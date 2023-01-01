Секретные функции Android: 12 скрытых возможностей вашего смартфона

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Пользователи Android, желающие узнать о скрытых функциях своих устройств

Технически подкованные энтузиасты, интересующиеся настройками и оптимизацией смартфонов

Люди, рассматривающие изучение мобильной разработки и программирования на Java Android скрывает в себе гораздо больше, чем показывает на первый взгляд. За привычным интерфейсом таится целый арсенал продвинутых инструментов, о которых знают лишь технически подкованные энтузиасты. Представьте, что ваш смартфон — это швейцарский нож, но вы используете только основное лезвие, оставляя без внимания десятки других полезных инструментов. Сегодня мы вскроем эту "секретную коробку" Android и покажем 12 скрытых возможностей, которые превратят вас из обычного пользователя в настоящего мастера своего устройства. 🔍

Погружение в тайны Android — это первый шаг к пониманию мобильной разработки. Многие из функций, которые мы обсудим, имеют прямое отношение к программированию на Java — основного языка для Android-приложений. Хотите не только использовать, но и создавать такие фишки? Курс Java-разработки от Skypro даст вам фундаментальные знания и практические навыки для создания собственных приложений. От секретных настроек вы перейдёте к их программированию!

Скрытые настройки разработчика: доступ к мощным фишкам

Режим разработчика — это святая святых Android, доступ в которую намеренно скрыт от обычных пользователей. Здесь находятся инструменты, способные радикально изменить поведение системы и раскрыть потенциал устройства на полную мощность. 🛠️

Для активации меню разработчика выполните следующие действия:

Откройте "Настройки" → "О телефоне" → "Информация о ПО" Найдите строку "Номер сборки" и нажмите на неё 7 раз подряд Появится уведомление "Вы стали разработчиком!" Вернитесь в основное меню настроек и найдите новый раздел "Параметры разработчика"

Внутри этого меню скрываются настоящие сокровища для опытных пользователей:

Настройка Что даёт Для кого полезна Ускорение GPU Использует графический процессор для рендеринга интерфейса Геймеры, пользователи с требовательными приложениями Принудительный 4x MSAA Улучшает качество графики в играх и приложениях OpenGL ES 2.0 Любители мобильных игр Ограничение фоновых процессов Контроль над количеством запущенных служб Владельцы устройств со слабым железом Анимация масштаба Ускорение анимаций интерфейса Все, кто ценит быстродействие Принудительный тёмный режим Накладывает тёмную тему на все приложения Любители тёмного интерфейса

Одна из наиболее полезных функций — настройка скорости анимации. По умолчанию Android использует значение 1x, но изменив параметры "Масштаб анимации окна", "Масштаб анимации перехода" и "Длительность анимации" на 0.5x, вы заметите, как система становится визуально шустрее.

Михаил Северов, Android-энтузиаст и инженер по оптимизации

Однажды мне принесли старенький Samsung Galaxy S7, который "еле ползал". Владелец был готов выбросить устройство, но мне захотелось проверить, можно ли его реанимировать. Я активировал меню разработчика, ограничил количество фоновых процессов до 2, установил анимации на 0.5x и отключил все визуальные эффекты. Затем в скрытых настройках установил агрессивную политику выгрузки приложений из памяти. Результат превзошёл все ожидания — телефон буквально "полетел"! Владелец смартфона был в шоке, когда увидел, что его "гробик" снова работает практически как новый. Он не мог поверить, что простые манипуляции с секретными настройками могут так радикально изменить производительность.

Ещё одна мощная возможность в меню разработчика — опция "Не сохранять действия". Когда она активирована, все приложения закрываются полностью при выходе из них, не оставляя фоновых процессов. Это может значительно улучшить автономность и производительность, особенно на устройствах с ограниченными ресурсами.

Малоизвестные жесты управления для повседневных задач

За годы эволюции Android обзавёлся множеством жестовых команд, о существовании которых многие даже не подозревают. Освоение этих приёмов может значительно ускорить работу с устройством и сделать взаимодействие с ним более интуитивным. 👆

Не все жесты доступны на каждом устройстве — некоторые зависят от версии Android или оболочки производителя. Вот наиболее универсальные и полезные:

Двойной свайп вниз по навигационной панели — мгновенный доступ к шторке уведомлений, даже в полноэкранных приложениях

— мгновенный доступ к шторке уведомлений, даже в полноэкранных приложениях Проведение двумя пальцами вниз по экрану — прямой доступ к быстрым настройкам, минуя обычные уведомления

— прямой доступ к быстрым настройкам, минуя обычные уведомления Долгое нажатие на пробел в клавиатуре Gboard — перемещение курсора по тексту как с помощью джойстика

— перемещение курсора по тексту как с помощью джойстика Проведение по клавише Назад справа налево — быстрое переключение между двумя последними приложениями

— быстрое переключение между двумя последними приложениями Долгое нажатие на иконку приложения — вызов контекстного меню с быстрыми действиями

Особого внимания заслуживают скрытые жесты для скриншотов. Помимо стандартной комбинации кнопок громкость вниз + питание, можно:

Сделать скриншот проведением тремя пальцами вниз по экрану (на некоторых устройствах Huawei, Xiaomi)

Создать прокручиваемый скриншот длинной страницы через кнопку "Прокрутить" после обычного скриншота

Захватить определённую область экрана через помощник Google, запросив "сделать скриншот части экрана"

Для тех, кто хочет максимально персонализировать жесты, в настройках Android 10+ есть раздел "Система" → "Жесты", где можно настроить собственные комбинации для различных действий.

Анна Верховская, UX-дизайнер мобильных интерфейсов

Я всегда скептически относилась к жестовому управлению, предпочитая классическую навигацию. Всё изменилось, когда я сломала руку и могла пользоваться смартфоном только одной рукой. Пришлось срочно осваивать жестовые альтернативы. Настоящим откровением стал жест смахивания от края экрана для возврата назад — он работал в любом месте края экрана, что было невероятно удобно при одноручном использовании. Я настроила дополнительные жесты через специальное приложение: тройное касание для скриншота, проведение по статусбару для затемнения экрана. Через две недели, когда гипс сняли, я уже не смогла вернуться к кнопочной навигации — жесты экономили столько времени и усилий! Теперь я включаю обязательный раздел о жестовом управлении во все дизайн-проекты мобильных приложений.

Инженерное меню Android: глубокая настройка смартфона

Инженерное меню — это ещё более глубокий уровень настроек, чем меню разработчика. Это специальный скрытый интерфейс, созданный для диагностики и тестирования устройств на производственной линии и в сервисных центрах. Здесь можно найти возможности для настройки аппаратной части смартфона, включая чипсет, дисплей, сенсоры и модули связи. ⚙️

Доступ к инженерному меню зависит от производителя и модели устройства. На большинстве смартфонов с процессорами MediaTek можно вызвать его, набрав в приложении телефона специальный USSD-код:

##3646633## — для большинства устройств MediaTek

#0# — для многих устройств Samsung

##4636## — информационное меню для большинства Android-устройств

На устройствах с процессорами Qualcomm Snapdragon часто требуется установка специальных приложений из Play Store, таких как "Engineering Mode" или "MTK Engineering Mode".

Компонент Что можно настроить Потенциальный риск Процессор Частоты ядер, режимы энергосбережения Перегрев, нестабильность системы Дисплей Цветовая калибровка, частота обновления Искажение цветов, мерцание Радиомодуль Мощность передатчика, диапазоны частот Нарушение законодательства, потеря связи Аккумулятор Настройки зарядки, кали

Читайте также