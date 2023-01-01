Рай на островах Паттайи: путеводитель по тропическим жемчужинам

For whom this article is:

Туристы, планирующие поездку в Паттайю и на ближайшие острова

Путешественники, интересующиеся аутентичными опытами в Таиланде

Паттайя — это не только шумные улицы, ночная жизнь и городские пляжи с неидеальной водой. В нескольких километрах от берега раскинулись настоящие жемчужины Сиамского залива — острова с белоснежными пляжами, кристально чистой водой и захватывающими подводными мирами. За 15 лет работы гидом я обследовал каждый остров вблизи Паттайи и готов поделиться картой сокровищ, которая превратит ваш обычный отпуск в незабываемое путешествие. Будь вы любителем спокойного отдыха или искателем приключений — здесь каждый найдет свой идеальный остров 🏝️

Карта островов Паттайи: навигация для туристов

Сиамский залив вблизи Паттайи усеян зелеными островками, словно драгоценными камнями на карте Таиланда. Чтобы не заблудиться в этом островном созвездии, предлагаю карту-навигатор, которая поможет спланировать маршрут и выбрать идеальное место для отдыха.

Основные острова можно разделить на три группы по удаленности от Паттайи:

Ближние острова (до 30 минут на скоростном катере): Ко Лан, Ко Сак, Ко Крок, Ко Рин

(до 30 минут на скоростном катере): Ко Лан, Ко Сак, Ко Крок, Ко Рин Острова средней удаленности (1-2 часа пути): Ко Сичанг, Ко Самет

(1-2 часа пути): Ко Сичанг, Ко Самет Дальние острова (3+ часа в пути): Ко Куд, Ко Мак, Ко Чанг (хотя последний чаще посещают из других регионов)

Остров Расстояние от Паттайи Время в пути Особенности Ко Лан 7 км 15-45 мин Популярный, развитая инфраструктура, 6 пляжей Ко Сичанг 25 км 1-1,5 часа Исторические достопримечательности, менее туристический Ко Самет 45 км 1,5-2 часа Национальный парк, чистейшие пляжи, белый песок Ко Куд 120 км 5-6 часов Нетронутая природа, водопады, рыбацкие деревни Ко Мак 110 км 4-5 часов Коралловые рифы, уединение, каучуковые плантации

Для ориентации на местности важно понимать, что большинство пирсов Паттайи, откуда отправляются лодки, сконцентрированы в районе пляжа Паттайя Бич и набережной Walking Street. Главный пирс Бали Хай (Bali Hai Pier) находится в южной части города и служит отправной точкой для большинства маршрутов.

При планировании посещения островов обязательно учитывайте сезонность. Лучшее время для морских путешествий — с ноября по апрель, когда море спокойное. В сезон дождей (май-октябрь) возможны отмены рейсов из-за штормов, особенно к отдаленным островам 🌊

Алексей Петров, профессиональный гид Однажды я сопровождал группу российских туристов, которые настаивали на поездке на Ко Куд в августе, несмотря на мои предупреждения о сезоне дождей. Отплыв всего на пару километров от берега, мы попали в настоящий шторм. Волны высотой с двухэтажный дом превратили нашу прогулку в экстремальное приключение. Несколько пассажиров страдали от морской болезни так сильно, что пришлось вернуться в Паттайю. С тех пор я взял за правило категорически отказываться от организации поездок на дальние острова в несезон — какими бы настойчивыми ни были клиенты. Безопасность превыше всего! Теперь я рекомендую в сезон дождей ограничиться посещением Ко Лана — на короткой дистанции даже в непогоду морское путешествие остается относительно комфортным.

Ко Лан: жемчужина Сиамского залива в 7 км от берега

Ко Лан — настоящая жемчужина и самый посещаемый остров Паттайи, Таиланд. Расположенный всего в 7 км от берега, он стал спасением для туристов, ищущих чистые пляжи с лазурной водой вблизи шумного города. Этот остров размером всего 4×2 км может похвастаться шестью главными пляжами, каждый со своим характером и атмосферой 🏖️

Та Ваен (Tawaen Beach) — самый популярный и большой пляж с развитой инфраструктурой, водными развлечениями и множеством кафе

— самый популярный и большой пляж с развитой инфраструктурой, водными развлечениями и множеством кафе Самае (Samae Beach) — живописный пляж с мелководьем, идеален для семей с детьми

— живописный пляж с мелководьем, идеален для семей с детьми Тиан (Tien Beach) — относительно спокойный пляж с мягким песком и пологим входом в воду

— относительно спокойный пляж с мягким песком и пологим входом в воду Нуал (Nual Beach) — небольшой уютный пляж, подходящий для тех, кто ищет уединения

— небольшой уютный пляж, подходящий для тех, кто ищет уединения Тонг Ланг (Tong Lang Beach) — укромный пляж для любителей спокойствия и тишины

— укромный пляж для любителей спокойствия и тишины Та Яй (Ta Yai Beach) — дикий пляж для настоящих ценителей нетронутой природы

На Ко Лане проживает около 3000 местных жителей, что позволило создать на острове развитую инфраструктуру: отели разных категорий, рестораны с тайской и европейской кухней, прокат мотобайков (от 200-300 бат в день), магазинчики и массажные салоны.

Для активных туристов остров предлагает широкий выбор водных развлечений: парасейлинг (полет на парашюте за катером), катание на банане и водном мотоцикле, подводное плавание с маской и дайвинг в коралловых садах у побережья. Внутренняя часть острова покрыта джунглями с живописными смотровыми площадками, откуда открываются панорамные виды на Сиамский залив.

Пляж Ко Лана Особенности Для кого подходит Инфраструктура Та Ваен Широкий, многолюдный, активный Любители развлечений и компании Полная (рестораны, массаж, водные активности) Самае Мелководье, спокойные волны Семьи с детьми Хорошая (кафе, прокат снаряжения) Тиан Средняя посещаемость, чистый песок Пары, небольшие группы Средняя (несколько кафе) Нуал Уютный, скрытый от ветров Ищущие уединения Минимальная (1-2 кафе) Тонг Ланг Укромный, малопосещаемый Фотографы, романтики Базовая (пара пляжных барчиков) Та Яй Дикий, труднодоступный Искатели приключений Отсутствует

Если вы планируете задержаться на острове дольше одного дня, обратите внимание на отели в районе пляжей Самае и Тиан — они предлагают лучшее соотношение цены и качества. Цены на проживание начинаются от 1000-1500 бат за простой бунгало и доходят до 5000-6000 бат за виллу люкс-класса с видом на море.

Остров Паттайя может быть переполнен в выходные и праздничные дни, когда сюда приезжают местные жители из Бангкока. Для более комфортного отдыха рекомендую планировать поездку на будние дни, особенно в высокий туристический сезон (ноябрь-февраль) 📅

Ко Сичанг и Ко Самет: уединенный отдых недалеко от Паттайи

Для туристов, желающих сбежать от суеты Паттайи и толп на Ко Лане, острова Ко Сичанг и Ко Самет предлагают идеальную альтернативу. Расположенные немного дальше от берега, эти острова сохранили аутентичную тайскую атмосферу и предоставляют возможность для более спокойного, вдумчивого отдыха.

Ко Сичанг — исторический остров, расположенный в 25 км к северу от Паттайи. Его главное отличие — богатое культурное наследие и нетуристический характер. Здесь до сих пор сохранились руины летнего дворца короля Рамы V, буддистские храмы и китайские святилища. Пляжи Ко Сичанга не так впечатляют, как на других островах — они каменистые и небольшие, но это компенсируется удивительной аутентичностью и культурным погружением.

Пещера Сан Джао Фо (San Jao Phaw Khao Yai) — священная пещера с желтым Буддой

Королевский дворец и сады Монддоп (Mondop) — историческая достопримечательность с красивыми видами

Смотровая площадка Лук Йом (Look Yom) — панорамная точка с видом на материк и близлежащие острова

Деревня рыбаков — возможность увидеть традиционный тайский быт

На Ко Сичанге относительно небольшой выбор размещения — несколько гестхаусов и бутик-отелей в главном городке острова. Цены на проживание начинаются от 700 бат за простой номер и до 2500 бат за бунгало с видом на море.

Ко Самет — жемчужина восточного побережья, расположенная в 45 км от Паттайи. Этот остров представляет собой национальный парк с потрясающими белоснежными пляжами, которые считаются одними из лучших в Таиланде. Ко Самет имеет форму слезы с 14 пляжами, расположенными вдоль восточного побережья. Каждый пляж имеет свое название и характер: от оживленного Хат Сай Кео (Hat Sai Kaew) на севере до уединенного Ао Вай (Ao Wai) на юге.

Главные пляжи Ко Самета:

Хат Сай Кео (Hat Sai Kaew) — «Пляж Хрустального Песка», самый популярный и оживленный

— «Пляж Хрустального Песка», самый популярный и оживленный Ао Пхай (Ao Phai) — молодежный пляж с барами и ночной жизнью

— молодежный пляж с барами и ночной жизнью Ао Туптим (Ao Tubtim) — спокойный пляж с красивыми скальными формациями

— спокойный пляж с красивыми скальными формациями Ао Вонг Дуан (Ao Wong Duan) — семейный пляж с пологим входом в море

— семейный пляж с пологим входом в море Ао Вай (Ao Wai) — уединенный пляж с нетронутой природой на юге острова

Марина Соколова, опытный турагент Моя самая требовательная клиентка — известная московская бизнес-леди — никак не могла найти в Таиланде место, которое бы сочетало уединение и комфорт. Шумная Паттайя раздражала ее, Пхукет казался слишком коммерческим, а на Самуи все отели, по ее мнению, были "какими-то неправильными". Я решила рискнуть и предложила ей Ко Самет, хотя обычно не рекомендую этот остров VIP-клиентам из-за определенных логистических сложностей. Мы забронировали виллу в Paradee Resort на южной оконечности острова — и это стало настоящим откровением! Три дня она не выходила на связь, а потом позвонила со словами благодарности. "Впервые за 15 лет я по-настоящему отдохнула", — призналась она. С тех пор каждый год эта клиентка проводит на Ко Самете минимум неделю, называя его своим "секретным местом силы".

Ко Самет предлагает разнообразное размещение: от простых бунгало за 1000-1500 бат до роскошных резортов уровня 5* с ценами от 7000-10000 бат за ночь. Большинство отелей расположены прямо на пляжах, что создает неповторимую атмосферу отдыха "у кромки воды".

Так как Ко Самет является национальным парком, при въезде взимается экологический сбор: 200 бат для иностранцев и 40 бат для тайцев. Эти средства идут на поддержание чистоты и сохранение природной красоты острова 🌴

Острова Ко Куд и Ко Мак: тропический рай для искателей приключений

Для истинных ценителей нетронутой природы и аутентичного Таиланда острова в Паттайе предлагают настоящие жемчужины — Ко Куд и Ко Мак. Эти острова находятся значительно дальше от Паттайи (более 100 км), но вознаграждают смелых путешественников потрясающими пейзажами, которые словно сошли с обложек туристических журналов.

Ко Куд (Koh Kood) — второй по величине остров в Восточном Таиланде после Ко Чанга. Его часто называют "последним нетронутым островом Таиланда" благодаря малому количеству туристов и сохранившейся первозданной природе. Здесь вы найдете километры пустынных пляжей с белым песком, мангровые леса, водопады и традиционные рыбацкие деревни, где время словно остановилось.

Главные достопримечательности Ко Куда:

Водопад Клонг Чао (Klong Chao Waterfall) — живописный каскад с пресноводным бассейном для купания

— живописный каскад с пресноводным бассейном для купания Пляж Клонг Чао (Klong Chao Beach) — один из самых красивых и протяженных пляжей острова

— один из самых красивых и протяженных пляжей острова Пляж Ао Пхрао (Ao Phrao Beach) — безмятежное место с кристально чистой водой

— безмятежное место с кристально чистой водой Деревня Ао Саладх (Ao Salad) — традиционная рыбацкая деревня на сваях

— традиционная рыбацкая деревня на сваях Мангровый лес Клонг Мат (Klong Mat) — экосистема, которую можно исследовать на каяке

На Ко Куде ограниченное количество отелей, но они представляют все категории: от простых бунгало за 1500-2000 бат до роскошных резортов с виллами стоимостью 15000-20000 бат за ночь. Большинство резортов расположены вдали друг от друга, что создает ощущение уединенного острова.

Ко Мак (Koh Mak) — небольшой остров между Ко Чангом и Ко Кудом, который славится своими коралловыми рифами, каучуковыми плантациями и семейной атмосферой. Этот остров находится в частном владении нескольких тайских семей, что помогло сохранить его от чрезмерной коммерциализации и застройки.

Основные особенности Ко Мака:

Пляж Ао Као (Ao Kao) — протяженный пляж с мелкозернистым песком и пологим входом в море

— протяженный пляж с мелкозернистым песком и пологим входом в море Пляж Ао Суан Йай (Ao Suan Yai) — широкий пляж с видом на соседние острова

— широкий пляж с видом на соседние острова Каучуковые плантации — возможность узнать о традиционном промысле острова

— возможность узнать о традиционном промысле острова Ко Кхам (Koh Kham) — крошечный островок с черным песком у северного побережья

— крошечный островок с черным песком у северного побережья Дайвинг и снорклинг — коралловые рифы и подводный мир у побережья

Ко Мак предлагает преимущественно уютные бутик-отели и семейные резорты средней ценовой категории (2000-5000 бат за ночь). Высококлассных 5* отелей здесь практически нет, что создает спокойную, непретенциозную атмосферу.

Оба острова — Ко Куд и Ко Мак — идеальны для длительного отдыха (минимум 3-4 дня). Из-за удаленности от материка и сложной логистики однодневные поездки сюда нецелесообразны. Лучше всего посетить эти острова в рамках "островного тура", включающего также Ко Чанг 🏝️

Как добраться до островов Паттайи самостоятельно и с экскурсией

Существует несколько способов посетить острова в Паттайе — от бюджетных самостоятельных поездок до комфортабельных VIP-туров. Рассмотрим основные варианты для каждого из описанных выше островов.

Ко Лан:

Самостоятельно на пароме — от пирса Бали Хай отправляются паромы каждые 30-60 минут с 7:00 до 18:30. Стоимость — 30 бат в одну сторону, время в пути — 45 минут.

— от пирса Бали Хай отправляются паромы каждые 30-60 минут с 7:00 до 18:30. Стоимость — 30 бат в одну сторону, время в пути — 45 минут. Самостоятельно на скоростном катере — отправление от того же пирса, стоимость — 200-300 бат в одну сторону, время в пути — 15-20 минут.

— отправление от того же пирса, стоимость — 200-300 бат в одну сторону, время в пути — 15-20 минут. Организованная экскурсия — групповые туры с русскоговорящим гидом, включающие трансфер из отеля, обед и программу на острове. Стоимость — от 800 до 1500 бат с человека.

— групповые туры с русскоговорящим гидом, включающие трансфер из отеля, обед и программу на острове. Стоимость — от 800 до 1500 бат с человека. VIP-тур на частном катере — аренда лодки с капитаном на день для компании до 10 человек. Стоимость — от 6000 до 10000 бат в зависимости от типа судна.

Ко Сичанг:

Самостоятельно — сначала нужно добраться до порта Шри Рача (Sri Racha) на такси или минивэне (около 300-400 бат), затем сесть на паром до острова (50 бат, 40 минут пути).

— сначала нужно добраться до порта Шри Рача (Sri Racha) на такси или минивэне (около 300-400 бат), затем сесть на паром до острова (50 бат, 40 минут пути). Экскурсия — однодневные туры с русскоговорящим гидом стоят от 1800 до 2500 бат с человека.

Ко Самет:

Самостоятельно — сначала доехать до порта Бан Пхе (Ban Phe) в провинции Районг на такси или минивэне (около 1000-1200 бат), затем сесть на скоростной катер (200 бат) или паром (100 бат) до острова.

— сначала доехать до порта Бан Пхе (Ban Phe) в провинции Районг на такси или минивэне (около 1000-1200 бат), затем сесть на скоростной катер (200 бат) или паром (100 бат) до острова. Организованная экскурсия — однодневные или двухдневные туры с русскоговорящим гидом. Стоимость однодневной экскурсии — от 2000 до 2500 бат с человека.

Ко Куд и Ко Мак:

Самостоятельно — сначала нужно доехать до порта Трат (около 4 часов от Паттайи, билет на минивэн 250-300 бат), затем сесть на скоростной катер до острова (от 500 до 900 бат в зависимости от компании-перевозчика).

— сначала нужно доехать до порта Трат (около 4 часов от Паттайи, билет на минивэн 250-300 бат), затем сесть на скоростной катер до острова (от 500 до 900 бат в зависимости от компании-перевозчика). Пакетные туры — многие отели на этих островах предлагают пакетные туры, включающие трансфер из Паттайи или Бангкока и проживание. Стоимость — от 5000 бат за 2 дня/1 ночь.

— многие отели на этих островах предлагают пакетные туры, включающие трансфер из Паттайи или Бангкока и проживание. Стоимость — от 5000 бат за 2 дня/1 ночь. VIP-трансфер — частный минивэн с водителем и скоростной катер до острова. Стоимость — от 15000 бат в одну сторону для компании до 6 человек.

Для однодневных поездок подходят только Ко Лан и, с некоторыми ограничениями, Ко Сичанг. Все остальные острова требуют минимум одной ночевки из-за длительного трансфера.

При самостоятельном посещении островов рекомендую:

Заранее забронировать отель, особенно в высокий сезон (ноябрь-март)

Проверить расписание паромов и катеров, которое может меняться в зависимости от сезона

Взять с собой наличные деньги, так как на многих островах проблематично найти банкоматы

Приобрести местную SIM-карту для доступа к навигации и связи

Уточнить прогноз погоды перед поездкой — в шторм многие рейсы могут быть отменены

Для начинающих путешественников оптимальным вариантом будет сначала посетить Ко Лан с экскурсией, затем, освоившись, отправиться самостоятельно на Ко Самет на 2-3 дня. И только получив опыт островной жизни Таиланда, можно планировать более сложные маршруты на Ко Куд или Ко Мак 🗺️

Острова Паттайи — это настоящая сокровищница для искателей подлинного тайского опыта. Каждый из них имеет свой уникальный характер: суетливый и доступный Ко Лан, исторический Ко Сичанг, белоснежный Ко Самет или нетронутые Ко Куд и Ко Мак. Какой бы остров вы ни выбрали, он подарит вам впечатления, кардинально отличающиеся от материковой Паттайи. Поверьте, стоит потратить хотя бы день вашего отпуска, чтобы увидеть, как лазурная вода омывает белоснежные песчаные пляжи под шелест кокосовых пальм — это тот самый Таиланд, который останется в вашем сердце навсегда.

