React Native для начинающих: освоение кроссплатформенной разработки

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Для кого эта статья:

Новички в мобильной разработке, желающие освоить React Native

Студенты и начинающие программисты, ищущие структурированные учебные материалы

Разработчики, уже знакомые с веб-разработкой, которые хотят перейти в мобильную сферу Мир мобильной разработки открывает безграничные возможности, а React Native стал золотым ключом к этой сфере для многих разработчиков. Представьте: вы создаете приложение один раз, но оно работает и на iOS, и на Android — звучит как мечта? React Native делает эту мечту реальностью. 🚀 Если вы всегда хотели разрабатывать мобильные приложения, но теряли мотивацию из-за сложностей изучения нескольких платформ, пора остановить эти мучения. Пошаговый курс React Native для новичков — это билет в увлекательное путешествие по кроссплатформенной разработке, даже если вы только начинаете свой путь в программировании.

React Native для начинающих: с чего начать изучение

Прежде чем погрузиться в React Native, необходимо понимать: это не просто ещё один фреймворк, а целая экосистема для разработки кроссплатформенных приложений. Путь освоения React Native начинается с фундаментальных знаний JavaScript и базового понимания React. Это минимальные требования, без которых дальнейшее обучение окажется значительно затруднено. 📚

Давайте рассмотрим, какие предварительные знания вам потребуются:

Технология Уровень необходимых знаний Где освоить JavaScript Средний (ES6+) MDN, Codecademy, FreeCodeCamp React Базовый Официальная документация React, React курсы CSS/Стилизация Базовый W3Schools, CSS-Tricks Git Базовый Git-scm, GitHub Learning Lab

Александр Петров, Lead React Native Developer

Я помню свой первый день изучения React Native. Имея опыт в веб-разработке, я самоуверенно думал: "Это же просто React для мобильных, как сложно это может быть?". Установил все необходимые инструменты, запустил первое приложение... и провёл следующие три часа, пытаясь понять, почему мои стили CSS не работают как ожидалось. Оказывается, хотя React Native использует синтаксис, похожий на CSS, он работает фундаментально иначе — Flexbox здесь является основой, а не дополнительной опцией. Это был важный урок: несмотря на знакомые названия и синтаксис, мобильная разработка имеет свою специфику. С тех пор я составил собственный план обучения: сначала освоить JavaScript ES6, затем глубоко понять React, и только потом браться за React Native.

React Native курс для начинающих должен начинаться с понимания архитектуры и принципов работы технологии. В отличие от гибридных фреймворков, React Native не использует WebView — вместо этого он переводит ваш JavaScript-код в нативные компоненты целевой платформы.

Вот рекомендуемый план изучения React Native:

Освойте основы JavaScript (ES6+). Особенно важны: стрелочные функции, деструктуризация, промисы, async/await. Изучите базовые концепции React. Сфокусируйтесь на компонентах, состоянии, пропсах и жизненном цикле. Познакомьтесь с документацией React Native. Официальная документация — неоценимый ресурс. Пройдите практический курс. Выберите структурированный курс с практическими заданиями. Создайте личный проект. Применение знаний на практике закрепит материал.

Дополнительным преимуществом станет изучение системы управления состоянием, такой как Redux или Context API, особенно для более сложных приложений с множественными экранами и функциями.

Установка и настройка React Native на вашем компьютере

Правильная настройка среды разработки — критический шаг, который может либо упростить вашу работу с React Native, либо превратить её в постоянную борьбу с техническими проблемами. Существует два основных подхода к разработке: использование Expo CLI (более простой вариант для новичков) или React Native CLI (больше возможностей, но сложнее в настройке). 🛠️

Мария Соколова, Mobile Dev Instructor

Недавно я проводила интенсив по React Native для группы из 15 начинающих разработчиков. Первым заданием была установка среды разработки. К моему удивлению, у 80% участников возникли проблемы при настройке React Native CLI, особенно у пользователей Windows. Сложности с Android Studio, JDK и переменными среды превратили простую задачу в многочасовое испытание. На следующий день мы переключились на Expo. Разница была ошеломляющей: в течение 30 минут все участники имели работающую среду разработки и могли запускать тестовое приложение на своих устройствах. Это убедило меня, что для новичков Expo — лучший выбор для первых шагов. Когда они освоят основы и столкнутся с ограничениями Expo, переход на "голый" React Native будет более обоснованным и менее болезненным.

Давайте разберем пошаговую установку с использованием Expo, как наиболее дружелюбного варианта для начинающих.

Установите Node.js и npm. Посетите nodejs.org и скачайте LTS-версию. Установите Expo CLI: В терминале выполните npm install -g expo-cli Создайте новый проект: Выполните expo init МоеПервоеПриложение Выберите шаблон: Для начинающих рекомендуется "blank" (пустой шаблон) Перейдите в каталог проекта: cd МоеПервоеПриложение Запустите проект: expo start

После запуска откроется вкладка в браузере с QR-кодом. Установите приложение Expo Go на ваш смартфон и отсканируйте QR-код для запуска вашего приложения на реальном устройстве.

Для более продвинутого подхода с React Native CLI процесс сложнее и включает установку дополнительных зависимостей, таких как Android Studio, Xcode (для Mac), JDK и настройку переменных среды.

Параметр сравнения Expo CLI React Native CLI Скорость начала разработки Быстрая (минуты) Медленная (часы) Сложность настройки Низкая Высокая Доступ к нативному коду Ограниченный Полный Размер приложения Больше (включает Expo SDK) Меньше Рекомендация для новичков Рекомендуется Не рекомендуется на начальном этапе

Выбор между Expo и React Native CLI зависит от ваших целей. Если вы только начинаете изучать React Native и хотите быстро увидеть результаты своей работы — выбирайте Expo. Если вам нужен полный доступ к нативному коду и больше возможностей для кастомизации — выбирайте React Native CLI.

Основы разработки мобильных приложений на React Native

Освоив установку и базовую настройку, пора погрузиться в фундаментальные концепции React Native. Понимание этих основ критически важно для эффективной разработки мобильных приложений, независимо от их сложности. 🧠

React Native, в отличие от обычного React, работает с нативными компонентами вместо DOM-элементов. Это означает, что вместо <div> , <span> или <input> вы будете использовать <View> , <Text> и <TextInput> . Освоение этих базовых компонентов — первый шаг к мастерству в React Native.

Ключевые компоненты, с которыми вам предстоит работать:

View — базовый контейнер, аналог <div> в веб-разработке

— базовый контейнер, аналог в веб-разработке Text — компонент для отображения текста

— компонент для отображения текста Image — для работы с изображениями

— для работы с изображениями TextInput — для создания текстовых полей ввода

— для создания текстовых полей ввода ScrollView — для создания прокручиваемых контейнеров

— для создания прокручиваемых контейнеров FlatList и SectionList — оптимизированные списки для больших наборов данных

и — оптимизированные списки для больших наборов данных TouchableOpacity и Button — для создания кнопок и касаемых элементов

Важно понимать, что React Native использует специфический подход к стилизации компонентов. Вместо CSS здесь применяются JavaScript-объекты стилей и система StyleSheet:

JS Скопировать код const styles = StyleSheet.create({ container: { flex: 1, justifyContent: 'center', alignItems: 'center', backgroundColor: '#F5FCFF', }, welcome: { fontSize: 20, textAlign: 'center', margin: 10, } });

Эти стили затем применяются к компонентам через prop style :

JS Скопировать код <View style={styles.container}> <Text style={styles.welcome}>Привет, React Native!</Text> </View>

Еще одна ключевая особенность React Native — система компоновки

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