Создаем HTML-сайт в Блокноте: пошаговое руководство для новичков#Веб-разработка #Основы HTML #Практика верстки (кейсы)
Для кого эта статья:
- Люди, заинтересованные в веб-разработке и создании сайтов с нуля.
- Начинающие программисты и студенты, ищущие доступные способы обучения HTML.
Взрослые и пожилые люди, желающие освоить новые навыки и технологии.
Помните первый раз, когда вы открыли исходный код веб-страницы и увидели тот загадочный набор тегов и атрибутов? Многие считают, что для создания сайта нужны дорогие программы и глубокие знания программирования. Но это миф! 🚀 Используя обычный Блокнот, установленный на каждом компьютере с Windows, вы можете создать полноценный веб-сайт. В этой статье я расскажу, как превратить пустой текстовый файл в работающий HTML-сайт, даже если вы никогда раньше не писали код. Готовы почувствовать себя настоящим веб-разработчиком?
Подготовка к созданию сайта HTML через Блокнот
Прежде чем написать первую строчку кода, давайте подготовим все необходимые инструменты и разберёмся с основными понятиями. Для создания сайта через Блокнот вам понадобится минимальный набор программ, которые уже есть на вашем компьютере. 💻
Андрей Сорокин, веб-разработчик с 12-летним опытом
Когда я только начинал свой путь в веб-разработке, у меня не было доступа к платным редакторам кода. Помню, как создал свой первый сайт-портфолио именно в Блокноте. Это был простой одностраничник с информацией обо мне и моих навыках. Несмотря на отсутствие подсветки синтаксиса и автодополнения, этот опыт дал мне глубокое понимание HTML-разметки. Сайт выглядел примитивно, но работал безупречно, и я испытал настоящую гордость, когда показал его друзьям. Сегодня я использую продвинутые IDE, но иногда возвращаюсь к Блокноту для быстрого прототипирования — это напоминает о чистоте и простоте веб-разработки в её истоках.
Для начала нам потребуются:
- Блокнот (Notepad) — стандартный текстовый редактор Windows, который мы будем использовать для написания кода.
- Веб-браузер — для просмотра созданных страниц (Chrome, Firefox, Edge или любой другой по вашему выбору).
- Базовое понимание файловой системы — умение создавать папки и сохранять файлы.
Создайте на рабочем столе или в другом удобном месте новую папку с названием вашего проекта, например, "my-first-website". В этой папке будут храниться все файлы вашего будущего сайта.
|Преимущества создания сайта в Блокноте
|Недостатки создания сайта в Блокноте
|Не требует установки дополнительных программ
|Отсутствие подсветки синтаксиса
|Полный контроль над кодом
|Нет автодополнения кода
|Лучше понимание HTML-структуры
|Требует большего внимания к деталям
|Отсутствие лишних функций, отвлекающих внимание
|Сложнее обнаружить ошибки в коде
Теперь давайте проверим настройки вашего Блокнота для удобной работы с кодом:
- Откройте Блокнот через меню Пуск или нажав комбинацию клавиш Win + R и введя команду "notepad".
- В меню "Формат" убедитесь, что включен "Перенос по словам". Это позволит видеть длинные строки кода полностью.
- Также полезно включить отображение строк статуса через меню "Вид" (если доступно в вашей версии Блокнота).
При сохранении HTML-файлов критически важно использовать правильное расширение и кодировку:
- Файлы должны иметь расширение .html или .htm (например, index.html).
- При сохранении выбирайте кодировку UTF-8, чтобы корректно отображались все символы, включая кириллицу.
- Главная страница сайта обычно называется index.html — это стандартное имя, которое браузеры и веб-серверы ищут в первую очередь.
Базовая структура HTML-документа в Блокноте
Теперь, когда подготовка завершена, давайте создадим базовую структуру HTML-документа. Откройте Блокнот и создайте новый файл. В этот файл мы поместим основной каркас HTML-страницы. 🏗️
Вот базовая структура HTML5-документа, с которой начинается любой современный сайт:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый сайт</title>
</head>
<body>
<!-- Содержимое сайта будет здесь -->
<h1>Привет, мир!</h1>
<p>Это мой первый сайт, созданный с помощью HTML в Блокноте.</p>
</body>
</html>
Давайте разберем каждый элемент этой структуры:
<!DOCTYPE html>— объявляет тип документа и версию HTML (в данном случае HTML5).
<html lang="ru">— корневой элемент HTML-документа с указанием языка страницы.
<head>— содержит метаданные и ссылки на внешние ресурсы.
<meta charset="UTF-8">— определяет кодировку документа (UTF-8 поддерживает все языки).
<meta name="viewport"...>— настраивает отображение сайта на мобильных устройствах.
<title>— задает заголовок страницы, который отображается во вкладке браузера.
<body>— содержит всё видимое содержимое страницы.
<!-- -->— комментарий в HTML, не отображается в браузере.
После того, как вы вставили этот код в Блокнот, сохраните файл как index.html в созданной ранее папке. При сохранении обратите внимание на два важных момента:
- В диалоговом окне "Сохранить как" выберите "Все файлы" в поле "Тип файла".
- В поле "Кодировка" выберите UTF-8.
Теперь найдите созданный файл index.html в вашей папке и откройте его в браузере. Вы должны увидеть страницу с текстом "Привет, мир!" и абзацем ниже. 🎉
Поздравляю! Вы только что создали свой первый HTML-документ. Хотя он пока выглядит очень просто, это уже рабочая веб-страница, которую можно просматривать в браузере и дальше совершенствовать.
|Элемент HTML
|Назначение
|Обязательный?
|
<!DOCTYPE html>
|Объявление типа документа
|Да
|
<html>
|Корневой элемент
|Да
|
<head>
|Контейнер для метаданных
|Да
|
<meta charset="UTF-8">
|Кодировка символов
|Да
|
<title>
|Заголовок страницы
|Да
|
<body>
|Видимое содержимое
|Да
Как оформить содержимое сайта с помощью HTML-тегов
Сейчас наш сайт содержит минимум контента. Давайте наполним его разнообразным содержимым, используя различные HTML-теги. Для этого нам нужно редактировать наш файл index.html, добавляя новые элементы между тегами
<body> и
</body>. 🖋️
Рассмотрим основные HTML-теги, которые позволят структурировать информацию на вашем сайте:
1. Заголовки
HTML предлагает шесть уровней заголовков от h1 (самый важный) до h6 (наименее важный):
<h1>Главный заголовок сайта</h1>
<h2>Подзаголовок раздела</h2>
<h3>Заголовок подраздела</h3>
<h4>Меньший заголовок</h4>
<h5>Ещё меньший заголовок</h5>
<h6>Самый маленький заголовок</h6>
2. Абзацы и форматирование текста
<p>Это обычный абзац текста.</p>
<p>Это <b>жирный текст</b> внутри абзаца.</p>
<p>А это текст с <i>курсивным начертанием</i>.</p>
<p>Этот текст будет <u>подчёркнутым</u>.</p>
<p>Можно создать <mark>выделенный текст</mark> с помощью тега mark.</p>
3. Списки
Маркированный список (неупорядоченный):
<ul>
<li>Первый пункт</li>
<li>Второй пункт</li>
<li>Третий пункт</li>
</ul>
Нумерованный список (упорядоченный):
<ol>
<li>Первый шаг</li>
<li>Второй шаг</li>
<li>Третий шаг</li>
</ol>
4. Ссылки
<a href="https://www.google.com" target="_blank">Открыть Google в новой вкладке</a>
<a href="about.html">Перейти на страницу "О нас"</a>
<a href="#section1">Перейти к разделу на этой же странице</a>
Атрибут
target="_blank" открывает ссылку в новой вкладке браузера.
5. Изображения
<img src="images/photo.jpg" alt="Описание изображения" width="300" height="200">
Важно создать папку "images" в директории вашего сайта и поместить туда используемые изображения.
6. Таблицы
<table border="1">
<tr>
<th>Заголовок 1</th>
<th>Заголовок 2</th>
</tr>
<tr>
<td>Ячейка 1,1</td>
<td>Ячейка 1,2</td>
</tr>
<tr>
<td>Ячейка 2,1</td>
<td>Ячейка 2,2</td>
</tr>
</table>
7. Разделы и группировка
<div id="section1">
<h2>Раздел сайта</h2>
<p>Содержимое раздела.</p>
</div>
<header>
<h1>Шапка сайта</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<footer>
<p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
Давайте объединим эти элементы в более полный пример страницы:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый сайт</title>
</head>
<body>
<header>
<h1>Добро пожаловать на мой сайт</h1>
<nav>
<ul>
<li><a href="index.html">Главная</a></li>
<li><a href="about.html">О нас</a></li>
<li><a href="contact.html">Контакты</a></li>
</ul>
</nav>
</header>
<main>
<section id="intro">
<h2>О чём этот сайт</h2>
<p>Это мой первый сайт, созданный с помощью <b>HTML</b> в обычном Блокноте.</p>
<p>Здесь я буду делиться своими <i>знаниями и опытом</i>.</p>
</section>
<section id="skills">
<h2>Мои навыки</h2>
<ul>
<li>HTML</li>
<li>CSS (начальный уровень)</li>
<li>Создание сайтов в Блокноте</li>
</ul>
</section>
<section id="projects">
<h2>Мои проекты</h2>
<table border="1">
<tr>
<th>Название проекта</th>
<th>Описание</th>
</tr>
<tr>
<td>Мой первый сайт</td>
<td>Сайт, созданный с использованием HTML в Блокноте</td>
</tr>
<tr>
<td>Будущий проект</td>
<td>Скоро здесь появится новый проект</td>
</tr>
</table>
</section>
</main>
<footer>
<p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p>
</footer>
</body>
</html>
Сохраните эти изменения и обновите страницу в браузере. Вы увидите более структурированный и содержательный сайт. 🌟
Мария Васильева, преподаватель веб-технологий
Однажды я вела занятие по основам HTML в группе, где был студент Александр, которому исполнилось 67 лет. Он хотел создать сайт для своего хобби — коллекционирования старинных монет. Многие в группе использовали визуальные редакторы, но Александр предпочел Блокнот, сказав: "Я хочу понимать, что происходит под капотом". Мы начали с простой структуры, и через 6 занятий его сайт включал каталог монет с изображениями, таблицами с информацией о каждой монете и даже простую форму обратной связи. Когда Александр показал готовый сайт своему внуку-подростку, тот был искренне впечатлен. Этот случай убедил меня, что простота Блокнота — идеальный инструмент для понимания фундаментальных основ веб-разработки, вне зависимости от возраста и опыта.
Добавление стилей CSS для улучшения дизайна сайта
HTML отвечает за структуру и содержание сайта, но для придания ему привлекательного внешнего вида нам понадобится CSS (Cascading Style Sheets). CSS позволяет управлять цветами, шрифтами, отступами, размерами элементов и многими другими визуальными аспектами. 🎨
Существует три способа добавления CSS к HTML-документу:
- Встроенные стили — добавляются непосредственно к HTML-элементу через атрибут style.
- Внутренние стили — размещаются внутри тега
<style>в разделе
<head>.
- Внешний файл CSS — стили выносятся в отдельный .css файл, который подключается к HTML-документу.
Для небольшого сайта мы можем использовать внутренние стили. Давайте добавим их в наш HTML-документ:
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый сайт</title>
<style>
/* Общие стили для страницы */
body {
font-family: Arial, sans-serif;
line-height: 1.6;
margin: 0;
padding: 0;
background-color: #f4f4f4;
color: #333;
}
/* Стили для шапки сайта */
header {
background-color: #35424a;
color: #ffffff;
padding: 20px;
text-align: center;
}
/* Стили для навигации */
nav ul {
list-style: none;
padding: 0;
display: flex;
justify-content: center;
}
nav li {
margin: 0 10px;
}
nav a {
color: #ffffff;
text-decoration: none;
}
nav a:hover {
color: #e8491d;
}
/* Стили для основного содержимого */
main {
width: 80%;
margin: 20px auto;
padding: 20px;
background: #fff;
box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1);
}
h1, h2 {
color: #35424a;
}
/* Стили для таблицы */
table {
width: 100%;
border-collapse: collapse;
margin: 20px 0;
}
th, td {
padding: 10px;
text-align: left;
}
th {
background-color: #35424a;
color: white;
}
/* Стили для подвала сайта */
footer {
background-color: #35424a;
color: #ffffff;
text-align: center;
padding: 10px;
position: relative;
bottom: 0;
width: 100%;
}
</style>
</head>
<body>
<!-- Здесь идет содержимое body, как в предыдущем примере -->
</body>
</html>
Для более сложных проектов лучше использовать внешний CSS-файл. Создайте файл style.css в той же папке, что и ваш HTML-файл, и перенесите в него всё содержимое тега
<style>. Затем подключите файл к HTML-документу:
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Мой первый сайт</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
Вот несколько дополнительных CSS-свойств, которые помогут улучшить внешний вид вашего сайта:
- border-radius — скругляет углы элементов
- transition — добавляет плавные переходы при изменении свойств
- box-shadow — создает тень вокруг элемента
- text-shadow — добавляет тень к тексту
- transform — позволяет трансформировать элементы (поворачивать, масштабировать и т.д.)
Пример использования этих свойств:
/* Стилизация кнопок */
.button {
display: inline-block;
padding: 10px 20px;
background-color: #35424a;
color: white;
text-decoration: none;
border-radius: 5px;
transition: background-color 0.3s;
}
.button:hover {
background-color: #e8491d;
transform: scale(1.05);
}
/* Стилизация карточек */
.card {
padding: 20px;
margin: 10px 0;
background-color: white;
box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1);
border-radius: 10px;
transition: transform 0.3s;
}
.card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2);
}
Чтобы использовать эти стили, добавьте соответствующие классы к элементам HTML:
<a href="contact.html" class="button">Связаться со мной</a>
<div class="card">
<h3>Мой проект</h3>
<p>Описание проекта</p>
</div>
CSS предлагает огромные возможности для стилизации. Экспериментируйте с разными свойствами, чтобы создать уникальный дизайн для вашего сайта. 🎭
Публикация и тестирование созданного HTML-сайта
После создания и стилизации вашего сайта настало время протестировать его и, возможно, опубликовать в интернете. Рассмотрим этапы этого процесса. 🚀
Локальное тестирование
Перед публикацией важно тщательно протестировать сайт на вашем компьютере:
- Откройте ваш HTML-файл в различных браузерах (Chrome, Firefox, Edge), чтобы убедиться в корректном отображении.
- Протестируйте все ссылки, убедитесь, что они ведут на нужные страницы.
- Проверьте отображение на разных размерах экрана, используя инструменты разработчика в браузере (F12 или правая кнопка мыши → "Исследовать элемент" → вкладка "Responsive").
- Проверьте правильность отображения всех изображений.
Проверка кода на ошибки
HTML и CSS должны соответствовать стандартам, чтобы правильно отображаться во всех браузерах. Используйте онлайн-валидаторы для проверки вашего кода:
- HTML-валидатор: https://validator.w3.org/#validatebyupload
- CSS-валидатор: https://jigsaw.w3.org/css-validator/#validatebyupload
Публикация сайта
Для того чтобы ваш сайт стал доступен всем пользователям интернета, его нужно опубликовать на веб-сервере. Существует несколько способов это сделать:
|Способ публикации
|Преимущества
|Недостатки
|Бесплатный хостинг (GitHub Pages, Netlify)
|Бесплатно, легко настроить
|Ограниченная функциональность, может содержать рекламу
|Платный хостинг (Reg.ru, Hostinger)
|Полный контроль, техподдержка
|Требует оплаты, настройка может быть сложнее
|Облачные сервисы (AWS, Google Cloud)
|Высокая надежность, масштабируемость
|Может быть дорого, требует технических знаний
Для начинающих разработчиков рекомендую использовать GitHub Pages — это бесплатный сервис для публикации статических сайтов от GitHub:
- Создайте аккаунт на GitHub
- Создайте новый репозиторий с именем username.github.io (где username — ваше имя пользователя на GitHub)
- Загрузите файлы вашего сайта в этот репозиторий
- Ваш сайт будет доступен по адресу https://username.github.io
Домен для вашего сайта
Если вы хотите, чтобы ваш сайт имел профессиональный адрес (например, www.mysite.com), вам потребуется зарегистрировать доменное имя. Это можно сделать через регистраторов доменов, таких как Reg.ru, RU-CENTER, Namecheap и т.д. Стоимость домена обычно составляет от 200 до 1500 рублей в год, в зависимости от выбранной доменной зоны (.ru, .com, .org и др.).
Дальнейшее развитие сайта
Создание сайта — это непрерывный процесс совершенствования. Вот несколько направлений для дальнейшего развития:
- Изучите JavaScript для добавления интерактивности на ваш сайт
- Освойте принципы адаптивного дизайна для лучшего отображения на мобильных устройствах
- Добавьте формы для обратной связи с посетителями
- Интегрируйте аналитику (например, Google Analytics) для отслеживания посещаемости
- Изучите основы SEO для улучшения позиций в поисковых системах
Помните, что даже самые сложные и функциональные сайты начинались с простой HTML-страницы, созданной в текстовом редакторе. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте изучать новые технологии и совершенствовать свои навыки веб-разработки. 🌈
Создание сайта через Блокнот — это не просто технический навык, а путь к пониманию фундаментальных принципов веб-разработки. Осваивая HTML, CSS и базовые понятия публикации сайтов, вы закладываете прочный фундамент для дальнейшего профессионального роста. Преимущество такого подхода в том, что вы понимаете, как работает каждый элемент, и можете контролировать каждую строчку кода. И помните — первый шаг к сложным веб-проектам начинается с простого HTML-файла, созданного в обычном текстовом редакторе.
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