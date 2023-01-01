BeReal: приложение реального момента и жизни без фильтров

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи социальных сетей, интересующиеся новыми трендами

Специалисты в области маркетинга и SMM, ищущие информацию о продвижении в новых платформах

Психологи и социологи, изучающие влияние социальных сетей на эмоциональное состояние пользователей Приложение BeReal ворвалось в мир социальных сетей как глоток свежего воздуха в эпоху отфильтрованной реальности. В отличие от прочих платформ, где пользователи часами подбирают идеальный ракурс, это приложение требует мгновенной, неподготовленной съемки. Один раз в день BeReal присылает уведомление — у вас всего 2 минуты, чтобы сделать фото с фронтальной и основной камер. Никаких фильтров, никакой подготовки — только ваша реальная жизнь здесь и сейчас. 📱 Это революционная концепция или очередной проходящий тренд? Давайте разберемся в полной анатомии BeReal и выясним, стоит ли присоединиться к растущей армии его пользователей.

BeReal: что скрывается за новым трендовым приложением

BeReal — французское приложение, запущенное в 2020 году, которое позиционирует себя как антитезу отполированным лентам других социальных сетей. Основатели Алексис Барейя и Кевин Перро создали платформу с простой миссией: показать реальную жизнь пользователей без прикрас и фильтров.

Механика работы BeReal предельно проста:

Ежедневно в случайное время все пользователи получают одновременное уведомление

У вас есть 2 минуты, чтобы сделать фото того, что происходит в данный момент

Камера активируется одновременно с обеих сторон — вы фотографируете и окружение, и себя

Никаких фильтров, предварительного просмотра или возможности загрузить готовое изображение

Вы можете опубликовать пост и после двухминутного окна, но подписчики увидят пометку "опоздал"

За последние два года приложение BeReal буквально взорвало мировые чарты загрузок. В августе 2022 года оно достигло первого места среди бесплатных приложений в App Store США с более чем 73 миллионами загрузок по всему миру. Секрет такой популярности кроется в нескольких аспектах:

Ключевой аспект Как это работает в BeReal Эффект для пользователя Уникальный формат Двойная камера + ограниченное временное окно Создает ощущение подлинности и спонтанности Анти-перфекционизм Невозможность отретушировать или переснять фото Снижает социальное давление, типичное для других платформ Взаимность Чтобы видеть посты других, нужно публиковать свои Способствует более активному участию сообщества Временная ограниченность Только один пост в день Предотвращает бесконечное прокручивание и зависимость

Максим Верхов, директор по продукту Когда мы внедряли BeReal в нашей команде, я ожидал очередную "модную игрушку", которая через неделю всем надоест. Первый день вызвал недоумение: уведомление пришло во время важного совещания. Я быстро сделал снимок экрана презентации и своего напряженного лица. Другие коллеги поступили так же – кто-то был за обедом, кто-то в пробке. На следующий день мы все ждали уведомления с каким-то детским азартом, а к концу недели заметили неожиданный эффект: наши рабочие коммуникации стали более человечными. Мы начали лучше понимать ритм дня друг друга, узнали о маленьких личных ритуалах. Особенно это помогло с удаленными сотрудниками – как будто они внезапно материализовались из абстрактных аватарок в реальных людей с повседневными заботами. Через месяц мы заметили, что BeReal создал эффект присутствия, который не давали даже ежедневные видеозвонки.

Идеология BeReal прямо противоположна большинству социальных платформ: вместо накопления подписчиков, погони за лайками и алгоритмической ленты здесь делается акцент на близкий круг общения и аутентичность. Здесь нет возможности найти случайных людей, добавить незнакомцев или стать "инфлюенсером" — пользователи могут видеть контент только тех, кого они знают лично.

Примечательно, что BeReal не монетизируется традиционными методами — в приложении нет рекламы, платных подписок или встроенных покупок. Это связано с философией проекта, который позиционирует себя как "анти-социальную сеть", место, где можно просто быть собой, а не строить личный бренд. 🌱

Главные преимущества BeReal для современных пользователей

Приложение BeReal предлагает принципиально иной подход к онлайн-присутствию, привнося ряд значительных преимуществ для пользователей, уставших от традиционных социальных сетей:

Подлинность без фильтров. BeReal избавляет от необходимости демонстрировать идеализированную версию своей жизни. Здесь ценятся искренние моменты — будь то обед за рабочим столом, поездка в метро или домашний вечер в пижаме.

BeReal избавляет от необходимости демонстрировать идеализированную версию своей жизни. Здесь ценятся искренние моменты — будь то обед за рабочим столом, поездка в метро или домашний вечер в пижаме. Свобода от социального давления. Отсутствие счетчиков лайков, комментариев и подписчиков снимает типичное для социальных сетей напряжение и постоянное сравнение себя с другими.

Отсутствие счетчиков лайков, комментариев и подписчиков снимает типичное для социальных сетей напряжение и постоянное сравнение себя с другими. Экономия времени и внимания. Один пост в день и отсутствие бесконечной ленты для прокрутки означает, что вы тратите минимум времени на приложение — обычно не более 5-10 минут.

Один пост в день и отсутствие бесконечной ленты для прокрутки означает, что вы тратите минимум времени на приложение — обычно не более 5-10 минут. Более глубокие связи. Пользователи отмечают, что BeReal позволяет увидеть повседневную жизнь друзей без прикрас, что создает ощущение более подлинной связи, даже если вы редко видитесь вживую.

Пользователи отмечают, что BeReal позволяет увидеть повседневную жизнь друзей без прикрас, что создает ощущение более подлинной связи, даже если вы редко видитесь вживую. Спонтанность и неожиданность. Никогда не знаешь, в какой момент придет уведомление — это добавляет элемент сюрприза и заставляет фиксировать те моменты, которые обычно остаются за кадром.

Психологи и социологи обратили внимание на BeReal как на потенциальное противоядие от негативных эффектов, связанных с традиционными социальными сетями. Исследования показывают, что беспрерывное потребление идеализированного контента может приводить к ухудшению самооценки и появлению тревожности. 📊

Психологический аспект Традиционные соцсети BeReal Социальное сравнение Высокий уровень, ведет к негативной самооценке Значительно ниже, акцент на реальности FOMO (страх упустить что-то) Регулярно возникает из-за куратированного контента Минимален, т.к. все показывают рутинные моменты Время использования В среднем 2,5 часа ежедневно Около 10 минут в день Валидация через лайки Основной механизм обратной связи Реакции есть, но не являются центральными Аутентичность Низкая, преобладают отфильтрованные изображения Высокая, невозможно подготовиться заранее

Другое существенное преимущество BeReal — его уникальная способность документировать повседневную жизнь в своеобразный визуальный дневник. Постепенно ваша лента превращается в коллаж случайных моментов: рабочих встреч, домашних ужинов, прогулок, вечеров с друзьями. Многие пользователи отмечают, что просмотр собственных архивов в конце месяца или года становится удивительно эмоциональным опытом — эти случайные фрагменты складываются в мозаику повседневной жизни, которую мы обычно не документируем.

Не менее важно и то, что BeReal переосмысливает концепцию социального взаимодействия в цифровой среде. В отличие от традиционных платформ, здесь нет возможности следить за незнакомцами или знаменитостями, что возвращает социальные медиа к их изначальной функции — поддержанию связей между близкими людьми. 👥

Марина Светлова, психолог-консультант На групповой терапии с подростками мы обсуждали тревожность, связанную с социальными сетями. 15-летняя Лиза рассказала историю, которая меня поразила. Она была одержима своим внешним видом в сети, тратила по 2 часа на создание одного поста, делала до 50 селфи, выбирая лучшее. Постоянно сравнивала себя с ровесницами, чувствовала себя неполноценной. Её родители предложили ей установить BeReal как эксперимент. Первые несколько дней были травмирующими – Лиза получала уведомления во время завтрака с опухшим лицом или на физкультуре вся взмокшая. Она сопротивлялась, пыталась "обмануть" приложение. Но через две недели произошел перелом. Она заметила, что одноклассники, которыми она восхищалась, постят такие же обыденные моменты – кто-то в неубранной комнате, кто-то с прыщом на лбу, кто-то за домашним заданием. Через месяц Лиза призналась: "Впервые за долгое время я не думаю постоянно о том, как выгляжу. Я вижу, что все живут обычной жизнью". Этот случай показателен – BeReal невольно стал терапевтическим инструментом, который возвращает подростков к реальности и снижает перфекционизм.

Ограничения и недостатки BeReal, о которых стоит знать

Несмотря на множество положительных аспектов, приложение BeReal имеет существенные ограничения, которые могут стать решающими для потенциальных пользователей. Понимание этих недостатков поможет сформировать реалистичные ожидания и оценить, насколько эта платформа соответствует вашим потребностям.

Технические сбои в часы пик. Когда все пользователи одновременно получают уведомление и пытаются загрузить фото, серверы часто не выдерживают нагрузки. Приложение зависает, фотографии не загружаются или публикуются с задержкой.

Когда все пользователи одновременно получают уведомление и пытаются загрузить фото, серверы часто не выдерживают нагрузки. Приложение зависает, фотографии не загружаются или публикуются с задержкой. Ограниченный функционал. В BeReal отсутствуют многие привычные элементы: истории, прямые эфиры, видеоконтент. По сути, это односложное приложение с единственной функцией.

В BeReal отсутствуют многие привычные элементы: истории, прямые эфиры, видеоконтент. По сути, это односложное приложение с единственной функцией. Отсутствие гибкости по времени. Если уведомление приходит в неподходящий момент (например, во время важной встречи, в душе или когда вы спите), у вас нет настоящего выбора — либо пропустить день, либо нарушить правила и сделать фото позже.

Если уведомление приходит в неподходящий момент (например, во время важной встречи, в душе или когда вы спите), у вас нет настоящего выбора — либо пропустить день, либо нарушить правила и сделать фото позже. "Навязанная" аутентичность. Концепция "будь настоящим" может создавать свой собственный вид давления — теперь вы должны демонстрировать "настоящую жизнь", что само по себе становится перформансом.

Концепция "будь настоящим" может создавать свой собственный вид давления — теперь вы должны демонстрировать "настоящую жизнь", что само по себе становится перформансом. Монотонность контента. После нескольких недель использования многие пользователи отмечают повторяемость: большинство фотографий сделаны на рабочем месте, дома или в транспорте, что приводит к однообразию ленты.

Особенно заметным недостатком становится быстрое снижение вовлеченности. По данным исследований, около 65% новых пользователей перестают регулярно публиковать посты после первого месяца использования. Интересно, что график активности напоминает классическую кривую первоначального энтузиазма с последующим резким спадом, характерным для многих приложений-новинок. 📉

Многие пользователи также отмечают определенный парадокс: хотя BeReal позиционирует себя как приложение без позерства, оно вызывает новый вид социального давления. Если уведомление приходит, когда вы делаете что-то "скучное" (лежите на диване или выполняете рутинные задачи), возникает искушение отложить съемку до более "интересного" момента. Это фактически подрывает основную идею приложения.

Другим существенным недостатком является то, что BeReal не предлагает никаких инструментов для защиты от нежелательного или вредоносного контента. Отсутствуют развитые механизмы блокировки пользователей или сообщения о нарушениях. В случае получения неприемлемого контента или преследования ваши возможности реагирования достаточно ограничены по сравнению с более зрелыми платформами.

Наконец, бизнес-модель BeReal вызывает вопросы о долгосрочной устойчивости платформы. Компания привлекла значительные инвестиции (более 30 миллионов долларов), но не имеет четкой стратегии монетизации. Это создает риск того, что приложение либо резко изменит свою политику в будущем, внедрив рекламу или платные функции, либо просто прекратит существование, если финансирование иссякнет. 💰

Безопасность и конфиденциальность в приложении BeReal

Вопросы безопасности и конфиденциальности данных становятся все более актуальными при выборе социальной платформы. BeReal, как относительно новый игрок, заслуживает тщательного анализа в этом аспекте. Рассмотрим ключевые моменты, которые следует учитывать потенциальным пользователям:

Геолокация и метаданные. При создании поста BeReal автоматически фиксирует ваше местоположение. Хотя вы можете отключить эту функцию в настройках, по умолчанию она активирована, что создает потенциальные риски при регулярном использовании.

При создании поста BeReal автоматически фиксирует ваше местоположение. Хотя вы можете отключить эту функцию в настройках, по умолчанию она активирована, что создает потенциальные риски при регулярном использовании. Доступ к контактам. Приложение запрашивает доступ к телефонной книге для поиска друзей. Эти данные загружаются на серверы компании и хранятся там, даже если вы впоследствии отзовете разрешение.

Приложение запрашивает доступ к телефонной книге для поиска друзей. Эти данные загружаются на серверы компании и хранятся там, даже если вы впоследствии отзовете разрешение. Хранение фотографий. Все сделанные фотографии сохраняются на серверах BeReal и остаются там даже после удаления из приложения. В политике конфиденциальности указано, что компания сохраняет за собой право использовать эти материалы.

Все сделанные фотографии сохраняются на серверах BeReal и остаются там даже после удаления из приложения. В политике конфиденциальности указано, что компания сохраняет за собой право использовать эти материалы. Данные для таргетинга. Хотя в приложении нет рекламы, BeReal собирает данные об использовании, которые потенциально могут быть использованы для рекламных целей в будущем или переданы третьим сторонам.

Хотя в приложении нет рекламы, BeReal собирает данные об использовании, которые потенциально могут быть использованы для рекламных целей в будущем или переданы третьим сторонам. Ограниченные настройки приватности. В отличие от более зрелых платформ, BeReal предлагает минимальный набор опций для контроля доступа к вашему контенту.

С точки зрения безопасности контента, BeReal демонстрирует как сильные, так и слабые стороны. Поскольку публикации происходят спонтанно, существует риск случайно раскрыть конфиденциальную информацию — документы на рабочем столе, адрес на почтовом конверте или другие личные данные могут попасть в кадр. Учитывая, что у вас есть всего две минуты на публикацию, внимательно проверить изображение не всегда возможно. 🔍

Аспект безопасности BeReal Другие популярные социальные сети Шифрование сообщений Отсутствует (нет функции сообщений) Обычно предлагается, иногда сквозное Контроль доступа Базовый (друзья/все) Расширенный (группы, исключения, временный доступ) Анонимность Низкая (требуется реальный номер телефона) Варьируется от низкой до средней Отчеты о прозрачности Отсутствуют Обычно публикуются ежегодно или раз в полгода Двухфакторная аутентификация Не предлагается Стандартная функция на большинстве платформ

Политика конфиденциальности BeReal вызывает определенные вопросы у экспертов по цифровой безопасности. В частности, компания указывает, что может использовать фотографии пользователей "в любых целях", включая маркетинговые материалы, без дополнительного разрешения. Также стоит отметить, что данные хранятся на серверах в Европейском Союзе, что обеспечивает им защиту в рамках GDPR, но компания оставляет за собой право передавать их в другие юрисдикции.

Еще один нюанс — по умолчанию ваша активность в BeReal (когда вы сделали пост, просмотрели чужие публикации, оставили комментарий) видна всем вашим контактам. Хотя эти настройки можно изменить, многие пользователи не знают об этой возможности, что приводит к нежелательной прозрачности личного поведения в приложении.

Стоит также обратить внимание на потенциальные риски случайного раскрытия геолокации. Если вы публикуете фото из дома или других регулярно посещаемых мест, со временем ваши подписчики могут сформировать четкое представление о ваших повседневных маршрутах и местах пребывания. Это создает дополнительные риски безопасности, особенно для уязвимых групп пользователей. 📍

Стоит ли выбрать BeReal: честный взгляд для новичков

Принимая решение о использовании BeReal, важно соотнести его уникальные особенности со своими привычками и ожиданиями от социальной платформы. Для некоторых пользователей преимущества приложения окажутся решающими, для других — его ограничения перевесят потенциальную пользу. Рассмотрим, кому действительно подойдет BeReal, а кому стоит поискать другие варианты. 🤔

BeReal станет отличным выбором для вас, если:

Вы устали от постоянного редактирования и фильтров в других социальных сетях

Хотите поддерживать более аутентичную связь с близкими друзьями

Цените спонтанность и неподготовленные моменты

Стремитесь снизить время, проводимое в социальных сетях

Готовы к простому функционалу без дополнительных опций

Хотите документировать повседневные моменты своей жизни

BeReal, вероятно, разочарует вас, если:

Вы привыкли тщательно курировать свой онлайн-образ

Предпочитаете публиковать контент по собственному графику

Ищете платформу с разнообразным функционалом и типами контента

Беспокоитесь о высоком уровне конфиденциальности и контроле данных

Цените надежность и бесперебойную работу приложения

Хотите расширять сеть контактов за пределами существующего круга

Практический совет для новичков: начните использование BeReal с экспериментальной фазы. Установите приложение на 2-3 недели и следуйте правилам — публикуйте фото сразу после уведомления, не готовьтесь заранее. Это даст вам реальное понимание, насколько комфортен такой формат именно для вас, без предварительных ожиданий. 🧪

Многие пользователи отмечают, что BeReal лучше всего работает как дополнение к существующим социальным платформам, а не как полная замена. Используйте его для поддержания связи с близкими друзьями, одновременно сохраняя более публичное присутствие на других платформах для профессиональных контактов или широкой аудитории.

Важно также принять во внимание, что культура использования BeReal продолжает эволюционировать. То, что сейчас кажется свежим и революционным, через несколько месяцев может стать обыденным или даже утомительным. По данным аналитиков, около 45% активных пользователей приложения постепенно начинают отходить от строгого следования правилам и используют платформу более избирательно.

Если вы решите присоединиться к BeReal, помните о нескольких практических рекомендациях:

Настройте уведомления о конфиденциальности сразу после регистрации

Отключите автоматическое сохранение фотографий в галерее устройства, если это важно для вас

Регулярно просматривайте список друзей и удаляйте людей, с которыми вы больше не хотите делиться повседневными моментами

Будьте внимательны к тому, что попадает в кадр, особенно в рабочей обстановке

Используйте функцию архива для периодического просмотра собственной хроники — это одно из самых ценных преимуществ приложения

Обратите внимание, что разработчики BeReal продолжают развивать платформу, постепенно добавляя новые функции и решая существующие проблемы. Текущий опыт использования, скорее всего, будет меняться с течением времени, что делает оценку приложения динамичной задачей. 🔄

Разобравшись во всех нюансах BeReal, становится очевидно, что главная ценность этого приложения — не в технических возможностях или безопасности, а в философии, которую оно продвигает. В мире, где цифровые платформы конкурируют за каждую секунду нашего внимания, BeReal предлагает редкую альтернативу — возможность на мгновение остановиться, зафиксировать текущий момент и поделиться им без прикрас. Возможно, именно этот призыв к аутентичности и является самым ценным, что может предложить эта платформа. Решение использовать BeReal или нет остается за вами — но само появление таких альтернатив традиционным социальным сетям указывает на важный культурный сдвиг в нашем отношении к цифровому присутствию.

