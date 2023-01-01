Паттайя: между мифом и реальностью – честные отзывы туристов

Люди, интересующиеся отзывами и анализом мест для отдыха Паттайя — курорт, о котором слышал каждый, но правда ли всё то, что рассказывают о нём туристические брошюры? Я собрал десятки отзывов от путешественников, вернувшихся из Таиланда в 2023 году, и готов поделиться нефильтрованной истиной о пляжах, которые уже не те, ценах, которые растут быстрее пальм, и отелях, где не всегда получаешь то, за что платишь. Отправляясь в Паттайю, многие туристы до сих пор живут стереотипами десятилетней давности — пришло время их развеять и показать реальное лицо этого противоречивого курорта. 🏝️

Паттайя глазами туристов: нефильтрованная правда

Паттайя переживает трансформацию. Курорт, некогда известный исключительно ночной жизнью, постепенно обретает новое лицо. Городские власти инвестируют в инфраструктуру, появляются семейные отели, улучшается состояние пляжей. Однако отзывы туристов 2023 года показывают, что не все перемены однозначны.

Центральный район по-прежнему остается эпицентром развлечений сомнительного характера, что отталкивает семейных путешественников. При этом Джомтьен, Наклуа и острова поблизости предлагают совершенно иной, спокойный отдых.

Елена Смирнова, travel-блогер Когда я впервые приехала в Паттайю в 2010 году, это был шумный город с грязными пляжами и сомнительной репутацией. Вернувшись в 2023-м, я не узнала северные районы! Променад на пляже Наклуа теперь усажен пальмами, появились современные торговые центры, а количество семей с детьми заметно увеличилось.

Однако стоило мне посетить Уокинг-стрит вечером, и я поняла — здесь время будто остановилось. Те же бары, те же зазывалы, тот же контингент. Паттайя сегодня — это два разных города в одном: семейный курорт на севере и в Джомтьене и прежняя столица ночных развлечений в центре.

Это разделение четко прослеживается во всех аспектах отдыха — от качества пляжей до ценовой политики отелей и ресторанов. Туристы отмечают, что выбирая район проживания, они фактически выбирают тип отпуска.

Популярные пляжи Паттайи: что говорят туристы

Городской пляж Паттайи регулярно подвергается критике со стороны путешественников. Отзывы 2023 года подтверждают: несмотря на усилия властей по очистке, он по-прежнему не идеален для купания. 🌊

Туристы отмечают несколько ключевых проблем центрального пляжа:

Мутная вода, особенно после дождей

Переполненность в высокий сезон

Навязчивый сервис и торговцы

Шум от водных мотоциклов и лодок

Однако не всё так плохо. Существуют альтернативные пляжные направления, которые высоко оценены отдыхающими:

Пляж Особенности Оценка туристов (2023) Для кого подходит Джомтьен Чище центрального, меньше людей, развитая инфраструктура 7.5/10 Семейный отдых, длительное проживание Наклуа Относительно чистый, респектабельная публика 8/10 Пары, зрелые туристы Донгтан Спокойная атмосфера, хорошая инфраструктура 7/10 ЛГБТ-туристы, молодежь Военный пляж Самый чистый в материковой Паттайе, платный вход (200 бат) 8.5/10 Ищущие чистоты и тишины Остров Ко Лан Белый песок, прозрачная вода, 30 минут на пароме 9/10 Ценители настоящих тропических пляжей

"Если хотите действительно качественный пляжный отдых в районе Паттайи, остров Ко Лан — единственный вариант, который не разочарует," — пишет в своем отзыве Антон из Москвы. И большинство туристов с ним согласны.

Важная информация от путешественников 2023 года: на всех пляжах Паттайи присутствуют платные лежаки (от 50 до 100 бат за день), а зонты часто сдаются отдельно. Бесплатно можно разместиться лишь на своем полотенце, и то не везде.

По отзывам туристов, пляжный отдых в Паттайе стоит рассматривать как дополнение к другим видам развлечений, а не как основную цель поездки. Для пляжного отдыха лучше выбирать другие курорты Таиланда.

Отели и жилье: соотношение цены и качества

Рынок жилья в Паттайе чрезвычайно разнообразен — от хостелов за 300 бат до роскошных вилл за тысячи долларов. Однако соотношение цены и качества не всегда соответствует ожиданиям туристов. 🏨

Михаил Воронцов, эксперт по азиатским направлениям В июле 2023 года я провел "разведку боем" в Паттайе, проживая последовательно в трех отелях разных категорий. Первым был Centara Grand Mirage Beach Resort 5* в Наклуа за 12000 бат за ночь. Несомненно, уровень сервиса и инфраструктуры впечатлил — аквапарк, пять ресторанов, прямой выход к морю. Но в номере я обнаружил потертую мебель и следы плесени в ванной.

Вторым стал Page 10 Hotel 4* в центре за 3500 бат. Чистый, современный, но компактный отель с приветливым персоналом и неплохим завтраком. Соотношение цена/качество оказалось значительно выгоднее пятизвездочного варианта.

Наконец, я переехал в Garden Sea View 3* в Джомтьене за 1800 бат. Удивительно, но базовые удобства, чистота и расположение в двух минутах от пляжа сделали этот вариант наиболее рациональным. Вывод: в Паттайе звездность отеля — не гарант соответствующего качества.

Туристы в своих отзывах отмечают несколько важных тенденций 2023 года:

Отели 3* часто предлагают лучшее соотношение цены и качества

Многие 5* объекты построены более 10 лет назад и нуждаются в реновации

Завтраки даже в дорогих отелях часто вызывают нарекания

Бассейны являются важным критерием выбора из-за качества пляжей

Кондоминиумы с посуточной арендой становятся популярной альтернативой отелям

Отдельное внимание туристы уделяют расположению отелей. Даже привлекательная цена не компенсирует неудобства от постоянных поездок к пляжам или достопримечательностям.

Рекомендации от опытных путешественников:

Для семейного отдыха: отели Джомтьена и Наклуа

Для молодежного отдыха: Центральная Паттайя или район пляжа Донгтан

Для экономных: кондоминиумы с месячной арендой (от 15000 бат за месяц)

Для ценителей комфорта: бутик-отели в Наджомтьене и Пратамнаке

Важно отметить, что после пандемии многие отели пересмотрели политику уборки. В отзывах 2023 года часто упоминается, что ежедневная смена белья и полотенец уже не является стандартом даже в 4-5* гостиницах.

Актуальные цены на отдых в Паттайе: бюджет поездки

Ценовая политика Паттайи в 2023 году вызывает смешанные отзывы. С одной стороны, город остается одним из самых доступных тайских курортов, с другой — инфляция не обошла стороной и его. 💰

Туристы отмечают заметный рост цен после пандемии, особенно в сфере питания и транспорта. Однако, грамотное планирование позволяет существенно оптимизировать бюджет поездки.

Категория расходов Бюджетный вариант (бат) Средний уровень (бат) Премиум (бат) Проживание (сутки) 800-1500 2000-4000 5000+ Питание (день) 300-500 800-1500 2000+ Транспорт (поездка) 10-20 (сонгтео) 150-300 (такси) 500+ (аренда транспорта) Экскурсии 500-1000 1500-3000 3500+ Развлечения (вход) 200-500 600-1500 2000+

Основные статьи расходов, на которых можно сэкономить, по мнению туристов:

Питание — уличная еда (80-150 бат за порцию) вместо ресторанов

Транспорт — использование общественного транспорта (сонгтео за 10-20 бат)

Проживание — долгосрочная аренда от 2 недель снижает стоимость почти вдвое

Экскурсии — самостоятельное планирование вместо покупки у туроператоров

Алкоголь — покупка в супермаркетах 7-Eleven вместо баров (снижение цены в 3-5 раз)

Интересное наблюдение от туристов 2023 года: цены на одинаковые блюда в кафе могут отличаться в 2-3 раза в зависимости от расположения. Заведения на первой линии пляжа или в торговых центрах значительно дороже, чем находящиеся в паре кварталов от моря.

"Мой недельный отдых обошелся в 45000 бат на двоих с проживанием в 4* отеле, — пишет Ольга из Санкт-Петербурга. — При этом мы не отказывали себе ни в чем, посетили три экскурсии и каждый вечер ужинали в ресторанах. Секрет экономии — завтраки в отеле, обеды в местных кафе, а такси мы заказывали через приложение Grab".

Отдельно туристы отмечают низкие цены на спа-процедуры и массаж (от 300 бат за час) по сравнению с другими курортами Таиланда, что делает Паттайю привлекательной для любителей оздоровительных процедур.

Развлечения и экскурсии: впечатления отдыхающих

Паттайя славится разнообразием развлечений — от культурных достопримечательностей до экстремальных приключений. Отзывы туристов 2023 года помогают разобраться, на что действительно стоит потратить время и деньги. 🎭

Самые высокие оценки от путешественников получают:

Тропический сад Нонг Нуч — ландшафтный парк с шоу слонов и национальными танцами (600 бат)

— ландшафтный парк с шоу слонов и национальными танцами (600 бат) Плавучий рынок Паттайи — аутентичная атмосфера тайской торговли (200 бат)

— аутентичная атмосфера тайской торговли (200 бат) Храм Истины — деревянное сооружение без единого гвоздя (500 бат)

— деревянное сооружение без единого гвоздя (500 бат) Остров Ко Лан — идеальные пляжи в 30 минутах от города (30 бат на пароме)

— идеальные пляжи в 30 минутах от города (30 бат на пароме) Шоу трансвеститов Альказар или Тиффани — культовое представление (800-1200 бат)

— культовое представление (800-1200 бат) Аквапарк Рамаяна — один из крупнейших в Азии (1200 бат)

При этом многие туристы отмечают, что некоторые популярные аттракционы не оправдывают ожиданий:

Башня Паттайя Парк — устаревшая смотровая площадка с завышенной ценой

— устаревшая смотровая площадка с завышенной ценой Мини-Сиам — парк миниатюр, требующий обновления экспозиции

— парк миниатюр, требующий обновления экспозиции Зоопарк Кхао Кхео — неоднозначные отзывы о содержании животных

Отдельного упоминания заслуживают экскурсии за пределы Паттайи. Туристы советуют не ограничиваться городом и включить в программу:

Древнюю столицу Аюттайю (1500-2000 бат)

Национальный парк Кхао Яй с водопадами (2500 бат)

Храмовый комплекс в Камбодже Ангкор-Ват (от 4000 бат)

Однодневную поездку в Бангкок (1000-1500 бат)

"Лучшая экскурсия, которую мы посетили — это снорклинг у островов рядом с Паттайей, — делится Дмитрий из Новосибирска. — Мы заплатили 1800 бат с человека за целый день на катере с обедом. Удивительно, что всего в часе пути от шумного города находятся почти нетронутые острова с кристально чистой водой".

Важный совет от опытных туристов: экскурсии выгоднее бронировать не через отели или уличных агентов, а через местных туроператоров. Разница в цене может достигать 30-40%, при этом содержание программы идентично.

Отдельно стоит упомянуть вечерние развлечения, которыми известна Паттайя. Уокинг-стрит и другие развлекательные улицы претерпели изменения после пандемии — некоторые заведения закрылись, но общая атмосфера ночной жизни сохранилась.

Туристы отмечают повышение безопасности в ночных районах благодаря усиленному полицейскому присутствию. Однако предупреждают о необходимости быть внимательными к своим ценностям и напиткам в барах.

Отзывы туристов, вернувшихся из Паттайи в 2023 году, рисуют портрет курорта в процессе трансформации. Это уже не просто "город греха", как его называли раньше, но и не утончённый семейный курорт. Паттайя сегодня — это место контрастов, где каждый может найти свою нишу: от бюджетного отдыха до премиальных развлечений, от шумных вечеринок до тихих пляжей на близлежащих островах. Главное — правильно выбрать район проживания и иметь реалистичные ожидания. Тогда Паттайя не разочарует, а предложит именно то разнообразие впечатлений, за которым туристы и приезжают в Таиланд.

