HTTPS против HTTP: 5 причин перейти на безопасный протокол

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Для кого эта статья:

веб-разработчики и программисты

владельцы и менеджеры интернет-магазинов и сайтов

специалисты по SEO и интернет-маркетингу Представьте, что данные ваших пользователей — открытая книга, которую может прочитать каждый желающий. Именно так работает HTTP. Каждый пароль, номер карты или личное сообщение передаётся по сети в незашифрованном виде. В 2023 году 95% всего трафика в топ-1000 сайтов шифруется с помощью HTTPS — и это неслучайно. Переход на HTTPS давно перестал быть опцией и стал необходимостью для любого серьёзного веб-проекта. Почему? Разберёмся в 5 критических причинах. 🔒

HTTPS vs HTTP: что нужно знать о безопасности протоколов

Протокол HTTP (HyperText Transfer Protocol) — фундамент обмена данными в интернете, разработанный в 1991 году. Он прост и эффективен, но имеет критический недостаток — полное отсутствие шифрования. Все данные передаются в открытом виде, что делает их уязвимыми для перехвата.

HTTPS (HTTP Secure) — это тот же HTTP, но с добавленным слоем шифрования через протоколы SSL/TLS. Эта технология создаёт защищённый туннель между пользователем и сервером, через который безопасно передаются данные.

Характеристика HTTP HTTPS Шифрование данных Отсутствует TLS (ранее SSL) Порт по умолчанию 80 443 URL-префикс http:// https:// Защита от MITM-атак Нет Да Проверка подлинности Нет Сертификаты SSL/TLS

Основное преимущество HTTPS — защита от атак "человек посередине" (MITM). При использовании обычного HTTP злоумышленник, получивший доступ к сетевому трафику, может:

Перехватывать конфиденциальные данные (пароли, данные кредитных карт)

Модифицировать передаваемый контент

Внедрять вредоносный код на страницы

Перенаправлять пользователей на фишинговые сайты

HTTPS предотвращает эти угрозы, обеспечивая три ключевых аспекта безопасности:

Конфиденциальность — данные шифруются и не могут быть прочитаны посторонними Целостность — любое изменение данных при передаче будет обнаружено Аутентификация — пользователи могут убедиться, что взаимодействуют с настоящим сайтом, а не его подделкой

Защита конфиденциальных данных: как HTTPS шифрует информацию

HTTPS использует комбинацию асимметричного и симметричного шифрования для защиты данных. Эта система гарантирует, что информация остаётся конфиденциальной даже если канал связи скомпрометирован. 🔐

Алексей Сорокин, руководитель отдела кибербезопасности

Один из наших клиентов — крупный интернет-магазин — долгое время использовал HTTP для всех страниц, кроме оформления заказа. Они считали, что защищать нужно только страницу оплаты. После проведения аудита безопасности мы обнаружили, что конкуренты собирали данные о поведении пользователей через незащищённое соединение.

Они видели поисковые запросы, просмотренные товары, время, проведённое на сайте — и использовали эту информацию для таргетированной рекламы. После полного перехода на HTTPS магазин не только защитил данные клиентов, но и заметил увеличение конверсии на 12% в первые три месяца. Пользователи стали больше доверять сайту.

Процесс установления защищённого соединения HTTPS происходит следующим образом:

Рукопожатие TLS (TLS Handshake) — браузер и сервер обмениваются информацией для установления безопасного соединения Проверка сертификата — браузер проверяет подлинность SSL/TLS-сертификата сервера Обмен ключами — с использованием асимметричного шифрования (открытый и закрытый ключи) создаётся безопасный канал Генерация сессионного ключа — создаётся временный ключ для симметричного шифрования Защищённая передача данных — вся последующая коммуникация шифруется с помощью сессионного ключа

Современные реализации HTTPS используют протокол TLS 1.3, который обеспечивает высокий уровень безопасности и производительности. По сравнению с предыдущими версиями, TLS 1.3:

Ускоряет процесс рукопожатия (до 40% быстрее)

Исключает устаревшие и небезопасные алгоритмы шифрования

Улучшает защиту от атак на протокол

Уровень защиты, обеспечиваемый HTTPS, делает перехват данных практически невозможным даже для хорошо оснащённых злоумышленников. Это критически важно для любого сайта, где пользователи вводят личную информацию.

Улучшение позиций в поисковой выдаче: SEO-преимущества HTTPS

Google официально подтвердил, что HTTPS является фактором ранжирования с 2014 года. Сначала это был слабый сигнал, влияющий на менее 1% глобальных запросов, но сегодня его значимость возросла многократно.

Марина Ковалёва, SEO-консультант

Работая с региональным туристическим порталом, я столкнулась с ситуацией, когда сайт никак не мог подняться выше 3-4 страницы в поиске по ключевым запросам. Мы перепробовали множество методов оптимизации: улучшили контент, проработали внутреннюю перелинковку, оптимизировали скорость загрузки. Но прорыв случился именно после перехода на HTTPS.

За первый месяц после внедрения SSL-сертификата позиции выросли в среднем на 6-8 пунктов по ключевым запросам. Через три месяца трафик из поиска увеличился на 42%. Самое интересное — мы заметили, что поведенческие факторы тоже улучшились: время на сайте выросло, а показатель отказов снизился. Пользователи стали больше доверять ресурсу с зелёным замком в адресной строке.

Вот ключевые SEO-преимущества, которые даёт переход на HTTPS:

Прямой фактор ранжирования — Google отдаёт предпочтение безопасным сайтам

— Google отдаёт предпочтение безопасным сайтам Повышение уровня доверия — улучшение поведенческих факторов положительно влияет на SEO

— улучшение поведенческих факторов положительно влияет на SEO Сохранение данных аналитики — HTTPS-сайты полностью передают реферальные данные, в отличие от HTTP

— HTTPS-сайты полностью передают реферальные данные, в отличие от HTTP Совместимость с современными технологиями — многие новые веб-функции (например, HTTP/2, сервис-воркеры) доступны только для HTTPS-сайтов

— многие новые веб-функции (например, HTTP/2, сервис-воркеры) доступны только для HTTPS-сайтов Улучшение CTR в выдаче — пользователи чаще кликают на сайты, помеченные как безопасные

Google Chrome и другие браузеры маркируют сайты без HTTPS как "небезопасные", что может значительно увеличивать показатель отказов. Пользователи, видя предупреждение о небезопасном соединении, часто покидают сайт без взаимодействия, что негативно сказывается на поведенческих факторах и, как следствие, на SEO.

SEO-аспект Сайт на HTTP Сайт на HTTPS Фактор ранжирования Отрицательное влияние Положительное влияние Реферальные данные Потеря в аналитике (отображается как "direct") Полное сохранение Доступ к HTTP/2 Нет Да AMP-совместимость Ограниченная Полная Индексация в Google Низкий приоритет Высокий приоритет

Исследования показывают, что сайты на HTTPS получают более высокие позиции в поисковой выдаче даже при прочих равных условиях. По данным SEMrush, 65% доменов на первой странице результатов Google используют HTTPS.

Повышение доверия пользователей к вашему сайту с HTTPS

Современные пользователи становятся всё более осведомлёнными о вопросах безопасности в интернете. Значок замка и префикс "https://" в адресной строке давно стали признаками надёжного сайта, которому можно доверять свои данные. 🔒

Исследование, проведённое GlobalSign, показало, что 85% пользователей не станут продолжать просмотр сайта, если браузер предупреждает о небезопасном соединении. Для электронной коммерции эта цифра ещё выше — около 92% потенциальных клиентов.

Каким образом HTTPS повышает доверие пользователей:

Визуальные индикаторы — зелёный замок или текст "Безопасно" в адресной строке мгновенно сигнализирует о защищённом соединении

— зелёный замок или текст "Безопасно" в адресной строке мгновенно сигнализирует о защищённом соединении Отсутствие предупреждений — пользователи не видят пугающих сообщений о небезопасном соединении

— пользователи не видят пугающих сообщений о небезопасном соединении Подтверждение подлинности — SSL-сертификат подтверждает, что пользователь взаимодействует именно с тем сайтом, с которым хотел

— SSL-сертификат подтверждает, что пользователь взаимодействует именно с тем сайтом, с которым хотел Профессиональный имидж — HTTPS демонстрирует серьёзное отношение владельца к безопасности сайта

Особенно важен HTTPS для сайтов, где пользователи оставляют личную информацию:

Интернет-магазины и платёжные системы Сервисы с личными кабинетами Сайты с формами обратной связи Форумы и социальные платформы Медицинские и финансовые порталы

По данным Baymard Institute, отсутствие явных признаков безопасности (включая HTTPS) является одной из главных причин отказа от оформления заказа в интернет-магазинах. Внедрение HTTPS может снизить показатель отказа от корзины на 18-23%.

Примечательно, что даже для информационных сайтов, не собирающих персональные данные, наличие HTTPS положительно влияет на доверие аудитории и длительность сессий. Пользователи подсознательно предпочитают защищённые сайты и проводят на них больше времени.

Практическая реализация: как перевести сайт на HTTPS

Переход на HTTPS — это технический процесс, требующий тщательного планирования и выполнения. При правильной реализации миграция проходит без потери трафика и негативного влияния на SEO. Рассмотрим пошаговый план перехода. ⚙️

Выбор и установка SSL-сертификата DV (Domain Validation) — базовый уровень проверки, подтверждает только владение доменом

OV (Organization Validation) — средний уровень, проверяется также организация-владелец

EV (Extended Validation) — расширенная проверка, самый высокий уровень доверия Настройка сервера Установка сертификата на веб-сервер

Настройка перенаправлений с HTTP на HTTPS

Проверка конфигурации с помощью специализированных инструментов (SSL Labs, Mozilla Observatory) Обновление внутренних ссылок Изменение абсолютных URL в коде сайта с http:// на https://

Проверка ссылок в базе данных, если они хранятся там

Обновление URL в JavaScript-файлах Настройка 301-редиректов Настройка перенаправлений со старых HTTP-URL на новые HTTPS-URL

Реализация через .htaccess для Apache или через конфигурацию Nginx

Проверка корректности редиректов Обновление внешних сервисов Обновление URL в Google Search Console, Яндекс.Вебмастер и других инструментах

Настройка аналитических систем (Google Analytics, Яндекс.Метрика)

Обновление ссылок в рекламных кампаниях

Вот пример кода для настройки 301-редиректа в файле .htaccess для Apache:

RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]

После перехода важно провести мониторинг и исправление возможных проблем:

Проверка на смешанный контент (Mixed Content) — когда HTTPS-страница загружает ресурсы по HTTP

(Mixed Content) — когда HTTPS-страница загружает ресурсы по HTTP Мониторинг ошибок в Google Search Console

Отслеживание изменений в поисковом трафике

Регулярная проверка срока действия сертификата и настройка автоматического продления

Типичные проблемы при переходе на HTTPS и их решения:

Проблема Решение Смешанный контент Использовать относительные URL или обновить все ссылки на ресурсы на HTTPS Дублирование контента Настроить правильные 301-редиректы и указать каноническую версию страниц Снижение позиций в поиске Временное явление; подождать переиндексацию и убедиться в правильности редиректов Проблемы с кеш-памятью Обновить настройки кеширования, при необходимости очистить кеш у пользователей Конфликты с CDN Обновить конфигурацию CDN для поддержки HTTPS

Для крупных сайтов рекомендуется поэтапный переход на HTTPS: сначала перевести критически важные страницы (авторизация, оплата), а затем остальной контент. Такой подход позволяет минимизировать риски и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Внедрение HTTPS — это не просто техническая формальность, а стратегическое решение, влияющее на все аспекты вашего онлайн-присутствия. От безопасности данных до доверия пользователей, от позиций в поисковой выдаче до совместимости с передовыми веб-технологиями — преимущества HTTPS неоспоримы. Не рассматривайте это как дополнительные затраты — считайте это инвестицией в устойчивость и репутацию вашего цифрового актива. Защищённое соединение давно перестало быть опцией — это стандарт, которому должен соответствовать каждый современный веб-ресурс.

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