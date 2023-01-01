Создаем интерактивные сайты на JavaScript: руководство для новичков#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке
- Студенты и учащиеся, желающие освоить JavaScript
Люди, интересующиеся современными фреймворками для создания веб-приложений
JavaScript превратился из простого языка для создания всплывающих окон в мощный инструмент, без которого сложно представить современную веб-разработку. Если вы устали от статичных сайтов и хотите добавить интерактивности своим проектам — вы попали по адресу. В этом руководстве я проведу вас через все этапы создания динамичного сайта с использованием JavaScript: от настройки рабочего окружения до внедрения продвинутых фреймворков. Независимо от вашего уровня подготовки, вы сможете создать что-то работающее уже сегодня. 🚀
Подготовка к JavaScript-разработке: инструменты и среда
Прежде чем погрузиться в код, необходимо подготовить рабочее пространство — это фундамент, на котором будет строиться весь процесс разработки. Правильно подобранные инструменты могут значительно ускорить вашу работу и сделать процесс создания сайта более комфортным. 🛠️
Артём Савин, Senior Frontend Developer
Когда я только начинал свой путь в веб-разработке, я совершил классическую ошибку новичка — прыгнул сразу в код, не настроив должным образом среду разработки. В результате я тратил часы на поиск ошибок, которые могли быть легко обнаружены с помощью правильных инструментов. Особенно запомнился случай, когда я неделю не мог понять, почему мой JavaScript не работает в IE11. Оказалось, что я использовал современный синтаксис без транспиляции через Babel. Сейчас я всегда советую новичкам потратить время на правильную настройку окружения — это окупится сторицей в будущем.
Для начала вам понадобится текстовый редактор или интегрированная среда разработки (IDE). На рынке представлено множество вариантов, но я рекомендую обратить внимание на следующие:
|Название
|Тип
|Преимущества
|Недостатки
|Visual Studio Code
|IDE
|Бесплатный, богатая экосистема расширений, встроенный терминал, отладка
|Может потреблять много ресурсов при большом количестве расширений
|WebStorm
|IDE
|Специализирован для JavaScript, мощный рефакторинг, интеграция с инструментами
|Платный, высокие системные требования
|Sublime Text
|Текстовый редактор
|Быстрый, легковесный, настраиваемый
|Меньше функциональности без плагинов, платная лицензия
|Atom
|Текстовый редактор
|Бесплатный, высокая настраиваемость, поддержка Git
|Медленнее других редакторов, разработка прекращена
После выбора редактора необходимо установить Node.js — платформу для выполнения JavaScript вне браузера. Node.js включает в себя npm (Node Package Manager), который позволяет легко устанавливать библиотеки и инструменты. Скачать Node.js можно на официальном сайте.
Следующий шаг — настройка системы контроля версий. Git является стандартом в индустрии и позволяет отслеживать изменения в коде, а также сотрудничать с другими разработчиками. Установите Git и создайте аккаунт на GitHub, GitLab или Bitbucket.
Для тестирования вашего JavaScript-кода вам понадобятся браузеры. Я рекомендую установить как минимум:
- Google Chrome — для разработки (отличные инструменты разработчика)
- Firefox — для кросс-браузерного тестирования
- Microsoft Edge — для проверки совместимости с движком Chromium
Расширения для браузеров также могут быть полезны:
- React/Redux DevTools — если планируете использовать React
- Vue.js devtools — для проектов на Vue.js
- JSON Formatter — для удобного просмотра JSON-ответов от API
Наконец, настройте базовую структуру проекта:
project/
├── index.html
├── css/
│ └── styles.css
├── js/
│ └── main.js
├── assets/
│ ├── images/
│ └── fonts/
└── package.json
Такая структура обеспечит хорошую организацию кода и упростит навигацию по проекту. Теперь вы готовы приступить к непосредственному созданию сайта. 🏗️
Создание структуры сайта: HTML-каркас для JavaScript
HTML — это фундамент любого веб-сайта, и для эффективного использования JavaScript критически важно правильно выстроить HTML-структуру. Хорошо организованный HTML не только упрощает стилизацию с помощью CSS, но и облегчает взаимодействие с элементами страницы через JavaScript. 📝
Начнем с базового шаблона HTML5, который послужит основой для нашего проекта:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый JavaScript проект</title>
<link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>
<body>
<header>
<nav>
<ul>
<li><a href="#" id="home-link">Главная</a></li>
<li><a href="#" id="about-link">О нас</a></li>
<li><a href="#" id="contact-link">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section id="content">
<h1>Добро пожаловать на мой сайт</h1>
<p>Здесь будет размещен основной контент.</p>
<button id="action-button">Нажми меня</button>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой JavaScript Проект</p>
</footer>
<script src="js/main.js"></script>
</body>
</html>
При создании HTML-каркаса для JavaScript важно помнить о следующих принципах:
- Используйте семантические теги:
<header>,
<footer>,
<main>,
<section>и т.д. делают код более понятным и улучшают доступность сайта.
- Добавляйте ID и классы: они служат "хуками" для JavaScript, позволяя легко находить и манипулировать элементами страницы.
- Размещайте скрипты внизу body: это обеспечивает загрузку HTML до выполнения JavaScript, что предотвращает ошибки, связанные с попытками взаимодействия с еще не загруженными элементами.
- Разделяйте структуру и поведение: HTML должен содержать только разметку, а вся логика должна быть вынесена в отдельные JS-файлы.
Следуя этим принципам, вы создадите чистую и понятную структуру, которая упростит дальнейшую работу с JavaScript. Теперь давайте рассмотрим различные способы включения JavaScript в HTML:
|Метод
|Пример
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Внешний файл
|
<script src="script.js"></script>
|Разделение кода, кэширование, чистота
|Дополнительный HTTP-запрос
|Большинства проектов
|Встроенный скрипт
|
<script>alert('Привет!');</script>
|Нет дополнительных запросов
|Смешивает HTML и JavaScript
|Небольших скриптов, демо
|Inline-обработчики
|
<button onclick="handleClick()">
|Простота для начинающих
|Смешивает структуру и поведение
|Простейших прототипов
|Модульные скрипты
|
<script type="module" src="module.js">
|Изоляция кода, ES6 импорты
|Не поддерживается старыми браузерами
|Современных приложений
Для нашего проекта я рекомендую использовать внешние файлы JavaScript с атрибутом "defer", что гарантирует загрузку скриптов после разбора HTML, но до события DOMContentLoaded:
<script src="js/main.js" defer></script>
Теперь, когда мы создали прочный HTML-каркас, можно переходить к написанию JavaScript-кода, который оживит наш сайт и добавит ему интерактивности. 🎯
Добавление JavaScript-функциональности на ваш сайт
Пришло время вдохнуть жизнь в наш HTML-каркас с помощью JavaScript. Именно здесь ваш сайт начинает превращаться из статичной страницы в интерактивное приложение. JavaScript является мощным инструментом, где используется не только фронтенд, но и бэкенд-разработка через Node.js. 💻
Начнем с создания файла
main.js в папке
js нашего проекта. Этот файл будет содержать всю основную логику нашего сайта:
// Дождемся полной загрузки DOM
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
// Получаем ссылку на элементы страницы
const actionButton = document.getElementById('action-button');
const contentSection = document.getElementById('content');
// Добавляем обработчик события для кнопки
actionButton.addEventListener('click', function() {
// Меняем содержимое раздела при клике
const newElement = document.createElement('p');
newElement.textContent = 'Вы нажали на кнопку! JavaScript работает!';
contentSection.appendChild(newElement);
// Меняем стиль кнопки
this.style.backgroundColor = '#4CAF50';
this.style.color = 'white';
});
// Обработка навигации
const navLinks = document.querySelectorAll('nav a');
navLinks.forEach(link => {
link.addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault(); // Отменяем стандартное поведение ссылки
// Удаляем активный класс у всех ссылок
navLinks.forEach(l => l.classList.remove('active'));
// Добавляем активный класс к нажатой ссылке
this.classList.add('active');
// Загружаем соответствующий контент
loadContent(this.id);
});
});
// Функция для загрузки контента в зависимости от выбранной ссылки
function loadContent(linkId) {
let content = '';
switch(linkId) {
case 'home-link':
content = `
<h1>Главная страница</h1>
<p>Добро пожаловать на мой первый JavaScript сайт!</p>
<p>Используйте навигацию для перехода между разделами.</p>
`;
break;
case 'about-link':
content = `
<h1>О нас</h1>
<p>Этот сайт создан в учебных целях для демонстрации возможностей JavaScript.</p>
<p>Здесь вы можете увидеть примеры работы с DOM, обработки событий и многое другое.</p>
`;
break;
case 'contact-link':
content = `
<h1>Контакты</h1>
<p>Свяжитесь с нами через форму ниже:</p>
<form id="contact-form">
<div>
<label for="name">Имя:</label>
<input type="text" id="name" name="name" required>
</div>
<div>
<label for="email">Email:</label>
<input type="email" id="email" name="email" required>
</div>
<div>
<label for="message">Сообщение:</label>
<textarea id="message" name="message" required></textarea>
</div>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
`;
// После загрузки формы добавляем обработчик отправки
setTimeout(() => {
const contactForm = document.getElementById('contact-form');
if (contactForm) {
contactForm.addEventListener('submit', function(e) {
e.preventDefault();
alert('Форма отправлена! В реальном приложении данные были бы отправлены на сервер.');
this.reset();
});
}
}, 100);
break;
default:
content = '<h1>Страница не найдена</h1>';
}
contentSection.innerHTML = content;
}
// Загружаем главную страницу по умолчанию
loadContent('home-link');
document.getElementById('home-link').classList.add('active');
});
Давайте разберем ключевые аспекты этого кода:
- DOMContentLoaded: Мы использовали этот обработчик событий, чтобы убедиться, что наш код выполняется только после того, как DOM полностью загружен.
- Обработка событий: Мы добавили слушателей событий для кнопки и навигационных ссылок, чтобы реагировать на взаимодействие пользователя.
- Динамическое содержимое: С помощью JavaScript мы динамически меняем содержимое страницы без необходимости перезагрузки.
- Форма контактов: Мы создали простую форму с валидацией и обработкой отправки.
Теперь давайте рассмотрим некоторые распространенные сценарии использования JavaScript на веб-сайтах:
- Валидация форм: Проверка правильности введенных пользователем данных перед отправкой на сервер.
- Анимации и визуальные эффекты: Плавные переходы, появление/исчезновение элементов, изменение стилей.
- Асинхронные запросы (AJAX): Получение данных с сервера без перезагрузки страницы.
- Управление состоянием UI: Открытие/закрытие модальных окон, переключение вкладок, изменение видимости элементов.
- Геолокация: Определение местоположения пользователя для персонализированного контента.
Дмитрий Колесников, Frontend Team Lead
Я часто сталкиваюсь с новичками, которые пытаются использовать jQuery в 2023 году, потому что нашли готовые решения в интернете. Однако современный JavaScript предлагает все те же функции нативно, причем с лучшей производительностью. Недавно наша команда получила проект по модернизации старого сайта интернет-магазина. Клиент жаловался на медлительность интерфейса. При анализе кода мы обнаружили множество тяжелых jQuery-плагинов, которые можно было заменить несколькими строками ванильного JavaScript. После рефакторинга сайт стал загружаться на 70% быстрее, а конверсия выросла на 15%. Это отличный пример того, как важно использовать современные подходы вместо устаревших библиотек только потому, что с ними "проще".
Давайте расширим наш пример, добавив асинхронный запрос для получения данных с сервера:
// Добавьте эту функцию в ваш основной код
function fetchData() {
const loadingIndicator = document.createElement('div');
loadingIndicator.textContent = 'Загрузка данных...';
loadingIndicator.id = 'loading';
contentSection.appendChild(loadingIndicator);
// Используем Fetch API для получения данных
fetch('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1')
.then(response => {
if (!response.ok) {
throw new Error('Сетевая ошибка');
}
return response.json();
})
.then(data => {
// Обрабатываем полученные данные
const dataElement = document.createElement('div');
dataElement.innerHTML = `
<h2>${data.title}</h2>
<p>${data.body}</p>
`;
// Удаляем индикатор загрузки
const loadingElement = document.getElementById('loading');
if (loadingElement) {
loadingElement.remove();
}
contentSection.appendChild(dataElement);
})
.catch(error => {
console.error('Ошибка при получении данных:', error);
const errorElement = document.createElement('div');
errorElement.textContent = 'Произошла ошибка при загрузке данных. Пожалуйста, попробуйте позже.';
errorElement.style.color = 'red';
// Удаляем индикатор загрузки
const loadingElement = document.getElementById('loading');
if (loadingElement) {
loadingElement.remove();
}
contentSection.appendChild(errorElement);
});
}
// Добавьте кнопку для вызова этой функции
const dataButton = document.createElement('button');
dataButton.textContent = 'Загрузить данные';
dataButton.id = 'data-button';
dataButton.addEventListener('click', fetchData);
contentSection.appendChild(dataButton);
Этот код демонстрирует, как использовать Fetch API для асинхронного получения данных с сервера, обработки успешных ответов и ошибок, а также обновления UI в зависимости от результата. 🔄
С этими основными навыками вы уже можете создавать интерактивные веб-сайты. В следующем разделе мы углубимся в DOM-манипуляции для создания еще более сложных интерактивных элементов. 🚀
Интерактивные элементы с помощью DOM-манипуляций в JS
DOM (Document Object Model) — это программный интерфейс для HTML и XML документов, который представляет страницу в виде дерева узлов, что позволяет JavaScript взаимодействовать с элементами страницы и изменять их. Мастерство в DOM-манипуляциях — ключевой навык для создания по-настоящему интерактивных веб-приложений. 🌳
Рассмотрим наиболее распространенные методы для работы с DOM:
- Поиск элементов: document.getElementById(), document.querySelector(), document.querySelectorAll()
- Создание элементов: document.createElement(), element.cloneNode()
- Модификация элементов: element.innerHTML, element.textContent, element.setAttribute()
- Управление структурой: parent.appendChild(), parent.insertBefore(), element.remove()
- Работа с классами: element.classList.add(), element.classList.remove(), element.classList.toggle()
Давайте создадим несколько интерактивных элементов, которые демонстрируют мощь DOM-манипуляций:
// Добавьте этот код в ваш main.js
function createInteractiveElements() {
// Очищаем текущее содержимое
contentSection.innerHTML = `
<h1>Интерактивные элементы с DOM-манипуляциями</h1>
<div class="interactive-container">
<div class="tabs">
<div class="tab-buttons">
<button class="tab-btn active" data-tab="tab1">Вкладка 1</button>
<button class="tab-btn" data-tab="tab2">Вкладка 2</button>
<button class="tab-btn" data-tab="tab3">Вкладка 3</button>
</div>
<div class="tab-content">
<div id="tab1" class="tab-pane active">
<h3>Содержимое вкладки 1</h3>
<p>Это содержимое первой вкладки. Вкладки – отличный пример DOM-манипуляций.</p>
</div>
<div id="tab2" class="tab-pane">
<h3>Содержимое вкладки 2</h3>
<p>Это содержимое второй вкладки. Переключение происходит без перезагрузки страницы.</p>
</div>
<div id="tab3" class="tab-pane">
<h3>Содержимое вкладки 3</h3>
<p>Это содержимое третьей вкладки. Попробуйте создать свои собственные вкладки!</p>
</div>
</div>
</div>
<div class="accordion-container">
<h2>Аккордеон</h2>
<div class="accordion">
<div class="accordion-item">
<div class="accordion-header">Раздел 1</div>
<div class="accordion-content">
<p>Содержимое первого раздела аккордеона. Аккордеоны полезны для экономии места.</p>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
<div class="accordion-header">Раздел 2</div>
<div class="accordion-content">
<p>Содержимое второго раздела аккордеона. Можно открывать и закрывать разделы.</p>
</div>
</div>
<div class="accordion-item">
<div class="accordion-header">Раздел 3</div>
<div class="accordion-content">
<p>Содержимое третьего раздела аккордеона. Все это работает благодаря JavaScript!</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="todo-app">
<h2>Список задач</h2>
<div class="todo-container">
<div class="todo-header">
<input type="text" id="todo-input" placeholder="Добавьте новую задачу">
<button id="add-todo">Добавить</button>
</div>
<ul id="todo-list">
<!-- Задачи будут добавляться сюда динамически -->
</ul>
</div>
</div>
</div>
`;
// Инициализируем вкладки
const tabButtons = document.querySelectorAll('.tab-btn');
tabButtons.forEach(button => {
button.addEventListener('click', function() {
// Удаляем активный класс у всех кнопок и контента
document.querySelectorAll('.tab-btn').forEach(btn => btn.classList.remove('active'));
document.querySelectorAll('.tab-pane').forEach(pane => pane.classList.remove('active'));
// Добавляем активный класс к текущей кнопке
this.classList.add('active');
// Показываем соответствующий контент
const tabId = this.getAttribute('data-tab');
document.getElementById(tabId).classList.add('active');
});
});
// Инициализируем аккордеон
const accordionHeaders = document.querySelectorAll('.accordion-header');
accordionHeaders.forEach(header => {
header.addEventListener('click', function() {
// Получаем родительский элемент
const accordionItem = this.parentElement;
// Переключаем активное состояние
accordionItem.classList.toggle('active');
// Получаем контент
const content = this.nextElementSibling;
// Если элемент активен, показываем контент, иначе скрываем
if (accordionItem.classList.contains('active')) {
content.style.maxHeight = content.scrollHeight + 'px';
} else {
content.style.maxHeight = '0';
}
});
});
// Инициализируем список задач
const todoInput = document.getElementById('todo-input');
const addTodoButton = document.getElementById('add-todo');
const todoList = document.getElementById('todo-list');
addTodoButton.addEventListener('click', function() {
const todoText = todoInput.value.trim();
if (todoText !== '') {
addTodoItem(todoText);
todoInput.value = '';
}
});
todoInput.addEventListener('keypress', function(e) {
if (e.key === 'Enter') {
addTodoButton.click();
}
});
function addTodoItem(text) {
const todoItem = document.createElement('li');
todoItem.className = 'todo-item';
const checkbox = document.createElement('input');
checkbox.type = 'checkbox';
checkbox.addEventListener('change', function() {
todoText.style.textDecoration = this.checked ? 'line-through' : 'none';
});
const todoText = document.createElement('span');
todoText.textContent = text;
const deleteButton = document.createElement('button');
deleteButton.textContent = 'Удалить';
deleteButton.className = 'delete-todo';
deleteButton.addEventListener('click', function() {
todoItem.remove();
});
todoItem.appendChild(checkbox);
todoItem.appendChild(todoText);
todoItem.appendChild(deleteButton);
todoList.appendChild(todoItem);
}
// Добавляем CSS для наших интерактивных элементов
const styleElement = document.createElement('style');
styleElement.textContent = `
.interactive-container {
margin: 20px 0;
}
/* Стили для вкладок */
.tabs {
margin-bottom: 30px;
}
.tab-buttons {
display: flex;
border-bottom: 1px solid #ddd;
}
.tab-btn {
padding: 10px 15px;
border: none;
background: none;
cursor: pointer;
}
.tab-btn.active {
border-bottom: 3px solid #4CAF50;
font-weight: bold;
}
.tab-pane {
display: none;
padding: 20px;
border: 1px solid #ddd;
border-top: none;
}
.tab-pane.active {
display: block;
}
/* Стили для аккордеона */
.accordion-container {
margin-bottom: 30px;
}
.accordion-item {
margin-bottom: 5px;
border: 1px solid #ddd;
}
.accordion-header {
padding: 15px;
background-color: #f5f5f5;
cursor: pointer;
font-weight: bold;
}
.accordion-content {
max-height: 0;
overflow: hidden;
transition: max-height 0.3s ease;
}
.accordion-item.active .accordion-header {
background-color: #e0e0e0;
}
.accordion-item.active .accordion-content {
padding: 15px;
border-top: 1px solid #ddd;
}
/* Стили для списка задач */
.todo-app {
margin-bottom: 30px;
}
.todo-container {
border: 1px solid #ddd;
padding: 20px;
}
.todo-header {
display: flex;
margin-bottom: 15px;
}
#todo-input {
flex-grow: 1;
padding: 8px;
border: 1px solid #ddd;
}
#add-todo {
padding: 8px 15px;
background-color: #4CAF50;
color: white;
border: none;
cursor: pointer;
}
#todo-list {
list-style-type: none;
padding: 0;
}
.todo-item {
display: flex;
align-items: center;
padding: 10px;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
.todo-item span {
flex-grow: 1;
margin: 0 10px;
}
.delete-todo {
padding: 5px 10px;
background-color: #f44336;
color: white;
border: none;
cursor: pointer;
}
`;
document.head.appendChild(styleElement);
}
// Добавляем кнопку в навигацию
const interactiveNavLink = document.createElement('li');
interactiveNavLink.innerHTML = '<a href="#" id="interactive-link">Интерактивные элементы</a>';
document.querySelector('nav ul').appendChild(interactiveNavLink);
document.getElementById('interactive-link').addEventListener('click', function(event) {
event.preventDefault();
// Удаляем активный класс у всех ссылок
document.querySelectorAll('nav a').forEach(link => link.classList.remove('active'));
// Добавляем активный класс текущей ссылке
this.classList.add('active');
// Создаем интерактивные элементы
createInteractiveElements();
});
В этом примере мы создали три типа интерактивных элементов:
- Вкладки: Позволяют переключаться между различными блоками контента без перезагрузки страницы.
- Аккордеон: Компактно представляет информацию, раскрывая только выбранные разделы.
- Список задач (Todo List): Демонстрирует создание, чтение и удаление элементов (базовые операции CRUD).
Эти компоненты демонстрируют основные принципы DOM-манипуляций:
- Динамическое изменение стилей (toggle класса active)
- Обработка пользовательского ввода (добавление новых задач)
- Создание и удаление элементов (добавление и удаление задач)
- Делегирование событий (обработка кликов на заголовках аккордеона)
DOM-манипуляции являются фундаментом для создания интерактивных веб-интерфейсов, но для крупных проектов ручное управление DOM может стать сложным и неэффективным. Именно поэтому разработчики часто обращаются к JavaScript-фреймворкам, которые абстрагируют и оптимизируют работу с DOM. В следующем разделе мы рассмотрим, как такие фреймворки могут упростить разработку сложных интерактивных приложений. 🧩
JavaScript-фреймворки для расширения возможностей сайта
По мере роста сложности вашего проекта ручное управление DOM-элементами может стать утомительным и подверженным ошибкам. Здесь на помощь приходят JavaScript-фреймворки и библиотеки, которые упрощают разработку, обеспечивают лучшую организацию кода и повышают производительность. 🚀
Современные JavaScript-фреймворки предлагают мощные инструменты, где используется декларативный подход к построению пользовательских интерфейсов, управлению состоянием и компонентной архитектуре.
Рассмотрим наиболее популярные фреймворки и их особенности:
|Фреймворк
|Особенности
|Порог входа
|Экосистема
|Лучше всего подходит для
|React
|Виртуальный DOM, компонентный подход, JSX
|Средний
|Обширная (Redux, Next.js, React Router)
|Сложные SPA, масштабируемые проекты
|Vue.js
|Прогрессивность, двустороннее связывание, шаблоны
|Низкий
|Хорошая (Vuex, Vue Router, Nuxt.js)
|Быстрое прототипирование, плавный переход от простых к сложным приложениям
|Angular
|Полноценный фреймворк, TypeScript, двустороннее связывание
|Высокий
|Встроенная (RxJS, Angular Material)
|Крупные корпоративные приложения, где важна строгая типизация
|Svelte
|Компиляция во время сборки, минимальный рантайм
|Низкий
|Растущая (SvelteKit)
|Производительные приложения, небольшие команды
Давайте рассмотрим, как можно перенести наш список задач из предыдущего раздела на React:
// App.js
import React, { useState } from 'react';
import './App.css';
function TodoApp() {
const [tasks, setTasks] = useState([]);
const [inputValue, setInputValue] = useState('');
const addTask = () => {
if (inputValue.trim() !== '') {
setTasks([...tasks, { id: Date.now(), text: inputValue, completed: false }]);
setInputValue('');
}
};
const toggleTask = (id) => {
setTasks(
tasks.map(task =>
task.id === id ? { ...task, completed: !task.completed } : task
)
);
};
const deleteTask = (id) => {
setTasks(tasks.filter(task => task.id !== id));
};
return (
<div className="todo-app">
<h2>Список задач</h2>
<div className="todo-container">
<div className="todo-header">
<input
type="text"
value={inputValue}
onChange={(e) => setInputValue(e.target.value)}
onKeyPress={(e) => e.key === 'Enter' && addTask()}
placeholder="Добавьте новую задачу"
/>
<button onClick={addTask}>Добавить</button>
</div>
<ul className="todo-list">
{tasks.map(task => (
<li key={task.id} className="todo-item">
<input
type="checkbox"
checked={task.completed}
onChange={() => toggleTask(task.id)}
/>
<span style={{ textDecoration: task.completed ? 'line-through' : 'none' }}>
{task.text}
</span>
<button onClick={() => deleteTask(task.id)} className="delete-todo">
Удалить
</button>
</li>
))}
</ul>
</div>
</div>
);
}
export default TodoApp;
Обратите внимание, насколько более декларативным стал код с использованием React. Вместо прямых манипуляций с DOM, мы описываем, как должен выглядеть интерфейс в зависимости от состояния приложения.
Аналогично, вот как можно реализовать тот же компонент с использованием Vue.js:
<!-- TodoApp.vue -->
<template>
<div class="todo-app">
<h2>Список задач</h2>
<div class="todo-container">
<div class="todo-header">
<input
type="text"
v-model="newTask"
@keyup.enter="addTask"
placeholder="Добавьте новую задачу"
/>
<button @click="addTask">Добавить</button>
</div>
<ul class="todo-list">
<li v-for="task in tasks" :key="task.id" class="todo-item">
<input
type="checkbox"
v-model="task.completed"
/>
<span :style="{ textDecoration: task.completed ? 'line-through' : 'none' }">
{{ task.text }}
</span>
<button @click="deleteTask(task.id)" class="delete-todo">
Удалить
</button>
</li>
</ul>
</div>
</div>
</template>
<script>
export default {
data() {
return {
tasks: [],
newTask: ''
};
},
methods: {
addTask() {
if (this.newTask.trim() !== '') {
this.tasks.push({
id: Date.now(),
text: this.newTask,
completed: false
});
this.newTask = '';
}
},
deleteTask(id) {
this.tasks = this.tasks.filter(task => task.id !== id);
}
}
};
</script>
При выборе фреймворка для вашего проекта учитывайте следующие факторы:
- Размер и сложность проекта: Для небольших проектов может хватить ванильного JavaScript или легковесного фреймворка.
- Опыт команды: Выбирайте технологию, с которой ваша команда уже знакома или которую легко освоить.
- Производительность: Для приложений, требующих высокой производительности, обратите внимание на Svelte или оптимизированный React с использованием мемоизации.
- Экосистема и поддержка сообщества: Популярные фреймворки имеют больше готовых компонентов и решений распространенных проблем.
- Требования к SEO: Для сайтов, где важна индексация поисковиками, рассмотрите серверный рендеринг (SSR) с Next.js, Nuxt.js или Angular Universal.
Использование фреймворка не только упрощает разработку, но и помогает следовать лучшим практикам. Вот некоторые преимущества:
- Компонентная архитектура: Позволяет разбить интерфейс на независимые, переиспользуемые компоненты.
- Реактивность: Автоматическое обновление UI при изменении данных.
- Управление состоянием: Централизованное хранение и изменение данных приложения (Redux, Vuex, NgRx).
- Роутинг: Создание многостраничных SPA без перезагрузки страницы.
- Тестирование: Фреймворки обычно имеют хорошую поддержку инструментов для тестирования.
Для начала работы с выбранным фреймворком, используйте официальные инструменты для создания проектов:
- React: Create React App или Vite
- Vue.js: Vue CLI или Vite
- Angular: Angular CLI
- Svelte: SvelteKit
Освоение JavaScript-фреймворков откроет перед вами новые горизонты в веб-разработке и позволит создавать сложные, интерактивные приложения с чистой архитектурой и высокой производительностью. 🔥
Итак, мы прошли полный путь от настройки среды разработки до создания интерактивных элементов и знакомства с современными JavaScript-фреймворками. JavaScript давно перестал быть просто языком для добавления простых эффектов на веб-страницы — это мощная технология, лежащая в основе большинства современных веб-приложений. Освоив принципы, изложенные в этом руководстве, вы получили прочный фундамент для дальнейшего роста как веб-разработчик. Самое важное — продолжать практиковаться, создавать собственные проекты и не бояться экспериментировать с новыми технологиями. Именно так формируется тот бесценный опыт, который отличает профессионала от новичка.
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Станислав Плотников
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