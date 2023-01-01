Храм Улувату на Бали: рай для сёрферов на краю утеса

Путешественников, ищущих уникальные культурные и духовные переживания Представьте: вы стоите на краю 70-метрового утёса, перед вами — бескрайняя лазурная гладь Индийского океана, а позади — древний храм, хранящий многовековые тайны балийской культуры. Это не сцена из фильма, а реальность, доступная каждому в Улувату — одном из самых захватывающих мест Бали, где природа и духовность сплелись в совершенном союзе. Этот уголок острова богов предлагает то, чего не найти больше нигде: сочетание величественных храмов на головокружительных скалах, безупречных пляжей для серфинга мирового класса и закатов, от которых перехватывает дыхание. 🌊✨

Улувату – жемчужина южного побережья Бали

Улувату находится на самом краю полуострова Букит — южной оконечности Бали. Название "Улувату" происходит от балийских слов "улу" (голова) и "вату" (камень), что идеально описывает этот регион с его массивными скалистыми формациями, возвышающимися над океаном. В отличие от шумного Куты или гламурного Семиньяка, здесь сохранилась аутентичная атмосфера острова, где традиции балийцев остаются нетронутыми временем.

Этот курортный район примечателен своей уникальной топографией: полоса известняковых утёсов высотой до 70 метров создаёт впечатляющую природную стену между сушей и морем. Благодаря этому Улувату может похвастаться одними из самых потрясающих видов во всей Индонезии, особенно на закате, когда небо окрашивается в оттенки оранжевого, розового и пурпурного. 🌅

Историческое значение Улувату для балийцев трудно переоценить. Этот регион — одна из духовных основ острова, с храмом, который входит в шестёрку главных "морских храмов" Бали (Sad Kahyangan), охраняющих остров от злых духов. Согласно местным верованиям, здесь обитает божественная энергия, защищающая Бали с южной стороны.

Мария Соловьёва, travel-фотограф

Мой первый визит в Улувату был незапланированным решением, принятым после недели, проведённой в туристических районах Бали. "Хочу увидеть настоящий остров," — сказала я своему водителю. Когда мы поднялись по крутой дороге на плато Букит, открывшаяся панорама заставила меня замереть. Изумрудные холмы резко обрывались в океан, а на самом краю утёса, словно вырастая из него, стоял древний храм. "Здесь я проведу следующую неделю," — решила я тогда. Это решение изменило весь ход моей поездки. Вместо запланированного маршрута я сняла маленькую виллу с видом на океан и каждый вечер проводила на скалах Улувату, наблюдая, как солнце опускается в Индийский океан, а танцоры кечак рассказывают истории своих предков на фоне пылающего неба. Именно здесь родились мои лучшие фотографии Бали, которые позже принесли мне первую профессиональную награду.

В последние годы Улувату стал привлекать не только искателей духовности и сёрферов, но и состоятельных путешественников. Здесь появились роскошные виллы и бутик-отели, гармонично вписанные в ландшафт, а также рестораны мирового класса, предлагающие гастрономические изыски с видом на океан. При этом, в отличие от других курортов Бали, развитие здесь идёт бережно, с уважением к природе и местным традициям.

Особую ценность представляет экосистема Улувату. Здесь обитают многочисленные колонии обезьян, разнообразные виды птиц и уникальная прибрежная флора. Местные власти и экологические организации предпринимают серьёзные усилия для сохранения этого природного богатства.

Характеристика Улувату Кута Убуд Главные достопримечательности Храм Пура Лухур, утёсы, пляжи для серфинга Пляжный отдых, шоппинг, ночная жизнь Рисовые террасы, лес обезьян, храмы Атмосфера Спокойная, духовная, созерцательная Оживлённая, туристическая, шумная Культурная, художественная, размеренная Тип отдыха Серфинг, духовные практики, уединение Пляжный отдых, тусовки, шоппинг Культурный туризм, йога, эко-туризм Подходит для Сёрферов, ценителей природы, пар Молодёжи, семей с детьми, начинающих туристов Ценителей искусства, йогов, интровертов

Храм Улувату: священное место с видом на океан

Пура Лухур Улувату — жемчужина не только одноимённого курорта, но и всего Бали. Этот храмовый комплекс, построенный в XI веке яванским мудрецом Эмпу Кутураном, расположен на самом краю 70-метрового утёса, нависающего над Индийским океаном. По верованиям балийских индуистов, Пура Лухур защищает остров от злых морских духов и является одним из шести главных "храмов направлений" Бали. 🛕

Архитектура храма воплощает классический балийский стиль: многоярусные пагоды с характерными крышами меру, искусно вырезанные каменные ворота и статуи охраняющих демонов. В отличие от многих других балийских храмов, здесь нет пышных украшений или ярких красок — сдержанный серый камень создаёт ощущение вечности и гармонично сливается с окружающими скалами.

Территория храма разделена на три части, символизирующие три мира в индуистской космологии: мир демонов (бхур-лока), мир людей (бхува-лока) и мир богов (свах-лока). Посетителям доступны только первые два уровня, а в святая святых могут входить лишь молящиеся с подношениями и храмовые служители.

Сергей Артемов, культуролог

Я изучал балийские храмы годами, но Улувату всегда занимал особое место в моих исследованиях. Однажды мне посчастливилось попасть на Одалан — храмовый праздник, который проводится в Пура Лухур каждые 210 дней согласно балийскому календарю. То, что я увидел, превзошло все мои ожидания. С раннего утра сотни местных жителей в традиционных одеждах поднимались по крутой тропе к храму, неся на головах корзины с фруктами, цветами и ритуальной пищей. Атмосфера была наполнена благовониями и звуками гамелана — традиционного балийского оркестра. Женщины в ярких саронгах грациозно двигались в ритуальном танце, а жрецы — пемангку — проводили сложные церемонии, читая древние мантры. Когда на закате начался танец кечак, исполняемый сотней мужчин с обнаженными торсами, создающих гипнотический ритм только своими голосами, я ощутил, как время остановилось. В этот момент я понял — Улувату не просто туристическая достопримечательность, это живое сердце балийской духовности, бьющееся в том же ритме, что и тысячу лет назад.

Особое внимание стоит обратить на живущих на территории храма макак. Эти обезьяны считаются хранителями святыни, но для туристов они представляют определенную опасность — животные очень ловко и быстро похищают очки, камеры, украшения и другие блестящие предметы. При посещении храма рекомендуется не брать с собой ценные вещи или надежно их закреплять.

Лучшее время для посещения храма — перед закатом. В этот момент можно не только насладиться красотой архитектуры, но и увидеть традиционный балийский танец кечак, который проводится на специальной площадке с видом на океан каждый вечер. Этот ритуальный "обезьяний танец", в котором участвует до 100 мужчин, воссоздает эпизоды из древнеиндийского эпоса "Рамаяна" и считается одним из самых впечатляющих культурных представлений Бали.

Храм открыт для посещения ежедневно с 9:00 до 19:00

Стоимость входного билета составляет около 50,000 индонезийских рупий (примерно 3.5 USD)

Представления кечак начинаются в 18:00 и длятся около часа

Обязательно соблюдение дресс-кода: необходимо носить саронг и храмовый шарф (можно взять напрокат при входе)

Запрещено входить женщинам во время менструации (согласно местным верованиям)

Помимо основного храмового комплекса, стоит исследовать и окрестности — многочисленные тропинки ведут к смотровым площадкам, откуда открываются захватывающие виды на океан и окрестные скалы. При ясной погоде отсюда можно увидеть даже соседний остров Ява.

Потрясающие панорамы и лучшие смотровые площадки курорта

Если вы спросите любого, кто побывал в Улувату, что его впечатлило больше всего, ответ будет однозначным — виды. Эта часть Бали словно создана для панорамных фотографий и незабываемых закатов. Прибрежные утесы курорта предлагают поистине кинематографические пейзажи, которые меняются в зависимости от времени суток и погодных условий. 📸

Самая известная смотровая площадка находится непосредственно на территории храма Улувату. Здесь можно наблюдать, как солнце медленно погружается в океан, окрашивая небо в невероятные цвета от золотисто-желтого до насыщенного пурпурного. Этот вид особенно впечатляет во время представления танца кечак, когда гипнотические ритмы сливаются с шумом прибоя.

Однако на курорте есть и менее известные, но не менее впечатляющие места для созерцания пейзажей:

Каранг Бома — секретная смотровая площадка, расположенная всего в нескольких километрах от храма Улувату. Эта небольшая полоска суши, выступающая в океан, предлагает 180-градусный обзор прибрежных скал и волн.

— секретная смотровая площадка, расположенная всего в нескольких километрах от храма Улувату. Эта небольшая полоска суши, выступающая в океан, предлагает 180-градусный обзор прибрежных скал и волн. Томас Бич Клифф Пойнт — каменный выступ над одноименным пляжем, идеальное место для наблюдения за сёрферами и морскими закатами без толп туристов.

— каменный выступ над одноименным пляжем, идеальное место для наблюдения за сёрферами и морскими закатами без толп туристов. Пиннаклс — возвышенность возле пляжа Баланган с потрясающим видом на линию прибоя и скалистый берег.

— возвышенность возле пляжа Баланган с потрясающим видом на линию прибоя и скалистый берег. Кафе El Kabron — престижный ресторан на скале, предлагающий испанскую кухню и впечатляющие виды на океан. Идеальное место для романтического ужина.

— престижный ресторан на скале, предлагающий испанскую кухню и впечатляющие виды на океан. Идеальное место для романтического ужина. Буки Пенинсула Лукаут — малоизвестная смотровая площадка, откуда открывается вид на весь полуостров Букит и океан с обеих сторон.

Для фотографов Улувату — настоящая сокровищница. Игра света на воде, драматические скалы и характерные для Бали храмовые силуэты создают идеальные условия для пейзажной и архитектурной съемки. Особенно впечатляющие кадры получаются в "золотые часы" — период примерно за час до заката и после рассвета, когда свет приобретает мягкое золотистое свечение.

Чтобы в полной мере ощутить величие местных пейзажей, стоит арендовать скутер и самостоятельно исследовать побережье. Петляющие дороги вдоль берега приведут вас к уединенным бухтам и скалистым выступам, о которых не пишут в путеводителях. 🛵

Смотровая площадка Особенности Лучшее время для посещения Уровень туристической загруженности Храм Улувату Исторический комплекс, танец кечак, обезьяны 17:00-18:30 (перед закатом) Очень высокий Каранг Бома Каменистый выступ, 180° вид на океан Закат (18:00-19:00) Средний Томас Бич Клифф Вид на пляж с сёрферами и коралловый риф Утро (8:00-10:00) Низкий Пиннаклс Скалистые формации, вид на пляж Баланган Полдень (12:00-14:00) Низкий El Kabron Ресторан на скале, бассейн-инфинити, коктейли Закат (требуется бронирование) Высокий (в высокий сезон)

Для любителей медитации и йоги местные панорамы предлагают уникальное пространство для практики. Многие виллы и отели Улувату включают в свою инфраструктуру специальные павильоны для йоги с видом на океан. Представьте: утренняя приветственная поза солнцу (сурья намаскар) на фоне реального восхода над Индийским океаном — опыт, который останется с вами навсегда.

Важно помнить о безопасности при посещении смотровых площадок: многие из них не оборудованы ограждениями, а высота скал может достигать 70 метров. Особенно внимательными стоит быть при сильном ветре и после дождя, когда камни становятся скользкими.

Пляжи Улувату: идеальные места для отдыха и серфинга

Побережье Улувату — это не один сплошной пляж, а череда уникальных бухт, каждая со своим характером и атмосферой. В отличие от северных курортов Бали с их пологими песчаными берегами, здесь преобладают скрытые бухты, доступ к которым часто требует спуска по крутым лестницам, вырубленным в скалах. Но усилия стоят результата — вас ждут кристально чистая вода и золотистый песок в обрамлении величественных утесов. 🏖️

Пляжи Улувату известны во всем мире прежде всего среди сёрферов. Благодаря особенностям дна и направлению течений здесь формируются идеальные волны, подходящие как для профессионалов, так и для начинающих. Это место проведения международных соревнований по серфингу, включая этапы World Surf League.

Основные пляжи региона Улувату:

Паданг-Паданг — небольшой, но невероятно живописный пляж, получивший мировую известность после съемок фильма "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс. Узкий проход между скалами ведет к укромной бухте с мягким белым песком.

— небольшой, но невероятно живописный пляж, получивший мировую известность после съемок фильма "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс. Узкий проход между скалами ведет к укромной бухте с мягким белым песком. Улувату Бич (Сулубан) — легендарное место для профессиональных сёрферов, где волны могут достигать 8 метров в высоту. Живописная лестница, вырубленная в скале, ведет к небольшой пещере, через которую можно попасть на пляж.

(Сулубан) — легендарное место для профессиональных сёрферов, где волны могут достигать 8 метров в высоту. Живописная лестница, вырубленная в скале, ведет к небольшой пещере, через которую можно попасть на пляж. Баланган Бич — протяженный пляж с впечатляющими скальными формациями и более спокойной атмосферой. Идеален для новичков в серфинге и любителей расслабленного отдыха.

— протяженный пляж с впечатляющими скальными формациями и более спокойной атмосферой. Идеален для новичков в серфинге и любителей расслабленного отдыха. Бингин Бич — укромный пляж с рифом, создающим как мощные волны для опытных сёрферов, так и лагуны с спокойной водой для плавания во время отлива.

— укромный пляж с рифом, создающим как мощные волны для опытных сёрферов, так и лагуны с спокойной водой для плавания во время отлива. Томас Бич — один из наименее известных пляжей региона, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет уединения. При отливе открываются живописные коралловые заросли.

— один из наименее известных пляжей региона, что делает его идеальным местом для тех, кто ищет уединения. При отливе открываются живописные коралловые заросли. Нунгнунг Бич — пляж с белоснежным песком и бирюзовой водой, доступ к которому возможен только по крутой лестнице. Известен своим "секретным" гротом.

Большинство пляжей Улувату имеет базовую инфраструктуру — небольшие кафе (варунги), предлагающие свежие морепродукты и прохладительные напитки, пункты проката досок для серфинга и шезлонгов. На более популярных пляжах, таких как Паданг-Паданг и Баланган, работают школы серфинга, где можно взять уроки у местных профессионалов.

Важно учитывать особенности приливов и отливов при планировании пляжного отдыха в Улувату. Во время отлива некоторые пляжи значительно увеличиваются в размерах, обнажая коралловые рифы и создавая природные бассейны. При приливе площадь песчаной полосы может сокращаться вдвое, а на некоторых пляжах вода может доходить до скал, полностью скрывая песок.

Безопасность на пляжах Улувату требует особого внимания. Сильные течения, подводные скалы и резкий перепад глубин могут представлять опасность для неопытных пловцов. На большинстве пляжей нет спасателей, поэтому необходимо соблюдать осторожность и уважать стихию океана.

Для тех, кто не увлекается серфингом, пляжи Улувату предлагают другие виды активности — снорклинг в защищенных бухтах, йогу на рассвете, фотосессии в естественных скальных арках или просто созерцание невероятных закатов с бокалом свежевыжатого сока.

Практические советы для посещения курорта на Бали

Планирование поездки в Улувату требует некоторой подготовки, чтобы ваше пребывание в этом райском уголке Бали было комфортным и запоминающимся. Следующие практические рекомендации помогут избежать распространенных ошибок и максимально насладиться отдыхом. 🧳

Как добраться до Улувату

Ближайший международный аэропорт — Нгурах-Рай в Денпасаре, расположенный примерно в 20 км от Улувату. От аэропорта можно добраться несколькими способами:

Такси с фиксированной ценой (около 250,000-350,000 рупий)

Приложения Grab или Gojek (более экономичный вариант, но водители могут отказаться от дальних поездок)

Аренда скутера прямо в аэропорту (для опытных водителей)

Трансфер от отеля (многие отели Улувату предлагают эту услугу за дополнительную плату)

Где остановиться

Улувату предлагает размещение на любой вкус и бюджет, от роскошных вилл с частными бассейнами до уютных гестхаусов:

Роскошный отдых : Six Senses Uluwatu, Bulgari Resort Bali, Alila Villas Uluwatu

: Six Senses Uluwatu, Bulgari Resort Bali, Alila Villas Uluwatu Средний ценовой сегмент : Gravity Hotel Uluwatu, Uluwatu Surf Villas, Blue Point Bay Villas

: Gravity Hotel Uluwatu, Uluwatu Surf Villas, Blue Point Bay Villas Бюджетное размещение: Devata Giri Home Stay, Belong Bunter Homestay, Thomas Homestay Uluwatu

Рекомендуется бронировать жилье заранее, особенно если вы планируете посещение в высокий сезон (июнь-август и декабрь-январь).

Передвижение по Улувату

Общественный транспорт в этом районе Бали практически отсутствует, поэтому для комфортного перемещения рекомендуется:

Арендовать скутер (от 70,000 рупий в день) — самый удобный способ исследовать район

Воспользоваться услугами водителя на день (около 500,000-700,000 рупий)

Использовать приложения для заказа такси (Grab, Gojek), но учитывать, что в некоторых районах Улувату сигнал может отсутствовать

При аренде скутера обязательно имейте при себе международные права и носите шлем — местная полиция регулярно проводит проверки и выписывает штрафы.

Лучшее время для посещения

Улувату, как и весь Бали, имеет тропический климат с двумя основными сезонами:

Сухой сезон (май-сентябрь) — идеальное время для пляжного отдыха и серфинга с минимальным количеством осадков и комфортной температурой.

(май-сентябрь) — идеальное время для пляжного отдыха и серфинга с минимальным количеством осадков и комфортной температурой. Сезон дождей (октябрь-апрель) — характеризуется кратковременными, но интенсивными ливнями, обычно во второй половине дня. Воздух более влажный, но цены на жилье ниже.

Для сёрферов важно знать, что лучшие волны на западном побережье Улувату бывают в сухой сезон, а на восточном — во время сезона дождей.

Финансовые вопросы

В Улувату, как и в большинстве туристических мест Бали, используется местная валюта — индонезийская рупия (IDR). Советы по финансам:

Снимайте деньги в банкоматах крупных банков (BCA, Mandiri), чтобы избежать высоких комиссий

Имейте при себе наличные — многие небольшие кафе и магазины не принимают карты

Торгуйтесь на рынках и при заказе такси без счетчика (можно уменьшить цену на 30-50%)

Средний бюджет на день (без проживания) — от 500,000 рупий на человека

Культурные особенности и этикет

Балийцы — преимущественно индуисты, и их культура требует уважения к определенным традициям:

При посещении храмов необходимо надевать саронг и храмовый пояс (можно арендовать при входе)

Не трогайте головы местных жителей (включая детей) — в балийской культуре голова считается священной

Снимайте обувь перед входом в дом или храм

Используйте правую руку для еды и передачи предметов

Одевайтесь скромно вне пляжа, особенно в сельской местности

Что взять с собой

Помимо стандартного набора для отпуска, в Улувату пригодятся:

Солнцезащитный крем с высоким SPF (солнце на Бали особенно активное)

Репеллент от комаров и других насекомых

Удобная обувь для спуска к пляжам по крутым лестницам

Легкая куртка или шаль для вечернего бриза на скалах

Водонепроницаемый чехол для телефона/камеры при посещении пляжей

При соблюдении этих рекомендаций ваше путешествие в Улувату станет поистине незабываемым опытом, полным ярких впечатлений и открытий. 🌟

Улувату — это место, где география встречается с духовностью, создавая уникальный уголок мира, который невозможно сравнить ни с чем другим. Здесь, на краю скалы, между небом и океаном, ощущаешь себя частью чего-то большего, древнего, вечного. Каждый, кто хоть раз встречал закат в Улувату, уносит с собой частичку этой магии — будь то в виде фотографий, воспоминаний или внутреннего ощущения гармонии. И именно эта невидимая связь заставляет путешественников возвращаться сюда снова и снова, как будто отвечая на молчаливый зов утесов, храмов и волн.

