Интеграция Todoist: новый уровень управления задачами в 2024

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Для кого эта статья:

Пользователи Todoist, стремящиеся повысить свою продуктивность через интеграции.

Менеджеры и команды, работающие с различными инструментами и сервисами для управления задачами.

Разработчики, заинтересованные в использовании API для создания собственных решений и интеграций. Todoist — превосходный инструмент управления задачами, но его истинная мощь раскрывается лишь при интеграции с другими сервисами. Представьте: ваши задачи из Gmail автоматически появляются в Todoist, встречи из календаря синхронизируются с вашим списком дел, а уведомления о дедлайнах приходят в Slack. Это не фантастика, а реальность, доступная каждому пользователю Todoist. Раскрывая потенциал интеграций, вы не просто экономите время — вы создаёте бесшовную экосистему для своей продуктивности. 🚀

Что дают интеграции Todoist: новый уровень продуктивности

Интеграции превращают Todoist из простого менеджера задач в центральный элемент вашей продуктивной экосистемы. Ключевая ценность заключается в устранении барьеров между различными инструментами, которыми вы пользуетесь ежедневно.

Согласно исследованиям, среднестатистический профессионал использует более 9 приложений в рабочем процессе. Переключение между ними отнимает до 32% рабочего времени. Интеграции Todoist решают эту проблему, объединяя разрозненные инструменты в единую систему.

Алексей Савельев, руководитель отдела разработки Наша команда столкнулась с типичной проблемой IT-отдела: разработчики использовали GitHub, маркетологи — Trello, а менеджеры — Google-таблицы. Информация терялась, задачи дублировались, дедлайны срывались. Я принял решение централизовать всё в Todoist. Первые две недели были болезненными — привычки менять сложно. Но когда сотрудники увидели, как задачи из писем автоматически попадают в их рабочие списки, а уведомления о новых задачах приходят в Slack, сопротивление исчезло. За первый месяц мы сократили время на коммуникацию на 28%, а количество просроченных задач уменьшилось вдвое. Ключевым фактором успеха стали именно интеграции — они позволили каждому продолжать работать в привычных инструментах, но с общей системой управления задачами.

Основные преимущества интеграций Todoist:

Экономия времени — автоматизация рутинных процессов создания и обработки задач

— автоматизация рутинных процессов создания и обработки задач Сокращение ошибок — исключение человеческого фактора при передаче информации

— исключение человеческого фактора при передаче информации Повышение доступности — ваши задачи доступны в любом используемом вами сервисе

— ваши задачи доступны в любом используемом вами сервисе Улучшение командной работы — синхронизация между разными инструментами разных членов команды

— синхронизация между разными инструментами разных членов команды Контекстуализация задач — привязка задач к письмам, документам, сообщениям

Тип интеграции Решаемая проблема Потенциальный выигрыш во времени Почтовые сервисы Потеря задач в потоке писем До 45 минут в день Календари Несоответствие планов и задач До 30 минут в день Мессенджеры Утерянные в чатах поручения До 60 минут в день Автоматизация Рутинные операции с задачами До 2 часов в неделю

Базовые интеграции Todoist: Google, Apple и Microsoft

Экосистемы технологических гигантов — первое, с чем большинство пользователей интегрируют Todoist. Это логично: Gmail, Google Calendar, Outlook или Apple Calendar вероятно уже являются частью вашего ежедневного рабочего процесса. 📅

Интеграция с Google

Gmail и Todoist — классическое сочетание. Расширение Todoist для Gmail позволяет:

Превращать письма в задачи одним кликом

Устанавливать сроки выполнения прямо из интерфейса Gmail

Добавлять контекст и метки к задачам, созданным из писем

Сохранять ссылку на оригинальное письмо в задаче

Установка происходит через Chrome Web Store или интерфейс Gmail в разделе "Дополнения". После активации в правой части экрана появляется панель Todoist.

Google Calendar и Todoist работают в двустороннем режиме:

Задачи с установленными сроками автоматически появляются в календаре

События календаря можно преобразовать в задачи Todoist

Изменения в любой из систем синхронизируются

Настройка выполняется в разделе "Настройки" → "Интеграции" → "Google Calendar".

Интеграция с Apple

Для пользователей экосистемы Apple доступны следующие интеграции:

Apple Mail — добавление задач из писем через меню "Поделиться"

— добавление задач из писем через меню "Поделиться" Apple Calendar — двусторонняя синхронизация событий и задач

— двусторонняя синхронизация событий и задач Siri — голосовое создание задач и проектов

— голосовое создание задач и проектов Apple Watch — быстрый доступ к задачам на запястье

Особенно полезна интеграция с Siri — фраза "Эй, Siri, добавь в Todoist задачу подготовить отчет к пятнице" мгновенно создает соответствующую запись с установленным сроком.

Интеграция с Microsoft

Пользователи Microsoft Office получают интеграцию с:

Outlook — создание задач из писем и встреч

— создание задач из писем и встреч Microsoft To Do — синхронизация между системами задач

— синхронизация между системами задач Teams — управление задачами внутри корпоративного мессенджера

— управление задачами внутри корпоративного мессенджера Power Automate — создание сложных сценариев автоматизации

Особенно мощной является интеграция с Power Automate (бывший Flow), позволяющая создавать комплексные сценарии автоматизации с участием десятков сервисов Microsoft.

Экосистема Ключевые интеграции Уникальные возможности Сложность настройки (1-10) Google Gmail, Calendar, Drive Двусторонняя синхронизация календарей, автоматический импорт задач из Gmail 3 Apple Mail, Calendar, Siri Голосовое управление через Siri, виджеты на iOS 2 Microsoft Outlook, Teams, Power Automate Корпоративная интеграция, комплексные сценарии автоматизации 6

Автоматизация с Zapier и IFTTT: создаем умные рабочие потоки

Настоящая магия начинается, когда вы подключаете Todoist к сервисам автоматизации. Zapier и IFTTT — два гиганта в этой области, позволяющие создавать автоматические рабочие потоки между сотнями приложений без единой строчки кода. 🤖

Zapier поддерживает более 3000 приложений и предлагает многошаговые автоматизации, где одно действие может запустить целую цепочку процессов. С Todoist возможно создавать сценарии, начиная от простых до комплексных корпоративных решений.

Популярные автоматизации с Zapier:

Создание задачи в Todoist при появлении новой строки в Google Spreadsheet

Добавление заметок из Evernote как подзадачи к существующим проектам

Публикация завершенных задач в отчет в Notion

Создание счетов в бухгалтерской системе при выполнении определенной задачи

Отправка SMS-уведомления при приближении дедлайна важной задачи

IFTTT (If This Then That) предлагает более простой подход с формулой "если произошло это, то сделай то". Платформа особенно хороша для интеграции с IoT-устройствами и социальными медиа.

Интересные сценарии с IFTTT:

Добавление задачи "Купить продукты" при снижении запаса в умном холодильнике

Создание задачи "Прочитать статью" при сохранении закладки в Pocket

Включение умной лампы определенного цвета при появлении задачи с высоким приоритетом

Добавление задачи "Зонт!" при прогнозе дождя на завтра

Марина Дорохова, персональный ассистент CEO Работа ассистента руководителя — это постоянный поток задач из разных источников: письма, звонки, личные просьбы, сообщения в мессенджерах. Раньше я использовала блокнот, Excel и память — это было катастрофой. Переломный момент наступил, когда я настроила цепочку автоматизаций через Zapier. Теперь письма с определенными маркерами ("срочно", "для встречи") автоматически становятся задачами в Todoist. Когда руководитель отмечает сообщение в Telegram звездочкой — оно тоже превращается в задачу. При создании события в календаре автоматически формируется список подготовительных задач. Самое ценное: когда задача содержит ключевое слово "отчет", Zapier не только создает задачу, но и автоматически формирует документ по шаблону в Google Docs, прикрепляет его к задаче и добавляет напоминание за день до срока. Я экономлю минимум 7 часов в неделю на рутинных операциях и больше не просыпаюсь в холодном поту, вспоминая о забытом поручении.

Советы по созданию автоматизаций:

Начните с анализа повторяющихся задач — они первые кандидаты на автоматизацию Используйте фильтры в Zapier, чтобы автоматизировать только релевантные задачи Добавляйте задержки между шагами для комплексных процессов Настройте журналирование выполнения автоматизаций для отладки Регулярно пересматривайте свои автоматизации — рабочие процессы меняются

Интеграции для команд: Slack, Trello и другие сервисы

Для командной работы Todoist предлагает мощные интеграции с популярными инструментами для коллаборации. Эти связки особенно ценны в распределенных командах, где важна прозрачность процессов и четкость коммуникации. 👥

Slack стал стандартом корпоративных коммуникаций, и его интеграция с Todoist трансформирует рабочий процесс команды:

Команда /todoist позволяет создавать задачи прямо из чата

позволяет создавать задачи прямо из чата Уведомления о назначенных задачах приходят в выделенный канал

Статусы выполнения задач обновляются в режиме реального времени

Сообщения можно превращать в задачи через контекстное меню

Настройка выполняется через Slack App Directory или меню интеграций в Todoist.

Todoist и Trello, несмотря на кажущееся пересечение функциональности, отлично дополняют друг друга:

Trello становится визуальной доской для планирования проектов

Todoist управляет индивидуальными задачами и личной продуктивностью

Карточки Trello можно связать с задачами Todoist

Изменения статусов синхронизируются между системами

GitHub и Todoist — идеальная комбинация для технических команд:

Issues автоматически превращаются в задачи

Pull Requests отслеживаются как отдельные задачи

Завершение задачи может автоматически закрывать Issue

Комментарии к коду связываются с соответствующими задачами

Другие полезные интеграции для команд включают:

Jira — для согласования продуктовых и индивидуальных задач

— для согласования продуктовых и индивидуальных задач Zoom — для создания задач из заметок встреч

— для создания задач из заметок встреч Figma — для превращения комментариев к дизайну в задачи

— для превращения комментариев к дизайну в задачи Asana — для команд с гибридной системой управления задачами

— для команд с гибридной системой управления задачами Notion — для связи баз знаний и рабочих процессов

Для построения эффективной командной системы интеграций рекомендуется:

Определить основные точки создания задач в коммуникации команды Выбрать ограниченное число ключевых интеграций (3-5) вместо десятков Документировать процессы использования интеграций Провести обучение команды по работе с интеграциями Назначить ответственного за поддержку и развитие системы интеграций

API Todoist: создание собственных расширений и плагинов

Когда существующих интеграций недостаточно, API Todoist открывает бесконечные возможности для создания собственных решений. Этот подход требует технических знаний, но обеспечивает максимальную гибкость и точное соответствие вашим потребностям. 🔧

API Todoist предоставляет полный доступ к:

Созданию, чтению, обновлению и удалению задач

Управлению проектами и разделами

Работе с метками и фильтрами

Управлению комментариями и вложениями

Получению активности и статистики

Примеры успешных решений на базе API Todoist:

Корпоративные дашборды — визуализация задач команды в реальном времени

— визуализация задач команды в реальном времени Интеграции с ERP-системами — связывание задач с бизнес-процессами

— связывание задач с бизнес-процессами Голосовые ассистенты — создание задач через собственные голосовые интерфейсы

— создание задач через собственные голосовые интерфейсы Системы аналитики — расширенные отчеты о продуктивности

— расширенные отчеты о продуктивности Мобильные виджеты — кастомизированные представления задач

Для разработчиков Todoist предлагает:

RESTful API с подробной документацией

Официальные библиотеки для Python, JavaScript и других языков

Синхронизационный API для создания offline-first приложений

Webhooks для реагирования на события в реальном времени

OAuth для безопасной авторизации пользователей

Сравнение todoist аналогов по возможностям API:

Менеджер задач Полнота API Документация Ограничения запросов Сложность интеграции (1-10) Todoist Полный доступ ко всем функциям Подробная, с примерами 50-60 запросов/минуту 6 Asana Ограниченный доступ к премиум-функциям Хорошая, интерактивная 100 запросов/минуту 7 Trello Полный доступ, но ограниченная функциональность Базовая, требует изучения 300 запросов/час 5 Microsoft To Do Через Graph API, сложная архитектура Комплексная, корпоративная Варьируется по подписке 9

Анализируя todoist плюсы и минусы в контексте API, стоит отметить высокую стабильность и надежность интерфейса. Из минусов — относительно низкие лимиты на количество запросов для бесплатных аккаунтов и отсутствие специализированных эндпоинтов для аналитики.

Для начала работы с API:

Получите API-токен в настройках аккаунта Todoist Изучите официальную документацию на developers.todoist.com Используйте Postman или аналогичный инструмент для тестирования запросов Начните с простых операций чтения, постепенно переходя к записи Обратите внимание на обработку ошибок и ограничения частоты запросов

Даже без глубоких знаний программирования, вы можете использовать инструменты визуальной разработки (No-Code), такие как Bubble или Retool, для создания собственных интерфейсов на базе API Todoist.

Интеграция Todoist с другими сервисами — не просто техническая возможность, а стратегический подход к управлению своей продуктивностью. Начните с базовых интеграций с вашей почтой и календарем, затем добавьте автоматизацию через Zapier или IFTTT, и наконец, рассмотрите API для создания уникальных решений. С каждым шагом вы будете наблюдать, как рутинные операции исчезают из вашего дня, а сосредоточенность на действительно важных задачах растет. Помните: лучшая система — не та, что обладает наибольшим количеством функций, а та, что идеально соответствует вашему рабочему процессу.

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