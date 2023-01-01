Создаем сайт в блокноте: пошаговая инструкция для новичков#Веб-разработка #Основы HTML #CSS и верстка
Для кого эта статья:
- Новички в веб-разработке, которые хотят создать свой первый сайт
- Люди, не имеющие опыта программирования и ищущие простые решения для начала
Студенты или учащиеся, заинтересованные в освоении основ HTML и CSS
Создание сайта с нуля кажется сложной задачей, особенно если вы никогда не писали код. Но что если я скажу, что ваш первый сайт можно создать с помощью программы, которая уже есть на вашем компьютере? 🖥️ Блокнот, простейший текстовый редактор Windows, может стать вашей первой средой разработки. В этой статье мы разберем, как создать полноценный HTML-сайт без установки дополнительного программного обеспечения. Приготовьтесь — через 15 минут у вас будет ваша первая веб-страница!
Что такое HTML и почему Блокнот подходит новичкам
HTML (HyperText Markup Language) — это язык разметки, который используется для создания веб-страниц. По сути, это набор специальных тегов, которые говорят браузеру, как отображать контент. Представьте HTML как скелет сайта — он определяет структуру и содержание, но не стиль.
Многие новички думают, что для создания сайтов нужны сложные программы и инструменты. Однако для написания HTML-кода достаточно простого текстового редактора, и Блокнот идеально подходит для этой цели. Вот почему:
- Простота — нет отвлекающих элементов, только вы и ваш код
- Доступность — уже установлен на каждом компьютере с Windows
- Прозрачность — вы видите каждую строчку кода и понимаете, что происходит
- Контроль — никаких автоматических изменений, которые могут запутать новичка
- Легкость запуска — сохранил файл с расширением .html и открыл в браузере
|Преимущества Блокнота
|Преимущества специализированных редакторов
|Доступен сразу (предустановлен)
|Требуют установки
|Минимальные системные требования
|Могут требовать значительных ресурсов
|Простой и понятный интерфейс
|Сложный интерфейс с множеством функций
|Принуждает понимать код
|Часто автоматизируют процессы
|Подходит для изучения основ
|Лучше для сложных проектов
Иван Петров, преподаватель веб-разработки
Помню своего первого студента, который боялся начинать изучение HTML, потому что думал, что нужно сразу освоить Visual Studio Code или WebStorm. Когда я показал ему, как создать простую страницу в Блокноте за 10 минут, он был поражен. "Это действительно так просто?" — спросил он. Через неделю он уже создал свой первый многостраничный сайт-портфолио, используя только Блокнот. Этот опыт дал ему уверенность двигаться дальше. Сейчас он работает фронтенд-разработчиком в крупной компании. А начиналось всё с простого Блокнота и базовых тегов!
Подготовка Блокнота к созданию первого HTML-сайта
Прежде чем мы начнем писать код, давайте настроим наше рабочее пространство. Хотя Блокнот предельно прост, несколько небольших настроек сделают процесс разработки удобнее. 🛠️
Для начала откройте Блокнот. Вы можете найти его в меню "Пуск" > "Стандартные Windows" > "Блокнот" или просто введите "Блокнот" в поиск Windows.
Рекомендую сразу настроить перенос строк, чтобы ваш код было легче читать. Для этого:
- Откройте меню "Формат"
- Поставьте галочку напротив "Перенос по словам"
Далее, создадим папку для нашего проекта. Это важно для организации файлов:
- Создайте на рабочем столе или в удобном месте папку (например, "Мой первый сайт")
- В этой папке мы будем хранить все файлы нашего проекта
Теперь давайте создадим наш первый HTML-файл:
- В Блокноте выберите "Файл" > "Сохранить как"
- Перейдите в созданную папку
- В поле "Имя файла" введите "index.html" (именно index.html, а не index.txt)
- В выпадающем меню "Тип файла" выберите "Все файлы (.)"
- В поле "Кодировка" выберите "UTF-8"
- Нажмите "Сохранить"
Мария Соколова, веб-дизайнер
Моя карьера веб-дизайнера началась с курьезного случая. На собеседовании в небольшую дизайн-студию меня попросили показать, как я создам простейший HTML-документ. Вместо того, чтобы открыть специальный редактор, я демонстративно запустила Блокнот и начала писать код. Руководитель студии улыбнулся: "Знаете, большинство кандидатов сразу запускают Dreamweaver или другие программы, не понимая, что можно обойтись и без них". Я получила предложение о работе прямо на собеседовании. Эта история научила меня, что иногда простые решения производят большее впечатление, чем сложные инструменты.
Мы почти готовы начать писать код! Важно понимать, что в HTML существует стандартная структура документа, которую нужно соблюдать. Вот базовый шаблон, с которого начинается любая HTML-страница:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый сайт</title>
</head>
<body>
<!-- Здесь будет контент вашего сайта -->
</body>
</html>
Скопируйте этот код в ваш Блокнот и сохраните файл. Теперь мы готовы начать добавлять контент на нашу страницу! 🚀
Основные HTML-теги для создания простой страницы
HTML состоит из тегов — специальных элементов, заключенных в угловые скобки. Большинство тегов парные: открывающий тег начинает элемент, а закрывающий (с косой чертой) завершает его. Давайте рассмотрим основные теги, которые понадобятся для создания простой страницы. 📝
|Тег
|Описание
|Пример использования
|
<h1> – <h6>
|Заголовки разных уровней
|
<h1>Главный заголовок</h1>
|
<p>
|Параграф (абзац)
|
<p>Текст абзаца</p>
|
<a>
|Ссылка
|
<a href="https://example.com">Текст ссылки</a>
|
<img>
|Изображение
|
<img src="путь/к/изображению.jpg" alt="Описание">
|
<ul>, <ol>, <li>
|Списки
|
<ul><li>Пункт списка</li></ul>
|
<div>
|Блочный контейнер
|
<div>Содержимое блока</div>
|
<span>
|Строчный контейнер
|
<span>Выделенный текст</span>
Теперь давайте наполним нашу страницу контентом. Добавьте следующий код между тегами
<body> и
</body>:
<header>
<h1>Добро пожаловать на мой первый сайт</h1>
<p>Создан с помощью HTML и Блокнота</p>
</header>
<nav>
<ul>
<li><a href="#about">Обо мне</a></li>
<li><a href="#skills">Мои навыки</a></li>
<li><a href="#contact">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
<main>
<section id="about">
<h2>Обо мне</h2>
<p>Привет! Меня зовут [Ваше имя]. Я изучаю веб-разработку и это моя первая HTML-страница.</p>
<p>Я создал этот сайт с помощью Блокнота, чтобы лучше понять основы HTML.</p>
</section>
<section id="skills">
<h2>Мои навыки</h2>
<ul>
<li>HTML базовый уровень</li>
<li>Работа с Блокнотом</li>
<li>Создание простых веб-страниц</li>
</ul>
</section>
<section id="contact">
<h2>Контакты</h2>
<p>Вы можете связаться со мной по электронной почте: <a href="mailto:example@email.com">example@email.com</a></p>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
Сохраните файл (Ctrl+S) и откройте его в браузере. Вы увидите свой первый сайт! 🎉
Обратите внимание на следующие элементы в нашем коде:
<header>— шапка сайта с основным заголовком
<nav>— навигационное меню
<main>— основное содержимое страницы
<section>— смысловые разделы страницы
<footer>— подвал сайта
Эти семантические теги помогают структурировать ваш сайт и делают его более понятным как для поисковых систем, так и для технологий доступности.
На данном этапе наша страница выглядит очень просто и не имеет стилизации. Давайте двигаться дальше и добавим CSS для улучшения внешнего вида. ✨
Оформление сайта с помощью CSS прямо в Блокноте
CSS (Cascading Style Sheets) — это язык стилей, который позволяет превратить простую HTML-страницу в привлекательный сайт. С помощью CSS можно изменять цвета, шрифты, расположение элементов и многое другое. Существует несколько способов добавить CSS к HTML-документу, но мы будем использовать встроенные стили, так как это проще всего для начинающих. 🎨
Добавьте следующий код между тегами
<head> и
</head>:
<style>
/* Базовые стили для всей страницы */
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
margin: 0;
padding: 0;
color: #333;
background-color: #f4f4f4;
}
/* Стили для шапки */
header {
background-color: #35424a;
color: white;
padding: 20px;
text-align: center;
}
/* Стили для навигации */
nav {
background-color: #2c3e50;
padding: 10px;
}
nav ul {
list-style-type: none;
padding: 0;
margin: 0;
text-align: center;
}
nav li {
display: inline;
margin: 0 10px;
}
nav a {
color: white;
text-decoration: none;
}
nav a:hover {
color: #e74c3c;
}
/* Стили для основного содержимого */
main {
width: 80%;
margin: 20px auto;
background-color: white;
padding: 20px;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
}
section {
margin-bottom: 30px;
padding-bottom: 20px;
border-bottom: 1px solid #eee;
}
h1, h2 {
color: #2c3e50;
}
/* Стили для подвала */
footer {
background-color: #35424a;
color: white;
text-align: center;
padding: 10px;
position: relative;
bottom: 0;
width: 100%;
}
</style>
Сохраните файл и обновите страницу в браузере. Вы увидите, как ваш сайт преобразился! 🌟
Давайте разберем, что делают основные CSS-свойства:
- font-family — определяет шрифт
- color — задает цвет текста
- background-color — определяет цвет фона
- padding — внутренние отступы элемента
- margin — внешние отступы элемента
- text-align — выравнивание текста
- width — ширина элемента
- box-shadow — тень вокруг элемента
Вы можете экспериментировать с этими стилями, меняя цвета, размеры и другие параметры. Например, попробуйте изменить цвет шапки с #35424a на #3498db или увеличить padding в main с 20px до 30px.
Для указания цветов в CSS можно использовать:
- Именованные цвета: red, blue, green и т.д.
- Шестнадцатеричные коды: #ff0000 (красный), #0000ff (синий)
- RGB-значения: rgb(255, 0, 0) для красного
- RGBA-значения: rgba(255, 0, 0, 0.5) для полупрозрачного красного
Если вы хотите добавить изображение на вашу страницу, поместите его в ту же папку, где находится ваш HTML-файл, и используйте следующий код:
<img src="имя_файла.jpg" alt="Описание изображения" style="width: 100%; max-width: 500px;">
Атрибут style позволяет добавлять CSS-стили непосредственно к элементу, что иногда удобно для быстрого форматирования.
Просмотр и проверка работы созданного HTML-сайта
После того как вы создали и стилизовали ваш сайт, необходимо проверить, как он работает и выглядит в разных условиях. Этот этап часто упускают новички, но он критически важен для создания качественного веб-ресурса. 🔍
Чтобы открыть ваш HTML-файл в браузере, есть несколько способов:
- Дважды кликните на файл index.html в проводнике Windows
- Перетащите файл в окно браузера
- В браузере используйте меню "Файл" > "Открыть" и выберите ваш HTML-файл
После внесения изменений в код необходимо сохранить файл (Ctrl+S) и обновить страницу в браузере (F5 или Ctrl+R).
Вот что нужно проверить на вашем сайте:
- Работоспособность ссылок — убедитесь, что все ссылки ведут туда, куда должны
- Отображение изображений — проверьте, что все изображения загружаются корректно
- Корректность верстки — осмотрите, нет ли "поехавших" элементов
- Читаемость текста — убедитесь, что шрифт и цвета позволяют легко читать содержимое
- Адаптивность — изменяйте размер окна браузера, чтобы увидеть, как сайт выглядит на разных устройствах
Если вы обнаружили ошибки, вернитесь в Блокнот, исправьте их и снова сохраните файл.
Также полезно проверить ваш HTML-код на валидность. Для этого существуют онлайн-сервисы, например, W3C Markup Validation Service. Откройте в браузере validator.w3.org, загрузите ваш HTML-файл и сервис покажет все ошибки и предупреждения, если они есть.
Если вы хотите поделиться своим сайтом с другими, вы можете:
- Отправить HTML-файл — просто перешлите файл по электронной почте или через мессенджер
- Использовать бесплатный хостинг — такие сервисы, как GitHub Pages, Netlify или Vercel, позволяют разместить простые HTML-сайты бесплатно
- Создать ZIP-архив — если у вас несколько файлов (HTML, изображения), упакуйте их в архив перед отправкой
Помните, что сайт, созданный в Блокноте — это только начало вашего пути в веб-разработке. По мере приобретения опыта вы сможете создавать более сложные и функциональные сайты с использованием продвинутых технологий и инструментов.
Вот типичные ошибки новичков, которые стоит избегать:
|Ошибка
|Решение
|Неправильное сохранение файла (как .txt)
|Убедитесь, что выбрали "Все файлы (.)" и указали расширение .html
|Незакрытые теги
|Проверьте, что каждый открывающий тег имеет соответствующий закрывающий
|Опечатки в именах файлов
|Внимательно проверяйте пути к изображениям и другим файлам
|Проблемы с кодировкой (русский текст отображается некорректно)
|Сохраняйте файл в кодировке UTF-8
|Неправильный синтаксис CSS
|Проверяйте наличие фигурных скобок, точек с запятой и правильность свойств
HTML и CSS — это основа современной веб-разработки. Освоив создание простого сайта в Блокноте, вы заложили фундамент для дальнейшего профессионального роста. Помните, что даже самые сложные веб-приложения начинаются с базовых HTML-тегов и CSS-стилей. Продолжайте экспериментировать, изучайте новые возможности и не бойтесь ошибаться — именно так и происходит настоящее обучение. Ваш первый HTML-сайт — это не конечная точка, а начало увлекательного путешествия в мир веб-технологий.
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