Регистрация на Airbnb: пошаговое руководство для новичков – легко и быстро

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Для кого эта статья:

Люди, желающие зарегистрироваться на платформе Airbnb для бронирования жилья

Владельцы недвижимости, заинтересованные в сдаче жилья через Airbnb

Пожилые люди или новички в технологиях, которые могут испытывать страх перед процессом регистрации онлайн Путешествовать с комфортом и при этом не переплачивать за жильё — мечта, которую Airbnb сделал реальностью для миллионов людей по всему миру. Но прежде чем бронировать уютные апартаменты с видом на океан или атмосферную квартиру в историческом центре, нужно пройти регистрацию на платформе. Многие откладывают этот шаг из-за опасений о сложности процесса или требованиях к верификации. Не беспокойтесь — я разложу весь процесс по полочкам так, что даже ваша бабушка сможет зарегистрироваться за 5 минут. Давайте начнём! 🏠✨

Что такое Airbnb и зачем нужна регистрация

Airbnb — это онлайн-платформа, созданная в 2008 году, которая соединяет путешественников с владельцами жилья. Сервис позволяет арендовать комнату, квартиру, дом или даже замок практически в любой точке мира. Главное преимущество Airbnb — возможность найти уникальное жильё по цене часто ниже, чем в традиционных отелях, и получить более аутентичный опыт пребывания в новом месте.

Регистрация на Airbnb необходима как гостям, так и хозяевам по нескольким причинам:

Безопасность — платформа использует систему верификации, чтобы подтвердить личности всех участников

— платформа использует систему верификации, чтобы подтвердить личности всех участников Коммуникация — зарегистрированные пользователи могут напрямую общаться с хозяевами жилья

— зарегистрированные пользователи могут напрямую общаться с хозяевами жилья Система отзывов — после поездки вы можете оставить и получить отзыв, что формирует репутацию

— после поездки вы можете оставить и получить отзыв, что формирует репутацию Программа лояльности — постоянные пользователи получают скидки и специальные предложения

— постоянные пользователи получают скидки и специальные предложения Защита платежей — Airbnb выступает гарантом финансовых операций между сторонами

Преимущество Airbnb Для гостя Для хозяина Экономическая выгода Цены ниже отельных на 15-30% Дополнительный доход до $900/месяц (в среднем) Уникальный опыт Жизнь как местный житель Встречи с людьми со всего мира Гибкость Выбор из 7+ млн объявлений Контроль над расписанием и ценами Безопасность Проверенные хозяева и жильё Страховка до $1 млн

Анастасия Морозова, тревел-консультант

Я помню свой первый опыт регистрации на Airbnb. Готовила поездку в Барселону и нервничала из-за всех этих требований к верификации. "Зачем им моё удостоверение? А вдруг данные утекут?" — думала я. Процесс оказался проще, чем заказ пиццы онлайн! За 7 минут создала аккаунт, за 15 минут нашла и забронировала квартиру с террасой в Готическом квартале на 30% дешевле ближайшего отеля. Хозяин Хорхе встретил меня с бутылкой местного вина и картой секретных мест. Ни один отель не дал бы мне такого погружения в местную культуру. С тех пор я забыла про Booking — уже 4 года и 17 стран исключительно через Airbnb.

Подготовка к регистрации на Airbnb: что понадобится

Прежде чем приступить к созданию аккаунта на Airbnb, стоит подготовить все необходимые данные и документы. Это сделает процесс регистрации плавным и безостановочным. Вот что вам потребуется: 📋

Действующий email-адрес — на него придёт подтверждение регистрации

— на него придёт подтверждение регистрации Номер мобильного телефона — для двухфакторной аутентификации

— для двухфакторной аутентификации Данные для профиля — имя, дата рождения, фото (рекомендуется, но не обязательно при первичной регистрации)

— имя, дата рождения, фото (рекомендуется, но не обязательно при первичной регистрации) Документ, удостоверяющий личность — потребуется на этапе верификации (паспорт, водительское удостоверение)

— потребуется на этапе верификации (паспорт, водительское удостоверение) Платёжные данные — банковская карта или PayPal-аккаунт (не обязательно сразу, можно добавить перед первым бронированием)

Важно помнить, что Airbnb предъявляет определённые требования к участникам платформы. Минимальный возраст для регистрации — 18 лет. Также обратите внимание на технические требования:

Устройство Минимальные требования Рекомендуемые требования Смартфон (iOS) iPhone 6S, iOS 13 iPhone X или новее, iOS 15+ Смартфон (Android) Android 6.0+ Android 10.0+ Компьютер (браузер) Chrome 70+, Safari 12+, Firefox 65+ Последние версии браузеров Интернет-соединение 3G/4G стабильное Wi-Fi/4G/5G высокоскоростное

При подготовке к регистрации стоит также учитывать, что процесс может отличаться в зависимости от вашей цели использования платформы:

Для гостей — базовая регистрация занимает около 5 минут

— базовая регистрация занимает около 5 минут Для хозяев — потребуется дополнительная информация о жилье и более детальная верификация (до 20-30 минут)

Перед регистрацией рекомендую решить, какой способ входа будет для вас наиболее удобным в дальнейшем. Airbnb предлагает несколько вариантов: через email, телефон или аккаунты Google/Apple. Выбирайте тот, к которому у вас всегда будет доступ, даже во время путешествий. 🔐

Пошаговая инструкция по созданию аккаунта на Airbnb

Создание аккаунта на Airbnb — это прямолинейный процесс, который не займет много времени. Я разделил инструкцию на два метода: через веб-сайт и через мобильное приложение. Выбирайте наиболее удобный для вас способ. 📱💻

Регистрация через веб-сайт Airbnb

Откройте официальный сайт Airbnb (airbnb.com) в любом браузере В правом верхнем углу нажмите кнопку "Регистрация" Выберите способ регистрации: email, телефон, Google или Apple При выборе email введите свой адрес электронной почты и нажмите "Продолжить" Создайте надежный пароль (минимум 8 символов, рекомендуется использовать буквы разного регистра, цифры и специальные символы) Введите свое имя, фамилию и дату рождения Подтвердите, что вам исполнилось 18 лет и вы согласны с Условиями предоставления услуг Нажмите "Регистрация" На указанный email придет письмо с кодом подтверждения — введите его на сайте Добавьте номер телефона для повышения безопасности аккаунта Введите код из SMS-сообщения

Регистрация через мобильное приложение Airbnb

Скачайте и установите приложение Airbnb из App Store (iOS) или Google Play (Android) Откройте приложение и нажмите "Создать аккаунт" на стартовом экране Выберите удобный способ регистрации: email, номер телефона, Google или Apple Следуйте инструкциям на экране для выбранного метода При выборе email введите адрес и создайте пароль Укажите имя, фамилию и дату рождения Подтвердите согласие с правилами платформы Нажмите кнопку "Продолжить" Подтвердите email через код из письма Добавьте номер телефона и подтвердите его кодом из SMS

После успешного создания аккаунта, Airbnb предложит вам настроить предпочтения и интересы для более персонализированных рекомендаций. Этот шаг можно пропустить и вернуться к нему позже.

Михаил Дорохин, IT-консультант

Клиентка 62 лет обратилась ко мне в панике: "Внук зовёт к себе в Берлин, говорит бронировать через этот Airbnb, а я боюсь — вдруг обманут". Я сел рядом, и мы вместе прошли весь процесс регистрации. Увидев требование загрузить паспорт, Галина Петровна занервничала: "Ой, а это зачем? А если украдут?" Я объяснил, что верификация — это как проверка документов на reception в отеле, только онлайн. После регистрации мы сразу нашли уютную квартиру недалеко от внука. Когда хозяйка жилья написала личное сообщение на русском, клиентка расцвела: "Надо же, как заботливо! В отеле бы так не встретили". Теперь Галина Петровна не только ездит к внуку через Airbnb, но и помогла своим подругам с регистрацией — сама стала "специалистом по бронированию" в своём кружке рукоделия.

Верификация профиля и настройка личной информации

После базовой регистрации рекомендуется пройти процесс верификации профиля. Это повышает ваши шансы на одобрение бронирования и усиливает доверие между участниками сообщества Airbnb. 🔍

Этапы верификации профиля:

Войдите в свой аккаунт и перейдите в раздел "Профиль" Найдите блок "Верификация" или "Подтвердите личность" Загрузите фотографию профиля — четкое изображение лица крупным планом Подтвердите номер телефона (если не сделали при регистрации) Верифицируйте email (обычно уже подтвержден при регистрации) Загрузите официальный документ, удостоверяющий личность: Паспорт (предпочтительнее)

Водительское удостоверение

ID-карта (для граждан ЕС) Сделайте селфи для сравнения с документом (система попросит сделать это в режиме реального времени)

Настройка профиля — важный шаг для создания доверительных отношений с хозяевами жилья. Полный и информативный профиль значительно увеличивает шансы на одобрение бронирования, особенно для новых пользователей без отзывов.

Рекомендации по настройке профиля:

Фото профиля — выбирайте четкое, доброжелательное фото, где хорошо видно ваше лицо

— выбирайте четкое, доброжелательное фото, где хорошо видно ваше лицо О себе — напишите краткую информацию о своих интересах, профессии, причинах путешествий

— напишите краткую информацию о своих интересах, профессии, причинах путешествий Место проживания — укажите город постоянного проживания

— укажите город постоянного проживания Язык общения — добавьте языки, на которых вы можете общаться

— добавьте языки, на которых вы можете общаться Данные для экстренной связи — контакт близкого человека для экстренных ситуаций (опционально)

Добавление платежных методов:

Для бронирования жилья необходимо добавить способ оплаты. Airbnb поддерживает несколько вариантов:

Банковские карты Visa, MasterCard, American Express

PayPal

Google Pay / Apple Pay (в зависимости от устройства)

Чтобы добавить платежный метод:

Перейдите в раздел "Платежи и выплаты" в настройках профиля Выберите "Добавить способ оплаты" Следуйте инструкциям для выбранного метода

Помните, что верификация профиля может занять от нескольких минут до 24 часов в зависимости от загруженности системы. В большинстве случаев процесс проходит автоматически и быстро. 🕒

Первые шаги после регистрации на платформе Airbnb

После успешной регистрации и верификации профиля пора начать пользоваться всеми возможностями Airbnb. Независимо от того, планируете ли вы путешествовать или сдавать жильё, следующие шаги помогут вам быстрее освоиться на платформе. 🔑

Для путешественников (гостей):

Настройте предпочтения поиска — укажите любимые типы жилья, удобства и диапазон цен Создайте список желаний — добавляйте понравившиеся варианты жилья для будущих поездок Изучите систему фильтров — научитесь быстро находить жильё по нужным параметрам (WiFi, кухня, стиральная машина) Разберитесь с картой — используйте карту для оценки расположения жилья относительно достопримечательностей Ознакомьтесь с правилами отмены — разные объявления могут иметь разные политики отмены бронирования

Для владельцев недвижимости (хозяев):

Переключите профиль в режим хозяина — в меню профиля найдите опцию "Стать хозяином" Пройдите дополнительную верификацию — для хозяев требования к верификации строже Изучите руководство по созданию объявления — Airbnb предоставляет подробные инструкции Настройте календарь доступности — укажите, когда ваше жильё доступно для бронирования Ознакомьтесь с налоговыми требованиями — узнайте о налоговых обязательствах в вашем регионе

Полезные функции для всех пользователей:

Система сообщений — общайтесь с хозяевами или гостями напрямую через безопасный чат

— общайтесь с хозяевами или гостями напрямую через безопасный чат Центр помощи — получите ответы на вопросы в разделе FAQ или свяжитесь со службой поддержки

— получите ответы на вопросы в разделе FAQ или свяжитесь со службой поддержки Отзывы — изучайте и оставляйте честные отзывы для формирования репутации

— изучайте и оставляйте честные отзывы для формирования репутации Программа лояльности — отслеживайте свой статус и доступные бонусы в разделе "Аккаунт"

Тип активности на Airbnb Рекомендуемое действие Ожидаемый результат Первое бронирование Выбирайте суперхозяев с высоким рейтингом (4.8+) Гарантированно положительный первый опыт Долгосрочная аренда Запрашивайте скидку за длительное проживание Экономия 15-25% от стандартной цены Первое размещение объявления Установите цену на 15% ниже рыночной на первый месяц Быстрый набор первых отзывов и рейтинга Срочное бронирование Используйте фильтр "Мгновенное бронирование" Подтверждение без ожидания ответа хозяина

В течение первых дней после регистрации рекомендуется изучить Центр помощи Airbnb, где подробно описаны все функции и возможные вопросы. Если планируете активно использовать платформу, установите мобильное приложение — оно позволяет быстрее реагировать на сообщения и управлять бронированиями в пути. 📲

Регистрация на Airbnb — это первый шаг к новому формату путешествий и возможностей. Теперь вы знаете, как быстро создать профиль, пройти верификацию и начать использовать все функции платформы. Независимо от того, планируете ли вы арендовать жильё в путешествиях или сдавать собственную недвижимость, простой и понятный интерфейс Airbnb делает этот процесс доступным для всех. Не откладывайте — зарегистрируйтесь сегодня и откройте для себя мир аутентичного жилья и новых впечатлений.

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