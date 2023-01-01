Взаимодействие с формами в JavaScript: обработка, валидация, API#Работа с DOM #Формы #События в браузере
Для кого эта статья:
- Фронтенд-разработчики, желающие углубить свои знания о работе с формами в JavaScript
- Новички в веб-разработке, стремящиеся понять основы взаимодействия с формами
- Опытные разработчики, ищущие лучшие практики в валидации и отправке данных форм
Работа с формами в JavaScript — это фундаментальный навык, отделяющий новичков от профессионалов фронтенд-разработки. Когда на прошлой неделе мне прислали ссылку на форму регистрации с "валидацией" через alert(), стало очевидно — многим разработчикам все еще не хватает глубокого понимания форм. Правильная обработка пользовательского ввода делает интерфейс отзывчивым, а приложение — безопасным. Без этих знаний ваши формы останутся уязвимыми, неудобными и устаревшими. Пора это исправить. 🚀
Основы взаимодействия с HTML-формами в JavaScript
Каждая HTML-форма представляет собой элемент DOM, доступный для манипуляций через JavaScript. Начнем с базового получения доступа к форме и её элементам:
// Получение формы по ID
const form = document.getElementById('registration-form');
// Получение элемента формы по имени
const emailInput = form.elements.email;
// Получение значения поля
const emailValue = emailInput.value;
Существует несколько способов получения доступа к форме:
- По ID:
document.getElementById('form-id')
- По имени:
document.forms['form-name']
- По индексу:
document.forms[0](первая форма на странице)
- По селектору:
document.querySelector('form')
Типы элементов форм и их особенности обработки:
|Тип элемента
|Свойство value
|Особенности доступа
|text, password, hidden
|Текстовое значение
|Прямой доступ через .value
|checkbox
|Атрибут value (если установлен)
|Состояние через .checked (boolean)
|radio
|Значение выбранной кнопки
|Проверка .checked для каждой кнопки группы
|select
|Значение выбранного option
|Доступ через .value или .selectedIndex
|file
|Имя файла (только для чтения)
|Доступ к файлу через .files[0]
Рассмотрим пример работы с разными типами полей:
// Текстовые поля
const username = form.elements.username.value;
// Checkbox
const isSubscribed = form.elements.subscribe.checked;
// Radio buttons
const selectedGender = Array.from(form.elements.gender)
.find(radio => radio.checked)?.value;
// Select
const country = form.elements.country.value;
const selectedIndex = form.elements.country.selectedIndex;
const selectedOption = form.elements.country.options[selectedIndex];
// File input
const fileInput = form.elements.avatar;
if (fileInput.files.length > 0) {
const file = fileInput.files[0];
console.log(`File name: ${file.name}, size: ${file.size} bytes`);
}
Алексей, фронтенд-разработчик
Когда я только начинал работу с формами, мой подход был примитивен: сделать кучу querySelector для каждого поля и обрабатывать их по отдельности. На проекте e-commerce сайта это привело к настоящему аду из сотен строк кода для обработки всего одной формы заказа. Код стал неподдерживаемым.
Всё изменилось, когда я открыл для себя коллекцию form.elements. Вместо десятков селекторов я стал использовать один объект для доступа ко всем полям. Форма заказа сократилась до 50 строк, а поиск багов упростился в разы. Самое важное: я начал видеть форму как единую сущность, а не набор разрозненных полей. Это концептуальное изменение стоило каждой минуты, потраченной на изучение API форм.
События форм и их обработка в современном JavaScript
События форм — это ключ к созданию интерактивных интерфейсов. Они позволяют реагировать на действия пользователя в реальном времени. 🔄
Основные события форм и элементов ввода:
- submit — срабатывает при отправке формы
- reset — при сбросе формы
- input — при изменении значения поля (в режиме реального времени)
- change — при изменении значения поля после потери фокуса
- focus/blur — при получении/потере фокуса элементом
- keydown/keyup — при нажатии/отпускании клавиши
Различия между событиями input и change:
|Характеристика
|input
|change
|Частота срабатывания
|При каждом изменении
|Один раз после завершения редактирования
|Момент срабатывания
|Мгновенно
|При потере фокуса (если значение изменилось)
|Применимость
|Динамическая валидация, фильтрация на лету
|Окончательная проверка после завершения ввода
|Производительность
|Может создавать нагрузку при частых вызовах
|Более эффективно (реже срабатывает)
Пример обработки события отправки формы с предотвращением стандартного действия:
form.addEventListener('submit', function(event) {
// Предотвращаем стандартную отправку формы
event.preventDefault();
// Получаем данные формы
const formData = new FormData(form);
// Выполняем валидацию
if (validateForm()) {
// Отправляем данные асинхронно
submitFormData(formData);
}
});
function validateForm() {
// Логика валидации
return true; // или false, если проверка не пройдена
}
async function submitFormData(formData) {
// Логика отправки данных
try {
const response = await fetch('/api/submit', {
method: 'POST',
body: formData
});
const result = await response.json();
showSuccess('Форма успешно отправлена!');
} catch (error) {
showError('Ошибка отправки формы');
}
}
Реализация динамической проверки поля в реальном времени с использованием события input:
const passwordInput = form.elements.password;
const strengthIndicator = document.getElementById('password-strength');
passwordInput.addEventListener('input', function() {
const strength = calculatePasswordStrength(this.value);
// Обновляем индикатор силы пароля
strengthIndicator.textContent = getStrengthLabel(strength);
strengthIndicator.className = `strength-${strength}`;
});
function calculatePasswordStrength(password) {
// Логика оценки силы пароля
let score = 0;
if (password.length >= 8) score++;
if (/[A-Z]/.test(password)) score++;
if (/[0-9]/.test(password)) score++;
if (/[^A-Za-z0-9]/.test(password)) score++;
return score;
}
function getStrengthLabel(strength) {
const labels = ['Очень слабый', 'Слабый', 'Средний', 'Хороший', 'Отличный'];
return labels[strength];
}
Валидация форм: встроенные и пользовательские решения
Валидация форм — это не просто техническая необходимость, а искусство баланса между безопасностью и удобством пользователя. Существуют два основных подхода: встроенная HTML5-валидация и пользовательская JavaScript-валидация. 🛡️
Встроенная HTML5-валидация использует атрибуты для определения правил:
- required — обязательное поле
- minlength/maxlength — минимальная/максимальная длина текста
- min/max — минимальное/максимальное числовое значение
- pattern — регулярное выражение для проверки формата
- type — тип поля (email, number, url и т.д.)
Пример формы с HTML5-валидацией:
<form id="registration" novalidate>
<input type="email" name="email" required
pattern="[a-z0-9._%+-]+@[a-z0-9.-]+\.[a-z]{2,}$">
<input type="password" name="password" required
minlength="8" pattern="(?=.*\d)(?=.*[a-z])(?=.*[A-Z]).{8,}">
<input type="tel" name="phone"
pattern="[0-9]{10}" placeholder="10 цифр">
<button type="submit">Регистрация</button>
</form>
Обратите внимание на атрибут
novalidate. Он отключает стандартное поведение браузера, позволяя нам реализовать собственную логику валидации, но при этом сохраняя доступ к встроенным API проверки:
const form = document.getElementById('registration');
form.addEventListener('submit', function(event) {
// Отменяем отправку формы
event.preventDefault();
// Проверяем валидность формы
if (form.checkValidity()) {
// Форма валидна, можно отправлять
submitForm();
} else {
// Показываем собственные сообщения об ошибках
showCustomValidationMessages();
}
});
function showCustomValidationMessages() {
// Проверяем каждый элемент формы
Array.from(form.elements).forEach(input => {
if (input.nodeName.toLowerCase() !== 'button' && !input.validity.valid) {
// Получаем тип ошибки и показываем соответствующее сообщение
const errorType = getValidityErrorType(input.validity);
const errorMessage = getErrorMessage(input, errorType);
// Отображаем сообщение об ошибке
showError(input, errorMessage);
}
});
}
function getValidityErrorType(validity) {
if (validity.valueMissing) return 'required';
if (validity.typeMismatch) return 'type';
if (validity.patternMismatch) return 'pattern';
if (validity.tooShort) return 'minlength';
if (validity.tooLong) return 'maxlength';
if (validity.rangeUnderflow) return 'min';
if (validity.rangeOverflow) return 'max';
return 'invalid';
}
function getErrorMessage(input, errorType) {
const messages = {
required: 'Это поле обязательно для заполнения',
type: `Пожалуйста, введите корректный ${input.type}`,
pattern: 'Введенное значение не соответствует требуемому формату',
minlength: `Минимальная длина: ${input.minLength} символов`,
maxlength: `Максимальная длина: ${input.maxLength} символов`,
min: `Минимальное значение: ${input.min}`,
max: `Максимальное значение: ${input.max}`,
invalid: 'Некорректное значение'
};
return messages[errorType];
}
function showError(input, message) {
// Находим или создаем элемент для сообщения об ошибке
let errorElement = input.nextElementSibling;
if (!errorElement || !errorElement.classList.contains('error-message')) {
errorElement = document.createElement('div');
errorElement.classList.add('error-message');
input.parentNode.insertBefore(errorElement, input.nextSibling);
}
// Отображаем сообщение
errorElement.textContent = message;
// Добавляем класс ошибки к полю
input.classList.add('invalid');
}
Марина, тимлид фронтенд-разработки
На одном проекте мы создали "идеальную" форму регистрации с продвинутой JS-валидацией, красивыми анимациями и десятками проверок. Клиент был доволен, команда гордилась работой. Через месяц после запуска обнаружили, что конверсия регистраций упала на 40% по сравнению с предыдущей версией.
Анализ показал, что пользователи просто не могли пройти наши валидации! Мы требовали сложные пароли, проверяли email на "настоящесть", заставляли вводить телефон в определённом формате. Урок был болезненным: валидация должна помогать пользователю, а не становиться препятствием. Мы переработали подход, сделав валидацию более гибкой, с понятными подсказками вместо блокировок, и стали предлагать корректировки вместо ошибок. Результат — конверсия выросла на 65% от начального уровня, а количество ошибок при заполнении снизилось.
Для более сложных сценариев рекомендую создавать собственные валидаторы. Вот пример валидатора с асинхронными проверками:
// Класс для управления валидацией
class FormValidator {
constructor(form, config = {}) {
this.form = form;
this.config = config;
this.errors = {};
this.setupListeners();
}
setupListeners() {
// Обработка события отправки формы
this.form.addEventListener('submit', this.handleSubmit.bind(this));
// Обработка изменений в полях (опционально)
if (this.config.validateOnInput) {
this.form.addEventListener('input', this.handleInput.bind(this));
}
}
async handleSubmit(event) {
event.preventDefault();
const isValid = await this.validateAll();
if (isValid) {
this.submitForm();
} else {
this.showErrors();
}
}
handleInput(event) {
const field = event.target;
if (field.name && this.config.fields[field.name]) {
this.validateField(field);
}
}
async validateAll() {
this.errors = {};
const fields = this.config.fields || {};
// Собираем все валидации в массив промисов
const validations = Object.entries(fields).map(async ([name, rules]) => {
const field = this.form.elements[name];
if (!field) return true; // Поле не найдено
return await this.validateField(field, rules);
});
// Ждем завершения всех валидаций
const results = await Promise.all(validations);
return results.every(Boolean);
}
async validateField(field, rules = this.config.fields[field.name]) {
const value = field.value;
let isValid = true;
// Проверяем каждое правило
for (const rule of rules) {
const { type, message, validator } = rule;
switch (type) {
case 'required':
isValid = value.trim() !== '';
break;
case 'email':
isValid = /^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(value);
break;
case 'minLength':
isValid = value.length >= rule.value;
break;
case 'custom':
if (typeof validator === 'function') {
isValid = validator(value, this.form);
}
break;
case 'async':
if (typeof validator === 'function') {
try {
isValid = await validator(value, this.form);
} catch (e) {
isValid = false;
}
}
break;
}
if (!isValid) {
this.errors[field.name] = message;
break;
}
}
// Обновляем UI в соответствии с результатом
this.updateFieldUI(field, isValid);
return isValid;
}
updateFieldUI(field, isValid) {
const errorElement = this.getErrorElement(field);
if (isValid) {
field.classList.remove('invalid');
field.classList.add('valid');
errorElement.textContent = '';
errorElement.style.display = 'none';
} else {
field.classList.remove('valid');
field.classList.add('invalid');
errorElement.textContent = this.errors[field.name];
errorElement.style.display = 'block';
}
}
getErrorElement(field) {
const errorId = `error-${field.name}`;
let errorElement = document.getElementById(errorId);
if (!errorElement) {
errorElement = document.createElement('div');
errorElement.id = errorId;
errorElement.className = 'error-message';
field.parentNode.insertBefore(errorElement, field.nextSibling);
}
return errorElement;
}
showErrors() {
Object.entries(this.errors).forEach(([name, message]) => {
const field = this.form.elements[name];
if (field) {
this.updateFieldUI(field, false);
}
});
}
submitForm() {
if (this.config.onSuccess) {
this.config.onSuccess(this.form);
} else {
this.form.submit();
}
}
}
Использование кастомного валидатора:
const validator = new FormValidator(document.getElementById('registration'), {
validateOnInput: true,
fields: {
email: [
{ type: 'required', message: 'Email обязателен' },
{ type: 'email', message: 'Введите корректный email' },
{
type: 'async',
message: 'Этот email уже зарегистрирован',
validator: async (value) => {
const response = await fetch(`/api/check-email?email=${value}`);
const data = await response.json();
return !data.exists;
}
}
],
password: [
{ type: 'required', message: 'Пароль обязателен' },
{ type: 'minLength', value: 8, message: 'Пароль должен быть не менее 8 символов' },
{
type: 'custom',
message: 'Пароль должен содержать буквы и цифры',
validator: (value) => /^(?=.*[A-Za-z])(?=.*\d).+$/.test(value)
}
]
},
onSuccess: (form) => {
const formData = new FormData(form);
fetch('/api/register', {
method: 'POST',
body: formData
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
if (data.success) {
window.location.href = '/welcome';
}
});
}
});
Работа с FormData API для упрощения обработки данных
FormData API — это мощный инструмент для работы с данными форм, который значительно упрощает сбор, обработку и отправку информации на сервер. 📋
Основные преимущества использования FormData:
- Автоматический сбор всех полей формы
- Удобная работа с файлами
- Поддержка multipart/form-data для отправки бинарных данных
- Простая сериализация данных для AJAX/Fetch-запросов
- Совместимость со всеми современными браузерами
Создание объекта FormData из существующей формы:
const form = document.getElementById('upload-form');
const formData = new FormData(form);
// Теперь formData содержит все поля формы
Также можно создать пустой объект FormData и добавлять в него поля вручную:
const formData = new FormData();
// Добавление текстовых полей
formData.append('username', 'john_doe');
formData.append('email', 'john@example.com');
// Добавление файла
const fileInput = document.getElementById('profile-pic');
if (fileInput.files.length > 0) {
formData.append('profilePic', fileInput.files[0]);
}
// Добавление массива значений
const interests = ['programming', 'music', 'sports'];
interests.forEach(interest => {
formData.append('interests[]', interest);
});
Методы работы с объектом FormData:
|Метод
|Описание
|Пример использования
|append(name, value)
|Добавляет новое значение к полю
|
formData.append('tags', 'javascript')
|set(name, value)
|Устанавливает значение поля, удаляя существующие
|
formData.set('email', 'new@example.com')
|get(name)
|Возвращает первое значение поля
|
const email = formData.get('email')
|getAll(name)
|Возвращает массив всех значений поля
|
const tags = formData.getAll('tags[]')
|has(name)
|Проверяет наличие поля
|
if (formData.has('username')) { ... }
|delete(name)
|Удаляет поле
|
formData.delete('old_field')
|entries()
|Возвращает итератор по всем парам [ключ, значение]
|
for (let [key, value] of formData.entries()) { ... }
Использование FormData для обработки загрузки файлов с прогрессом:
const form = document.getElementById('file-upload');
const progressBar = document.getElementById('progress-bar');
const statusMessage = document.getElementById('status');
form.addEventListener('submit', function(event) {
event.preventDefault();
const formData = new FormData(form);
const xhr = new XMLHttpRequest();
// Настройка обработчиков событий
xhr.upload.addEventListener('progress', function(e) {
if (e.lengthComputable) {
const percentComplete = Math.round((e.loaded / e.total) * 100);
progressBar.value = percentComplete;
statusMessage.textContent = `Загружено ${percentComplete}%`;
}
});
xhr.addEventListener('load', function() {
if (xhr.status === 200) {
const response = JSON.parse(xhr.responseText);
statusMessage.textContent = 'Файл успешно загружен!';
showUploadedFilePreview(response.fileUrl);
} else {
statusMessage.textContent = 'Ошибка при загрузке файла';
}
});
xhr.addEventListener('error', function() {
statusMessage.textContent = 'Произошла ошибка сети';
});
// Отправка данных
xhr.open('POST', '/api/upload', true);
xhr.send(formData);
});
function showUploadedFilePreview(url) {
const previewContainer = document.getElementById('preview');
if (url.match(/\.(jpeg|jpg|gif|png)$/)) {
const img = document.createElement('img');
img.src = url;
img.className = 'upload-preview';
previewContainer.innerHTML = '';
previewContainer.appendChild(img);
} else {
previewContainer.innerHTML = `<a href="${url}" target="_blank">Просмотреть загруженный файл</a>`;
}
}
Преобразование FormData в различные форматы для отправки:
const form = document.getElementById('user-form');
const formData = new FormData(form);
// 1. Преобразование в обычный объект JavaScript
const formObject = {};
for (let [key, value] of formData.entries()) {
if (key in formObject) {
if (!Array.isArray(formObject[key])) {
formObject[key] = [formObject[key]];
}
formObject[key].push(value);
} else {
formObject[key] = value;
}
}
// 2. Преобразование в JSON-строку
const jsonData = JSON.stringify(formObject);
// 3. Преобразование в строку запроса (query string)
const queryString = new URLSearchParams(formData).toString();
// Результат: "username=john&email=john%40example.com&interests%5B%5D=music"
// 4. Отправка в разных форматах
// 4.1. Отправка как FormData (multipart/form-data)
fetch('/api/submit', {
method: 'POST',
body: formData
});
// 4.2. Отправка как JSON
fetch('/api/submit', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/json'
},
body: jsonData
});
// 4.3. Отправка как URL-encoded
fetch('/api/submit', {
method: 'POST',
headers: {
'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
},
body: queryString
});
Отправка форм на сервер: AJAX, Fetch API и асинхронность
Современная отправка форм выходит далеко за рамки классического поведения браузера. Асинхронные запросы позволяют создавать динамичные и отзывчивые интерфейсы без перезагрузки страницы. 🚀
Существует несколько способов отправки данных на сервер:
- Классическая отправка формы (перезагружает страницу)
- XMLHttpRequest (AJAX) – старый, но надежный способ
- Fetch API – современный стандарт для асинхронных запросов
- Axios и другие библиотеки – обертки с дополнительными возможностями
Рассмотрим пример отправки формы через Fetch API с обработкой ошибок и состояний:
const form = document.getElementById('contact-form');
const submitButton = form.querySelector('button[type="submit"]');
const statusMessage = document.getElementById('form-status');
form.addEventListener('submit', async function(event) {
event.preventDefault();
// Показываем состояние загрузки
setFormState('loading');
try {
const formData = new FormData(form);
const response = await fetch('/api/contact', {
method: 'POST',
body: formData,
headers: {
// Заголовки не нужны при использовании FormData,
// браузер автоматически установит Content-Type как multipart/form-data
'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'
}
});
// Проверяем HTTP-статус ответа
if (!response.ok) {
throw new Error(`HTTP Error: ${response.status}`);
}
const result = await response.json();
if (result.success) {
// Обрабатываем успешный ответ
setFormState('success', result.message || 'Сообщение отправлено успешно!');
form.reset(); // Очищаем форму
} else {
// Сервер вернул ошибку в ответе JSON
setFormState('error', result.message || 'Произошла ошибка при отправке формы.');
}
} catch (error) {
// Обрабатываем исключения (сетевые ошибки и т.д.)
console.error('Form submission error:', error);
setFormState('error', 'Не удалось отправить форму. Пожалуйста, попробуйте позже.');
}
});
function setFormState(state, message = '') {
// Сбрасываем предыдущие состояния
form.classList.remove('loading', 'success', 'error');
submitButton.disabled = false;
if (state === 'loading') {
form.classList.add('loading');
submitButton.disabled = true;
statusMessage.textContent = 'Отправка...';
statusMessage.className = 'status-message loading';
} else if (state === 'success') {
form.classList.add('success');
statusMessage.textContent = message;
statusMessage.className = 'status-message success';
} else if (state === 'error') {
form.classList.add('error');
statusMessage.textContent = message;
statusMessage.className = 'status-message error';
}
}
Отправка форм с использованием XMLHttpRequest (для поддержки старых браузеров):
function submitFormXHR(form, options = {}) {
const xhr = new XMLHttpRequest();
const formData = new FormData(form);
// Настройка по умолчанию
const defaults = {
method: 'POST',
url: form.action || window.location.href,
onSuccess: function(response) { console.log('Success:', response); },
onError: function(error) { console.error('Error:', error); },
onProgress: function(percent) { console.log('Progress:', percent); }
};
// Объединяем настройки
const settings = Object.assign({}, defaults, options);
// Настройка обработчиков событий
xhr.onreadystatechange = function() {
if (xhr.readyState === 4) { // Запрос завершен
if (xhr.status >= 200 && xhr.status < 300) {
let response;
try {
response = JSON.parse(xhr.responseText);
} catch (e) {
response = xhr.responseText;
}
settings.onSuccess(response);
} else {
settings.onError({
status: xhr.status,
statusText: xhr.statusText,
response: xhr.responseText
});
}
}
};
if (xhr.upload && settings.onProgress) {
xhr.upload.onprogress = function(event) {
if (event.lengthComputable) {
const percent = Math.round((event.loaded / event.total) * 100);
settings.onProgress(percent);
}
};
}
// Открываем соединение и отправляем запрос
xhr.open(settings.method, settings.url, true);
xhr.setRequestHeader('X-Requested-With', 'XMLHttpRequest');
xhr.send(formData);
return xhr; // Возвращаем объект XHR для возможности отмены запроса
}
// Пример использования
const form = document.getElementById('product-form');
form.addEventListener('submit', function(event) {
event.preventDefault();
const progressBar = document.getElementById('progress');
submitFormXHR(form, {
url: '/api/products/create',
onSuccess: function(response) {
alert('Продукт успешно создан!');
window.location.href = `/products/${response.id}`;
},
onError: function(error) {
alert(`Ошибка при создании продукта: ${error.status} ${error.statusText}`);
},
onProgress: function(percent) {
progressBar.value = percent;
progressBar.textContent = `${percent}%`;
}
});
});
Реализация отмены запроса с использованием AbortController:
const form = document.getElementById('search-form');
const searchInput = document.getElementById('search-query');
const resultsContainer = document.getElementById('search-results');
let controller = null; // Для хранения контроллера текущего запроса
searchInput.addEventListener('input', function() {
// Отменяем предыдущий запрос, если он еще выполняется
if (controller) {
controller.abort();
}
const query = this.value.trim();
if (!query) {
resultsContainer.innerHTML = '';
return;
}
// Создаем новый контроллер для этого запроса
controller = new AbortController();
const signal = controller.signal;
// Запрашиваем результаты поиска
performSearch(query, signal);
});
async function performSearch(query, signal) {
try {
resultsContainer.innerHTML = '<div class="loading">Поиск...</div>';
const response = await fetch(`/api/search?q=${encodeURIComponent(query)}`, {
method: 'GET',
signal: signal // Передаем сигнал для возможности отмены
});
const data = await response.json();
// Если запрос был отменен, эта часть кода не выполнится
displayResults(data.results);
} catch (error) {
if (error.name === 'AbortError') {
console.log('Поисковый запрос был отменен');
} else {
resultsContainer.innerHTML = '<div class="error">Ошибка при выполнении поиска</div>';
console.error('Search error:', error);
}
}
}
function displayResults(results) {
if (results.length === 0) {
resultsContainer.innerHTML = '<div class="no-results">Ничего не найдено</div>';
return;
}
const html = results.map(item => `
<div class="search-result">
<h3>${item.title}</h3>
<p>${item.description}</p>
</div>
`).join('');
resultsContainer.innerHTML = html;
}
Формы — это не просто элементы ввода, а точка соприкосновения пользователя с вашим приложением. Профессиональная обработка форм — это искусство балансирования между безопасностью, удобством и производительностью. Именно здесь проявляется ваш профессионализм как разработчика.
Используя современные подходы — от FormData API до асинхронной валидации — вы создаёте не просто форму ввода данных, а полноценный интерфейс взаимодействия. Помните, что лучшая форма — та, которую пользователь заполнил и отправил без единой ошибки, даже не заметив сложности процесса за кулисами.
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Тимур Голубев
веб-разработчик