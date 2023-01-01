Регистрация на Airbnb: пошаговое руководство для новичков – легко и быстро#Приложения и экосистемы #Настройки и лайфхаки #Путешествия
Для кого эта статья:
- Люди, желающие зарегистрироваться на платформе Airbnb для бронирования жилья
- Владельцы недвижимости, заинтересованные в сдаче жилья через Airbnb
Пожилые люди или новички в технологиях, которые могут испытывать страх перед процессом регистрации онлайн
Путешествовать с комфортом и при этом не переплачивать за жильё — мечта, которую Airbnb сделал реальностью для миллионов людей по всему миру. Но прежде чем бронировать уютные апартаменты с видом на океан или атмосферную квартиру в историческом центре, нужно пройти регистрацию на платформе. Многие откладывают этот шаг из-за опасений о сложности процесса или требованиях к верификации. Не беспокойтесь — я разложу весь процесс по полочкам так, что даже ваша бабушка сможет зарегистрироваться за 5 минут. Давайте начнём! 🏠✨
Что такое Airbnb и зачем нужна регистрация
Airbnb — это онлайн-платформа, созданная в 2008 году, которая соединяет путешественников с владельцами жилья. Сервис позволяет арендовать комнату, квартиру, дом или даже замок практически в любой точке мира. Главное преимущество Airbnb — возможность найти уникальное жильё по цене часто ниже, чем в традиционных отелях, и получить более аутентичный опыт пребывания в новом месте.
Регистрация на Airbnb необходима как гостям, так и хозяевам по нескольким причинам:
- Безопасность — платформа использует систему верификации, чтобы подтвердить личности всех участников
- Коммуникация — зарегистрированные пользователи могут напрямую общаться с хозяевами жилья
- Система отзывов — после поездки вы можете оставить и получить отзыв, что формирует репутацию
- Программа лояльности — постоянные пользователи получают скидки и специальные предложения
- Защита платежей — Airbnb выступает гарантом финансовых операций между сторонами
|Преимущество Airbnb
|Для гостя
|Для хозяина
|Экономическая выгода
|Цены ниже отельных на 15-30%
|Дополнительный доход до $900/месяц (в среднем)
|Уникальный опыт
|Жизнь как местный житель
|Встречи с людьми со всего мира
|Гибкость
|Выбор из 7+ млн объявлений
|Контроль над расписанием и ценами
|Безопасность
|Проверенные хозяева и жильё
|Страховка до $1 млн
Анастасия Морозова, тревел-консультант
Я помню свой первый опыт регистрации на Airbnb. Готовила поездку в Барселону и нервничала из-за всех этих требований к верификации. "Зачем им моё удостоверение? А вдруг данные утекут?" — думала я. Процесс оказался проще, чем заказ пиццы онлайн! За 7 минут создала аккаунт, за 15 минут нашла и забронировала квартиру с террасой в Готическом квартале на 30% дешевле ближайшего отеля. Хозяин Хорхе встретил меня с бутылкой местного вина и картой секретных мест. Ни один отель не дал бы мне такого погружения в местную культуру. С тех пор я забыла про Booking — уже 4 года и 17 стран исключительно через Airbnb.
Подготовка к регистрации на Airbnb: что понадобится
Прежде чем приступить к созданию аккаунта на Airbnb, стоит подготовить все необходимые данные и документы. Это сделает процесс регистрации плавным и безостановочным. Вот что вам потребуется: 📋
- Действующий email-адрес — на него придёт подтверждение регистрации
- Номер мобильного телефона — для двухфакторной аутентификации
- Данные для профиля — имя, дата рождения, фото (рекомендуется, но не обязательно при первичной регистрации)
- Документ, удостоверяющий личность — потребуется на этапе верификации (паспорт, водительское удостоверение)
- Платёжные данные — банковская карта или PayPal-аккаунт (не обязательно сразу, можно добавить перед первым бронированием)
Важно помнить, что Airbnb предъявляет определённые требования к участникам платформы. Минимальный возраст для регистрации — 18 лет. Также обратите внимание на технические требования:
|Устройство
|Минимальные требования
|Рекомендуемые требования
|Смартфон (iOS)
|iPhone 6S, iOS 13
|iPhone X или новее, iOS 15+
|Смартфон (Android)
|Android 6.0+
|Android 10.0+
|Компьютер (браузер)
|Chrome 70+, Safari 12+, Firefox 65+
|Последние версии браузеров
|Интернет-соединение
|3G/4G стабильное
|Wi-Fi/4G/5G высокоскоростное
При подготовке к регистрации стоит также учитывать, что процесс может отличаться в зависимости от вашей цели использования платформы:
- Для гостей — базовая регистрация занимает около 5 минут
- Для хозяев — потребуется дополнительная информация о жилье и более детальная верификация (до 20-30 минут)
Перед регистрацией рекомендую решить, какой способ входа будет для вас наиболее удобным в дальнейшем. Airbnb предлагает несколько вариантов: через email, телефон или аккаунты Google/Apple. Выбирайте тот, к которому у вас всегда будет доступ, даже во время путешествий. 🔐
Пошаговая инструкция по созданию аккаунта на Airbnb
Создание аккаунта на Airbnb — это прямолинейный процесс, который не займет много времени. Я разделил инструкцию на два метода: через веб-сайт и через мобильное приложение. Выбирайте наиболее удобный для вас способ. 📱💻
Регистрация через веб-сайт Airbnb
- Откройте официальный сайт Airbnb (airbnb.com) в любом браузере
- В правом верхнем углу нажмите кнопку "Регистрация"
- Выберите способ регистрации: email, телефон, Google или Apple
- При выборе email введите свой адрес электронной почты и нажмите "Продолжить"
- Создайте надежный пароль (минимум 8 символов, рекомендуется использовать буквы разного регистра, цифры и специальные символы)
- Введите свое имя, фамилию и дату рождения
- Подтвердите, что вам исполнилось 18 лет и вы согласны с Условиями предоставления услуг
- Нажмите "Регистрация"
- На указанный email придет письмо с кодом подтверждения — введите его на сайте
- Добавьте номер телефона для повышения безопасности аккаунта
- Введите код из SMS-сообщения
Регистрация через мобильное приложение Airbnb
- Скачайте и установите приложение Airbnb из App Store (iOS) или Google Play (Android)
- Откройте приложение и нажмите "Создать аккаунт" на стартовом экране
- Выберите удобный способ регистрации: email, номер телефона, Google или Apple
- Следуйте инструкциям на экране для выбранного метода
- При выборе email введите адрес и создайте пароль
- Укажите имя, фамилию и дату рождения
- Подтвердите согласие с правилами платформы
- Нажмите кнопку "Продолжить"
- Подтвердите email через код из письма
- Добавьте номер телефона и подтвердите его кодом из SMS
После успешного создания аккаунта, Airbnb предложит вам настроить предпочтения и интересы для более персонализированных рекомендаций. Этот шаг можно пропустить и вернуться к нему позже.
Михаил Дорохин, IT-консультант
Клиентка 62 лет обратилась ко мне в панике: "Внук зовёт к себе в Берлин, говорит бронировать через этот Airbnb, а я боюсь — вдруг обманут". Я сел рядом, и мы вместе прошли весь процесс регистрации. Увидев требование загрузить паспорт, Галина Петровна занервничала: "Ой, а это зачем? А если украдут?" Я объяснил, что верификация — это как проверка документов на reception в отеле, только онлайн. После регистрации мы сразу нашли уютную квартиру недалеко от внука. Когда хозяйка жилья написала личное сообщение на русском, клиентка расцвела: "Надо же, как заботливо! В отеле бы так не встретили". Теперь Галина Петровна не только ездит к внуку через Airbnb, но и помогла своим подругам с регистрацией — сама стала "специалистом по бронированию" в своём кружке рукоделия.
Верификация профиля и настройка личной информации
После базовой регистрации рекомендуется пройти процесс верификации профиля. Это повышает ваши шансы на одобрение бронирования и усиливает доверие между участниками сообщества Airbnb. 🔍
Этапы верификации профиля:
- Войдите в свой аккаунт и перейдите в раздел "Профиль"
- Найдите блок "Верификация" или "Подтвердите личность"
- Загрузите фотографию профиля — четкое изображение лица крупным планом
- Подтвердите номер телефона (если не сделали при регистрации)
- Верифицируйте email (обычно уже подтвержден при регистрации)
- Загрузите официальный документ, удостоверяющий личность:
- Паспорт (предпочтительнее)
- Водительское удостоверение
- ID-карта (для граждан ЕС)
- Сделайте селфи для сравнения с документом (система попросит сделать это в режиме реального времени)
Настройка профиля — важный шаг для создания доверительных отношений с хозяевами жилья. Полный и информативный профиль значительно увеличивает шансы на одобрение бронирования, особенно для новых пользователей без отзывов.
Рекомендации по настройке профиля:
- Фото профиля — выбирайте четкое, доброжелательное фото, где хорошо видно ваше лицо
- О себе — напишите краткую информацию о своих интересах, профессии, причинах путешествий
- Место проживания — укажите город постоянного проживания
- Язык общения — добавьте языки, на которых вы можете общаться
- Данные для экстренной связи — контакт близкого человека для экстренных ситуаций (опционально)
Добавление платежных методов:
Для бронирования жилья необходимо добавить способ оплаты. Airbnb поддерживает несколько вариантов:
- Банковские карты Visa, MasterCard, American Express
- PayPal
- Google Pay / Apple Pay (в зависимости от устройства)
Чтобы добавить платежный метод:
- Перейдите в раздел "Платежи и выплаты" в настройках профиля
- Выберите "Добавить способ оплаты"
- Следуйте инструкциям для выбранного метода
Помните, что верификация профиля может занять от нескольких минут до 24 часов в зависимости от загруженности системы. В большинстве случаев процесс проходит автоматически и быстро. 🕒
Первые шаги после регистрации на платформе Airbnb
После успешной регистрации и верификации профиля пора начать пользоваться всеми возможностями Airbnb. Независимо от того, планируете ли вы путешествовать или сдавать жильё, следующие шаги помогут вам быстрее освоиться на платформе. 🔑
Для путешественников (гостей):
- Настройте предпочтения поиска — укажите любимые типы жилья, удобства и диапазон цен
- Создайте список желаний — добавляйте понравившиеся варианты жилья для будущих поездок
- Изучите систему фильтров — научитесь быстро находить жильё по нужным параметрам (WiFi, кухня, стиральная машина)
- Разберитесь с картой — используйте карту для оценки расположения жилья относительно достопримечательностей
- Ознакомьтесь с правилами отмены — разные объявления могут иметь разные политики отмены бронирования
Для владельцев недвижимости (хозяев):
- Переключите профиль в режим хозяина — в меню профиля найдите опцию "Стать хозяином"
- Пройдите дополнительную верификацию — для хозяев требования к верификации строже
- Изучите руководство по созданию объявления — Airbnb предоставляет подробные инструкции
- Настройте календарь доступности — укажите, когда ваше жильё доступно для бронирования
- Ознакомьтесь с налоговыми требованиями — узнайте о налоговых обязательствах в вашем регионе
Полезные функции для всех пользователей:
- Система сообщений — общайтесь с хозяевами или гостями напрямую через безопасный чат
- Центр помощи — получите ответы на вопросы в разделе FAQ или свяжитесь со службой поддержки
- Отзывы — изучайте и оставляйте честные отзывы для формирования репутации
- Программа лояльности — отслеживайте свой статус и доступные бонусы в разделе "Аккаунт"
|Тип активности на Airbnb
|Рекомендуемое действие
|Ожидаемый результат
|Первое бронирование
|Выбирайте суперхозяев с высоким рейтингом (4.8+)
|Гарантированно положительный первый опыт
|Долгосрочная аренда
|Запрашивайте скидку за длительное проживание
|Экономия 15-25% от стандартной цены
|Первое размещение объявления
|Установите цену на 15% ниже рыночной на первый месяц
|Быстрый набор первых отзывов и рейтинга
|Срочное бронирование
|Используйте фильтр "Мгновенное бронирование"
|Подтверждение без ожидания ответа хозяина
В течение первых дней после регистрации рекомендуется изучить Центр помощи Airbnb, где подробно описаны все функции и возможные вопросы. Если планируете активно использовать платформу, установите мобильное приложение — оно позволяет быстрее реагировать на сообщения и управлять бронированиями в пути. 📲
Регистрация на Airbnb — это первый шаг к новому формату путешествий и возможностей. Теперь вы знаете, как быстро создать профиль, пройти верификацию и начать использовать все функции платформы. Независимо от того, планируете ли вы арендовать жильё в путешествиях или сдавать собственную недвижимость, простой и понятный интерфейс Airbnb делает этот процесс доступным для всех. Не откладывайте — зарегистрируйтесь сегодня и откройте для себя мир аутентичного жилья и новых впечатлений.
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Кирилл Мещеряков
технический обозреватель