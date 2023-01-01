Работа с Fetch API в JavaScript: примеры, методы и приемы кода

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// Создаём функцию для прерываемого запроса function fetchWithTimeout(url, options = {}, timeoutMs = 5000) { // Создаём контроллер прерывания const controller = new AbortController(); const { signal } = controller; // Создаём таймер, который прервёт запрос по истечении timeoutMs const timeout = setTimeout(() => controller.abort(), timeoutMs); // Добавляем signal к опциям запроса return fetch(url, { ...options, signal }) .then(response => { // Очищаем таймер при успешном ответе clearTimeout(timeout); return response; }) .catch(error => { // Очищаем таймер при ошибке clearTimeout(timeout); // Проверяем, была ли ошибка вызвана превышением времени ожидания if (error.name === 'AbortError') { throw new Error(`Запрос превысил время ожидания (${timeoutMs}ms)`); } throw error; }); } // Пример использования с возможностью ручного прерывания let activeController = null; function startSearch(query) { // Прерываем предыдущий поиск, если он активен if (activeController) { activeController.abort(); } // Создаём новый контроллер activeController = new AbortController(); // Индикатор загрузки document.querySelector('#searchStatus').textContent = 'Поиск...'; fetch(`/api/search?q=${query}`, { signal: activeController.signal }) .then(response => response.json()) .then(results => { document.querySelector('#searchStatus').textContent = 'Поиск завершен'; displayResults(results); }) .catch(error => { if (error.name === 'AbortError') { console.log('Поиск был прерван'); } else { document.querySelector('#searchStatus').textContent = 'Ошибка поиска'; console.error('Ошибка поиска:', error); } }) .finally(() => { if (activeController.signal.aborted) { activeController = null; } }); } // Кнопка прерывания поиска document.querySelector('#cancelSearch').addEventListener('click', () => { if (activeController) { activeController.abort(); document.querySelector('#searchStatus').textContent = 'Поиск отменен'; } });