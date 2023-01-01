Создаем сайт в блокноте: пошаговая инструкция для новичков

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, которые хотят создать свой первый сайт

Люди, не имеющие опыта программирования и ищущие простые решения для начала

Студенты или учащиеся, заинтересованные в освоении основ HTML и CSS Создание сайта с нуля кажется сложной задачей, особенно если вы никогда не писали код. Но что если я скажу, что ваш первый сайт можно создать с помощью программы, которая уже есть на вашем компьютере? 🖥️ Блокнот, простейший текстовый редактор Windows, может стать вашей первой средой разработки. В этой статье мы разберем, как создать полноценный HTML-сайт без установки дополнительного программного обеспечения. Приготовьтесь — через 15 минут у вас будет ваша первая веб-страница!

Что такое HTML и почему Блокнот подходит новичкам

HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который используется для создания веб-страниц. По сути, это набор специальных тегов, которые говорят браузеру, как отображать контент. Представьте HTML как скелет сайта — он определяет структуру и содержание, но не стиль.

Многие новички думают, что для создания сайтов нужны сложные программы и инструменты. Однако для написания HTML-кода достаточно простого текстового редактора, и Блокнот идеально подходит для этой цели. Вот почему:

Простота — нет отвлекающих элементов, только вы и ваш код

— нет отвлекающих элементов, только вы и ваш код Доступность — уже установлен на каждом компьютере с Windows

— уже установлен на каждом компьютере с Windows Прозрачность — вы видите каждую строчку кода и понимаете, что происходит

— вы видите каждую строчку кода и понимаете, что происходит Контроль — никаких автоматических изменений, которые могут запутать новичка

— никаких автоматических изменений, которые могут запутать новичка Легкость запуска — сохранил файл с расширением .html и открыл в браузере

Преимущества Блокнота Преимущества специализированных редакторов Доступен сразу (предустановлен) Требуют установки Минимальные системные требования Могут требовать значительных ресурсов Простой и понятный интерфейс Сложный интерфейс с множеством функций Принуждает понимать код Часто автоматизируют процессы Подходит для изучения основ Лучше для сложных проектов

Иван Петров, преподаватель веб-разработки

Помню своего первого студента, который боялся начинать изучение HTML, потому что думал, что нужно сразу освоить Visual Studio Code или WebStorm. Когда я показал ему, как создать простую страницу в Блокноте за 10 минут, он был поражен. "Это действительно так просто?" — спросил он. Через неделю он уже создал свой первый многостраничный сайт-портфолио, используя только Блокнот. Этот опыт дал ему уверенность двигаться дальше. Сейчас он работает фронтенд-разработчиком в крупной компании. А начиналось всё с простого Блокнота и базовых тегов!

Подготовка Блокнота к созданию первого HTML-сайта

Прежде чем мы начнем писать код, давайте настроим наше рабочее пространство. Хотя Блокнот предельно прост, несколько небольших настроек сделают процесс разработки удобнее. 🛠️

Для начала откройте Блокнот. Вы можете найти его в меню "Пуск" > "Стандартные Windows" > "Блокнот" или просто введите "Блокнот" в поиск Windows.

Рекомендую сразу настроить перенос строк, чтобы ваш код было легче читать. Для этого:

Откройте меню "Формат" Поставьте галочку напротив "Перенос по словам"

Далее, создадим папку для нашего проекта. Это важно для организации файлов:

Создайте на рабочем столе или в удобном месте папку (например, "Мой первый сайт") В этой папке мы будем хранить все файлы нашего проекта

Теперь давайте создадим наш первый HTML-файл:

В Блокноте выберите "Файл" > "Сохранить как" Перейдите в созданную папку В поле "Имя файла" введите "index.html" (именно index.html, а не index.txt) В выпадающем меню "Тип файла" выберите "Все файлы (.)" В поле "Кодировка" выберите "UTF-8" Нажмите "Сохранить"

Мария Соколова, веб-дизайнер

Моя карьера веб-дизайнера началась с курьезного случая. На собеседовании в небольшую дизайн-студию меня попросили показать, как я создам простейший HTML-документ. Вместо того, чтобы открыть специальный редактор, я демонстративно запустила Блокнот и начала писать код. Руководитель студии улыбнулся: "Знаете, большинство кандидатов сразу запускают Dreamweaver или другие программы, не понимая, что можно обойтись и без них". Я получила предложение о работе прямо на собеседовании. Эта история научила меня, что иногда простые решения производят большее впечатление, чем сложные инструменты.

Мы почти готовы начать писать код! Важно понимать, что в HTML существует стандартная структура документа, которую нужно соблюдать. Вот базовый шаблон, с которого начинается любая HTML-страница:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <!-- Здесь будет контент вашего сайта --> </body> </html>

Скопируйте этот код в ваш Блокнот и сохраните файл. Теперь мы готовы начать добавлять контент на нашу страницу! 🚀

Основные HTML-теги для создания простой страницы

HTML состоит из тегов — специальных элементов, заключенных в угловые скобки. Большинство тегов парные: открывающий тег начинает элемент, а закрывающий (с косой чертой) завершает его. Давайте рассмотрим основные теги, которые понадобятся для создания простой страницы. 📝

Тег Описание Пример использования <h1> – <h6> Заголовки разных уровней <h1>Главный заголовок</h1> <p> Параграф (абзац) <p>Текст абзаца</p> <a> Ссылка <a href="https://example.com">Текст ссылки</a> <img> Изображение <img src="путь/к/изображению.jpg" alt="Описание"> <ul>, <ol>, <li> Списки <ul><li>Пункт списка</li></ul> <div> Блочный контейнер <div>Содержимое блока</div> <span> Строчный контейнер <span>Выделенный текст</span>

Теперь давайте наполним нашу страницу контентом. Добавьте следующий код между тегами <body> и </body> :

HTML Скопировать код <header> <h1>Добро пожаловать на мой первый сайт</h1> <p>Создан с помощью HTML и Блокнота</p> </header> <nav> <ul> <li><a href="#about">Обо мне</a></li> <li><a href="#skills">Мои навыки</a></li> <li><a href="#contact">Контакты</a></li> </ul> </nav> <main> <section id="about"> <h2>Обо мне</h2> <p>Привет! Меня зовут [Ваше имя]. Я изучаю веб-разработку и это моя первая HTML-страница.</p> <p>Я создал этот сайт с помощью Блокнота, чтобы лучше понять основы HTML.</p> </section> <section id="skills"> <h2>Мои навыки</h2> <ul> <li>HTML базовый уровень</li> <li>Работа с Блокнотом</li> <li>Создание простых веб-страниц</li> </ul> </section> <section id="contact"> <h2>Контакты</h2> <p>Вы можете связаться со мной по электронной почте: <a href="mailto:example@email.com">example@email.com</a></p> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p> </footer>

Сохраните файл (Ctrl+S) и откройте его в браузере. Вы увидите свой первый сайт! 🎉

Обратите внимание на следующие элементы в нашем коде:

<header> — шапка сайта с основным заголовком

— шапка сайта с основным заголовком <nav> — навигационное меню

— навигационное меню <main> — основное содержимое страницы

— основное содержимое страницы <section> — смысловые разделы страницы

— смысловые разделы страницы <footer> — подвал сайта

Эти семантические теги помогают структурировать ваш сайт и делают его более понятным как для поисковых систем, так и для технологий доступности.

На данном этапе наша страница выглядит очень просто и не имеет стилизации. Давайте двигаться дальше и добавим CSS для улучшения внешнего вида. ✨

Оформление сайта с помощью CSS прямо в Блокноте

CSS (Cascading Style Sheets) — это язык стилей, который позволяет превратить простую HTML-страницу в привлекательный сайт. С помощью CSS можно изменять цвета, шрифты, расположение элементов и многое другое. Существует несколько способов добавить CSS к HTML-документу, но мы будем использовать встроенные стили, так как это проще всего для начинающих. 🎨

Добавьте следующий код между тегами <head> и </head> :

HTML Скопировать код <style> /* Базовые стили для всей страницы */ body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0; padding: 0; color: #333; background-color: #f4f4f4; } /* Стили для шапки */ header { background-color: #35424a; color: white; padding: 20px; text-align: center; } /* Стили для навигации */ nav { background-color: #2c3e50; padding: 10px; } nav ul { list-style-type: none; padding: 0; margin: 0; text-align: center; } nav li { display: inline; margin: 0 10px; } nav a { color: white; text-decoration: none; } nav a:hover { color: #e74c3c; } /* Стили для основного содержимого */ main { width: 80%; margin: 20px auto; background-color: white; padding: 20px; box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1); } section { margin-bottom: 30px; padding-bottom: 20px; border-bottom: 1px solid #eee; } h1, h2 { color: #2c3e50; } /* Стили для подвала */ footer { background-color: #35424a; color: white; text-align: center; padding: 10px; position: relative; bottom: 0; width: 100%; } </style>

Сохраните файл и обновите страницу в браузере. Вы увидите, как ваш сайт преобразился! 🌟

Давайте разберем, что делают основные CSS-свойства:

font-family — определяет шрифт

— определяет шрифт color — задает цвет текста

— задает цвет текста background-color — определяет цвет фона

— определяет цвет фона padding — внутренние отступы элемента

— внутренние отступы элемента margin — внешние отступы элемента

— внешние отступы элемента text-align — выравнивание текста

— выравнивание текста width — ширина элемента

— ширина элемента box-shadow — тень вокруг элемента

Вы можете экспериментировать с этими стилями, меняя цвета, размеры и другие параметры. Например, попробуйте изменить цвет шапки с #35424a на #3498db или увеличить padding в main с 20px до 30px.

Для указания цветов в CSS можно использовать:

Именованные цвета : red, blue, green и т.д.

: red, blue, green и т.д. Шестнадцатеричные коды : #ff0000 (красный), #0000ff (синий)

: #ff0000 (красный), #0000ff (синий) RGB-значения : rgb(255, 0, 0) для красного

: rgb(255, 0, 0) для красного RGBA-значения: rgba(255, 0, 0, 0.5) для полупрозрачного красного

Если вы хотите добавить изображение на вашу страницу, поместите его в ту же папку, где находится ваш HTML-файл, и используйте следующий код:

HTML Скопировать код <img src="имя_файла.jpg" alt="Описание изображения" style="width: 100%; max-width: 500px;">

Атрибут style позволяет добавлять CSS-стили непосредственно к элементу, что иногда удобно для быстрого форматирования.

Просмотр и проверка работы созданного HTML-сайта

После того как вы создали и стилизовали ваш сайт, необходимо проверить, как он работает и выглядит в разных условиях. Этот этап часто упускают новички, но он критически важен для создания качественного веб-ресурса. 🔍

Чтобы открыть ваш HTML-файл в браузере, есть несколько способов:

Дважды кликните на файл index.html в проводнике Windows Перетащите файл в окно браузера В браузере используйте меню "Файл" > "Открыть" и выберите ваш HTML-файл

После внесения изменений в код необходимо сохранить файл (Ctrl+S) и обновить страницу в браузере (F5 или Ctrl+R).

Вот что нужно проверить на вашем сайте:

Работоспособность ссылок — убедитесь, что все ссылки ведут туда, куда должны

— убедитесь, что все ссылки ведут туда, куда должны Отображение изображений — проверьте, что все изображения загружаются корректно

— проверьте, что все изображения загружаются корректно Корректность верстки — осмотрите, нет ли "поехавших" элементов

— осмотрите, нет ли "поехавших" элементов Читаемость текста — убедитесь, что шрифт и цвета позволяют легко читать содержимое

— убедитесь, что шрифт и цвета позволяют легко читать содержимое Адаптивность — изменяйте размер окна браузера, чтобы увидеть, как сайт выглядит на разных устройствах

Если вы обнаружили ошибки, вернитесь в Блокнот, исправьте их и снова сохраните файл.

Также полезно проверить ваш HTML-код на валидность. Для этого существуют онлайн-сервисы, например, W3C Markup Validation Service. Откройте в браузере validator.w3.org, загрузите ваш HTML-файл и сервис покажет все ошибки и предупреждения, если они есть.

Если вы хотите поделиться своим сайтом с другими, вы можете:

Отправить HTML-файл — просто перешлите файл по электронной почте или через мессенджер

— просто перешлите файл по электронной почте или через мессенджер Использовать бесплатный хостинг — такие сервисы, как GitHub Pages, Netlify или Vercel, позволяют разместить простые HTML-сайты бесплатно

— такие сервисы, как GitHub Pages, Netlify или Vercel, позволяют разместить простые HTML-сайты бесплатно Создать ZIP-архив — если у вас несколько файлов (HTML, изображения), упакуйте их в архив перед отправкой

Помните, что сайт, созданный в Блокноте — это только начало вашего пути в веб-разработке. По мере приобретения опыта вы сможете создавать более сложные и функциональные сайты с использованием продвинутых технологий и инструментов.

Вот типичные ошибки новичков, которые стоит избегать:

Ошибка Решение Неправильное сохранение файла (как .txt) Убедитесь, что выбрали "Все файлы (.)" и указали расширение .html Незакрытые теги Проверьте, что каждый открывающий тег имеет соответствующий закрывающий Опечатки в именах файлов Внимательно проверяйте пути к изображениям и другим файлам Проблемы с кодировкой (русский текст отображается некорректно) Сохраняйте файл в кодировке UTF-8 Неправильный синтаксис CSS Проверяйте наличие фигурных скобок, точек с запятой и правильность свойств

HTML и CSS — это основа современной веб-разработки. Освоив создание простого сайта в Блокноте, вы заложили фундамент для дальнейшего профессионального роста. Помните, что даже самые сложные веб-приложения начинаются с базовых HTML-тегов и CSS-стилей. Продолжайте экспериментировать, изучайте новые возможности и не бойтесь ошибаться — именно так и происходит настоящее обучение. Ваш первый HTML-сайт — это не конечная точка, а начало увлекательного путешествия в мир веб-технологий.

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