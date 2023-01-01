Todoist: обзор функций планировщика, плюсы и минусы для задач

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Лица, работающие с множеством задач и проектов (фрилансеры, студенты, профессионалы)

Команды и стартапы, нуждающиеся в эффективных инструментах для управления проектами

Пользователи, заинтересованные в методологиях управления временем и задачами (например, GTD) Утонуть в потоке задач, дедлайнов и проектов сегодня легче лёгкого. Todoist — один из тех инструментов, который обещает спасательный круг в этом водовороте. Уже более 25 миллионов пользователей доверили этому планировщику организацию своей жизни — от покупки молока до запуска стартапа. Но действительно ли Todoist настолько универсален и эффективен, как о нём говорят? Давайте препарируем этот популярный инструмент, чтобы понять, станет ли он вашим надёжным помощником или очередным неоправданным приобретением. 🔍

Что такое Todoist: обзор основных возможностей сервиса

Todoist — это кроссплатформенное приложение для управления задачами, созданное компанией Doist в 2007 году. За 15+ лет существования оно эволюционировало из простого списка дел в комплексный инструмент для планирования и организации как личных, так и командных задач. 📱

Философия Todoist строится вокруг простоты и интуитивности, но под этой оболочкой скрывается мощный функционал:

Проекты и подпроекты — возможность группировать задачи в иерархические структуры

— возможность группировать задачи в иерархические структуры Метки — система тегов для гибкой категоризации задач

— система тегов для гибкой категоризации задач Фильтры — создание персонализированных выборок задач по разным критериям

— создание персонализированных выборок задач по разным критериям Приоритеты — четыре уровня важности от P1 (высший) до P4 (низший)

— четыре уровня важности от P1 (высший) до P4 (низший) Повторяющиеся задачи — гибкие настройки периодичности

— гибкие настройки периодичности Естественный ввод — интеллектуальное распознавание дат и параметров задачи при вводе

— интеллектуальное распознавание дат и параметров задачи при вводе Совместная работа — возможность делиться проектами и делегировать задачи

— возможность делиться проектами и делегировать задачи Карма — система геймификации для отслеживания продуктивности

Todoist работает практически на любой платформе: веб-версия, приложения для iOS и Android, расширения для браузеров, настольные приложения для Windows и macOS. Синхронизация происходит моментально, что позволяет начать работу на одном устройстве и продолжить на другом.

Версия Todoist Количество проектов Участников в проекте Фильтры Стоимость ($/месяц) Бесплатная 5 5 3 0 Pro Неограниченно 25 150 4 Business Неограниченно 50 150 6

Интерфейс Todoist минималистичен — никаких лишних элементов или визуальной перегруженности. Это осознанный выбор разработчиков, позволяющий сосредоточиться на самих задачах, а не на инструменте для их организации.

Михаил Соколов, руководитель продуктового направления Мой первый опыт с Todoist случился после катастрофического провала проекта из-за "потерянных" задач. Тогда мы использовали разрозненные Excel-таблицы и переписку в мессенджерах для управления командой из 12 разработчиков. Внедрение заняло всего день. Интуитивный интерфейс не требовал длительного обучения, а возможность писать "Созвониться с Павлом завтра в 15:00 #звонки @Павел !2" и получать уже структурированную задачу с датой, тегом, ответственным и приоритетом буквально изменила нашу продуктивность. Спустя квартал после внедрения Todoist количество просроченных задач снизилось на 64%, а время еженедельных статус-митингов сократилось с 2 часов до 40 минут — теперь нам не нужно тратить время на выяснение "кто и что должен был сделать".

Преимущества Todoist: за что ценят планировщик задач

Todoist занимает особое место среди приложений для управления задачами благодаря уникальному сочетанию минимализма и функциональности. Рассмотрим ключевые преимущества, которые выделяют его среди конкурентов. 🌟

Интеллектуальный ввод — Todoist распознает естественный язык, что позволяет быстро создавать задачи со всеми атрибутами. Например, ввод "Завершить презентацию завтра в 16:00 #работа !1" автоматически создаст задачу с датой, временем, тегом и высоким приоритетом.

— Todoist распознает естественный язык, что позволяет быстро создавать задачи со всеми атрибутами. Например, ввод "Завершить презентацию завтра в 16:00 #работа !1" автоматически создаст задачу с датой, временем, тегом и высоким приоритетом. Универсальная доступность — приложение доступно на 13 платформах с мгновенной синхронизацией между ними. Добавили задачу на телефоне — она тут же доступна на компьютере.

— приложение доступно на 13 платформах с мгновенной синхронизацией между ними. Добавили задачу на телефоне — она тут же доступна на компьютере. Гибкие повторения — поддерживаются как стандартные ("каждый понедельник"), так и сложные паттерны ("каждый третий четверг месяца").

— поддерживаются как стандартные ("каждый понедельник"), так и сложные паттерны ("каждый третий четверг месяца"). Интеграции — Todoist соединяется с более чем 60 сервисами, включая Google Calendar, Slack, Zapier, что позволяет встраивать его в существующие рабочие процессы.

— Todoist соединяется с более чем 60 сервисами, включая Google Calendar, Slack, Zapier, что позволяет встраивать его в существующие рабочие процессы. Система Карма — геймифицированное отслеживание продуктивности мотивирует выполнять задачи вовремя и достигать поставленных целей.

— геймифицированное отслеживание продуктивности мотивирует выполнять задачи вовремя и достигать поставленных целей. Офлайн-режим — все изменения сохраняются локально и синхронизируются при восстановлении соединения.

— все изменения сохраняются локально и синхронизируются при восстановлении соединения. Поддержка командной работы — делегирование задач, совместное редактирование проектов и комментарии позволяют эффективно координировать действия команды.

Особенно стоит отметить баланс между простотой и функциональностью. Todoist не перегружает интерфейс, при этом предоставляя мощные инструменты для организации задач. Это позволяет новичкам легко начать работу, а опытным пользователям — настроить систему под свои уникальные потребности.

Важным преимуществом является постоянное развитие и обновление. Команда Doist регулярно выпускает новые функции и улучшения, основываясь на обратной связи от пользователей. Например, недавно появившиеся доски Канбан расширили возможности визуализации рабочих процессов.

Екатерина Новикова, преподаватель MBA Я всегда была скептически настроена к цифровым планировщикам. Бумажный ежедневник казался надежнее, пока мой рабочий график не стал настолько плотным, что перенос невыполненных задач стал отнимать до часа ежедневно. Переход на Todoist случился, когда я готовила одновременно три курса для МВА-программы и работала над докторской диссертацией. Решающим фактором стала возможность быстро перемещать задачи между датами простым перетаскиванием. Через месяц я заметила, что мое ментальное напряжение значительно снизилось — больше не нужно было держать в голове десятки задач. Функция "Сегодня" позволила фокусироваться только на том, что действительно требует внимания прямо сейчас. Студенты заметили, что я стала быстрее отвечать на запросы и точнее соблюдать обещанные сроки проверки работ. А коллеги удивлялись моей способности помнить о задачах, о которых мы договаривались месяц назад. Моя "суперсила" — просто правильно настроенный Todoist.

Простота масштабирования — еще одно значимое достоинство. Todoist одинаково эффективен как для личного использования, так и для управления небольшими командами. При необходимости можно начать с базовой версии и постепенно расширять использование без необходимости миграции данных на другую платформу.

Недостатки Todoist: ограничения в работе с планировщиком

Несмотря на многочисленные достоинства, Todoist не лишен недостатков, которые могут стать решающими для некоторых пользователей. Понимание этих ограничений поможет принять взвешенное решение о целесообразности использования данного инструмента. 🚫

Ключевые недостатки Todoist:

Ограничения бесплатной версии — лимит в 5 активных проектов и 5 человек на проект может быстро стать препятствием даже для небольших команд

— лимит в 5 активных проектов и 5 человек на проект может быстро стать препятствием даже для небольших команд Отсутствие встроенного календаря — хотя есть интеграция с Google Calendar, встроенного календарного представления нет

— хотя есть интеграция с Google Calendar, встроенного календарного представления нет Ограниченная визуализация — несмотря на появление досок Канбан, возможности визуального планирования уступают специализированным решениям

— несмотря на появление досок Канбан, возможности визуального планирования уступают специализированным решениям Нет встроенного тайм-трекинга — для отслеживания времени, потраченного на задачи, требуется интеграция с сторонними сервисами

— для отслеживания времени, потраченного на задачи, требуется интеграция с сторонними сервисами Отсутствие диаграммы Ганта — сложно визуализировать зависимости между задачами и временную шкалу проекта

— сложно визуализировать зависимости между задачами и временную шкалу проекта Ограниченные возможности для подзадач — глубина вложенности подзадач ограничена одним уровнем

— глубина вложенности подзадач ограничена одним уровнем Недостаток инструментов для сложной коллаборации — нет встроенных инструментов для обсуждений, видеоконференций или вики

Существенным недостатком для организаций может стать отсутствие расширенных инструментов отчетности и аналитики. Todoist предлагает базовую статистику продуктивности, но для комплексного анализа эффективности команды этого недостаточно.

Функция Ограничение в Todoist Влияние на пользователя Вложенные подзадачи Только 1 уровень Затруднено планирование сложных проектов Хранение файлов Только внешние ссылки Необходимость использования дополнительных хранилищ Визуализация Ограниченная поддержка Канбан Сложно получить общую картину проекта Аналитика Базовая статистика Недостаточно данных для оптимизации процессов Кастомизация Ограниченная настройка полей Невозможность адаптации под специфические процессы

Пользователи с потребностью в детальном планировании могут быть разочарованы отсутствием настраиваемых полей. Нельзя добавить такие атрибуты, как "оценка времени", "процент выполнения" или произвольные метаданные задачи без обходных решений.

Модель ценообразования также вызывает вопросы у части пользователей. Разница между бесплатным и платным планом значительна, что создает ощущение принудительного перехода на Pro-версию при росте потребностей. При этом некоторые функции, бесплатные у конкурентов (например, расширенные фильтры), в Todoist доступны только по подписке.

Обратите внимание на отсутствие автоматических напоминаний в бесплатной версии. Для многих пользователей уведомления — критически важный компонент любого планировщика задач, и их ограничение в бесплатном плане может стать решающим фактором при выборе альтернативы.

Поддержка работы в офлайн-режиме, хотя и заявлена как преимущество, на практике иногда дает сбои при синхронизации, особенно при конфликтующих изменениях с разных устройств. Это может привести к потере данных или дублированию задач.

Todoist против конкурентов: сравнение с популярными аналогами

Рынок приложений для управления задачами насыщен разнообразными решениями, каждое из которых имеет свои сильные стороны. Чтобы определить, является ли Todoist оптимальным выбором, необходимо сравнить его с основными конкурентами. 🥊

Todoist vs. Asana

Asana позиционируется как более комплексное решение для управления проектами, в то время как Todoist сосредоточен на управлении задачами. Основные различия:

Asana предлагает более глубокую структуру с проектами, секциями и неограниченными уровнями подзадач

Todoist выигрывает в скорости создания задач благодаря умному вводу

Asana имеет встроенные инструменты для построения рабочих процессов и автоматизации

Todoist обеспечивает более быструю и стабильную работу на мобильных устройствах

Выбор между ними часто сводится к масштабу: для индивидуального использования или небольших команд Todoist может быть более удобным, в то время как Asana лучше справляется с комплексными проектами крупных команд.

Todoist vs. Trello

Trello известен своим визуальным подходом к управлению задачами через Канбан-доски:

Trello предлагает более интуитивный визуальный интерфейс

Todoist обеспечивает лучшую организацию больших объемов задач

Trello более гибок в кастомизации рабочих процессов

Todoist превосходит в работе с повторяющимися задачами и напоминаниями

Если визуализация рабочего процесса критична, Trello может быть предпочтительнее. Однако для управления множеством разноплановых задач Todoist предлагает более структурированный подход.

Todoist vs. Microsoft To Do

Microsoft To Do (преемник Wunderlist) интегрирован в экосистему Microsoft:

Microsoft To Do бесплатен и не имеет ограничений по количеству проектов

Todoist предлагает более развитые возможности для командной работы

Microsoft To Do тесно интегрирован с Outlook и другими продуктами Microsoft

Todoist имеет более широкий спектр интеграций с сторонними сервисами

Пользователям, глубоко интегрированным в экосистему Microsoft, To Do может предложить более бесшовный опыт, но Todoist превосходит его в функциональности и гибкости.

Todoist vs. TickTick

TickTick считается ближайшим конкурентом Todoist с похожим функционалом:

TickTick включает встроенный помодоро-таймер и трекер привычек

Todoist предлагает более интуитивный интерфейс и систему Кармы

TickTick имеет встроенное календарное представление

Todoist обеспечивает более стабильную синхронизацию между устройствами

Выбор между ними часто определяется потребностью в дополнительных функциях TickTick или предпочтением более отточенного основного функционала Todoist.

Функция Todoist Asana Trello Microsoft To Do Бесплатная версия Ограниченная (5 проектов) До 15 пользователей Ограниченная Полная Стоимость Pro ($/месяц) 4 10.99 5 0 Канбан-доски Базовые Расширенные Продвинутые Нет Подзадачи 1 уровень Неограниченно Через чеклисты 1 уровень Умный ввод Продвинутый Базовый Нет Базовый Интеграции 60+ 100+ 100+ Преимущественно Microsoft

При выборе между Todoist и его аналогами плюсы и минусы следует оценивать в контексте конкретных потребностей. Todoist выделяется своим балансом между простотой и функциональностью, что делает его универсальным решением для широкого спектра пользователей, но не всегда оптимальным для специфических сценариев использования.

Кому подойдет Todoist: рекомендации по использованию

Определение идеального пользователя Todoist позволит понять, стоит ли инвестировать время в освоение этого инструмента. Проанализируем, для каких сценариев и типов пользователей Todoist становится действительно незаменимым помощником. 🎯

Индивидуальным пользователям с разносторонними задачами

Todoist отлично подходит людям, которым необходимо управлять множеством разноплановых задач — от рабочих проектов до личных дел и покупок. Система проектов, меток и фильтров позволяет создать единую среду для всех сфер жизни, не смешивая их между собой.

Особенно эффективен Todoist для пользователей, часто переключающихся между устройствами. Если вы начинаете день с планирования на смартфоне, продолжаете работу на компьютере и хотите иметь доступ к задачам на планшете вечером, бесшовная синхронизация Todoist будет неоценимым преимуществом.

Фрилансерам и независимым специалистам

Для фрилансеров, жонглирующих несколькими клиентами и проектами одновременно, Todoist предлагает идеальный баланс между структурированностью и гибкостью. Возможность создать отдельный проект для каждого клиента, использовать метки для типов работ и установить приоритеты помогает эффективно распределять ресурсы.

Функция повторяющихся задач позволяет автоматизировать рутинные операции — от выставления счетов до отправки отчетов, что особенно важно для самозанятых специалистов, самостоятельно управляющих всеми аспектами своей деятельности.

Небольшим командам и стартапам

Команды до 10-15 человек найдут в Todoist достаточный функционал для эффективной координации работы. Возможность делегировать задачи, комментировать их и отслеживать прогресс обеспечивает необходимый уровень прозрачности без излишней сложности.

Особенно ценной для стартапов может быть быстрая настройка и минимальная кривая обучения. Когда ресурсы ограничены, а скорость имеет решающее значение, способность Todoist обеспечить функциональную систему управления задачами "из коробки" становится критически важной.

Пользователям методологии GTD (Getting Things Done)

Архитектура Todoist прекрасно соответствует принципам популярной методологии управления задачами GTD. Проекты можно использовать как области ответственности, метки — как контексты, а фильтры — для создания персонализированных представлений наподобие "Следующие действия" или "Ожидание".

Гибкие возможности сортировки и фильтрации позволяют быстро определить, какие задачи требуют внимания в текущем контексте, что является ключевым принципом GTD.

Кому Todoist может не подойти:

Крупным командам с комплексными проектами — для них могут быть более подходящими специализированные инструменты управления проектами

Пользователям, требующим глубокой визуализации взаимосвязей между задачами и временной шкалы

Организациям с жесткими требованиями к отчетности и аналитике

Тем, кто предпочитает иметь все функции в бесплатной версии

При выборе Todoist следует учитывать перспективы роста ваших потребностей. Если вы начинаете с простых персональных задач, но планируете переход к управлению командными проектами, стоит заранее оценить масштабируемость Todoist для ваших сценариев.

Аналоги Todoist могут предложить специфические функции, отсутствующие в этом планировщике, но мало кто из конкурентов может сравниться с общим уровнем проработки и надежности основного функционала. Именно в этой универсальности и заключается основное преимущество Todoist как ежедневного инструмента для управления задачами.

Todoist — это не просто приложение для списка дел, а инструмент для переосмысления подхода к управлению временем и задачами. Его сила не в количестве функций, а в продуманной экосистеме, которая адаптируется к вашему стилю работы, а не заставляет подстраиваться под себя. Правильно настроенный Todoist становится невидимым ассистентом, освобождающим ментальное пространство для действительно важных вещей — творчества, стратегического мышления и качественного выполнения задач. Возможно, лучший тест для любого инструмента продуктивности — это ответ на вопрос: "Помогает ли он мне достигать целей, или я трачу больше времени на его настройку, чем на работу?" Для миллионов пользователей Todoist ответ однозначен.

