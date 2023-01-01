Маркетолог против мира: смешные ситуации из профессиональных будней

Для кого эта статья:

Маркетологи и специалисты в области рекламы

Люди, работающие в креативной индустрии

Широкая аудитория, интересующаяся юмором и забавными историями о профессиях Мир маркетинга полон трагикомедий — от клиентов, требующих "чего-нибудь креативненького" до родственников, уверенных, что вы просто "сидите в соцсетях". Мы собрали коллекцию самых смешных и узнаваемых историй, от которых у любого маркетолога дернется глаз, а на лице появится нервная улыбка узнавания. Если вы когда-нибудь пытались объяснить, что CTR — это не ругательство, а SMM — не болезнь, эта статья заставит вас одновременно смеяться и плакать. 🎭

Приколы про маркетологов: когда креатив зашел слишком далеко

Маркетологи живут на границе гениальности и безумия. Каждый день мы балансируем между "это так креативно!" и "что это вообще такое?". 🤔 Вот несколько историй, когда креативное мышление завело маркетологов в неожиданные места.

Анна, директор по маркетингу Готовили весеннюю кампанию для бренда одежды. Креативный директор предложил гениальную, по его мнению, идею: "Давайте устроим фотосессию в настоящем болоте, чтобы показать, как наша одежда выглядит стильно даже в экстремальных условиях!" Руководство одобрило, бюджет выделили. Мы арендовали настоящее болото (да, такая услуга существует), наняли моделей и отправились на съемку. То, что должно было стать прорывом в рекламе одежды, превратилось в комедию ошибок: две модели провалились по колено, визажист рыдал, глядя, как его работа тает на 30-градусной жаре, а фотограф потерял объектив стоимостью в половину бюджета проекта. В итоге единственные удачные кадры — это мы, команда маркетологов, пытающиеся вытащить застрявшего в трясине арт-директора. Эти фото, кстати, стали вирусными в профессиональных чатах и принесли бренду больше узнаваемости, чем сама кампания. Иногда провал — это тоже стратегия. Непреднамеренная, но работающая!

Маркетинговый креатив часто приводит к неожиданным результатам. Вот самые распространенные "креативные перегибы", знакомые каждому маркетологу:

QR-код величиной с билборд , который невозможно отсканировать с дороги (но клиент настаивал, что "все современно должно быть")

, который невозможно отсканировать с дороги (но клиент настаивал, что "все современно должно быть") Хэштеги длиной с "Войну и мир" , потому что "надо включить все ключевые слова"

, потому что "надо включить все ключевые слова" Использование модных трендов без понимания их значения — помните компании, неправильно использовавшие челлендж #MeToo для продвижения?

— помните компании, неправильно использовавшие челлендж #MeToo для продвижения? Создание "вирусного" контента, который действительно становится вирусным... но как пример маркетингового фейла

Креативная идея Ожидание Реальность Интерактивный билборд с распознаванием лиц Вау-эффект, вовлечение аудитории Билборд принимает всех прохожих за котов Рекламный флешмоб в центре города Вирусные видео, охват, конверсии Штраф за несанкционированное мероприятие AR-фильтр с логотипом бренда Миллионы селфи с вашим брендом Фильтр случайно делает пользователей похожими на инопланетян

А знаете, что самое смешное? Иногда именно такие провальные идеи приносят больше внимания бренду, чем тщательно продуманные кампании. В маркетинге, как в жизни — не всегда понятно, где находится тонкая грань между гением и безумием. 🧠

"А вы точно маркетолог?": нелепые ситуации в профессии

Быть маркетологом — значит постоянно объяснять людям, чем ты на самом деле занимаешься. И нет, это не просто "постить фоточки в интернете". Проверьте, сколько из этих ситуаций вы испытали на себе:

Родственник просит "взломать пароль от почты", потому что вы же "компьютерщик"

HR на собеседовании спрашивает, умеете ли вы "делать Photoshop"

Друзья просят бесплатно "раскрутить" их домашний бизнес по вязанию шапочек для котов

Руководство компании ожидает роста продаж на 200% после одного рекламного поста

Клиент говорит: "Нам не нужен маркетинг, у нас и так все хорошо", с убытками -50% в квартал

Иногда кажется, что представление о профессии маркетолога формировалось на основе фильмов из 90-х, где человек в костюме произносит загадочное "маркетинг" и все вокруг многозначительно кивают. 🕴️

Михаил, SMM-специалист Один из моих первых клиентов — владелец небольшой сети кофеен — на нашей встрече долго расспрашивал о моем опыте в социальных сетях. Я подробно рассказал о предыдущих кейсах, показал цифры и результаты кампаний. Клиент внимательно слушал, кивал, а потом выдал: "Хорошо, вы приняты. Когда сможете начать варить кофе?" Я подумал, что это какая-то метафора о погружении в продукт. Но нет. Оказалось, что он искал бариста с навыками ведения соцсетей, а я всё это время думал, что прохожу собеседование на должность SMM-менеджера. В итоге я все-таки стал его маркетологом, но первый месяц параллельно учился варить кофе. Теперь у меня в резюме есть пункт "барист-маркетолог" и целая коллекция историй о том, как я объяснял посетителям, почему фотографирую их латте для Instagram.

Существует целый спектр странных ожиданий от маркетологов, которые варьируются в зависимости от размера компании и понимания руководством сути профессии:

Что ожидают от маркетолога Что маркетолог делает на самом деле Волшебник, способный увеличить продажи за день Стратегически планирует кампании на месяцы вперед Человек, который "постит в соцсетях" Анализирует данные, разрабатывает контент-стратегии, тестирует гипотезы "Взломщик" аккаунтов и IT-специалист Использует специализированные маркетинговые инструменты, но не является хакером Дизайнер-копирайтер-фотограф-видеомонтажер Координирует работу разных специалистов или аутсорсит отдельные задачи

Чем меньше компания, тем шире ожидания от маркетолога. В стартапах вы можете оказаться одновременно стратегом, SMM-щиком, SEO-специалистом, дизайнером и курьером, доставляющим листовки. Универсальность — наше проклятие и благословение! 🦸‍♀️

Клиент сказал "Сделайте как-нибудь": забавные случаи из практики

Есть особый язык клиентов, который маркетологи изучают годами. Когда клиент говорит "сделайте поярче" — это может означать что угодно от "добавьте неоновые цвета" до "хочу, чтобы логотип светился в темноте". А фраза "сделайте как-нибудь" открывает целый мир интерпретаций. 🔍

Словарь клиентских выражений, который должен знать каждый маркетолог:

"Нужно что-то свежее" — я сам не знаю, чего хочу, удивите меня

— я сам не знаю, чего хочу, удивите меня "Как у конкурентов, но лучше" — скопируйте их идею, но так, чтобы нас не засудили

— скопируйте их идею, но так, чтобы нас не засудили "Чтобы было вирусно" — хочу миллион просмотров без бюджета

— хочу миллион просмотров без бюджета "Нужен креатив" — предложите 10 идей, 9 из которых я отвергну как "слишком креативные"

— предложите 10 идей, 9 из которых я отвергну как "слишком креативные" "Это не совсем то" — я не могу объяснить, что хочу, но буду перебирать варианты до бесконечности

Одна из самых болезненных фраз для маркетолога — "А можно еще немного поиграться с дизайном?". Это обычно означает начало бесконечного цикла правок и переделок. 🔄

Екатерина, бренд-менеджер У нас был клиент — владелец сети ресторанов традиционной кухни. Он заказал новую маркетинговую концепцию для привлечения молодежи. Мы разработали современную стратегию, провели исследования, создали мудборды и презентации. На финальной встрече клиент долго изучал материалы, а потом сказал: "Отлично, мне всё нравится. Но давайте добавим дракона". Мы подумали, что это метафора. Может, он хотел чего-то более яркого, "огненного" в концепции? Но нет. Он хотел настоящего дракона. В ресторане традиционной кухни. Оказалось, накануне он посмотрел "Игру престолов" и решил, что дракон — это именно то, что привлечет молодежь. После двух часов тактичных объяснений, почему дракон может не сочетаться с концепцией традиционного ресторана, мы пришли к компромиссу — добавили в меню коктейль "Драконье пламя" с эффектными специями и оформлением. Коктейль, кстати, стал хитом и действительно привлек молодую аудиторию. Иногда клиентское "хочу дракона" может превратиться в отличную идею, если правильно его интерпретировать.

Каждый маркетолог со временем развивает особое "шестое чувство" — способность расшифровывать расплывчатые запросы клиентов и превращать их в конкретные задачи. Это почти как быть переводчиком с языка "хочу, не знаю что" на язык маркетинговых стратегий. 🧙‍♂️

Типичные клиентские запросы и их реальное значение:

Что говорит клиент Что клиент имеет в виду Как реагирует маркетолог "Хочу, чтобы было стильно" Я видел крутую рекламу у Apple, хочу так же Подготовка 5 вариантов минималистичного дизайна "Нужен молодежный подход" Добавьте TikTok и какие-нибудь модные словечки Исследование актуальных трендов и разработка релевантного контента "Бюджет ограничен, но результат нужен большой" У меня 10 000 рублей на рекламу, хочу охват как у Coca-Cola Разработка партизанского маркетинга и поиск бюджетных каналов "Сделайте что-нибудь вирусное" Я хочу, чтобы о нас узнали все, сразу и бесплатно Объяснение механик вирального контента и разработка потенциально интересных идей

Маркетолог VS реальность: мемы, которые поймут только свои

Профессиональный юмор — это особый язык, на котором говорят люди одной профессии. Мемы про маркетологов точно передают повседневные радости и боли нашей работы. Вот несколько ситуаций, которые вызовут нервный смех узнавания у каждого маркетолога: 😄

Когда клиент присылает правки к макету в 23:59, а релиз завтра в 9:00 — и ты понимаешь, что сон сегодня отменяется

— и ты понимаешь, что сон сегодня отменяется Когда ты наконец настроил идеальную рекламную кампанию — а клиент решил "немного подправить" целевую аудиторию

— а клиент решил "немного подправить" целевую аудиторию Когда тебя просят "добавить в дизайн воздуха" — и ты начинаешь рисовать молекулы кислорода

— и ты начинаешь рисовать молекулы кислорода Таблица с данными vs. красивая презентация для руководства — когда две недели работы нужно уместить в три слайда с котиками

— когда две недели работы нужно уместить в три слайда с котиками Ожидания: стратегическое планирование, креативные концепции. Реальность: выясняешь, почему у директора не отображается последний пост в ленте

Отдельная категория мемов посвящена бюджетам и ожиданиям. Например, классический мем с двумя панелями: "Бюджет, который дает клиент" (крошечная сумма) vs "Результат, который хочет клиент" (картинка Суперкубка с многомиллионной рекламой). 💸

Жизнь маркетолога часто напоминает американские горки. Утром вы можете анализировать данные и создавать стратегии, а вечером — объяснять CEO, почему его личный пост не собрал столько же лайков, как фото с котиком.

Вот несколько популярных мемов, которые найдут отклик в сердце каждого маркетолога:

"Когда клиент сказал, что ему нравится твоя идея, но нужно немного доработать" — изображение полностью перечеркнутого документа

— изображение полностью перечеркнутого документа "Маркетолог на совещании объясняет, почему нельзя просто 'сделать вирусное видео'" — кадр из фильма, где персонаж отчаянно жестикулирует

— кадр из фильма, где персонаж отчаянно жестикулирует "Я после анализа конверсий из разных каналов" — изображение человека с красными глазами перед компьютером

— изображение человека с красными глазами перед компьютером "Сколько раз я проверил пост перед публикацией / Опечатка, которую я заметил сразу после нажатия кнопки 'Опубликовать'" — сравнение чисел 100 и 1

Интересно, что многие мемы про маркетологов становятся своеобразным способом профессиональной психотерапии. Когда ты видишь, что другие сталкиваются с теми же проблемами, становится легче. "Я не один такой!" — главная мысль при просмотре профессиональных мемов. 🤝

Как объяснить маме, чем занимаются маркетологи: смешные истории

Вопрос "И чем же ты занимаешься?" от родственников — это особый вид испытания для любого маркетолога. Попробуйте объяснить бабушке, что такое A/B-тестирование или ретаргетинг! Многие из нас просто сдаются и говорят "Я работаю с рекламой" или "Я помогаю компаниям продавать товары". 👵

Самые распространенные реакции родственников на объяснение профессии маркетолога:

"А, так ты рекламки делаешь?" — классическое упрощение всей маркетинговой науки до создания баннеров

— классическое упрощение всей маркетинговой науки до создания баннеров "Это ты в интернетах сидишь целыми днями?" — любимый вопрос старшего поколения

— любимый вопрос старшего поколения "А нормальную работу не нашел?" — для многих родителей "нормальная работа" — это обязательно офис с 9 до 6

— для многих родителей "нормальная работа" — это обязательно офис с 9 до 6 "Значит, ты можешь взломать страничку моей соседки?" — почему-то маркетолог часто путается с хакером

— почему-то маркетолог часто путается с хакером "А сколько платят-то за такое?" — с обязательным скептическим выражением лица

Иногда проще согласиться, что ты "компьютерщик" или "рекламщик", чем объяснять разницу между SEO и PPC родственнику, который до сих пор думает, что Wi-Fi можно "исчерпать", если долго смотреть YouTube. 🙄

Попытки объяснить родственникам суть работы маркетолога часто превращаются в комедию абсурда. Вот несколько типичных диалогов:

— Я занимаюсь контент-маркетингом. — А, значит, ты журналист! — Нет, я создаю контент для брендов... — Понятно, ты пишешь книжки для магазинов!

Или:

— Я анализирую эффективность рекламных кампаний. — Значит, ты математик? — Нет, я анализирую данные о том, как работает реклама... — А, понятно! Ты смотришь телевизор и считаешь рекламу!

В конце концов многие маркетологи приходят к универсальному объяснению: "Я помогаю компаниям зарабатывать деньги". На этом этапе родственники обычно удовлетворенно кивают — финансовую мотивацию понимают все. 💰

Со временем каждый маркетолог разрабатывает собственную стратегию объяснения своей профессии для разных аудиторий:

Для бабушки: "Я помогаю людям узнавать о хороших товарах"

"Я помогаю людям узнавать о хороших товарах" Для родителей: "Я разрабатываю стратегии продвижения продуктов на рынке"

"Я разрабатываю стратегии продвижения продуктов на рынке" Для детей: "Я придумываю, как сделать так, чтобы всем захотелось купить конфеты/игрушки/другие понятные ребенку вещи"

"Я придумываю, как сделать так, чтобы всем захотелось купить конфеты/игрушки/другие понятные ребенку вещи" Для посторонних на вечеринке: краткое "Я в маркетинге" с надеждой, что собеседник не станет расспрашивать подробнее

И да, практически каждый маркетолог хотя бы раз слышал от родственников просьбу "раскрутить" их страницу/бизнес/хобби. Потому что "тебе же несложно, ты ведь этим занимаешься". Словно дантисту на семейном ужине предложили бы "по-быстрому глянуть зуб". 🦷

Маркетинг — это искусство баланса между наукой и творчеством, аналитикой и интуицией. И пусть наши будни полны абсурдных запросов, невыполнимых дедлайнов и клиентов, которые сами не знают, чего хотят — мы продолжаем превращать хаос в стратегии и находить смысл в безумии. В конце концов, что может быть веселее, чем профессия, где каждый день непредсказуем, а фраза "Клиент утвердил с первого раза" звучит как анекдот? Так что продолжайте смеяться над профессиональными шутками — это лучший способ сохранить рассудок в мире маркетинга! 🚀

