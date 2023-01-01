Унгасан на Бали: райский уголок для ценителей спокойствия

Что представляет собой Унгасан на карте Бали

Унгасан — это район на южной оконечности острова Бали, расположенный на возвышенном полуострове Букит. Географически он находится примерно в 15-20 км от международного аэропорта Нгурах-Рай, что делает его достаточно удобным для прибывающих туристов. В отличие от северных соседей — Куты и Семиньяка — Унгасан сохраняет атмосферу спокойствия и размеренности.

Район занимает стратегическое положение, предлагая прекрасные панорамные виды на Индийский океан с высоты до 70 метров над уровнем моря. Административно Унгасан относится к регенству Бадунг и включает в себя несколько деревень и субрайонов, каждый со своей особенной атмосферой.

Расстояние от Унгасана до ключевых точек Бали Километры Время в пути (такси/скутер) Международный аэропорт Нгурах-Рай 15-20 км 30-45 мин Кута (туристический центр) 18 км 40-50 мин Семиньяк (модный район) 22 км 50-60 мин Убуд (культурный центр) 35 км 1.5-2 часа Нуса-Дуа (элитный курорт) 8 км 15-20 мин

Унгасан граничит с престижным курортным районом Нуса-Дуа на востоке и дикими пляжами западного побережья. Такое расположение дает уникальную возможность наслаждаться преимуществами обоих миров — инфраструктурой развитых курортов и нетронутой природой побережья.

Важно отметить, что Унгасан — это не типичный туристический район с многоэтажными отелями и шумными улицами. Здесь преобладает малоэтажная застройка, органично вписанная в ландшафт. Большую часть территории занимают частные виллы, бутик-отели и традиционные балийские поселения, сохраняющие аутентичную атмосферу острова.

Среди субрайонов Унгасана наиболее популярны:

Мелати — тихая жилая зона с преобладанием вилл премиум-класса

— тихая жилая зона с преобладанием вилл премиум-класса Пекату — район с традиционной балийской архитектурой и размеренным темпом жизни

— район с традиционной балийской архитектурой и размеренным темпом жизни Джимбаран-Хиллс — возвышенная часть с потрясающими видами на океан

— возвышенная часть с потрясающими видами на океан Балаган — прибрежная зона с доступом к одноименному пляжу

Транспортная доступность Унгасана имеет свои особенности. В отличие от центральных районов Бали, здесь реже курсирует общественный транспорт. Большинство жителей и туристов перемещаются на арендованных скутерах или с помощью такси. Это создает дополнительное преимущество — на дорогах значительно меньше транспорта и, соответственно, шума. 🛵

Анна Петрова, консультант по недвижимости на Бали Когда три года назад я впервые приехала в Унгасан, меня поразила тишина. После двух недель в Семиньяке, где мотоциклы и музыка не смолкают круглосуточно, Унгасан казался другим измерением. Помню свое первое утро в вилле на склоне холма — проснулась от пения птиц, а не от гудков автомобилей. Вышла на террасу, а передо мной — бескрайний океан до горизонта. В тот момент я решила, что обязательно должна помочь другим открыть для себя этот уголок Бали. За последние годы я помогла более 30 семьям из России и Европы найти их идеальный дом именно в Унгасане. И знаете, что интересно? Никто из них не пожалел о своем выборе. Многие из моих клиентов говорят, что именно здесь они наконец почувствовали настоящий Бали — без туристических клише и коммерциализации. Одна семья из Москвы, переехавшая сюда с двумя детьми, призналась, что впервые за много лет они начали замечать закаты и наслаждаться ими всей семьей — просто потому, что здесь нет вечной спешки и суеты большого города.

Особенности атмосферы и климата в Унгасан

Унгасан обладает уникальными климатическими особенностями, которые выгодно отличают его от других районов Бали. Расположенный на возвышенности полуострова Букит, этот район характеризуется более сухим и комфортным климатом, особенно в сезон дождей (ноябрь-март), когда в центральной части острова выпадает значительное количество осадков.

Средняя температура воздуха в течение года колеблется от 25°C до 32°C, что создает идеальные условия для постоянного проживания и отдыха. Благодаря возвышенному положению, в Унгасане почти всегда ощущается легкий морской бриз, который естественным образом снижает влажность и создает приятную прохладу даже в жаркие дни. 🌡️

Сезон Температура воздуха Влажность Осадки Сухой сезон (апрель-октябрь) 26-32°C 70-75% Минимальные Сезон дождей (ноябрь-март) 25-30°C 80-85% Умеренные

Атмосфера Унгасана формируется несколькими ключевыми факторами:

Малоэтажная застройка — отсутствие высоток создает ощущение простора и связи с природой

— отсутствие высоток создает ощущение простора и связи с природой Низкая плотность населения — меньше людей означает меньше шума и суеты

— меньше людей означает меньше шума и суеты Преобладание частных вилл — отсутствие массовых туристических комплексов сохраняет приватность

— отсутствие массовых туристических комплексов сохраняет приватность Близость к природным ландшафтам — скалистые берега, тропическая растительность и панорамные виды создают особую энергетику места

Особенно стоит отметить воздух Унгасана — чистый, насыщенный морскими минералами и ароматами тропической растительности. Отсутствие промышленных предприятий и относительно небольшое количество транспорта способствуют сохранению экологической чистоты района.

Многие резиденты Унгасана отмечают особую акустическую атмосферу района. Вместо привычных городских звуков здесь преобладают естественные — шум прибоя, пение птиц, шелест листвы в тропическом саду. Даже в пиковый туристический сезон Унгасан остается островком спокойствия, где можно полностью погрузиться в размеренный ритм островной жизни.

Световое загрязнение в Унгасане минимально, что позволяет наслаждаться потрясающим звездным небом. Многие виллы спроектированы таким образом, чтобы максимально использовать естественное освещение и природную вентиляцию, что создает особый комфорт и гармонию с окружающей средой.

С точки зрения психоэмоционального воздействия, атмосфера Унгасана способствует глубокой релаксации и восстановлению. Неспешный ритм жизни, отсутствие раздражающих факторов и постоянный контакт с природой помогают снизить уровень стресса и улучшить общее самочувствие. Именно поэтому этот район так ценится теми, кто ищет настоящий отдых для тела и души. 🧘

Инфраструктура и жилье в спокойном районе Унгасан

Инфраструктура Унгасана представляет собой гармоничное сочетание современных удобств и традиционного балийского уклада. В отличие от перенасыщенных туристических зон, здесь все организовано с акцентом на качество, а не количество. Это делает район особенно привлекательным для долгосрочного проживания и инвестиций в недвижимость.

Жилой фонд Унгасана преимущественно состоит из частных вилл, малоэтажных кондоминиумов и бутик-отелей. Архитектурные решения часто представляют собой синтез современного тропического дизайна и традиционных балийских элементов. Большинство объектов недвижимости имеют собственные бассейны, террасы и зеленые зоны.

Ценовой диапазон недвижимости в Унгасане варьируется в зависимости от расположения, вида и качества отделки:

Аренда : от $800 до $5000 в месяц за виллу с 2-4 спальнями

: от $800 до $5000 в месяц за виллу с 2-4 спальнями Покупка : от $200 000 до $2 000 000 за частную виллу

: от $200 000 до $2 000 000 за частную виллу Апартаменты: от $120 000 за студию в кондоминиуме

Инвестиционная привлекательность недвижимости в Унгасане обусловлена несколькими факторами: стабильный рост стоимости, высокий потенциал арендного дохода (особенно для вилл с видом на океан) и относительно низкие эксплуатационные расходы по сравнению с другими престижными районами Бали.

Что касается повседневной инфраструктуры, Унгасан предлагает все необходимое для комфортной жизни, но в более камерном формате:

Супермаркеты и рынки : Nirmala Supermarket, Pepito Market, несколько традиционных рынков с местными продуктами

: Nirmala Supermarket, Pepito Market, несколько традиционных рынков с местными продуктами Медицина : несколько частных клиник, стоматологические центры, спа-салоны с медицинскими услугами

: несколько частных клиник, стоматологические центры, спа-салоны с медицинскими услугами Образование : международные детские сады, начальные школы с программами на английском языке

: международные детские сады, начальные школы с программами на английском языке Спорт : фитнес-центры, йога-студии, серф-школы, гольф-клубы в соседних районах

: фитнес-центры, йога-студии, серф-школы, гольф-клубы в соседних районах Рестораны: заведения преимущественно средней и высокой ценовой категории с акцентом на качество и авторскую кухню

Транспортная инфраструктура Унгасана имеет свои особенности. Общественный транспорт здесь развит слабо, поэтому большинство резидентов предпочитают личный транспорт — скутеры, автомобили или услуги такси. Важно отметить, что дорожная сеть в районе хорошо спланирована, с минимальными пробками даже в высокий сезон. 🚗

Михаил Соколов, инвестор в недвижимость Мой путь к инвестициям в Унгасане начался с разочарования. Шесть лет назад я купил виллу в Чангу — районе, который тогда считался "новым Семиньяком". Первые два года все шло отлично: сдавал в аренду, получал стабильный доход. Но потом начался строительный бум, и моя некогда уютная вилла с видом на рисовые поля оказалась зажата между новыми гостиницами и ресторанами. Арендаторы начали жаловаться на шум, доход упал. Тогда я решил поискать более перспективный район и открыл для себя Унгасан. Помню свой первый визит — меня поразило ощущение простора и продуманность застройки. Здесь строгие зонирование и ограничения по этажности, что защищает инвестиции от обесценивания из-за хаотичной застройки. Три года назад я приобрел виллу с тремя спальнями и видом на океан за $380 000. Сегодня ее рыночная стоимость превышает $650 000, а доходность от аренды стабильно держится на уровне 8-10% годовых. Что особенно ценно — мои клиенты возвращаются год за годом именно из-за уникальной атмосферы Унгасана. В отличие от моей прошлой виллы, здесь не нужно беспокоиться, что вид из окна завтра закроет новая стройка или шумный бар.

Интернет и мобильная связь в Унгасане находятся на хорошем уровне. Большинство вилл и апартаментов оборудованы высокоскоростным интернетом, что делает район привлекательным для цифровых кочевников и удаленных работников. Во многих кафе и ресторанах также доступен Wi-Fi.

Коммунальная инфраструктура Унгасана имеет свои нюансы. Большинство жилых объектов имеют автономные системы водоснабжения (скважины) и резервное электропитание (генераторы), что обеспечивает независимость от возможных перебоев в центральных сетях.

Важным аспектом инфраструктуры является безопасность. Унгасан считается одним из самых безопасных районов Бали. Многие виллы и жилые комплексы имеют круглосуточную охрану и системы видеонаблюдения. Низкий уровень криминала и отсутствие массового туризма создают дополнительный комфорт для постоянных жителей. 🔒

Пляжи и достопримечательности рядом с Унгасан

Унгасан стратегически расположен вблизи некоторых из лучших пляжей Бали, что делает его идеальным местом для любителей океана и водных видов спорта. В отличие от переполненных пляжей Куты и Семиньяка, побережье вблизи Унгасана сохраняет свою первозданную красоту и относительную малолюдность.

Основные пляжи, доступные из Унгасана:

Пандава Бич (Pandawa Beach) — живописный пляж с белоснежным песком и лазурной водой, расположенный в 10 минутах езды от центра Унгасана. Особенность пляжа — известняковые скалы с высеченными фигурами героев индуистского эпоса Махабхарата.

— живописный пляж с белоснежным песком и лазурной водой, расположенный в 10 минутах езды от центра Унгасана. Особенность пляжа — известняковые скалы с высеченными фигурами героев индуистского эпоса Махабхарата. Мелости Бич (Melasti Beach) — один из самых фотогеничных пляжей Бали, окруженный величественными скалами. Здесь часто проводят свадебные фотосессии и церемонии.

— один из самых фотогеничных пляжей Бали, окруженный величественными скалами. Здесь часто проводят свадебные фотосессии и церемонии. Балаган Бич (Balangan Beach) — популярный среди серферов пляж с потрясающими закатами. Идеален для среднего уровня серфинга и расслабленного отдыха.

— популярный среди серферов пляж с потрясающими закатами. Идеален для среднего уровня серфинга и расслабленного отдыха. Дримлэнд Бич (Dreamland Beach) — некогда секретный пляж, сегодня известный своими мягкими волнами и развитой инфраструктурой.

— некогда секретный пляж, сегодня известный своими мягкими волнами и развитой инфраструктурой. Зеленый Боул (Green Bowl) — уединенный пляж, доступ к которому открывается через спуск по крутой лестнице. Награда за усилия — практически приватный кусочек рая.

Все эти пляжи находятся в радиусе 5-15 минут езды от Унгасана, что позволяет легко менять локации для пляжного отдыха и серфинга в зависимости от погодных условий и личных предпочтений. 🏄

Помимо пляжей, район Унгасан и его окрестности богаты культурными и природными достопримечательностями:

Храм Улувату (Uluwatu Temple) — один из шести главных храмов Бали, расположенный на 70-метровом утесе с захватывающим видом на океан. Особенно популярен на закате, когда здесь проводится традиционное представление Кечак.

— один из шести главных храмов Бали, расположенный на 70-метровом утесе с захватывающим видом на океан. Особенно популярен на закате, когда здесь проводится традиционное представление Кечак. Парк культуры Гаруда Вишну Кенчана (GWK) — культурный парк с гигантской статуей индуистского божества Вишну на мифической птице Гаруде. Статуя является одной из самых высоких в мире.

— культурный парк с гигантской статуей индуистского божества Вишну на мифической птице Гаруде. Статуя является одной из самых высоких в мире. Пляж Джимбаран — знаменит своими ресторанами морепродуктов прямо на песке и романтическими ужинами на закате.

— знаменит своими ресторанами морепродуктов прямо на песке и романтическими ужинами на закате. Клифф-бары Унгасана — ряд стильных заведений, расположенных на скалах с панорамным видом на океан. Single Fin, Ulu Cliffhouse и Omnia Day Club — самые известные среди них.

— ряд стильных заведений, расположенных на скалах с панорамным видом на океан. Single Fin, Ulu Cliffhouse и Omnia Day Club — самые известные среди них. Серф-споты — Унгасан окружен несколькими всемирно известными точками для серфинга, включая Падангпаданг, Бинджин и Улувату.

Для ценителей гольфа в непосредственной близости от Унгасана расположены несколько полей мирового класса:

New Kuta Golf — 18-луночное поле с потрясающими видами на Индийский океан

— 18-луночное поле с потрясающими видами на Индийский океан Bali National Golf Club — один из лучших гольф-клубов Азии, расположенный в соседнем Нуса-Дуа

Природные достопримечательности района включают множество живописных утесов, скрытых бухт и природных бассейнов, образованных приливами. Любители активного отдыха могут исследовать окрестности на скутере или велосипеде, открывая для себя малоизвестные локации, недоступные для массового туризма.

Важно отметить, что, в отличие от северных районов Бали, достопримечательности вокруг Унгасана менее коммерциализированы и сохраняют аутентичную атмосферу. Даже в высокий сезон здесь можно найти уединенные места для спокойного созерцания природы и медитации. 🧘‍♂️

Повседневная жизнь и досуг в тихом Унгасан на Бали

Повседневная жизнь в Унгасане течет в особом ритме, который сильно отличается от суеты популярных туристических районов Бали. Здесь преобладает размеренность, внимание к качеству жизни и баланс между комфортом и близостью к природе.

Типичный день резидента Унгасана может начинаться с утренней йоги на террасе с видом на океан или пробежки по малолюдным дорогам с потрясающими пейзажами. Завтрак часто проходит в одном из уютных кафе, специализирующихся на здоровой пище и свежевыжатых соках. Среди популярных заведений для завтрака можно отметить Bukit Cafe, Nourish Cafe и Cashew Tree — места, где встречаются как экспаты, так и местные жители. 🥑

Рабочая атмосфера Унгасана идеально подходит для удаленных работников и цифровых кочевников. В районе есть несколько коворкингов с высокоскоростным интернетом и всеми необходимыми условиями для продуктивной работы. Многие выбирают работу из дома, наслаждаясь видами из своих вилл или апартаментов.

Шоппинг в Унгасане имеет свои особенности. Здесь практически нет крупных торговых центров, но есть множество бутиков и магазинов, предлагающих качественные товары местного производства — от органической косметики до дизайнерской одежды и предметов интерьера. Для более масштабных покупок жители обычно отправляются в соседний Нуса-Дуа или в торговые центры Куты.

Гастрономическая сцена Унгасана отражает общую философию района — акцент на качество, а не количество. Рестораны здесь предлагают разнообразную кухню от традиционной балийской до изысканной европейской и японской. Особенность местных заведений — использование свежих, часто органических продуктов и впечатляющие виды из панорамных окон или террас.

Среди популярных ресторанов Унгасана:

Mana Uluwatu — ресторан с потрясающим видом на океан и современной интерпретацией индонезийской кухни

— ресторан с потрясающим видом на океан и современной интерпретацией индонезийской кухни El Kabron — испанский ресторан на скале с инфинити-бассейном и видом на закат

— испанский ресторан на скале с инфинити-бассейном и видом на закат The Loft — австралийское кафе с отличным кофе и здоровыми блюдами

— австралийское кафе с отличным кофе и здоровыми блюдами Dugong — ресторан морепродуктов с аутентичной атмосферой

— ресторан морепродуктов с аутентичной атмосферой Suka Espresso — популярное место для завтраков с отличным кофе и выпечкой

Досуг в Унгасане ориентирован на спокойный отдых и восстановление. Помимо пляжного отдыха, популярностью пользуются:

Йога и медитация — множество студий и ретритов, от начального до продвинутого уровня

— множество студий и ретритов, от начального до продвинутого уровня СПА-процедуры — от традиционного балийского массажа до комплексных омолаживающих программ

— от традиционного балийского массажа до комплексных омолаживающих программ Серфинг — для всех уровней подготовки на различных пляжах полуострова

— для всех уровней подготовки на различных пляжах полуострова Посещение закатных баров — особенно популярны Single Fin по воскресеньям и Ulu Cliffhouse по субботам

— особенно популярны Single Fin по воскресеньям и Ulu Cliffhouse по субботам Экскурсии к местным храмам и культурным достопримечательностям

Ночная жизнь в Унгасане существенно отличается от шумных вечеринок Куты или Семиньяка. Здесь она более утонченная и спокойная, с акцентом на качественную музыку, гастрономические впечатления и общение. Большинство мероприятий завершается до полуночи, что позволяет сохранять общую атмосферу спокойствия района. 🌙

Важным аспектом жизни в Унгасане является тесное взаимодействие с местной балийской культурой. Резиденты часто участвуют в традиционных церемониях, изучают местные ремесла и поддерживают небольшие семейные бизнесы. Это создает уникальную атмосферу культурного обмена и взаимоуважения между экспатами и местным населением.

Стоит отметить, что Унгасан привлекает определенный тип людей — тех, кто ценит спокойствие, природу и качество жизни выше ночных развлечений и шумной социальной сцены. Здесь формируются сообщества единомышленников, объединенных общими интересами и ценностями, что создает особую социальную среду и ощущение принадлежности к избранному кругу.

Унгасан остается одним из немногих мест на Бали, где еще можно почувствовать подлинный дух острова, наслаждаясь при этом всеми благами современной цивилизации. Этот район идеально подходит для тех, кто ищет спокойствие без изоляции, комфорт без излишеств, и аутентичность без компромиссов. В мире, где тишина становится настоящей роскошью, Унгасан предлагает редкую возможность — замедлиться, прислушаться к шуму океана и обрести гармонию с самим собой и окружающим миром.

