Языки программирования 90-х: титаны, изменившие мир технологий

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Для кого эта статья:

Программисты и разработчики ПО, интересующиеся историей языков программирования

Студенты и начинающие специалисты в области компьютерных наук

Технические специалисты и менеджеры, заинтересованные в эволюции технологий и их влиянии на современные решения 90-е годы — золотой век программирования, когда происходил настоящий технологический бум 💻. Персональные компьютеры ворвались в массы, интернет начал своё триумфальное шествие, а языки программирования стремительно эволюционировали, чтобы соответствовать новым вызовам. C, C++, Java и Perl — не просто строчки кода, а настоящие революционеры, заложившие фундамент для всего, что мы имеем сегодня. Каждый из этих языков решал свои уникальные задачи: от системного программирования до создания первых динамических веб-страниц. Давайте погрузимся в ту эпоху и посмотрим, как эти цифровые титаны изменили мир технологий.

Эра C и C++: революция системного программирования

90-е годы стали периодом расцвета языков C и C++, которые определили подход к разработке системного и прикладного ПО на десятилетия вперёд. Хотя сам C был создан ещё в начале 70-х годов Деннисом Ритчи, именно в 90-е он стал стандартизированным и универсальным инструментом профессиональных разработчиков. В 1989 году вышел ANSI C (C89), а в 1999 — обновлённый C99, значительно расширивший возможности языка.

C++ же, детище Бьёрна Страуструпа, окончательно сформировался как полноценный объектно-ориентированный язык именно в 90-е. После выхода компилятора Borland C++ в 1990 году и первой стандартизации языка в 1998 году (C++98), он стал настоящим флагманом индустрии 🏆.

Андрей Викторов, технический директор проекта по разработке видеокодеков В 1997 году мы разрабатывали видеокодек для программного проекта, который должен был работать на тогдашних Pentium с частотой 133 МГц. Сейчас это звучит смешно, но тогда каждый такт процессора был на счету. Мы выбрали C++ за его производительность, но с объектно-ориентированным подходом. Помню, как я проводил бессонные ночи, оптимизируя алгоритм сжатия изображения, переписывая критические участки кода с использованием ассемблерных вставок для MMX — новой тогда технологии Intel. C++ был единственным языком, который позволял так глубоко контролировать каждый бит памяти и при этом сохранять читаемую структуру кода. Когда мы наконец добились плавного воспроизведения видео в разрешении 640x480 — это казалось настоящим чудом технологии!

Ключевые причины доминирования C и C++ в 90-х:

Беспрецедентная производительность и близость к аппаратному обеспечению

Портируемость между различными платформами (относительная для C++)

Мощные возможности по работе с памятью

Огромное количество библиотек и фреймворков

Развитое сообщество программистов и обширная документация

C++ стал настоящим прорывом, объединив эффективность C с концепциями объектно-ориентированного программирования. Его применение в 90-е распространилось на разработку:

Операционных систем (большая часть Windows написана на C и C++)

Высокопроизводительных игр (id Software создала легендарный Doom и Quake на C и C++)

САПР и систем 3D-моделирования

Компиляторов и инструментов разработки

Показатель C C++ Парадигма Процедурное программирование Мультипарадигмальный (ООП, процедурный, обобщенное программирование) Ключевой стандарт 90-х C89, C99 C++98 Типичные области применения в 90-е Системное ПО, встраиваемые системы, драйверы Прикладное ПО, игры, CAD-системы Управление памятью Ручное Ручное + возможность RAII Популярные компиляторы 90-х GCC, Microsoft C Borland C++, Visual C++, GCC

Конец 90-х ознаменовался появлением Стандартной Библиотеки Шаблонов (STL) как части стандарта C++98, что значительно упростило разработку сложных программных систем и заложило фундамент для дальнейшего развития языка в новом тысячелетии.

Java: кроссплатформенность покоряет индустрию ПО

Появление Java в 1995 году, разработанной командой Джеймса Гослинга в Sun Microsystems, произвело настоящую революцию в индустрии программирования. Главный слоган языка — "Write Once, Run Anywhere" (Напиши однажды, запускай везде) — идеально отражал его ключевое преимущество: полную кроссплатформенность благодаря виртуальной машине Java (JVM) 🌐.

Что делало Java столь прорывной для своего времени:

Портируемость на любую платформу с поддержкой JVM

Автоматическое управление памятью (сборка мусора)

Строгая типизация и объектно-ориентированный подход

Встроенные механизмы безопасности на уровне языка и виртуальной машины

Многопоточность "из коробки"

К концу 90-х Java стала доминирующей технологией для корпоративной разработки. Выход J2EE (Java 2 Enterprise Edition) в 1999 году закрепил её статус как идеального выбора для создания крупных бизнес-систем. Параллельно развивались J2SE (стандартная редакция) и J2ME (микроредакция для мобильных устройств), что позволило языку охватить практически все сферы программирования.

Михаил Сергеев, архитектор корпоративных систем В 1998 году наш банк принял стратегическое решение перейти от устаревших COBOL-систем к чему-то более современному. После нескольких месяцев оценки различных технологий выбор пал на Java. Я помню, как собирал команду практически с нуля — Java-специалистов тогда было немного, и мы учились вместе с разработкой. Первый релиз новой системы учёта кредитов мы выпустили в конце 1999 года. Были проблемы с производительностью (JVM тогда была не такой оптимизированной), но главное преимущество проявилось, когда банк начал интеграцию с европейскими партнёрами. У них были совершенно другие системы и платформы, но благодаря кроссплатформенности Java интеграция прошла неожиданно гладко. Тогда я понял, что за этой технологией будущее в корпоративной разработке.

К концу 90-х Java экосистема включала впечатляющий набор инструментов и технологий:

Сервлеты и JSP для веб-разработки

EJB (Enterprise JavaBeans) для бизнес-логики

JDBC для работы с базами данных

RMI для распределенных вычислений

JavaBeans для компонентного программирования

Особую популярность Java получила благодаря апплетам — небольшим программам, встраиваемым в веб-страницы и расширяющим функциональность браузеров. В то время, когда JavaScript был еще примитивен, Java-апплеты позволяли создавать интерактивный контент невиданной ранее сложности.

Версия Java Год выпуска Ключевые нововведения Java 1.0 1996 Первый публичный релиз, базовые возможности языка Java 1.1 1997 JavaBeans, JDBC, RMI, внутренние классы Java 1.2 (J2SE) 1998 Collections Framework, JIT-компиляция, strictfp Java 1.3 2000 HotSpot JVM, JavaSound, JNDI J2EE 1.2 1999 Сервлеты, JSP, EJB, корпоративная инфраструктура

Важно отметить, что Java изначально развивалась как открытый стандарт с активным сообществом. Появление JCP (Java Community Process) в 1998 году демократизировало процесс эволюции языка, позволив крупным компаниям и отдельным экспертам влиять на его будущее 🤝.

Perl и мир веб-разработки: язык интернет-эпохи

В то время как C++ и Java стремительно развивались в направлении корпоративной разработки, зарождающийся интернет требовал совсем других инструментов. Именно здесь на сцену выходит Perl — язык, созданный Ларри Уоллом еще в 1987 году, но переживший настоящий ренессанс в 90-е годы благодаря взрывному росту веб-технологий 🌐.

Perl (Practical Extraction and Report Language) предложил разработчикам мощный инструментарий для обработки текста, работы с регулярными выражениями и создания CGI-скриптов — основного способа сделать веб-страницы динамическими в те годы. Выражение "Perl — швейцарский нож веб-программиста" точно отражало суть этого языка.

Ключевые характеристики Perl, обеспечившие его популярность в 90-х:

Мощная поддержка регулярных выражений, встроенная прямо в синтаксис языка

Интерпретируемость и кроссплатформенность

Философия "There's more than one way to do it" (TMTOWTDI)

Богатая библиотека модулей CPAN (Comprehensive Perl Archive Network)

Поддержка различных парадигм программирования (процедурной, ООП, функциональной)

Простота интеграции с C/C++ кодом через XS

В середине 90-х CGI-скрипты на Perl стали стандартом веб-разработки. Практически любой веб-сайт с формами обратной связи, гостевыми книгами, форумами или поиском использовал Perl для обработки данных. Массовое распространение модулей для работы с CGI (в первую очередь, CGI.pm) сделало создание динамических веб-страниц доступным даже начинающим программистам.

Perl внес огромный вклад не только в веб-разработку, но и в области:

Системного администрирования (автоматизация задач, парсинг логов)

Биоинформатики (обработка последовательностей ДНК)

Текстовой аналитики и подготовки отчетов

Прототипирования сложных систем

Версия Perl 5, вышедшая в 1994 году, стала настоящим прорывом, добавив в язык полноценные возможности объектно-ориентированного программирования, модули и намного более мощную модель ссылок. Именно Perl 5 определил лицо веб-разработки конца 90-х.

С появлением модуля mod_perl, интегрирующего интерпретатор Perl непосредственно в веб-сервер Apache, производительность Perl-приложений существенно выросла, что позволило создавать масштабируемые высоконагруженные веб-сервисы.

К концу 90-х экосистема Perl включала:

DBI — универсальный интерфейс для работы с базами данных

Mason и Template Toolkit — системы шаблонов для веб-разработки

LWP — комплект модулей для работы с HTTP и создания веб-клиентов

Catalyst — первые шаги к полноценному MVC-фреймворку

Интересно, что Perl стал не только инструментом, но и своеобразной субкультурой со своим сленгом, юмором и философией. JAPH (Just Another Perl Hacker) подписи в коде и Perl-поэзия (код, читающийся как стихотворение) стали отличительными особенностями сообщества 🎭.

Visual Basic и Delphi: расцвет средств быстрой разработки

Если C, C++ и Java представляли собой основу для создания сложных и производительных систем, а Perl царствовал в веб-разработке, то Visual Basic и Delphi заняли чрезвычайно важную нишу средств быстрой разработки приложений (RAD — Rapid Application Development) с графическим интерфейсом. Именно эти инструменты сделали программирование под Windows доступным для массового разработчика 🖥️.

Visual Basic, созданный Microsoft, дебютировал в 1991 году и быстро завоевал популярность благодаря концепции визуального программирования и относительной простоте синтаксиса. К середине 90-х Visual Basic 3.0 и 4.0 стали одними из самых распространенных инструментов создания бизнес-приложений для Windows.

Ключевые преимущества Visual Basic:

Визуальный конструктор форм с принципом "drag-and-drop"

Простой в освоении BASIC-подобный синтаксис

Отличная интеграция с другими продуктами Microsoft

Поддержка COM-компонентов и технологии ActiveX

Средства быстрой работы с базами данных (DAO, RDO, ADO)

Настоящей революцией стал выход Visual Basic 5.0 (1997) и Visual Basic 6.0 (1998), которые предложили намного более мощную IDE и возможности по созданию полноценных Windows-приложений. VB6, в частности, стал настолько популярным, что Microsoft поддерживала его на протяжении десятилетий даже после перехода на .NET платформу.

Однако главным конкурентом VB в 90-е был Delphi от Borland — среда разработки на основе языка Object Pascal. Выпущенный в 1995 году, Delphi предложил разработчикам производительность близкую к C++ в сочетании с удобством визуальной разработки уровня Visual Basic.

Особенности Delphi, обеспечившие его успех:

Высокопроизводительный компилятор Object Pascal

Революционная двухсторонняя визуальная разработка (IDE автоматически генерировала код при визуальном проектировании и наоборот)

Компонентная модель VCL (Visual Component Library)

Мощные средства доступа к базам данных

Возможность создавать как обычные приложения, так и COM-компоненты

Противостояние Delphi и Visual Basic было одним из самых ярких в индустрии программирования 90-х. Если VB делал ставку на простоту и доступность, то Delphi — на производительность и элегантность объектно-ориентированной архитектуры.

Характеристика Visual Basic 6.0 Delphi 5.0 Год выпуска 1998 1999 Базовый язык BASIC Object Pascal Тип компиляции P-code / нативный код Нативный код Производительность Средняя Высокая Объём типичных приложений Средний (требовались runtime-библиотеки) Минимальный (полностью автономные exe) Сложность освоения Низкая Средняя

Обе среды разработки революционно изменили подход к созданию бизнес-приложений. Если раньше разработка GUI-приложения могла занимать месяцы, то с появлением VB и Delphi счет пошел на дни и недели. Тысячи небольших софтверных компаний по всему миру смогли выйти на рынок именно благодаря этим технологиям.

Важно отметить, что VB и Delphi часто использовались не только для создания конечных продуктов, но и для быстрого прототипирования. Многие разработчики начинали проект в одной из этих сред, а после доказательства концепции переписывали его на C++ для достижения максимальной производительности.

Наследие языков программирования 90-х в современном мире

Языки программирования 90-х годов не просто были продуктом своего времени — они заложили фундаментальные принципы, парадигмы и практики, которые определяют облик разработки программного обеспечения по сей день. Понимание их эволюции помогает осознать корни современных технологических тенденций 🌱.

C и C++ остаются незаменимыми в областях, где критически важны производительность и контроль над ресурсами. Современные стандарты C++11, C++14, C++17 и C++20 значительно модернизировали язык, сохранив при этом его основные преимущества. Сегодня C++ активно используется в:

Разработке операционных систем и системного ПО

Игровых движках (Unreal Engine, CryEngine)

Высокочастотной торговле и финансовых системах

Системах машинного обучения (TensorFlow написан преимущественно на C++)

Встраиваемых системах и IoT

Java, пережив множество трансформаций после приобретения Sun Microsystems компанией Oracle, остается одним из самых востребованных языков программирования. Современная Java — это:

Мощная серверная экосистема (Spring, Jakarta EE)

Основа для корпоративных информационных систем

Платформа для разработки Android-приложений

Решения для Big Data (Hadoop, Spark)

Микросервисная архитектура (Spring Boot, Micronaut)

Наследие Perl прослеживается во многих современных инструментах. Хотя сам язык уступил позиции Python и Ruby в веб-разработке, его влияние очевидно:

Регулярные выражения во всех современных языках следуют паттернам, популяризованным Perl

CPAN стал образцом для репозиториев пакетов других языков (npm, pip, RubyGems)

Синтаксические конструкции Perl можно найти во многих скриптовых языках

Perl 6 (переименованный в Raku) продолжает развивать инновационные идеи языка

Хотя классический Visual Basic ушел в историю с появлением .NET, а Delphi уступил позиции более современным средам, их революционный подход к разработке пользовательских интерфейсов заложил основу для:

Современных фреймворков с визуальными конструкторами (Windows Forms, WPF)

Декларативных подходов к созданию UI (React, SwiftUI)

Компонентной архитектуры современных приложений

RAD-платформ нового поколения (Xamarin, Flutter)

Особенно интересно наблюдать, как идеи языков 90-х возрождаются в новом контексте. Например, Rust сочетает производительность C++ с безопасностью памяти, о которой мечтали программисты 90-х. TypeScript добавляет строгую типизацию в JavaScript, чего так не хватало веб-разработчикам времен Perl. Kotlin предлагает более современную и лаконичную альтернативу Java, сохраняя совместимость с JVM.

Примечательно и то, что многие программисты, начинавшие карьеру в 90-е, сейчас занимают ведущие позиции в индустрии, принося с собой ценный опыт и понимание долгосрочной эволюции технологий. Их влияние на современную разработку трудно переоценить.

Языки программирования 90-х не просто исторические артефакты — их ДНК присутствует во всех современных технологиях. Каждый раз, когда мы пишем класс в Python, используем лямбда-выражение в JavaScript или создаем микросервис на Go, мы опираемся на фундамент, заложенный C++, Java и Perl. Эти языки решали проблемы своего времени так элегантно, что их решения стали неотъемлемой частью программирования. Понимание их истории и эволюции — не просто дань уважения пионерам, но и ключ к осознанию глубинной логики современных инструментов разработки.

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