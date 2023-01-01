Как купить квартиру в новостройке через ДомКлик: поэтапный план

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Для кого эта статья:

Покупатели новостроек, заинтересованные в упрощении процесса покупки жилья

Жители Махачкалы и других региональных центров, рассматривающие возможность приобретения квартиры

Люди, интересующиеся ипотечными решениями и финансовыми аспектами покупки недвижимости Покупка квартиры в новостройке – серьезный шаг, требующий внимательного подхода к выбору не только самого жилья, но и платформы для совершения сделки. ДомКлик от Сбербанка уже завоевал доверие тысяч покупателей своей прозрачностью и удобством. Особенно востребован этот сервис в региональных центрах, таких как Махачкала, где рынок новостроек активно развивается. В этой статье я расскажу, как приобрести новую квартиру через ДомКлик максимально выгодно и без лишних хлопот. 🏙️

Что такое ДомКлик и как это упрощает покупку новостроек

ДомКлик представляет собой цифровую экосистему Сбербанка, специализирующуюся на операциях с недвижимостью. Платформа объединяет в себе функции агрегатора объявлений, ипотечного брокера и сервиса электронной регистрации сделок. Фактически, это единая точка доступа ко всем сервисам, необходимым для покупки жилья, включая новостройки.

Основное преимущество ДомКлик заключается в интеграции с банковскими продуктами Сбербанка, что значительно ускоряет и упрощает процесс оформления ипотеки. При покупке новостройки через эту платформу вы получаете:

Доступ к проверенным объектам от аккредитованных застройщиков

Возможность дистанционного оформления ипотечной заявки

Электронную регистрацию договора долевого участия (ДДУ)

Эксклюзивные скидки на процентную ставку по ипотеке

Удобный интерфейс для сравнения различных вариантов жилья

Для застройщиков и девелоперов платформа также предоставляет значительные преимущества, включая доступ к широкой клиентской базе Сбербанка и возможность быстрого согласования ипотечных условий для потенциальных покупателей.

Функция ДомКлик Преимущество для покупателя новостройки Интеграция с ипотекой Сбербанка Снижение ставки до 0,3% и ускоренное одобрение кредита Проверка юридической чистоты объектов Минимизация рисков при покупке строящегося жилья Электронная регистрация ДДУ Экономия времени и отсутствие необходимости посещать МФЦ Личный кабинет с отслеживанием статуса сделки Полный контроль над процессом покупки на каждом этапе Сервис бронирования объектов Возможность зарезервировать понравившуюся квартиру на время оформления документов

По данным ДомКлик, время, затрачиваемое на покупку новостройки через их платформу, сокращается в среднем на 30% по сравнению с традиционным способом приобретения жилья. Это особенно актуально в условиях высокого спроса на новое жилье, когда скорость принятия решений напрямую влияет на возможность приобретения желаемой квартиры. 🏗️

Александр Петров, ипотечный брокер Недавно мы помогали молодой семье из Махачкалы приобрести двухкомнатную квартиру в новом микрорайоне. Клиенты были уверены, что процесс затянется на месяцы. Мы предложили им воспользоваться ДомКлик — они подали заявку на ипотеку вечером во вторник, а в пятницу уже получили предварительное одобрение со сниженной ставкой. Застройщик работал с ДомКлик, поэтому вся документация была уже загружена в систему. Квартиру они выбрали за один день просмотра, а через две недели уже зарегистрировали сделку в электронном формате. Клиенты были поражены, насколько быстро и без стресса прошла покупка. Это стандартная ситуация для ДомКлик, но для большинства покупателей такая скорость кажется чем-то невероятным.

Пошаговая инструкция покупки новостройки на ДомКлик

Приобретение квартиры в новостройке через ДомКлик проходит через несколько последовательных этапов. Соблюдение этого алгоритма гарантирует максимальную эффективность и безопасность сделки. Рассмотрим каждый шаг подробно:

Регистрация и авторизация на платформе — создайте личный кабинет на сайте domclick.ru или в мобильном приложении, используя учетную запись Сбербанк Онлайн или пройдя стандартную процедуру регистрации. Предварительный расчет ипотеки — воспользуйтесь онлайн-калькулятором для определения доступной суммы кредита, ежемесячного платежа и оптимального срока. Подача заявки на ипотеку — заполните анкету непосредственно на сайте, приложите необходимые документы (паспорт, СНИЛС, справку о доходах) и отправьте на рассмотрение. Получение решения по ипотеке — обычно ответ приходит в течение 2-3 рабочих дней, после чего вы можете приступать к выбору квартиры с четким пониманием бюджета. Подбор новостройки — используйте фильтры платформы для поиска объектов по локации, метражу, этажу, планировке и другим параметрам. Особое внимание обратите на метку "Аккредитовано Сбербанком". Бронирование выбранной квартиры — зафиксируйте выбранный объект, оплатив бронь (обычно от 10 000 до 50 000 рублей, в зависимости от застройщика). Эта сумма впоследствии учитывается при окончательном расчете. Подписание договора с застройщиком — оформите договор долевого участия (ДДУ) или договор купли-продажи (для готовых новостроек). Этот этап можно провести в офисе застройщика или дистанционно через электронную подпись. Оформление ипотечной сделки — подпишите кредитный договор со Сбербанком (либо лично в отделении, либо онлайн через сервис безопасных сделок ДомКлик). Регистрация права собственности — воспользуйтесь сервисом электронной регистрации, доступным на платформе, чтобы подать документы в Росреестр без личного посещения. Передача ключей от новой квартиры — получите ключи от застройщика согласно срокам, указанным в ДДУ (для строящихся объектов) или сразу после регистрации сделки (для готовых новостроек).

Важно отметить, что сроки прохождения каждого этапа могут варьироваться в зависимости от конкретной ситуации, загруженности системы и особенностей выбранного объекта. В среднем, весь процесс от подачи заявки до получения ключей занимает от 3 недель до 2 месяцев. 📝

Преимущества приобретения новостроек через ДомКлик

ДомКлик предоставляет ряд существенных преимуществ для покупателей новостроек, выделяющих эту платформу среди конкурентов. Рассмотрим основные из них:

Финансовые бонусы и эксклюзивные скидки — при оформлении ипотеки через ДомКлик покупатели получают снижение процентной ставки до 0,3% годовых, что на длительном сроке кредитования обеспечивает существенную экономию. Широкий выбор проверенных объектов — на платформе представлены только аккредитованные Сбербанком новостройки, прошедшие юридическую проверку и соответствующие строгим критериям надежности. Прозрачность сделки и защита от мошенничества — все операции проводятся через защищенные каналы с использованием современных технологий шифрования и верификации участников. Экономия времени — цифровизация процессов избавляет от необходимости многократно посещать банк, офис застройщика и государственные учреждения. Доступ к специальным программам кредитования — покупатели новостроек через ДомКлик могут воспользоваться государственными программами субсидирования, включая семейную ипотеку, льготную ипотеку и сельскую ипотеку.

Отдельно стоит отметить интеграцию с экосистемой Сбербанка, что позволяет использовать бонусы программы лояльности "СберСпасибо" при оплате первоначального взноса, а также получать кэшбэк за совершение сделки.

Мария Ковалева, руководитель отдела продаж Работая с клиентами из Махачкалы, я часто сталкивалась с их опасениями по поводу безопасности дистанционных сделок с недвижимостью. Показательным стал случай семьи Ахмедовых, которые присматривали квартиру в новом жилом комплексе. Они были категорически против "покупки квартиры через интернет", как они это называли. После детальной консультации по ДомКлик они решили попробовать. Что их в итоге убедило? Во-первых, все документы проверялись специалистами Сбербанка, а не только нашими менеджерами. Во-вторых, система безопасных расчетов гарантировала, что деньги поступят застройщику только после регистрации прав. В-третьих, они получили ставку на 0,3% ниже стандартной, что для их бюджета означало экономию почти 450 тысяч рублей за весь срок кредита. Теперь они рекомендуют ДомКлик всем знакомым, планирующим покупку жилья.

Для застройщиков работа через ДомКлик также предоставляет значительные преимущества, включая доступ к широкой аудитории потенциальных покупателей, ускоренную обработку заявок на ипотеку и снижение рисков срыва сделок из-за проблем с финансированием.

Способ покупки Временные затраты Финансовая выгода Уровень безопасности Через ДомКлик От 2 недель до 1,5 месяцев Снижение ставки до 0,3%, бонусы СберСпасибо Высокий (юридическая проверка Сбербанка) Напрямую у застройщика с ипотекой от другого банка 1-3 месяца Зависит от акций застройщика Средний (требуется самостоятельная проверка) Через агентство недвижимости 1-2 месяца Дополнительные расходы на комиссию агентства Средний-высокий (зависит от репутации агентства) Полностью самостоятельная покупка 2-4 месяца Экономия на комиссии, но затраты времени Низкий (все риски на покупателе)

Многие покупатели отмечают, что ценовые предложения на ДомКлик зачастую выгоднее, чем при прямом обращении к застройщику, особенно с учетом специальных акций и партнерских программ Сбербанка. 🏦

Как выбрать и забронировать новостройку в ДомКлик Махачкала

Махачкала активно развивается, предлагая множество новых жилых комплексов различного класса и ценовой категории. ДомКлик предоставляет удобные инструменты для поиска и выбора подходящего варианта в этом регионе.

Для эффективного поиска новостройки в Махачкале следуйте этим рекомендациям:

Определите приоритетный район — учитывайте не только текущую инфраструктуру, но и перспективы развития территории, транспортную доступность и экологическую обстановку.

Используйте расширенные фильтры поиска — на ДомКлик доступна фильтрация по более чем 20 параметрам, включая класс жилья, тип отделки, наличие парковки, высоту потолков и материал стен.

Обращайте внимание на рейтинг застройщика — на платформе отображается информация о репутации девелоперов, сроки сдачи предыдущих объектов и отзывы покупателей.

Проверяйте документацию — для каждого объекта на ДомКлик представлены базовые документы, включая разрешение на строительство и проектную декларацию.

Изучите 3D-планировки и виртуальные туры — многие новостройки в Махачкале представлены с подробными планами и возможностью виртуального осмотра.

После того как вы определились с выбором, процесс бронирования в ДомКлик Махачкала проходит следующим образом:

Нажмите кнопку "Забронировать" на странице выбранного объекта. Укажите параметры сделки: ипотека, материнский капитал, военная ипотека или полная оплата. Внесите данные всех участников сделки (при наличии созаемщиков). Оплатите бронирование через банковскую карту. Стоимость бронирования зависит от конкретного застройщика и обычно составляет 10-30 тысяч рублей. Эта сумма впоследствии зачитывается в стоимость квартиры. Получите подтверждение бронирования на электронную почту и в личный кабинет.

Срок действия бронирования обычно составляет от 3 до 7 дней, в течение которых вам необходимо завершить оформление ипотеки и подписать договор. При необходимости срок бронирования может быть продлен по согласованию с застройщиком. 🔍

Популярные жилые комплексы Махачкалы, представленные на ДомКлик, включают "Каспийские Паруса", "Ак-Гель Парк", "Приморский Парк", "Восточный Квартал" и "Лазурный Берег". Каждый из них имеет свои особенности и преимущества, которые можно детально изучить на платформе.

Оформление ипотеки и завершение сделки на платформе

Финальный этап приобретения новостройки через ДомКлик — оформление ипотеки и юридическое завершение сделки. Этот процесс максимально оптимизирован для экономии времени клиентов и минимизации бюрократических процедур.

Основные этапы оформления ипотеки в ДомКлик:

Подтверждение одобрения кредита — после предварительного одобрения необходимо подтвердить выбор конкретного объекта недвижимости. Для этого загрузите в личный кабинет документы на выбранную квартиру (предварительный договор или информацию от застройщика). Страхование — оформите обязательное страхование недвижимости, а также дополнительное страхование жизни и здоровья (не является обязательным, но влияет на процентную ставку). На платформе представлены предложения от нескольких страховых компаний с возможностью онлайн-оформления полисов. Подписание кредитной документации — в назначенную дату посетите отделение Сбербанка для подписания кредитного договора или используйте сервис электронной подписи, если такая опция доступна. Открытие аккредитива — для обеспечения безопасности расчетов при покупке новостройки используется схема аккредитивных расчетов. Средства перечисляются застройщику только после государственной регистрации ДДУ. Подписание договора с застройщиком — оформите договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком. Этот этап может быть проведен в офисе застройщика или удаленно с использованием электронной подписи. Электронная регистрация ДДУ — подайте документы на регистрацию через сервис электронной регистрации ДомКлик. Услуга платная (около 5-6 тысяч рублей), но позволяет избежать личного посещения МФЦ и Росреестра.

Средний срок рассмотрения документов в Росреестре составляет 5-7 рабочих дней для ДДУ. После успешной регистрации деньги автоматически перечисляются застройщику, а вы получаете уведомление о завершении сделки.

Для объектов в высокой стадии готовности или уже введенных в эксплуатацию процесс может отличаться — вместо ДДУ оформляется договор купли-продажи, а право собственности регистрируется непосредственно на покупателя.

По статистике ДомКлик, электронная регистрация позволяет сократить время оформления документов в 2-3 раза по сравнению с традиционным способом. Это особенно актуально для покупателей из Махачкалы, где загруженность МФЦ часто приводит к длительному ожиданию. 📄

После завершения всех юридических формальностей наступает момент передачи квартиры. Для строящихся объектов этот этап наступает после получения застройщиком разрешения на ввод дома в эксплуатацию. Передача оформляется актом приема-передачи, в котором фиксируется состояние квартиры и наличие/отсутствие претензий к качеству.

Покупка новостройки через ДомКлик действительно упрощает весь процесс приобретения нового жилья — от выбора объекта до получения ключей. Платформа предлагает не только удобный сервис, но и реальные финансовые преимущества в виде сниженных процентных ставок и эксклюзивных предложений от застройщиков. Для жителей Махачкалы и других региональных центров это особенно важно, так как позволяет получить доступ к современным банковским технологиям и услугам без необходимости посещения многочисленных инстанций. Используя описанные инструменты и рекомендации, вы сможете превратить потенциально стрессовый процесс покупки жилья в понятную и прозрачную процедуру.

Читайте также