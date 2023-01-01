15 языков программирования по сложности: от Python до Assembly#Разное
Для кого эта статья:
- Новички в программировании, выбирающие свой первый язык
- Люди, интересующиеся карьерой в IT и желающие узнать о различных языках программирования
Обучающие организации и менторы, которые хотят направить своих студентов в выборе языка программирования
Выбор первого языка программирования часто становится ключевым моментом для новичка, определяющим всю дальнейшую карьеру. Мир кода встречает новобранцев разнообразием синтаксисов, парадигм и областей применения — от сравнительно дружелюбного Python до мощного, но требовательного Rust. Рейтинг популярных языков программирования по сложности помогает сориентироваться в этом многообразии, избежать разочарования от непосильной задачи или наоборот — недостатка вызова. Давайте рассмотрим 15 языков через призму их доступности для начинающих программистов и выясним, с чего действительно стоит начать свой путь в IT. 🚀
Хотите избежать мучительных поисков и сразу освоить один из самых востребованных языков? Обучение Python-разработке от Skypro — идеальная отправная точка для новичков. Python не только входит в тройку самых дружелюбных языков нашего рейтинга, но и остаётся лидером по соотношению простоты изучения и карьерных перспектив. На курсе вы пройдёте путь от базового синтаксиса до создания полноценных веб-приложений под руководством практикующих разработчиков, минуя типичные ловушки самообразования.
Как определяется сложность языков программирования
Прежде чем погружаться в рейтинг популярных языков программирования по сложности, необходимо установить критерии, по которым эта сложность оценивается. Субъективное восприятие "сложности" может существенно различаться в зависимости от бэкграунда студента, его целей и даже особенностей мышления.
Для объективной оценки я использую следующие факторы:
- Синтаксическая сложность — насколько интуитивно понятен и логичен код, сколько специальных символов и конструкций требуется запомнить
- Кривая обучения — скорость, с которой новичок может перейти от простых программ к решению практических задач
- Парадигмальная чистота — насколько язык следует одной парадигме или смешивает несколько подходов, что может запутать новичка
- Экосистемная зрелость — доступность учебных материалов, сообщества, библиотек и инструментов
- Уровень абстракции — насколько язык абстрагирован от системных деталей (управления памятью, типизации и т.д.)
Также стоит отметить, что сложность изучения не равна сложности мастерства. Некоторые языки легко освоить на начальном уровне, но трудно стать экспертом (Python), в то время как другие имеют высокий порог входа, но затем позволяют быстрее продвигаться (Rust).
|Фактор сложности
|Низкая сложность
|Средняя сложность
|Высокая сложность
|Синтаксическая сложность
|Минимум специальных символов, читается как псевдокод
|Умеренное количество конструкций и правил
|Множество спецсимволов, жесткие правила форматирования
|Парадигма
|Одна понятная парадигма
|Несколько парадигм с очевидным выбором
|Мультипарадигмальность, требующая концептуального понимания
|Управление памятью
|Автоматическое (сборка мусора)
|Частично автоматизированное
|Ручное управление
|Типизация
|Динамическая, неявная
|Статическая с выводом типов
|Строгая статическая с генериками
|Доступность материалов
|Множество курсов и учебников
|Достаточно ресурсов
|Ограниченные материалы для начинающих
Стоит подчеркнуть, что нет "плохих" или "хороших" языков — есть инструменты, подходящие для определённых задач и этапов профессионального развития. Даже "сложные" языки могут быть освоены новичками при должной мотивации и выборе правильных обучающих ресурсов.
Алексей Корнилов, старший преподаватель программирования
Однажды на мой курс записался студент, который настаивал на изучении C++ в качестве первого языка, несмотря на мои рекомендации начать с Python. "Я хочу сразу учить серьезный язык, не тратя время на игрушки", — говорил он. Через месяц попыток разобраться в управлении памятью, многофайловых проектах и сборке программ, он был на грани отчаяния. Мы перешли на Python, и через две недели он уже создал свой первый работающий проект — парсер для сайта с аналитикой данных. "Теперь я понимаю, о чем вы говорили", — признался он. "Основы программирования одинаковы во всех языках, но некоторые из них позволяют сосредоточиться на логике, а не на технических деталях". Позже он все-таки освоил C++, но уже имея фундамент алгоритмического мышления.
Простые языки для быстрого старта в программировании
В категорию наиболее доступных для новичков попадают языки, минимизирующие сложности синтаксиса и абстрагирующие низкоуровневые детали работы компьютера. Рассмотрим пять лидеров рейтинга популярных языков программирования по сложности, начиная с самого дружелюбного:
1. Python 🐍
Python заслуженно занимает первое место как язык с наименьшим порогом входа. Его преимущества:
- Читаемый синтаксис, близкий к естественному языку
- Динамическая типизация, освобождающая от необходимости декларировать типы данных
- Отступы вместо скобок, принудительно формирующие хороший стиль кода
- Богатейшая экосистема библиотек практически для любой задачи
- Интерактивный режим для мгновенного экспериментирования
Пример кода, иллюстрирующий простоту Python:
# Функция для поиска простых чисел
def find_primes(limit):
primes = []
for num in range(2, limit + 1):
is_prime = True
for i in range(2, int(num ** 0.5) + 1):
if num % i == 0:
is_prime = False
break
if is_prime:
primes.append(num)
return primes
# Вызов функции и вывод результата
print(find_primes(20)) # [2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19]
2. JavaScript 📜
JavaScript, несмотря на некоторые нюансы, остаётся одним из самых доступных языков для начинающих:
- Мгновенная обратная связь прямо в браузере
- Динамическая типизация и гибкость синтаксиса
- Фундаментальные концепции, применимые в других языках
- Невероятное количество учебных материалов и интерактивных курсов
3. Ruby 💎
Ruby создавался с философией "принципа наименьшего удивления" и фокусом на удовольствии от программирования:
- Элегантный, последовательный синтаксис
- Всё является объектом, что упрощает понимание концепции ООП
- Мощные возможности метапрограммирования (доступные, но не обязательные для новичков)
- Дружелюбное сообщество разработчиков
4. HTML/CSS 🎨
Строго говоря, HTML не является языком программирования, а языком разметки, но часто становится первым шагом в мир веб-разработки:
- Визуальная обратная связь — сразу видно результат
- Простая структура тегов и атрибутов
- Отсутствие сложных конструкций вроде циклов или условий
- Постепенное углубление по мере необходимости
5. Scratch 🧩
Визуальный язык программирования Scratch, созданный специально для образовательных целей:
- Программирование путём соединения визуальных блоков
- Немедленный визуальный результат каждого действия
- Обучение основным концепциям программирования без синтаксиса
- Идеальный переходный мост к текстовым языкам
Эти языки объединяет минимальный когнитивный барьер, из-за чего новички могут сосредоточиться на освоении фундаментальных концепций программирования, а не на борьбе с синтаксисом и системными деталями. Как показывает практика, освоение любого из них занимает от нескольких недель до 2-3 месяцев для достижения базового уровня продуктивности.
Языки средней сложности в рейтинге популярности
Языки средней категории сложности представляют собой золотую середину между доступностью для новичков и мощностью профессиональных инструментов. Они могут стать хорошим выбором для тех, кто уже имеет базовое понимание программирования или готов к более серьезному погружению с самого начала.
Марина Светлова, тимлид образовательных программ
Однажды ко мне обратился клиент – владелец малого бизнеса, которому нужно было автоматизировать работу с данными. Он пытался изучать программирование самостоятельно и начал с C++, что привело к полной фрустрации. После нашей консультации он переключился на TypeScript. "Сначала меня пугала типизация", – рассказывал он через три месяца, – "но именно она помогла мне избежать множества ошибок, которые я даже не замечал раньше". Статическая типизация, которая изначально казалась дополнительной сложностью, превратилась в спасательный круг. Его первое рабочее приложение для бизнеса было написано с меньшим количеством багов, чем у многих новичков, начинавших с "простых" языков. Этот случай показал мне, что средняя сложность языка может быть компенсирована лучшими инструментами для предотвращения ошибок.
6. TypeScript 📊
TypeScript представляет собой надстройку над JavaScript, добавляющую статическую типизацию:
- Сохраняет знакомый JavaScript-синтаксис с добавлением типов
- Предоставляет лучшую поддержку IDE и автодополнение кода
- Позволяет избежать многих распространенных ошибок JavaScript
- Повышает читаемость и поддерживаемость кода в больших проектах
TypeScript идеально подходит для тех, кто уже знаком с JavaScript и готов перейти на новый уровень организации кода.
7. Java ☕
Java долгие годы была стандартом для обучения программированию в университетах:
- Строго объектно-ориентированный подход
- Статическая типизация с выразительной системой типов
- Автоматическое управление памятью через сборщик мусора
- Кроссплатформенность через виртуальную машину Java
Хотя Java многословнее Python или JavaScript, её строгая структура и правила помогают формировать дисциплинированный подход к программированию.
8. C# 🎮
C# (произносится "си-шарп") от Microsoft представляет собой современный объектно-ориентированный язык:
- Синтаксически похож на Java, но с рядом улучшений
- Сильная интеграция с экосистемой Microsoft (.NET)
- Постепенное знакомство с более сложными концепциями
- Отличная поддержка в Visual Studio с интеллектуальными подсказками
C# особенно популярен в разработке игр через Unity и корпоративных приложений, предоставляя хороший баланс между удобством и производительностью.
9. PHP 🌐
PHP остаётся одним из основных языков веб-разработки:
- Простое встраивание в HTML-документы
- Низкий порог входа для создания динамических веб-страниц
- Обширная документация и огромное сообщество
- Возможность быстро получить видимый результат
Несмотря на критику со стороны опытных разработчиков, PHP предоставляет прямолинейный путь к бэкенд-разработке.
10. Swift 🍎
Swift, разработанный Apple, предназначен для создания приложений для iOS и macOS:
- Современный синтаксис, вдохновленный лучшими аспектами других языков
- Сочетание простоты и производительности
- Строгая типизация с выводом типов
- Продуманные средства предотвращения ошибок
Swift требует более серьезного подхода, чем Python, но вознаграждает разработчиков отличными инструментами и прямым путем к мобильной разработке под Apple.
|Язык
|Сильные стороны для новичка
|Потенциальные сложности
|Основные области применения
|TypeScript
|Надежность, предсказуемость
|Понимание системы типов
|Веб-разработка, Enterprise-приложения
|Java
|Структурированность, обширная документация
|Многословность, формальности
|Enterprise-приложения, Android, BackEnd
|C#
|Современный дизайн, хорошая IDE
|Зависимость от экосистемы Microsoft
|Игры (Unity), Windows-приложения
|PHP
|Легкий старт в веб-разработке
|Исторические несоответствия в дизайне
|Веб-сайты, CMS-системы
|Swift
|Современный синтаксис, безопасность
|Ограниченность экосистемой Apple
|iOS/macOS приложения
Языки средней сложности требуют большей дисциплины и внимания к деталям, но в то же время предоставляют более мощные инструменты для создания качественного программного обеспечения. Они могут стать отличным вторым языком после освоения основ программирования или первым языком для целеустремленных новичков.
Сложные языки программирования: особенности освоения
Наиболее сложные языки в рейтинге популярных языков программирования по сложности требуют глубокого понимания компьютерных систем, продвинутых концепций и часто предполагают значительную ментальную нагрузку даже для опытных программистов. Однако именно эти языки часто предлагают наибольшую производительность, гибкость или контроль над системой.
11. C++ ⚙️
C++ остается одним из самых мощных и в то же время требовательных языков:
- Сложная система типов с множеством нюансов
- Ручное управление памятью (хотя современный C++ предлагает смарт-указатели)
- Мультипарадигмальность, сочетающая процедурное, объектно-ориентированное и обобщенное программирование
- Огромная кодовая база с историческими особенностями
- Длительный цикл компиляции и сложные ошибки сборки
Код на C++ требует тщательного внимания к деталям:
// Пример использования шаблонов и умных указателей в C++
#include <iostream>
#include <memory>
#include <vector>
template<typename T>
class DataProcessor {
private:
std::vector<std::unique_ptr<T>> items;
public:
void add(T* item) {
items.push_back(std::unique_ptr<T>(item));
}
void process() {
for (const auto& item : items) {
item->process();
}
}
};
struct IntProcessor {
void process() { std::cout << "Processing int" << std::endl; }
};
int main() {
DataProcessor<IntProcessor> processor;
processor.add(new IntProcessor());
processor.process();
return 0;
}
12. Rust 🦀
Rust — современный системный язык, фокусирующийся на безопасности памяти без сборщика мусора:
- Строгая статическая типизация с выводом типов
- Уникальная система владения (ownership) и заимствования (borrowing)
- Отсутствие сборщика мусора при гарантии безопасности памяти
- Мощная система типажей (traits) и обобщений
- Крутая кривая обучения, особенно для системы владения
13. Haskell λ
Haskell представляет чисто функциональную парадигму:
- Функциональное программирование без побочных эффектов
- Ленивые вычисления по умолчанию
- Мощная система типов с выводом типов
- Высокоуровневые абстракции вроде монад
- Концептуально отличается от императивных языков
14. C 🔧
C является одним из старейших и фундаментальных языков программирования:
- Минимальный набор ключевых слов, но максимальный контроль
- Ручное управление памятью без защиты
- Отсутствие объектно-ориентированных возможностей
- Близость к аппаратному уровню
- Потенциальные проблемы безопасности (переполнение буфера и др.)
15. Assembly 💾
Ассемблер — это низкоуровневый язык, напрямую взаимодействующий с архитектурой процессора:
- Разный синтаксис для разных архитектур процессоров
- Прямая работа с регистрами и памятью
- Отсутствие высокоуровневых абстракций
- Требует понимания архитектуры компьютера
- Максимальная производительность, но минимальное удобство разработки
Эти языки объединяет то, что они требуют значительных предварительных знаний и часто неинтуитивны для новичков. Однако, они предлагают наибольшую производительность, контроль и понимание внутреннего устройства компьютерных систем.
Для новичков в программировании рекомендуется сначала освоить более доступный язык, а затем, при необходимости, перейти к изучению этих более сложных, но мощных инструментов. Такой подход позволит постепенно наращивать сложность и избежать разочарования от столкновения с непреодолимыми препятствиями на раннем этапе. 🧠
С чего начать: выбор языка по целям и возможностям
Выбор первого языка программирования должен основываться не только на его сложности, но и на ваших карьерных целях, личных интересах и типе проектов, которые вы планируете разрабатывать. Рассмотрим рейтинг популярных языков программирования по сложности с учетом различных направлений разработки:
Для веб-разработки 🌐
- Фронтенд: JavaScript → TypeScript (постепенный переход)
- Бэкенд: Python (Django/Flask) → Node.js → PHP → Java/C# (по мере роста сложности)
- Полный стек: JavaScript + HTML/CSS → добавить Python или PHP → специализироваться дальше
Для мобильной разработки 📱
- iOS: Swift (несмотря на среднюю сложность, лучший выбор для экосистемы Apple)
- Android: Kotlin → Java (Kotlin проще, но полезно знать и Java)
- Кроссплатформенно: JavaScript (React Native) → Dart (Flutter)
Для разработки игр 🎮
- Начинающий уровень: Scratch → Python (PyGame) → JavaScript (для браузерных игр)
- Продвинутый уровень: C# (Unity) → C++ (Unreal Engine)
Для работы с данными 📊
- Анализ данных: Python (pandas, NumPy, Matplotlib)
- Машинное обучение: Python (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn)
- Большие данные: Python → Scala → Java
Для системного программирования ⚙️
- Этап обучения: Python (для понимания алгоритмов) → C (для понимания работы с памятью)
- Профессиональный уровень: C++ → Rust
Помимо области применения, учитывайте и другие факторы:
- Время на обучение: Если у вас ограниченное время, начните с Python или JavaScript
- Долгосрочные перспективы: Языки вроде Python, JavaScript и Java имеют стабильный спрос на рынке
- Доступность обучающих ресурсов: Для популярных языков больше бесплатных материалов
- Сообщество поддержки: Активные сообщества (например, Python и JavaScript) помогают быстрее решать проблемы
Практические рекомендации для начинающих:
- Выбирайте язык, соответствующий вашим интересам — вы с большей вероятностью продолжите обучение, если будете создавать что-то увлекательное для себя
- Не бойтесь начать с "простого" языка — фундаментальные концепции программирования универсальны
- Учитывайте доступность ментора или сообщества — возможность задать вопрос критически важна
- Создавайте реальные проекты с самого начала — практика важнее теории
- Будьте готовы к изучению нескольких языков в карьере — полиглотизм в программировании ценится
Независимо от выбранного языка, помните: первый язык программирования — это инструмент для изучения мышления программиста, а не конечная цель. Многие разработчики меняют языки несколько раз в течение карьеры, но фундаментальные навыки решения проблем остаются неизменными. 🚀
Выбор первого языка программирования подобен выбору первого музыкального инструмента — важно найти баланс между доступностью обучения и возможностью создавать то, что вам действительно интересно. Python, JavaScript и HTML/CSS остаются лучшими точками входа для большинства новичков благодаря их интуитивному синтаксису и широкой применимости. Однако, определяющим фактором всегда должны быть ваши личные цели и проекты, которые вдохновляют вас продолжать обучение через неизбежные трудности. Помните: сложность языка — это только одно измерение в многомерном пространстве программирования.
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Владимир Титов
редактор про сервисные сферы