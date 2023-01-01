Создание веб-страницы в Блокноте: базовая HTML-структура и стили#Основы HTML
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке, желающие изучить основы HTML
- Люди, интересующиеся созданием веб-страниц без использования сложных редакторов
Студенты и начинающие программисты, рассматривающие веб-разработку как карьеру
Создание веб-страницы в Блокноте — это как сборка модели самолёта из простейших деталей. Вместо дорогих редакторов и сложных программ вам понадобится только стандартный текстовый редактор Windows. Удивительно, как с помощью нескольких строк кода можно создать полноценную веб-страницу, которая откроется в любом браузере! 🚀 Этот способ особенно ценен для новичков: вы получите глубокое понимание HTML-разметки, научитесь управлять структурой страницы и заложите фундамент для дальнейшего развития в веб-разработке.
Основы HTML для создания веб-страницы в Блокноте
HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, используемый для создания веб-страниц. Представьте его как строительные блоки, из которых состоит любой сайт в интернете. Даже самые сложные веб-приложения начинаются с простого HTML-кода. 🧱
Основная концепция HTML строится вокруг тегов — специальных элементов, заключённых в угловые скобки. Теги указывают браузеру, как отображать контент на странице.
|Тег
|Назначение
|Пример использования
|
<html>
|Корневой элемент страницы
|
<html>...всё содержимое...</html>
|
<head>
|Техническая информация
|
<head><title>Мой сайт</title></head>
|
<body>
|Видимое содержимое
|
<body><h1>Привет!</h1></body>
|
<h1> – <h6>
|Заголовки разных уровней
|
<h1>Главный заголовок</h1>
|
<p>
|Параграф (абзац) текста
|
<p>Это абзац текста.</p>
Большинство тегов парные — имеют открывающую часть
<тег> и закрывающую
</тег>. Всё, что находится между ними, будет обработано согласно правилам этого тега. Есть и одиночные теги, например
<img> для изображений или
<br> для переноса строки.
Структура HTML-документа включает следующие обязательные элементы:
- Декларация типа документа —
<!DOCTYPE html>сообщает браузеру, что мы используем HTML5
- Корневой элемент —
<html>...</html>охватывает весь документ
- Секция заголовка —
<head>...</head>содержит метаданные, заголовок страницы, ссылки на CSS
- Тело документа —
<body>...</body>включает всё видимое содержимое страницы
Анна Петрова, преподаватель веб-разработки
Когда я только начинала изучать программирование, создание сайта казалось чем-то недостижимым. Помню, как однажды решила разобрать код своего любимого блога через инспектор браузера — и была шокирована, увидев, что в основе лежит понятный HTML-код! В тот же вечер я открыла Блокнот и начала экспериментировать.
Мой первый HTML-документ был простейшим — заголовок, пара абзацев и ссылка. Но когда я открыла его в браузере и увидела результат, это было настоящим волшебством. Именно этот момент зажёг во мне страсть к веб-разработке. Сейчас я рекомендую всем своим студентам начинать именно с Блокнота — это позволяет проникнуться сутью HTML без отвлечения на функционал продвинутых редакторов.
Подготовка Блокнота для разработки первого сайта
Блокнот — стандартное приложение Windows, которое идеально подходит для первых шагов в HTML. Его преимущество в простоте и отсутствии отвлекающих функций. Вы сосредоточитесь на самом коде, а не на изучении интерфейса редактора. 🔍
Прежде чем начать писать код, давайте настроим Блокнот для более комфортной работы:
- Запустите Блокнот. Найдите его в меню «Пуск» → «Стандартные» → «Блокнот» или воспользуйтесь поиском.
- Включите перенос по словам. В меню выберите «Формат» → «Перенос по словам». Это поможет видеть весь код без горизонтальной прокрутки.
- Настройте шрифт. Для удобства чтения кода выберите моноширинный шрифт: «Формат» → «Шрифт» → выберите «Consolas» или «Courier New».
- Установите размер шрифта. Рекомендую 12 или 14 пунктов — достаточно крупно для комфортного чтения, но не занимает много места.
Когда ваш Блокнот готов, сразу создайте папку для вашего первого проекта. Это важно для организации файлов:
- Создайте папку «МойПервыйСайт» на рабочем столе или в документах
- Внутри этой папки создайте подпапку «images» для хранения изображений
- Подготовьте несколько картинок в формате JPG или PNG для будущей веб-страницы
Теперь давайте сравним Блокнот с другими инструментами для создания HTML-страниц, чтобы понимать его место в экосистеме:
|Критерий
|Блокнот
|VS Code
|Dreamweaver
|Стоимость
|Бесплатно (предустановлен)
|Бесплатно
|Платная подписка
|Подсветка синтаксиса
|Нет
|Да
|Да
|Автодополнение
|Нет
|Да
|Да
|Кривая обучения
|Минимальная
|Средняя
|Крутая
|Понимание кода
|Максимальное
|Среднее
|Минимальное
Несмотря на отсутствие продвинутых функций, Блокнот имеет важное преимущество: он заставляет вас писать каждую строчку кода вручную, что значительно улучшает понимание структуры HTML-документа и помогает быстрее запомнить основные теги.
Создание базовой HTML-структуры веб-страницы
Начнем с создания базовой структуры HTML-документа. Это своего рода скелет, на котором будет держаться вся ваша веб-страница. 📝
В пустом документе Блокнота введите следующий код:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Моя первая веб-страница</title>
</head>
<body>
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это моя первая веб-страница, созданная в Блокноте.</p>
</body>
</html>
Давайте разберём каждый элемент этой структуры:
<!DOCTYPE html>— объявляет тип документа (HTML5), помогая браузеру правильно интерпретировать код.
<html lang="ru">— корневой элемент с указанием языка страницы.
<head>— раздел для метаданных, которые не отображаются на странице напрямую.
<meta charset="UTF-8">— указывает кодировку документа для корректного отображения специальных символов.
<meta name="viewport"...>— оптимизирует отображение на мобильных устройствах.
<title>— задаёт заголовок, отображаемый во вкладке браузера.
<body>— содержит всё видимое содержимое страницы.
<h1>— тег для главного заголовка страницы.
<p>— тег для абзаца текста.
Теперь добавим несколько элементов, чтобы страница стала более интересной:
- Подзаголовки и дополнительный текст:
<h2>О чём эта страница</h2>
<p>Здесь я расскажу о своих увлечениях и интересах.</p>
- Список:
<h3>Мои хобби:</h3>
<ul>
<li>Программирование</li>
<li>Фотография</li>
<li>Путешествия</li>
</ul>
- Ссылка:
<p>Мой любимый поисковик – <a href="https://www.google.com">Google</a></p>
Сергей Викторов, веб-разработчик
В университете у нас была группа энтузиастов, которые решили создать сайт для студенческого научного общества. Проблема была в том, что администрация не выделила бюджет на программное обеспечение, а у нас на компьютерах стоял только стандартный набор Windows.
Я предложил использовать Блокнот, чем вызвал скептицизм у товарищей. "В Блокноте? Серьёзно?" — спрашивали они. Тогда я за 30 минут создал простую, но аккуратную страницу с описанием общества, списком предстоящих мероприятий и формой для вопросов (конечно, без бэкенда, но визуально работающую).
Это произвело впечатление, и мы распределили задачи — каждый отвечал за свой раздел сайта. Через неделю у нас был готовый многостраничный сайт, который мы разместили на бесплатном хостинге. Интересно, что этот опыт стал для трёх участников группы началом карьеры в веб-разработке. А всё началось с простого Блокнота!
Добавление стилей и изображений на вашу страницу
Голая HTML-структура выглядит довольно просто и невзрачно. Давайте добавим стили CSS и изображения, чтобы ваша первая веб-страница стала более привлекательной. 🎨
Существует три способа добавления CSS на страницу:
- Встроенные стили — применяются к конкретному элементу через атрибут style
- Внутренние стили — размещаются в теге
<style>в разделе
<head>
- Внешние стили — находятся в отдельном файле .css и подключаются ссылкой
Для нашего первого проекта мы используем внутренние стили — они простые и не требуют создания дополнительных файлов. Добавьте следующий код в раздел
<head> вашего документа:
<style>
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
margin: 0;
padding: 20px;
background-color: #f5f5f5;
}
h1 {
color: #2c3e50;
text-align: center;
border-bottom: 2px solid #3498db;
padding-bottom: 10px;
}
h2, h3 {
color: #3498db;
}
ul {
background-color: #fff;
border-left: 3px solid #3498db;
padding: 10px 20px;
}
a {
color: #e74c3c;
text-decoration: none;
}
a:hover {
text-decoration: underline;
}
.container {
max-width: 800px;
margin: 0 auto;
background-color: white;
padding: 20px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
.profile-image {
display: block;
margin: 20px auto;
max-width: 200px;
border-radius: 50%;
border: 3px solid #3498db;
}
</style>
Теперь модифицируем структуру
<body>, добавив контейнер и место для изображения:
<body>
<div class="container">
<h1>Привет, мир!</h1>
<img src="images/profile.jpg" alt="Моя фотография" class="profile-image">
<h2>О чём эта страница</h2>
<p>Здесь я расскажу о своих увлечениях и интересах.</p>
<h3>Мои хобби:</h3>
<ul>
<li>Программирование</li>
<li>Фотография</li>
<li>Путешествия</li>
</ul>
<p>Мой любимый поисковик – <a href="https://www.google.com">Google</a></p>
</div>
</body>
Добавление изображений требует особого внимания к путям файлов. Вот основные правила работы с изображениями в HTML:
|Тип пути
|Пример
|Когда использовать
|Относительный путь
|images/profile.jpg
|Для локальных файлов в вашем проекте
|Абсолютный путь
|/images/profile.jpg
|Файлы относительно корня сайта
|URL-адрес
|https://example.com/image.jpg
|Для изображений из интернета
Для нашего проекта:
- Поместите выбранное изображение в папку "images"
- Переименуйте его в "profile.jpg" (или измените имя в HTML-коде на соответствующее)
- Убедитесь, что атрибут src правильно указывает на местоположение изображения
Вы также можете добавить ещё несколько изображений на страницу:
<h3>Мои фотографии:</h3>
<img src="images/photo1.jpg" alt="Фотография 1" style="width: 200px; margin: 5px;">
<img src="images/photo2.jpg" alt="Фотография 2" style="width: 200px; margin: 5px;">
Обратите внимание на атрибут style — это пример встроенного CSS, который применяется только к конкретному элементу. Для изображений мы указали ширину и отступы, чтобы они выглядели аккуратно.
Сохранение и проверка работы вашего первого сайта
Когда ваша HTML-страница готова, пришло время сохранить её и проверить в действии. Этот процесс критически важен и требует внимания к деталям. 📋
Правильное сохранение файла — залог корректной работы веб-страницы:
- Выберите правильное расширение: В Блокноте перейдите в меню «Файл» → «Сохранить как».
- Укажите местоположение: Найдите созданную вами папку «МойПервыйСайт».
- Задайте имя файла: Введите «index.html» — это стандартное имя для главной страницы сайта.
- Установите тип файла: В выпадающем списке «Тип файла» выберите «Все файлы (.)».
- Проверьте кодировку: В поле «Кодировка» выберите «UTF-8».
- Нажмите «Сохранить».
Если вы не выберете тип «Все файлы», Блокнот может автоматически добавить расширение .txt к вашему файлу (например, index.html.txt), и браузер не сможет правильно его обработать.
После сохранения файла, откройте его для проверки:
- Найдите файл index.html в вашей папке
- Дважды щелкните на нем — он должен открыться в вашем браузере по умолчанию
- Если страница открылась с неотформатированным текстом или отображает HTML-код, проверьте расширение файла
Отладка распространенных ошибок — ключевой навык веб-разработчика:
- Текст отображается не на русском языке — проверьте наличие тега
<meta charset="UTF-8">в разделе
<head>
- Изображения не отображаются — убедитесь, что путь к файлам указан правильно и файлы находятся в указанных папках
- Стили не применяются — проверьте синтаксис CSS, особенно наличие закрывающих скобок и точек с запятой
- Страница выглядит неправильно — используйте инструменты разработчика в браузере (F12 или Ctrl+Shift+I), чтобы исследовать проблему
После успешного открытия страницы, внесение изменений требует нескольких шагов:
- Вернитесь в Блокнот и внесите необходимые правки
- Сохраните файл (Ctrl+S)
- Вернитесь в браузер и обновите страницу (F5 или Ctrl+R)
Этот цикл «редактирование-сохранение-просмотр» — основа процесса веб-разработки, даже для профессиональных разработчиков с опытом.
Если вы хотите продолжить развивать свой сайт, вот несколько рекомендаций по следующим шагам:
- Создайте дополнительные HTML-файлы и свяжите их гиперссылками
- Переместите стили в отдельный CSS-файл и подключите его через
<link>
- Добавьте простые интерактивные элементы с помощью JavaScript
- Изучите более сложные теги HTML для создания форм, таблиц и других структур
Создание веб-страницы в Блокноте — отличный способ погрузиться в основы веб-разработки. Вы не просто получили готовый результат, но и заложили фундамент понимания HTML и CSS. Каждая строчка кода, написанная вручную, помогает лучше усвоить принципы разметки и стилизации. Эти знания останутся с вами надолго и станут основой для более сложных проектов. Продолжайте экспериментировать, добавляйте новые элементы и функции — так вы постепенно перейдёте от простой страницы к настоящему веб-приложению.
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Ксения Сорокина
веб-техредактор