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Как использовать Airbnb: поиск уникального жилья и общение с хозяевами
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Как использовать Airbnb: поиск уникального жилья и общение с хозяевами

#Путешествия  
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Для кого эта статья:

  • Путешественники, заинтересованные в аренде жилья через платформу Airbnb
  • Новички, которые хотят узнать, как пользоваться услугами Airbnb

  • Люди, стремящиеся сэкономить на путешествиях и получить уникальные впечатления

    Вы мечтаете о путешествии, но устали от безликих гостиниц и переплат за "пакетные туры"? Добро пожаловать в мир Airbnb — площадку, которая перевернула представление о путешествиях для миллионов людей по всему миру! Как человек, который спал в домике на дереве в Таиланде, апартаментах с видом на Эйфелеву башню и горном шале в Альпах (причём всё это по цене стандартного отеля), могу с уверенностью сказать: освоить Airbnb — значит открыть для себя новое измерение путешествий. 🌍 В этой инструкции я расскажу всё, что нужно знать новичку — от регистрации до безопасного заселения. Никаких лишних шагов, только проверенные лайфхаки и понятные инструкции.

Что такое Airbnb: преимущества для путешественников

Airbnb — это онлайн-площадка для аренды жилья напрямую у хозяев. Запущенная в 2008 году, сегодня она охватывает более 220 стран и предлагает свыше 7 миллионов объектов размещения. Главная особенность сервиса — прямой контакт между путешественником и хозяином без посредников.

Чем же Airbnb выгодно отличается от традиционных вариантов размещения? 🤔

Критерий Airbnb Отели
Аутентичность Погружение в местную культуру, жизнь как местный житель Стандартизированный опыт, туристическая зона
Стоимость В среднем на 15-40% дешевле за аналогичную площадь Высокие цены из-за операционных расходов
Уникальность Замки, дома на деревьях, иглу, плавучие дома Типовые номера с ограниченным выбором
Удобства Кухня, стиральная машина, часто больше пространства Обычно ограниченные удобства в номере
Гибкость Возможны длительные скидки, особые условия Фиксированные правила и тарифы

Система работает на принципе взаимных отзывов: после проживания гость оценивает жильё, а хозяин — гостя. Это создает атмосферу доверия и безопасности для обеих сторон.

Михаил Кравцов, travel-блогер с опытом более 40 стран: Моя первая поездка через Airbnb должна была стать кошмаром, но превратилась в историю, которую я рассказываю на каждой встрече с друзьями. Прилетев в Барселону, я обнаружил, что забронированные апартаменты затопило из-за прорыва трубы. Хозяйка Мария была в панике — все отели переполнены, другие её квартиры заняты.

"Но у меня есть идея," — сказала она после паузы. "Моя мама живёт в соседнем квартале в большом доме. Она готова принять вас на эти три дня".

Так я оказался в настоящей каталонской семье! Вместо стандартных туристических маршрутов я посетил местные рынки, узнал семейный рецепт паэльи и даже попал на частную выставку местного художника — друга семьи. Когда пришло время уезжать, я понял: ни один пятизвёздочный отель не смог бы подарить такой опыт. С тех пор я забыл дорогу в типовые гостиницы.

Пошаговый план для смены профессии

Регистрация и настройка аккаунта на Airbnb

Начать пользоваться Airbnb проще, чем кажется. Весь процесс регистрации занимает около 5 минут, но правильная настройка профиля значительно повышает шансы на одобрение бронирования, особенно у требовательных хозяев. 📱

Пошаговая инструкция по регистрации:

  1. Зайдите на сайт Airbnb.com или скачайте приложение (доступно для iOS и Android)
  2. Нажмите кнопку "Регистрация" в правом верхнем углу
  3. Введите email и создайте пароль (или используйте аккаунт Google для быстрой регистрации)
  4. Подтвердите email, перейдя по ссылке из письма
  5. Добавьте номер телефона для двухфакторной аутентификации

Секреты настройки идеального профиля:

  • Фотография: Добавьте четкое, улыбающееся фото лица. Хозяева чаще одобряют бронирования от пользователей с фото.
  • Верификация: Пройдите верификацию личности, загрузив скан паспорта. Это повышает доверие на 80%.
  • О себе: Напишите краткий, но информативный текст о себе. Упомяните цель поездок, интересы, упомяните, что вы аккуратный и ответственный гость.
  • Платежные данные: Добавьте минимум две карты разных платежных систем. Это страховка на случай отклонения одной из них.

Важно: система Airbnb поддерживает разные валюты. В настройках профиля выберите ту, в которой вам удобно видеть цены. Помните, что конвертация происходит по внутреннему курсу Airbnb, который может отличаться от банковского.

Для оптимизации работы с приложением настройте пуш-уведомления — быстрый ответ на сообщение от хозяина часто является решающим фактором при одобрении бронирования, особенно в высокий сезон.

Поиск идеального жилья: фильтры и критерии выбора

Найти идеальное жильё на Airbnb — настоящее искусство, особенно когда в некоторых популярных городах доступно более 20 000 вариантов. Чтобы не утонуть в море предложений, важно мастерски использовать систему фильтров и понимать скрытые сигналы в описаниях и фотографиях. 🔍

Базовые фильтры, которые стоит настроить сразу:

  • Тип размещения: квартира целиком, комната, общее пространство
  • Даты: выбирайте будние дни для скидок до 15-20%
  • Количество гостей: точное число — цена часто зависит от этого
  • Ценовой диапазон: устанавливайте верхний предел на 20% выше желаемого для обнаружения вариантов с потенциалом для торга
  • Удобства: WiFi, кондиционер, стиральная машина, кухня

Продвинутые фильтры для требовательных путешественников:

Категория фильтра На что обратить внимание Почему это важно
Superhost Значок "Суперхозяин" рядом с именем Гарантия качества, быстрых ответов и высокого рейтинга
Политика отмены "Гибкая" или "Умеренная" Возможность отмены без штрафа за 1-5 дней до заезда
Мгновенное бронирование Значок молнии у объявления Бронирование без ожидания подтверждения от хозяина
Оценка локации Минимум 4.7 звезд Хорошее расположение относительно транспорта и достопримечательств
Уникальные жилища Категории "Дизайн", "Люкс" Особенный опыт проживания, фотогеничные интерьеры

При выборе жилья обращайте особое внимание на раздел отзывов. Прокручивайте до самых последних — они наиболее актуальны. Если в отзывах повторяются упоминания проблем с WiFi, чистотой или шумом, скорее всего, эти проблемы действительно существуют.

Лайфхак: используйте карту для поиска. Часто квартиры на соседних улицах от туристического центра стоят на 30-40% дешевле при той же пешей доступности до основных достопримечательностей.

Екатерина Соболева, менеджер международных проектов: Когда я планировала двухнедельную поездку в Токио, бюджет был ограничен, а стандартные отели в центре просто разорительны. После трех часов поисков на Airbnb я наткнулась на объявление, которое показалось подозрительно дешевым для своего местоположения — всего в 10 минутах ходьбы от станции Синдзюку.

Фотографии выглядели отлично, но интуиция подсказывала: здесь что-то не так. Я решила проверить локацию по дополнительным параметрам. Вооружившись Google Street View, я виртуально "прошлась" от станции до адреса. И вот оно — квартира находилась на тихой улице, но в непосредственной близости от двух ночных клубов!

Я написала хозяину прямой вопрос: "Насколько шумно по ночам?". Его честный ответ ("по выходным может быть шумновато до 2 часов ночи") позволил мне принять взвешенное решение. Я забронировала эту квартиру, но взяла с собой беруши.

В итоге я сэкономила около $900 за две недели проживания, а клубный шум меня не побеспокоил благодаря предусмотрительности. Мой совет: никогда не бронируйте, полагаясь только на карту и фотографии. Используйте дополнительные инструменты проверки и не бойтесь задавать прямые вопросы хозяевам.

Бронирование и оплата: пошаговая инструкция

Процесс бронирования на Airbnb максимально оптимизирован, но содержит несколько важных нюансов, которые могут как сэкономить значительную сумму, так и защитить от неприятных сюрпризов. Давайте разберём каждый шаг подробно. 💳

Алгоритм бронирования и оплаты:

  1. Выберите жильё и нажмите "Забронировать"
  2. Проверьте детали: даты, количество гостей, итоговую сумму с учетом всех сборов
  3. При необходимости отправьте хозяину сообщение с вопросами перед бронированием
  4. Выберите способ оплаты (кредитная карта, PayPal, Apple Pay)
  5. Для объявлений без мгновенного бронирования: дождитесь подтверждения от хозяина (обычно до 24 часов)
  6. После подтверждения средства спишутся с вашего счета

Структура оплаты и скрытые расходы:

Важно понимать, что итоговая сумма бронирования на Airbnb обычно превышает базовую стоимость, указанную в результатах поиска. Это происходит из-за дополнительных сборов:

  • Сервисный сбор Airbnb: 14-16% от базовой стоимости
  • Плата за уборку: фиксированная сумма, устанавливаемая хозяином (может составлять от $10 до $300)
  • Налоги: зависят от местного законодательства
  • Залог: возвратная сумма, которая блокируется на карте (не всегда применяется)

Лайфхак по экономии: выбирайте жильё с минимальной платой за уборку для коротких остановок. Для длительного проживания ищите объявления с отметкой "Скидки за длительное проживание" — они могут достигать 50% при бронировании на месяц и более.

Безопасные способы оплаты и разрешение споров:

Никогда не соглашайтесь на оплату вне платформы Airbnb, даже если хозяин предлагает существенную скидку. Это лишает вас защиты сервиса и возможности возврата средств в случае проблем.

Если по прибытии жильё не соответствует описанию (грязное, отсутствуют указанные удобства, не соответствует фото), у вас есть 24 часа, чтобы сообщить об этом в службу поддержки Airbnb. Сделайте фото проблемных мест и отправьте их как доказательство — это повышает шансы на возврат средств до 90%.

Помните: система Airbnb переводит деньги хозяину только через 24 часа после вашего заселения. Это ваша финансовая защита от мошенничества.

Общение с хозяевами и безопасность при аренде

Эффективная коммуникация с хозяином — ключевой фактор успешного опыта на Airbnb. От первого сообщения до выселения, ваше взаимодействие должно быть чётким, вежливым и информативным. 🔐

Как правильно общаться с хозяином:

  • Перед бронированием: уточните детали, которые важны лично для вас (уровень шума, качество WiFi, точное расположение)
  • После подтверждения: сообщите примерное время прибытия и уточните процесс заселения
  • За день до приезда: отправьте напоминание о вашем прибытии и подтвердите инструкции по заселению
  • При возникновении проблем: сначала обращайтесь к хозяину, и лишь потом в службу поддержки Airbnb

Важно: вся коммуникация должна происходить через систему сообщений Airbnb. Это обеспечивает документальное подтверждение всех договоренностей в случае споров.

Обеспечение безопасности на всех этапах:

  1. До бронирования:
    • Проверьте отзывы, уделяя особое внимание комментариям о безопасности района
    • Изучите профиль хозяина — дата регистрации, верификация, процент ответов
    • При сомнениях используйте Google Street View для оценки района
  2. Перед заселением:
    • Сохраните контактные данные хозяина и адрес офлайн
    • Поделитесь деталями бронирования с близкими
    • Загрузите офлайн-карту района
  3. Во время проживания:
    • Проверьте работу замков и запорных механизмов
    • Найдите пожарные выходы и огнетушители
    • Сохраняйте ценности в надежном месте или носите с собой

Лайфхак по безопасности: при заселении сделайте несколько foto жилья, особенно если заметили какие-либо повреждения. Это защитит вас от необоснованных претензий при выселении.

Решение типичных проблем:

Даже при тщательном планировании могут возникнуть неожиданные ситуации. Вот как действовать в наиболее распространенных случаях:

  • Хозяин не отвечает при заселении: используйте альтернативный контакт из бронирования или свяжитесь со службой поддержки Airbnb
  • Жильё существенно отличается от описания: сделайте фото, сообщите хозяину и в Airbnb в течение 24 часов
  • Проблемы с оборудованием (WiFi, отопление): сначала обратитесь к хозяину, он может решить проблему удаленно или прислать мастера
  • Потеря ключей: немедленно свяжитесь с хозяином, будьте готовы оплатить замену замка

Помните: 98% проблем решаются быстрее и эффективнее через прямое общение с хозяином, чем через службу поддержки. Сохраняйте спокойный и конструктивный тон даже в сложных ситуациях.

Освоив Airbnb, вы не просто получаете доступ к миллионам уникальных вариантов жилья по всему миру — вы меняете саму философию своих путешествий. Теперь вы можете жить как местный житель, а не как турист, экономить на проживании без потери в комфорте и открывать аутентичные места, о которых не пишут в путеводителях. Используйте Airbnb не только как инструмент для бронирования, но и как портал для создания по-настоящему уникальных путешествий. Мир квартир, домов, замков и даже пещер ждет вас — осталось только забронировать первое жилье и отправиться в путь!

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Герман Куликов

тревел-редактор

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