Установка и настройка среды разработки для JavaScript: пошаговое руководство#npm и зависимости #ESLint и форматирование #Установка софта
Для кого эта статья:
- Новички в программировании, желающие изучить JavaScript
- Разработчики, которые переходят на JavaScript с других языков программирования
- Люди, интересующиеся веб-разработкой и созданием приложений на JavaScript
Первая встреча с JavaScript способна вызвать ступор даже у тех, кто уже писал код на других языках. "Откуда начать?", "Что устанавливать?", "Почему здесь так много инструментов?" — эти вопросы мучают каждого новичка. Без правильно настроенной среды разработки вы рискуете погрязнуть в технических проблемах вместо создания кода. Эта статья — ваша карта сокровищ в мире JavaScript-разработки, где каждый шаг приближает вас к запуску первого полноценного проекта. 🚀
Необходимые инструменты для разработки на JavaScript
JavaScript-разработка требует определенного набора инструментов, которые упрощают написание, тестирование и развертывание кода. Каждый из них решает свою задачу, и понимание их назначения поможет вам создать оптимальную среду разработки.
Существует миф, что для старта в JavaScript достаточно браузера и блокнота. Конечно, теоретически это возможно. Но это как пытаться собрать шкаф из IKEA отверткой из новогоднего хлопушки — технически выполнимо, но мучительно неэффективно.
Алексей Морозов, Senior Frontend Developer
Помню свои первые шаги в JavaScript в 2015 году — я писал код в Notepad++ и обновлял страницу браузера вручную после каждого изменения. Жизнь изменилась, когда коллега показал мне настроенный рабочий процесс с Node.js, npm и правильным редактором кода. То, что раньше занимало день, стало выполняться за час. Подумайте об этих инструментах как об инвестиции в свою эффективность: время настройки окупится сторицей в течение первой же недели работы.
Вот минимальный набор инструментов, необходимых для комфортной JavaScript-разработки:
- Node.js и npm — JavaScript-среда выполнения и менеджер пакетов
- Редактор кода (VS Code, WebStorm, Sublime Text)
- Система контроля версий (обычно Git)
- Инструменты статического анализа кода (ESLint, Prettier)
- Браузерные инструменты разработчика
- Менеджеры задач/сборщики (Webpack, Vite, Parcel)
Давайте сравним основные инструменты по их назначению и уровню сложности для начинающих:
|Инструмент
|Назначение
|Уровень сложности освоения
|Обязательность для начинающих
|Node.js + npm
|Среда выполнения JS и управление пакетами
|Средний
|Обязательно
|VS Code
|Редактирование кода
|Низкий
|Обязательно
|Git
|Контроль версий
|Средний
|Обязательно
|ESLint
|Проверка качества кода
|Средний
|Рекомендовано
|Webpack
|Сборка проекта
|Высокий
|Можно отложить
|Vite
|Современная быстрая сборка
|Средний
|Хорошая альтернатива Webpack
Данная комбинация инструментов обеспечивает оптимальный баланс между функциональностью и сложностью для тех, кто только начинает разработку на JavaScript. При этом все они являются индустриальным стандартом, что означает, что, освоив их, вы сможете легко присоединиться к любой команде разработчиков. 🛠️
Установка Node.js и npm для работы с JavaScript
Node.js — это среда выполнения JavaScript, которая позволяет запускать код вне браузера. npm (Node Package Manager) — менеджер пакетов, который устанавливается вместе с Node.js и упрощает подключение внешних библиотек к проекту.
Хотя теоретически вы можете писать JavaScript и без Node.js, ограничиваясь только возможностями браузера, такой подход сильно ограничивает потенциал языка и замедляет процесс разработки. Node.js — фундамент современной JavaScript-экосистемы, без которого невозможно представить профессиональную разработку.
Процесс установки Node.js зависит от операционной системы:
Для Windows:
- Перейдите на официальный сайт Node.js:
nodejs.org
- Скачайте LTS (Long-Term Support) версию для Windows
- Запустите установочный файл и следуйте инструкциям мастера установки
- Убедитесь, что опция установки npm включена (обычно по умолчанию)
- Завершите установку
Для macOS:
- Вариант 1: Скачайте установщик с официального сайта Node.js
- Вариант 2 (рекомендуется): Установите через Homebrew командой
brew install node
Для Linux (Ubuntu/Debian):
- Откройте терминал
- Выполните последовательно:
sudo apt update
sudo apt install nodejs npm
После установки проверьте, что Node.js и npm корректно установлены, выполнив в терминале или командной строке:
node -v
npm -v
Эти команды должны вывести версии установленных инструментов. Если вы видите номера версий (например, v18.12.0 для Node.js и 8.19.2 для npm), значит установка прошла успешно.
После базовой установки полезно настроить npm для более удобной работы. Вот несколько рекомендуемых настроек:
|Настройка npm
|Команда
|Для чего нужна
|Установка глобальных пакетов без sudo
|
npm config set prefix ~/npm
|Избегание проблем с правами доступа
|Настройка дефолтного автора
|
npm config set init-author-name "Ваше имя"
|Автоматическое заполнение при создании пакетов
|Использование точного версионирования
|
npm config set save-exact true
|Предотвращение неожиданных обновлений зависимостей
|Настройка кэша npm
|
npm config set cache ~/npm-cache --global
|Оптимизация использования дискового пространства
Рекомендуется также установить несколько полезных глобальных пакетов, которые пригодятся в работе:
npm install -g npm@latest
— обновление npm до последней версии
npm install -g npx
— утилита для запуска пакетов без установки
Node.js и npm — это лишь начало вашего путешествия. С их помощью вы сможете устанавливать и управлять всеми остальными инструментами, необходимыми для разработки на JavaScript. 📦
Выбор и настройка редактора кода для JavaScript
Выбор редактора кода — одно из самых важных решений для JavaScript-разработчика. Правильно подобранный и настроенный редактор способен многократно увеличить вашу продуктивность, автоматизировать рутинные задачи и предотвратить типичные ошибки.
Мария Светлова, Lead Frontend Developer
Пять лет назад я упорно сопротивлялась переходу с привычного мне Sublime Text на VS Code, который советовали коллеги. "Зачем менять то, что работает?" — думала я. После недели работы в новом редакторе и настройки расширений я поняла, насколько была неправа. VS Code с его экосистемой плагинов буквально изменил то, как я пишу код. Функции, которые раньше требовали сторонних инструментов — отладка, анализ кода, работа с Git — теперь были интегрированы прямо в редактор. Мой совет новичкам: не экономьте время на изучении инструментов — это инвестиция, которая окупится многократно.
Сегодня на рынке есть несколько популярных редакторов кода, каждый со своими преимуществами:
- Visual Studio Code (VS Code) — бесплатный, с обширной экосистемой расширений и отличной поддержкой JavaScript/TypeScript
- WebStorm — платный IDE от JetBrains с мощными инструментами для веб-разработки
- Sublime Text — быстрый и легкий редактор с возможностью расширения функциональности
- Atom — настраиваемый редактор с открытым исходным кодом (хотя он постепенно уступает популярность VS Code)
Для начинающих разработчиков рекомендуется VS Code из-за его бесплатности, низкого порога входа и огромного сообщества пользователей, которое создает полезные расширения и учебные материалы.
Рассмотрим процесс установки и настройки VS Code для JavaScript-разработки:
Шаг 1: Установка VS Code
- Перейдите на
code.visualstudio.com
- Скачайте версию для вашей операционной системы
- Установите редактор, следуя инструкциям
Шаг 2: Установка рекомендуемых расширений для JavaScript
После установки VS Code нужно добавить расширения, которые делают разработку на JavaScript более эффективной:
- ESLint — анализирует код на потенциальные ошибки
- Prettier — автоматически форматирует код по заданным правилам
- JavaScript (ES6) code snippets — шаблоны часто используемого кода
- Live Server — запускает локальный сервер с автоматической перезагрузкой
- GitLens — расширенная интеграция с Git
- Path Intellisense — автодополнение путей к файлам
- Bracket Pair Colorizer — подсветка парных скобок разными цветами
Для установки расширения нажмите на иконку расширений в левой панели VS Code, введите название расширения в поиск и нажмите "Install".
Шаг 3: Настройка VS Code для JavaScript
Настройки VS Code хранятся в файле settings.json. Чтобы открыть его, нажмите Ctrl+Shift+P (Windows/Linux) или Cmd+Shift+P (macOS), введите "settings" и выберите "Preferences: Open Settings (JSON)".
Вот рекомендуемые настройки для JavaScript-разработки:
{
"editor.formatOnSave": true,
"editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
"editor.codeActionsOnSave": {
"source.fixAll.eslint": true
},
"javascript.updateImportsOnFileMove.enabled": "always",
"editor.tabSize": 2,
"editor.wordWrap": "on",
"editor.minimap.enabled": true,
"files.autoSave": "afterDelay",
"files.autoSaveDelay": 1000
}
Эти настройки обеспечат автоматическое форматирование кода при сохранении, исправление ошибок ESLint и другие полезные функции.
Шаг 4: Настройка удобных сочетаний клавиш
VS Code имеет множество встроенных сочетаний клавиш, но некоторые стоит запомнить в первую очередь:
Ctrl+/— закомментировать/раскомментировать выделенные строки
Ctrl+D— выделить следующее вхождение выбранного текста
Alt+Up/Down— переместить строку вверх/вниз
Ctrl+Shift+L— выбрать все вхождения выделенного фрагмента
F12— перейти к определению функции/переменной
Ctrl+` — открыть/закрыть терминал
Выбор правильного редактора и его настройка — это не просто технический вопрос, это создание комфортной рабочей среды, в которой вы проведете тысячи часов. Потратьте время на изучение возможностей вашего редактора, и он станет вашим верным помощником в мире JavaScript-разработки. ⌨️
Настройка линтеров и форматтеров кода
Линтеры и форматтеры — это инструменты, которые следят за качеством вашего кода. Линтеры анализируют код на предмет потенциальных ошибок и несоответствий стилю, а форматтеры автоматически приводят код к единому стилю. Правильно настроенные, эти инструменты повышают читаемость кода и позволяют избежать многих типичных ошибок.
ESLint и Prettier — стандарт де-факто в JavaScript-разработке. ESLint помогает найти и исправить проблемы в коде, а Prettier автоматически форматирует его по заданным правилам.
Установка и настройка ESLint
ESLint можно установить локально для проекта или глобально. Для начинающих рекомендуется локальная установка, так как она обеспечивает изоляцию настроек между проектами.
- В терминале перейдите в папку вашего проекта
- Инициализируйте npm, если это еще не сделано:
npm init -y
- Установите ESLint:
npm install eslint --save-dev
- Инициализируйте ESLint:
npx eslint --init
Во время инициализации ESLint задаст несколько вопросов о вашем проекте. Для начинающих рекомендуется выбрать:
- How would you like to use ESLint? → To check syntax, find problems, and enforce code style
- What type of modules does your project use? → JavaScript modules (import/export)
- Which framework does your project use? → None (или выберите свой фреймворк, если используете)
- Does your project use TypeScript? → No (если вы не используете TypeScript)
- Where does your code run? → Browser
- How would you like to define a style for your project? → Use a popular style guide
- Which style guide do you want to follow? → Airbnb
- What format do you want your config file to be in? → JSON
После этого ESLint создаст файл
.eslintrc.json с базовыми настройками.
Установка и настройка Prettier
- Установите Prettier:
npm install prettier --save-dev
- Установите интеграцию с ESLint:
npm install eslint-plugin-prettier eslint-config-prettier --save-dev
- Создайте файл
.prettierrcв корне проекта со следующим содержимым:
{
"singleQuote": true,
"trailingComma": "all",
"printWidth": 80,
"tabWidth": 2,
"semi": true
}
Затем обновите ваш файл
.eslintrc.json, добавив Prettier в extends:
{
"extends": [
"airbnb-base",
"prettier"
],
"plugins": [
"prettier"
],
"rules": {
"prettier/prettier": "error"
}
}
Интеграция с VS Code
Чтобы ESLint и Prettier автоматически работали в VS Code:
- Убедитесь, что у вас установлены расширения ESLint и Prettier
- Добавьте следующие настройки в settings.json:
{
"editor.formatOnSave": true,
"editor.codeActionsOnSave": {
"source.fixAll.eslint": true
},
"eslint.validate": ["javascript"],
"prettier.requireConfig": true
}
Эти настройки обеспечат автоматическое форматирование кода при сохранении и исправление ошибок, обнаруженных ESLint.
Популярные конфигурации стилей кода
В JavaScript-сообществе существует несколько общепринятых стилей кодирования:
|Стиль
|Особенности
|Кто использует
|Airbnb
|Строгий, подробный, всеобъемлющий
|Airbnb, многие крупные компании
|Standard
|Без точек с запятой, проще Airbnb
|Node.js, npm, GitHub
|Близок к официальным рекомендациям ECMAScript
|Google, Angular
|XO
|Расширенный Standard с небольшими изменениями
|Различные open-source проекты
Начинающим разработчикам рекомендуется использовать стиль Airbnb, так как он предоставляет подробные правила и широко распространен в индустрии.
Игнорирование файлов
Иногда нужно исключить некоторые файлы из проверки линтером. Для этого создайте файл
.eslintignore в корне проекта:
node_modules/
dist/
build/
coverage/
*.min.js
Аналогично для Prettier создайте
.prettierignore:
node_modules/
dist/
build/
coverage/
*.min.js
*.json
*.md
Правильно настроенные линтеры и форматтеры — это как опытный наставник, который постоянно следит за качеством вашего кода. Они не только помогут вам писать более чистый код, но и сделают совместную работу в команде более эффективной благодаря единому стилю кодирования. 🧹
Подключение библиотек и запуск первого проекта
После настройки основных инструментов пришло время приступить к созданию первого проекта. JavaScript-экосистема богата библиотеками и фреймворками, которые значительно упрощают разработку, позволяя фокусироваться на бизнес-логике, а не на низкоуровневых деталях.
Прежде чем выбирать библиотеки, определите тип проекта, который вы хотите создать: веб-приложение, серверный API, мобильное приложение или что-то другое. Выбор библиотек напрямую зависит от вашей цели.
Создание и инициализация проекта
Начнем с создания базовой структуры проекта:
- Создайте новую папку для проекта и перейдите в неё в терминале
- Инициализируйте npm-проект:
npm init -y
- Создайте базовую структуру папок:
mkdir -p src public
- Создайте основные файлы:
touch src/index.js public/index.html
Базовая структура проекта готова. Теперь добавим содержимое в файл
public/index.html:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>My First JavaScript Project</title>
</head>
<body>
<div id="app"></div>
<script src="../src/index.js"></script>
</body>
</html>
Подключение популярных библиотек
В JavaScript-разработке существуют библиотеки практически для любой задачи. Вот несколько популярных вариантов для различных целей:
- Манипуляции с DOM: jQuery, Lodash
- UI-фреймворки: React, Vue.js, Angular
- Запросы к API: Axios, Fetch (встроен в современные браузеры)
- Маршрутизация: React Router, Vue Router
- Управление состоянием: Redux, Vuex, MobX
- Утилиты: Moment.js (работа с датами), uuid (генерация уникальных идентификаторов)
Для первого проекта подключим несколько базовых библиотек:
npm install axios lodash
Теперь давайте создадим простое приложение, которое получает данные с публичного API и отображает их на странице. Откройте файл
src/index.js и добавьте следующий код:
import axios from 'axios';
import _ from 'lodash';
// Функция для получения данных с API
async function fetchUsers() {
try {
const response = await axios.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users');
return response.data;
} catch (error) {
console.error('Error fetching users:', error);
return [];
}
}
// Функция для отображения пользователей на странице
function displayUsers(users) {
const appElement = document.getElementById('app');
// Создаем заголовок
const heading = document.createElement('h1');
heading.textContent = 'Users List';
appElement.appendChild(heading);
// Создаем список пользователей
const usersList = document.createElement('ul');
// Используем Lodash для сортировки пользователей по имени
const sortedUsers = _.sortBy(users, ['name']);
sortedUsers.forEach(user => {
const listItem = document.createElement('li');
listItem.textContent = `${user.name} (${user.email})`;
usersList.appendChild(listItem);
});
appElement.appendChild(usersList);
}
// Инициализация приложения
async function init() {
const users = await fetchUsers();
displayUsers(users);
}
// Запуск приложения при загрузке страницы
document.addEventListener('DOMContentLoaded', init);
Настройка сборки проекта
Современные JavaScript-проекты обычно требуют сборки для объединения файлов, транспиляции современного синтаксиса для поддержки старых браузеров и оптимизации кода. Для небольших проектов можно использовать Parcel, который практически не требует настройки.
Установите Parcel:
npm install parcel-bundler --save-dev
Обновите файл
package.json, добавив скрипты для разработки и сборки:
"scripts": {
"dev": "parcel public/index.html",
"build": "parcel build public/index.html"
}
Теперь нужно немного изменить файл
public/index.html, чтобы Parcel мог корректно собрать проект:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>My First JavaScript Project</title>
</head>
<body>
<div id="app"></div>
<script src="../src/index.js"></script>
</body>
</html>
Запуск проекта
Теперь вы можете запустить свой первый JavaScript-проект:
npm run dev
Parcel запустит локальный сервер разработки и откроет ваше приложение в браузере. Вы должны увидеть список пользователей, полученных с API.
При внесении изменений в код Parcel автоматически пересоберет проект и обновит страницу в браузере, что очень удобно для разработки.
Подготовка к продакшену
Когда ваш проект готов к публикации, используйте команду для создания оптимизированной сборки:
npm run build
Parcel создаст папку
dist с оптимизированными файлами, которые можно разместить на любом статическом хостинге: GitHub Pages, Netlify, Vercel или любом другом.
Этот простой проект демонстрирует основы работы с JavaScript в современной среде разработки: использование npm для управления зависимостями, подключение внешних библиотек, взаимодействие с API и сборка проекта для разработки и продакшена. С этими знаниями вы можете продолжить изучение и создание более сложных приложений. 🚀
Настроенная среда разработки — это фундамент, на котором строится успешный проект. Потратив несколько часов на правильную установку и настройку инструментов, вы сэкономите дни и недели в будущем. Теперь у вас есть все необходимое для JavaScript-разработки: среда выполнения Node.js с менеджером пакетов npm, мощный редактор кода с полезными расширениями, инструменты для поддержания качества кода и базовое понимание процесса создания проектов. Остается только одно — начать писать код и создавать потрясающие приложения. Ваше путешествие в мир JavaScript только начинается!
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