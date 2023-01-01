React для начинающих: пошаговое руководство по созданию UI#Веб-разработка #React #UI/UX
Для кого эта статья:
- Новички в области программирования и веб-разработки
- Специалисты, желающие изучить React для повышения квалификации и трудоустройства
Студенты и начинающие разработчики, заинтересованные в создании современных веб-приложений
Фронтенд-разработка без React в 2023 году — как смартфон без интернета: можно пользоваться, но зачем? Эта JavaScript-библиотека давно перестала быть просто "модным инструментом" и превратилась в стандарт индустрии. Вы наверняка видели десятки вакансий, где React указан как обязательное требование. Возможно, даже пробовали открыть документацию, но остановились, не понимая с чего начать. Отбросьте сомнения — вместе пройдём путь от установки Node.js до создания первого интерактивного приложения! 🚀
Что такое React JS и почему его стоит изучать
React JS — это открытая JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, разработанная для решения одной конкретной задачи: построение сложных интерактивных UI с минимальными усилиями. В отличие от фреймворков, React не навязывает жёсткую структуру приложения, а предоставляет гибкий инструментарий для компонентного подхода.
Популярность React легко объяснить цифрами. Согласно исследованию Stack Overflow 2022 года, React занимает первое место среди всех веб-фреймворков и библиотек с показателем 40.14% разработчиков, использующих его для создания веб-приложений. Для сравнения, Angular используют 22.96%, а Vue.js — 18.97%.
|Преимущество
|Описание
|Влияние на разработку
|Виртуальный DOM
|Оптимизирует обновление UI через промежуточный слой
|Ускоряет рендеринг на 60-70% по сравнению с прямой манипуляцией DOM
|Компонентный подход
|Разделение интерфейса на независимые переиспользуемые блоки
|Сокращает время разработки до 40% на больших проектах
|Однонаправленный поток данных
|Изменение данных происходит в предсказуемом порядке
|Снижает количество ошибок на 30-50% в сравнении с двусторонней привязкой
|JSX
|Синтаксическое расширение JavaScript для описания UI
|Уменьшает объем кода на 25-35% по сравнению с чистым JS
Сергей Петров, Senior Frontend Developer
Три года назад мой команде поручили переписать корпоративный портал компании. Старая версия на jQuery превратилась в неподдерживаемый монолит. После двух недель исследований мы выбрали React, хотя никто из нас с ним не работал.
Первые две недели были болезненными — компоненты, хуки и JSX казались инопланетным языком. Я потратил выходные на создание простого todo-приложения по туториалам. Это стало переломным моментом! Когда мы начали разбивать интерфейс на компоненты, скорость разработки выросла в разы.
Через 6 месяцев мы запустили новый портал, который работал в 4 раза быстрее предыдущего. Но главное — к нему можно было легко добавлять новые модули. Теперь я не представляю свою работу без React и рекомендую его как первый фреймворк для изучения.
React не просто популярен — он формирует экосистему. Освоив его, вы получаете доступ к огромному комьюнити, тысячам готовых решений и инструментов, включая React Native для мобильной разработки и Next.js для серверного рендеринга.
Если говорить о рынке труда, то знание React многократно увеличивает ваши шансы на трудоустройство. По данным аналитиков HH.ru, в 2022 году более 78% вакансий frontend-разработчиков содержали требование владения React JS, а средняя зарплата React-разработчика на 15-25% выше специалиста того же уровня без этого навыка.
Подготовка к работе с React: необходимые инструменты
Прежде чем погрузиться в мир React, необходимо подготовить рабочее окружение. Хорошая новость: для старта вам понадобится минимальный набор инструментов. 🛠️
Базовые требования для комфортной работы с React:
- Node.js и npm – необходимы для установки пакетов и запуска сборки
- Текстовый редактор – Visual Studio Code предоставляет лучшую поддержку экосистемы React
- Git – система контроля версий для сохранения изменений
- Браузер – Chrome или Firefox с установленными инструментами разработчика
- React Developer Tools – расширение для браузера, позволяющее инспектировать компоненты
Установка Node.js и npm — это первый шаг. Посетите официальный сайт nodejs.org и скачайте LTS (Long Term Support) версию для вашей операционной системы. После установки проверьте версии, открыв командную строку:
node -v
npm -v
Вы должны увидеть номера версий, например, v16.13.0 и 8.1.0 соответственно. Если команды не распознаются, возможно, требуется перезагрузка компьютера или проверка переменных среды.
Следующий шаг — выбор текстового редактора. Visual Studio Code — оптимальный вариант благодаря широкому набору расширений для React. Установите следующие плагины для повышения продуктивности:
- ESLint — поможет находить и исправлять проблемы в коде
- Prettier — автоматическое форматирование кода
- ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets — шаблоны компонентов
- Auto Import — автоматический импорт зависимостей
- Path Intellisense — автодополнение путей файлов
После настройки редактора установите расширение React Developer Tools для вашего браузера. Это незаменимый инструмент, который позволяет исследовать дерево React-компонентов, просматривать и редактировать пропсы и состояние компонентов в реальном времени.
|Подход к установке
|Преимущества
|Недостатки
|Рекомендуется для
|Create React App (CRA)
|Простая настройка, минимум конфигурации
|Ограниченная гибкость, избыточные зависимости
|Новичков, небольших проектов
|Vite
|Высокая скорость сборки, современный подход
|Менее стабильная экосистема плагинов
|Средних и опытных разработчиков
|Next.js
|SSR, оптимизация SEO, готовая маршрутизация
|Более высокий порог входа, специфичные концепции
|Продакшн-приложений с SEO-требованиями
|Ручная настройка Webpack
|Полный контроль над конфигурацией
|Трудоёмкость, высокий порог входа
|Опытных разработчиков, специфичных проектов
Для начинающих рекомендуется использовать Create React App — инструмент, который настраивает окружение одной командой. Позднее вы сможете перейти к более гибким решениям, таким как Vite или Next.js, которые предлагают улучшенную производительность и дополнительные возможности.
Основные концепции React: компоненты, пропсы и состояния
Чтобы эффективно использовать React, необходимо понять три фундаментальных концепции: компоненты, пропсы и состояния. Эти элементы составляют основу любого React-приложения и определяют подход к созданию пользовательских интерфейсов. 🧩
Компоненты — строительные блоки React-приложений. Представьте себе конструктор LEGO: отдельные детали соединяются, образуя сложные структуры. В React компоненты работают аналогично — они инкапсулируют HTML, CSS и JavaScript в переиспользуемые независимые модули.
Существует два типа компонентов:
- Функциональные компоненты — JavaScript-функции, возвращающие JSX
- Классовые компоненты — классы, расширяющие React.Component с методом render()
Современный подход рекомендует использовать функциональные компоненты с хуками вместо классовых. Вот пример простого функционального компонента:
function Greeting() {
return <h1>Привет, React-разработчик!</h1>;
}
Пропсы (props) — механизм передачи данных от родительского компонента к дочернему. Это односторонний поток данных, который обеспечивает изоляцию компонентов и предсказуемость их поведения. Пропсы доступны только для чтения и не могут быть изменены внутри компонента.
function Greeting(props) {
return <h1>Привет, {props.name}!</h1>;
}
// Использование компонента с передачей пропса
<Greeting name="Алексей" />
Состояние (state) — внутренние данные компонента, которые могут изменяться в результате пользовательских действий или других событий. Когда состояние компонента изменяется, React автоматически перерисовывает компонент, отражая новое состояние в пользовательском интерфейсе.
В функциональных компонентах состояние управляется с помощью хука useState:
import { useState } from 'react';
function Counter() {
const [count, setCount] = useState(0);
return (
<div>
<p>Вы нажали {count} раз</p>
<button onClick={() => setCount(count + 1)}>
Увеличить
</button>
</div>
);
}
Взаимодействие этих трёх концепций формирует мощный паттерн разработки. Компоненты определяют структуру UI, пропсы обеспечивают конфигурацию и передачу данных, а состояние контролирует динамические аспекты интерфейса.
Важно понимать разницу между пропсами и состоянием:
- Пропсы передаются компоненту извне и не могут быть изменены внутри него
- Состояние инициализируется и управляется внутри компонента
- Изменение пропсов происходит только в родительском компоненте
- Изменение состояния происходит через специальные функции-сеттеры
- Изменение и пропсов, и состояния вызывает перерисовку компонента
Жизненный цикл компонентов в современном React управляется с помощью хуков. Наиболее часто используемые хуки, кроме useState:
- useEffect — выполнение побочных эффектов (запросы к API, подписки на события)
- useContext — доступ к контексту без вложенных компонентов-потребителей
- useReducer — управление более сложным состоянием с логикой обновления
- useCallback — мемоизация функций для предотвращения ненужных перерисовок
- useMemo — мемоизация значений для оптимизации вычислений
Освоение этих концепций открывает путь к созданию сложных и эффективных пользовательских интерфейсов в React.
Создание первого React-приложения пошагово
Теория — хорошо, но практика — лучше. Создадим простое React-приложение с нуля, чтобы закрепить полученные знания. Я разобью процесс на понятные шаги, следуя которым вы получите работающее приложение. 💻
Нашим проектом станет простое приложение "Список задач" (Todo List), которое позволит добавлять, отмечать выполненными и удалять задачи.
Шаг 1: Создание проекта с помощью Create React App
Откройте командную строку и выполните следующие команды:
npx create-react-app my-todo-app
cd my-todo-app
npm start
После выполнения этих команд в браузере автоматически откроется страница с заготовкой React-приложения по адресу http://localhost:3000. Поздравляю, ваше первое приложение запущено! 🎉
Шаг 2: Очистка шаблонного проекта
Откройте проект в редакторе кода и очистите содержимое файла src/App.js:
import React from 'react';
import './App.css';
function App() {
return (
<div className="App">
<h1>Мой список задач</h1>
</div>
);
}
export default App;
Также упростите файл src/App.css, оставив только базовые стили.
Шаг 3: Создание компонентов приложения
Создадим необходимые компоненты. Сначала создайте папку src/components, а затем добавьте в неё следующие файлы:
- TodoForm.js — форма для добавления новых задач:
import React, { useState } from 'react';
function TodoForm({ addTodo }) {
const [value, setValue] = useState('');
const handleSubmit = (e) => {
e.preventDefault();
if (!value.trim()) return;
addTodo(value);
setValue('');
};
return (
<form onSubmit={handleSubmit}>
<input
type="text"
className="input"
value={value}
onChange={(e) => setValue(e.target.value)}
placeholder="Добавить новую задачу..."
/>
<button type="submit">Добавить</button>
</form>
);
}
export default TodoForm;
- TodoItem.js — компонент для отображения отдельной задачи:
import React from 'react';
function TodoItem({ todo, index, toggleTodo, removeTodo }) {
return (
<div className="todo-item">
<span
style={{ textDecoration: todo.isCompleted ? 'line-through' : '' }}
onClick={() => toggleTodo(index)}
>
{todo.text}
</span>
<button onClick={() => removeTodo(index)}>Удалить</button>
</div>
);
}
export default TodoItem;
Шаг 4: Обновление главного компонента App.js
Теперь соберём всё вместе в главном компоненте:
import React, { useState } from 'react';
import './App.css';
import TodoForm from './components/TodoForm';
import TodoItem from './components/TodoItem';
function App() {
const [todos, setTodos] = useState([]);
const addTodo = (text) => {
const newTodos = [...todos, { text, isCompleted: false }];
setTodos(newTodos);
};
const toggleTodo = (index) => {
const newTodos = [...todos];
newTodos[index].isCompleted = !newTodos[index].isCompleted;
setTodos(newTodos);
};
const removeTodo = (index) => {
const newTodos = [...todos];
newTodos.splice(index, 1);
setTodos(newTodos);
};
return (
<div className="App">
<h1>Мой список задач</h1>
<TodoForm addTodo={addTodo} />
<div className="todo-list">
{todos.map((todo, index) => (
<TodoItem
key={index}
index={index}
todo={todo}
toggleTodo={toggleTodo}
removeTodo={removeTodo}
/>
))}
</div>
<div className="todo-stats">
<p>Всего задач: {todos.length}</p>
<p>Выполнено: {todos.filter(todo => todo.isCompleted).length}</p>
</div>
</div>
);
}
export default App;
Шаг 5: Добавление стилей
Обновите файл src/App.css, добавив стили для компонентов:
.App {
max-width: 500px;
margin: 0 auto;
padding: 20px;
}
h1 {
text-align: center;
color: #333;
}
form {
display: flex;
margin-bottom: 20px;
}
input {
flex-grow: 1;
padding: 10px;
border: 1px solid #ddd;
border-radius: 4px 0 0 4px;
}
button {
padding: 10px 15px;
background: #4caf50;
color: white;
border: none;
border-radius: 0 4px 4px 0;
cursor: pointer;
}
.todo-item {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: center;
padding: 10px;
margin-bottom: 10px;
background: #f9f9f9;
border-radius: 4px;
}
.todo-item span {
cursor: pointer;
}
.todo-item button {
background: #f44336;
border-radius: 4px;
}
.todo-stats {
margin-top: 20px;
text-align: right;
color: #666;
}
Анна Ковалёва, Frontend-тренер
В прошлом году я проводила интенсив по React для группы из 15 студентов. Среди них был Михаил — опытный программист на PHP, который скептически относился к JavaScript-фреймворкам.
"Зачем мне React, если я могу сделать то же самое на jQuery?" — спрашивал он в начале курса.
Мы начали с создания простого todo-приложения, подобного тому, что описано выше. Когда дошло до управления состоянием, Михаил попытался реализовать добавление элементов "по-своему" — с прямой манипуляцией DOM. Приложение работало, но код стал запутанным уже после добавления функционала редактирования.
На третьем занятии я предложила ему переписать решение, используя компонентный подход и хуки useState. Результат его поразил — код сократился втрое, а логика стала прозрачной.
"Теперь я понимаю, почему все используют React," — признался Михаил в конце курса. — "Это не просто модный инструмент, а действительно элегантное решение проблем, с которыми я боролся годами."
Этот случай показывает, насколько важно пройти путь создания хотя бы простого приложения, чтобы по-настоящему оценить преимущества React.
Запустите приложение командой npm start, если оно ещё не запущено. Теперь у вас есть полностью функциональное приложение для управления списком задач с возможностью добавления, отметки о выполнении и удаления задач!
Чтобы развивать этот проект дальше, вы можете добавить:
- Сохранение задач в localStorage для персистентности данных
- Фильтрацию задач (все/активные/выполненные)
- Возможность редактирования существующих задач
- Категоризацию задач
- Установку приоритетов
Этот простой проект демонстрирует основные принципы работы с React: компоненты, пропсы, состояние и обработку событий. С этими знаниями вы можете двигаться дальше к созданию более сложных приложений. 🚀
Ресурсы и практические задания для освоения React JS
Чтобы полноценно освоить React, недостаточно просто прочитать руководство или создать одно приложение. Нужна систематическая практика и постоянное углубление знаний. В этом разделе я собрал лучшие ресурсы и практические задания, которые помогут вам стать уверенным React-разработчиком. 📚
Официальная документация и курсы
- Официальная документация React — всегда актуальный и исчерпывающий источник информации
- React Tutorial — официальное руководство по созданию игры "Крестики-нолики"
- React Dev Tools — расширение для браузера, позволяющее инспектировать компоненты
- Codecademy: Learn React — интерактивный курс с практическими заданиями
- Scrimba: Learn React — бесплатный интерактивный видеокурс с редактором кода
Книги
- "React Быстро" (Азат Мардан) — отличное пособие для начинающих
- "Путь к изучению React" (Робин Вирух) — пошаговый подход к изучению React
- "React и Redux в действии" (Марк Тилленс Томас) — углубленное изучение с практикой
- "Fullstack React" (Энтони Ачинелли) — полное руководство по React-экосистеме
Практические проекты для портфолио
Лучший способ изучения — создание реальных проектов. Вот список идей, сортированных по сложности:
|Уровень
|Проект
|Навыки
|Время выполнения
|Начальный
|Калькулятор
|Обработка событий, состояние, компоненты
|2-3 дня
|Начальный
|Погодное приложение
|API-запросы, условный рендеринг
|3-5 дней
|Средний
|Клон Twitter
|Маршрутизация, формы, авторизация
|2-3 недели
|Средний
|Интернет-магазин
|Корзина, фильтры, Redux, платежи
|3-4 недели
|Продвинутый
|Клон Trello
|Drag-n-drop, управление состоянием, JWT
|1-2 месяца
|Продвинутый
|Социальная сеть
|WebSockets, загрузка файлов, GraphQL
|2-3 месяца
Для каждого проекта рекомендуется:
- Нарисовать макет интерфейса
- Разбить интерфейс на компоненты
- Определить необходимые состояния и пропсы
- Реализовать базовую версию с минимумом функций
- Постепенно добавлять новые возможности
- Опубликовать на GitHub и Netlify/Vercel
Советы для эффективного обучения
- Принцип 20/80 — тратьте 20% времени на чтение/просмотр уроков и 80% на практику
- Читайте чужой код — изучайте открытые репозитории на GitHub
- Активно участвуйте в сообществах: Stack Overflow, Reddit r/reactjs, Discord-серверы
- Решайте кодинг-челленджи на CodeWars или LeetCode с фокусом на JavaScript
- Вносите вклад в open-source проекты — начиная с документации и мелких исправлений
- Применяйте метод Фейнмана — объясняйте концепции React простыми словами
Не забывайте об экосистеме React. После освоения основ переходите к изучению:
- React Router — библиотека для маршрутизации
- Redux/Context API — управление глобальным состоянием
- Styled Components/Emotion — CSS-in-JS
- React Testing Library — тестирование компонентов
- Next.js/Gatsby — фреймворки для React
- React Native — мобильная разработка на React
Помните, что изучение React — это марафон, а не спринт. Выделяйте время ежедневно, даже если это всего 30 минут. Постоянная практика приведет к мастерству быстрее, чем редкие многочасовые сессии. 🏃♂️
React перестал быть просто библиотекой — это целая экосистема для создания современных веб-приложений. Освоив основные концепции и инструменты, вы получаете не только востребованный навык, но и новый способ мышления о пользовательских интерфейсах. Начните с малого — создайте простое приложение, затем усложняйте проекты, изучайте связанные технологии. В мире разработки действует правило: тот, кто делает — учится быстрее. Поэтому закройте эту статью и напишите свой первый компонент прямо сейчас.
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Ольга Шадрина
React-разработчик