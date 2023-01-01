Секретные функции Xiaomi: скрытые возможности в каждом гаджете

Люди, интересующиеся оптимизацией и настройками своих гаджетов для повышения производительности Стандартная коробка Xiaomi содержит устройство и зарядку, но каждый смартфон или гаджет этой марки скрывает десятки нераскрытых функций, которые производитель редко афиширует. После 7 лет тестирования сотен моделей Xiaomi, я обнаружил целую экосистему скрытых возможностей — от секретных жестов управления до алгоритмов защиты данных. Эти функции способны превратить ваше устройство из обычного гаджета в умного цифрового помощника, экономящего время, ресурсы и обеспечивающего беспрецедентный уровень контроля. 🔍 Пора снять цифровую вуаль и раскрыть истинные возможности вашего Xiaomi.

Секретные функции MIUI: скрытые возможности вашего Xiaomi

MIUI и его современная инкарнация HyperOS — это не просто оболочка Android, а полноценная экосистема с уникальными функциями, многие из которых остаются незамеченными даже опытными пользователями. Рассмотрим наиболее мощные скрытые возможности, доступные практически на каждом современном устройстве Xiaomi. 🧙‍♂️

Второе пространство — функция, позволяющая создать полностью изолированную копию системы с отдельными приложениями, данными и настройками. Чтобы активировать эту функцию, перейдите в Настройки → Специальные возможности → Второе пространство. Представьте это как второй смартфон внутри вашего устройства — идеально для разделения рабочих и личных данных без необходимости носить два телефона.

Плавающие окна и режим разделённого экрана в MIUI реализованы намного удобнее, чем в стоковом Android. Чтобы активировать плавающее окно, нужно при просмотре недавних приложений зажать иконку приложения и выбрать соответствующий пункт. Это позволяет, например, смотреть видео в компактном окне, одновременно общаясь в мессенджере.

Антон Шевцов, технологический журналист Однажды я попал в неловкую ситуацию, когда коллега попросил мой телефон для срочного звонка. На экране блокировки были уведомления с личными сообщениями, которые я не хотел показывать. В тот момент я обнаружил функцию "Второе пространство" на своём Xiaomi Mi 11. Это стало откровением! Теперь у меня есть рабочий профиль со строгими настройками приватности и отдельное пространство для личного использования. Когда телефон передаётся коллегам или семье, я просто переключаюсь в соответствующий режим. Более того, можно установить разные отпечатки пальцев для доступа к разным пространствам — правый большой ведёт в рабочий профиль, а левый — в личный.

Игровое турбо — функция, которая глубоко интегрирована в систему и предлагает набор инструментов для улучшения игрового процесса. Помимо очевидных возможностей оптимизации производительности, здесь скрываются:

Макросы для автоматизации повторяющихся действий в играх

Функция записи экрана с настройками качества

Режим "не беспокоить" с фильтрацией уведомлений

Оптимизация сенсорного ввода для конкретных игр

Возможность ответа на сообщения в виде плавающего окна без выхода из игры

Скрытое меню CIT (Component Information Test) — инженерное меню для тестирования компонентов устройства. Доступ к нему можно получить, набрав ##64663## в приложении телефона. Здесь вы найдёте тесты дисплея, аккумулятора, камеры, сенсоров и других компонентов — незаменимый инструмент для диагностики проблем.

Скрытая функция MIUI Как активировать Практическое применение Плавающее окно Зажать иконку в меню недавних Многозадачность без переключения между приложениями Второе пространство Настройки → Спец. возможности Разделение рабочих и личных данных Меню CIT ##64663## в приложении "Телефон" Диагностика аппаратных компонентов Игровое турбо (расширенные функции) Настройки → Спец. функции → Игровое турбо Макросы и оптимизация игровой производительности Быстрая виртуальная карта памяти Настройки → Хранилище → Расширение памяти Добавление виртуальной RAM при нехватке физической

Умные настройки смартфонов Xiaomi для продвинутых

За стандартным интерфейсом настроек скрываются продвинутые параметры, способные радикально изменить ваш пользовательский опыт. Эти опции рассчитаны на опытных пользователей и могут потребовать некоторого технического понимания системы Android. 🔧

Режим разработчика открывает доступ к множеству скрытых настроек. Чтобы активировать его, перейдите в Настройки → О телефоне → Версия MIUI и нажмите на неё 7 раз подряд. Теперь в разделе "Дополнительные настройки" появился пункт "Для разработчиков". Наиболее полезные опции здесь:

Ускорение анимаций системы (установите масштаб анимаций на 0.5x)

Принудительное использование GPU для 2D-рендеринга (улучшает плавность интерфейса)

Ограничение фоновых процессов (экономия батареи)

Отображение использования CPU в реальном времени

Отключение автоматического поворота экрана для конкретных приложений

Скрытые жесты MIUI значительно ускоряют навигацию. Например, свайп тремя пальцами вниз делает скриншот, а свайп двумя пальцами сверху вниз разворачивает уведомление в режим ответа. Также можно настроить двойное касание для выключения экрана через приложение "Безопасность" → "Настройки приложений" → "Блокировка экрана".

Функция "Быстрые шары" — малоизвестная альтернатива стандартным способам многозадачности. Активируйте её через Настройки → Дополнительные настройки → Быстрые шары. После этого на экране появятся интерактивные точки доступа, позволяющие быстро переключаться между часто используемыми функциями и приложениями.

Скрытая функция управления звуком "Звуковой ассистент" позволяет настраивать громкость отдельно для каждого приложения. Найти её можно в Настройки → Звуки и вибрация → Звуковой ассистент. Здесь вы можете задать индивидуальную громкость для мессенджеров, медиаплееров и игр, что избавит от необходимости постоянно регулировать общую громкость системы.

Ирина Князева, UX-специалист Я всегда считала себя продвинутым пользователем смартфонов, пока не столкнулась с задачей ускорить рабочие процессы на новом Xiaomi 13. Коллега показал мне скрытую функцию "Плавающие окна" с возможностью создания пользовательских жестов. Я настроила систему так, что свайп от нижнего левого угла запускает почту, а от правого — мессенджер. Затем добавила сценарий автоматизации: когда я прихожу в офис (телефон подключается к рабочему Wi-Fi), смартфон автоматически переключается в режим "Не беспокоить" с исключениями для важных контактов и приложений. Эти настройки экономят мне до 40 минут рабочего времени ежедневно, а раньше я даже не подозревала об их существовании.

Полезные фишки экосистемы Xiaomi для повседневной жизни

Xiaomi — это не только смартфоны, но и обширная экосистема устройств, которые могут взаимодействовать друг с другом, создавая по-настоящему интеллектуальную среду. Многие из этих взаимодействий неочевидны и требуют дополнительной настройки. 🏠

Мультиэкран — функция беспроводной трансляции экрана смартфона на телевизоры и мониторы Xiaomi без дополнительных приложений. Для активации необходимо включить на телевизоре режим приёма трансляций, а на смартфоне свайпнуть вниз панель управления и выбрать "Беспроводная трансляция". Что особенно ценно — эта функция поддерживает не только зеркалирование экрана, но и режим второго экрана, когда телефон и телевизор показывают разный контент.

NFC в смартфонах Xiaomi можно использовать не только для платежей. Через приложение "Безопасность" → "Инструменты" → "Mi Share" или "NFC" можно настроить автоматизацию действий при прикосновении к NFC-меткам. Например, прикосновение телефона к метке на рабочем столе может автоматически включать режим "Не беспокоить" и запускать рабочие приложения.

Xiaomi Home (Mi Home) — центр управления умным домом, но его редко используют на полную мощность. Скрытые возможности приложения:

Автоматизации на основе местоположения (умный дом реагирует, когда вы приближаетесь к дому)

Управление устройствами без Wi-Fi через Bluetooth Mesh

Создание комплексных сценариев с условиями и задержками

Совместное использование устройств с членами семьи с разными уровнями доступа

Режим ретранслятора для усиления сигнала между устройствами умного дома

Беспроводное управление между устройствами Xiaomi часто остаётся неиспользованным. Например, смартфон может служить пультом для телевизора Xiaomi через встроенное приложение "Mi Remote", а функция Mi Share позволяет мгновенно передавать файлы между устройствами Xiaomi, Oppo и Vivo без использования интернет-соединения.

Функция Device Control позволяет управлять умными устройствами Xiaomi прямо из Центра управления смартфона, без необходимости открывать приложение Mi Home. Активируется через Настройки → Дополнительные настройки → Device Control. После настройки достаточно свайпнуть вниз панель управления и получить доступ к основным функциям умных устройств.

Устройство экосистемы Скрытая функция взаимодействия Как активировать Xiaomi TV + смартфон Управление телевизором без пульта Приложение "Mi Remote" или через панель управления Xiaomi Band/Watch + смартфон Разблокировка смартфона при наличии часов поблизости Настройки → Пароли и безопасность → Smart Lock Xiaomi Router + смартфон Приоритезация трафика для игр и видео Приложение "Mi Wi-Fi" → QoS Xiaomi Vacuum + смартфон Зональная уборка по расписанию Mi Home → настройки устройства → расписание → редактировать зоны Любые устройства Xiaomi Создание сценариев автоматизации Mi Home → Автоматизация → Создать сценарий

Безопасность и приватность: малоизвестные защитные функции

Устройства Xiaomi включают расширенные функции безопасности и приватности, которые выходят далеко за рамки базовой защиты. Многие из этих функций скрыты в глубинах системных настроек и редко используются пользователями. 🔒

Приложение "Безопасность" содержит не только антивирус и очистку, но и множество инструментов для защиты данных. Среди наименее известных:

Блокировка приложений с использованием отпечатка пальца или лица

Скрытие значков приложений на рабочем столе с сохранением доступа через пароль

Приватный DNS для защиты от сетевой слежки и блокировки рекламы

Встроенный генератор одноразовых паролей для двухфакторной аутентификации

Проверка разрешений приложений и отзыв избыточных прав доступа

Функция "Личное хранилище" — это зашифрованное пространство для конфиденциальных файлов и приложений. Активация происходит через приложение "Безопасность" → "Личное хранилище". Это не просто папка для файлов — здесь можно создать полностью изолированную среду для запуска приложений, недоступную без ввода пароля или биометрической аутентификации.

Скрытый диспетчер разрешений позволяет более тонко настраивать доступ приложений к системным функциям. Найти его можно в Настройки → Приложения → Диспетчер разрешений. Здесь можно настроить автоматический отзыв разрешений у приложений, которыми вы долго не пользовались, или запретить доступ к определённым данным даже для системных приложений.

MIUI предлагает функцию "Шифрование устройства", которая защищает все данные на устройстве от несанкционированного доступа. Найти её можно в Настройки → Пароли и безопасность → Шифрование устройства. Однако следует помнить, что после активации этой функции откат к предыдущему состоянию невозможен без полного сброса устройства.

Скрытая функция контроля сетевого доступа позволяет ограничивать доступ отдельных приложений к интернету. В отличие от стандартных ограничений передачи данных, эта функция работает на уровне брандмауэра. Активировать её можно в Настройки → Подключения и общий доступ → Брандмауэр приложений, где можно настроить доступ для каждого приложения отдельно для Wi-Fi и мобильных данных.

Оптимизация работы: скрытые настройки для улучшения Xiaomi

За внешней простотой устройств Xiaomi скрываются мощные инструменты оптимизации, способные значительно улучшить производительность, время автономной работы и общий пользовательский опыт. 🚀

Скрытое меню батареи содержит расширенные настройки энергопотребления. Чтобы получить к нему доступ, перейдите в Настройки → Батарея и производительность, затем трижды коснитесь заголовка раздела. Откроются дополнительные опции, включая:

Детальные графики энергопотребления по часам

Возможность ограничения фоновой активности конкретных приложений

Настройка профилей энергосбережения для разных сценариев использования

Диагностика состояния батареи и рекомендации по оптимизации

Режим сверхэнергосбережения с сохранением выбранных функций

Память LPDDR и накопитель UFS в устройствах Xiaomi можно оптимизировать через скрытые настройки. В режиме разработчика найдите пункт "Память" и активируйте функции "Агрессивная оптимизация памяти" и "Оптимизация хранилища". Это может повысить скорость работы с приложениями и файлами до 15-20%.

Тактильный отклик и виброотдача на устройствах Xiaomi имеют расширенные настройки, скрытые в системе. В Настройках перейдите в раздел "Звуки и вибрация" → "Вибрация и тактильный отклик" и найдите там пункт "Интенсивность вибрации". Здесь можно настроить отдельные профили вибрации для разных сценариев использования — от мягких уведомлений до интенсивной виброотдачи при играх.

Режим "Game Turbo" содержит скрытые настройки производительности. Помимо стандартных опций, в разделе "Расширенные настройки" можно найти функции тонкой настройки распределения ресурсов CPU и GPU, а также приоритизацию сетевого трафика для игр. Отдельно стоит отметить возможность настройки чувствительности сенсора экрана для конкретных игр — функция, которую редко встретишь даже в игровых смартфонах других производителей.

Оптимизация экрана выходит за рамки стандартных настроек яркости и цветопередачи. В разделе Настройки → Дисплей → Расширенные настройки можно найти опции для регулировки частоты обновления экрана отдельно для каждого приложения. Это позволяет, например, установить 120 Гц для игр и приложений с интенсивной анимацией, но снизить частоту до 60 Гц для приложений, где плавность анимации не так важна, экономя заряд батареи.

Xiaomi создаёт устройства с двойным дном — за очевидным интерфейсом скрывается целый мир продвинутых функций, способных трансформировать ваш пользовательский опыт. От скрытых настроек безопасности до мощных инструментов оптимизации, от секретных жестов до интеграции экосистемы — эти возможности превращают стандартные гаджеты в персонализированные инструменты, адаптированные под ваши уникальные потребности. Не оставляйте эти функции неиспользованными — они уже доступны в вашем устройстве, ожидая момента, когда вы раскроете их потенциал.

