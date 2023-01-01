Серфинг и авокадо-тосты: путеводитель по Чангу на Бали

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Для кого эта статья:

Цифровые кочевники, работающие удаленно и ищущие комфортные условия для жизни.

Любители серфинга и активного отдыха на пляже.

Семьи и гурманы, интересующиеся культурными и гастрономическими впечатлениями. Чангу – это магнит для тех, кто ищет идеальный баланс между серфингом на лазурных волнах, сочными авокадо-тостами в хипстерских кафе и аутентичной балийской культурой. Район, который за последнее десятилетие превратился из тихой рыбацкой деревни в эпицентр цифровых кочевников, модных блогеров и искателей приключений. Здесь рисовые поля встречаются с современными кафе, а традиционные храмы соседствуют с модными бутиками. Готовы погрузиться в атмосферу самого инстаграмного места на Бали? Этот гид станет вашей дорожной картой в мир серфинга, эко-шика и балийской магии. 🌴🏄‍♂️

Чангу на Бали: модный курорт для всех категорий туристов

Чангу, расположенный на юго-западном побережье Бали, за последние годы трансформировался из тихой серферской деревушки в космополитичный курорт, не утративший при этом своего особенного шарма. В отличие от шумного Куты или фешенебельного Семиньяка, Чангу сохраняет более расслабленную, богемную атмосферу, привлекающую разнообразную публику со всего мира. 🌊

Район начинается примерно в 10 км к северу от аэропорта Нгурах-Рай и простирается вдоль побережья, включая такие популярные субрайоны как Берава, Бату-Болонг и Перереан. Именно здесь пересекаются традиционная балийская культура и современные тенденции, создавая уникальный сплав, который так ценят путешественники.

Анна Светлова, тревел-блогер и цифровой кочевник

Когда я впервые приехала в Чангу три года назад, планируя остаться на месяц, моя жизнь изменилась безвозвратно. Помню свое первое утро: проснулась под шум океана в уютной вилле, арендованной за удивительно разумные деньги, и отправилась на завтрак в Crate Cafe. Авокадо-тост, который мне подали, сфотографировали, кажется, все посетители! Вечером того же дня я познакомилась с группой цифровых кочевников из разных стран в коворкинге Tropical Nomad. Через неделю я уже каталась на доске для серфинга (пусть и не очень умело), а через месяц поняла, что не хочу уезжать. Сегодня Чангу — мой дом, а история моего переезда вдохновила десятки моих подписчиков сделать то же самое.

Чем же так привлекателен Чангу для разных категорий путешественников? Разберем подробнее:

Для цифровых кочевников: развитая инфраструктура для удаленной работы, включая коворкинги с быстрым интернетом, сообщество единомышленников и комфортные условия для долгосрочного проживания.

развитая инфраструктура для удаленной работы, включая коворкинги с быстрым интернетом, сообщество единомышленников и комфортные условия для долгосрочного проживания. Для сёрферов: идеальные волны для разного уровня подготовки, множество школ серфинга и прокатов оборудования.

идеальные волны для разного уровня подготовки, множество школ серфинга и прокатов оборудования. Для семей: безопасные пляжи (особенно в северной части), детские развлечения, образовательные центры и международные школы для длительного проживания.

безопасные пляжи (особенно в северной части), детские развлечения, образовательные центры и международные школы для длительного проживания. Для гурманов: концентрация лучших кафе и ресторанов острова с кухней на любой вкус — от веганской до традиционной индонезийской.

концентрация лучших кафе и ресторанов острова с кухней на любой вкус — от веганской до традиционной индонезийской. Для ценителей йоги и велнеса: десятки студий йоги мирового уровня, ретриты и оздоровительные центры.

Район Чангу Особенности Идеален для Бату Болонг Центр тусовочной жизни, множество кафе и магазинов Молодежи, тусовщиков, любителей ночной жизни Берава Более спокойный, семейный район с элитными виллами Семей с детьми, ценителей комфорта Перереан Менее застроенный, сохранивший балийский колорит Ищущих аутентичности и тишины Эхо-Бич Популярный пляж для серфинга с черным песком Опытных серферов, фотографов

Стоит отметить, что Чангу — это не официальное административное деление, а скорее, культурно-географический район, границы которого могут восприниматься по-разному. Для местных жителей и экспатов Чангу — это не просто место на карте, а образ жизни, сочетающий в себе расслабленность, творчество и близость к природе. 🌿

Как добраться до Чангу и лучшее время для поездки

Добраться до Чангу с момента приземления на Бали — задача несложная, однако требующая некоторого планирования. Международный аэропорт Нгурах-Рай находится примерно в 45-60 минутах езды от Чангу, в зависимости от трафика и конкретного места назначения. 🚕

Такси из аэропорта: самый удобный, но не самый экономичный вариант. Официальное аэропортовое такси стоит около 250-300 тысяч индонезийских рупий (примерно $16-20). Важно договориться о цене заранее.

самый удобный, но не самый экономичный вариант. Официальное аэропортовое такси стоит около 250-300 тысяч индонезийских рупий (примерно $16-20). Важно договориться о цене заранее. Приложения для вызова такси: Gojek и Grab работают на Бали, но в аэропорту могут возникнуть сложности с их использованием из-за местного такси-лобби.

Gojek и Grab работают на Бали, но в аэропорту могут возникнуть сложности с их использованием из-за местного такси-лобби. Трансфер от отеля: многие отели и виллы предлагают услугу встречи в аэропорту за дополнительную плату.

многие отели и виллы предлагают услугу встречи в аэропорту за дополнительную плату. Аренда скутера или автомобиля: для опытных водителей это может быть удобным вариантом, однако не рекомендуется сразу после прилета из-за усталости и необходимости адаптироваться к местным правилам дорожного движения.

Передвижение по Чангу и окрестностям лучше всего осуществлять на арендованном скутере — это самый популярный транспорт среди местных жителей и туристов. Стоимость аренды составляет около 50-70 тысяч рупий в день (примерно $3-5), с возможностью значительной скидки при долгосрочной аренде. Важно помнить о необходимости международных водительских прав и обязательном использовании шлема. 🛵

Михаил Ветров, организатор групповых туров по Азии

Моя первая поездка в Чангу чуть не закончилась провалом из-за неправильного планирования времени. Прилетев в январе, я попал в самый разгар сезона дождей. Помню, как вышел из такси у своей виллы под проливным тропическим ливнем, промок до нитки, а все мои планы посерфить пришлось отложить на несколько дней. Бассейны переполнились, дороги затопило, а я сидел в кафе и думал, что выбрал не то время для посещения райского острова. Но даже в этой ситуации Чангу показал свое очарование — местные жители предложили мне экскурсию по рисовым полям, которые в сезон дождей особенно зелены и красивы. А когда небо прояснилось, я увидел самый потрясающий закат в моей жизни. Теперь, организуя туры на Бали, я всегда рекомендую клиентам май-октябрь как идеальное время для посещения, но и не отговариваю от поездки в сезон дождей — просто советую быть готовыми к капризам погоды и иметь запасные планы.

Что касается лучшего времени для посещения Чангу, то стоит учитывать два основных сезона на Бали:

Сезон Месяцы Особенности Цены на жилье Сухой сезон Май – Октябрь Минимум осадков, комфортная температура, идеальные условия для пляжного отдыха и серфинга Высокие (пик в июле-августе) Сезон дождей Ноябрь – Апрель Кратковременные, но интенсивные дожди, повышенная влажность, меньше туристов Низкие (за исключением новогодних праздников) Переходный период Апрель, Ноябрь Непредсказуемая погода, возможны как солнечные дни, так и дожди Средние, с возможностью хороших скидок

Оптимальным временем для посещения Чангу считается май-июнь и сентябрь-октябрь, когда сочетаются хорошая погода, умеренное количество туристов и более доступные цены на жилье. Июль-август — это высокий сезон с максимальным наплывом туристов, особенно из Австралии и Европы, что отражается на ценах и загруженности популярных мест.

Планируя поездку, также стоит учитывать местные праздники, такие как Ньепи (День Тишины) — балийский Новый год, когда остров буквально замирает на 24 часа, а туристам запрещено покидать отели и виллы. Даты Ньепи меняются каждый год согласно балийскому календарю, поэтому стоит уточнять их заранее. ✨

Пляжи Чангу: рай для сёрферов и любителей отдыха

Побережье Чангу славится своими пляжами с черным вулканическим песком и волнами, идеальными для серфинга. Однако каждый пляж имеет свой характер и особенности, которые стоит учитывать при планировании отдыха. 🌊

Пляж Бату-Болонг (Old Man's) — пожалуй, самый известный и оживленный пляж Чангу. Назван в честь популярного бара Old Man's, ставшего культовым местом для вечеринок и встречи закатов. Этот пляж идеально подходит для начинающих сёрферов благодаря песчаному дну и предсказуемым волнам. Здесь расположено множество школ серфинга, предлагающих уроки от 350 000 рупий (около $23) за двухчасовое занятие с инструктором. Пляж окружен кафе, ресторанами и магазинами, что делает его удобным для целого дня отдыха.

Пляж Берава — более спокойный и менее многолюдный, чем Бату-Болонг. Известен своими потрясающими закатами и более продвинутыми условиями для серфинга. На пляже есть несколько бичклабов с бассейнами, таких как Finn's Beach Club и La Brisa, где можно провести день в комфорте, наслаждаясь коктейлями у бассейна с видом на океан.

Пляж Перереан — дальше на север от центра Чангу, этот пляж привлекает сёрферов среднего и продвинутого уровня. Здесь меньше туристов, больше местного колорита и прекрасные виды на рисовые поля, спускающиеся почти к самому океану.

Пляж Эхо-Бич — расположен еще севернее и известен своими мощными волнами, привлекающими опытных сёрферов. Здесь же находится знаменитый храм Танах-Лот, одна из самых фотографируемых достопримечательностей Бали.

Для начинающих сёрферов: пляжи Бату-Болонг и южная часть Беравы предлагают идеальные условия для обучения — песчаное дно, регулярные волны средней высоты и множество школ серфинга.

пляжи Бату-Болонг и южная часть Беравы предлагают идеальные условия для обучения — песчаное дно, регулярные волны средней высоты и множество школ серфинга. Для опытных: Перереан и Эхо-Бич предлагают более сложные условия с возможностью поймать трубу.

Перереан и Эхо-Бич предлагают более сложные условия с возможностью поймать трубу. Для семейного купания: стоит быть осторожными, так как многие пляжи Чангу имеют сильные течения. Наиболее безопасным считается пляж Фин-Бич (частный пляжный клуб) и некоторые защищенные участки Бату-Болонг в отлив.

Важно помнить, что условия для серфинга на Бали меняются в зависимости от сезона. В сухой сезон (май-октябрь) лучшие волны обычно на западном побережье, включая пляжи Чангу. В сезон дождей предпочтительнее восточное побережье острова.

Стоит также отметить, что на пляжах Чангу нет традиционной курортной инфраструктуры с лежаками и зонтиками, как, например, в Средиземноморье. Большинство отдыхающих приходят на пляж с собственными полотенцами или арендуют место в бичклабах. На некоторых участках пляжа можно арендовать доску для серфинга прямо на месте, цены начинаются от 100 000 рупий (около $7) за два часа. 🏄‍♀️

Где остановиться: отели и виллы на любой бюджет

Чангу предлагает широкий выбор вариантов проживания, от бюджетных гестхаусов до роскошных вилл с частными бассейнами. Выбор жилья зависит от бюджета, продолжительности пребывания и предпочитаемого стиля отдыха. 🏨

Основные типы размещения в Чангу:

Бутик-отели: небольшие, стильные отели с индивидуальным дизайном, часто включающие завтрак и доступ к бассейну. Цены варьируются от $40 до $150 за ночь.

небольшие, стильные отели с индивидуальным дизайном, часто включающие завтрак и доступ к бассейну. Цены варьируются от $40 до $150 за ночь. Виллы: от компактных односпальных до просторных комплексов с несколькими спальнями, частным бассейном и персоналом. Идеальны для долгосрочного проживания или отдыха группой. Стоимость — от $50 до $500+ за ночь.

от компактных односпальных до просторных комплексов с несколькими спальнями, частным бассейном и персоналом. Идеальны для долгосрочного проживания или отдыха группой. Стоимость — от $50 до $500+ за ночь. Гестхаусы и хостелы: экономичные варианты для бэкпекеров и соло-путешественников, цены от $10 за кровать в общем номере до $30 за приватную комнату.

экономичные варианты для бэкпекеров и соло-путешественников, цены от $10 за кровать в общем номере до $30 за приватную комнату. Апартаменты и коливинги: популярны среди цифровых кочевников и тех, кто планирует остаться на несколько недель или месяцев. Часто включают рабочие пространства и возможности для нетворкинга.

При выборе района для проживания стоит учитывать следующие факторы:

Район Преимущества Недостатки Идеален для Центр Чангу (Бату Болонг) Близость к пляжам, ресторанам, ночной жизни Шумно, высокие цены, загруженность дорог Молодежи, тех, кто ценит активную жизнь Берава Более спокойно, хорошие виллы, семейные заведения Дальше от центра активностей, дороже Семей, тех, кто ценит комфорт и тишину Перереан Аутентичность, близость к природе, доступные цены Ограниченная инфраструктура, необходим транспорт Искателей уединения, сёрферов Между рисовыми полями Живописные виды, тишина, погружение в природу Далеко от пляжа, необходим транспорт, насекомые Фотографов, любителей природы, йогов

Для краткосрочного пребывания (до недели) удобнее бронировать жилье через международные платформы вроде Booking.com или Airbnb. Для длительного проживания выгоднее искать варианты на месте или через локальные группы в социальных сетях и мессенджерах, где можно найти предложения с существенной скидкой за длительную аренду.

Несколько рекомендаций по жилью в различных ценовых категориях:

Бюджетный вариант: Kosone Hostel (от $15 за кровать) — чистый, современный хостел с бассейном и рабочими пространствами, расположенный недалеко от пляжа Бату Болонг.

Kosone Hostel (от $15 за кровать) — чистый, современный хостел с бассейном и рабочими пространствами, расположенный недалеко от пляжа Бату Болонг. Средний ценовой сегмент: The Chillhouse (от $60 за комнату) — бутик-отель с фокусом на серфинг, йогу и здоровое питание, включает завтрак и доступ к бассейну.

The Chillhouse (от $60 за комнату) — бутик-отель с фокусом на серфинг, йогу и здоровое питание, включает завтрак и доступ к бассейну. Высокий ценовой сегмент: Como Uma Canggu (от $200 за номер) — роскошный курорт с потрясающими видами на океан, спа-центром и отличным рестораном.

Como Uma Canggu (от $200 за номер) — роскошный курорт с потрясающими видами на океан, спа-центром и отличным рестораном. Виллы для групп: Villa Berawa (от $300 за виллу с 3 спальнями) — просторная вилла с частным бассейном, полностью оборудованной кухней и услугами персонала.

При долгосрочной аренде виллы или апартаментов (от месяца) стоит учитывать дополнительные расходы на электричество, воду, интернет и уборку. Часто эти услуги оплачиваются отдельно по фактическому потреблению. 🏡

Чем заняться в Чангу: серфинг, кафе и культурные места

Чангу предлагает разнообразные активности как для активных путешественников, так и для тех, кто предпочитает более расслабленный отдых. Несмотря на свои компактные размеры, этот район Бали никогда не даст вам заскучать. 🌟

Серфинг и водные виды спорта

Серфинг, бесспорно, является главной активностью в Чангу. Независимо от вашего уровня подготовки, здесь найдутся подходящие волны:

Для начинающих: школы серфинга с квалифицированными инструкторами расположены вдоль всего побережья. Популярные варианты включают Batu Bolong Surf School и Canggu Surf School, где групповые уроки начинаются от 350 000 рупий ($23).

школы серфинга с квалифицированными инструкторами расположены вдоль всего побережья. Популярные варианты включают Batu Bolong Surf School и Canggu Surf School, где групповые уроки начинаются от 350 000 рупий ($23). Для продолжающих: аренда досок для самостоятельного серфинга доступна на всех основных пляжах, стоимость от 50 000 рупий ($3.5) в час.

аренда досок для самостоятельного серфинга доступна на всех основных пляжах, стоимость от 50 000 рупий ($3.5) в час. Для продвинутых: рассветные сессии на Перереан или Эхо-Бич позволят поймать лучшие волны до появления толп туристов.

Помимо серфинга, популярностью пользуются:

SUP (Stand Up Paddle) — идеален для спокойных утренних часов

Каякинг — доступен в некоторых пляжных клубах

Йога на досках для серфинга — уникальный опыт, сочетающий баланс и медитацию

Гастрономические впечатления

Чангу заслуженно считается гастрономической столицей Бали, предлагая впечатляющее разнообразие кафе и ресторанов с кухней со всего мира:

Для любителей здоровой пищи: Crate Cafe, Motion Cafe и Peloton Supershop предлагают вегетарианские, веганские и безглютеновые опции.

Crate Cafe, Motion Cafe и Peloton Supershop предлагают вегетарианские, веганские и безглютеновые опции. Для ценителей кофе: Hungry Bird Coffee, Maca Villas & Spa и BGS Coffee славятся отличным кофе из местных балийских зерен.

Hungry Bird Coffee, Maca Villas & Spa и BGS Coffee славятся отличным кофе из местных балийских зерен. Для гурманов: Ji Restaurant Bali в Hotel Tugu предлагает изысканную японскую кухню с индонезийскими нотками, а La Brisa — свежайшие морепродукты на пляже.

Ji Restaurant Bali в Hotel Tugu предлагает изысканную японскую кухню с индонезийскими нотками, а La Brisa — свежайшие морепродукты на пляже. Для ценителей местной кухни: варунги (местные небольшие ресторанчики) вроде Warung Bu Mi или Warung Dandelion предлагают аутентичные балийские блюда по доступным ценам.

Особого упоминания заслуживают воскресные бранчи в Finns Beach Club и La Laguna, которые превращаются в настоящее гастрономическое событие с живой музыкой и потрясающими видами.

Культурный досуг и шоппинг

Несмотря на репутацию места для пляжного отдыха, Чангу предлагает и культурные впечатления:

Храм Танах Лот — один из семи морских храмов Бали, расположенный на скале в океане, особенно красив на закате. Находится в 20 минутах езды от центра Чангу.

— один из семи морских храмов Бали, расположенный на скале в океане, особенно красив на закате. Находится в 20 минутах езды от центра Чангу. Рисовые террасы — живописные рисовые поля можно обнаружить даже в самом сердце Чангу, между пляжем и главной дорогой.

— живописные рисовые поля можно обнаружить даже в самом сердце Чангу, между пляжем и главной дорогой. The Practice Bali — центр йоги и медитации с регулярными воркшопами и классами для всех уровней.

— центр йоги и медитации с регулярными воркшопами и классами для всех уровней. Samadi Bali — помимо йога-студии, здесь проводится органический фермерский рынок по воскресеньям.

Шоппинг в Чангу представлен многочисленными бутиками, предлагающими работы местных дизайнеров, экологичную моду и уникальные сувениры:

Love Anchor Bazaar — рынок, работающий по выходным, где можно найти украшения ручной работы, одежду и предметы декора.

Drifter Surf Shop & Cafe — сочетание серф-шопа, кафе и галереи с акцентом на серф-культуру.

Bungalow Living Bali — магазин стильных предметов интерьера и домашнего текстиля.

Ночная жизнь и развлечения

С заходом солнца Чангу не засыпает, а предлагает разнообразные варианты вечернего досуга:

Пляжные клубы — Old Man's известен своими вечеринками Dirty Old Wednesday, а La Brisa и Finns Beach Club предлагают более изысканную атмосферу с диджей-сетами и коктейлями.

— Old Man's известен своими вечеринками Dirty Old Wednesday, а La Brisa и Finns Beach Club предлагают более изысканную атмосферу с диджей-сетами и коктейлями. Живая музыка — Pretty Poison регулярно проводит концерты местных и международных групп, а также имеет скейт-пул для любителей экстрима.

— Pretty Poison регулярно проводит концерты местных и международных групп, а также имеет скейт-пул для любителей экстрима. Киносеансы под открытым небом — Deus Ex Machina проводит бесплатные показы фильмов по вторникам.

— Deus Ex Machina проводит бесплатные показы фильмов по вторникам. Вечеринки на закате — La Laguna и The Lawn предлагают идиллические виды на закат в сочетании с качественной музыкой и атмосферой.

Для тех, кто предпочитает более спокойный вечерний досуг, многие спа-центры, такие как Therapy и Goldust Beauty Lounge, предлагают вечерние ритуалы красоты и расслабления с использованием традиционных балийских ингредиентов. 🌙

Чангу — это не просто географическое место на карте Бали, а настоящий образ жизни, где границы между работой и отдыхом стираются, а каждый день пропитан духом творчества, свободы и близости к природе. Неважно, приехали вы на неделю или планируете задержаться на несколько месяцев, этот уголок Бали находит способ проникнуть в сердце и остаться там навсегда. Вооружившись этим гидом, вы готовы к погружению в атмосферу Чангу — осталось лишь забронировать билет, упаковать солнцезащитный крем и открыть свое сердце новому опыту, который, вполне возможно, изменит ваше представление об идеальном балансе жизни.

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