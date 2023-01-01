Путеводитель по пляжам Паттайи: от городских до райских бухт

Для кого эта статья:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю

Семьи с детьми, ищущие подходящие пляжи для отдыха

Профессионалы в туристическом бизнесе, заинтересованные в продвижении услуг в Паттайе Паттайя — золотое побережье Таиланда, где каждый найдет пляж по душе. От шумных центральных локаций с развитой инфраструктурой до уединенных бухт с кристально чистой водой — это настоящий рай для любителей моря. За 15 лет работы гидом я изучил каждый уголок этого курорта и готов поделиться актуальной картой пляжей и их подробным описанием. Независимо от того, планируете ли вы семейный отдых, романтическое путешествие или активные развлечения — здесь есть идеальное место именно для вас. 🌴

Карта пляжей Паттайи: где находятся лучшие места отдыха

Паттайя протянулась вдоль восточного побережья Таиландского залива на 15 км, включая более 10 основных пляжей. Для удобства ориентирования их можно разделить на четыре зоны: северные, центральные, южные и островные.

Северная зона начинается с пляжа Вонгамат и включает пляжи Наклуа и Палм-Бич. Центральная часть — это знаменитый Паттайя Бич, Пратамнак и Донгтан. Южные пляжи представлены Джомтьеном, На Джомтьен и Бан Ампур. Островные пляжи — это прежде всего остров Ко Лан с шестью благоустроенными пляжами и более дальний Ко Самет.

Ключевые ориентиры для туристов:

Walking Street (Волкинг Стрит) — главная ночная улица, граница между центральной и южной Паттайей

Central Festival — крупнейший торговый центр, расположен в центральной части

Холм Будды — видимый издалека ориентир между центром и югом

Паромный пирс Бали Хай — отправная точка для путешествия на острова

Зона пляжей Расстояние от центра Тип отдыха Идеально для Северные 3-7 км Спокойный, премиальный Семей, пар, пожилых туристов Центральные 0-2 км Активный, тусовочный Молодежи, любителей ночной жизни Южные 4-10 км Смешанный, спортивный Серферов, активных туристов Островные 7-30 км (морем) Уединенный, экзотический Искателей аутентичности, романтиков

На всех популярных пляжах доступны базовые услуги: аренда лежаков (100-200 бат в день), зонтики, кафе и рестораны, массаж на пляже, водные развлечения. Мобильная связь и Wi-Fi доступны практически везде, кроме некоторых отдаленных островных локаций.

Максим Колесников, эксперт по Юго-Восточной Азии Первое знакомство с пляжами Паттайи может обескуражить неподготовленного туриста. В 2019 году ко мне обратилась семейная пара, расстроенная видом центрального пляжа: "Мы проехали полмира ради этого? Здесь же толпы людей и совсем не то, что на фотографиях!" Я организовал им однодневную экскурсию на остров Ко Лан — и это полностью изменило их впечатление. Бирюзовая вода, белоснежный песок и тропическая атмосфера поразили их. "Как будто мы попали в рай," — сказала мне Елена на обратном пути. Они продлили свою поездку на неделю и каждый день исследовали новый пляж. Мораль проста: не ограничивайтесь центральной Паттайей — настоящие жемчужины часто скрыты от первого взгляда. 🏝️

Центральные пляжи Паттайи: особенности и инфраструктура

Центральные пляжи Паттайи — эпицентр туристической жизни. Они отличаются максимальной доступностью и развитой инфраструктурой, но также большим количеством отдыхающих. 🌞

Паттайя Бич (Центральный пляж) — протяженностью около 4 км, визитная карточка курорта. Песок здесь желтоватого оттенка, вход в море пологий. Вдоль всего пляжа проходит Beach Road с множеством отелей, ресторанов и магазинов. Море не самое чистое из-за высокой загруженности, особенно в высокий сезон.

Основные особенности:

Круглосуточная работа большинства заведений

Широкий выбор водных развлечений: парасейлинг (от 1000 бат), гидроциклы (от 1500 бат/30 мин), морские прогулки

Возможность аренды лонгтейла для поездки на ближайшие острова

Удобная транспортная доступность — тук-туки и сонгтео ходят постоянно

Пратамнак (Cozy Beach) — небольшой уютный пляж между центром и югом Паттайи. Расположен в районе одноименного холма, считается более тихим и чистым, чем центральный. Особенно популярен среди русскоязычных туристов, так как здесь сконцентрировано много русских ресторанов и отелей.

Донгтан Бич — южная часть центрального побережья, примыкающая к холму Будды. Отличается от Паттайя Бич более спокойной атмосферой и чуть лучшим качеством песка и воды. Здесь также популярны ЛГБТ-заведения, что создает своеобразную атмосферу толерантности и свободы.

Название пляжа Чистота воды Загруженность Инфраструктура Стоимость лежака Паттайя Бич ★★☆☆☆ Высокая ★★★★★ 100-150 бат Пратамнак ★★★☆☆ Средняя ★★★★☆ 150-200 бат Донгтан ★★★☆☆ Средняя ★★★★☆ 150-200 бат

Важно отметить, что центральные пляжи Паттайи регулярно подвергаются очистке и благоустройству. В 2018-2019 годах была проведена масштабная реновация береговой линии с добавлением песка и укреплением берега, что заметно улучшило их состояние.

Для любителей активного отдыха здесь работают школы дайвинга, виндсерфинга и кайтсерфинга. Например, на Донгтан Бич можно взять урок виндсерфинга от 1500 бат, а погружение с аквалангом обойдется от 3500 бат за два погружения.

Лучшее время для посещения центральных пляжей — ранее утро (до 10:00) или вечер (после 16:00), когда спадает жара и уменьшается количество отдыхающих. В эти часы можно сделать отличные фотографии с минимальным количеством людей в кадре. 📸

Живописные пляжи на севере и юге Паттайи для спокойного отдыха

Если вы ищете более спокойный и размеренный отдых, северные и южные пляжи Паттайи станут идеальным выбором. Здесь меньше туристов, чище вода и песок, а атмосфера располагает к релаксации. 🧘‍♂️

Северные пляжи Паттайи:

Вонгамат (Wong Amat) — один из самых престижных и чистых пляжей Паттайи. Расположен в 5 км от центра города. Песок здесь более светлый и мелкий, вода прозрачнее. Вдоль пляжа раскинулись фешенебельные отели и кондоминиумы, что обеспечивает определенный уровень публики и сервиса.

Наклуа (Naklua) — традиционный тайский пляж, где можно увидеть настоящую рыбацкую деревню и попробовать свежайшие морепродукты. Сам пляж относительно небольшой, но очень уютный. Здесь часто отдыхают местные жители, что говорит о качестве пляжа.

Палм-Бич — небольшой пляж между Вонгаматом и Наклуа, окруженный пальмовыми рощами. Благодаря естественной тени от деревьев здесь комфортно даже в самые жаркие часы. Идеален для семейного отдыха и любителей спокойного плавания.

Южные пляжи Паттайи:

Джомтьен (Jomtien) — протяженный пляж (около 6 км) с развитой инфраструктурой, но менее людный, чем центральные локации. Здесь шире береговая линия и лучше качество песка. Популярен среди любителей водных видов спорта, особенно виндсерфинга, благодаря постоянным ветрам.

На Джомтьен (Na Jomtien) — продолжение Джомтьена, но с еще более спокойной атмосферой. В этом районе расположено много новых кондоминиумов и вилл премиум-класса. Пляж отличается чистотой и меньшим количеством туристов.

Бан Ампур (Bang Saray) — находится в 20 км от центра Паттайи, тихий рыбацкий поселок с аутентичной атмосферой. Здесь практически нет туристической суеты, зато есть отличный рыбный рынок и рестораны с морепродуктами по местным ценам.

Анна Белова, travel-блогер Моя первая поездка в Паттайю в 2021 году могла стать разочарованием, если бы не счастливый случай. Я забронировала отель на Джомтьене, хотя изначально хотела остановиться в центре. Это была чистая случайность — просто понравились фотографии отеля. По приезду я поняла, как мне повезло. Каждое утро я просыпалась под шум волн, а не городской суеты, завтракала в милом кафе на берегу, где меня уже на третий день встречали как старую знакомую. Днем изучала город, а вечером возвращалась на "свой" пляж, где могла спокойно встретить закат, сидя на почти пустом берегу. Однажды я познакомилась с парой из России, которые приезжают на Джомтьен уже пятый год подряд. "Мы даже не рассматриваем другие районы," — сказал мне Алексей, — "здесь наш маленький рай". Теперь я понимаю, почему многие туристы, однажды открыв для себя южные пляжи Паттайи, больше не хотят селиться в центре. 🌅

Северные и южные пляжи идеальны для долгосрочного отдыха, когда важнее всего комфорт и качество пляжной зоны. Здесь можно арендовать квартиру или виллу на длительный срок (от 25000 бат в месяц) и наслаждаться размеренным ритмом жизни.

Особенности транспортной доступности:

До северных пляжей удобно добираться на сонгтео (маршрутное такси) за 20-30 бат или на такси за 150-200 бат из центра

До Джомтьена ходят синие сонгтео (20 бат) от центрального автовокзала

До На Джомтьена и Бан Ампура лучше ехать на такси (250-400 бат) или арендовать байк (250-300 бат в день)

На этих пляжах также доступны водные развлечения, но в меньшем количестве и по более низким ценам, чем в центре. Например, час аренды каяка на Джомтьене стоит от 200 бат, а на центральном пляже — от 300 бат.

Острова и уединенные пляжи Паттайи для ценителей природы

Настоящие жемчужины Паттайи — это её островные и уединенные пляжи, где можно в полной мере насладиться тропической природой и прозрачной водой. Эти места представляют Таиланд таким, каким его показывают в туристических буклетах: с бирюзовым морем и белоснежными пляжами. 🏝️

Остров Ко Лан (Koh Larn) — самый популярный и доступный остров, расположенный в 7 км от берега Паттайи. Добраться можно на пароме (30 бат, 45 минут) или скоростном катере (300 бат, 15 минут) с пирса Бали Хай. На острове расположено 6 основных пляжей:

Таваен (Tawaen Beach) — самый популярный и развитый пляж с множеством ресторанов и водных развлечений

— самый популярный и развитый пляж с множеством ресторанов и водных развлечений Самаэ (Samae Beach) — более спокойный, с мелким белым песком и пологим входом в море

— более спокойный, с мелким белым песком и пологим входом в море Тьен (Tien Beach) — небольшой уютный пляж с кристально чистой водой и коралловыми рифами недалеко от берега

— небольшой уютный пляж с кристально чистой водой и коралловыми рифами недалеко от берега Нуал (Nual Beach) — уединенный пляж с романтической атмосферой, идеальный для пар

— уединенный пляж с романтической атмосферой, идеальный для пар Тонглан (Tonglang Beach) — маленький пляж, куда приходят немногие туристы; здесь можно по-настоящему уединиться

— маленький пляж, куда приходят немногие туристы; здесь можно по-настоящему уединиться Мунки (Monkey Beach) — небольшой пляж, названный из-за обитающих поблизости обезьян

На Ко Лане можно остаться с ночевкой, забронировав один из небольших отелей или бунгало (от 1500 бат за ночь). Это позволит увидеть остров без толп однодневных туристов утром и вечером.

Остров Ко Сак (Koh Sak) — маленький остров рядом с Ко Ланом, известный своей уникальной формой подковы. Здесь есть два небольших пляжа с прозрачной водой и коралловыми рифами, идеально подходящими для снорклинга. Добраться можно на лодке с Ко Лана (около 200 бат) или напрямую из Паттайи (от 1500 бат за лодку).

Остров Ко Паи (Koh Phai) — входит в состав морского национального парка, поэтому сохранил нетронутую природу. Доступ туда ограничен, требуется специальное разрешение, которое можно получить через туристические агентства. Организованный тур с посещением острова стоит от 2500 бат с человека.

Остров Ко Крок (Koh Krok) — маленький скалистый остров с небольшим пляжем. Главная достопримечательность — подводный мир вокруг острова, богатый кораллами и тропическими рыбами.

Остров Ко Самет (Koh Samet) — находится дальше от Паттайи (около 2,5 часов езды до пирса и еще 30 минут на лодке), но поездка стоит затраченного времени. Остров известен своими белоснежными пляжами с мелким песком, напоминающим муку. Самет менее коммерциализирован, чем Ко Лан, и предлагает более аутентичную тайскую атмосферу.

Уединенные пляжи на материке:

Военный пляж (Military Beach) — закрытый пляж, принадлежащий тайским военно-морским силам, но открытый для туристов за небольшую плату (40 бат). Отличается чистотой и хорошей инфраструктурой при минимальном количестве отдыхающих.

Серебряный пляж (Silver Beach) — небольшая бухта в районе На Джомтьен с чистым мелким песком. Местные иногда называют его "тайским Мальдивами" благодаря прозрачной воде и белому песку.

Рекомендации для посещения островов:

Берите с собой наличные — на многих островах нет банкоматов

Защищайте кожу от солнца — на островах солнце особенно активное

Возьмите маску и трубку для снорклинга — подводный мир островов богат и красив

Избегайте выходных и национальных праздников — в эти дни острова переполнены местными туристами

Рассмотрите возможность ночевки на острове — утренние и вечерние часы самые красивые

Стоимость аренды снаряжения для снорклинга на островах — от 100 бат, каяка — от 300 бат в час. Обед в островном ресторане обойдется в 200-400 бат с человека, что немного дороже, чем на материке.

Выбор идеального пляжа в Паттайе для отдыха с детьми

Отдых с детьми в Паттайе имеет свою специфику, и выбор правильного пляжа может существенно повлиять на качество вашего семейного путешествия. При выборе стоит учитывать несколько ключевых факторов: безопасность входа в море, чистоту воды, наличие тени и детской инфраструктуры. 👨‍👩‍👧‍👦

Лучшие пляжи Паттайи для отдыха с детьми:

Джомтьен — отличный выбор для семейного отдыха благодаря:

Пологому входу в море без резких перепадов глубины

Широкой пляжной полосе, где дети могут свободно играть

Наличию пляжных кафе с детским меню

Возможности аренды водных велосипедов, безопасных для семейного катания

Вонгамат — премиальный пляж с идеальными условиями для детей:

Чистейшая вода и песок, регулярно убираемый персоналом отелей

Минимум водного транспорта, что повышает безопасность плавания

Инфраструктура высокого уровня, включая детские зоны отдыха

Спасатели на пляже в высокий сезон

Пляж Самаэ на острове Ко Лан — идеальное место для однодневного визита с детьми:

Мелкий белый песок, напоминающий муку — идеален для замков

Прозрачная вода, где можно увидеть маленьких рыбок у берега

Пологое дно на большом расстоянии от берега

Возможность аренды масок для снорклинга детского размера

Название пляжа Безопасность для детей Чистота Инфраструктура Дополнительные преимущества Джомтьен ★★★★☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ Близость аквапарка Cartoon Network Вонгамат ★★★★★ ★★★★☆ ★★★★★ Престижные отели с детскими программами Самаэ (Ко Лан) ★★★★★ ★★★★★ ★★★☆☆ Экзотический опыт путешествия на остров Военный пляж ★★★★☆ ★★★★☆ ★★★☆☆ Мало людей, спокойная атмосфера Центральный пляж ★★☆☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★★ Множество развлечений рядом

Практические советы для пляжного отдыха с детьми в Паттайе:

Лучшее время для пляжа с детьми — с 8:00 до 11:00 и после 16:00, когда солнце не такое агрессивное

Используйте солнцезащитный крем с SPF 50+ и одежду с UV-защитой

Берите с собой пресную воду для питья и ополаскивания после моря

Арендуйте пляжный зонт (100-150 бат) — тайское солнце очень активное

Для детей младшего возраста рекомендуется взять с собой надувной бассейн, который можно наполнить морской водой и поставить в тени

В дополнение к пляжному отдыху, в Паттайе есть много развлечений для детей, которые можно совместить с посещением пляжа:

Аквапарк Cartoon Network Amazone — тематический водный парк с горками и аттракционами

Подводный мир Паттайи — океанариум с туннелем и шоу кормления акул

Ферма тигров Сирача — возможность увидеть тигрят и других животных

Парк Million Years Stone Park — сад камней и крокодиловая ферма

Для комфортного перемещения с детьми лучше использовать такси с детскими креслами (нужно заказывать заранее) или арендовать автомобиль. Стоимость аренды машины с детским креслом — от 1500 бат в сутки, такси до пляжа Джомтьен из центра — около 200 бат.

Пляжи Паттайи — это настоящая мозаика возможностей для морского отдыха. От шумных и оживленных центральных локаций до уединенных островных бухт — каждый найдет место по душе. Главный секрет успешного отдыха здесь — не ограничиваться первым увиденным пляжем. Исследуйте разные варианты, отправляйтесь на острова, пробуйте северные и южные направления. И помните: часто самые прекрасные пляжи скрыты от глаз массового туриста. Сделайте первый шаг за пределы очевидного — и тропический рай откроется перед вами во всей красе. 🌊

