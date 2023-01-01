Мемы про магазины: 30 смешных ситуаций, знакомых каждому

Для кого эта статья:

Любители мемов и интернет-юмора

Покупатели, интересующиеся потребительскими привычками

Мемы про магазины — это целая вселенная внутри интернет-юмора, куда каждый из нас хоть раз да заглядывал за покупками улыбок 😂. Они отражают те универсальные ситуации, которые случаются с нами у кассы, перед выбором товара или во время охоты за скидками. Каждый мем — это маленькое зеркало нашего потребительского поведения, и, признайтесь, узнавать себя в этих картинках одновременно и смешно, и немного стыдно. В этой подборке я собрал 30 самых сочных мемов, которые заставят вас рассмеяться и поделиться ими с друзьями — потому что шоппинг может быть не только стрессом для кошелька, но и источником отличного юмора!

Почему мемы про магазины стали вирусными в сети

Вирусность мемов про магазины обусловлена их универсальностью — буквально каждый человек регулярно ходит за покупками и сталкивается с похожими ситуациями. Эта общность опыта создаёт идеальную почву для юмора, который моментально находит отклик 🛒.

Согласно исследованиям психологии юмора, мы смеёмся над тем, что вызывает у нас узнавание и одновременно небольшой когнитивный диссонанс. Магазинные мемы идеально соответствуют этой формуле: они показывают обыденную ситуацию под неожиданным углом.

Алексей Петров, креативный директор

Однажды я был свидетелем рождения вирусного мема прямо у меня на глазах. В одном из супермаркетов кассир устало спросил у очередного покупателя: "Пакет нужен?", а тот философски ответил: "А что в этой жизни вообще нужно?". Кассир, не моргнув глазом, выдал: "Карта магазина точно нужна, на ней сейчас 30% скидки". Я сфотографировал этот диалог на стикере и выложил в соцсеть. За неделю пост собрал более 50 000 репостов и превратился в шаблон для мемов про навязчивый маркетинг. Самое интересное, что и сама сеть магазинов подхватила эту историю и запустила самоироничную рекламную кампанию. Это показывает, как тонкая грань между реальностью и юмором может создать контент, который резонирует с миллионами людей.

Особую популярность магазинные мемы обрели в период пандемии, когда шопинг превратился из рутинной задачи в целое приключение с масками, перчатками и социальной дистанцией. По данным аналитической платформы MemeRadar, количество мемов на тему магазинов выросло на 218% только за первые три месяца 2020 года.

Категория мемов Рост популярности в 2020-2022 Основная аудитория Мемы про очереди в кассу +167% 25-45 лет Мемы про поиск товара +205% 18-35 лет Мемы про разговоры с продавцами +143% 16-30 лет Мемы про скидки и акции +278% 25-60 лет

Что делает мемы про магазины особенно популярными:

Узнаваемость ситуаций — "я тоже так делал/думал!"

Возможность посмеяться над своими потребительскими привычками

Лёгкость восприятия — не требуют специфических знаний

Универсальность — понятны людям разного возраста и социального статуса

Постоянная актуализация — появляются новые форматы торговли, новые ситуации

Мемы превратились в своеобразный язык коммуникации между покупателями и даже брендами, которые всё чаще используют этот формат для связи с аудиторией. Крупные ритейлеры создают собственные мемы, высмеивая типичные ситуации в своих магазинах и показывая, что понимают боли своих клиентов.

Ироничные мемы о покупателях: странные привычки в магазине

Покупатели — настоящий кладезь комедийных ситуаций. Сколько раз вы ловили себя на том, что заходите "просто посмотреть", а выходите с полной корзиной? Или проводите 15 минут, выбирая между двумя практически идентичными товарами? Именно эти маленькие странности стали основой для множества мемов 😅.

Один из самых популярных мемов показывает мысленный диалог покупателя: "Мне нужен только хлеб" → [через 30 минут] → корзина, заполненная случайными товарами стоимостью в половину зарплаты. Эта ситуация настолько распространена, что данный мем переведен более чем на 20 языков и адаптирован под разные культурные контексты.

Среди других распространённых покупательских привычек, ставших объектами мемов:

Попытка открыть вторую кассу силой мысли, когда стоишь в длинной очереди

Ситуация, когда ты забываешь, за чем пришел, стоя посреди магазина

Решение не брать корзину/тележку и последующее жонглирование товарами

Детальное изучение состава продукта, который всё равно будешь покупать

Хождение кругами в поисках товара, вместо того чтобы спросить у продавца

Внезапная неспособность расплатиться картой, когда за тобой образовалась очередь

Мария Соколова, маркетолог-аналитик

В прошлом году мы проводили исследование потребительского поведения в крупной торговой сети. В аналитический отчёт попали настолько абсурдные паттерны поведения, что я решила создать серию мемов на их основе — разумеется, с разрешения руководства и без конфиденциальной информации. Самым вирусным стал мем про "зону принятия решений" возле касс. Оказалось, что 68% покупателей, проведя в магазине 40+ минут и методично выбирая основные покупки, в последние 30 секунд перед оплатой хватают товары из прикассовой зоны на сумму, составляющую до 30% от общего чека. На мем с двумя картинками: "Я, тщательно выбирающий хлеб 15 минут" vs "Я, хватающий случайную шоколадку за 200 рублей перед кассой без раздумий", мне написали десятки маркетологов из других сетей, подтверждая, что это действительно распространённый феномен. Мем превратился в учебный кейс по импульсивным покупкам и сейчас используется на нескольких курсах по потребительской психологии.

Интересно, что характерные типы покупателей тоже стали героями мемов. Например, вечно недовольный клиент, покупатель-эксперт, который знает о товаре больше продавца, или человек, приходящий за 5 минут до закрытия магазина.

Тип покупателя Характерное поведение Популярный мем-образ "Просто смотрю" Проводит в магазине 2 часа, ничего не покупает Мем "Подозрительный Фрай" "Экономный гений" Охотится за скидками, даже если товар не нужен Мем "Заткнись и возьми мои деньги" "Дегустатор" Пробует неупакованные продукты прямо в магазине Мем "Неловкий морж" "Переговорщик" Пытается сбить цену в сетевом супермаркете Мем "Не убедил" "Читатель состава" Изучает каждый ингредиент, блокируя проход Мем "Женщина с математическими формулами"

Что примечательно, многие из нас узнают себя в этих ситуациях, что делает юмор еще более метким. Мемы про покупателей служат своеобразным зеркалом, позволяющим с улыбкой взглянуть на собственные привычки и, возможно, даже пересмотреть некоторые из них.

Жизнь кассиров и продавцов глазами интернет-юмора

Если покупатели думают, что это они — главные жертвы магазинных историй, то мемы про кассиров и продавцов быстро развеивают эту иллюзию 😲. Работники торговли ежедневно сталкиваются с настоящим парадом человеческих причуд и становятся невольными свидетелями и участниками комических ситуаций.

Мемы о продавцах и кассирах можно разделить на несколько категорий:

Диалоги с покупателями — часто абсурдные и нелогичные вопросы и ответы

— часто абсурдные и нелогичные вопросы и ответы Внутренние монологи — что на самом деле думает продавец, сохраняя вежливую улыбку

— что на самом деле думает продавец, сохраняя вежливую улыбку Рабочие моменты — ситуации, происходящие за кулисами торговли

— ситуации, происходящие за кулисами торговли Клиентские типажи — классификация покупателей глазами персонала

— классификация покупателей глазами персонала Корпоративный абсурд — странные правила и требования руководства

Один из самых популярных мемов изображает "внутреннее лицо" и "внешнее лицо" продавца: снаружи — спокойная улыбка и вежливость, внутри — крик и отчаяние. Этот мем резонирует не только с работниками торговли, но и со всеми, кто работает в сфере обслуживания.

Некоторые из наиболее вирусных мемов про продавцов связаны с фразами, которые они слышат ежедневно:

"А дешевле нет?" (когда речь идёт о товаре по акции)

"А свежее есть?" (глядя на только что выложенную продукцию)

"Я у вас вчера покупал" (когда продавец работает в этом магазине первый день)

"Это точно последняя модель?" (о товаре двухлетней давности)

"У вас в другом магазине дешевле" (о конкурирующей сети)

Мемы также отражают особенности работы в разных типах магазинов — от элитных бутиков до супермаркетов эконом-класса. Например, популярная серия сравнивает реакцию продавцов на одинаковые вопросы в разных ценовых сегментах.

Технологические изменения тоже не остались без внимания мемотворцев. Особенно популярна тема кассиров, которых постепенно заменяют автоматизированные кассы самообслуживания. Это породило мемы вроде "Кассир смотрит, как ты неуклюже пытаешься отсканировать товар в зоне самообслуживания" или "Кассир, наблюдающий, как ты кладёшь неоплаченный товар в пакет".

Интересно, что многие продавцы и кассиры создают собственные мемы в закрытых профессиональных сообществах, делясь опытом и находя юмористическую отдушину в ситуациях, которые могли бы вызвать стресс. По словам психологов, это здоровый механизм совладания со стрессом, позволяющий сохранять эмоциональное равновесие в непростых рабочих условиях.

Для многих покупателей эти мемы стали способом по-новому взглянуть на людей, работающих в магазинах, и лучше понять, с какими ситуациями они сталкиваются каждый день. В некоторых случаях это даже привело к более вежливому и уважительному отношению к персоналу 🤝.

Акции, скидки и распродажи в мемах: когда цены смешнее шуток

Акции и скидки — настоящий Клондайк для создателей мемов. Психология потребителя, готового штурмовать магазин ради уценённого товара, давно превратилась в отдельный жанр интернет-фольклора. Особый расцвет эта категория мемов переживает во время сезонных распродаж, "Черной пятницы" и других торговых праздников 🛍️.

Одним из самых узнаваемых мемов стало изображение толпы, штурмующей вход в магазин при открытии распродажи. Этот мем существует во множестве вариаций, от относительно безобидных до апокалиптических сцен, напоминающих фильмы о зомби-апокалипсисе.

Не меньшей популярностью пользуются мемы про "скидки, которые не скидки" — когда товар сначала искусственно завышают в цене, а потом "снижают" до изначальной стоимости. Или классическая ситуация со скидкой в 1%, которая гордо анонсируется как "грандиозная распродажа".

Вот некоторые распространённые типы мемов про акции и скидки:

Мемы про разницу между "до" и "после" скидки (когда она составляет 10 рублей)

Мемы о покупках ненужных вещей только потому, что на них скидка

Мемы о поведении людей во время распродаж (от вежливого до агрессивного)

Мемы про маркетинговые уловки ("купи 2, получи третий за полную стоимость")

Мемы о разочаровании от покупки товара, который через неделю стал еще дешевле

Особый пласт мемов посвящен программам лояльности и накопительным картам. Многие смеются над ситуацией, когда чтобы получить минимальную скидку, нужно потратить огромную сумму или выполнить практически невыполнимые условия.

Тип акции Реальная выгода Восприятие в мемах "2 по цене 1" Скидка 50% при покупке двух товаров "Купить второй ненужный товар, чтобы сэкономить" "Черная пятница" В среднем реальные скидки 10-15% "Апокалипсис в торговом центре ради 200 рублей экономии" Накопительные карты 1-5% возврата в виде бонусов "Собираю карты как покемонов, но не помню, где какая" Распродажа остатков Значительная скидка на непопулярные модели "Единственная оставшаяся футболка XXXL по скидке 90%" "Счастливые часы" Временные скидки в непопулярное время "Брать отгул на работе, чтобы успеть на скидку в 3 часа дня"

Маркетологи и сами бренды часто используют эти мемы для самоиронии и создания более человечного имиджа. Некоторые компании запускают рекламные кампании, основанные на популярных мемах про скидки и распродажи, демонстрируя, что понимают юмор своих покупателей.

Исследователи потребительского поведения отмечают, что мемы про скидки часто помогают покупателям более критично относиться к маркетинговым акциям и меньше поддаваться импульсивным покупкам. Так юмор становится своеобразной защитой от манипулятивных техник продаж.

Универсальная коллекция мемов для любителей шоппинга

Завершающая наша категория — это универсальные мемы, которые понятны всем, кто хоть раз совершал покупки. Они не привязаны к конкретной ситуации или роли (продавца или покупателя), а отражают общие моменты, с которыми сталкивается любой участник процесса торговли 🤣.

Среди наиболее популярных универсальных мемов:

Мемы о поиске нужного товара, который "должен быть где-то здесь"

Мемы о "привидении" — сотруднике, который внезапно исчезает, когда нужна его помощь

Мемы о навигации в огромных гипермаркетах ("я просто хотел купить молоко, а прошел 10 км")

Мемы о походе в магазин с детьми ("вошли за хлебом, вышли с игрушкой за 5000")

Мемы о тележках с неисправными колесиками ("дрифт-машина на минималках")

Мемы о покупке продуктов на голодный желудок ("корзина полная еды, которой хватит на армию")

Отдельная категория — мемы, связанные с сезонными покупками. Например, предновогодний шоппинг, школьные сборы в августе или дачный сезон весной. Эти мемы появляются циклично и актуализируются каждый год, отражая постоянство человеческих привычек.

Один из самых узнаваемых мемов этой категории — "Меня послали за одним продуктом, а я забыл, за каким". Ситуация, знакомая многим: стоишь посреди магазина и пытаешься вспомнить, что именно тебя просили купить. Обычно сопровождается изображением растерянного человека или животного с пустым взглядом.

Интересно, что многие из этих мемов преодолевают культурные барьеры и понятны покупателям по всему миру. Исследование, проведенное международной маркетинговой компанией ShopBehavior, показало, что 78% покупательских ситуаций, отраженных в мемах, универсальны для потребителей из разных стран.

Вот подборка универсальных мемов, которые можно использовать практически для любой ситуации, связанной с покупками:

"Когда кассир спрашивает, нашел ли ты всё, что искал, а ты вспоминаешь о забытом товаре"

"Моё лицо, когда на кассе оказывается, что у меня недостаточно денег"

"Когда случайно встречаешь знакомого в магазине и вынужден поддерживать разговор"

"Я, пытающийся вспомнить, взял ли я из дома многоразовые пакеты"

"Когда продавец спрашивает, нужна ли помощь, а ты уже 20 минут не можешь решить, что купить"

С развитием онлайн-торговли появилась новая волна мемов, связанных с интернет-шопингом: ожидание vs. реальность, отслеживание посылки каждые 5 минут, попытки подобрать размер без примерки и так далее. Эти мемы отражают цифровую трансформацию торговли и новые типы проблем, с которыми сталкиваются современные покупатели.

Универсальные мемы про шоппинг служат не только развлекательным контентом, но и своеобразным социальным клеем, объединяющим людей через общий опыт и эмоции. Они помогают нам осознать, что независимо от нашего социального статуса, возраста или культурного бэкграунда, все мы время от времени оказываемся в одинаково забавных ситуациях у кассы или перед полкой с товарами.

Мемы про магазины и шоппинг — это не просто способ посмеяться над повседневными ситуациями, но и форма социального комментария. Они отражают наши потребительские привычки, маркетинговые уловки и странности современной торговли. В каждом меме скрывается крупица правды, которая заставляет нас улыбнуться и, возможно, задуматься о том, как мы взаимодействуем с миром товаров и услуг. И в следующий раз, стоя в очереди или разглядывая ценники, вы наверняка вспомните один из этих мемов — и ваш поход в магазин станет немного веселее 😊

