Установка и настройка среды разработки для JavaScript: пошаговое руководство

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Для кого эта статья:

Новички в программировании, желающие изучить JavaScript

Разработчики, которые переходят на JavaScript с других языков программирования

Люди, интересующиеся веб-разработкой и созданием приложений на JavaScript

Первая встреча с JavaScript способна вызвать ступор даже у тех, кто уже писал код на других языках. "Откуда начать?", "Что устанавливать?", "Почему здесь так много инструментов?" — эти вопросы мучают каждого новичка. Без правильно настроенной среды разработки вы рискуете погрязнуть в технических проблемах вместо создания кода. Эта статья — ваша карта сокровищ в мире JavaScript-разработки, где каждый шаг приближает вас к запуску первого полноценного проекта. 🚀

Необходимые инструменты для разработки на JavaScript

JavaScript-разработка требует определенного набора инструментов, которые упрощают написание, тестирование и развертывание кода. Каждый из них решает свою задачу, и понимание их назначения поможет вам создать оптимальную среду разработки.

Существует миф, что для старта в JavaScript достаточно браузера и блокнота. Конечно, теоретически это возможно. Но это как пытаться собрать шкаф из IKEA отверткой из новогоднего хлопушки — технически выполнимо, но мучительно неэффективно.

Алексей Морозов, Senior Frontend Developer Помню свои первые шаги в JavaScript в 2015 году — я писал код в Notepad++ и обновлял страницу браузера вручную после каждого изменения. Жизнь изменилась, когда коллега показал мне настроенный рабочий процесс с Node.js, npm и правильным редактором кода. То, что раньше занимало день, стало выполняться за час. Подумайте об этих инструментах как об инвестиции в свою эффективность: время настройки окупится сторицей в течение первой же недели работы.

Вот минимальный набор инструментов, необходимых для комфортной JavaScript-разработки:

Node.js и npm — JavaScript-среда выполнения и менеджер пакетов

— JavaScript-среда выполнения и менеджер пакетов Редактор кода (VS Code, WebStorm, Sublime Text)

(VS Code, WebStorm, Sublime Text) Система контроля версий (обычно Git)

(обычно Git) Инструменты статического анализа кода (ESLint, Prettier)

(ESLint, Prettier) Браузерные инструменты разработчика

Менеджеры задач/сборщики (Webpack, Vite, Parcel)

Давайте сравним основные инструменты по их назначению и уровню сложности для начинающих:

Инструмент Назначение Уровень сложности освоения Обязательность для начинающих Node.js + npm Среда выполнения JS и управление пакетами Средний Обязательно VS Code Редактирование кода Низкий Обязательно Git Контроль версий Средний Обязательно ESLint Проверка качества кода Средний Рекомендовано Webpack Сборка проекта Высокий Можно отложить Vite Современная быстрая сборка Средний Хорошая альтернатива Webpack

Данная комбинация инструментов обеспечивает оптимальный баланс между функциональностью и сложностью для тех, кто только начинает разработку на JavaScript. При этом все они являются индустриальным стандартом, что означает, что, освоив их, вы сможете легко присоединиться к любой команде разработчиков. 🛠️

Установка Node.js и npm для работы с JavaScript

Node.js — это среда выполнения JavaScript, которая позволяет запускать код вне браузера. npm (Node Package Manager) — менеджер пакетов, который устанавливается вместе с Node.js и упрощает подключение внешних библиотек к проекту.

Хотя теоретически вы можете писать JavaScript и без Node.js, ограничиваясь только возможностями браузера, такой подход сильно ограничивает потенциал языка и замедляет процесс разработки. Node.js — фундамент современной JavaScript-экосистемы, без которого невозможно представить профессиональную разработку.

Процесс установки Node.js зависит от операционной системы:

Для Windows:

Перейдите на официальный сайт Node.js: nodejs.org Скачайте LTS (Long-Term Support) версию для Windows Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки Убедитесь, что опция установки npm включена (обычно по умолчанию) Завершите установку

Для macOS:

Вариант 1: Скачайте установщик с официального сайта Node.js Вариант 2 (рекомендуется): Установите через Homebrew командой brew install node

Для Linux (Ubuntu/Debian):

Откройте терминал Выполните последовательно:

Bash Скопировать код sudo apt update sudo apt install nodejs npm

После установки проверьте, что Node.js и npm корректно установлены, выполнив в терминале или командной строке:

Bash Скопировать код node -v npm -v

Эти команды должны вывести версии установленных инструментов. Если вы видите номера версий (например, v18.12.0 для Node.js и 8.19.2 для npm), значит установка прошла успешно.

После базовой установки полезно настроить npm для более удобной работы. Вот несколько рекомендуемых настроек:

Настройка npm Команда Для чего нужна Установка глобальных пакетов без sudo npm config set prefix ~/npm Избегание проблем с правами доступа Настройка дефолтного автора npm config set init-author-name "Ваше имя" Автоматическое заполнение при создании пакетов Использование точного версионирования npm config set save-exact true Предотвращение неожиданных обновлений зависимостей Настройка кэша npm npm config set cache ~/npm-cache --global Оптимизация использования дискового пространства

Рекомендуется также установить несколько полезных глобальных пакетов, которые пригодятся в работе:

Bash Скопировать код npm install -g npm@latest

— обновление npm до последней версии

Bash Скопировать код npm install -g npx

— утилита для запуска пакетов без установки

Node.js и npm — это лишь начало вашего путешествия. С их помощью вы сможете устанавливать и управлять всеми остальными инструментами, необходимыми для разработки на JavaScript. 📦

Выбор и настройка редактора кода для JavaScript

Выбор редактора кода — одно из самых важных решений для JavaScript-разработчика. Правильно подобранный и настроенный редактор способен многократно увеличить вашу продуктивность, автоматизировать рутинные задачи и предотвратить типичные ошибки.

Мария Светлова, Lead Frontend Developer Пять лет назад я упорно сопротивлялась переходу с привычного мне Sublime Text на VS Code, который советовали коллеги. "Зачем менять то, что работает?" — думала я. После недели работы в новом редакторе и настройки расширений я поняла, насколько была неправа. VS Code с его экосистемой плагинов буквально изменил то, как я пишу код. Функции, которые раньше требовали сторонних инструментов — отладка, анализ кода, работа с Git — теперь были интегрированы прямо в редактор. Мой совет новичкам: не экономьте время на изучении инструментов — это инвестиция, которая окупится многократно.

Сегодня на рынке есть несколько популярных редакторов кода, каждый со своими преимуществами:

Visual Studio Code (VS Code) — бесплатный, с обширной экосистемой расширений и отличной поддержкой JavaScript/TypeScript

— бесплатный, с обширной экосистемой расширений и отличной поддержкой JavaScript/TypeScript WebStorm — платный IDE от JetBrains с мощными инструментами для веб-разработки

— платный IDE от JetBrains с мощными инструментами для веб-разработки Sublime Text — быстрый и легкий редактор с возможностью расширения функциональности

— быстрый и легкий редактор с возможностью расширения функциональности Atom — настраиваемый редактор с открытым исходным кодом (хотя он постепенно уступает популярность VS Code)

Для начинающих разработчиков рекомендуется VS Code из-за его бесплатности, низкого порога входа и огромного сообщества пользователей, которое создает полезные расширения и учебные материалы.

Рассмотрим процесс установки и настройки VS Code для JavaScript-разработки:

Шаг 1: Установка VS Code

Перейдите на code.visualstudio.com Скачайте версию для вашей операционной системы Установите редактор, следуя инструкциям

Шаг 2: Установка рекомендуемых расширений для JavaScript

После установки VS Code нужно добавить расширения, которые делают разработку на JavaScript более эффективной:

ESLint — анализирует код на потенциальные ошибки

— анализирует код на потенциальные ошибки Prettier — автоматически форматирует код по заданным правилам

— автоматически форматирует код по заданным правилам JavaScript (ES6) code snippets — шаблоны часто используемого кода

— шаблоны часто используемого кода Live Server — запускает локальный сервер с автоматической перезагрузкой

— запускает локальный сервер с автоматической перезагрузкой GitLens — расширенная интеграция с Git

— расширенная интеграция с Git Path Intellisense — автодополнение путей к файлам

— автодополнение путей к файлам Bracket Pair Colorizer — подсветка парных скобок разными цветами

Для установки расширения нажмите на иконку расширений в левой панели VS Code, введите название расширения в поиск и нажмите "Install".

Шаг 3: Настройка VS Code для JavaScript

Настройки VS Code хранятся в файле settings.json. Чтобы открыть его, нажмите Ctrl+Shift+P (Windows/Linux) или Cmd+Shift+P (macOS), введите "settings" и выберите "Preferences: Open Settings (JSON)".

Вот рекомендуемые настройки для JavaScript-разработки:

json Скопировать код { "editor.formatOnSave": true, "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode", "editor.codeActionsOnSave": { "source.fixAll.eslint": true }, "javascript.updateImportsOnFileMove.enabled": "always", "editor.tabSize": 2, "editor.wordWrap": "on", "editor.minimap.enabled": true, "files.autoSave": "afterDelay", "files.autoSaveDelay": 1000 }

Эти настройки обеспечат автоматическое форматирование кода при сохранении, исправление ошибок ESLint и другие полезные функции.

Шаг 4: Настройка удобных сочетаний клавиш

VS Code имеет множество встроенных сочетаний клавиш, но некоторые стоит запомнить в первую очередь:

Ctrl+/ — закомментировать/раскомментировать выделенные строки

— закомментировать/раскомментировать выделенные строки Ctrl+D — выделить следующее вхождение выбранного текста

— выделить следующее вхождение выбранного текста Alt+Up/Down — переместить строку вверх/вниз

— переместить строку вверх/вниз Ctrl+Shift+L — выбрать все вхождения выделенного фрагмента

— выбрать все вхождения выделенного фрагмента F12 — перейти к определению функции/переменной

— перейти к определению функции/переменной Ctrl+ ` — открыть/закрыть терминал

Выбор правильного редактора и его настройка — это не просто технический вопрос, это создание комфортной рабочей среды, в которой вы проведете тысячи часов. Потратьте время на изучение возможностей вашего редактора, и он станет вашим верным помощником в мире JavaScript-разработки. ⌨️

Настройка линтеров и форматтеров кода

Линтеры и форматтеры — это инструменты, которые следят за качеством вашего кода. Линтеры анализируют код на предмет потенциальных ошибок и несоответствий стилю, а форматтеры автоматически приводят код к единому стилю. Правильно настроенные, эти инструменты повышают читаемость кода и позволяют избежать многих типичных ошибок.

ESLint и Prettier — стандарт де-факто в JavaScript-разработке. ESLint помогает найти и исправить проблемы в коде, а Prettier автоматически форматирует его по заданным правилам.

Установка и настройка ESLint

ESLint можно установить локально для проекта или глобально. Для начинающих рекомендуется локальная установка, так как она обеспечивает изоляцию настроек между проектами.

В терминале перейдите в папку вашего проекта Инициализируйте npm, если это еще не сделано: npm init -y Установите ESLint: npm install eslint --save-dev Инициализируйте ESLint: npx eslint --init

Во время инициализации ESLint задаст несколько вопросов о вашем проекте. Для начинающих рекомендуется выбрать:

How would you like to use ESLint? → To check syntax, find problems, and enforce code style

What type of modules does your project use? → JavaScript modules (import/export)

Which framework does your project use? → None (или выберите свой фреймворк, если используете)

(или выберите свой фреймворк, если используете) Does your project use TypeScript? → No (если вы не используете TypeScript)

(если вы не используете TypeScript) Where does your code run? → Browser

How would you like to define a style for your project? → Use a popular style guide

Which style guide do you want to follow? → Airbnb

What format do you want your config file to be in? → JSON

После этого ESLint создаст файл .eslintrc.json с базовыми настройками.

Установка и настройка Prettier

Установите Prettier: npm install prettier --save-dev Установите интеграцию с ESLint: npm install eslint-plugin-prettier eslint-config-prettier --save-dev Создайте файл .prettierrc в корне проекта со следующим содержимым:

json Скопировать код { "singleQuote": true, "trailingComma": "all", "printWidth": 80, "tabWidth": 2, "semi": true }

Затем обновите ваш файл .eslintrc.json , добавив Prettier в extends:

json Скопировать код { "extends": [ "airbnb-base", "prettier" ], "plugins": [ "prettier" ], "rules": { "prettier/prettier": "error" } }

Интеграция с VS Code

Чтобы ESLint и Prettier автоматически работали в VS Code:

Убедитесь, что у вас установлены расширения ESLint и Prettier Добавьте следующие настройки в settings.json:

json Скопировать код { "editor.formatOnSave": true, "editor.codeActionsOnSave": { "source.fixAll.eslint": true }, "eslint.validate": ["javascript"], "prettier.requireConfig": true }

Эти настройки обеспечат автоматическое форматирование кода при сохранении и исправление ошибок, обнаруженных ESLint.

Популярные конфигурации стилей кода

В JavaScript-сообществе существует несколько общепринятых стилей кодирования:

Стиль Особенности Кто использует Airbnb Строгий, подробный, всеобъемлющий Airbnb, многие крупные компании Standard Без точек с запятой, проще Airbnb Node.js, npm, GitHub Google Близок к официальным рекомендациям ECMAScript Google, Angular XO Расширенный Standard с небольшими изменениями Различные open-source проекты

Начинающим разработчикам рекомендуется использовать стиль Airbnb, так как он предоставляет подробные правила и широко распространен в индустрии.

Игнорирование файлов

Иногда нужно исключить некоторые файлы из проверки линтером. Для этого создайте файл .eslintignore в корне проекта:

node_modules/ dist/ build/ coverage/ *.min.js

Аналогично для Prettier создайте .prettierignore :

node_modules/ dist/ build/ coverage/ *.min.js *.json *.md

Правильно настроенные линтеры и форматтеры — это как опытный наставник, который постоянно следит за качеством вашего кода. Они не только помогут вам писать более чистый код, но и сделают совместную работу в команде более эффективной благодаря единому стилю кодирования. 🧹

Подключение библиотек и запуск первого проекта

После настройки основных инструментов пришло время приступить к созданию первого проекта. JavaScript-экосистема богата библиотеками и фреймворками, которые значительно упрощают разработку, позволяя фокусироваться на бизнес-логике, а не на низкоуровневых деталях.

Прежде чем выбирать библиотеки, определите тип проекта, который вы хотите создать: веб-приложение, серверный API, мобильное приложение или что-то другое. Выбор библиотек напрямую зависит от вашей цели.

Создание и инициализация проекта

Начнем с создания базовой структуры проекта:

Создайте новую папку для проекта и перейдите в неё в терминале Инициализируйте npm-проект: npm init -y Создайте базовую структуру папок:

Bash Скопировать код mkdir -p src public

Создайте основные файлы:

Bash Скопировать код touch src/index.js public/index.html

Базовая структура проекта готова. Теперь добавим содержимое в файл public/index.html :

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>My First JavaScript Project</title> </head> <body> <div id="app"></div> <script src="../src/index.js"></script> </body> </html>

Подключение популярных библиотек

В JavaScript-разработке существуют библиотеки практически для любой задачи. Вот несколько популярных вариантов для различных целей:

Манипуляции с DOM : jQuery, Lodash

: jQuery, Lodash UI-фреймворки : React, Vue.js, Angular

: React, Vue.js, Angular Запросы к API : Axios, Fetch (встроен в современные браузеры)

: Axios, Fetch (встроен в современные браузеры) Маршрутизация : React Router, Vue Router

: React Router, Vue Router Управление состоянием : Redux, Vuex, MobX

: Redux, Vuex, MobX Утилиты: Moment.js (работа с датами), uuid (генерация уникальных идентификаторов)

Для первого проекта подключим несколько базовых библиотек:

Bash Скопировать код npm install axios lodash

Теперь давайте создадим простое приложение, которое получает данные с публичного API и отображает их на странице. Откройте файл src/index.js и добавьте следующий код:

JS Скопировать код import axios from 'axios'; import _ from 'lodash'; // Функция для получения данных с API async function fetchUsers() { try { const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users'); return response.data; } catch (error) { console.error('Error fetching users:', error); return []; } } // Функция для отображения пользователей на странице function displayUsers(users) { const appElement = document.getElementById('app'); // Создаем заголовок const heading = document.createElement('h1'); heading.textContent = 'Users List'; appElement.appendChild(heading); // Создаем список пользователей const usersList = document.createElement('ul'); // Используем Lodash для сортировки пользователей по имени const sortedUsers = _.sortBy(users, ['name']); sortedUsers.forEach(user => { const listItem = document.createElement('li'); listItem.textContent = `${user.name} (${user.email})`; usersList.appendChild(listItem); }); appElement.appendChild(usersList); } // Инициализация приложения async function init() { const users = await fetchUsers(); displayUsers(users); } // Запуск приложения при загрузке страницы document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);

Настройка сборки проекта

Современные JavaScript-проекты обычно требуют сборки для объединения файлов, транспиляции современного синтаксиса для поддержки старых браузеров и оптимизации кода. Для небольших проектов можно использовать Parcel, который практически не требует настройки.

Установите Parcel:

Bash Скопировать код npm install parcel-bundler --save-dev

Обновите файл package.json , добавив скрипты для разработки и сборки:

json Скопировать код "scripts": { "dev": "parcel public/index.html", "build": "parcel build public/index.html" }

Теперь нужно немного изменить файл public/index.html , чтобы Parcel мог корректно собрать проект:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>My First JavaScript Project</title> </head> <body> <div id="app"></div> <script src="../src/index.js"></script> </body> </html>

Запуск проекта

Теперь вы можете запустить свой первый JavaScript-проект:

Bash Скопировать код npm run dev

Parcel запустит локальный сервер разработки и откроет ваше приложение в браузере. Вы должны увидеть список пользователей, полученных с API.

При внесении изменений в код Parcel автоматически пересоберет проект и обновит страницу в браузере, что очень удобно для разработки.

Подготовка к продакшену

Когда ваш проект готов к публикации, используйте команду для создания оптимизированной сборки:

Bash Скопировать код npm run build

Parcel создаст папку dist с оптимизированными файлами, которые можно разместить на любом статическом хостинге: GitHub Pages, Netlify, Vercel или любом другом.

Этот простой проект демонстрирует основы работы с JavaScript в современной среде разработки: использование npm для управления зависимостями, подключение внешних библиотек, взаимодействие с API и сборка проекта для разработки и продакшена. С этими знаниями вы можете продолжить изучение и создание более сложных приложений. 🚀

Настроенная среда разработки — это фундамент, на котором строится успешный проект. Потратив несколько часов на правильную установку и настройку инструментов, вы сэкономите дни и недели в будущем. Теперь у вас есть все необходимое для JavaScript-разработки: среда выполнения Node.js с менеджером пакетов npm, мощный редактор кода с полезными расширениями, инструменты для поддержания качества кода и базовое понимание процесса создания проектов. Остается только одно — начать писать код и создавать потрясающие приложения. Ваше путешествие в мир JavaScript только начинается!

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