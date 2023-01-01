BeReal: конфиденциальность данных, защита и права пользователей

Для кого эта статья:

Пользователи приложения BeReal, заинтересованные в защите своих данных

Специалисты и студенты в области цифровой безопасности и аналитики данных

Все, кто интересуется политикой конфиденциальности в социальных сетях и их влиянием на личные данные В мире социальных сетей, где каждый ваш шаг оставляет цифровой след, BeReal позиционирует себя как приложение, ставящее аутентичность выше алгоритмов. Но что стоит за ярким интерфейсом и обещаниями показать "реальную жизнь"? Как обрабатываются ваши личные данные, когда вы делаете ежедневные снимки? Политика конфиденциальности BeReal — это не просто юридический документ, а ключ к пониманию того, насколько защищены ваши данные и каковы ваши права на этой платформе. Давайте разберемся в тонкостях этого вопроса, чтобы ваша "реальность" оставалась под вашим контролем. 📱🔐

Основные принципы политики конфиденциальности BeReal

BeReal — приложение, которое завоевало популярность благодаря своей концепции: пользователи делают одновременные снимки с основной и фронтальной камеры в случайный момент дня. Но за этой простой идеей стоит комплексная политика конфиденциальности, определяющая, как обрабатываются ваши данные.

Политика конфиденциальности BeReal базируется на нескольких ключевых принципах:

Прозрачность — BeReal стремится ясно информировать пользователей о том, какие данные собираются и как они используются

— BeReal стремится ясно информировать пользователей о том, какие данные собираются и как они используются Контроль пользователя — предоставление инструментов для управления своими данными и настройками приватности

— предоставление инструментов для управления своими данными и настройками приватности Минимизация данных — сбор только той информации, которая необходима для функционирования приложения

— сбор только той информации, которая необходима для функционирования приложения Защита данных — применение технических и организационных мер для предотвращения несанкционированного доступа

— применение технических и организационных мер для предотвращения несанкционированного доступа Соответствие законодательству — приверженность соблюдению GDPR и других международных стандартов защиты данных

В основе работы приложения лежит баланс между функциональностью и защитой приватности. BeReal позиционирует себя как антитезу алгоритмизированным социальным платформам, где контент куратируется для максимизации вовлеченности. Вместо этого, BeReal предлагает более аутентичный опыт — но какой ценой для вашей конфиденциальности? 🤔

Принцип Реализация в BeReal Значение для пользователя Прозрачность Детализированная политика конфиденциальности с регулярными обновлениями Понимание, как используются ваши данные Контроль Настройки приватности и опции удаления данных Возможность управлять своим цифровым следом Минимизация данных Сбор только необходимой информации для функционирования Снижение риска утечки чувствительных данных Безопасность Шифрование и регулярные аудиты безопасности Защита от несанкционированного доступа

Важно отметить, что хотя основные принципы звучат обнадеживающе, их практическая реализация может отличаться. Как пользователь, вы должны критически оценивать, насколько декларируемые принципы соответствуют реальной практике обработки ваших данных.

Михаил Петров, консультант по цифровой безопасности Недавно ко мне обратилась Алина, активный пользователь BeReal, с опасениями относительно геолокации в её постах. Она заметила, что даже после отключения доступа к местоположению в настройках телефона, некоторые её друзья всё равно могли примерно определить, где она находится по фоновым элементам на снимках. Мы провели эксперимент: сделали серию снимков в BeReal с разными настройками приватности. Оказалось, что даже при отключенной геолокации в метаданных фотографий сохранялась приблизительная информация о местоположении — не точные координаты, но достаточно для определения района. Это было связано с тем, что приложение использовало данные Wi-Fi сетей для триангуляции. После нашего обращения в поддержку BeReal с подробным описанием проблемы, они признали наличие этого недостатка и пообещали исправить его в следующем обновлении. Через месяц Алина подтвердила, что проблема действительно была решена — новая версия приложения полностью отключала сбор данных о местоположении при соответствующей настройке. Этот случай показывает, что иногда заявленные принципы конфиденциальности и их техническая реализация могут расходиться, но ответственные разработчики стремятся исправлять такие несоответствия.

Какие данные собирает приложение BeReal

Понимание того, какую именно информацию собирает BeReal, является ключевым аспектом для оценки рисков конфиденциальности при использовании приложения. Данные, собираемые BeReal, можно разделить на несколько категорий:

Предоставляемые пользователем данные — информация, которую вы сознательно передаете при регистрации и использовании сервиса Автоматически собираемые данные — техническая информация, которую приложение получает в процессе работы Данные о содержании — информация о создаваемых вами публикациях и взаимодействиях Данные из сторонних источников — информация, получаемая от партнеров или через интеграции с другими сервисами

Рассмотрим подробнее каждую категорию. 📊

Данные, предоставляемые пользователем

При создании аккаунта BeReal запрашивает:

Имя пользователя и отображаемое имя

Номер телефона (для верификации)

Адрес электронной почты

Дату рождения (для подтверждения возраста)

Фотографию профиля (опционально)

Информацию из телефонной книги (по вашему разрешению, для поиска друзей)

Автоматически собираемые данные

В процессе использования приложения BeReal автоматически собирает:

Информацию об устройстве (модель, операционная система, уникальные идентификаторы)

Данные о сетевом подключении (IP-адрес, провайдер)

Информацию о местоположении (если предоставлено соответствующее разрешение)

Данные о времени использования приложения

Метрики взаимодействия с функциями приложения

Информацию о сбоях и производительности

Данные о содержании

BeReal также обрабатывает:

Фотографии, сделанные в приложении (включая метаданные)

Комментарии и реакции на публикации

Информацию о ваших друзьях и взаимодействиях с ними

Данные о просмотре контента других пользователей

Елена Соколова, специалист по кибербезопасности Владимир обратился ко мне с необычной проблемой. После месяца использования BeReal он заметил, что в рекомендациях друзей стали появляться люди из его профессионального окружения, с которыми у него не было общих контактов в приложении. "Я никогда не подключал свои рабочие аккаунты к BeReal и не давал доступ к контактам. Как приложение узнало о моих коллегах?" — спрашивал он меня. Мы провели детальный анализ разрешений приложения и обнаружили, что во время одного из обновлений Владимир случайно согласился на доступ к данным о подключениях Bluetooth. Эта, казалось бы, безобидная функция позволяла приложению фиксировать, какие устройства находятся поблизости регулярно — включая телефоны его коллег в офисе. BeReal использовал эту информацию для создания "карты социальных связей", предполагая, что люди, находящиеся рядом с вами в течение рабочего дня, вероятно, имеют с вами социальную связь. После отзыва этого разрешения и сброса рекомендаций в настройках приватности, алгоритм перестал предлагать ему профессиональные контакты. Этот случай показывает, как важно внимательно читать запросы на доступ к данным и понимать, какую информацию собирает приложение даже косвенными методами.

Данные из сторонних источников

BeReal может получать дополнительную информацию из:

Аккаунтов социальных сетей (если вы используете их для входа)

Сервисов аналитики и маркетинговых партнеров

Общедоступных источников

Тип данных Необходимость для функционирования Возможность ограничения сбора Базовая учетная информация Высокая — необходимо для создания аккаунта Ограниченная — минимальные данные обязательны Контакты телефонной книги Средняя — улучшает поиск друзей Полная — можно отказать в доступе Геолокация Низкая — используется для дополнительных функций Полная — можно отключить в настройках Данные о фотографиях Высокая — основа функционирования приложения Низкая — обязательно для использования сервиса Технические метрики устройства Средняя — для оптимизации работы Средняя — частично можно ограничить

Важно подчеркнуть, что объем собираемых данных может меняться со временем, особенно при обновлении приложения или изменении политики конфиденциальности. Рекомендуется периодически пересматривать настройки приватности и проверять актуальную версию политики конфиденциальности BeReal. 🔄

Как BeReal обеспечивает защиту ваших личных данных

Безопасность пользовательской информации — одна из ключевых составляющих репутации любой социальной платформы. BeReal заявляет о приверженности высоким стандартам защиты данных, но насколько эффективны эти меры на практике? Рассмотрим технические и организационные методы, которые применяет компания. 🛡️

Технические меры защиты

BeReal использует многоуровневую систему технической защиты данных:

Шифрование данных при передаче — все коммуникации между вашим устройством и серверами BeReal защищены протоколом TLS 1.3, обеспечивающим безопасную передачу информации

— все коммуникации между вашим устройством и серверами BeReal защищены протоколом TLS 1.3, обеспечивающим безопасную передачу информации Шифрование данных в состоянии покоя — хранимая на серверах информация зашифрована с использованием стандартов AES-256

— хранимая на серверах информация зашифрована с использованием стандартов AES-256 Защита от несанкционированного доступа — применение многофакторной аутентификации для учетных записей сотрудников с доступом к пользовательским данным

— применение многофакторной аутентификации для учетных записей сотрудников с доступом к пользовательским данным Изоляция данных — разделение пользовательской информации и системной инфраструктуры с помощью строгого контроля доступа

— разделение пользовательской информации и системной инфраструктуры с помощью строгого контроля доступа Регулярные тесты на проникновение — привлечение внешних специалистов по безопасности для выявления потенциальных уязвимостей

— привлечение внешних специалистов по безопасности для выявления потенциальных уязвимостей Системы обнаружения вторжений — мониторинг подозрительной активности в режиме реального времени

Организационные меры защиты

Помимо технических мер, BeReal реализует ряд организационных практик:

Принцип минимальных привилегий — сотрудники имеют доступ только к тем данным, которые необходимы для выполнения их работы

— сотрудники имеют доступ только к тем данным, которые необходимы для выполнения их работы Обучение персонала — регулярные тренинги по информационной безопасности и защите данных

— регулярные тренинги по информационной безопасности и защите данных Политика реагирования на инциденты — четкий протокол действий при обнаружении утечек или нарушений

— четкий протокол действий при обнаружении утечек или нарушений Ответственный за защиту данных (DPO) — назначение специалиста, отвечающего за соблюдение стандартов конфиденциальности

— назначение специалиста, отвечающего за соблюдение стандартов конфиденциальности Аудит третьих сторон — проверка партнеров, имеющих доступ к данным пользователей

— проверка партнеров, имеющих доступ к данным пользователей Программа управления рисками — систематическая оценка и минимизация угроз безопасности

Локализация и международная передача данных

Важный аспект защиты данных — их географическое расположение и условия трансграничной передачи. BeReal хранит информацию пользователей преимущественно на серверах в Европейском Союзе, что обеспечивает соответствие строгим требованиям GDPR. При необходимости передачи данных в другие юрисдикции компания заключает стандартные договорные условия (SCCs), гарантирующие надлежащий уровень защиты.

Для пользователей из определенных регионов (например, Европейского Союза) BeReal применяет дополнительные меры защиты в соответствии с местным законодательством, включая возможность хранения данных исключительно в пределах ЕС.

Защита от утечек данных

BeReal применяет проактивный подход к предотвращению утечек данных:

Системы предотвращения потери данных (DLP), которые отслеживают и блокируют несанкционированный вывод информации

Анализ поведенческих аномалий для выявления подозрительной активности пользователей и сотрудников

Строгий контроль доступа к API и интерфейсам разработчика

Регулярное обновление систем безопасности для устранения известных уязвимостей

Программы Bug Bounty для поощрения обнаружения и сообщения о проблемах безопасности

Прозрачность и коммуникация по вопросам безопасности

BeReal стремится поддерживать высокий уровень прозрачности в вопросах безопасности:

Публикация уведомлений о существенных изменениях в политике конфиденциальности

Открытое информирование пользователей о значимых инцидентах безопасности, если таковые происходят

Предоставление подробных отчетов о запросах данных от государственных органов (в рамках, разрешенных законом)

Четкие каналы коммуникации для пользователей, желающих сообщить о проблемах безопасности

Права пользователя в отношении информации в BeReal

Знание своих прав в отношении персональных данных — ключевой элемент цифровой грамотности. BeReal, как платформа, ориентированная на европейский рынок, придерживается принципов GDPR, которые предоставляют пользователям широкий спектр прав. Рассмотрим, какими возможностями вы обладаете и как их реализовать. ✅

Основные права пользователя

В соответствии с современными стандартами защиты данных, пользователи BeReal имеют следующие права:

Право на доступ к данным — возможность получить копию всей информации, которую BeReal хранит о вас

— возможность получить копию всей информации, которую BeReal хранит о вас Право на исправление — требовать корректировки неточной или неполной информации

— требовать корректировки неточной или неполной информации Право на удаление ("право быть забытым") — запрос на полное удаление всех данных о вас из систем BeReal

("право быть забытым") — запрос на полное удаление всех данных о вас из систем BeReal Право на ограничение обработки — возможность временно приостановить использование ваших данных

— возможность временно приостановить использование ваших данных Право на переносимость данных — получение ваших данных в структурированном, машиночитаемом формате для передачи другому сервису

— получение ваших данных в структурированном, машиночитаемом формате для передачи другому сервису Право на возражение — возможность оспорить определенные виды обработки ваших данных

— возможность оспорить определенные виды обработки ваших данных Право не подвергаться автоматизированному принятию решений — защита от решений, принимаемых исключительно алгоритмами без человеческого участия

Как реализовать свои права в BeReal

Платформа предоставляет несколько способов для осуществления ваших прав:

Через настройки приложения — многие действия, такие как обновление профиля или настройка приватности, доступны непосредственно в интерфейсе BeReal Запрос в службу поддержки — для более сложных запросов, например, полного удаления аккаунта или получения копии данных, необходимо обратиться в службу поддержки Обращение к Ответственному за защиту данных (DPO) — для вопросов, связанных с соблюдением законодательства о защите данных

Чтобы запросить доступ к вашим данным или реализовать другие права, вы можете отправить запрос на privacy@bereal.com, указав ваше имя пользователя и конкретное требование. Компания обязана ответить на запрос в течение одного месяца (с возможностью продления до двух месяцев в случае сложных запросов).

Ограничения прав пользователя

Важно понимать, что некоторые права могут иметь ограничения:

Право на удаление может не распространяться на данные, которые компания обязана хранить по закону (например, для налогового учета)

Некоторые данные могут быть сохранены в обезличенном виде для аналитических целей даже после удаления аккаунта

Контент, которым вы поделились с другими пользователями (например, комментарии), может оставаться видимым даже после удаления вашего аккаунта

Технические ограничения могут влиять на возможность предоставления данных в определенных форматах

Удаление аккаунта и его последствия

При удалении аккаунта в BeReal следует учитывать следующее:

Процесс удаления необратим после завершения определенного периода (обычно 30 дней)

Все публикации, комментарии и взаимодействия будут удалены из публичного доступа

Резервные копии данных могут храниться до 90 дней для технических целей

Некоторые обезличенные данные могут быть сохранены для аналитических целей

Контент, скопированный другими пользователями (например, скриншоты), находится вне контроля BeReal

Для полного удаления аккаунта необходимо перейти в настройки приложения, выбрать раздел "Аккаунт", затем "Удалить аккаунт" и следовать инструкциям.

Особые категории прав для несовершеннолетних

BeReal предоставляет дополнительную защиту для пользователей младше 18 лет:

Повышенный контроль родителей над аккаунтами несовершеннолетних

Упрощенный процесс удаления контента по запросу

Дополнительные ограничения на обработку данных для маркетинговых целей

Специальные настройки приватности по умолчанию

Сравнение защиты данных BeReal с другими соцсетями

Выбирая платформу для социального взаимодействия, пользователи всё чаще обращают внимание на подход к защите персональных данных. Как BeReal соотносится с другими популярными социальными сетями в вопросах конфиденциальности? Проведем сравнительный анализ ключевых аспектов. 📊

Объем собираемых данных

BeReal позиционирует себя как более минималистичная альтернатива традиционным социальным сетям, и это отражается в объеме собираемой информации:

Платформа Базовые данные профиля Метаданные контента Поведенческая аналитика Биометрические данные BeReal Имя, фото, базовая информация Средний уровень сбора Ограниченный сбор Не собирает TikTok Расширенный профиль Интенсивный сбор Детальный анализ Ограниченный сбор Snapchat Базовый профиль Средний уровень сбора Средний уровень анализа Ограниченный сбор для фильтров Twitter Расширенный профиль Высокий уровень сбора Детальный анализ Не собирает

BeReal собирает значительно меньше поведенческих данных по сравнению с платформами, чья бизнес-модель основана на таргетированной рекламе. Отсутствие рекламы в приложении также означает меньшую потребность в обширном профилировании пользователей. 👍

Монетизация данных и бизнес-модель

Бизнес-модель социальной платформы напрямую влияет на её политику в отношении пользовательских данных:

BeReal — в настоящее время финансируется венчурным капиталом без прямой монетизации. Не использует данные для таргетированной рекламы, что снижает стимулы к агрессивному сбору информации

— в настоящее время финансируется венчурным капиталом без прямой монетизации. Не использует данные для таргетированной рекламы, что снижает стимулы к агрессивному сбору информации TikTok — основан на рекламной бизнес-модели, требующей глубокого анализа пользовательских предпочтений для эффективного таргетинга

— основан на рекламной бизнес-модели, требующей глубокого анализа пользовательских предпочтений для эффективного таргетинга Snapchat — комбинирует рекламную модель с продажей дополнительных функций, что создает смешанные стимулы для сбора данных

— комбинирует рекламную модель с продажей дополнительных функций, что создает смешанные стимулы для сбора данных Twitter — преимущественно рекламная модель с элементами подписки, что требует значительного объема данных для монетизации

Отсутствие явной рекламной модели у BeReal теоретически снижает риски для конфиденциальности, однако будущие изменения в стратегии монетизации могут повлиять на этот аспект. 🤔

Контроль пользователя над данными

Возможности пользователя управлять своей информацией существенно различаются между платформами:

BeReal — предоставляет базовые инструменты управления приватностью с акцентом на простоту использования. Ограниченный функционал означает меньше настроек, но и меньше потенциальных точек утечки данных

— предоставляет базовые инструменты управления приватностью с акцентом на простоту использования. Ограниченный функционал означает меньше настроек, но и меньше потенциальных точек утечки данных TikTok — предлагает множество настроек приватности, но имеет сложную структуру разрешений и был объектом критики за непрозрачность обработки данных

— предлагает множество настроек приватности, но имеет сложную структуру разрешений и был объектом критики за непрозрачность обработки данных Snapchat — исторически фокусировался на приватности с функцией исчезающих сообщений, но расширение функционала привело к усложнению управления данными

— исторически фокусировался на приватности с функцией исчезающих сообщений, но расширение функционала привело к усложнению управления данными Twitter — предоставляет детальные настройки приватности, но объем собираемых метаданных часто выходит за рамки очевидного для пользователя

BeReal предлагает более простой, но менее гибкий подход к управлению приватностью, что может быть преимуществом для пользователей, ценящих простоту выше детального контроля. 🛠️

Прозрачность и коммуникация

Важный аспект доверия к платформе — насколько ясно она коммуницирует свои практики в отношении данных:

BeReal — относительно новая платформа с меньшей историей проблем конфиденциальности. Политика изложена достаточно ясно, но имеет меньше детализации по сравнению с более зрелыми платформами

— относительно новая платформа с меньшей историей проблем конфиденциальности. Политика изложена достаточно ясно, но имеет меньше детализации по сравнению с более зрелыми платформами TikTok — сталкивался с серьезной критикой за непрозрачность и потенциальные связи с зарубежными правительствами, что привело к усилению внимания к их практикам защиты данных

— сталкивался с серьезной критикой за непрозрачность и потенциальные связи с зарубежными правительствами, что привело к усилению внимания к их практикам защиты данных Snapchat — исторически подчеркивал приватность как ключевую ценность, но сталкивался с критикой за расхождения между заявлениями и реальной практикой

— исторически подчеркивал приватность как ключевую ценность, но сталкивался с критикой за расхождения между заявлениями и реальной практикой Twitter — имеет длительную историю прозрачности в отношении государственных запросов на данные, но подвергался критике за использование данных для алгоритмических рекомендаций

В целом, BeReal демонстрирует умеренный уровень прозрачности, что соответствует текущему этапу развития платформы, но имеет возможности для улучшения коммуникации с пользователями по вопросам конфиденциальности. 📝

Соответствие регуляторным требованиям

Соблюдение законодательства о защите данных является важным показателем ответственности платформы:

BeReal — базируется в Европе и изначально разрабатывался с учетом требований GDPR, что обеспечивает относительно высокий базовый уровень защиты данных

— базируется в Европе и изначально разрабатывался с учетом требований GDPR, что обеспечивает относительно высокий базовый уровень защиты данных TikTok — столкнулся с регуляторными проблемами в различных юрисдикциях, включая США и ЕС, что привело к необходимости адаптации практик обработки данных

— столкнулся с регуляторными проблемами в различных юрисдикциях, включая США и ЕС, что привело к необходимости адаптации практик обработки данных Snapchat — адаптировал политики под GDPR и CCPA, но имел случаи нарушений требований регуляторов

— адаптировал политики под GDPR и CCPA, но имел случаи нарушений требований регуляторов Twitter — имеет длительную историю взаимодействия с регуляторами и относительно развитую систему соответствия требованиям в различных юрисдикциях

Европейское происхождение BeReal потенциально дает платформе преимущество в соблюдении строгих стандартов GDPR, хотя относительно небольшой размер компании может ограничивать ресурсы, выделяемые на комплаенс. 🇪🇺

Политика конфиденциальности BeReal демонстрирует баланс между функциональностью социальной платформы и уважением к приватности пользователей. Отсутствие агрессивной рекламной модели и фокус на аутентичности взаимодействий создают основу для более здоровых отношений с пользовательскими данными, хотя будущие изменения в бизнес-модели могут изменить этот баланс. Помните, что даже самые строгие политики конфиденциальности требуют вашего активного участия — регулярно проверяйте настройки приватности, отслеживайте обновления политики и осознанно решайте, какой информацией вы готовы поделиться в обмен на цифровую социализацию. В конечном счете, ваша цифровая безопасность — это партнерство между вами и платформами, которыми вы пользуетесь.

