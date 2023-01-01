Паттайя: плюсы и минусы отдыха в контрастном городе Таиланда

Для кого эта статья:

Люди, планирующие отпуск в Таиланде, особенно в Паттайе.

Туристы, заинтересованные в активном отдыхе и развлечениях.

Семьи с детьми, которые ищут доступные варианты для отдыха. Паттайя — место, где в один день можно побывать на белоснежном пляже острова, пройтись по шумной улице с барами, поужинать в ресторане на крыше небоскреба и закончить вечер в ночном клубе. Или наоборот — начать утро с йоги на пляже, провести день в спа и посетить буддийский храм на закате. Этот контрастный тайский курорт вызывает полярные мнения: одни туристы клянутся больше никогда не возвращаться, другие приезжают ежегодно десятилетиями. Разберемся, кому действительно стоит ехать в Паттайю, а кто будет разочарован. 🌴

Стоит ли ехать в Паттайю: главные за и против

Паттайя часто становится первым знакомством с Таиландом для российских туристов благодаря относительно недорогим турам и близости к аэропорту Бангкока. Но действительно ли это оптимальный выбор для первой поездки в Таиланд? Давайте рассмотрим ключевые аргументы за и против.

Плюсы Паттайи Минусы Паттайи Доступность и невысокие цены Не самые чистые городские пляжи Богатый выбор развлечений Шумная ночная жизнь и туристический ажиотаж Близость к Бангкоку (120-150 км) Специфическая репутация "города разврата" Развитая инфраструктура Высокий уровень коммерциализации Множество экскурсий и активностей Сезонные проблемы с морскими водорослями

Паттайя предлагает поразительное сочетание урбанистического отдыха с возможностями пляжного расслабления. Здесь вы найдете все, что нужно для комфортного пребывания: от огромных торговых центров до ресторанов с кухней всех стран мира. Однако именно эта "цивилизованность" отталкивает тех, кто ищет аутентичный Таиланд или уединенный отдых.

Дмитрий Волков, travel-блогер и путешественник Я приехал в Паттайю, ожидая увидеть исключительно "город греха", как его часто описывают. На третий день понял, что совершенно напрасно откладывал эту поездку годами. Утром я наслаждался восходом на пустынном пляже Джомтьен, днем исследовал храмовый комплекс Святилище Истины, а вечером поднимался на смотровую площадку Паттайя Парк Тауэр. Для меня открытием стало, что здесь есть целые районы, где спокойно и комфортно, как в любом приморском городе. Ключ к хорошему отдыху в Паттайе — правильно выбрать место проживания и не ограничивать себя стереотипами.

Важно понимать, что Паттайя — это не только и не столько пляжный курорт, сколько крупный туристический город с развитой инфраструктурой. Если вы ищете исключительно белоснежные пляжи и прозрачное море, возможно, стоит рассмотреть другие курорты Таиланда. Но если вы хотите сочетать пляжный отдых с активной городской жизнью, шопингом и развлечениями, Паттайя может стать отличным вариантом.

Что привлекает туристов в Паттайе: достоинства курорта

Несмотря на неоднозначную репутацию, Паттайя ежегодно привлекает миллионы туристов со всего мира. Этот курорт имеет несколько неоспоримых преимуществ, которые делают его популярным местом отдыха для многих категорий путешественников. 🌞

Транспортная доступность — всего 1,5-2 часа езды от международного аэропорта Бангкока.

— всего 1,5-2 часа езды от международного аэропорта Бангкока. Разнообразие жилья — от бюджетных гостевых домов за $10-15 до роскошных вилл и пятизвездочных отелей.

— от бюджетных гостевых домов за $10-15 до роскошных вилл и пятизвездочных отелей. Развитая инфраструктура — современные медицинские центры, банки, магазины и сервисы.

— современные медицинские центры, банки, магазины и сервисы. Обилие развлечений — тематические парки, аквапарки, зоопарки, шоу и экскурсии.

— тематические парки, аквапарки, зоопарки, шоу и экскурсии. Гастрономическое разнообразие — рестораны с кухней практически всех стран мира.

Особенно важным преимуществом Паттайи является ее относительно невысокая стоимость отдыха по сравнению с другими популярными курортами Таиланда. Здесь действительно можно найти жилье, еду и развлечения на любой бюджет, что делает курорт доступным для широкого круга туристов.

Для любителей активного отдыха Паттайя предлагает множество водных развлечений: дайвинг, снорклинг, парасейлинг, водные лыжи, каякинг и многое другое. Любителям городских развлечений доступны многочисленные торговые центры, ночные рынки, бары и клубы.

Важным аргументом в пользу Паттайи является и то, что здесь хорошо развита русскоязычная инфраструктура — множество гидов, меню на русском языке, русскоговорящий персонал в отелях и магазинах. Для тех, кто не владеет английским или тайским языком, это может быть решающим фактором при выборе места отдыха.

Екатерина Соловьева, семейный консультант по отдыху Мы с мужем и двумя детьми (5 и 8 лет) выбрали Паттайю для своего первого знакомства с Таиландом, хотя нас отговаривали все друзья. Решающим фактором стало огромное количество детских развлечений. За две недели мы посетили аквапарк Cartoon Network, зоопарк Кхао Кхео, парк Million Years Stone Park, шоу слонов и крокодилов, подводную обсерваторию на острове Ко Лан. Дети были в полном восторге! Жили мы в районе Пратамнак, вдали от шумных улиц. По вечерам гуляли по набережной и наслаждались тайской кухней в местных ресторанчиках. О тех аспектах Паттайи, которые не предназначены для детских глаз, наши дети даже не подозревали.

Еще одним неоспоримым преимуществом Паттайи является возможность быстрого доступа к многочисленным островам. Самым популярным является остров Ко Лан, добраться до которого можно всего за 30-45 минут на пароме или 15 минут на скоростном катере. Там вы найдете несколько великолепных пляжей с белым песком и прозрачной водой, которые компенсируют не самое высокое качество городских пляжей Паттайи.

Минусы отдыха в Паттайе по отзывам туристов

Несмотря на все преимущества, Паттайя имеет ряд недостатков, которые регулярно упоминаются в отзывах туристов. Объективное понимание этих минусов поможет вам решить, готовы ли вы их принять или лучше выбрать другой курорт для отдыха. 🤔

Качество пляжей — городской пляж Паттайи не может похвастаться кристально чистой водой и белым песком. Во многих местах вода мутноватая, а дно илистое.

— городской пляж Паттайи не может похвастаться кристально чистой водой и белым песком. Во многих местах вода мутноватая, а дно илистое. Скопление туристов — в высокий сезон на популярных пляжах и в туристических зонах может быть очень многолюдно.

— в высокий сезон на популярных пляжах и в туристических зонах может быть очень многолюдно. Специфическая ночная жизнь — некоторые районы (особенно Walking Street) известны своими заведениями для взрослых, что может создавать дискомфорт для семейных туристов.

— некоторые районы (особенно Walking Street) известны своими заведениями для взрослых, что может создавать дискомфорт для семейных туристов. Навязчивый сервис — постоянные предложения такси, массажа, экскурсий и других услуг могут утомлять.

— постоянные предложения такси, массажа, экскурсий и других услуг могут утомлять. Проблемы с чистотой — в некоторых районах города могут быть проблемы с мусором и общей чистотой улиц.

Многие туристы отмечают, что качество морской воды в Паттайе оставляет желать лучшего. Из-за своего расположения в заливе и большого количества лодок и катеров, вода у берега часто бывает мутной. Если чистое море — ключевой фактор для вашего отдыха, придется регулярно ездить на близлежащие острова или выбрать другой курорт Таиланда.

Еще одним распространенным минусом в отзывах является шум. Центральные районы Паттайи, особенно ночью, могут быть очень шумными. Если вы цените спокойный отдых, следует тщательно выбирать район для проживания, отдавая предпочтение более удаленным от центра местам.

Проблема Возможное решение Низкое качество городских пляжей Посещение острова Ко Лан или выбор отеля в районах с лучшими пляжами (Наклуа, Вонгамат) Шумная обстановка в центре Проживание в более спокойных районах (Пратамнак, Джомтьен, Наджомтьен) Навязчивый сервис и торговцы Уверенный отказ, использование официальных служб такси и туристических агентств Неприемлемые аспекты ночной жизни Избегание района Walking Street и аналогичных мест в вечернее время Проблемы с чистотой Выбор отелей высокой категории и более благоустроенных районов

Многие туристы жалуются на высокие цены в сравнении с качеством предлагаемых услуг. Хотя Паттайя считается бюджетным направлением, некоторые туристические места значительно завышают цены, особенно для иностранцев. Это касается как сувениров и такси, так и некоторых экскурсий и развлечений.

Необходимо также упомянуть о сезонности. В некоторые периоды (особенно в сезон дождей с мая по октябрь) качество отдыха может существенно снижаться из-за погодных условий. Кроме того, периодически возникают проблемы с морскими водорослями, которые выбрасывает на пляжи, что делает купание некомфортным.

Районы Паттайи: где лучше остановиться разным туристам

Паттайя — город контрастов, и выбор района проживания может кардинально изменить ваше впечатление от отдыха. Разные районы подходят различным категориям туристов, и понимание их особенностей поможет сделать правильный выбор. 🏨

Центральная Паттайя — сердце туристической жизни с множеством магазинов, ресторанов и развлечений. Подходит активным туристам, которые ценят близость ко всем удобствам.

— сердце туристической жизни с множеством магазинов, ресторанов и развлечений. Подходит активным туристам, которые ценят близость ко всем удобствам. Северная Паттайя (Наклуа) — более спокойный район с хорошими пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь расположены многие высококлассные отели и рестораны. Идеален для семейного отдыха.

— более спокойный район с хорошими пляжами и развитой инфраструктурой. Здесь расположены многие высококлассные отели и рестораны. Идеален для семейного отдыха. Пратамнак — престижный "спальный" район между центром и Джомтьеном. Относительно тихий, с красивыми видами и удобным расположением. Подходит для тех, кто ценит комфорт и спокойствие, но хочет быть недалеко от развлечений.

— престижный "спальный" район между центром и Джомтьеном. Относительно тихий, с красивыми видами и удобным расположением. Подходит для тех, кто ценит комфорт и спокойствие, но хочет быть недалеко от развлечений. Джомтьен — протяженный пляжный район к югу от центра с более чистыми пляжами и спокойной атмосферой. Хороший вариант для семей с детьми и любителей пляжного отдыха.

— протяженный пляжный район к югу от центра с более чистыми пляжами и спокойной атмосферой. Хороший вариант для семей с детьми и любителей пляжного отдыха. Наджомтьен — самый южный и тихий район Паттайи с несколькими элитными отелями и комплексами. Подходит тем, кто ищет уединение и готов к регулярным поездкам в центр для развлечений.

Для молодежи и любителей активной ночной жизни оптимальным выбором будет Центральная Паттайя. Здесь вы найдете множество баров, ресторанов и клубов, а также легкий доступ к Walking Street. Однако следует учесть, что этот район может быть шумным даже ночью.

Семьям с детьми рекомендуется рассмотреть районы Наклуа, Пратамнак или Джомтьен. В этих местах более спокойная обстановка, лучшие пляжи и достаточная удаленность от неприемлемых для детей аспектов ночной жизни Паттайи. При этом инфраструктура все равно хорошо развита — есть супермаркеты, рестораны и возможности для развлечений.

Для пожилых туристов и тех, кто ищет спокойный отдых, лучшим выбором станут районы Наджомтьен или северная часть Джомтьена. Здесь меньше шума и суеты, более чистые пляжи и приятная атмосфера для расслабляющего отдыха.

Важно отметить, что транспортное сообщение между районами Паттайи хорошо развито — сонгтео (маршрутные такси) курсируют регулярно, а стоимость проезда невысока. Это позволяет жить в спокойном районе, но при желании легко добираться до центра развлечений.

Кому подойдет отдых в Паттайе, а кому стоит выбрать другой курорт Тайланда

После анализа всех плюсов и минусов Паттайи можно сделать выводы о том, каким туристам этот курорт подойдет идеально, а кому лучше обратить внимание на другие направления Таиланда. Правильный выбор курорта — это ключ к удачному отпуску. 🔍

Паттайя станет отличным выбором для:

Туристов с ограниченным бюджетом, ищущих доступный отдых

Любителей активного отдыха и разнообразных развлечений

Путешественников, которым важна развитая инфраструктура и комфорт

Тех, кто ценит ночную жизнь и разнообразие гастрономических опций

Семей с детьми-подростками, интересующихся парками развлечений и активностями

Туристов, для которых морской отдых — не главный приоритет

Стоит выбрать другой курорт Таиланда, если вы:

Ищете уединенный отдых на белоснежных пляжах с кристально чистой водой

Хотите познакомиться с аутентичной тайской культурой

Предпочитаете спокойную, тихую атмосферу без толп туристов

Планируете романтический отдых или медовый месяц

Интересуетесь экотуризмом и нетронутой природой

Категорически не приемлете аспекты ночной жизни, присутствующие в Паттайе

Если вам важны красивые пляжи и спокойная атмосфера, лучше обратить внимание на такие направления как острова Пхукет (районы Карон, Ката), Самуи, Краби или Ко Чанг. Эти места предлагают более высокое качество пляжного отдыха при сопоставимых или немного более высоких ценах.

Для любителей дайвинга и снорклинга идеальным выбором станут острова Симиланы, Ко Тао или Ко Липе, где морская жизнь гораздо богаче и разнообразнее, чем в Паттайе.

Если вас интересует культурный аспект, рассмотрите северные регионы Таиланда — Чианг Май или Чианг Рай, где можно ближе познакомиться с тайскими традициями, посетить древние храмы и погрузиться в местную жизнь.

Важно понимать, что Паттайя — это городской курорт с элементами пляжного отдыха, а не классический пляжный рай, каким многие представляют Таиланд. Если вы это осознаете и ваши ожидания соответствуют реальности, вы сможете по достоинству оценить все преимущества этого колоритного места.

Паттайя — это курорт, требующий осознанного выбора. Она не стремится понравиться всем, но предлагает уникальное сочетание городского комфорта и возможностей пляжного отдыха. Принимая решение о поездке, важно честно ответить себе, что вы хотите получить от отпуска, и соотнести это с особенностями курорта. Если ваши ожидания совпадут с реальностью, Паттайя может стать местом, куда вы захотите возвращаться снова и снова — как это уже произошло с тысячами туристов, открывших для себя многогранность этого противоречивого, но невероятно энергичного города.

