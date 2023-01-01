Интеграция внешних API в PHP: практические методы и решения

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interface PaymentGatewayInterface { public function processPayment($amount, $currency, $cardDetails); public function refundPayment($transactionId, $amount = null); public function getTransactionStatus($transactionId); } class StripeAdapter implements PaymentGatewayInterface { private $client; public function __construct($apiKey) { $this->client = new \Stripe\StripeClient($apiKey); } public function processPayment($amount, $currency, $cardDetails) { try { $payment = $this->client->charges->create([ 'amount' => $amount * 100, // Stripe uses cents 'currency' => $currency, 'source' => $cardDetails['token'], 'description' => $cardDetails['description'] ?? 'Payment' ]); return [ 'success' => true, 'transaction_id' => $payment->id, 'amount' => $payment->amount / 100, 'status' => $payment->status ]; } catch (\Stripe\Exception\CardException $e) { return [ 'success' => false, 'error' => $e->getMessage(), 'code' => $e->getCode() ]; } } public function refundPayment($transactionId, $amount = null) { // Реализация возврата } public function getTransactionStatus($transactionId) { // Реализация проверки статуса } } class PayPalAdapter implements PaymentGatewayInterface { // Аналогичная реализация для PayPal } // Использование $gateway = new StripeAdapter(getenv('STRIPE_API_KEY')); $result = $gateway->processPayment(99.99, 'USD', [ 'token' => 'tok_visa', 'description' => 'Premium subscription' ]);