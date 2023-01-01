Создаем HTML-сайт в Блокноте: пошаговое руководство для новичков

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Для кого эта статья:

Люди, заинтересованные в веб-разработке и создании сайтов с нуля.

Начинающие программисты и студенты, ищущие доступные способы обучения HTML.

Взрослые и пожилые люди, желающие освоить новые навыки и технологии. Помните первый раз, когда вы открыли исходный код веб-страницы и увидели тот загадочный набор тегов и атрибутов? Многие считают, что для создания сайта нужны дорогие программы и глубокие знания программирования. Но это миф! 🚀 Используя обычный Блокнот, установленный на каждом компьютере с Windows, вы можете создать полноценный веб-сайт. В этой статье я расскажу, как превратить пустой текстовый файл в работающий HTML-сайт, даже если вы никогда раньше не писали код. Готовы почувствовать себя настоящим веб-разработчиком?

Подготовка к созданию сайта HTML через Блокнот

Прежде чем написать первую строчку кода, давайте подготовим все необходимые инструменты и разберёмся с основными понятиями. Для создания сайта через Блокнот вам понадобится минимальный набор программ, которые уже есть на вашем компьютере. 💻

Андрей Сорокин, веб-разработчик с 12-летним опытом Когда я только начинал свой путь в веб-разработке, у меня не было доступа к платным редакторам кода. Помню, как создал свой первый сайт-портфолио именно в Блокноте. Это был простой одностраничник с информацией обо мне и моих навыках. Несмотря на отсутствие подсветки синтаксиса и автодополнения, этот опыт дал мне глубокое понимание HTML-разметки. Сайт выглядел примитивно, но работал безупречно, и я испытал настоящую гордость, когда показал его друзьям. Сегодня я использую продвинутые IDE, но иногда возвращаюсь к Блокноту для быстрого прототипирования — это напоминает о чистоте и простоте веб-разработки в её истоках.

Для начала нам потребуются:

Блокнот (Notepad) — стандартный текстовый редактор Windows, который мы будем использовать для написания кода.

— стандартный текстовый редактор Windows, который мы будем использовать для написания кода. Веб-браузер — для просмотра созданных страниц (Chrome, Firefox, Edge или любой другой по вашему выбору).

— для просмотра созданных страниц (Chrome, Firefox, Edge или любой другой по вашему выбору). Базовое понимание файловой системы — умение создавать папки и сохранять файлы.

Создайте на рабочем столе или в другом удобном месте новую папку с названием вашего проекта, например, "my-first-website". В этой папке будут храниться все файлы вашего будущего сайта.

Преимущества создания сайта в Блокноте Недостатки создания сайта в Блокноте Не требует установки дополнительных программ Отсутствие подсветки синтаксиса Полный контроль над кодом Нет автодополнения кода Лучше понимание HTML-структуры Требует большего внимания к деталям Отсутствие лишних функций, отвлекающих внимание Сложнее обнаружить ошибки в коде

Теперь давайте проверим настройки вашего Блокнота для удобной работы с кодом:

Откройте Блокнот через меню Пуск или нажав комбинацию клавиш Win + R и введя команду "notepad". В меню "Формат" убедитесь, что включен "Перенос по словам". Это позволит видеть длинные строки кода полностью. Также полезно включить отображение строк статуса через меню "Вид" (если доступно в вашей версии Блокнота).

При сохранении HTML-файлов критически важно использовать правильное расширение и кодировку:

Файлы должны иметь расширение .html или .htm (например, index.html).

При сохранении выбирайте кодировку UTF-8, чтобы корректно отображались все символы, включая кириллицу.

Главная страница сайта обычно называется index.html — это стандартное имя, которое браузеры и веб-серверы ищут в первую очередь.

Базовая структура HTML-документа в Блокноте

Теперь, когда подготовка завершена, давайте создадим базовую структуру HTML-документа. Откройте Блокнот и создайте новый файл. В этот файл мы поместим основной каркас HTML-страницы. 🏗️

Вот базовая структура HTML5-документа, с которой начинается любой современный сайт:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <!-- Содержимое сайта будет здесь --> <h1>Привет, мир!</h1> <p>Это мой первый сайт, созданный с помощью HTML в Блокноте.</p> </body> </html>

Давайте разберем каждый элемент этой структуры:

<!DOCTYPE html> — объявляет тип документа и версию HTML (в данном случае HTML5).

— объявляет тип документа и версию HTML (в данном случае HTML5). <html lang="ru"> — корневой элемент HTML-документа с указанием языка страницы.

— корневой элемент HTML-документа с указанием языка страницы. <head> — содержит метаданные и ссылки на внешние ресурсы.

— содержит метаданные и ссылки на внешние ресурсы. <meta charset="UTF-8"> — определяет кодировку документа (UTF-8 поддерживает все языки).

— определяет кодировку документа (UTF-8 поддерживает все языки). <meta name="viewport"...> — настраивает отображение сайта на мобильных устройствах.

— настраивает отображение сайта на мобильных устройствах. <title> — задает заголовок страницы, который отображается во вкладке браузера.

— задает заголовок страницы, который отображается во вкладке браузера. <body> — содержит всё видимое содержимое страницы.

— содержит всё видимое содержимое страницы. <!-- --> — комментарий в HTML, не отображается в браузере.

После того, как вы вставили этот код в Блокнот, сохраните файл как index.html в созданной ранее папке. При сохранении обратите внимание на два важных момента:

В диалоговом окне "Сохранить как" выберите "Все файлы" в поле "Тип файла". В поле "Кодировка" выберите UTF-8.

Теперь найдите созданный файл index.html в вашей папке и откройте его в браузере. Вы должны увидеть страницу с текстом "Привет, мир!" и абзацем ниже. 🎉

Поздравляю! Вы только что создали свой первый HTML-документ. Хотя он пока выглядит очень просто, это уже рабочая веб-страница, которую можно просматривать в браузере и дальше совершенствовать.

Элемент HTML Назначение Обязательный? <!DOCTYPE html> Объявление типа документа Да <html> Корневой элемент Да <head> Контейнер для метаданных Да <meta charset="UTF-8"> Кодировка символов Да <title> Заголовок страницы Да <body> Видимое содержимое Да

Как оформить содержимое сайта с помощью HTML-тегов

Сейчас наш сайт содержит минимум контента. Давайте наполним его разнообразным содержимым, используя различные HTML-теги. Для этого нам нужно редактировать наш файл index.html, добавляя новые элементы между тегами <body> и </body> . 🖋️

Рассмотрим основные HTML-теги, которые позволят структурировать информацию на вашем сайте:

1. Заголовки

HTML предлагает шесть уровней заголовков от h1 (самый важный) до h6 (наименее важный):

HTML Скопировать код <h1>Главный заголовок сайта</h1> <h2>Подзаголовок раздела</h2> <h3>Заголовок подраздела</h3> <h4>Меньший заголовок</h4> <h5>Ещё меньший заголовок</h5> <h6>Самый маленький заголовок</h6>

2. Абзацы и форматирование текста

HTML Скопировать код <p>Это обычный абзац текста.</p> <p>Это <b>жирный текст</b> внутри абзаца.</p> <p>А это текст с <i>курсивным начертанием</i>.</p> <p>Этот текст будет <u>подчёркнутым</u>.</p> <p>Можно создать <mark>выделенный текст</mark> с помощью тега mark.</p>

3. Списки

Маркированный список (неупорядоченный):

HTML Скопировать код <ul> <li>Первый пункт</li> <li>Второй пункт</li> <li>Третий пункт</li> </ul>

Нумерованный список (упорядоченный):

HTML Скопировать код <ol> <li>Первый шаг</li> <li>Второй шаг</li> <li>Третий шаг</li> </ol>

4. Ссылки

HTML Скопировать код <a href="https://www.google.com" target="_blank">Открыть Google в новой вкладке</a> <a href="about.html">Перейти на страницу "О нас"</a> <a href="#section1">Перейти к разделу на этой же странице</a>

Атрибут target="_blank" открывает ссылку в новой вкладке браузера.

5. Изображения

HTML Скопировать код <img src="images/photo.jpg" alt="Описание изображения" width="300" height="200">

Важно создать папку "images" в директории вашего сайта и поместить туда используемые изображения.

6. Таблицы

HTML Скопировать код <table border="1"> <tr> <th>Заголовок 1</th> <th>Заголовок 2</th> </tr> <tr> <td>Ячейка 1,1</td> <td>Ячейка 1,2</td> </tr> <tr> <td>Ячейка 2,1</td> <td>Ячейка 2,2</td> </tr> </table>

7. Разделы и группировка

HTML Скопировать код <div id="section1"> <h2>Раздел сайта</h2> <p>Содержимое раздела.</p> </div> <header> <h1>Шапка сайта</h1> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">О нас</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <footer> <p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p> </footer>

Давайте объединим эти элементы в более полный пример страницы:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> </head> <body> <header> <h1>Добро пожаловать на мой сайт</h1> <nav> <ul> <li><a href="index.html">Главная</a></li> <li><a href="about.html">О нас</a></li> <li><a href="contact.html">Контакты</a></li> </ul> </nav> </header> <main> <section id="intro"> <h2>О чём этот сайт</h2> <p>Это мой первый сайт, созданный с помощью <b>HTML</b> в обычном Блокноте.</p> <p>Здесь я буду делиться своими <i>знаниями и опытом</i>.</p> </section> <section id="skills"> <h2>Мои навыки</h2> <ul> <li>HTML</li> <li>CSS (начальный уровень)</li> <li>Создание сайтов в Блокноте</li> </ul> </section> <section id="projects"> <h2>Мои проекты</h2> <table border="1"> <tr> <th>Название проекта</th> <th>Описание</th> </tr> <tr> <td>Мой первый сайт</td> <td>Сайт, созданный с использованием HTML в Блокноте</td> </tr> <tr> <td>Будущий проект</td> <td>Скоро здесь появится новый проект</td> </tr> </table> </section> </main> <footer> <p>© 2023 Мой первый сайт. Все права защищены.</p> </footer> </body> </html>

Сохраните эти изменения и обновите страницу в браузере. Вы увидите более структурированный и содержательный сайт. 🌟

Мария Васильева, преподаватель веб-технологий Однажды я вела занятие по основам HTML в группе, где был студент Александр, которому исполнилось 67 лет. Он хотел создать сайт для своего хобби — коллекционирования старинных монет. Многие в группе использовали визуальные редакторы, но Александр предпочел Блокнот, сказав: "Я хочу понимать, что происходит под капотом". Мы начали с простой структуры, и через 6 занятий его сайт включал каталог монет с изображениями, таблицами с информацией о каждой монете и даже простую форму обратной связи. Когда Александр показал готовый сайт своему внуку-подростку, тот был искренне впечатлен. Этот случай убедил меня, что простота Блокнота — идеальный инструмент для понимания фундаментальных основ веб-разработки, вне зависимости от возраста и опыта.

Добавление стилей CSS для улучшения дизайна сайта

HTML отвечает за структуру и содержание сайта, но для придания ему привлекательного внешнего вида нам понадобится CSS (Cascading Style Sheets). CSS позволяет управлять цветами, шрифтами, отступами, размерами элементов и многими другими визуальными аспектами. 🎨

Существует три способа добавления CSS к HTML-документу:

Встроенные стили — добавляются непосредственно к HTML-элементу через атрибут style. Внутренние стили — размещаются внутри тега <style> в разделе <head> . Внешний файл CSS — стили выносятся в отдельный .css файл, который подключается к HTML-документу.

Для небольшого сайта мы можем использовать внутренние стили. Давайте добавим их в наш HTML-документ:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> <style> /* Общие стили для страницы */ body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; margin: 0; padding: 0; background-color: #f4f4f4; color: #333; } /* Стили для шапки сайта */ header { background-color: #35424a; color: #ffffff; padding: 20px; text-align: center; } /* Стили для навигации */ nav ul { list-style: none; padding: 0; display: flex; justify-content: center; } nav li { margin: 0 10px; } nav a { color: #ffffff; text-decoration: none; } nav a:hover { color: #e8491d; } /* Стили для основного содержимого */ main { width: 80%; margin: 20px auto; padding: 20px; background: #fff; box-shadow: 0 0 10px rgba(0,0,0,0.1); } h1, h2 { color: #35424a; } /* Стили для таблицы */ table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 20px 0; } th, td { padding: 10px; text-align: left; } th { background-color: #35424a; color: white; } /* Стили для подвала сайта */ footer { background-color: #35424a; color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; position: relative; bottom: 0; width: 100%; } </style> </head> <body> <!-- Здесь идет содержимое body, как в предыдущем примере --> </body> </html>

Для более сложных проектов лучше использовать внешний CSS-файл. Создайте файл style.css в той же папке, что и ваш HTML-файл, и перенесите в него всё содержимое тега <style> . Затем подключите файл к HTML-документу:

HTML Скопировать код <head> <meta charset="UTF-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Мой первый сайт</title> <link rel="stylesheet" href="style.css"> </head>

Вот несколько дополнительных CSS-свойств, которые помогут улучшить внешний вид вашего сайта:

border-radius — скругляет углы элементов

— скругляет углы элементов transition — добавляет плавные переходы при изменении свойств

— добавляет плавные переходы при изменении свойств box-shadow — создает тень вокруг элемента

— создает тень вокруг элемента text-shadow — добавляет тень к тексту

— добавляет тень к тексту transform — позволяет трансформировать элементы (поворачивать, масштабировать и т.д.)

Пример использования этих свойств:

CSS Скопировать код /* Стилизация кнопок */ .button { display: inline-block; padding: 10px 20px; background-color: #35424a; color: white; text-decoration: none; border-radius: 5px; transition: background-color 0.3s; } .button:hover { background-color: #e8491d; transform: scale(1.05); } /* Стилизация карточек */ .card { padding: 20px; margin: 10px 0; background-color: white; box-shadow: 0 2px 5px rgba(0,0,0,0.1); border-radius: 10px; transition: transform 0.3s; } .card:hover { transform: translateY(-5px); box-shadow: 0 5px 15px rgba(0,0,0,0.2); }

Чтобы использовать эти стили, добавьте соответствующие классы к элементам HTML:

HTML Скопировать код <a href="contact.html" class="button">Связаться со мной</a> <div class="card"> <h3>Мой проект</h3> <p>Описание проекта</p> </div>

CSS предлагает огромные возможности для стилизации. Экспериментируйте с разными свойствами, чтобы создать уникальный дизайн для вашего сайта. 🎭

Публикация и тестирование созданного HTML-сайта

После создания и стилизации вашего сайта настало время протестировать его и, возможно, опубликовать в интернете. Рассмотрим этапы этого процесса. 🚀

Локальное тестирование

Перед публикацией важно тщательно протестировать сайт на вашем компьютере:

Откройте ваш HTML-файл в различных браузерах (Chrome, Firefox, Edge), чтобы убедиться в корректном отображении. Протестируйте все ссылки, убедитесь, что они ведут на нужные страницы. Проверьте отображение на разных размерах экрана, используя инструменты разработчика в браузере (F12 или правая кнопка мыши → "Исследовать элемент" → вкладка "Responsive"). Проверьте правильность отображения всех изображений.

Проверка кода на ошибки

HTML и CSS должны соответствовать стандартам, чтобы правильно отображаться во всех браузерах. Используйте онлайн-валидаторы для проверки вашего кода:

Публикация сайта

Для того чтобы ваш сайт стал доступен всем пользователям интернета, его нужно опубликовать на веб-сервере. Существует несколько способов это сделать:

Способ публикации Преимущества Недостатки Бесплатный хостинг (GitHub Pages, Netlify) Бесплатно, легко настроить Ограниченная функциональность, может содержать рекламу Платный хостинг (Reg.ru, Hostinger) Полный контроль, техподдержка Требует оплаты, настройка может быть сложнее Облачные сервисы (AWS, Google Cloud) Высокая надежность, масштабируемость Может быть дорого, требует технических знаний

Для начинающих разработчиков рекомендую использовать GitHub Pages — это бесплатный сервис для публикации статических сайтов от GitHub:

Создайте аккаунт на GitHub Создайте новый репозиторий с именем username.github.io (где username — ваше имя пользователя на GitHub) Загрузите файлы вашего сайта в этот репозиторий Ваш сайт будет доступен по адресу https://username.github.io

Домен для вашего сайта

Если вы хотите, чтобы ваш сайт имел профессиональный адрес (например, www.mysite.com), вам потребуется зарегистрировать доменное имя. Это можно сделать через регистраторов доменов, таких как Reg.ru, RU-CENTER, Namecheap и т.д. Стоимость домена обычно составляет от 200 до 1500 рублей в год, в зависимости от выбранной доменной зоны (.ru, .com, .org и др.).

Дальнейшее развитие сайта

Создание сайта — это непрерывный процесс совершенствования. Вот несколько направлений для дальнейшего развития:

Изучите JavaScript для добавления интерактивности на ваш сайт

Освойте принципы адаптивного дизайна для лучшего отображения на мобильных устройствах

Добавьте формы для обратной связи с посетителями

Интегрируйте аналитику (например, Google Analytics) для отслеживания посещаемости

Изучите основы SEO для улучшения позиций в поисковых системах

Помните, что даже самые сложные и функциональные сайты начинались с простой HTML-страницы, созданной в текстовом редакторе. Не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте изучать новые технологии и совершенствовать свои навыки веб-разработки. 🌈

Создание сайта через Блокнот — это не просто технический навык, а путь к пониманию фундаментальных принципов веб-разработки. Осваивая HTML, CSS и базовые понятия публикации сайтов, вы закладываете прочный фундамент для дальнейшего профессионального роста. Преимущество такого подхода в том, что вы понимаете, как работает каждый элемент, и можете контролировать каждую строчку кода. И помните — первый шаг к сложным веб-проектам начинается с простого HTML-файла, созданного в обычном текстовом редакторе.

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