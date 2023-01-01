15 языков программирования по сложности: от Python до Assembly

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Для кого эта статья:

Новички в программировании, выбирающие свой первый язык

Люди, интересующиеся карьерой в IT и желающие узнать о различных языках программирования

Обучающие организации и менторы, которые хотят направить своих студентов в выборе языка программирования Выбор первого языка программирования часто становится ключевым моментом для новичка, определяющим всю дальнейшую карьеру. Мир кода встречает новобранцев разнообразием синтаксисов, парадигм и областей применения — от сравнительно дружелюбного Python до мощного, но требовательного Rust. Рейтинг популярных языков программирования по сложности помогает сориентироваться в этом многообразии, избежать разочарования от непосильной задачи или наоборот — недостатка вызова. Давайте рассмотрим 15 языков через призму их доступности для начинающих программистов и выясним, с чего действительно стоит начать свой путь в IT. 🚀

Хотите избежать мучительных поисков и сразу освоить один из самых востребованных языков? Обучение Python-разработке от Skypro — идеальная отправная точка для новичков. Python не только входит в тройку самых дружелюбных языков нашего рейтинга, но и остаётся лидером по соотношению простоты изучения и карьерных перспектив. На курсе вы пройдёте путь от базового синтаксиса до создания полноценных веб-приложений под руководством практикующих разработчиков, минуя типичные ловушки самообразования.

Как определяется сложность языков программирования

Прежде чем погружаться в рейтинг популярных языков программирования по сложности, необходимо установить критерии, по которым эта сложность оценивается. Субъективное восприятие "сложности" может существенно различаться в зависимости от бэкграунда студента, его целей и даже особенностей мышления.

Для объективной оценки я использую следующие факторы:

Синтаксическая сложность — насколько интуитивно понятен и логичен код, сколько специальных символов и конструкций требуется запомнить

— насколько интуитивно понятен и логичен код, сколько специальных символов и конструкций требуется запомнить Кривая обучения — скорость, с которой новичок может перейти от простых программ к решению практических задач

— скорость, с которой новичок может перейти от простых программ к решению практических задач Парадигмальная чистота — насколько язык следует одной парадигме или смешивает несколько подходов, что может запутать новичка

— насколько язык следует одной парадигме или смешивает несколько подходов, что может запутать новичка Экосистемная зрелость — доступность учебных материалов, сообщества, библиотек и инструментов

— доступность учебных материалов, сообщества, библиотек и инструментов Уровень абстракции — насколько язык абстрагирован от системных деталей (управления памятью, типизации и т.д.)

Также стоит отметить, что сложность изучения не равна сложности мастерства. Некоторые языки легко освоить на начальном уровне, но трудно стать экспертом (Python), в то время как другие имеют высокий порог входа, но затем позволяют быстрее продвигаться (Rust).

Фактор сложности Низкая сложность Средняя сложность Высокая сложность Синтаксическая сложность Минимум специальных символов, читается как псевдокод Умеренное количество конструкций и правил Множество спецсимволов, жесткие правила форматирования Парадигма Одна понятная парадигма Несколько парадигм с очевидным выбором Мультипарадигмальность, требующая концептуального понимания Управление памятью Автоматическое (сборка мусора) Частично автоматизированное Ручное управление Типизация Динамическая, неявная Статическая с выводом типов Строгая статическая с генериками Доступность материалов Множество курсов и учебников Достаточно ресурсов Ограниченные материалы для начинающих

Стоит подчеркнуть, что нет "плохих" или "хороших" языков — есть инструменты, подходящие для определённых задач и этапов профессионального развития. Даже "сложные" языки могут быть освоены новичками при должной мотивации и выборе правильных обучающих ресурсов.

Алексей Корнилов, старший преподаватель программирования

Однажды на мой курс записался студент, который настаивал на изучении C++ в качестве первого языка, несмотря на мои рекомендации начать с Python. "Я хочу сразу учить серьезный язык, не тратя время на игрушки", — говорил он. Через месяц попыток разобраться в управлении памятью, многофайловых проектах и сборке программ, он был на грани отчаяния. Мы перешли на Python, и через две недели он уже создал свой первый работающий проект — парсер для сайта с аналитикой данных. "Теперь я понимаю, о чем вы говорили", — признался он. "Основы программирования одинаковы во всех языках, но некоторые из них позволяют сосредоточиться на логике, а не на технических деталях". Позже он все-таки освоил C++, но уже имея фундамент алгоритмического мышления.

Простые языки для быстрого старта в программировании

В категорию наиболее доступных для новичков попадают языки, минимизирующие сложности синтаксиса и абстрагирующие низкоуровневые детали работы компьютера. Рассмотрим пять лидеров рейтинга популярных языков программирования по сложности, начиная с самого дружелюбного:

1. Python 🐍

Python заслуженно занимает первое место как язык с наименьшим порогом входа. Его преимущества:

Читаемый синтаксис, близкий к естественному языку

Динамическая типизация, освобождающая от необходимости декларировать типы данных

Отступы вместо скобок, принудительно формирующие хороший стиль кода

Богатейшая экосистема библиотек практически для любой задачи

Интерактивный режим для мгновенного экспериментирования

Пример кода, иллюстрирующий простоту Python:

Python Скопировать код # Функция для поиска простых чисел def find_primes(limit): primes = [] for num in range(2, limit + 1): is_prime = True for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1): if num % i == 0: is_prime = False break if is_prime: primes.append(num) return primes # Вызов функции и вывод результата print(find_primes(20)) # [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]

2. JavaScript 📜

JavaScript, несмотря на некоторые нюансы, остаётся одним из самых доступных языков для начинающих:

Мгновенная обратная связь прямо в браузере

Динамическая типизация и гибкость синтаксиса

Фундаментальные концепции, применимые в других языках

Невероятное количество учебных материалов и интерактивных курсов

3. Ruby 💎

Ruby создавался с философией "принципа наименьшего удивления" и фокусом на удовольствии от программирования:

Элегантный, последовательный синтаксис

Всё является объектом, что упрощает понимание концепции ООП

Мощные возможности метапрограммирования (доступные, но не обязательные для новичков)

Дружелюбное сообщество разработчиков

4. HTML/CSS 🎨

Строго говоря, HTML не является языком программирования, а языком разметки, но часто становится первым шагом в мир веб-разработки:

Визуальная обратная связь — сразу видно результат

Простая структура тегов и атрибутов

Отсутствие сложных конструкций вроде циклов или условий

Постепенное углубление по мере необходимости

5. Scratch 🧩

Визуальный язык программирования Scratch, созданный специально для образовательных целей:

Программирование путём соединения визуальных блоков

Немедленный визуальный результат каждого действия

Обучение основным концепциям программирования без синтаксиса

Идеальный переходный мост к текстовым языкам

Эти языки объединяет минимальный когнитивный барьер, из-за чего новички могут сосредоточиться на освоении фундаментальных концепций программирования, а не на борьбе с синтаксисом и системными деталями. Как показывает практика, освоение любого из них занимает от нескольких недель до 2-3 месяцев для достижения базового уровня продуктивности.

Языки средней сложности в рейтинге популярности

Языки средней категории сложности представляют собой золотую середину между доступностью для новичков и мощностью профессиональных инструментов. Они могут стать хорошим выбором для тех, кто уже имеет базовое понимание программирования или готов к более серьезному погружению с самого начала.

Марина Светлова, тимлид образовательных программ

Однажды ко мне обратился клиент – владелец малого бизнеса, которому нужно было автоматизировать работу с данными. Он пытался изучать программирование самостоятельно и начал с C++, что привело к полной фрустрации. После нашей консультации он переключился на TypeScript. "Сначала меня пугала типизация", – рассказывал он через три месяца, – "но именно она помогла мне избежать множества ошибок, которые я даже не замечал раньше". Статическая типизация, которая изначально казалась дополнительной сложностью, превратилась в спасательный круг. Его первое рабочее приложение для бизнеса было написано с меньшим количеством багов, чем у многих новичков, начинавших с "простых" языков. Этот случай показал мне, что средняя сложность языка может быть компенсирована лучшими инструментами для предотвращения ошибок.

6. TypeScript 📊

TypeScript представляет собой надстройку над JavaScript, добавляющую статическую типизацию:

Сохраняет знакомый JavaScript-синтаксис с добавлением типов

Предоставляет лучшую поддержку IDE и автодополнение кода

Позволяет избежать многих распространенных ошибок JavaScript

Повышает читаемость и поддерживаемость кода в больших проектах

TypeScript идеально подходит для тех, кто уже знаком с JavaScript и готов перейти на новый уровень организации кода.

7. Java ☕

Java долгие годы была стандартом для обучения программированию в университетах:

Строго объектно-ориентированный подход

Статическая типизация с выразительной системой типов

Автоматическое управление памятью через сборщик мусора

Кроссплатформенность через виртуальную машину Java

Хотя Java многословнее Python или JavaScript, её строгая структура и правила помогают формировать дисциплинированный подход к программированию.

8. C# 🎮

C# (произносится "си-шарп") от Microsoft представляет собой современный объектно-ориентированный язык:

Синтаксически похож на Java, но с рядом улучшений

Сильная интеграция с экосистемой Microsoft (.NET)

Постепенное знакомство с более сложными концепциями

Отличная поддержка в Visual Studio с интеллектуальными подсказками

C# особенно популярен в разработке игр через Unity и корпоративных приложений, предоставляя хороший баланс между удобством и производительностью.

9. PHP 🌐

PHP остаётся одним из основных языков веб-разработки:

Простое встраивание в HTML-документы

Низкий порог входа для создания динамических веб-страниц

Обширная документация и огромное сообщество

Возможность быстро получить видимый результат

Несмотря на критику со стороны опытных разработчиков, PHP предоставляет прямолинейный путь к бэкенд-разработке.

10. Swift 🍎

Swift, разработанный Apple, предназначен для создания приложений для iOS и macOS:

Современный синтаксис, вдохновленный лучшими аспектами других языков

Сочетание простоты и производительности

Строгая типизация с выводом типов

Продуманные средства предотвращения ошибок

Swift требует более серьезного подхода, чем Python, но вознаграждает разработчиков отличными инструментами и прямым путем к мобильной разработке под Apple.

Язык Сильные стороны для новичка Потенциальные сложности Основные области применения TypeScript Надежность, предсказуемость Понимание системы типов Веб-разработка, Enterprise-приложения Java Структурированность, обширная документация Многословность, формальности Enterprise-приложения, Android, BackEnd C# Современный дизайн, хорошая IDE Зависимость от экосистемы Microsoft Игры (Unity), Windows-приложения PHP Легкий старт в веб-разработке Исторические несоответствия в дизайне Веб-сайты, CMS-системы Swift Современный синтаксис, безопасность Ограниченность экосистемой Apple iOS/macOS приложения

Языки средней сложности требуют большей дисциплины и внимания к деталям, но в то же время предоставляют более мощные инструменты для создания качественного программного обеспечения. Они могут стать отличным вторым языком после освоения основ программирования или первым языком для целеустремленных новичков.

Сложные языки программирования: особенности освоения

Наиболее сложные языки в рейтинге популярных языков программирования по сложности требуют глубокого понимания компьютерных систем, продвинутых концепций и часто предполагают значительную ментальную нагрузку даже для опытных программистов. Однако именно эти языки часто предлагают наибольшую производительность, гибкость или контроль над системой.

11. C++ ⚙️

C++ остается одним из самых мощных и в то же время требовательных языков:

Сложная система типов с множеством нюансов

Ручное управление памятью (хотя современный C++ предлагает смарт-указатели)

Мультипарадигмальность, сочетающая процедурное, объектно-ориентированное и обобщенное программирование

Огромная кодовая база с историческими особенностями

Длительный цикл компиляции и сложные ошибки сборки

Код на C++ требует тщательного внимания к деталям:

cpp Скопировать код // Пример использования шаблонов и умных указателей в C++ #include <iostream> #include <memory> #include <vector> template<typename T> class DataProcessor { private: std::vector<std::unique_ptr<T>> items; public: void add(T* item) { items.push_back(std::unique_ptr<T>(item)); } void process() { for (const auto& item : items) { item->process(); } } }; struct IntProcessor { void process() { std::cout << "Processing int" << std::endl; } }; int main() { DataProcessor<IntProcessor> processor; processor.add(new IntProcessor()); processor.process(); return 0; }

12. Rust 🦀

Rust — современный системный язык, фокусирующийся на безопасности памяти без сборщика мусора:

Строгая статическая типизация с выводом типов

Уникальная система владения (ownership) и заимствования (borrowing)

Отсутствие сборщика мусора при гарантии безопасности памяти

Мощная система типажей (traits) и обобщений

Крутая кривая обучения, особенно для системы владения

13. Haskell λ

Haskell представляет чисто функциональную парадигму:

Функциональное программирование без побочных эффектов

Ленивые вычисления по умолчанию

Мощная система типов с выводом типов

Высокоуровневые абстракции вроде монад

Концептуально отличается от императивных языков

14. C 🔧

C является одним из старейших и фундаментальных языков программирования:

Минимальный набор ключевых слов, но максимальный контроль

Ручное управление памятью без защиты

Отсутствие объектно-ориентированных возможностей

Близость к аппаратному уровню

Потенциальные проблемы безопасности (переполнение буфера и др.)

15. Assembly 💾

Ассемблер — это низкоуровневый язык, напрямую взаимодействующий с архитектурой процессора:

Разный синтаксис для разных архитектур процессоров

Прямая работа с регистрами и памятью

Отсутствие высокоуровневых абстракций

Требует понимания архитектуры компьютера

Максимальная производительность, но минимальное удобство разработки

Эти языки объединяет то, что они требуют значительных предварительных знаний и часто неинтуитивны для новичков. Однако, они предлагают наибольшую производительность, контроль и понимание внутреннего устройства компьютерных систем.

Для новичков в программировании рекомендуется сначала освоить более доступный язык, а затем, при необходимости, перейти к изучению этих более сложных, но мощных инструментов. Такой подход позволит постепенно наращивать сложность и избежать разочарования от столкновения с непреодолимыми препятствиями на раннем этапе. 🧠

С чего начать: выбор языка по целям и возможностям

Выбор первого языка программирования должен основываться не только на его сложности, но и на ваших карьерных целях, личных интересах и типе проектов, которые вы планируете разрабатывать. Рассмотрим рейтинг популярных языков программирования по сложности с учетом различных направлений разработки:

Для веб-разработки 🌐

Фронтенд : JavaScript → TypeScript (постепенный переход)

: JavaScript → TypeScript (постепенный переход) Бэкенд : Python (Django/Flask) → Node.js → PHP → Java/C# (по мере роста сложности)

: Python (Django/Flask) → Node.js → PHP → Java/C# (по мере роста сложности) Полный стек: JavaScript + HTML/CSS → добавить Python или PHP → специализироваться дальше

Для мобильной разработки 📱

iOS : Swift (несмотря на среднюю сложность, лучший выбор для экосистемы Apple)

: Swift (несмотря на среднюю сложность, лучший выбор для экосистемы Apple) Android : Kotlin → Java (Kotlin проще, но полезно знать и Java)

: Kotlin → Java (Kotlin проще, но полезно знать и Java) Кроссплатформенно: JavaScript (React Native) → Dart (Flutter)

Для разработки игр 🎮

Начинающий уровень : Scratch → Python (PyGame) → JavaScript (для браузерных игр)

: Scratch → Python (PyGame) → JavaScript (для браузерных игр) Продвинутый уровень: C# (Unity) → C++ (Unreal Engine)

Для работы с данными 📊

Анализ данных : Python (pandas, NumPy, Matplotlib)

: Python (pandas, NumPy, Matplotlib) Машинное обучение : Python (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn)

: Python (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn) Большие данные: Python → Scala → Java

Для системного программирования ⚙️

Этап обучения : Python (для понимания алгоритмов) → C (для понимания работы с памятью)

: Python (для понимания алгоритмов) → C (для понимания работы с памятью) Профессиональный уровень: C++ → Rust

Помимо области применения, учитывайте и другие факторы:

Время на обучение : Если у вас ограниченное время, начните с Python или JavaScript

: Если у вас ограниченное время, начните с Python или JavaScript Долгосрочные перспективы : Языки вроде Python, JavaScript и Java имеют стабильный спрос на рынке

: Языки вроде Python, JavaScript и Java имеют стабильный спрос на рынке Доступность обучающих ресурсов : Для популярных языков больше бесплатных материалов

: Для популярных языков больше бесплатных материалов Сообщество поддержки: Активные сообщества (например, Python и JavaScript) помогают быстрее решать проблемы

Практические рекомендации для начинающих:

Выбирайте язык, соответствующий вашим интересам — вы с большей вероятностью продолжите обучение, если будете создавать что-то увлекательное для себя Не бойтесь начать с "простого" языка — фундаментальные концепции программирования универсальны Учитывайте доступность ментора или сообщества — возможность задать вопрос критически важна Создавайте реальные проекты с самого начала — практика важнее теории Будьте готовы к изучению нескольких языков в карьере — полиглотизм в программировании ценится

Независимо от выбранного языка, помните: первый язык программирования — это инструмент для изучения мышления программиста, а не конечная цель. Многие разработчики меняют языки несколько раз в течение карьеры, но фундаментальные навыки решения проблем остаются неизменными. 🚀

Выбор первого языка программирования подобен выбору первого музыкального инструмента — важно найти баланс между доступностью обучения и возможностью создавать то, что вам действительно интересно. Python, JavaScript и HTML/CSS остаются лучшими точками входа для большинства новичков благодаря их интуитивному синтаксису и широкой применимости. Однако, определяющим фактором всегда должны быть ваши личные цели и проекты, которые вдохновляют вас продолжать обучение через неизбежные трудности. Помните: сложность языка — это только одно измерение в многомерном пространстве программирования.

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