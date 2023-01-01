Карта курортов Бали: путеводитель по райским уголкам острова

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Для кого эта статья:

Путешественники, планирующие поездку на Бали

Любители активного отдыха и приключений на природе

Люди, интересующиеся культурой и духовностью Бали Остров Бали — настоящая шкатулка с драгоценностями для путешественников, где каждый пляж и курорт сверкает по-своему. От оживлённых берегов Куты до уединённых бухт Амеда, от ультрасовременного Нуса-Дуа до богемного Чангу — этот индонезийский рай предлагает впечатляющее разнообразие мест для отдыха. Однако без правильной навигации первое знакомство с островом может превратиться в хаотичное приключение. Предлагаю вашему вниманию детальную карту-путеводитель по курортам и пляжам Бали, которая позволит спланировать идеальное путешествие, избежать туристических ловушек и открыть для себя те уголки острова, которые действительно резонируют с вашими ожиданиями. 🌴

Карта курортов Бали: ключевые туристические зоны острова

Бали, несмотря на свои скромные размеры (всего 145 км в длину и 80 км в ширину), предлагает удивительное разнообразие ландшафтов и курортных зон. Остров условно разделен на несколько туристических регионов, каждый со своим характером и атмосферой. 🗺️

Для удобства ориентации рассмотрим основные курортные зоны:

Регион Бали Основные курорты Особенности Южный Бали Кута, Семиньяк, Легиан, Нуса-Дуа, Джимбаран, Улувату Развитая инфраструктура, оживленная ночная жизнь, серфинг, международные отели Восточный Бали Санур, Кандидаса, Амед, Паданг Бай Спокойный отдых, снорклинг, дайвинг, традиционная культура Северный Бали Ловина, Перемутеран, Сингараджа Черные песчаные пляжи, наблюдение за дельфинами, дайвинг, уединение Центральный Бали Убуд, Тегаллаланг Культурный центр, рисовые террасы, храмы, ретриты Западный Бали Медеви, Негара Нетронутая природа, национальный парк, минимум туристов

Каждая из этих зон имеет свои уникальные черты, которые привлекают различные категории туристов:

Семейный отдых — Нуса-Дуа, Санур, Джимбаран

— Нуса-Дуа, Санур, Джимбаран Молодежный отдых и серфинг — Кута, Легиан, Семиньяк

— Кута, Легиан, Семиньяк Романтический отдых — Улувату, Джимбаран

— Улувату, Джимбаран Духовные практики — Убуд

— Убуд Снорклинг и дайвинг — Амед, Туламбен, Перемутеран

Марина Кравченко, профессиональный туристический гид Помню свою первую поездку на Бали — это было настоящее испытание картографических способностей. Вооружившись только бумажной картой и смутными советами из интернета, я планировала посетить "основные пляжи" за неделю. Реальность оказалась сложнее: часы в пробках между Семиньяком и Кутой, утомительный переезд в Убуд, который на карте казался "совсем рядом". На третий день я встретила опытного гида Вайяна, который, увидев мой исчерканный маршрут, только покачал головой: "Ты пытаешься объять необъятное. Бали нужно познавать постепенно, район за районом". Он набросал для меня схему острова с четкими географическими зонами и посоветовал сосредоточиться на южном побережье, оставив центр и север для следующего визита. Этот совет изменил всё. Вместо изматывающих переездов я наконец начала наслаждаться каждым местом, и Бали открылся с совершенно иной стороны. С тех пор я всегда рекомендую своим клиентам: "Определите свою главную зону интереса и исследуйте её полностью, вместо того чтобы гоняться за галочками на карте".

Южный Бали: популярные пляжи и прибрежные курорты

Южный Бали — самая развитая и посещаемая часть острова, где сосредоточены основные туристические потоки. Здесь находится международный аэропорт Нгурах-Рай, что делает эту зону отправной точкой для большинства путешественников. 🏄‍♂️

Рассмотрим основные курорты южного побережья:

Кута — старейший туристический район, известный широким песчаным пляжем с великолепными закатами. Идеален для начинающих серферов, молодежного отдыха и шопинга. Здесь расположено множество бюджетных отелей, ресторанов и ночных клубов.

— старейший туристический район, известный широким песчаным пляжем с великолепными закатами. Идеален для начинающих серферов, молодежного отдыха и шопинга. Здесь расположено множество бюджетных отелей, ресторанов и ночных клубов. Легиан — продолжение Куты на север, но немного спокойнее. Пляж тот же самый, но атмосфера менее суетливая, а отели более высокого класса.

— продолжение Куты на север, но немного спокойнее. Пляж тот же самый, но атмосфера менее суетливая, а отели более высокого класса. Семиньяк — модный район с бутик-отелями, стильными пляжными клубами и ресторанами высокой кухни. Пляж Семиньяк популярен среди опытных серферов.

— модный район с бутик-отелями, стильными пляжными клубами и ресторанами высокой кухни. Пляж Семиньяк популярен среди опытных серферов. Чангу — богемный курорт, привлекающий цифровых кочевников, веганов и любителей йоги. Знаменит пляжем Эхо-Бич с черным песком и потрясающими закатами.

— богемный курорт, привлекающий цифровых кочевников, веганов и любителей йоги. Знаменит пляжем Эхо-Бич с черным песком и потрясающими закатами. Нуса-Дуа — элитный анклав с роскошными отелями и приватными пляжами. Здесь самая чистая вода на южном побережье, идеальные условия для семейного отдыха и водных видов спорта.

— элитный анклав с роскошными отелями и приватными пляжами. Здесь самая чистая вода на южном побережье, идеальные условия для семейного отдыха и водных видов спорта. Джимбаран — рыбацкая деревушка, превратившаяся в курорт премиум-класса. Славится белоснежным песком, бирюзовой водой и ресторанами морепродуктов прямо на пляже.

— рыбацкая деревушка, превратившаяся в курорт премиум-класса. Славится белоснежным песком, бирюзовой водой и ресторанами морепродуктов прямо на пляже. Улувату — живописный полуостров с впечатляющими скалами, домами знаменитостей и секретными пляжами. Центр продвинутого серфинга и место расположения знаменитого храма Улувату.

Пляжи южного Бали имеют свои особенности, которые стоит учитывать при выборе места для отдыха:

Название пляжа Тип песка Волны Инфраструктура Идеален для Кута Бич Золотистый Средние, подходят для начинающих серферов Развитая, множество кафе и прокатов Серфинга, загара, людей-наблюдения Дримленд Белый Сильные, для опытных серферов Ограниченная Уединения, фотосессий, серфинга Пандава Белоснежный Спокойные Базовая, рестораны морепродуктов Спокойного купания, отдыха с детьми Баланган Белый От спокойных до средних Минимальная Фотографии, спокойного отдыха Нуса-Дуа Белоснежный Спокойные, защищены рифом Премиум-класса Плавания, снорклинга, семейного отдыха

В южной части Бали также расположен полуостров Букит — известняковое плато с драматическими скалистыми берегами, где находятся самые фотогеничные пляжи острова: Мелисти, Грин Боул, Нунгнунг и Тегал Ванги. Эти пляжи часто труднодоступны и требуют спуска по крутым лестницам, но вознаграждают невероятными видами и относительным уединением. 📸

Восточное и северное побережье: спокойные курортные зоны

Восточное и северное побережье Бали — это альтернативная реальность для тех, кто хочет избежать суеты южных курортов и познакомиться с аутентичной стороной острова. Здесь течет размеренная островная жизнь, а туристическая инфраструктура гармонично вписана в окружающий ландшафт. 🐠

Восточное побережье начинается с Санура — одного из первых курортов Бали, который сохранил свой неторопливый шарм. Пляж защищен коралловым рифом, создавая идеальные условия для спокойного купания и водных видов спорта:

Санур — "взрослый" курорт с широкой набережной, множеством ресторанов и комфортабельных отелей. Идеален для семей с детьми и пожилых путешественников.

— "взрослый" курорт с широкой набережной, множеством ресторанов и комфортабельных отелей. Идеален для семей с детьми и пожилых путешественников. Кандидаса — тихий прибрежный городок с видом на три священных острова. Пляжи здесь каменистые, но место славится своими коралловыми садами.

— тихий прибрежный городок с видом на три священных острова. Пляжи здесь каменистые, но место славится своими коралловыми садами. Паданг-Бай — небольшая гавань, откуда отправляются паромы на Ломбок и острова Гили. Известна белоснежным пляжем Уайт-Сэнд-Бич и отличным дайвингом.

— небольшая гавань, откуда отправляются паромы на Ломбок и острова Гили. Известна белоснежным пляжем Уайт-Сэнд-Бич и отличным дайвингом. Амед и Туламбен — мекка для дайверов с черными вулканическими пляжами. Здесь находится знаменитый затонувший корабль USAT Liberty и потрясающие коралловые рифы.

На северном побережье расположены курорты, которые редко посещаются массовыми туристами, но любимы опытными путешественниками:

Ловина — протяженная береговая линия с черным песком, известная возможностью наблюдать за дельфинами на рассвете. Спокойная атмосфера и бюджетное жилье.

— протяженная береговая линия с черным песком, известная возможностью наблюдать за дельфинами на рассвете. Спокойная атмосфера и бюджетное жилье. Перемутеран — тихая рыбацкая деревня, ставшая центром сохранения коралловых рифов. Рядом находится национальный морской парк Менджанган с лучшими местами для снорклинга на Бали.

— тихая рыбацкая деревня, ставшая центром сохранения коралловых рифов. Рядом находится национальный морской парк Менджанган с лучшими местами для снорклинга на Бали. Сингараджа — бывшая колониальная столица и крупнейший город северного Бали. Здесь можно познакомиться с голландской архитектурой и посетить водопады Гит-Гит и Секумпул.

Особенности восточных и северных пляжей:

Алексей Добрынин, специалист по экологическому туризму Моё знакомство с восточным побережьем Бали началось с профессионального интереса — я исследовал программы по восстановлению коралловых рифов в Амеде. Но то, что началось как рабочая поездка, быстро превратилось в личное откровение. Однажды утром, ещё до рассвета, местный рыбак Мади предложил мне отправиться с ним на традиционной лодке джукунг к "секретному месту". Мы вышли в море, когда первые лучи солнца только касались вершины горы Агунг. Проплыв вдоль побережья около получаса, мы бросили якорь у небольшой бухты, окруженной черными вулканическими скалами. "Здесь нет туристов, только рыба и кораллы," — сказал Мади, протягивая мне маску для снорклинга. Когда я опустил лицо в воду, то буквально потерял дар речи — подводный ландшафт восточного Бали оказался более впечатляющим, чем все раскрученные пляжи юга вместе взятые. Коралловые сады всех оттенков, стаи тропических рыб, морские звезды и даже небольшая черепаха, проплывшая мимо как почетный житель этого подводного царства. С тех пор я рекомендую всем своим клиентам: "Не ограничивайте себя южным побережьем. Настоящие сокровища Бали начинаются там, где заканчиваются популярные маршруты".

Восточное и северное побережье предлагают удивительные возможности для активного исследования подводного мира. Вот ТОП-5 мест для снорклинга и дайвинга в этих регионах:

Затонувший корабль USAT Liberty (Туламбен) — доступный даже для снорклинга, этот корабль времен Второй мировой войны лежит на глубине 3-30 метров и кишит морской жизнью. Остров Менджанган (северо-запад) — часть национального парка с нетронутыми коралловыми садами и кристально чистой водой. Стена Аменда (Амед) — вертикальный коралловый риф с богатой морской фауной, включая редкие виды рыб и морских звезд. Голубая лагуна (Паданг-Бай) — защищенная бухта с песчаным дном и множеством морских обитателей, идеальная для начинающих. Джемелук Бэй (Амед) — черный песчаный пляж с коралловыми рифами прямо у берега, где можно увидеть осьминогов и морских черепах.

Центральные и западные курорты Бали: природные красоты

Если прибрежные районы Бали привлекают любителей морского отдыха, то центральная часть острова — настоящий рай для ценителей природы, духовных практик и культурного наследия. Западное же побережье остается наименее исследованной частью Бали, сохранившей первозданную природу и традиционный уклад жизни. 🌄

Центральное нагорье Бали — сердце балийской культуры и духовности, где расположены:

Убуд — культурная столица Бали, окруженная рисовыми террасами и тропическими лесами. Центр искусства, йоги и традиционных ремесел. Здесь нет пляжей, но есть удивительная атмосфера творчества и духовности.

— культурная столица Бали, окруженная рисовыми террасами и тропическими лесами. Центр искусства, йоги и традиционных ремесел. Здесь нет пляжей, но есть удивительная атмосфера творчества и духовности. Тегаллаланг — район с самыми живописными рисовыми террасами на Бали, внесенными в список ЮНЕСКО. Популярное место для фотосессий и пеших прогулок.

— район с самыми живописными рисовыми террасами на Бали, внесенными в список ЮНЕСКО. Популярное место для фотосессий и пеших прогулок. Бедугул — горный курорт с прохладным климатом, расположенный у берегов озера Братан. Известен храмом Улун Дану и ботаническим садом.

— горный курорт с прохладным климатом, расположенный у берегов озера Братан. Известен храмом Улун Дану и ботаническим садом. Кинтамани — высокогорный район с потрясающими видами на вулкан Батур и одноименное озеро. Популярное место для треккинга и наблюдения за рассветом.

На западном побережье Бали туристическая инфраструктура только начинает развиваться, что делает этот регион привлекательным для искателей приключений и нетронутой природы:

Национальный парк Бали-Барат — заповедник, занимающий 10% площади острова, с нетронутыми экосистемами, редкими видами птиц и морской заповедной зоной.

— заповедник, занимающий 10% площади острова, с нетронутыми экосистемами, редкими видами птиц и морской заповедной зоной. Медеви — тихий прибрежный район с несколькими эко-курортами и серфинг-спотами для продвинутых серферов.

— тихий прибрежный район с несколькими эко-курортами и серфинг-спотами для продвинутых серферов. Балиан — набирающее популярность место среди серферов, ищущих нетронутые волны вдали от толп.

— набирающее популярность место среди серферов, ищущих нетронутые волны вдали от толп. Негара — город, известный своими буйволиными гонками (макепунг) и близостью к паромной переправе на Яву.

Центральные и западные районы Бали предлагают уникальные возможности для экотуризма и активного отдыха:

Восхождения на вулканы (Батур и Агунг)

Велосипедные туры по рисовым террасам

Рафтинг по реке Аюнг

Наблюдение за птицами в национальном парке

Посещение водопадов (Секумпул, Гит-Гит, Тукад Чепунг)

Трекинг через джунгли и традиционные деревни

Для желающих остановиться в центральной части Бали существует множество вариантов размещения — от бюджетных гестхаусов до роскошных вилл с видом на джунгли. Особенно популярны виллы и бутик-отели в районе Убуд, предлагающие уникальный опыт проживания среди природы, но с высоким уровнем комфорта. 🏡

Как перемещаться между пляжами и курортами Бали

Успешное исследование Бали во многом зависит от правильно выбранных способов передвижения. Расстояния на острове могут быть обманчивы: из-за горного ландшафта, состояния дорог и интенсивного трафика даже короткие поездки могут занимать длительное время. 🛵

Основные способы перемещения между курортами и пляжами:

Аренда скутера — самый популярный и гибкий способ передвижения. Стоимость аренды составляет 50,000-70,000 IDR (примерно 350-500 рублей) в день. Требуются международные права категории A и навыки вождения в хаотичном трафике. Такси — официальное такси Blue Bird с счетчиком или приложения Grab и GoJek предлагают комфортные поездки по фиксированным тарифам. Стоимость поездки из аэропорта до Куты — около 100,000 IDR (700 рублей), до Убуда — 300,000 IDR (2100 рублей). Частный водитель — оптимальный вариант для длительных поездок или туров по острову. Стоимость аренды автомобиля с водителем на полный день составляет 500,000-700,000 IDR (3500-5000 рублей). Общественный транспорт — автобусы Kura-Kura соединяют основные туристические районы юга Бали. Дневной проездной стоит 80,000 IDR (около 560 рублей). Быстрые катера — для поездок на соседние острова (Нуса-Пенида, Нуса-Ленбонган, Гили, Ломбок). Стоимость варьируется от 250,000 до 500,000 IDR (1750-3500 рублей) в одну сторону.

Примерное время в пути между основными туристическими зонами:

Маршрут Расстояние Время в пути Особенности маршрута Аэропорт — Кута 5 км 15-30 минут Короткая поездка, но возможны пробки Кута — Убуд 35 км 1-1,5 часа Интенсивное движение через Денпасар Убуд — Амед 70 км 2-2,5 часа Горная дорога с живописными видами Нуса-Дуа — Улувату 15 км 30-40 минут Хорошее дорожное покрытие Убуд — Ловина 80 км 2,5-3 часа Извилистая горная дорога, проходящая через Бедугул

Практические советы для передвижения по Бали:

Всегда закладывайте дополнительное время на поездки — пробки непредсказуемы, особенно в южной части острова.

Используйте офлайн-карты (Maps.me или Google Maps с загруженной картой Бали) — сигнал GPS работает даже без интернета.

Планируйте маршруты с учетом времени суток — избегайте поездок через центральные районы Денпасара в часы пик.

При аренде скутера внимательно проверяйте его состояние и всегда носите шлем (штраф за его отсутствие — 250,000 IDR).

Рассмотрите возможность базирования в 2-3 разных районах Бали во время длительного путешествия, чтобы минимизировать длительные переезды.

Для эффективного планирования маршрутов используйте приложения Waze или Google Maps, которые учитывают текущую дорожную ситуацию. Также полезно загрузить приложения Grab и Gojek для заказа такси или мотобайк-такси (опция Go-Ride). 📱

Оптимальная стратегия для исследования Бали — комбинировать разные способы передвижения в зависимости от маршрута и количества человек. Например, для ежедневных коротких поездок в пределах одного района подойдет скутер, а для длительных экскурсий по острову — аренда автомобиля с водителем.

Карта курортов Бали открывает перед путешественником не просто географию мест, но целую палитру возможностей для идеального отдыха. Остров сравним с музыкальным инструментом — каждая его часть звучит по-своему, создавая уникальную мелодию путешествия. Южное побережье исполняет энергичные ритмы серфинга и ночной жизни, восток и север звучат умиротворяющими нотами подводного мира и традиционной культуры, а центральные районы наполняют душу гармонией природы. Прислушайтесь к своим желаниям, выберите созвучный вам регион, и Бали непременно раскроет свои самые драгоценные сокровища. Остров тысячи храмов ждет вас — теперь вы знаете, как найти свой идеальный маршрут на этой удивительной карте.

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