Как купить квартиру через ДомКлик: безопасные сделки на вторичке

Для кого эта статья:

Потенциальные покупатели вторичного жилья

Пользователи цифровых финансовых технологий и онлайн-сервисов

Люди, интересующиеся процессом получения ипотеки и юридической безопасностью сделок с недвижимостью Когда встает вопрос о покупке вторичного жилья, многие ощущают тревогу из-за сложностей процесса и рисков сделки. ДомКлик — цифровая платформа от Сбербанка — трансформирует этот путь в понятную последовательность шагов. Здесь нет бумажной волокиты, бесконечных очередей и неопределенности. Платформа объединяет проверку объектов, одобрение ипотеки и регистрацию права собственности в единой экосистеме. Давайте пошагово разберем, как провести сделку максимально эффективно и безопасно — от первого клика до получения ключей от новой квартиры. 🏠

Что такое ДомКлик: особенности сервиса для покупки жилья

ДомКлик — это экосистема цифровых сервисов Сбербанка для операций с недвижимостью. Платформа позволяет совершать сделки купли-продажи жилья онлайн, минимизируя личное присутствие в банке и других инстанциях. Главное преимущество сервиса — возможность провести всю сделку в едином цифровом пространстве: от поиска объекта до регистрации права собственности.

Для покупателей вторичного жилья ДомКлик предлагает комплексное решение основных проблем:

Проверка юридической чистоты объектов недвижимости

Онлайн-одобрение ипотечного кредита

Электронная регистрация сделки в Росреестре

Безопасные расчеты через аккредитивы и эскроу-счета

Подбор специалистов для сопровождения сделки

Система объединяет всех участников рынка: покупателей, продавцов, банк, застройщиков, риелторов и государственные органы. Это позволяет согласовывать условия сделки дистанционно и значительно сокращает время оформления документов.

Функция Традиционная сделка Сделка через ДомКлик Поиск объектов Через разрозненные ресурсы Единая верифицированная база Проверка юридической чистоты Самостоятельно или через юриста Автоматическая система проверки Получение ипотеки Визиты в банк, бумажные документы Онлайн-заявка, электронные документы Регистрация права собственности Личное посещение Росреестра/МФЦ Электронная регистрация Среднее время сделки 30-45 дней 7-14 дней

Анна Соколова, ипотечный брокер

Мой клиент Дмитрий — IT-специалист из Зеленограда, переезжающий в центр Москвы — был крайне ограничен во времени. Когда он обратился ко мне, я сразу предложила ДомКлик как оптимальное решение. Ключевым фактором стала возможность дистанционно управлять процессом: находясь в командировке, Дмитрий одобрил ипотеку со сниженной ставкой, а система автоматически проверила юридическую чистоту приглянувшейся ему двушки в сталинке. Момент, который обычно вызывает у клиентов наибольший стресс — подписание документов — мы решили с помощью электронной подписи. Сделка была закрыта за 9 дней вместо стандартных 30-45, а Дмитрий сэкономил не только время, но и 0,3% по ипотечной ставке благодаря электронной регистрации.

Подготовительный этап: регистрация и настройка поиска

Первый шаг к покупке вторичного жилья через ДомКлик — регистрация в системе и настройка персональных параметров поиска. Процедура создания аккаунта занимает несколько минут и открывает доступ к полному функционалу платформы. 🔑

Для регистрации на сервисе потребуется:

Зайти на официальный сайт domclick.ru или скачать мобильное приложение Нажать кнопку "Войти" в правом верхнем углу Выбрать способ авторизации: через учетную запись Сбербанк Онлайн (наиболее удобный вариант для клиентов банка) или с помощью номера телефона Подтвердить регистрацию через SMS-код Заполнить базовый профиль, указав имя и контактные данные

После завершения регистрации рекомендуется настроить персональный профиль покупателя, указав предпочтения по будущему жилью. Это позволит системе предлагать наиболее релевантные варианты и, при желании, сформировать предварительное одобрение ипотеки.

Ключевые настройки профиля покупателя:

Бюджет покупки (с указанием минимальной и максимальной суммы)

Желаемый район или город (можно указать несколько локаций)

Тип недвижимости (квартира, апартаменты, дом)

Количество комнат

Минимальная площадь

Дополнительные требования (этаж, наличие балкона, парковки)

Для ускорения процесса покупки следует предварительно подготовить документы, которые потребуются как для одобрения ипотеки, так и для последующей сделки. Это существенно сократит временные затраты на этапе оформления кредита.

Выбор вторичного жилья: фильтры и проверка документов

Поиск подходящего объекта на вторичном рынке — ключевой и зачастую самый продолжительный этап покупки жилья. ДомКлик предлагает усовершенствованную систему фильтрации, которая позволяет найти оптимальные варианты без необходимости просматривать сотни нерелевантных предложений. 🔍

Основные фильтры для поиска вторичного жилья:

Ценовой диапазон — установите минимальный и максимальный бюджет покупки

— установите минимальный и максимальный бюджет покупки Локация — выберите район, улицу или радиус от определенной точки

— выберите район, улицу или радиус от определенной точки Характеристики жилья — площадь, количество комнат, этаж, тип дома

— площадь, количество комнат, этаж, тип дома Инфраструктура — близость к метро, школам, паркам

— близость к метро, школам, паркам Особенности объекта — наличие балкона, парковки, тип ремонта

Особенно ценной функцией ДомКлик является возможность фильтрации объектов по типу сделки: можно выбрать недвижимость, одобренную для ипотеки Сбербанка, что существенно сокращает риски отказа в кредитовании на последующих этапах.

После выбора потенциальных объектов наступает критически важная фаза — проверка юридической чистоты недвижимости. В отличие от традиционного подхода, когда покупателю приходится самостоятельно проверять историю объекта или нанимать юриста, ДомКлик предлагает автоматизированную систему верификации.

Параметр проверки Что проверяется Значение для покупателя История владения Частота смены собственников, основания перехода права Минимизация риска оспаривания сделки Обременения Наличие залогов, арестов, запретов на сделки Исключение покупки проблемного объекта Права третьих лиц Прописка несовершеннолетних, сервитуты Предотвращение проблем с выселением Задолженности Коммунальные платежи, налоги, взносы Защита от непредвиденных расходов Техническое состояние Аварийность, перепланировки, инженерные системы Безопасность проживания, законность объекта

При возникновении сомнений в юридической чистоте объекта система предупредит покупателя и предложит дополнительные проверки или консультацию специалиста. Это позволяет избежать большинства типичных рисков, связанных с покупкой вторичного жилья.

После выбора конкретного объекта рекомендуется запросить расширенный отчет о проверке недвижимости через сервис ДомКлик. Данный отчет включает детальную информацию из государственных реестров и баз данных, что обеспечивает максимальную прозрачность сделки.

Оформление ипотеки и безопасная сделка через ДомКлик

Получение ипотечного кредита традиционно считается самым сложным и бюрократизированным этапом покупки жилья. ДомКлик радикально трансформирует этот процесс, переводя большинство операций в цифровой формат. 📱

Процесс оформления ипотеки через платформу состоит из следующих шагов:

Подача заявки — заполнение анкеты с указанием личных данных, сведений о доходах и параметров желаемого кредита Предварительное одобрение — автоматическая проверка платежеспособности, которая занимает от нескольких минут до 2 рабочих дней Выбор объекта недвижимости — поиск и бронирование жилья, соответствующего условиям предварительного одобрения Финальное одобрение — проверка выбранного объекта банком и подтверждение возможности кредитования Подготовка документов — формирование кредитного договора, договора купли-продажи и других необходимых документов

Особенность ДомКлик заключается в минимизации визитов в банк. Фактически, при электронной регистрации и цифровой подписи документов можно ограничиться одним визитом для подписания кредитного договора или обойтись вообще без посещения отделения.

Михаил Ветров, руководитель отдела ипотечного кредитования

Семья Кузнецовых из Краснокамска обратилась ко мне с нестандартной ситуацией: они нашли идеальную квартиру, но продавец уезжал за границу через три недели и настаивал на быстром закрытии сделки. Обычная ипотечная сделка могла растянуться на 1,5-2 месяца. Мы решили использовать ускоренный протокол через ДомКлик. Подали заявку на ипотеку в понедельник, получили одобрение в среду. Параллельно запустили проверку квартиры — система выявила незначительные риски (неузаконенный кондиционер на фасаде), которые быстро устранили. В пятницу следующей недели провели электронную регистрацию сделки, а через два дня средства поступили продавцу. Весь процесс занял 10 дней вместо стандартных 45-60. Продавец успел уехать, а Кузнецовы получили ставку на 0,3% ниже за счет электронной регистрации и страховки через банковский сервис.

Для обеспечения безопасности финансовых расчетов ДомКлик предлагает несколько инструментов:

Аккредитив — специальный счет, где деньги покупателя блокируются до момента перехода права собственности

— специальный счет, где деньги покупателя блокируются до момента перехода права собственности Сервис безопасных расчетов — комплексная услуга сопровождения финансовой части сделки

— комплексная услуга сопровождения финансовой части сделки Эскроу-счет — трехсторонний договор между покупателем, продавцом и банком, гарантирующий исполнение обязательств

Важно отметить, что при оформлении ипотеки через ДомКлик клиенты получают дополнительные преференции от Сбербанка: сниженную процентную ставку (обычно на 0,3-0,5%), ускоренное рассмотрение заявки и возможность использования специальных ипотечных программ.

Завершение покупки: от электронной регистрации до ключей

Финальный этап покупки вторичного жилья включает регистрацию перехода права собственности и фактическую передачу недвижимости от продавца к покупателю. ДомКлик значительно упрощает этот процесс благодаря сервису электронной регистрации, который исключает необходимость личного посещения Росреестра или МФЦ. 🏡

Процедура электронной регистрации сделки на платформе состоит из следующих шагов:

Подготовка пакета документов для регистрации в электронном виде Оплата государственной пошлины через интегрированный платежный сервис Подписание документов электронной подписью всеми участниками сделки Автоматическая отправка документов в Росреестр Отслеживание статуса регистрации в личном кабинете Получение электронных выписок о регистрации права собственности

Электронная регистрация через ДомКлик занимает в среднем 1-3 рабочих дня, что существенно быстрее традиционного способа регистрации (7-10 рабочих дней). Кроме того, она обеспечивает дополнительный уровень безопасности, поскольку исключает риск подделки документов.

После завершения регистрации и перевода средств продавцу наступает заключительный этап — фактическая передача недвижимости. Для формализации этого процесса рекомендуется составить акт приема-передачи, в котором фиксируется:

Фактическое состояние недвижимости на момент передачи

Наличие/отсутствие претензий у сторон

Показания счетчиков коммунальных услуг

Перечень передаваемого имущества (если такое включено в договор купли-продажи)

Количество комплектов ключей

ДомКлик предлагает типовые шаблоны актов приема-передачи, которые можно адаптировать под конкретную ситуацию. После подписания акта рекомендуется незамедлительно заняться переоформлением лицевых счетов коммунальных услуг, чтобы избежать начисления платежей на предыдущего собственника.

В течение 30 дней после приобретения недвижимости необходимо подать декларацию в налоговую инспекцию для оформления права на налоговый вычет (если покупатель имеет на него право). Данные о сделке автоматически передаются в ФНС, что упрощает процесс оформления вычета.

Дополнительным преимуществом использования ДомКлик является доступ к послепродажному сервису, который включает:

Консультации по вопросам права собственности

Помощь в регистрации по месту жительства

Сопровождение при переоформлении коммунальных услуг

Содействие в получении налогового вычета

Использование этих сервисов позволяет новому собственнику максимально комфортно завершить процесс покупки и приступить к обустройству приобретенного жилья.

Покупка вторичного жилья через ДомКлик трансформирует запутанный процесс в четкий алгоритм действий. Платформа не только упрощает каждый этап — от выбора квартиры до получения ключей, но и обеспечивает юридическую безопасность, сокращая сроки сделки до 7-14 дней вместо стандартных 30-45. Главное преимущество сервиса — возможность контролировать весь процесс онлайн, получая профессиональную поддержку на каждом этапе. ДомКлик стал стандартом отрасли, задавая новую планку удобства и безопасности для всех участников рынка недвижимости.

Читайте также