Путеводитель по пляжам Паттайи: от городских до райских бухт#Паттайя #Путешествия #Городская жизнь
Паттайя — золотое побережье Таиланда, где каждый найдет пляж по душе. От шумных центральных локаций с развитой инфраструктурой до уединенных бухт с кристально чистой водой — это настоящий рай для любителей моря. За 15 лет работы гидом я изучил каждый уголок этого курорта и готов поделиться актуальной картой пляжей и их подробным описанием. Независимо от того, планируете ли вы семейный отдых, романтическое путешествие или активные развлечения — здесь есть идеальное место именно для вас. 🌴
Карта пляжей Паттайи: где находятся лучшие места отдыха
Паттайя протянулась вдоль восточного побережья Таиландского залива на 15 км, включая более 10 основных пляжей. Для удобства ориентирования их можно разделить на четыре зоны: северные, центральные, южные и островные.
Северная зона начинается с пляжа Вонгамат и включает пляжи Наклуа и Палм-Бич. Центральная часть — это знаменитый Паттайя Бич, Пратамнак и Донгтан. Южные пляжи представлены Джомтьеном, На Джомтьен и Бан Ампур. Островные пляжи — это прежде всего остров Ко Лан с шестью благоустроенными пляжами и более дальний Ко Самет.
Ключевые ориентиры для туристов:
- Walking Street (Волкинг Стрит) — главная ночная улица, граница между центральной и южной Паттайей
- Central Festival — крупнейший торговый центр, расположен в центральной части
- Холм Будды — видимый издалека ориентир между центром и югом
- Паромный пирс Бали Хай — отправная точка для путешествия на острова
|Зона пляжей
|Расстояние от центра
|Тип отдыха
|Идеально для
|Северные
|3-7 км
|Спокойный, премиальный
|Семей, пар, пожилых туристов
|Центральные
|0-2 км
|Активный, тусовочный
|Молодежи, любителей ночной жизни
|Южные
|4-10 км
|Смешанный, спортивный
|Серферов, активных туристов
|Островные
|7-30 км (морем)
|Уединенный, экзотический
|Искателей аутентичности, романтиков
На всех популярных пляжах доступны базовые услуги: аренда лежаков (100-200 бат в день), зонтики, кафе и рестораны, массаж на пляже, водные развлечения. Мобильная связь и Wi-Fi доступны практически везде, кроме некоторых отдаленных островных локаций.
Максим Колесников, эксперт по Юго-Восточной Азии Первое знакомство с пляжами Паттайи может обескуражить неподготовленного туриста. В 2019 году ко мне обратилась семейная пара, расстроенная видом центрального пляжа: "Мы проехали полмира ради этого? Здесь же толпы людей и совсем не то, что на фотографиях!" Я организовал им однодневную экскурсию на остров Ко Лан — и это полностью изменило их впечатление. Бирюзовая вода, белоснежный песок и тропическая атмосфера поразили их. "Как будто мы попали в рай," — сказала мне Елена на обратном пути. Они продлили свою поездку на неделю и каждый день исследовали новый пляж. Мораль проста: не ограничивайтесь центральной Паттайей — настоящие жемчужины часто скрыты от первого взгляда. 🏝️
Центральные пляжи Паттайи: особенности и инфраструктура
Центральные пляжи Паттайи — эпицентр туристической жизни. Они отличаются максимальной доступностью и развитой инфраструктурой, но также большим количеством отдыхающих. 🌞
Паттайя Бич (Центральный пляж) — протяженностью около 4 км, визитная карточка курорта. Песок здесь желтоватого оттенка, вход в море пологий. Вдоль всего пляжа проходит Beach Road с множеством отелей, ресторанов и магазинов. Море не самое чистое из-за высокой загруженности, особенно в высокий сезон.
Основные особенности:
- Круглосуточная работа большинства заведений
- Широкий выбор водных развлечений: парасейлинг (от 1000 бат), гидроциклы (от 1500 бат/30 мин), морские прогулки
- Возможность аренды лонгтейла для поездки на ближайшие острова
- Удобная транспортная доступность — тук-туки и сонгтео ходят постоянно
Пратамнак (Cozy Beach) — небольшой уютный пляж между центром и югом Паттайи. Расположен в районе одноименного холма, считается более тихим и чистым, чем центральный. Особенно популярен среди русскоязычных туристов, так как здесь сконцентрировано много русских ресторанов и отелей.
Донгтан Бич — южная часть центрального побережья, примыкающая к холму Будды. Отличается от Паттайя Бич более спокойной атмосферой и чуть лучшим качеством песка и воды. Здесь также популярны ЛГБТ-заведения, что создает своеобразную атмосферу толерантности и свободы.
|Название пляжа
|Чистота воды
|Загруженность
|Инфраструктура
|Стоимость лежака
|Паттайя Бич
|★★☆☆☆
|Высокая
|★★★★★
|100-150 бат
|Пратамнак
|★★★☆☆
|Средняя
|★★★★☆
|150-200 бат
|Донгтан
|★★★☆☆
|Средняя
|★★★★☆
|150-200 бат
Важно отметить, что центральные пляжи Паттайи регулярно подвергаются очистке и благоустройству. В 2018-2019 годах была проведена масштабная реновация береговой линии с добавлением песка и укреплением берега, что заметно улучшило их состояние.
Для любителей активного отдыха здесь работают школы дайвинга, виндсерфинга и кайтсерфинга. Например, на Донгтан Бич можно взять урок виндсерфинга от 1500 бат, а погружение с аквалангом обойдется от 3500 бат за два погружения.
Лучшее время для посещения центральных пляжей — ранее утро (до 10:00) или вечер (после 16:00), когда спадает жара и уменьшается количество отдыхающих. В эти часы можно сделать отличные фотографии с минимальным количеством людей в кадре. 📸
Живописные пляжи на севере и юге Паттайи для спокойного отдыха
Если вы ищете более спокойный и размеренный отдых, северные и южные пляжи Паттайи станут идеальным выбором. Здесь меньше туристов, чище вода и песок, а атмосфера располагает к релаксации. 🧘♂️
Северные пляжи Паттайи:
Вонгамат (Wong Amat) — один из самых престижных и чистых пляжей Паттайи. Расположен в 5 км от центра города. Песок здесь более светлый и мелкий, вода прозрачнее. Вдоль пляжа раскинулись фешенебельные отели и кондоминиумы, что обеспечивает определенный уровень публики и сервиса.
Наклуа (Naklua) — традиционный тайский пляж, где можно увидеть настоящую рыбацкую деревню и попробовать свежайшие морепродукты. Сам пляж относительно небольшой, но очень уютный. Здесь часто отдыхают местные жители, что говорит о качестве пляжа.
Палм-Бич — небольшой пляж между Вонгаматом и Наклуа, окруженный пальмовыми рощами. Благодаря естественной тени от деревьев здесь комфортно даже в самые жаркие часы. Идеален для семейного отдыха и любителей спокойного плавания.
Южные пляжи Паттайи:
Джомтьен (Jomtien) — протяженный пляж (около 6 км) с развитой инфраструктурой, но менее людный, чем центральные локации. Здесь шире береговая линия и лучше качество песка. Популярен среди любителей водных видов спорта, особенно виндсерфинга, благодаря постоянным ветрам.
На Джомтьен (Na Jomtien) — продолжение Джомтьена, но с еще более спокойной атмосферой. В этом районе расположено много новых кондоминиумов и вилл премиум-класса. Пляж отличается чистотой и меньшим количеством туристов.
Бан Ампур (Bang Saray) — находится в 20 км от центра Паттайи, тихий рыбацкий поселок с аутентичной атмосферой. Здесь практически нет туристической суеты, зато есть отличный рыбный рынок и рестораны с морепродуктами по местным ценам.
Анна Белова, travel-блогер Моя первая поездка в Паттайю в 2021 году могла стать разочарованием, если бы не счастливый случай. Я забронировала отель на Джомтьене, хотя изначально хотела остановиться в центре. Это была чистая случайность — просто понравились фотографии отеля. По приезду я поняла, как мне повезло. Каждое утро я просыпалась под шум волн, а не городской суеты, завтракала в милом кафе на берегу, где меня уже на третий день встречали как старую знакомую. Днем изучала город, а вечером возвращалась на "свой" пляж, где могла спокойно встретить закат, сидя на почти пустом берегу. Однажды я познакомилась с парой из России, которые приезжают на Джомтьен уже пятый год подряд. "Мы даже не рассматриваем другие районы," — сказал мне Алексей, — "здесь наш маленький рай". Теперь я понимаю, почему многие туристы, однажды открыв для себя южные пляжи Паттайи, больше не хотят селиться в центре. 🌅
Северные и южные пляжи идеальны для долгосрочного отдыха, когда важнее всего комфорт и качество пляжной зоны. Здесь можно арендовать квартиру или виллу на длительный срок (от 25000 бат в месяц) и наслаждаться размеренным ритмом жизни.
Особенности транспортной доступности:
- До северных пляжей удобно добираться на сонгтео (маршрутное такси) за 20-30 бат или на такси за 150-200 бат из центра
- До Джомтьена ходят синие сонгтео (20 бат) от центрального автовокзала
- До На Джомтьена и Бан Ампура лучше ехать на такси (250-400 бат) или арендовать байк (250-300 бат в день)
На этих пляжах также доступны водные развлечения, но в меньшем количестве и по более низким ценам, чем в центре. Например, час аренды каяка на Джомтьене стоит от 200 бат, а на центральном пляже — от 300 бат.
Острова и уединенные пляжи Паттайи для ценителей природы
Настоящие жемчужины Паттайи — это её островные и уединенные пляжи, где можно в полной мере насладиться тропической природой и прозрачной водой. Эти места представляют Таиланд таким, каким его показывают в туристических буклетах: с бирюзовым морем и белоснежными пляжами. 🏝️
Остров Ко Лан (Koh Larn) — самый популярный и доступный остров, расположенный в 7 км от берега Паттайи. Добраться можно на пароме (30 бат, 45 минут) или скоростном катере (300 бат, 15 минут) с пирса Бали Хай. На острове расположено 6 основных пляжей:
- Таваен (Tawaen Beach) — самый популярный и развитый пляж с множеством ресторанов и водных развлечений
- Самаэ (Samae Beach) — более спокойный, с мелким белым песком и пологим входом в море
- Тьен (Tien Beach) — небольшой уютный пляж с кристально чистой водой и коралловыми рифами недалеко от берега
- Нуал (Nual Beach) — уединенный пляж с романтической атмосферой, идеальный для пар
- Тонглан (Tonglang Beach) — маленький пляж, куда приходят немногие туристы; здесь можно по-настоящему уединиться
- Мунки (Monkey Beach) — небольшой пляж, названный из-за обитающих поблизости обезьян
На Ко Лане можно остаться с ночевкой, забронировав один из небольших отелей или бунгало (от 1500 бат за ночь). Это позволит увидеть остров без толп однодневных туристов утром и вечером.
Остров Ко Сак (Koh Sak) — маленький остров рядом с Ко Ланом, известный своей уникальной формой подковы. Здесь есть два небольших пляжа с прозрачной водой и коралловыми рифами, идеально подходящими для снорклинга. Добраться можно на лодке с Ко Лана (около 200 бат) или напрямую из Паттайи (от 1500 бат за лодку).
Остров Ко Паи (Koh Phai) — входит в состав морского национального парка, поэтому сохранил нетронутую природу. Доступ туда ограничен, требуется специальное разрешение, которое можно получить через туристические агентства. Организованный тур с посещением острова стоит от 2500 бат с человека.
Остров Ко Крок (Koh Krok) — маленький скалистый остров с небольшим пляжем. Главная достопримечательность — подводный мир вокруг острова, богатый кораллами и тропическими рыбами.
Остров Ко Самет (Koh Samet) — находится дальше от Паттайи (около 2,5 часов езды до пирса и еще 30 минут на лодке), но поездка стоит затраченного времени. Остров известен своими белоснежными пляжами с мелким песком, напоминающим муку. Самет менее коммерциализирован, чем Ко Лан, и предлагает более аутентичную тайскую атмосферу.
Уединенные пляжи на материке:
Военный пляж (Military Beach) — закрытый пляж, принадлежащий тайским военно-морским силам, но открытый для туристов за небольшую плату (40 бат). Отличается чистотой и хорошей инфраструктурой при минимальном количестве отдыхающих.
Серебряный пляж (Silver Beach) — небольшая бухта в районе На Джомтьен с чистым мелким песком. Местные иногда называют его "тайским Мальдивами" благодаря прозрачной воде и белому песку.
Рекомендации для посещения островов:
- Берите с собой наличные — на многих островах нет банкоматов
- Защищайте кожу от солнца — на островах солнце особенно активное
- Возьмите маску и трубку для снорклинга — подводный мир островов богат и красив
- Избегайте выходных и национальных праздников — в эти дни острова переполнены местными туристами
- Рассмотрите возможность ночевки на острове — утренние и вечерние часы самые красивые
Стоимость аренды снаряжения для снорклинга на островах — от 100 бат, каяка — от 300 бат в час. Обед в островном ресторане обойдется в 200-400 бат с человека, что немного дороже, чем на материке.
Выбор идеального пляжа в Паттайе для отдыха с детьми
Отдых с детьми в Паттайе имеет свою специфику, и выбор правильного пляжа может существенно повлиять на качество вашего семейного путешествия. При выборе стоит учитывать несколько ключевых факторов: безопасность входа в море, чистоту воды, наличие тени и детской инфраструктуры. 👨👩👧👦
Лучшие пляжи Паттайи для отдыха с детьми:
Джомтьен — отличный выбор для семейного отдыха благодаря:
- Пологому входу в море без резких перепадов глубины
- Широкой пляжной полосе, где дети могут свободно играть
- Наличию пляжных кафе с детским меню
- Возможности аренды водных велосипедов, безопасных для семейного катания
Вонгамат — премиальный пляж с идеальными условиями для детей:
- Чистейшая вода и песок, регулярно убираемый персоналом отелей
- Минимум водного транспорта, что повышает безопасность плавания
- Инфраструктура высокого уровня, включая детские зоны отдыха
- Спасатели на пляже в высокий сезон
Пляж Самаэ на острове Ко Лан — идеальное место для однодневного визита с детьми:
- Мелкий белый песок, напоминающий муку — идеален для замков
- Прозрачная вода, где можно увидеть маленьких рыбок у берега
- Пологое дно на большом расстоянии от берега
- Возможность аренды масок для снорклинга детского размера
|Название пляжа
|Безопасность для детей
|Чистота
|Инфраструктура
|Дополнительные преимущества
|Джомтьен
|★★★★☆
|★★★☆☆
|★★★★☆
|Близость аквапарка Cartoon Network
|Вонгамат
|★★★★★
|★★★★☆
|★★★★★
|Престижные отели с детскими программами
|Самаэ (Ко Лан)
|★★★★★
|★★★★★
|★★★☆☆
|Экзотический опыт путешествия на остров
|Военный пляж
|★★★★☆
|★★★★☆
|★★★☆☆
|Мало людей, спокойная атмосфера
|Центральный пляж
|★★☆☆☆
|★★☆☆☆
|★★★★★
|Множество развлечений рядом
Практические советы для пляжного отдыха с детьми в Паттайе:
- Лучшее время для пляжа с детьми — с 8:00 до 11:00 и после 16:00, когда солнце не такое агрессивное
- Используйте солнцезащитный крем с SPF 50+ и одежду с UV-защитой
- Берите с собой пресную воду для питья и ополаскивания после моря
- Арендуйте пляжный зонт (100-150 бат) — тайское солнце очень активное
- Для детей младшего возраста рекомендуется взять с собой надувной бассейн, который можно наполнить морской водой и поставить в тени
В дополнение к пляжному отдыху, в Паттайе есть много развлечений для детей, которые можно совместить с посещением пляжа:
- Аквапарк Cartoon Network Amazone — тематический водный парк с горками и аттракционами
- Подводный мир Паттайи — океанариум с туннелем и шоу кормления акул
- Ферма тигров Сирача — возможность увидеть тигрят и других животных
- Парк Million Years Stone Park — сад камней и крокодиловая ферма
Для комфортного перемещения с детьми лучше использовать такси с детскими креслами (нужно заказывать заранее) или арендовать автомобиль. Стоимость аренды машины с детским креслом — от 1500 бат в сутки, такси до пляжа Джомтьен из центра — около 200 бат.
Пляжи Паттайи — это настоящая мозаика возможностей для морского отдыха. От шумных и оживленных центральных локаций до уединенных островных бухт — каждый найдет место по душе. Главный секрет успешного отдыха здесь — не ограничиваться первым увиденным пляжем. Исследуйте разные варианты, отправляйтесь на острова, пробуйте северные и южные направления. И помните: часто самые прекрасные пляжи скрыты от глаз массового туриста. Сделайте первый шаг за пределы очевидного — и тропический рай откроется перед вами во всей красе. 🌊
