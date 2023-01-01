Создание и инициализация массивов в JavaScript: 6 основных способов

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Для кого эта статья:

JavaScript-разработчики, начинающие или со средним уровнем опыта

Студенты и учащиеся, изучающие веб-разработку и программирование

Практикующие программисты, желающие улучшить свои навыки работы с массивами и оптимизацию кода

Массивы – один из краеугольных камней JavaScript, без которых немыслимо создание серьёзных приложений. Независимо от того, разрабатываете ли вы интерактивный интерфейс, анализируете данные или пишете серверную логику – эффективное манипулирование наборами данных критически важно. В этой статье мы рассмотрим шесть фундаментальных способов создания и инициализации массивов, которые должен знать каждый JavaScript-разработчик. От классических литералов до современных методов – этот арсенал техник существенно упростит вашу работу с данными и сделает код более элегантным. 🚀

Что такое массивы в JavaScript и зачем их использовать

Массив в JavaScript представляет собой упорядоченную коллекцию элементов, доступных по индексу. В отличие от массивов в языках с сильной типизацией, JavaScript-массивы – динамические структуры данных, способные хранить элементы разных типов одновременно.

Массивы незаменимы, когда требуется:

Хранить и обрабатывать списки однотипных данных

Итерировать по последовательности элементов

Организовывать данные в структурированном виде

Использовать мощные встроенные методы для трансформации данных

Реализовывать очереди, стеки и другие структуры данных

Особенность JavaScript-массивов в том, что они не ограничены одним типом данных – в одном массиве могут сосуществовать числа, строки, объекты и даже функции.

Алексей Петров, ведущий frontend-разработчик Однажды я получил задачу оптимизировать код для обработки аналитических данных с сотнями тысяч записей. Первая версия использовала объекты для хранения коллекций, и производительность была ужасной. После перехода на типизированные массивы и правильные методы инициализации, мы добились 10-кратного прироста скорости. Особенно эффективным оказалось применение Array.from() в сочетании с функцией маппинга для обработки исходных данных. Это наглядно показало, как выбор правильного способа создания и заполнения массива может кардинально влиять на производительность приложения при работе с большими объемами данных.

Характеристика JavaScript массивы Массивы в языках со строгой типизацией (Java/C++) Типы элементов Могут содержать разные типы данных Обычно ограничены одним типом Размер Динамический, может меняться Фиксированный при создании (кроме векторов/динамических массивов) Доступ O(1) сложность O(1) сложность Внутренняя реализация Объект с числовыми свойствами Непрерывный блок памяти Методы Множество встроенных методов Ограниченный набор встроенных функций

Синтаксис литералов: самый распространённый метод

Литеральный синтаксис, использующий квадратные скобки, является самым популярным и интуитивно понятным способом создания массивов в JavaScript. Он позволяет мгновенно определить массив и его содержимое в одной строке кода.

Основные варианты использования литерального синтаксиса:

Создание пустого массива: const emptyArray = [];

Создание массива с предопределенными значениями: const numbers = [1, 2, 3, 4, 5];

Создание массива с элементами разных типов: const mixed = [1, "строка", true, {key: "value"}, [1, 2]];

Создание разреженного массива (с пропусками): const sparse = [1, , 3]; (содержит undefined на позиции 1)

Литеральный синтаксис превосходно подходит для случаев, когда вы заранее знаете содержимое массива или когда массив небольшой. Он делает код более читабельным и компактным по сравнению с использованием конструктора.

Мария Соколова, технический тимлид При проведении код-ревью в нашей команде я постоянно обращаю внимание на способы создания массивов. Помню случай, когда новый разработчик создавал массив с помощью конструктора: new Array(3, 4, 5) . Код работал, но мы перешли на литеральный синтаксис [3, 4, 5] . Причина? Во-первых, это сделало код более читаемым. Во-вторых, мы избежали неоднозначности конструктора: new Array(5) создаёт массив длиной 5 с пустыми слотами, а не массив с элементом 5! Эта тонкость привела к неявной ошибке в коде, которую было трудно отследить. С тех пор в нашем стайлгайде прямо рекомендуется использовать литеральный синтаксис как основной способ создания массивов с известными значениями.

Литеральный синтаксис также можно комбинировать с операцией расширения (spread operator), появившейся в ES6:

const originalArray = [1, 2, 3]; const newArray = [...originalArray, 4, 5]; // [1, 2, 3, 4, 5]

Это позволяет элегантно комбинировать существующие массивы с новыми элементами.

Конструктор Array() и его применение в разных случаях

Конструктор Array() предлагает альтернативный способ создания массивов, особенно полезный в определённых сценариях. В отличие от литерального синтаксиса, конструктор демонстрирует некоторые нюансы поведения, которые важно понимать. 🧩

Основные варианты использования конструктора:

new Array() – создаёт пустой массив, эквивалентный []

– создаёт пустой массив, эквивалентный new Array(5) – создаёт массив с длиной 5, но без фактических элементов (разреженный массив)

– создаёт массив с длиной 5, но без фактических элементов (разреженный массив) new Array(1, 2, 3) – создаёт массив с элементами 1, 2, 3

– создаёт массив с элементами 1, 2, 3 Array() – вызов без оператора new работает идентично

Ключевое отличие конструктора от литерального синтаксиса проявляется при передаче единственного числового параметра. Рассмотрим пример:

const arr1 = [5]; // массив с одним элементом: 5 const arr2 = new Array(5); // массив с 5 пустыми слотами console.log(arr1.length); // 1 console.log(arr2.length); // 5

Параметры Конструктор Array() Литеральный синтаксис [] Без параметров new Array() → [] [] → [] Одно число n new Array(3) → массив длиной 3 с пустыми слотами [3] → [3] (массив с одним элементом) Несколько значений new Array(1,2,3) → [1,2,3] [1,2,3] → [1,2,3] Производительность Незначительно ниже из-за вызова конструктора Оптимальная Читаемость кода Менее лаконичная Высокая

Конструктор Array() особенно полезен в случаях, когда необходимо создать массив определённой длины, но конкретные значения будут заполняться позже.

Однако стоит учитывать, что создание массива с помощью new Array(n) создаёт разреженный массив (sparse array), который может вести себя неожиданно с некоторыми методами массивов:

const sparse = new Array(3); // Этот map не будет вызван ни для одного элемента! const mapped = sparse.map(x => x + 1); console.log(mapped); // [empty × 3]

Методы Array.of() и Array.from() для создания массивов

Современный JavaScript (ES6+) представил два мощных метода для создания массивов, которые решают специфические задачи: Array.of() и Array.from() . Эти методы значительно расширяют возможности разработчика при работе с различными типами данных. ⚡

Array.of() создаёт новый массив из переданных аргументов, независимо от их типа или количества. Главное его преимущество в том, что он решает проблему неоднозначности конструктора Array() при работе с одним числовым аргументом:

// Сравнение с конструктором const a = new Array(3); // [empty × 3] – массив с 3 пустыми слотами const b = Array.of(3); // [3] – массив с числом 3

Примеры использования Array.of() :

Array.of() → [] (пустой массив)

→ (пустой массив) Array.of(7) → [7] (массив с одним элементом)

→ (массив с одним элементом) Array.of(1, 2, 3) → [1, 2, 3] (массив с несколькими элементами)

→ (массив с несколькими элементами) Array.of('a', null, undefined, {key: 'value'}) → массив с разными типами

Array.from() создаёт новый массив из итерируемого объекта (например, строки, Set, Map) или массивоподобного объекта (имеющего свойство length и индексируемые элементы). Это особенно полезно для преобразования DOM-коллекций, аргументов функции и других нативных структур данных в настоящие массивы.

Примеры использования Array.from() :

Из строки: Array.from('hello') → ['h', 'e', 'l', 'l', 'o']

→ Из Set: Array.from(new Set([1, 2, 2, 3])) → [1, 2, 3] (удаляются дубликаты)

→ (удаляются дубликаты) Из массивоподобного объекта: Array.from({length: 3, 0: 'a', 1: 'b', 2: 'c'}) → ['a', 'b', 'c']

→ С функцией маппинга: Array.from({length: 5}, (_, i) => i * 2) → [0, 2, 4, 6, 8]

→ Из DOM-коллекции: Array.from(document.querySelectorAll('div'))

Array.from() принимает необязательный второй аргумент – функцию преобразования, аналогичную map() , и необязательный третий аргумент, определяющий контекст this для этой функции:

// Получаем квадраты чисел const squares = Array.from([1, 2, 3], x => x * x); // [1, 4, 9] // С использованием контекста this const multiplier = { multiple: 2, multiply(x) { return x * this.multiple; } }; const doubled = Array.from([1, 2, 3], multiplier.multiply, multiplier); // [2, 4, 6]

Эти методы особенно полезны в следующих сценариях:

Array.of() – когда нужен массив с одним числовым элементом

– когда нужен массив с одним числовым элементом Array.from() – для преобразования DOM-коллекций в массивы для использования методов массивов

– для преобразования DOM-коллекций в массивы для использования методов массивов Array.from() – для создания массивов из итерируемых объектов

– для создания массивов из итерируемых объектов Array.from() с функцией маппинга – для создания и одновременного преобразования массивов

Заполнение массивов с помощью Array.fill() и деструктуризации

Создание массива – только первый шаг. Чтобы массив был действительно полезен, его нужно заполнить данными. JavaScript предоставляет несколько элегантных способов инициализации массивов значениями. 🧠

Метод Array.fill() позволяет заполнить все элементы массива одинаковым значением. Этот метод особенно удобен в сочетании с конструктором Array() для создания массивов предопределённой длины с одинаковыми значениями:

// Создание массива из 5 нулей const zeros = new Array(5).fill(0); // [0, 0, 0, 0, 0] // Заполнение части массива const array = [1, 2, 3, 4, 5]; array.fill(0, 2, 4); // [1, 2, 0, 0, 5] – заполняет нулями с индекса 2 до 4 (не включая)

Важно учитывать, что при заполнении массива объектами или массивами, все элементы будут ссылаться на один и тот же объект или массив:

JS Скопировать код const arrayOfArrays = new Array(3).fill([]); arrayOfArrays[0].push(1); console.log(arrayOfArrays); // [[1], [1], [1]] – все три массива изменились!

Для создания массива с независимыми объектами лучше использовать методы Array.from() или map() :

JS Скопировать код // Правильный подход для создания массива независимых объектов const independentArrays = Array.from({length: 3}, () => []); independentArrays[0].push(1); console.log(independentArrays); // [[1], [], []]

Деструктуризация и спред-оператор – мощные инструменты для создания и заполнения массивов:

Создание массива с повторяющимися элементами: Array(3).fill('x') → ['x', 'x', 'x']

→ Копирование с добавлением элементов: const newArr = [...oldArr, 4, 5]

Объединение массивов: const merged = [...arr1, ...arr2]

Создание диапазона чисел: [...Array(5).keys()] → [0, 1, 2, 3, 4]

Комбинируя различные методы, можно создавать сложные структуры данных:

JS Скопировать код // Создание матрицы 3×3, заполненной нулями const matrix = Array.from({length: 3}, () => Array(3).fill(0)); console.log(matrix); // [[0,0,0], [0,0,0], [0,0,0]] // Создание массива объектов с уникальными id const users = Array.from({length: 3}, (_, i) => ({id: i, name: `User ${i}`})); console.log(users); // [{id: 0, name: 'User 0'}, {id: 1, name: 'User 1'}, {id: 2, name: 'User 2'}]

Дополнительный трюк – использование Array(length).fill().map() для создания заполненного массива:

JS Скопировать код // Создание массива чисел от 1 до 5 const numbers = Array(5).fill().map((_, idx) => idx + 1); // [1, 2, 3, 4, 5]

Массивы – фундаментальные строительные блоки JavaScript-приложений, и владение различными способами их создания и инициализации – необходимый навык для эффективного программирования. Выбирайте подходящий метод в зависимости от контекста: литеральный синтаксис для компактности и ясности, конструктор Array() для создания массивов заданной длины, Array.of() для устранения неоднозначностей, Array.from() для преобразования итерируемых объектов, а методы заполнения и деструктуризации для элегантной инициализации данными. Правильное применение этих техник не только делает ваш код более читаемым, но и может значительно повысить его производительность при работе с большими наборами данных.

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