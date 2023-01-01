Где находится Убуд на Бали и как добраться: пути к сердцу острова

Люди, заинтересованные в балийской культуре и достопримечательностях региона Планируя путешествие на Бали, многие туристы сталкиваются с задачей: где именно искать Убуд — культурную столицу острова и как туда комфортно добраться? Убуд — не прибрежный курорт, а настоящая жемчужина, спрятанная в сердце острова среди пышных джунглей и рисовых террас. Для многих путешественников визит на Бали без погружения в атмосферу Убуда просто немыслим. И неудивительно — именно здесь сосредоточены храмы, музеи, художественные галереи и аутентичные ремесленные мастерские. Расположение Убуда делает его идеальной отправной точкой для исследования внутренних районов Бали — но только если вы точно знаете, где его искать и как туда попасть! 🌴

Убуд на карте Бали: расположение культурного сердца острова

Убуд расположен примерно в географическом центре острова Бали, в регионе Гианьяр, примерно в 35 км к северу от южных пляжных районов и международного аэропорта Нгурах-Рай. Находясь на высоте около 200-300 метров над уровнем моря, Убуд отличается более комфортным климатом, чем прибрежные курорты — здесь всегда на несколько градусов прохладнее.

Координаты центра Убуда: 8°30′S 115°16′E. Это не прибрежный город, а внутренний горный район, окруженный густыми тропическими лесами и знаменитыми рисовыми террасами. Центр города сосредоточен вокруг улиц Джалан Ханоман (Jalan Hanoman), Джалан Раджа (Jalan Raya) и Джалан Монки Форест (Jalan Monkey Forest).

Для понимания масштабов, вот основные расстояния от Убуда до ключевых точек Бали:

Локация Расстояние до Убуда (км) Примерное время в пути Международный аэропорт Денпасар 35-40 км 1,5-2 часа Пляж Кута 35 км 1,5-2 часа Семиньяк 38 км 1,5-2 часа Нуса-Дуа 40 км 1,5-2 часа Чангу 30 км 1-1,5 часа Санур 25 км 1 час Улувату 50 км 2-2,5 часа Амед 67 км 2,5-3 часа Кинтамани (вулкан Батур) 27 км 1 час

Географическое положение Убуда делает его идеальной базой для однодневных поездок во внутренние районы Бали — к храмам, водопадам и вулканам. От Убуда намного ближе до северных и восточных районов острова, чем от южных пляжных курортов.

Алексей Веретенников, транспортный логист Помню свой первый приезд на Бали в 2017 году. Мы с женой прилетели поздно вечером и решили сразу ехать в Убуд. Навигатор показывал всего 35 км от аэропорта — казалось, что доберемся за полчаса. Но реальность оказалась иной! Два часа мы петляли по узким дорогам, пробирались через загруженные машинами деревни и постоянно останавливались на светофорах. Прибыли в отель почти в полночь, вымотанные долгой дорогой. С тех пор я всегда предупреждаю друзей: не обманывайтесь кажущейся близостью Убуда на карте! Дороги на Бали — не скоростные магистрали, а узкие извилистые пути с интенсивным движением скутеров и частыми заторами. Теперь я рекомендую новичкам либо переночевать после прилета в Куте/Семиньяке, либо забронировать трансфер у надежного водителя, который знает оптимальные маршруты в зависимости от времени суток.

Расстояния и маршруты: как добраться до Убуда из аэропорта

Международный аэропорт Нгурах-Рай, расположенный недалеко от Куты, служит главными воротами Бали. Расстояние от аэропорта до Убуда составляет примерно 35-40 км, однако из-за особенностей дорожной сети и часто плотного трафика время в пути может сильно варьироваться.

Существует несколько маршрутов из аэропорта в Убуд:

Классический маршрут — через Денпасар по шоссе Bypass Ngurah Rai и далее через Сукавати. Этот путь обычно занимает 1,5-2 часа в зависимости от трафика.

— через Денпасар по шоссе Bypass Ngurah Rai и далее через Сукавати. Этот путь обычно занимает 1,5-2 часа в зависимости от трафика. Альтернативный маршрут — через Санур и далее через Кетеваль. Немного длиннее, но может быть быстрее в часы пик.

— через Санур и далее через Кетеваль. Немного длиннее, но может быть быстрее в часы пик. Живописный маршрут — через Чангу и далее через Танах Лот. Значительно длиннее, но позволяет увидеть красивые пейзажи западного Бали.

Важно помнить, что трафик на Бали плохо предсказуем, особенно в пиковые часы (8:00-10:00 и 16:00-19:00) и во время религиозных праздников. Планируя поездку из аэропорта в Убуд, всегда добавляйте как минимум 30-40 минут запаса времени.

Стоимость такси от аэропорта до Убуда через официальные службы составляет 300,000-350,000 рупий (примерно 20-23 доллара). Частные водители могут предложить цены от 250,000 рупий. Важно договориться о цене заранее. 🚕

Марина Соколова, travel-блогер Мой опыт показывает, что оптимальное время для поездки из аэропорта в Убуд — раннее утро или поздний вечер. Однажды мы с группой блогеров договорились о трансфере на 15:00, не учтя, что это разгар дневного трафика. В результате 35-километровый путь занял почти 3 часа! Мы стояли в пробках у каждой деревни, а водитель лишь пожимал плечами: "Это Бали, мадам". В следующий раз я организовала трансфер на 7 утра, и мы домчались до Убуда всего за час. Теперь я всегда рекомендую своим подписчикам: если ваш рейс прибывает днем, проведите ночь в одном из отелей у аэропорта, а в Убуд выезжайте на следующий день рано утром. Экономия времени и нервов гарантирована!

Если вы не хотите беспокоиться о транспорте после долгого перелета, стоит заранее забронировать трансфер через отель в Убуде. Большинство отелей предлагают эту услугу по фиксированной цене (обычно 350,000-400,000 рупий). Преимущество такого подхода — водитель будет ждать вас в зале прилета с табличкой, даже если рейс задержится.

Путь в Убуд из популярных пляжных курортов Бали

Многие туристы начинают свое знакомство с Бали на пляжных курортах, а затем перемещаются в Убуд. Рассмотрим основные маршруты из популярных пляжных локаций до культурного центра острова.

Пляжный район Расстояние до Убуда Время в пути Примерная стоимость такси Особенности маршрута Кута/Легиан 35 км 1,5-2 часа 250,000-300,000 IDR Загруженный трафик через Денпасар Семиньяк 38 км 1,5-2 часа 250,000-300,000 IDR Можно выбрать маршрут через Чангу Чангу 30 км 1-1,5 часа 230,000-280,000 IDR Относительно свободные дороги Санур 25 км 1 час 200,000-250,000 IDR Самый короткий путь до Убуда Нуса-Дуа/Беноа 40 км 1,5-2 часа 280,000-350,000 IDR Хорошие дороги в начале маршрута Джимбаран 35 км 1,5-2 часа 250,000-300,000 IDR Проходит через загруженный Денпасар Улувату 50 км 2-2,5 часа 350,000-400,000 IDR Самый удаленный южный курорт

Из Санура в Убуд можно добраться быстрее всего — обычно поездка занимает около часа. Этот маршрут проходит через менее загруженные дороги и живописные деревни. Если вы остановились в Нуса-Дуа или Улувату, приготовьтесь к более долгому путешествию — до 2-2,5 часов в зависимости от трафика.

Помимо такси, существуют и другие варианты перемещения между курортными зонами и Убудом:

Шаттл-басы — многие компании предлагают регулярные шаттлы между популярными туристическими точками. Стоимость — от 80,000 до 150,000 рупий на человека. Минус — фиксированное расписание и необходимость добираться до точки отправления.

— многие компании предлагают регулярные шаттлы между популярными туристическими точками. Стоимость — от 80,000 до 150,000 рупий на человека. Минус — фиксированное расписание и необходимость добираться до точки отправления. Аренда скутера — для опытных водителей это может быть удобным вариантом. Стоимость аренды — 60,000-80,000 рупий в день. Помните о необходимости международных прав и высоком риске ДТП на дорогах Бали.

— для опытных водителей это может быть удобным вариантом. Стоимость аренды — 60,000-80,000 рупий в день. Помните о необходимости международных прав и высоком риске ДТП на дорогах Бали. Частный водитель на день — если вы планируете не просто трансфер, а день экскурсий с посещением нескольких мест, имеет смысл нанять водителя на полный день (около 500,000-700,000 рупий за 8-10 часов).

Для семей с детьми или путешественников с большим количеством багажа рекомендую использовать услуги такси или частного трансфера. Общественный транспорт между курортами и Убудом практически отсутствует, а передвижение с большими сумками на скутере не только неудобно, но и опасно. 🧳

Транспортные варианты: такси, байк или трансфер до Убуда

Когда дело касается выбора транспорта для поездки в Убуд, важно учитывать не только стоимость, но и удобство, безопасность и специфику местных дорог. Рассмотрим подробнее каждый из доступных вариантов.

Такси и приложения для вызова транспорта:

Bluebird — официальное такси с таксометром, наиболее надежный вариант. Можно вызвать через приложение MyBlueBird.

Grab и Gojek — популярные приложения для вызова такси и мототакси. Стоимость обычно ниже, чем у Bluebird, но в некоторых районах (особенно в Убуде) водители этих сервисов могут отказаться вас забрать из-за давления со стороны местных таксистов.

Местные такси — в туристических районах много неофициальных такси. Всегда договаривайтесь о цене заранее, так как таксометров у них нет.

Аренда транспорта:

Скутеры/мотобайки — самый популярный транспорт на Бали. Аренда стоит от 60,000 рупий в день. Для управления технически требуются международные права категории A, хотя на практике их редко проверяют. Опасно для неопытных водителей!

Аренда автомобиля — от 250,000 рупий в день. Необходимы международные права категории B. Учитывайте сложность парковки в центре Убуда.

Аренда автомобиля с водителем — от 500,000 рупий за 8-10 часов. Оптимальный вариант для однодневных экскурсий по окрестностям.

Групповые трансферы и шаттлы:

Perama Tour — предлагает шаттл-басы между основными туристическими районами. До Убуда можно добраться из Куты, Санура, Нуса-Дуа и других мест за 80,000-150,000 рупий.

Kura-Kura Bus — туристический автобус с фиксированными маршрутами. Удобен для перемещения по южной части Бали, но маршрут до Убуда ограничен.

Шаттлы от отелей — многие отели предлагают групповые трансферы до популярных мест, включая Убуд.

Сравнивая эти варианты, стоит учитывать не только стоимость, но и факторы комфорта, безопасности и времени. Например, поездка на скутере может быть самой дешевой опцией, но в сезон дождей или с большим багажом она становится крайне неудобной и даже опасной.

Для первого посещения Убуда, особенно если вы планируете остановиться там на несколько дней, я рекомендую воспользоваться услугами такси или частного трансфера. По прибытии на место вы сможете оценить местную транспортную ситуацию и, возможно, арендовать скутер для локальных перемещений. 🛵

Окрестности Убуда: что посмотреть в радиусе 10-15 км

Расположение Убуда в центре Бали делает его идеальной базой для исследования многочисленных природных и культурных достопримечательностей острова. В непосредственной близости от Убуда находится множество интересных мест, до которых можно добраться за 15-30 минут езды.

Достопримечательности в пределах 5 км от центра Убуда:

Лес обезьян (Monkey Forest) — священный заповедник с храмами и сотнями макак, расположенный прямо на южной окраине Убуда. Пешком от центра — 15-20 минут.

— священный заповедник с храмами и сотнями макак, расположенный прямо на южной окраине Убуда. Пешком от центра — 15-20 минут. Рисовые террасы Тегаллаланг — знаменитые каскадные поля, ставшие символом Бали. Находятся всего в 3 км от центра Убуда, 10 минут на транспорте.

— знаменитые каскадные поля, ставшие символом Бали. Находятся всего в 3 км от центра Убуда, 10 минут на транспорте. Королевский дворец Убуда (Puri Saren) — исторический комплекс в самом центре города.

— исторический комплекс в самом центре города. Кампухан Ридж — живописная тропа вдоль холма, идеальна для утренних прогулок. Начинается в 1 км от центра.

— живописная тропа вдоль холма, идеальна для утренних прогулок. Начинается в 1 км от центра. Художественный рынок Убуда — традиционный базар с ремесленными изделиями напротив Королевского дворца.

Места в радиусе 5-15 км от Убуда:

Храм Гоа Гаджа (Слоновья пещера) — древний храмовый комплекс в 5 км к востоку от Убуда, 15 минут езды.

— древний храмовый комплекс в 5 км к востоку от Убуда, 15 минут езды. Тирта Эмпул — священный источник с ритуальными бассейнами, расположен в 15 км к северу, 30 минут езды.

— священный источник с ритуальными бассейнами, расположен в 15 км к северу, 30 минут езды. Гунунг Кави — храм X века с гробницами, высеченными в скале, находится в 18 км от Убуда, 35-40 минут езды.

— храм X века с гробницами, высеченными в скале, находится в 18 км от Убуда, 35-40 минут езды. Тегенунган — живописный водопад в 10 км к югу от Убуда, 25 минут в пути.

— живописный водопад в 10 км к югу от Убуда, 25 минут в пути. Деревня Батуан — центр традиционной балийской живописи, 7 км от Убуда, 20 минут езды.

— центр традиционной балийской живописи, 7 км от Убуда, 20 минут езды. Рисовые террасы Чебулан — менее туристические, но не менее впечатляющие каскадные поля в 9 км от центра.

Для удобства планирования экскурсий можно организовать эти места в логичные маршруты:

Северный маршрут : Тирта Эмпул → Гунунг Кави → вулкан Батур (при наличии целого дня)

: Тирта Эмпул → Гунунг Кави → вулкан Батур (при наличии целого дня) Восточный маршрут : Гоа Гаджа → деревня Батуан → рисовые поля Чебулан

: Гоа Гаджа → деревня Батуан → рисовые поля Чебулан Южный маршрут: водопад Тегенунган → деревня Мас (центр резьбы по дереву) → Баньюмала (еще один водопад)

Большинство этих мест можно посетить самостоятельно на арендованном скутере. Для менее опытных водителей или для тех, кто хочет получить более глубокое понимание балийской культуры, рекомендую нанять местного гида-водителя на день (500,000-700,000 рупий). 🏯

Для любителей активного отдыха в окрестностях Убуда доступны:

Сплав по реке Аюнг (начальные точки в 5-10 км от центра)

Велосипедные туры по деревням и рисовым полям

Треккинг по джунглям с посещением водопадов

Посещение слоновьего парка в 20 км к северу от Убуда

При планировании поездок из Убуда учитывайте, что расстояния на карте могут казаться небольшими, но из-за извилистых дорог и холмистой местности время в пути может быть значительно дольше, чем вы ожидаете. Всегда закладывайте дополнительное время и начинайте экскурсии рано утром, чтобы избежать полуденной жары и вечерних пробок.

Убуд — это не просто точка на карте Бали, а настоящие ворота к культурному богатству и природной красоте острова. Расположение в центральной части Бали делает его идеальной базой для исследования всего острова. Планируя поездку, помните о специфике местных дорог и трафика — расстояния здесь измеряются не километрами, а минутами в пути. Независимо от того, прибываете ли вы прямо из аэропорта или перемещаетесь с пляжного курорта, Убуд всегда предложит вам богатый выбор транспортных опций, подходящих для любого бюджета и предпочтений. Вооружившись пониманием логистики острова, вы сможете максимально эффективно распланировать свое путешествие и погрузиться в аутентичную атмосферу Бали без лишних стрессов и неудобств.

Читайте также