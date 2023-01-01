Задачи на алгоритмы и структуры данных в JavaScript: от простых к сложным

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class Graph { constructor() { this.adjacencyList = {}; } // Добавление вершины addVertex(vertex) { if (!this.adjacencyList[vertex]) { this.adjacencyList[vertex] = []; } } // Добавление ребра addEdge(vertex1, vertex2) { this.adjacencyList[vertex1].push(vertex2); this.adjacencyList[vertex2].push(vertex1); // для неориентированного графа } // Удаление ребра removeEdge(vertex1, vertex2) { this.adjacencyList[vertex1] = this.adjacencyList[vertex1].filter(v => v !== vertex2); this.adjacencyList[vertex2] = this.adjacencyList[vertex2].filter(v => v !== vertex1); } // Удаление вершины removeVertex(vertex) { while(this.adjacencyList[vertex].length) { const adjacentVertex = this.adjacencyList[vertex].pop(); this.removeEdge(vertex, adjacentVertex); } delete this.adjacencyList[vertex]; } // Поиск в глубину (DFS) depthFirstSearch(start) { const result = []; const visited = {}; const adjacencyList = this.adjacencyList; (function dfs(vertex) { if (!vertex) return null; visited[vertex] = true; result.push(vertex); adjacencyList[vertex].forEach(neighbor => { if (!visited[neighbor]) { return dfs(neighbor); } }); })(start); return result; } // Поиск в ширину (BFS) breadthFirstSearch(start) { const queue = [start]; const result = []; const visited = {}; visited[start] = true; while(queue.length) { const currentVertex = queue.shift(); result.push(currentVertex); this.adjacencyList[currentVertex].forEach(neighbor => { if (!visited[neighbor]) { visited[neighbor] = true; queue.push(neighbor); } }); } return result; } }