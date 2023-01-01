Языки программирования 90-х: титаны, изменившие мир технологий#Разное
Для кого эта статья:
- Программисты и разработчики ПО, интересующиеся историей языков программирования
- Студенты и начинающие специалисты в области компьютерных наук
Технические специалисты и менеджеры, заинтересованные в эволюции технологий и их влиянии на современные решения
90-е годы — золотой век программирования, когда происходил настоящий технологический бум 💻. Персональные компьютеры ворвались в массы, интернет начал своё триумфальное шествие, а языки программирования стремительно эволюционировали, чтобы соответствовать новым вызовам. C, C++, Java и Perl — не просто строчки кода, а настоящие революционеры, заложившие фундамент для всего, что мы имеем сегодня. Каждый из этих языков решал свои уникальные задачи: от системного программирования до создания первых динамических веб-страниц. Давайте погрузимся в ту эпоху и посмотрим, как эти цифровые титаны изменили мир технологий.
Эра C и C++: революция системного программирования
90-е годы стали периодом расцвета языков C и C++, которые определили подход к разработке системного и прикладного ПО на десятилетия вперёд. Хотя сам C был создан ещё в начале 70-х годов Деннисом Ритчи, именно в 90-е он стал стандартизированным и универсальным инструментом профессиональных разработчиков. В 1989 году вышел ANSI C (C89), а в 1999 — обновлённый C99, значительно расширивший возможности языка.
C++ же, детище Бьёрна Страуструпа, окончательно сформировался как полноценный объектно-ориентированный язык именно в 90-е. После выхода компилятора Borland C++ в 1990 году и первой стандартизации языка в 1998 году (C++98), он стал настоящим флагманом индустрии 🏆.
Андрей Викторов, технический директор проекта по разработке видеокодеков В 1997 году мы разрабатывали видеокодек для программного проекта, который должен был работать на тогдашних Pentium с частотой 133 МГц. Сейчас это звучит смешно, но тогда каждый такт процессора был на счету. Мы выбрали C++ за его производительность, но с объектно-ориентированным подходом. Помню, как я проводил бессонные ночи, оптимизируя алгоритм сжатия изображения, переписывая критические участки кода с использованием ассемблерных вставок для MMX — новой тогда технологии Intel. C++ был единственным языком, который позволял так глубоко контролировать каждый бит памяти и при этом сохранять читаемую структуру кода. Когда мы наконец добились плавного воспроизведения видео в разрешении 640x480 — это казалось настоящим чудом технологии!
Ключевые причины доминирования C и C++ в 90-х:
- Беспрецедентная производительность и близость к аппаратному обеспечению
- Портируемость между различными платформами (относительная для C++)
- Мощные возможности по работе с памятью
- Огромное количество библиотек и фреймворков
- Развитое сообщество программистов и обширная документация
C++ стал настоящим прорывом, объединив эффективность C с концепциями объектно-ориентированного программирования. Его применение в 90-е распространилось на разработку:
- Операционных систем (большая часть Windows написана на C и C++)
- Высокопроизводительных игр (id Software создала легендарный Doom и Quake на C и C++)
- САПР и систем 3D-моделирования
- Компиляторов и инструментов разработки
|Показатель
|C
|C++
|Парадигма
|Процедурное программирование
|Мультипарадигмальный (ООП, процедурный, обобщенное программирование)
|Ключевой стандарт 90-х
|C89, C99
|C++98
|Типичные области применения в 90-е
|Системное ПО, встраиваемые системы, драйверы
|Прикладное ПО, игры, CAD-системы
|Управление памятью
|Ручное
|Ручное + возможность RAII
|Популярные компиляторы 90-х
|GCC, Microsoft C
|Borland C++, Visual C++, GCC
Конец 90-х ознаменовался появлением Стандартной Библиотеки Шаблонов (STL) как части стандарта C++98, что значительно упростило разработку сложных программных систем и заложило фундамент для дальнейшего развития языка в новом тысячелетии.
Java: кроссплатформенность покоряет индустрию ПО
Появление Java в 1995 году, разработанной командой Джеймса Гослинга в Sun Microsystems, произвело настоящую революцию в индустрии программирования. Главный слоган языка — "Write Once, Run Anywhere" (Напиши однажды, запускай везде) — идеально отражал его ключевое преимущество: полную кроссплатформенность благодаря виртуальной машине Java (JVM) 🌐.
Что делало Java столь прорывной для своего времени:
- Портируемость на любую платформу с поддержкой JVM
- Автоматическое управление памятью (сборка мусора)
- Строгая типизация и объектно-ориентированный подход
- Встроенные механизмы безопасности на уровне языка и виртуальной машины
- Многопоточность "из коробки"
К концу 90-х Java стала доминирующей технологией для корпоративной разработки. Выход J2EE (Java 2 Enterprise Edition) в 1999 году закрепил её статус как идеального выбора для создания крупных бизнес-систем. Параллельно развивались J2SE (стандартная редакция) и J2ME (микроредакция для мобильных устройств), что позволило языку охватить практически все сферы программирования.
Михаил Сергеев, архитектор корпоративных систем В 1998 году наш банк принял стратегическое решение перейти от устаревших COBOL-систем к чему-то более современному. После нескольких месяцев оценки различных технологий выбор пал на Java. Я помню, как собирал команду практически с нуля — Java-специалистов тогда было немного, и мы учились вместе с разработкой. Первый релиз новой системы учёта кредитов мы выпустили в конце 1999 года. Были проблемы с производительностью (JVM тогда была не такой оптимизированной), но главное преимущество проявилось, когда банк начал интеграцию с европейскими партнёрами. У них были совершенно другие системы и платформы, но благодаря кроссплатформенности Java интеграция прошла неожиданно гладко. Тогда я понял, что за этой технологией будущее в корпоративной разработке.
К концу 90-х Java экосистема включала впечатляющий набор инструментов и технологий:
- Сервлеты и JSP для веб-разработки
- EJB (Enterprise JavaBeans) для бизнес-логики
- JDBC для работы с базами данных
- RMI для распределенных вычислений
- JavaBeans для компонентного программирования
Особую популярность Java получила благодаря апплетам — небольшим программам, встраиваемым в веб-страницы и расширяющим функциональность браузеров. В то время, когда JavaScript был еще примитивен, Java-апплеты позволяли создавать интерактивный контент невиданной ранее сложности.
|Версия Java
|Год выпуска
|Ключевые нововведения
|Java 1.0
|1996
|Первый публичный релиз, базовые возможности языка
|Java 1.1
|1997
|JavaBeans, JDBC, RMI, внутренние классы
|Java 1.2 (J2SE)
|1998
|Collections Framework, JIT-компиляция, strictfp
|Java 1.3
|2000
|HotSpot JVM, JavaSound, JNDI
|J2EE 1.2
|1999
|Сервлеты, JSP, EJB, корпоративная инфраструктура
Важно отметить, что Java изначально развивалась как открытый стандарт с активным сообществом. Появление JCP (Java Community Process) в 1998 году демократизировало процесс эволюции языка, позволив крупным компаниям и отдельным экспертам влиять на его будущее 🤝.
Perl и мир веб-разработки: язык интернет-эпохи
В то время как C++ и Java стремительно развивались в направлении корпоративной разработки, зарождающийся интернет требовал совсем других инструментов. Именно здесь на сцену выходит Perl — язык, созданный Ларри Уоллом еще в 1987 году, но переживший настоящий ренессанс в 90-е годы благодаря взрывному росту веб-технологий 🌐.
Perl (Practical Extraction and Report Language) предложил разработчикам мощный инструментарий для обработки текста, работы с регулярными выражениями и создания CGI-скриптов — основного способа сделать веб-страницы динамическими в те годы. Выражение "Perl — швейцарский нож веб-программиста" точно отражало суть этого языка.
Ключевые характеристики Perl, обеспечившие его популярность в 90-х:
- Мощная поддержка регулярных выражений, встроенная прямо в синтаксис языка
- Интерпретируемость и кроссплатформенность
- Философия "There's more than one way to do it" (TMTOWTDI)
- Богатая библиотека модулей CPAN (Comprehensive Perl Archive Network)
- Поддержка различных парадигм программирования (процедурной, ООП, функциональной)
- Простота интеграции с C/C++ кодом через XS
В середине 90-х CGI-скрипты на Perl стали стандартом веб-разработки. Практически любой веб-сайт с формами обратной связи, гостевыми книгами, форумами или поиском использовал Perl для обработки данных. Массовое распространение модулей для работы с CGI (в первую очередь, CGI.pm) сделало создание динамических веб-страниц доступным даже начинающим программистам.
Perl внес огромный вклад не только в веб-разработку, но и в области:
- Системного администрирования (автоматизация задач, парсинг логов)
- Биоинформатики (обработка последовательностей ДНК)
- Текстовой аналитики и подготовки отчетов
- Прототипирования сложных систем
Версия Perl 5, вышедшая в 1994 году, стала настоящим прорывом, добавив в язык полноценные возможности объектно-ориентированного программирования, модули и намного более мощную модель ссылок. Именно Perl 5 определил лицо веб-разработки конца 90-х.
С появлением модуля mod_perl, интегрирующего интерпретатор Perl непосредственно в веб-сервер Apache, производительность Perl-приложений существенно выросла, что позволило создавать масштабируемые высоконагруженные веб-сервисы.
К концу 90-х экосистема Perl включала:
- DBI — универсальный интерфейс для работы с базами данных
- Mason и Template Toolkit — системы шаблонов для веб-разработки
- LWP — комплект модулей для работы с HTTP и создания веб-клиентов
- Catalyst — первые шаги к полноценному MVC-фреймворку
Интересно, что Perl стал не только инструментом, но и своеобразной субкультурой со своим сленгом, юмором и философией. JAPH (Just Another Perl Hacker) подписи в коде и Perl-поэзия (код, читающийся как стихотворение) стали отличительными особенностями сообщества 🎭.
Visual Basic и Delphi: расцвет средств быстрой разработки
Если C, C++ и Java представляли собой основу для создания сложных и производительных систем, а Perl царствовал в веб-разработке, то Visual Basic и Delphi заняли чрезвычайно важную нишу средств быстрой разработки приложений (RAD — Rapid Application Development) с графическим интерфейсом. Именно эти инструменты сделали программирование под Windows доступным для массового разработчика 🖥️.
Visual Basic, созданный Microsoft, дебютировал в 1991 году и быстро завоевал популярность благодаря концепции визуального программирования и относительной простоте синтаксиса. К середине 90-х Visual Basic 3.0 и 4.0 стали одними из самых распространенных инструментов создания бизнес-приложений для Windows.
Ключевые преимущества Visual Basic:
- Визуальный конструктор форм с принципом "drag-and-drop"
- Простой в освоении BASIC-подобный синтаксис
- Отличная интеграция с другими продуктами Microsoft
- Поддержка COM-компонентов и технологии ActiveX
- Средства быстрой работы с базами данных (DAO, RDO, ADO)
Настоящей революцией стал выход Visual Basic 5.0 (1997) и Visual Basic 6.0 (1998), которые предложили намного более мощную IDE и возможности по созданию полноценных Windows-приложений. VB6, в частности, стал настолько популярным, что Microsoft поддерживала его на протяжении десятилетий даже после перехода на .NET платформу.
Однако главным конкурентом VB в 90-е был Delphi от Borland — среда разработки на основе языка Object Pascal. Выпущенный в 1995 году, Delphi предложил разработчикам производительность близкую к C++ в сочетании с удобством визуальной разработки уровня Visual Basic.
Особенности Delphi, обеспечившие его успех:
- Высокопроизводительный компилятор Object Pascal
- Революционная двухсторонняя визуальная разработка (IDE автоматически генерировала код при визуальном проектировании и наоборот)
- Компонентная модель VCL (Visual Component Library)
- Мощные средства доступа к базам данных
- Возможность создавать как обычные приложения, так и COM-компоненты
Противостояние Delphi и Visual Basic было одним из самых ярких в индустрии программирования 90-х. Если VB делал ставку на простоту и доступность, то Delphi — на производительность и элегантность объектно-ориентированной архитектуры.
|Характеристика
|Visual Basic 6.0
|Delphi 5.0
|Год выпуска
|1998
|1999
|Базовый язык
|BASIC
|Object Pascal
|Тип компиляции
|P-code / нативный код
|Нативный код
|Производительность
|Средняя
|Высокая
|Объём типичных приложений
|Средний (требовались runtime-библиотеки)
|Минимальный (полностью автономные exe)
|Сложность освоения
|Низкая
|Средняя
Обе среды разработки революционно изменили подход к созданию бизнес-приложений. Если раньше разработка GUI-приложения могла занимать месяцы, то с появлением VB и Delphi счет пошел на дни и недели. Тысячи небольших софтверных компаний по всему миру смогли выйти на рынок именно благодаря этим технологиям.
Важно отметить, что VB и Delphi часто использовались не только для создания конечных продуктов, но и для быстрого прототипирования. Многие разработчики начинали проект в одной из этих сред, а после доказательства концепции переписывали его на C++ для достижения максимальной производительности.
Наследие языков программирования 90-х в современном мире
Языки программирования 90-х годов не просто были продуктом своего времени — они заложили фундаментальные принципы, парадигмы и практики, которые определяют облик разработки программного обеспечения по сей день. Понимание их эволюции помогает осознать корни современных технологических тенденций 🌱.
C и C++ остаются незаменимыми в областях, где критически важны производительность и контроль над ресурсами. Современные стандарты C++11, C++14, C++17 и C++20 значительно модернизировали язык, сохранив при этом его основные преимущества. Сегодня C++ активно используется в:
- Разработке операционных систем и системного ПО
- Игровых движках (Unreal Engine, CryEngine)
- Высокочастотной торговле и финансовых системах
- Системах машинного обучения (TensorFlow написан преимущественно на C++)
- Встраиваемых системах и IoT
Java, пережив множество трансформаций после приобретения Sun Microsystems компанией Oracle, остается одним из самых востребованных языков программирования. Современная Java — это:
- Мощная серверная экосистема (Spring, Jakarta EE)
- Основа для корпоративных информационных систем
- Платформа для разработки Android-приложений
- Решения для Big Data (Hadoop, Spark)
- Микросервисная архитектура (Spring Boot, Micronaut)
Наследие Perl прослеживается во многих современных инструментах. Хотя сам язык уступил позиции Python и Ruby в веб-разработке, его влияние очевидно:
- Регулярные выражения во всех современных языках следуют паттернам, популяризованным Perl
- CPAN стал образцом для репозиториев пакетов других языков (npm, pip, RubyGems)
- Синтаксические конструкции Perl можно найти во многих скриптовых языках
- Perl 6 (переименованный в Raku) продолжает развивать инновационные идеи языка
Хотя классический Visual Basic ушел в историю с появлением .NET, а Delphi уступил позиции более современным средам, их революционный подход к разработке пользовательских интерфейсов заложил основу для:
- Современных фреймворков с визуальными конструкторами (Windows Forms, WPF)
- Декларативных подходов к созданию UI (React, SwiftUI)
- Компонентной архитектуры современных приложений
- RAD-платформ нового поколения (Xamarin, Flutter)
Особенно интересно наблюдать, как идеи языков 90-х возрождаются в новом контексте. Например, Rust сочетает производительность C++ с безопасностью памяти, о которой мечтали программисты 90-х. TypeScript добавляет строгую типизацию в JavaScript, чего так не хватало веб-разработчикам времен Perl. Kotlin предлагает более современную и лаконичную альтернативу Java, сохраняя совместимость с JVM.
Примечательно и то, что многие программисты, начинавшие карьеру в 90-е, сейчас занимают ведущие позиции в индустрии, принося с собой ценный опыт и понимание долгосрочной эволюции технологий. Их влияние на современную разработку трудно переоценить.
Языки программирования 90-х не просто исторические артефакты — их ДНК присутствует во всех современных технологиях. Каждый раз, когда мы пишем класс в Python, используем лямбда-выражение в JavaScript или создаем микросервис на Go, мы опираемся на фундамент, заложенный C++, Java и Perl. Эти языки решали проблемы своего времени так элегантно, что их решения стали неотъемлемой частью программирования. Понимание их истории и эволюции — не просто дань уважения пионерам, но и ключ к осознанию глубинной логики современных инструментов разработки.
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Анна Мельникова
редактор про AI