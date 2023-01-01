Серфинг и авокадо-тосты: путеводитель по Чангу на Бали#Бали #Путешествия #Еда и рестораны
Для кого эта статья:
- Цифровые кочевники, работающие удаленно и ищущие комфортные условия для жизни.
- Любители серфинга и активного отдыха на пляже.
Семьи и гурманы, интересующиеся культурными и гастрономическими впечатлениями.
Чангу – это магнит для тех, кто ищет идеальный баланс между серфингом на лазурных волнах, сочными авокадо-тостами в хипстерских кафе и аутентичной балийской культурой. Район, который за последнее десятилетие превратился из тихой рыбацкой деревни в эпицентр цифровых кочевников, модных блогеров и искателей приключений. Здесь рисовые поля встречаются с современными кафе, а традиционные храмы соседствуют с модными бутиками. Готовы погрузиться в атмосферу самого инстаграмного места на Бали? Этот гид станет вашей дорожной картой в мир серфинга, эко-шика и балийской магии. 🌴🏄♂️
Чангу на Бали: модный курорт для всех категорий туристов
Чангу, расположенный на юго-западном побережье Бали, за последние годы трансформировался из тихой серферской деревушки в космополитичный курорт, не утративший при этом своего особенного шарма. В отличие от шумного Куты или фешенебельного Семиньяка, Чангу сохраняет более расслабленную, богемную атмосферу, привлекающую разнообразную публику со всего мира. 🌊
Район начинается примерно в 10 км к северу от аэропорта Нгурах-Рай и простирается вдоль побережья, включая такие популярные субрайоны как Берава, Бату-Болонг и Перереан. Именно здесь пересекаются традиционная балийская культура и современные тенденции, создавая уникальный сплав, который так ценят путешественники.
Анна Светлова, тревел-блогер и цифровой кочевник
Когда я впервые приехала в Чангу три года назад, планируя остаться на месяц, моя жизнь изменилась безвозвратно. Помню свое первое утро: проснулась под шум океана в уютной вилле, арендованной за удивительно разумные деньги, и отправилась на завтрак в Crate Cafe. Авокадо-тост, который мне подали, сфотографировали, кажется, все посетители! Вечером того же дня я познакомилась с группой цифровых кочевников из разных стран в коворкинге Tropical Nomad. Через неделю я уже каталась на доске для серфинга (пусть и не очень умело), а через месяц поняла, что не хочу уезжать. Сегодня Чангу — мой дом, а история моего переезда вдохновила десятки моих подписчиков сделать то же самое.
Чем же так привлекателен Чангу для разных категорий путешественников? Разберем подробнее:
- Для цифровых кочевников: развитая инфраструктура для удаленной работы, включая коворкинги с быстрым интернетом, сообщество единомышленников и комфортные условия для долгосрочного проживания.
- Для сёрферов: идеальные волны для разного уровня подготовки, множество школ серфинга и прокатов оборудования.
- Для семей: безопасные пляжи (особенно в северной части), детские развлечения, образовательные центры и международные школы для длительного проживания.
- Для гурманов: концентрация лучших кафе и ресторанов острова с кухней на любой вкус — от веганской до традиционной индонезийской.
- Для ценителей йоги и велнеса: десятки студий йоги мирового уровня, ретриты и оздоровительные центры.
|Район Чангу
|Особенности
|Идеален для
|Бату Болонг
|Центр тусовочной жизни, множество кафе и магазинов
|Молодежи, тусовщиков, любителей ночной жизни
|Берава
|Более спокойный, семейный район с элитными виллами
|Семей с детьми, ценителей комфорта
|Перереан
|Менее застроенный, сохранивший балийский колорит
|Ищущих аутентичности и тишины
|Эхо-Бич
|Популярный пляж для серфинга с черным песком
|Опытных серферов, фотографов
Стоит отметить, что Чангу — это не официальное административное деление, а скорее, культурно-географический район, границы которого могут восприниматься по-разному. Для местных жителей и экспатов Чангу — это не просто место на карте, а образ жизни, сочетающий в себе расслабленность, творчество и близость к природе. 🌿
Как добраться до Чангу и лучшее время для поездки
Добраться до Чангу с момента приземления на Бали — задача несложная, однако требующая некоторого планирования. Международный аэропорт Нгурах-Рай находится примерно в 45-60 минутах езды от Чангу, в зависимости от трафика и конкретного места назначения. 🚕
- Такси из аэропорта: самый удобный, но не самый экономичный вариант. Официальное аэропортовое такси стоит около 250-300 тысяч индонезийских рупий (примерно $16-20). Важно договориться о цене заранее.
- Приложения для вызова такси: Gojek и Grab работают на Бали, но в аэропорту могут возникнуть сложности с их использованием из-за местного такси-лобби.
- Трансфер от отеля: многие отели и виллы предлагают услугу встречи в аэропорту за дополнительную плату.
- Аренда скутера или автомобиля: для опытных водителей это может быть удобным вариантом, однако не рекомендуется сразу после прилета из-за усталости и необходимости адаптироваться к местным правилам дорожного движения.
Передвижение по Чангу и окрестностям лучше всего осуществлять на арендованном скутере — это самый популярный транспорт среди местных жителей и туристов. Стоимость аренды составляет около 50-70 тысяч рупий в день (примерно $3-5), с возможностью значительной скидки при долгосрочной аренде. Важно помнить о необходимости международных водительских прав и обязательном использовании шлема. 🛵
Михаил Ветров, организатор групповых туров по Азии
Моя первая поездка в Чангу чуть не закончилась провалом из-за неправильного планирования времени. Прилетев в январе, я попал в самый разгар сезона дождей. Помню, как вышел из такси у своей виллы под проливным тропическим ливнем, промок до нитки, а все мои планы посерфить пришлось отложить на несколько дней. Бассейны переполнились, дороги затопило, а я сидел в кафе и думал, что выбрал не то время для посещения райского острова. Но даже в этой ситуации Чангу показал свое очарование — местные жители предложили мне экскурсию по рисовым полям, которые в сезон дождей особенно зелены и красивы. А когда небо прояснилось, я увидел самый потрясающий закат в моей жизни. Теперь, организуя туры на Бали, я всегда рекомендую клиентам май-октябрь как идеальное время для посещения, но и не отговариваю от поездки в сезон дождей — просто советую быть готовыми к капризам погоды и иметь запасные планы.
Что касается лучшего времени для посещения Чангу, то стоит учитывать два основных сезона на Бали:
|Сезон
|Месяцы
|Особенности
|Цены на жилье
|Сухой сезон
|Май – Октябрь
|Минимум осадков, комфортная температура, идеальные условия для пляжного отдыха и серфинга
|Высокие (пик в июле-августе)
|Сезон дождей
|Ноябрь – Апрель
|Кратковременные, но интенсивные дожди, повышенная влажность, меньше туристов
|Низкие (за исключением новогодних праздников)
|Переходный период
|Апрель, Ноябрь
|Непредсказуемая погода, возможны как солнечные дни, так и дожди
|Средние, с возможностью хороших скидок
Оптимальным временем для посещения Чангу считается май-июнь и сентябрь-октябрь, когда сочетаются хорошая погода, умеренное количество туристов и более доступные цены на жилье. Июль-август — это высокий сезон с максимальным наплывом туристов, особенно из Австралии и Европы, что отражается на ценах и загруженности популярных мест.
Планируя поездку, также стоит учитывать местные праздники, такие как Ньепи (День Тишины) — балийский Новый год, когда остров буквально замирает на 24 часа, а туристам запрещено покидать отели и виллы. Даты Ньепи меняются каждый год согласно балийскому календарю, поэтому стоит уточнять их заранее. ✨
Пляжи Чангу: рай для сёрферов и любителей отдыха
Побережье Чангу славится своими пляжами с черным вулканическим песком и волнами, идеальными для серфинга. Однако каждый пляж имеет свой характер и особенности, которые стоит учитывать при планировании отдыха. 🌊
Пляж Бату-Болонг (Old Man's) — пожалуй, самый известный и оживленный пляж Чангу. Назван в честь популярного бара Old Man's, ставшего культовым местом для вечеринок и встречи закатов. Этот пляж идеально подходит для начинающих сёрферов благодаря песчаному дну и предсказуемым волнам. Здесь расположено множество школ серфинга, предлагающих уроки от 350 000 рупий (около $23) за двухчасовое занятие с инструктором. Пляж окружен кафе, ресторанами и магазинами, что делает его удобным для целого дня отдыха.
Пляж Берава — более спокойный и менее многолюдный, чем Бату-Болонг. Известен своими потрясающими закатами и более продвинутыми условиями для серфинга. На пляже есть несколько бичклабов с бассейнами, таких как Finn's Beach Club и La Brisa, где можно провести день в комфорте, наслаждаясь коктейлями у бассейна с видом на океан.
Пляж Перереан — дальше на север от центра Чангу, этот пляж привлекает сёрферов среднего и продвинутого уровня. Здесь меньше туристов, больше местного колорита и прекрасные виды на рисовые поля, спускающиеся почти к самому океану.
Пляж Эхо-Бич — расположен еще севернее и известен своими мощными волнами, привлекающими опытных сёрферов. Здесь же находится знаменитый храм Танах-Лот, одна из самых фотографируемых достопримечательностей Бали.
- Для начинающих сёрферов: пляжи Бату-Болонг и южная часть Беравы предлагают идеальные условия для обучения — песчаное дно, регулярные волны средней высоты и множество школ серфинга.
- Для опытных: Перереан и Эхо-Бич предлагают более сложные условия с возможностью поймать трубу.
- Для семейного купания: стоит быть осторожными, так как многие пляжи Чангу имеют сильные течения. Наиболее безопасным считается пляж Фин-Бич (частный пляжный клуб) и некоторые защищенные участки Бату-Болонг в отлив.
Важно помнить, что условия для серфинга на Бали меняются в зависимости от сезона. В сухой сезон (май-октябрь) лучшие волны обычно на западном побережье, включая пляжи Чангу. В сезон дождей предпочтительнее восточное побережье острова.
Стоит также отметить, что на пляжах Чангу нет традиционной курортной инфраструктуры с лежаками и зонтиками, как, например, в Средиземноморье. Большинство отдыхающих приходят на пляж с собственными полотенцами или арендуют место в бичклабах. На некоторых участках пляжа можно арендовать доску для серфинга прямо на месте, цены начинаются от 100 000 рупий (около $7) за два часа. 🏄♀️
Где остановиться: отели и виллы на любой бюджет
Чангу предлагает широкий выбор вариантов проживания, от бюджетных гестхаусов до роскошных вилл с частными бассейнами. Выбор жилья зависит от бюджета, продолжительности пребывания и предпочитаемого стиля отдыха. 🏨
Основные типы размещения в Чангу:
- Бутик-отели: небольшие, стильные отели с индивидуальным дизайном, часто включающие завтрак и доступ к бассейну. Цены варьируются от $40 до $150 за ночь.
- Виллы: от компактных односпальных до просторных комплексов с несколькими спальнями, частным бассейном и персоналом. Идеальны для долгосрочного проживания или отдыха группой. Стоимость — от $50 до $500+ за ночь.
- Гестхаусы и хостелы: экономичные варианты для бэкпекеров и соло-путешественников, цены от $10 за кровать в общем номере до $30 за приватную комнату.
- Апартаменты и коливинги: популярны среди цифровых кочевников и тех, кто планирует остаться на несколько недель или месяцев. Часто включают рабочие пространства и возможности для нетворкинга.
При выборе района для проживания стоит учитывать следующие факторы:
|Район
|Преимущества
|Недостатки
|Идеален для
|Центр Чангу (Бату Болонг)
|Близость к пляжам, ресторанам, ночной жизни
|Шумно, высокие цены, загруженность дорог
|Молодежи, тех, кто ценит активную жизнь
|Берава
|Более спокойно, хорошие виллы, семейные заведения
|Дальше от центра активностей, дороже
|Семей, тех, кто ценит комфорт и тишину
|Перереан
|Аутентичность, близость к природе, доступные цены
|Ограниченная инфраструктура, необходим транспорт
|Искателей уединения, сёрферов
|Между рисовыми полями
|Живописные виды, тишина, погружение в природу
|Далеко от пляжа, необходим транспорт, насекомые
|Фотографов, любителей природы, йогов
Для краткосрочного пребывания (до недели) удобнее бронировать жилье через международные платформы вроде Booking.com или Airbnb. Для длительного проживания выгоднее искать варианты на месте или через локальные группы в социальных сетях и мессенджерах, где можно найти предложения с существенной скидкой за длительную аренду.
Несколько рекомендаций по жилью в различных ценовых категориях:
- Бюджетный вариант: Kosone Hostel (от $15 за кровать) — чистый, современный хостел с бассейном и рабочими пространствами, расположенный недалеко от пляжа Бату Болонг.
- Средний ценовой сегмент: The Chillhouse (от $60 за комнату) — бутик-отель с фокусом на серфинг, йогу и здоровое питание, включает завтрак и доступ к бассейну.
- Высокий ценовой сегмент: Como Uma Canggu (от $200 за номер) — роскошный курорт с потрясающими видами на океан, спа-центром и отличным рестораном.
- Виллы для групп: Villa Berawa (от $300 за виллу с 3 спальнями) — просторная вилла с частным бассейном, полностью оборудованной кухней и услугами персонала.
При долгосрочной аренде виллы или апартаментов (от месяца) стоит учитывать дополнительные расходы на электричество, воду, интернет и уборку. Часто эти услуги оплачиваются отдельно по фактическому потреблению. 🏡
Чем заняться в Чангу: серфинг, кафе и культурные места
Чангу предлагает разнообразные активности как для активных путешественников, так и для тех, кто предпочитает более расслабленный отдых. Несмотря на свои компактные размеры, этот район Бали никогда не даст вам заскучать. 🌟
Серфинг и водные виды спорта
Серфинг, бесспорно, является главной активностью в Чангу. Независимо от вашего уровня подготовки, здесь найдутся подходящие волны:
- Для начинающих: школы серфинга с квалифицированными инструкторами расположены вдоль всего побережья. Популярные варианты включают Batu Bolong Surf School и Canggu Surf School, где групповые уроки начинаются от 350 000 рупий ($23).
- Для продолжающих: аренда досок для самостоятельного серфинга доступна на всех основных пляжах, стоимость от 50 000 рупий ($3.5) в час.
- Для продвинутых: рассветные сессии на Перереан или Эхо-Бич позволят поймать лучшие волны до появления толп туристов.
Помимо серфинга, популярностью пользуются:
- SUP (Stand Up Paddle) — идеален для спокойных утренних часов
- Каякинг — доступен в некоторых пляжных клубах
- Йога на досках для серфинга — уникальный опыт, сочетающий баланс и медитацию
Гастрономические впечатления
Чангу заслуженно считается гастрономической столицей Бали, предлагая впечатляющее разнообразие кафе и ресторанов с кухней со всего мира:
- Для любителей здоровой пищи: Crate Cafe, Motion Cafe и Peloton Supershop предлагают вегетарианские, веганские и безглютеновые опции.
- Для ценителей кофе: Hungry Bird Coffee, Maca Villas & Spa и BGS Coffee славятся отличным кофе из местных балийских зерен.
- Для гурманов: Ji Restaurant Bali в Hotel Tugu предлагает изысканную японскую кухню с индонезийскими нотками, а La Brisa — свежайшие морепродукты на пляже.
- Для ценителей местной кухни: варунги (местные небольшие ресторанчики) вроде Warung Bu Mi или Warung Dandelion предлагают аутентичные балийские блюда по доступным ценам.
Особого упоминания заслуживают воскресные бранчи в Finns Beach Club и La Laguna, которые превращаются в настоящее гастрономическое событие с живой музыкой и потрясающими видами.
Культурный досуг и шоппинг
Несмотря на репутацию места для пляжного отдыха, Чангу предлагает и культурные впечатления:
- Храм Танах Лот — один из семи морских храмов Бали, расположенный на скале в океане, особенно красив на закате. Находится в 20 минутах езды от центра Чангу.
- Рисовые террасы — живописные рисовые поля можно обнаружить даже в самом сердце Чангу, между пляжем и главной дорогой.
- The Practice Bali — центр йоги и медитации с регулярными воркшопами и классами для всех уровней.
- Samadi Bali — помимо йога-студии, здесь проводится органический фермерский рынок по воскресеньям.
Шоппинг в Чангу представлен многочисленными бутиками, предлагающими работы местных дизайнеров, экологичную моду и уникальные сувениры:
- Love Anchor Bazaar — рынок, работающий по выходным, где можно найти украшения ручной работы, одежду и предметы декора.
- Drifter Surf Shop & Cafe — сочетание серф-шопа, кафе и галереи с акцентом на серф-культуру.
- Bungalow Living Bali — магазин стильных предметов интерьера и домашнего текстиля.
Ночная жизнь и развлечения
С заходом солнца Чангу не засыпает, а предлагает разнообразные варианты вечернего досуга:
- Пляжные клубы — Old Man's известен своими вечеринками Dirty Old Wednesday, а La Brisa и Finns Beach Club предлагают более изысканную атмосферу с диджей-сетами и коктейлями.
- Живая музыка — Pretty Poison регулярно проводит концерты местных и международных групп, а также имеет скейт-пул для любителей экстрима.
- Киносеансы под открытым небом — Deus Ex Machina проводит бесплатные показы фильмов по вторникам.
- Вечеринки на закате — La Laguna и The Lawn предлагают идиллические виды на закат в сочетании с качественной музыкой и атмосферой.
Для тех, кто предпочитает более спокойный вечерний досуг, многие спа-центры, такие как Therapy и Goldust Beauty Lounge, предлагают вечерние ритуалы красоты и расслабления с использованием традиционных балийских ингредиентов. 🌙
Чангу — это не просто географическое место на карте Бали, а настоящий образ жизни, где границы между работой и отдыхом стираются, а каждый день пропитан духом творчества, свободы и близости к природе. Неважно, приехали вы на неделю или планируете задержаться на несколько месяцев, этот уголок Бали находит способ проникнуть в сердце и остаться там навсегда. Вооружившись этим гидом, вы готовы к погружению в атмосферу Чангу — осталось лишь забронировать билет, упаковать солнцезащитный крем и открыть свое сердце новому опыту, который, вполне возможно, изменит ваше представление об идеальном балансе жизни.
Читайте также
Герман Куликов
тревел-редактор