Храм Улувату на Бали: рай для сёрферов на краю утеса
Для кого эта статья:
- Любителей путешествий и экзотических курортов
- Фотографов и людей, интересующихся визуальным искусством
Путешественников, ищущих уникальные культурные и духовные переживания
Представьте: вы стоите на краю 70-метрового утёса, перед вами — бескрайняя лазурная гладь Индийского океана, а позади — древний храм, хранящий многовековые тайны балийской культуры. Это не сцена из фильма, а реальность, доступная каждому в Улувату — одном из самых захватывающих мест Бали, где природа и духовность сплелись в совершенном союзе. Этот уголок острова богов предлагает то, чего не найти больше нигде: сочетание величественных храмов на головокружительных скалах, безупречных пляжей для серфинга мирового класса и закатов, от которых перехватывает дыхание. 🌊✨
Улувату – жемчужина южного побережья Бали
Улувату находится на самом краю полуострова Букит — южной оконечности Бали. Название "Улувату" происходит от балийских слов "улу" (голова) и "вату" (камень), что идеально описывает этот регион с его массивными скалистыми формациями, возвышающимися над океаном. В отличие от шумного Куты или гламурного Семиньяка, здесь сохранилась аутентичная атмосфера острова, где традиции балийцев остаются нетронутыми временем.
Этот курортный район примечателен своей уникальной топографией: полоса известняковых утёсов высотой до 70 метров создаёт впечатляющую природную стену между сушей и морем. Благодаря этому Улувату может похвастаться одними из самых потрясающих видов во всей Индонезии, особенно на закате, когда небо окрашивается в оттенки оранжевого, розового и пурпурного. 🌅
Историческое значение Улувату для балийцев трудно переоценить. Этот регион — одна из духовных основ острова, с храмом, который входит в шестёрку главных "морских храмов" Бали (Sad Kahyangan), охраняющих остров от злых духов. Согласно местным верованиям, здесь обитает божественная энергия, защищающая Бали с южной стороны.
Мария Соловьёва, travel-фотограф
Мой первый визит в Улувату был незапланированным решением, принятым после недели, проведённой в туристических районах Бали. "Хочу увидеть настоящий остров," — сказала я своему водителю. Когда мы поднялись по крутой дороге на плато Букит, открывшаяся панорама заставила меня замереть. Изумрудные холмы резко обрывались в океан, а на самом краю утёса, словно вырастая из него, стоял древний храм. "Здесь я проведу следующую неделю," — решила я тогда. Это решение изменило весь ход моей поездки. Вместо запланированного маршрута я сняла маленькую виллу с видом на океан и каждый вечер проводила на скалах Улувату, наблюдая, как солнце опускается в Индийский океан, а танцоры кечак рассказывают истории своих предков на фоне пылающего неба. Именно здесь родились мои лучшие фотографии Бали, которые позже принесли мне первую профессиональную награду.
В последние годы Улувату стал привлекать не только искателей духовности и сёрферов, но и состоятельных путешественников. Здесь появились роскошные виллы и бутик-отели, гармонично вписанные в ландшафт, а также рестораны мирового класса, предлагающие гастрономические изыски с видом на океан. При этом, в отличие от других курортов Бали, развитие здесь идёт бережно, с уважением к природе и местным традициям.
Особую ценность представляет экосистема Улувату. Здесь обитают многочисленные колонии обезьян, разнообразные виды птиц и уникальная прибрежная флора. Местные власти и экологические организации предпринимают серьёзные усилия для сохранения этого природного богатства.
|Характеристика
|Улувату
|Кута
|Убуд
|Главные достопримечательности
|Храм Пура Лухур, утёсы, пляжи для серфинга
|Пляжный отдых, шоппинг, ночная жизнь
|Рисовые террасы, лес обезьян, храмы
|Атмосфера
|Спокойная, духовная, созерцательная
|Оживлённая, туристическая, шумная
|Культурная, художественная, размеренная
|Тип отдыха
|Серфинг, духовные практики, уединение
|Пляжный отдых, тусовки, шоппинг
|Культурный туризм, йога, эко-туризм
|Подходит для
|Сёрферов, ценителей природы, пар
|Молодёжи, семей с детьми, начинающих туристов
|Ценителей искусства, йогов, интровертов
Храм Улувату: священное место с видом на океан
Пура Лухур Улувату — жемчужина не только одноимённого курорта, но и всего Бали. Этот храмовый комплекс, построенный в XI веке яванским мудрецом Эмпу Кутураном, расположен на самом краю 70-метрового утёса, нависающего над Индийским океаном. По верованиям балийских индуистов, Пура Лухур защищает остров от злых морских духов и является одним из шести главных "храмов направлений" Бали. 🛕
Архитектура храма воплощает классический балийский стиль: многоярусные пагоды с характерными крышами меру, искусно вырезанные каменные ворота и статуи охраняющих демонов. В отличие от многих других балийских храмов, здесь нет пышных украшений или ярких красок — сдержанный серый камень создаёт ощущение вечности и гармонично сливается с окружающими скалами.
Территория храма разделена на три части, символизирующие три мира в индуистской космологии: мир демонов (бхур-лока), мир людей (бхува-лока) и мир богов (свах-лока). Посетителям доступны только первые два уровня, а в святая святых могут входить лишь молящиеся с подношениями и храмовые служители.
Сергей Артемов, культуролог
Я изучал балийские храмы годами, но Улувату всегда занимал особое место в моих исследованиях. Однажды мне посчастливилось попасть на Одалан — храмовый праздник, который проводится в Пура Лухур каждые 210 дней согласно балийскому календарю. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. С раннего утра сотни местных жителей в традиционных одеждах поднимались по крутой тропе к храму, неся на головах корзины с фруктами, цветами и ритуальной пищей. Атмосфера была наполнена благовониями и звуками гамелана — традиционного балийского оркестра. Женщины в ярких саронгах грациозно двигались в ритуальном танце, а жрецы — пемангку — проводили сложные церемонии, читая древние мантры. Когда на закате начался танец кечак, исполняемый сотней мужчин с обнаженными торсами, создающих гипнотический ритм только своими голосами, я ощутил, как время остановилось. В этот момент я понял — Улувату не просто туристическая достопримечательность, это живое сердце балийской духовности, бьющееся в том же ритме, что и тысячу лет назад.
Особое внимание стоит обратить на живущих на территории храма макак. Эти обезьяны считаются хранителями святыни, но для туристов они представляют определенную опасность — животные очень ловко и быстро похищают очки, камеры, украшения и другие блестящие предметы. При посещении храма рекомендуется не брать с собой ценные вещи или надежно их закреплять.
Лучшее время для посещения храма — перед закатом. В этот момент можно не только насладиться красотой архитектуры, но и увидеть традиционный балийский танец кечак, который проводится на специальной площадке с видом на океан каждый вечер. Этот ритуальный "обезьяний танец", в котором участвует до 100 мужчин, воссоздает эпизоды из древнеиндийского эпоса "Рамаяна" и считается одним из самых впечатляющих культурных представлений Бали.
- Храм открыт для посещения ежедневно с 9:00 до 19:00
- Стоимость входного билета составляет около 50,000 индонезийских рупий (примерно 3.5 USD)
- Представления кечак начинаются в 18:00 и длятся около часа
- Обязательно соблюдение дресс-кода: необходимо носить саронг и храмовый шарф (можно взять напрокат при входе)
- Запрещено входить женщинам во время менструации (согласно местным верованиям)
Помимо основного храмового комплекса, стоит исследовать и окрестности — многочисленные тропинки ведут к смотровым площадкам, откуда открываются захватывающие виды на океан и окрестные скалы. При ясной погоде отсюда можно увидеть даже соседний остров Ява.
Потрясающие панорамы и лучшие смотровые площадки курорта
Если вы спросите любого, кто побывал в Улувату, что его впечатлило больше всего, ответ будет однозначным — виды. Эта часть Бали словно создана для панорамных фотографий и незабываемых закатов. Прибрежные утесы курорта предлагают поистине кинематографические пейзажи, которые меняются в зависимости от времени суток и погодных условий. 📸
Самая известная смотровая площадка находится непосредственно на территории храма Улувату. Здесь можно наблюдать, как солнце медленно погружается в океан, окрашивая небо в невероятные цвета от золотисто-желтого до насыщенного пурпурного. Этот вид особенно впечатляет во время представления танца кечак, когда гипнотические ритмы сливаются с шумом прибоя.
Однако на курорте есть и менее известные, но не менее впечатляющие места для созерцания пейзажей:
- Каранг Бома — секретная смотровая площадка, расположенная всего в нескольких километрах от храма Улувату. Эта небольшая полоска суши, выступающая в океан, предлагает 180-градусный обзор прибрежных скал и волн.
- Томас Бич Клифф Пойнт — каменный выступ над одноименным пляжем, идеальное место для наблюдения за сёрферами и морскими закатами без толп туристов.
- Пиннаклс — возвышенность возле пляжа Баланган с потрясающим видом на линию прибоя и скалистый берег.
- Кафе El Kabron — престижный ресторан на скале, предлагающий испанскую кухню и впечатляющие виды на океан. Идеальное место для романтического ужина.
- Буки Пенинсула Лукаут — малоизвестная смотровая площадка, откуда открывается вид на весь полуостров Букит и океан с обеих сторон.
Для фотографов Улувату — настоящая сокровищница. Игра света на воде, драматические скалы и характерные для Бали храмовые силуэты создают идеальные условия для пейзажной и архитектурной съемки. Особенно впечатляющие кадры получаются в "золотые часы" — период примерно за час до заката и после рассвета, когда свет приобретает мягкое золотистое свечение.
Чтобы в полной мере ощутить величие местных пейзажей, стоит арендовать скутер и самостоятельно исследовать побережье. Петляющие дороги вдоль берега приведут вас к уединенным бухтам и скалистым выступам, о которых не пишут в путеводителях. 🛵
|Смотровая площадка
|Особенности
|Лучшее время для посещения
|Уровень туристической загруженности
|Храм Улувату
|Исторический комплекс, танец кечак, обезьяны
|17:00-18:30 (перед закатом)
|Очень высокий
|Каранг Бома
|Каменистый выступ, 180° вид на океан
|Закат (18:00-19:00)
|Средний
|Томас Бич Клифф
|Вид на пляж с сёрферами и коралловый риф
|Утро (8:00-10:00)
|Низкий
|Пиннаклс
|Скалистые формации, вид на пляж Баланган
|Полдень (12:00-14:00)
|Низкий
|El Kabron
|Ресторан на скале, бассейн-инфинити, коктейли
|Закат (требуется бронирование)
|Высокий (в высокий сезон)
Для любителей медитации и йоги местные панорамы предлагают уникальное пространство для практики. Многие виллы и отели Улувату включают в свою инфраструктуру специальные павильоны для йоги с видом на океан. Представьте: утренняя приветственная поза солнцу (сурья намаскар) на фоне реального восхода над Индийским океаном — опыт, который останется с вами навсегда.
Важно помнить о безопасности при посещении смотровых площадок: многие из них не оборудованы ограждениями, а высота скал может достигать 70 метров. Особенно внимательными стоит быть при сильном ветре и после дождя, когда камни становятся скользкими.
Пляжи Улувату: идеальные места для отдыха и серфинга
Побережье Улувату — это не один сплошной пляж, а череда уникальных бухт, каждая со своим характером и атмосферой. В отличие от северных курортов Бали с их пологими песчаными берегами, здесь преобладают скрытые бухты, доступ к которым часто требует спуска по крутым лестницам, вырубленным в скалах. Но усилия стоят результата — вас ждут кристально чистая вода и золотистый песок в обрамлении величественных утесов. 🏖️
Пляжи Улувату известны во всем мире прежде всего среди сёрферов. Благодаря особенностям дна и направлению течений здесь формируются идеальные волны, подходящие как для профессионалов, так и для начинающих. Это место проведения международных соревнований по серфингу, включая этапы World Surf League.
Основные пляжи региона Улувату:
- Паданг-Паданг — небольшой, но невероятно живописный пляж, получивший мировую известность после съемок фильма "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс. Узкий проход между скалами ведет к укромной бухте с мягким белым песком.
- Улувату Бич (Сулубан) — легендарное место для профессиональных сёрферов, где волны могут достигать 8 метров в высоту. Живописная лестница, вырубленная в скале, ведет к небольшой пещере, через которую можно попасть на пляж.
- Баланган Бич — протяженный пляж с впечатляющими скальными формациями и более спокойной атмосферой. Идеален для новичков в серфинге и любителей расслабленного отдыха.
- Бингин Бич — укромный пляж с рифом, создающим как мощные волны для опытных сёрферов, так и лагуны с спокойной водой для плавания во время отлива.
- Томас Бич — один из наименее известных пляжей региона, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет уединения. При отливе открываются живописные коралловые заросли.
- Нунгнунг Бич — пляж с белоснежным песком и бирюзовой водой, доступ к которому возможен только по крутой лестнице. Известен своим "секретным" гротом.
Большинство пляжей Улувату имеет базовую инфраструктуру — небольшие кафе (варунги), предлагающие свежие морепродукты и прохладительные напитки, пункты проката досок для серфинга и шезлонгов. На более популярных пляжах, таких как Паданг-Паданг и Баланган, работают школы серфинга, где можно взять уроки у местных профессионалов.
Важно учитывать особенности приливов и отливов при планировании пляжного отдыха в Улувату. Во время отлива некоторые пляжи значительно увеличиваются в размерах, обнажая коралловые рифы и создавая природные бассейны. При приливе площадь песчаной полосы может сокращаться вдвое, а на некоторых пляжах вода может доходить до скал, полностью скрывая песок.
Безопасность на пляжах Улувату требует особого внимания. Сильные течения, подводные скалы и резкий перепад глубин могут представлять опасность для неопытных пловцов. На большинстве пляжей нет спасателей, поэтому необходимо соблюдать осторожность и уважать стихию океана.
Для тех, кто не увлекается серфингом, пляжи Улувату предлагают другие виды активности — снорклинг в защищенных бухтах, йогу на рассвете, фотосессии в естественных скальных арках или просто созерцание невероятных закатов с бокалом свежевыжатого сока.
Практические советы для посещения курорта на Бали
Планирование поездки в Улувату требует некоторой подготовки, чтобы ваше пребывание в этом райском уголке Бали было комфортным и запоминающимся. Следующие практические рекомендации помогут избежать распространенных ошибок и максимально насладиться отдыхом. 🧳
Как добраться до Улувату
Ближайший международный аэропорт — Нгурах-Рай в Денпасаре, расположенный примерно в 20 км от Улувату. От аэропорта можно добраться несколькими способами:
- Такси с фиксированной ценой (около 250,000-350,000 рупий)
- Приложения Grab или Gojek (более экономичный вариант, но водители могут отказаться от дальних поездок)
- Аренда скутера прямо в аэропорту (для опытных водителей)
- Трансфер от отеля (многие отели Улувату предлагают эту услугу за дополнительную плату)
Где остановиться
Улувату предлагает размещение на любой вкус и бюджет, от роскошных вилл с частными бассейнами до уютных гестхаусов:
- Роскошный отдых: Six Senses Uluwatu, Bulgari Resort Bali, Alila Villas Uluwatu
- Средний ценовой сегмент: Gravity Hotel Uluwatu, Uluwatu Surf Villas, Blue Point Bay Villas
- Бюджетное размещение: Devata Giri Home Stay, Belong Bunter Homestay, Thomas Homestay Uluwatu
Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно если вы планируете посещение в высокий сезон (июнь-август и декабрь-январь).
Передвижение по Улувату
Общественный транспорт в этом районе Бали практически отсутствует, поэтому для комфортного перемещения рекомендуется:
- Арендовать скутер (от 70,000 рупий в день) — самый удобный способ исследовать район
- Воспользоваться услугами водителя на день (около 500,000-700,000 рупий)
- Использовать приложения для заказа такси (Grab, Gojek), но учитывать, что в некоторых районах Улувату сигнал может отсутствовать
При аренде скутера обязательно имейте при себе международные права и носите шлем — местная полиция регулярно проводит проверки и выписывает штрафы.
Лучшее время для посещения
Улувату, как и весь Бали, имеет тропический климат с двумя основными сезонами:
- Сухой сезон (май-сентябрь) — идеальное время для пляжного отдыха и серфинга с минимальным количеством осадков и комфортной температурой.
- Сезон дождей (октябрь-апрель) — характеризуется кратковременными, но интенсивными ливнями, обычно во второй половине дня. Воздух более влажный, но цены на жилье ниже.
Для сёрферов важно знать, что лучшие волны на западном побережье Улувату бывают в сухой сезон, а на восточном — во время сезона дождей.
Финансовые вопросы
В Улувату, как и в большинстве туристических мест Бали, используется местная валюта — индонезийская рупия (IDR). Советы по финансам:
- Снимайте деньги в банкоматах крупных банков (BCA, Mandiri), чтобы избежать высоких комиссий
- Имейте при себе наличные — многие небольшие кафе и магазины не принимают карты
- Торгуйтесь на рынках и при заказе такси без счетчика (можно уменьшить цену на 30-50%)
- Средний бюджет на день (без проживания) — от 500,000 рупий на человека
Культурные особенности и этикет
Балийцы — преимущественно индуисты, и их культура требует уважения к определенным традициям:
- При посещении храмов необходимо надевать саронг и храмовый пояс (можно арендовать при входе)
- Не трогайте головы местных жителей (включая детей) — в балийской культуре голова считается священной
- Снимайте обувь перед входом в дом или храм
- Используйте правую руку для еды и передачи предметов
- Одевайтесь скромно вне пляжа, особенно в сельской местности
Что взять с собой
Помимо стандартного набора для отпуска, в Улувату пригодятся:
- Солнцезащитный крем с высоким SPF (солнце на Бали особенно активное)
- Репеллент от комаров и других насекомых
- Удобная обувь для спуска к пляжам по крутым лестницам
- Легкая куртка или шаль для вечернего бриза на скалах
- Водонепроницаемый чехол для телефона/камеры при посещении пляжей
При соблюдении этих рекомендаций ваше путешествие в Улувату станет поистине незабываемым опытом, полным ярких впечатлений и открытий. 🌟
Улувату — это место, где география встречается с духовностью, создавая уникальный уголок мира, который невозможно сравнить ни с чем другим. Здесь, на краю скалы, между небом и океаном, ощущаешь себя частью чего-то большего, древнего, вечного. Каждый, кто хоть раз встречал закат в Улувату, уносит с собой частичку этой магии — будь то в виде фотографий, воспоминаний или внутреннего ощущения гармонии. И именно эта невидимая связь заставляет путешественников возвращаться сюда снова и снова, как будто отвечая на молчаливый зов утесов, храмов и волн.
Читайте также
- Кута на Бали: рай для серферов, пляжный отдых и ночная жизнь
- Карта курортов Бали: путеводитель по райским уголкам острова
- Топ-5 курортов Бали: где лучше отдыхать – отзывы и советы туристов
- Фотографии пляжей и отелей Бали: рай для инстаграм-блогеров
- Санур на Бали: безопасный рай для семейного отдыха с детьми
- Храм Улувату на Бали: рай для сёрферов на краю утеса
Герман Куликов
тревел-редактор