программные решения для ведения такого лога, но даже простая таблица может быть эффективной при правильном структурировании.

Формат документирования Преимущества Недостатки Рекомендации по использованию Проблемный лог в Excel/Google Sheets Простота, доступность, гибкость настройки Ограниченные возможности для совместной работы, отсутствие автоматизации Для небольших проектов с командой до 5 человек Система управления задачами (Jira, Asana) Интеграция с рабочими процессами, автоматизация, уведомления Требует настройки, может быть избыточной для простых проектов Для средних и крупных проектов с формализованными процессами Специализированное ПО управления проблемами Развернутая аналитика, прогнозирование, интеграция с рисками Высокая стоимость, требует обучения, сложность внедрения Для критически важных проектов и программ с высокими рисками Доска проблем (Kanban) Наглядность, простота понимания статусов, визуализация процесса Ограниченная детализация, сложность хранения истории Как дополнение к основной системе документирования; для agile-команд

Елена Соколова, сертифицированный PMP В крупном строительном проекте мы столкнулись с ситуацией, когда более 40% проблем "всплывали" повторно спустя 2-3 месяца после того, как считались решенными. Анализ показал, что команда часто "лечила симптомы", а не устраняла корневые причины. Мы пересмотрели структуру документирования проблем, добавив обязательные поля: "корневые причины" и "критерии успешного решения". Каждая проблема теперь требовала детального анализа причин и четких метрик, подтверждающих её решение. За следующие полгода показатель повторного возникновения проблем снизился до 12%. Документирование стало занимать больше времени, но окупалось сторицей за счет отсутствия необходимости решать одни и те же проблемы по нескольку раз.

Независимо от выбранного формата, ключевое правило документирования проблем – регулярность и последовательность. Даже самая простая, но систематически заполняемая документация, лучше сложной системы, которой пользуются от случая к случаю. 📝

Инструменты и техники формулировки проблемных зон

Умение точно формулировать проблемы – это навык, который можно развить с помощью специальных инструментов и техник. Профессиональные проект-менеджеры используют следующие методы для выявления и четкого описания проблемных зон:

Диаграмма Исикавы (рыбья кость) – визуальный инструмент для выявления потенциальных причин проблемы, сгруппированных по категориям (люди, процессы, технологии, материалы, среда)

Рассмотрим некоторые из этих инструментов подробнее:

Формулировка проблемы с помощью GAP-анализа:

Определите текущее состояние: "Команда разработки выполняет только 60% запланированных задач в спринте" Определите желаемое состояние: "Команда должна выполнять не менее 85% задач в спринте" Опишите разрыв (GAP): "Существует разрыв в 25% между фактической и ожидаемой производительностью команды" Проанализируйте причины разрыва: "Анализ показывает, что 15% невыполнения связано с нечеткими требованиями, 7% с техническими препятствиями, 3% с отвлечением на незапланированные задачи"

Использование метода "5 почему" для выявления корневой причины:

Проблема: "Проект отстает от графика на 2 недели" Почему #1: "Почему проект отстает?" – "Потому что интеграция с платежной системой заняла больше времени, чем планировалось" Почему #2: "Почему интеграция заняла больше времени?" – "Потому что возникли непредвиденные технические сложности" Почему #3: "Почему возникли непредвиденные технические сложности?" – "Потому что не была проведена детальная техническая оценка перед началом работ" Почему #4: "Почему не была проведена детальная оценка?" – "Потому что в команде нет опыта работы с этой платежной системой" Почему #5: "Почему в команде нет такого опыта?" – "Потому что при планировании проекта не был учтен необходимый опыт работы с этой технологией"

Корневая причина: недостаточный анализ требуемых компетенций при планировании проекта.

Структурированная формулировка проблемы по методу SICR:

Ситуация (S) : Описание текущего контекста – "В проекте внедрения CRM-системы"

: Описание текущего контекста – "В проекте внедрения CRM-системы" Инцидент (I) : Что конкретно происходит – "30% пользователей не используют новую систему спустя месяц после внедрения"

: Что конкретно происходит – "30% пользователей не используют новую систему спустя месяц после внедрения" Последствие (C) : Какой эффект это производит – "Данные о клиентах разрозненны, что приводит к ошибкам в обслуживании и потере 5-7% потенциальных продаж"

: Какой эффект это производит – "Данные о клиентах разрозненны, что приводит к ошибкам в обслуживании и потере 5-7% потенциальных продаж" Требование (R): Что требуется изменить – "Необходимо достичь 95% уровня использования системы всеми сотрудниками отдела продаж"

При формулировке проблемы полезно использовать принцип SMART (конкретность, измеримость, достижимость, релевантность и временные рамки):

Критерий SMART Пример неправильной формулировки Пример правильной формулировки Конкретность (Specific) Плохая производительность команды Команда разработки не завершает запланированные задачи в срок Измеримость (Measurable) Много багов в продукте В релизе 2.0 обнаружено 37 критических дефектов, при пороговом значении 10 Достижимость (Achievable) Недостаточная мотивация сотрудников 70% сотрудников отметили в опросе низкую вовлеченность в проект Релевантность (Relevant) Устаревшие технологии Используемая технология не поддерживает требуемую заказчиком функциональность Ограничение по времени (Time-bound) Постоянные задержки За последние три спринта команда стабильно отстает от графика на 20-25%

Выбор конкретного инструмента зависит от типа проблемы, доступного времени на анализ и специфики проекта. Важно помнить, что эти инструменты дополняют друг друга и могут использоваться в комбинации для получения наиболее точной и полной формулировки проблемы. 🔧

Коммуникация проблемы: как донести суть до заинтересованных лиц

Даже идеально сформулированная проблема не принесет пользы, если она не будет правильно донесена до ключевых заинтересованных сторон. Эффективная коммуникация проблем – это искусство, требующее понимания аудитории, правильного выбора канала и формата сообщения.

Основные принципы коммуникации проблем в проекте:

Своевременность – информирование о проблеме на ранней стадии, не дожидаясь критических последствий

Стратегия коммуникации проблем зависит от типа заинтересованной стороны:

Тип стейкхолдера Акценты в коммуникации Рекомендуемый формат Руководство высшего звена Влияние на бизнес-цели и ROI, стратегические риски Краткие резюме с акцентом на финансовые и репутационные последствия, варианты решений Заказчик проекта Влияние на сроки, бюджет и качество конечного продукта Структурированный отчет с причинами проблемы, последствиями и планом действий Проектная команда Технические детали, процедурные изменения, необходимые ресурсы Подробное описание с техническими деталями, сессии совместного решения проблем Внешние партнеры Зоны совместной ответственности, влияние на контрактные обязательства Формальная коммуникация с четкими ожиданиями и последующими шагами

Процесс эффективной коммуникации проблемы включает следующие шаги:

Подготовка: Соберите все релевантные факты и данные

Определите, кто должен быть проинформирован и в какой последовательности

Подготовьте материалы, адаптированные для каждой аудитории Представление проблемы: Начните с чёткого изложения сути проблемы

Используйте визуализацию для сложных проблем (графики, диаграммы)

Объясните причины возникновения и потенциальные последствия Обсуждение решений: Представьте возможные варианты решения

Обозначьте ресурсы, необходимые для каждого варианта

Опишите ожидаемые результаты и временные рамки Фиксация решений и ответственности: Документируйте принятые решения

Чётко определите ответственных за реализацию решений

Установите контрольные точки для мониторинга прогресса

Практические советы для эффективной коммуникации проблем:

Используйте принцип "сэндвича" при коммуникации с руководством: начните с позитивного контекста, затем изложите проблему, завершите потенциальными решениями или возможностями Применяйте правило "без сюрпризов" – информируйте ключевых стейкхолдеров о потенциальных проблемах заранее, не дожидаясь их обострения Подготовьте ответы на возможные вопросы и возражения заранее Используйте истории и аналогии для объяснения сложных технических проблем нетехническим стейкхолдерам После коммуникации проблемы обязательно проверьте, правильно ли она понята всеми сторонами

И наконец, помните, что эффективная коммуникация проблем – это двусторонний процесс. Важно не только донести информацию, но и получить обратную связь, которая может содержать ценные идеи для решения или помочь выявить аспекты проблемы, которые вы могли не учесть. 💬