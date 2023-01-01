React для начинающих: пошаговое руководство по созданию UI

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Для кого эта статья:

Новички в области программирования и веб-разработки

Специалисты, желающие изучить React для повышения квалификации и трудоустройства

Студенты и начинающие разработчики, заинтересованные в создании современных веб-приложений Фронтенд-разработка без React в 2023 году — как смартфон без интернета: можно пользоваться, но зачем? Эта JavaScript-библиотека давно перестала быть просто "модным инструментом" и превратилась в стандарт индустрии. Вы наверняка видели десятки вакансий, где React указан как обязательное требование. Возможно, даже пробовали открыть документацию, но остановились, не понимая с чего начать. Отбросьте сомнения — вместе пройдём путь от установки Node.js до создания первого интерактивного приложения! 🚀

Что такое React JS и почему его стоит изучать

React JS — это открытая JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов, разработанная для решения одной конкретной задачи: построение сложных интерактивных UI с минимальными усилиями. В отличие от фреймворков, React не навязывает жёсткую структуру приложения, а предоставляет гибкий инструментарий для компонентного подхода.

Популярность React легко объяснить цифрами. Согласно исследованию Stack Overflow 2022 года, React занимает первое место среди всех веб-фреймворков и библиотек с показателем 40.14% разработчиков, использующих его для создания веб-приложений. Для сравнения, Angular используют 22.96%, а Vue.js — 18.97%.

Преимущество Описание Влияние на разработку Виртуальный DOM Оптимизирует обновление UI через промежуточный слой Ускоряет рендеринг на 60-70% по сравнению с прямой манипуляцией DOM Компонентный подход Разделение интерфейса на независимые переиспользуемые блоки Сокращает время разработки до 40% на больших проектах Однонаправленный поток данных Изменение данных происходит в предсказуемом порядке Снижает количество ошибок на 30-50% в сравнении с двусторонней привязкой JSX Синтаксическое расширение JavaScript для описания UI Уменьшает объем кода на 25-35% по сравнению с чистым JS

Сергей Петров, Senior Frontend Developer Три года назад мой команде поручили переписать корпоративный портал компании. Старая версия на jQuery превратилась в неподдерживаемый монолит. После двух недель исследований мы выбрали React, хотя никто из нас с ним не работал. Первые две недели были болезненными — компоненты, хуки и JSX казались инопланетным языком. Я потратил выходные на создание простого todo-приложения по туториалам. Это стало переломным моментом! Когда мы начали разбивать интерфейс на компоненты, скорость разработки выросла в разы. Через 6 месяцев мы запустили новый портал, который работал в 4 раза быстрее предыдущего. Но главное — к нему можно было легко добавлять новые модули. Теперь я не представляю свою работу без React и рекомендую его как первый фреймворк для изучения.

React не просто популярен — он формирует экосистему. Освоив его, вы получаете доступ к огромному комьюнити, тысячам готовых решений и инструментов, включая React Native для мобильной разработки и Next.js для серверного рендеринга.

Если говорить о рынке труда, то знание React многократно увеличивает ваши шансы на трудоустройство. По данным аналитиков HH.ru, в 2022 году более 78% вакансий frontend-разработчиков содержали требование владения React JS, а средняя зарплата React-разработчика на 15-25% выше специалиста того же уровня без этого навыка.

Подготовка к работе с React: необходимые инструменты

Прежде чем погрузиться в мир React, необходимо подготовить рабочее окружение. Хорошая новость: для старта вам понадобится минимальный набор инструментов. 🛠️

Базовые требования для комфортной работы с React:

Node.js и npm – необходимы для установки пакетов и запуска сборки

– необходимы для установки пакетов и запуска сборки Текстовый редактор – Visual Studio Code предоставляет лучшую поддержку экосистемы React

– Visual Studio Code предоставляет лучшую поддержку экосистемы React Git – система контроля версий для сохранения изменений

– система контроля версий для сохранения изменений Браузер – Chrome или Firefox с установленными инструментами разработчика

– Chrome или Firefox с установленными инструментами разработчика React Developer Tools – расширение для браузера, позволяющее инспектировать компоненты

Установка Node.js и npm — это первый шаг. Посетите официальный сайт nodejs.org и скачайте LTS (Long Term Support) версию для вашей операционной системы. После установки проверьте версии, открыв командную строку:

node -v npm -v

Вы должны увидеть номера версий, например, v16.13.0 и 8.1.0 соответственно. Если команды не распознаются, возможно, требуется перезагрузка компьютера или проверка переменных среды.

Следующий шаг — выбор текстового редактора. Visual Studio Code — оптимальный вариант благодаря широкому набору расширений для React. Установите следующие плагины для повышения продуктивности:

ESLint — поможет находить и исправлять проблемы в коде

Prettier — автоматическое форматирование кода

ES7 React/Redux/GraphQL/React-Native snippets — шаблоны компонентов

Auto Import — автоматический импорт зависимостей

Path Intellisense — автодополнение путей файлов

После настройки редактора установите расширение React Developer Tools для вашего браузера. Это незаменимый инструмент, который позволяет исследовать дерево React-компонентов, просматривать и редактировать пропсы и состояние компонентов в реальном времени.

Подход к установке Преимущества Недостатки Рекомендуется для Create React App (CRA) Простая настройка, минимум конфигурации Ограниченная гибкость, избыточные зависимости Новичков, небольших проектов Vite Высокая скорость сборки, современный подход Менее стабильная экосистема плагинов Средних и опытных разработчиков Next.js SSR, оптимизация SEO, готовая маршрутизация Более высокий порог входа, специфичные концепции Продакшн-приложений с SEO-требованиями Ручная настройка Webpack Полный контроль над конфигурацией Трудоёмкость, высокий порог входа Опытных разработчиков, специфичных проектов

Для начинающих рекомендуется использовать Create React App — инструмент, который настраивает окружение одной командой. Позднее вы сможете перейти к более гибким решениям, таким как Vite или Next.js, которые предлагают улучшенную производительность и дополнительные возможности.

Основные концепции React: компоненты, пропсы и состояния

Чтобы эффективно использовать React, необходимо понять три фундаментальных концепции: компоненты, пропсы и состояния. Эти элементы составляют основу любого React-приложения и определяют подход к созданию пользовательских интерфейсов. 🧩

Компоненты — строительные блоки React-приложений. Представьте себе конструктор LEGO: отдельные детали соединяются, образуя сложные структуры. В React компоненты работают аналогично — они инкапсулируют HTML, CSS и JavaScript в переиспользуемые независимые модули.

Существует два типа компонентов:

Функциональные компоненты — JavaScript-функции, возвращающие JSX

— JavaScript-функции, возвращающие JSX Классовые компоненты — классы, расширяющие React.Component с методом render()

Современный подход рекомендует использовать функциональные компоненты с хуками вместо классовых. Вот пример простого функционального компонента:

function Greeting() { return <h1>Привет, React-разработчик!</h1>; }

Пропсы (props) — механизм передачи данных от родительского компонента к дочернему. Это односторонний поток данных, который обеспечивает изоляцию компонентов и предсказуемость их поведения. Пропсы доступны только для чтения и не могут быть изменены внутри компонента.

function Greeting(props) { return <h1>Привет, {props.name}!</h1>; } // Использование компонента с передачей пропса <Greeting name="Алексей" />

Состояние (state) — внутренние данные компонента, которые могут изменяться в результате пользовательских действий или других событий. Когда состояние компонента изменяется, React автоматически перерисовывает компонент, отражая новое состояние в пользовательском интерфейсе.

В функциональных компонентах состояние управляется с помощью хука useState:

import { useState } from 'react'; function Counter() { const [count, setCount] = useState(0); return ( <div> <p>Вы нажали {count} раз</p> <button onClick={() => setCount(count + 1)}> Увеличить </button> </div> ); }

Взаимодействие этих трёх концепций формирует мощный паттерн разработки. Компоненты определяют структуру UI, пропсы обеспечивают конфигурацию и передачу данных, а состояние контролирует динамические аспекты интерфейса.

Важно понимать разницу между пропсами и состоянием:

Пропсы передаются компоненту извне и не могут быть изменены внутри него

Состояние инициализируется и управляется внутри компонента

Изменение пропсов происходит только в родительском компоненте

Изменение состояния происходит через специальные функции-сеттеры

Изменение и пропсов, и состояния вызывает перерисовку компонента

Жизненный цикл компонентов в современном React управляется с помощью хуков. Наиболее часто используемые хуки, кроме useState:

useEffect — выполнение побочных эффектов (запросы к API, подписки на события)

— выполнение побочных эффектов (запросы к API, подписки на события) useContext — доступ к контексту без вложенных компонентов-потребителей

— доступ к контексту без вложенных компонентов-потребителей useReducer — управление более сложным состоянием с логикой обновления

— управление более сложным состоянием с логикой обновления useCallback — мемоизация функций для предотвращения ненужных перерисовок

— мемоизация функций для предотвращения ненужных перерисовок useMemo — мемоизация значений для оптимизации вычислений

Освоение этих концепций открывает путь к созданию сложных и эффективных пользовательских интерфейсов в React.

Создание первого React-приложения пошагово

Теория — хорошо, но практика — лучше. Создадим простое React-приложение с нуля, чтобы закрепить полученные знания. Я разобью процесс на понятные шаги, следуя которым вы получите работающее приложение. 💻

Нашим проектом станет простое приложение "Список задач" (Todo List), которое позволит добавлять, отмечать выполненными и удалять задачи.

Шаг 1: Создание проекта с помощью Create React App

Откройте командную строку и выполните следующие команды:

npx create-react-app my-todo-app cd my-todo-app npm start

После выполнения этих команд в браузере автоматически откроется страница с заготовкой React-приложения по адресу http://localhost:3000. Поздравляю, ваше первое приложение запущено! 🎉

Шаг 2: Очистка шаблонного проекта

Откройте проект в редакторе кода и очистите содержимое файла src/App.js:

import React from 'react'; import './App.css'; function App() { return ( <div className="App"> <h1>Мой список задач</h1> </div> ); } export default App;

Также упростите файл src/App.css, оставив только базовые стили.

Шаг 3: Создание компонентов приложения

Создадим необходимые компоненты. Сначала создайте папку src/components, а затем добавьте в неё следующие файлы:

TodoForm.js — форма для добавления новых задач:

import React, { useState } from 'react'; function TodoForm({ addTodo }) { const [value, setValue] = useState(''); const handleSubmit = (e) => { e.preventDefault(); if (!value.trim()) return; addTodo(value); setValue(''); }; return ( <form onSubmit={handleSubmit}> <input type="text" className="input" value={value} onChange={(e) => setValue(e.target.value)} placeholder="Добавить новую задачу..." /> <button type="submit">Добавить</button> </form> ); } export default TodoForm;

TodoItem.js — компонент для отображения отдельной задачи:

import React from 'react'; function TodoItem({ todo, index, toggleTodo, removeTodo }) { return ( <div className="todo-item"> <span style={{ textDecoration: todo.isCompleted ? 'line-through' : '' }} onClick={() => toggleTodo(index)} > {todo.text} </span> <button onClick={() => removeTodo(index)}>Удалить</button> </div> ); } export default TodoItem;

Шаг 4: Обновление главного компонента App.js

Теперь соберём всё вместе в главном компоненте:

import React, { useState } from 'react'; import './App.css'; import TodoForm from './components/TodoForm'; import TodoItem from './components/TodoItem'; function App() { const [todos, setTodos] = useState([]); const addTodo = (text) => { const newTodos = [...todos, { text, isCompleted: false }]; setTodos(newTodos); }; const toggleTodo = (index) => { const newTodos = [...todos]; newTodos[index].isCompleted = !newTodos[index].isCompleted; setTodos(newTodos); }; const removeTodo = (index) => { const newTodos = [...todos]; newTodos.splice(index, 1); setTodos(newTodos); }; return ( <div className="App"> <h1>Мой список задач</h1> <TodoForm addTodo={addTodo} /> <div className="todo-list"> {todos.map((todo, index) => ( <TodoItem key={index} index={index} todo={todo} toggleTodo={toggleTodo} removeTodo={removeTodo} /> ))} </div> <div className="todo-stats"> <p>Всего задач: {todos.length}</p> <p>Выполнено: {todos.filter(todo => todo.isCompleted).length}</p> </div> </div> ); } export default App;

Шаг 5: Добавление стилей

Обновите файл src/App.css, добавив стили для компонентов:

.App { max-width: 500px; margin: 0 auto; padding: 20px; } h1 { text-align: center; color: #333; } form { display: flex; margin-bottom: 20px; } input { flex-grow: 1; padding: 10px; border: 1px solid #ddd; border-radius: 4px 0 0 4px; } button { padding: 10px 15px; background: #4caf50; color: white; border: none; border-radius: 0 4px 4px 0; cursor: pointer; } .todo-item { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px; margin-bottom: 10px; background: #f9f9f9; border-radius: 4px; } .todo-item span { cursor: pointer; } .todo-item button { background: #f44336; border-radius: 4px; } .todo-stats { margin-top: 20px; text-align: right; color: #666; }

Анна Ковалёва, Frontend-тренер В прошлом году я проводила интенсив по React для группы из 15 студентов. Среди них был Михаил — опытный программист на PHP, который скептически относился к JavaScript-фреймворкам. "Зачем мне React, если я могу сделать то же самое на jQuery?" — спрашивал он в начале курса. Мы начали с создания простого todo-приложения, подобного тому, что описано выше. Когда дошло до управления состоянием, Михаил попытался реализовать добавление элементов "по-своему" — с прямой манипуляцией DOM. Приложение работало, но код стал запутанным уже после добавления функционала редактирования. На третьем занятии я предложила ему переписать решение, используя компонентный подход и хуки useState. Результат его поразил — код сократился втрое, а логика стала прозрачной. "Теперь я понимаю, почему все используют React," — признался Михаил в конце курса. — "Это не просто модный инструмент, а действительно элегантное решение проблем, с которыми я боролся годами." Этот случай показывает, насколько важно пройти путь создания хотя бы простого приложения, чтобы по-настоящему оценить преимущества React.

Запустите приложение командой npm start, если оно ещё не запущено. Теперь у вас есть полностью функциональное приложение для управления списком задач с возможностью добавления, отметки о выполнении и удаления задач!

Чтобы развивать этот проект дальше, вы можете добавить:

Сохранение задач в localStorage для персистентности данных

Фильтрацию задач (все/активные/выполненные)

Возможность редактирования существующих задач

Категоризацию задач

Установку приоритетов

Этот простой проект демонстрирует основные принципы работы с React: компоненты, пропсы, состояние и обработку событий. С этими знаниями вы можете двигаться дальше к созданию более сложных приложений. 🚀

Ресурсы и практические задания для освоения React JS

Чтобы полноценно освоить React, недостаточно просто прочитать руководство или создать одно приложение. Нужна систематическая практика и постоянное углубление знаний. В этом разделе я собрал лучшие ресурсы и практические задания, которые помогут вам стать уверенным React-разработчиком. 📚

Официальная документация и курсы

Официальная документация React — всегда актуальный и исчерпывающий источник информации

— всегда актуальный и исчерпывающий источник информации React Tutorial — официальное руководство по созданию игры "Крестики-нолики"

— официальное руководство по созданию игры "Крестики-нолики" React Dev Tools — расширение для браузера, позволяющее инспектировать компоненты

— расширение для браузера, позволяющее инспектировать компоненты Codecademy: Learn React — интерактивный курс с практическими заданиями

— интерактивный курс с практическими заданиями Scrimba: Learn React — бесплатный интерактивный видеокурс с редактором кода

Книги

"React Быстро" (Азат Мардан) — отличное пособие для начинающих

"Путь к изучению React" (Робин Вирух) — пошаговый подход к изучению React

"React и Redux в действии" (Марк Тилленс Томас) — углубленное изучение с практикой

"Fullstack React" (Энтони Ачинелли) — полное руководство по React-экосистеме

Практические проекты для портфолио

Лучший способ изучения — создание реальных проектов. Вот список идей, сортированных по сложности:

Уровень Проект Навыки Время выполнения Начальный Калькулятор Обработка событий, состояние, компоненты 2-3 дня Начальный Погодное приложение API-запросы, условный рендеринг 3-5 дней Средний Клон Twitter Маршрутизация, формы, авторизация 2-3 недели Средний Интернет-магазин Корзина, фильтры, Redux, платежи 3-4 недели Продвинутый Клон Trello Drag-n-drop, управление состоянием, JWT 1-2 месяца Продвинутый Социальная сеть WebSockets, загрузка файлов, GraphQL 2-3 месяца

Для каждого проекта рекомендуется:

Нарисовать макет интерфейса Разбить интерфейс на компоненты Определить необходимые состояния и пропсы Реализовать базовую версию с минимумом функций Постепенно добавлять новые возможности Опубликовать на GitHub и Netlify/Vercel

Советы для эффективного обучения

Принцип 20/80 — тратьте 20% времени на чтение/просмотр уроков и 80% на практику

— тратьте 20% времени на чтение/просмотр уроков и 80% на практику Читайте чужой код — изучайте открытые репозитории на GitHub

— изучайте открытые репозитории на GitHub Активно участвуйте в сообществах: Stack Overflow, Reddit r/reactjs, Discord-серверы

в сообществах: Stack Overflow, Reddit r/reactjs, Discord-серверы Решайте кодинг-челленджи на CodeWars или LeetCode с фокусом на JavaScript

на CodeWars или LeetCode с фокусом на JavaScript Вносите вклад в open-source проекты — начиная с документации и мелких исправлений

проекты — начиная с документации и мелких исправлений Применяйте метод Фейнмана — объясняйте концепции React простыми словами

Не забывайте об экосистеме React. После освоения основ переходите к изучению:

React Router — библиотека для маршрутизации

— библиотека для маршрутизации Redux/Context API — управление глобальным состоянием

— управление глобальным состоянием Styled Components/Emotion — CSS-in-JS

— CSS-in-JS React Testing Library — тестирование компонентов

— тестирование компонентов Next.js/Gatsby — фреймворки для React

— фреймворки для React React Native — мобильная разработка на React

Помните, что изучение React — это марафон, а не спринт. Выделяйте время ежедневно, даже если это всего 30 минут. Постоянная практика приведет к мастерству быстрее, чем редкие многочасовые сессии. 🏃‍♂️

React перестал быть просто библиотекой — это целая экосистема для создания современных веб-приложений. Освоив основные концепции и инструменты, вы получаете не только востребованный навык, но и новый способ мышления о пользовательских интерфейсах. Начните с малого — создайте простое приложение, затем усложняйте проекты, изучайте связанные технологии. В мире разработки действует правило: тот, кто делает — учится быстрее. Поэтому закройте эту статью и напишите свой первый компонент прямо сейчас.

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