Взаимодействие с формами в JavaScript: обработка, валидация, API

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// Класс для управления валидацией class FormValidator { constructor(form, config = {}) { this.form = form; this.config = config; this.errors = {}; this.setupListeners(); } setupListeners() { // Обработка события отправки формы this.form.addEventListener('submit', this.handleSubmit.bind(this)); // Обработка изменений в полях (опционально) if (this.config.validateOnInput) { this.form.addEventListener('input', this.handleInput.bind(this)); } } async handleSubmit(event) { event.preventDefault(); const isValid = await this.validateAll(); if (isValid) { this.submitForm(); } else { this.showErrors(); } } handleInput(event) { const field = event.target; if (field.name && this.config.fields[field.name]) { this.validateField(field); } } async validateAll() { this.errors = {}; const fields = this.config.fields || {}; // Собираем все валидации в массив промисов const validations = Object.entries(fields).map(async ([name, rules]) => { const field = this.form.elements[name]; if (!field) return true; // Поле не найдено return await this.validateField(field, rules); }); // Ждем завершения всех валидаций const results = await Promise.all(validations); return results.every(Boolean); } async validateField(field, rules = this.config.fields[field.name]) { const value = field.value; let isValid = true; // Проверяем каждое правило for (const rule of rules) { const { type, message, validator } = rule; switch (type) { case 'required': isValid = value.trim() !== ''; break; case 'email': isValid = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(value); break; case 'minLength': isValid = value.length >= rule.value; break; case 'custom': if (typeof validator === 'function') { isValid = validator(value, this.form); } break; case 'async': if (typeof validator === 'function') { try { isValid = await validator(value, this.form); } catch (e) { isValid = false; } } break; } if (!isValid) { this.errors[field.name] = message; break; } } // Обновляем UI в соответствии с результатом this.updateFieldUI(field, isValid); return isValid; } updateFieldUI(field, isValid) { const errorElement = this.getErrorElement(field); if (isValid) { field.classList.remove('invalid'); field.classList.add('valid'); errorElement.textContent = ''; errorElement.style.display = 'none'; } else { field.classList.remove('valid'); field.classList.add('invalid'); errorElement.textContent = this.errors[field.name]; errorElement.style.display = 'block'; } } getErrorElement(field) { const errorId = `error-${field.name}`; let errorElement = document.getElementById(errorId); if (!errorElement) { errorElement = document.createElement('div'); errorElement.id = errorId; errorElement.className = 'error-message'; field.parentNode.insertBefore(errorElement, field.nextSibling); } return errorElement; } showErrors() { Object.entries(this.errors).forEach(([name, message]) => { const field = this.form.elements[name]; if (field) { this.updateFieldUI(field, false); } }); } submitForm() { if (this.config.onSuccess) { this.config.onSuccess(this.form); } else { this.form.submit(); } } }